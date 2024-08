10 melhores softwares de CRM para empresas de serviços em 2024

Toda empresa precisa de uma maneira de gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Isso é especialmente verdadeiro para as empresas de serviços, em que a manutenção de relacionamentos de longo prazo com os clientes leva a uma receita duradoura e recorrente.

Uma boa plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) lida com todos os detalhes do rastreamento e do gerenciamento dos dados de clientes e leads atuais e futuros.

Se você precisa de um software de CRM projetado especificamente para o seu nicho e modelo de serviço, este guia sobre o melhor CRM para empresas de serviços pode ajudar.

O que você deve procurar em uma plataforma de CRM para uma empresa de serviços?

Como uma empresa de serviços, você precisa de uma maneira eficaz de gerenciar seus clientes . Isso significa procurar sistemas de CRM focados em serviços com os seguintes recursos principais:

Armazenamento de dados do cliente: Todos os melhores softwares de CRM precisam de uma centralbanco de dados de clientes que armazene as informações e o histórico de compras de seus clientes

Todos os melhores softwares de CRM precisam de uma centralbanco de dados de clientes que armazene as informações e o histórico de compras de seus clientes Comunicação com o cliente: Procure soluções de CRM que lhe permitam criar mensagens personalizadas para seus clientes, a partir deintegração do cliente até a retenção de longo prazo

Gerenciamento de projetos: O sistema de CRM que você está avaliando deve permitir que você acompanhe facilmente as tarefas relacionadas ao alcance do cliente e à retenção de longo prazojornada do cliente *Inteligência de dados: Sua equipe precisa de informações abrangentesRelatórios de CRM no para obter insights sobre as informações de seus clientes e campanhas de divulgação, de modo que possa otimizar tudo, desde os processos de vendas até o gerenciamento de leads

O sistema de CRM que você está avaliando deve permitir que você acompanhe facilmente as tarefas relacionadas ao alcance do cliente e à retenção de longo prazojornada do cliente *Inteligência de dados: Sua equipe precisa de informações abrangentesRelatórios de CRM no para obter insights sobre as informações de seus clientes e campanhas de divulgação, de modo que possa otimizar tudo, desde os processos de vendas até o gerenciamento de leads Flexibilidade: Você desejará ter a capacidade de personalizar as visualizações, o banco de dados e os painéis da plataforma de CRM para que correspondam aos seus negócios e às suas necessidadesEstratégia de CRM *Facilidade de uso: Quanto mais fácil for para a sua equipe se integrar ao software de CRM e começar a maximizar seus recursos, melhor

Colaboração interna: O software de CRM deve ter soluções de CRM projetadas para ajudar a sua equipe a se comunicar entre si em tempo real à medida que se envolvem com seus clientes

A chave para encontrar o melhor CRM para as necessidades da empresa de serviços é combinar suas preferências com a funcionalidade principal necessária para gerenciar, manter e encantar seus clientes.

As 10 melhores plataformas de CRM para empresas de serviços em 2024

Se você escolher o melhor software de CRM, ele se tornará a sua central ferramenta de gerenciamento de clientes . É onde você acompanhará as informações básicas e o envolvimento de seus clientes com sua empresa.

Esses 10 sistemas de CRM podem ajudá-lo a encontrar o software de CRM certo para suas necessidades:

Veja as mais de 15 visualizações para facilitar o gerenciamento do relacionamento com o cliente ClickUp é uma plataforma de CRM de projeto tudo-em-um e ferramenta de gerenciamento de projetos que permite gerenciar todos os seus relacionamentos com clientes de serviços em um local central. Visualize seu pipeline de vendas, otimize fluxos de trabalho e acompanhe contas individuais, tudo isso enquanto colabora internamente para oferecer aos seus clientes o serviço e a atenção que eles merecem.

Os usuários têm acesso a uma ampla gama de recursos de gerenciamento de projetos, mas não se engane: essa é uma ferramenta altamente software de CRM altamente especializado quando você precisar dele. As equipes de uma empresa de qualquer porte - desde uma pequena empresa de SaaS a uma grande corporação - e em todos os setores da indústria de serviços podem usá-lo para manter os dados de seus clientes, otimizar as comunicações e criar campanhas mais amplas de vendas e marketing.

E para qualquer empresa de serviços que seja nova nesse tipo de plataforma, o modelo de CRM do ClickUp é fácil de configurar e abrangente para gerenciar leads e criar o pipeline de vendas.

Melhores recursos do ClickUp

Integração de CRM e gerenciamento de projetos para otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe de vendas

Uma extensa biblioteca demodelos de CRM gratuitos para que você não tenha que começar sua configuração do zero

Oportunidades de colaboração em tempo real por meio de compartilhamento de arquivos e visualização de bate-papo

Ampla biblioteca de integrações para conectar o robusto sistema de CRM a outras ferramentas de gerenciamento de trabalho

Limitações do ClickUp

O número de recursos de CRM pode representar uma curva de aprendizado para pequenas empresas que buscam apenas um CRM simples

A visualização móvel e o aplicativo do software de CRM não oferecem todas as mesmas visualizações que o desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. SugarCRM

Via SugarCRM O SugarCRM é uma poderosa plataforma de CRM. As empresas que desejam desenvolver seus relacionamentos com os clientes podem armazenar e segmentar os dados do público, criar uma estratégia abrangente de marketing e automação de vendas fluxos de trabalho e gerenciar de forma centralizada o atendimento ao cliente.

Para as empresas de serviços, essa conexão entre o software de CRM e a automação de marketing pode se tornar uma ferramenta poderosa. Por exemplo, usando um sistema, você pode criar páginas de destino personalizadas que coletam e armazenam dados de clientes e disparam campanhas de e-mail personalizadas com base nessas informações.

Melhores recursos do SugarCRM

Um autoatendimento integradobase de conhecimento que, quando desenvolvida, pode reduzir os tíquetes de atendimento ao cliente

O rastreamento de casos e os painéis ajudam os representantes de vendas baseados em contas e os departamentos de atendimento ao cliente a oferecer interações mais personalizadas

Análise preditiva habilitada por inteligência artificial (IA) que usa dados históricos do cliente para entender melhor o comportamento futuro do cliente

Uma interface de software de CRM fácil de usar que permite que empresas de todos os tamanhos obtenham rapidamente insights sobre os dados de seus clientes

Limitações do SugarCRM

O software de CRM é dividido em soluções separadas para marketing, vendas e atendimento ao cliente, que você precisará adquirir separadamente para ter uma experiência completa

Os painéis são limitados para empresas que buscam insights mais personalizados sobre o público

Preços do SugarCRM

Venda: US$ 49 por usuário por mês

US$ 49 por usuário por mês Servir: US$ 80 por usuário por mês

US$ 80 por usuário por mês Enterprise: US$ 85 por usuário por mês

US$ 85 por usuário por mês Mercado: US$ 1.000 por mês para cada 10.000 contatos

Avaliações e opiniões sobre o SugarCRM

G2: 3,8/5 (mais de 600 avaliações)

3,8/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

3. Keap

Via Keap O principal uso do Keap é como software de CRM para pequenas empresas. Seus recursos de CRM se concentram intencionalmente em ajudar as pequenas empresas a criar relacionamentos com os clientes, eliminando os recursos básicos em favor da otimização da funcionalidade principal.

Esse foco restrito permite que o Keap se destaque na maioria dos aspectos do software de CRM para pequenas empresas. Com seus principais recursos de CRM, você pode facilmente coletar novos leads, segmentar suas listas de leads e criar fluxos de trabalho automatizados para fazer o acompanhamento dos leads. Você pode até usar esse sistema de CRM para agendar compromissos com clientes novos e potenciais que desejam contratar seus serviços.

melhores recursos do #### Keap

E-mails pré-escritos que facilitam a configuração das primeiras comunicações para as pequenas empresas

Agendamento de compromissos integrado para empresas de serviços que desejam envolver seu público

Opções abrangentes de automação de marketing que podem ser dimensionadas em vários canais e prazos

Suporte excepcional ao cliente para todos os usuários do Keap, independentemente da assinatura ou do tamanho da empresa

Limitações do Keap

Opções limitadas de compartilhamento de arquivos e anexos para automações e planilhas de dados de clientes em comparação com a maioria dos softwares de CRM

A configuração de seus recursos de CRM nem sempre é intuitiva, especialmente para pequenas empresas que não estão familiarizadas com o software de CRM

Por ter sido criado como um software de CRM para pequenas empresas, pode não ter os recursos de que as organizações maiores precisam

Preços do Keap

**Profissional: US$ 159/mês para dois usuários e 1.500 contatos. Usuários adicionais custam US$ 29/mês cada

Máximo: $229/mês para três usuários e 2.500 contatos. Os usuários adicionais custam US$ 29/mês cada

$229/mês para três usuários e 2.500 contatos. Os usuários adicionais custam US$ 29/mês cada Max Classic: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)

Bônus: Confira nossa lista dos_ principais alternativas ao Keap_

4. Cápsula

Via Cápsula Com o Capsule, empresas de todos os tamanhos podem se manter organizadas no gerenciamento de seu público-alvo durante toda a jornada do cliente e o processo de vendas. Um banco de dados de contatos central e segmentável permite gerenciar suas oportunidades de vendas, enquanto as integrações com aplicativos como o Google G Suite e a integração do Zapier com o Zoho CRM podem aprimorar sua funcionalidade.

A ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas do Capsule torna intuitiva a conquista de mais vendas. Enquanto isso, um conjunto abrangente de análises fornece os insights de que você precisa para aprimorar seu CRM ao longo do tempo.

Melhores recursos do Capsule

Integradogerenciamento de tarefas para que sua equipe monitore os acompanhamentos de compromissos, reuniões, chamadas telefônicas e muito mais

Um assistente de conteúdo com IA que ajuda os usuários a escrever rapidamente mensagens relevantes para contatos individuais

Uma interface amigável que facilita a localização e o uso de recursos básicos e avançados

Análise abrangente de vendas, como previsão de vendas, que ajuda a prever vendas futuras com base em resultados anteriores

limitações do #### Capsule

As integrações com o Mailchimp e o Outlook tendem a incluir apenas uma capacidade limitada de personalização

A importação de dados externos às vezes pode ser imprecisa, exigindo verificações adicionais de garantia de qualidade

Preços do Capsule

Gratuito

Profissional: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Teams: US$ 36/mês por usuário

US$ 36/mês por usuário Enterprise: $54/mês por usuário

Capsule avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

5. Ágil

Via Ágil Como uma solução de CRM projetada para integrações, o Nimble se destaca quando se conecta diretamente à conta do Outlook ou do Gmail de sua organização. Ele combina automaticamente seus contatos, histórico de e-mail e compromissos de calendário em um banco de dados de contatos que também inclui os principais dados de mídia social para obter uma visão completa.

A partir daí, os usuários podem planejar e modelar seu alcance, gerenciar seu pipeline de vendas e conduzir rastreamento de clientes em todos os canais da jornada do cliente. A integração de e-mail permanece ativa, adicionando dinamicamente quaisquer interações entre sua equipe de vendas e futuros clientes aos seus perfis personalizados.

melhores recursos do #### Nimble

Um sistema unificado sistema de gerenciamento de contatos que conecta todas as suas informações em uma única plataforma e perfil

Extensão de navegador Prospector que simplifica a geração e o gerenciamento de seus leads

Tecnologia avançada de CRM, como o gerenciamento de pipeline de vendas, para qualificar seus leads e antecipar vendas futuras

A interface de usuário simples e intuitiva o torna o software de CRM ideal para pequenas empresas que estão começando a usar o software de CRM

Limitações do Nimble

O gerenciamento de tarefas é limitado a uma simples lista de tarefas para representantes de vendas individuais

Falta de opções de personalização para recursos básicos, como categorizações de contatos

Preços do Nimble

Empresarial: US$ 24,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nimble

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

6. Criação

Via Criação Com o objetivo de ser mais do que uma simples ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente de vendas, a Creatio oferece três produtos integrados para marketing, vendas e atendimento ao cliente. É uma plataforma voltada para os setores financeiro, de manufatura e de telecomunicações, projetada para criar fluxos de trabalho abrangentes e fluxos de integração de clientes em ambientes de alto contato.

Melhores recursos do Creatio

Studio, um criador de processos sem código para qualquer coisa, desde fluxos de trabalho de comunicação automatizados até ofertas de vendas específicas para o cliente

Fluxos de trabalho modelados para que novos usuários comecem a usar a plataforma mais rapidamente

Amplo mercado de aplicativos para conectar a Creatio a outras ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente

Limitações da Creatio

Os materiais de referência e tutoriais podem estar desatualizados, o que pode complicar a implementação de recursos

Problemas técnicos e bugs ocasionais

Preços do Creatio

Studio Enterprise: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Sales Creatio: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Marketing Creatio: $50/ano por usuário

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

7. Livro de mel

Via Livro de mel Mais do que apenas um CRM, o HoneyBook é uma plataforma de fluxo de trabalho e integração de clientes. Use-o para enviar faturas, assinar contratos, agendar compromissos, enviar formulários e aceitar pagamentos.

Obviamente, ele ainda oferece recursos básicos de CRM e ferramentas de gerenciamento de pipeline, como o acompanhamento de consultas e a criação de automação do fluxo de trabalho ao mesmo tempo.

Melhores recursos do HoneyBook

Os recursos integrados de faturamento, contrato, agendamento e pagamento centralizam o processo do cliente para uma excelente satisfação do cliente

A automação simples, como pagamento automático e lembretes de reuniões, pode minimizar a carga de trabalho manual no gerenciamento de seu pipeline

A IA do HoneyBook usa análise preditiva para qualificar leads, gerar conteúdo dinâmico e marcar suas mensagens

Limitações do HoneyBook

Recurso de e-mail muito básico com personalização limitada que nem sempre pode competir com soluções mais abrangentes

Recursos limitados de relatórios, incluindo a falta de visualização de dados para insights de alto nível

Preços do HoneyBook

Inicial: US$ 12,80/mês

US$ 12,80/mês Essenciais: US$ 25,50/mês

US$ 25,50/mês Premium: $52,80/mês

HoneyBook avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Trabalhos frescos

Via Freshworks O Freshsales, a plataforma de CRM que faz parte da Freshworks, é excelente quando se trata de automação de vendas. Atraia os leads certos, crie comunicações personalizadas e aproveite a pontuação de leads habilitada por IA para concentrar estrategicamente seus esforços. Os insights avançados dos clientes ajudam você a captar e reagir a tendências mais amplas em seu público.

Melhores recursos do Freshworks

Plataforma de software de CRM gratuita, embora alguns recursos importantes exijam o plano Enterprise, mais caro

Gerenciamento avançado do pipeline de vendas com insights detalhados e visualizados sobre cada estágio do funil de vendas

Os membros da equipe de vendas podem definir tarefas a partir de cartões de clientes para criar acompanhamentos mais relevantes, pessoais e oportunos

Respostas automatizadas a perguntas frequentes podem economizar o tempo da sua equipe de vendas

Limitações do Freshworks

Recursos limitados de personalização nos painéis de relatórios, com foco em métricas generalizadas que funcionam em todos os setores

Alguns dos recursos mais úteis, como os recursos de gerenciamento de projetos, estão disponíveis apenas no plano Enterprise

Preços do Freshworks

Gratuito

Growth: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshworks

G2: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

9. Insightly

Via Insightly Se você precisa principalmente de gerenciamento central de contatos e automação simples de vendas, o software de CRM de vendas simplificado da Insight se concentra exatamente nisso. Ele também pode ser integrado ao Insightly Marketing e ao Insightly Service para criar um sistema abrangente de gerenciamento de clientes sistema de gerenciamento do ciclo de vida do cliente .

Melhores recursos do Insightly

Fluxos de automação simples que podem encaminhar leads novos ou recém-qualificados para o membro apropriado da equipe para acompanhamento

Painéis personalizados para gerar relatórios sobre as interações com seus clientes e os KPIs mais relevantes em tempo real

Lembretes de tarefas automatizados mantêm suas equipes de vendas dentro do cronograma de divulgação e acompanhamento do processo de vendas

Limitações do Insightly

Integrações desajeitadas do processo de vendas, levando a uma funcionalidade limitada na plataforma para recursos básicos, como rastreamento de e-mail, rastreamento de clientes e automação de leads

Preço relativamente alto, especialmente ao combinar o plano Enterprise com as plataformas de marketing e atendimento ao cliente da Insightly

Preços do Insightly

Plus: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 600 avaliações)

10. Maximizador

Via Maximizador O Maximizer é um software de CRM projetado para equipes de vendas e equipes de gerenciamento de leads. Otimizado para consultores financeiros e de seguros, mas aplicável a todos os setores de serviços, ele ajuda os líderes a reunir as informações necessárias para maximizar a eficácia da equipe e a receita da organização.

melhores recursos do #### Maximizer

Recursos avançados de gerenciamento de vendas, como previsão de vendas e gerenciamento de leads, por meio do gerenciamento de pipeline acionável

Painéis de líderes de vendas para visualizar a carga de trabalho da equipe de vendas, o gerenciamento de oportunidades e a taxa de fechamento

Recursos de conformidade dedicados para agências financeiras e de seguros

limitações do #### Maximizer

A experiência do usuário para o gerenciamento de pipeline nem sempre é intuitiva, especialmente em comparação com alguns dos serviços de CRM de arrastar e soltar mais fáceis de usar desta lista

Alguns recursos avançados, como residências, podem ser difíceis de gerenciar

Preços do Maximizer

Small Office: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Business Plus: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Insights: $89/mês por usuário

Maximizer avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 400 avaliações)

3,9/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

Comece a usar o melhor software de CRM gratuito para empresas de serviços hoje mesmo

Quem disse que seus sistemas de CRM devem conter apenas suas informações de contato e alguma automação básica? Escolha sabiamente, e sua próxima ferramenta poderá fazer tudo o que você precisa para gerenciar e melhorar o relacionamento com os clientes de sua pequena empresa ou de seu império em crescimento.

O ClickUp é mais do que um ferramenta de gerenciamento de projetos . Quando você tira proveito de todos os seus recursos, ele se torna um poderoso software de CRM para sua empresa de serviços, além de permitir que você fique por dentro de todos os seus processos comerciais.

