10 melhores softwares de gerenciamento de leads para rastrear leads em 2024

O gerenciamento eficaz de leads é fundamental para impulsionar o crescimento e obter sucesso nas vendas em qualquer setor e em qualquer tipo de organização de vendas. Felizmente, o software de gerenciamento de leads tornou-se uma ferramenta prontamente disponível que pode ajudar as empresas a otimizar seus processos de rastreamento de leads e maximizar suas taxas de conversão.

Porém, com tantas opções disponíveis no mercado atualmente, tentar encontrar a solução perfeita de software de gerenciamento de leads para sua empresa pode ser uma tarefa complicada. Para ajudá-lo nessa jornada, apresentamos aqui uma lista selecionada dos melhores softwares de gerenciamento de leads disponíveis no momento.

Não importa se você é uma pequena startup ou uma grande empresa, essas plataformas oferecem recursos e funcionalidades robustos para ajudá-lo a capturar, organizar e nutrir leads, o que, em última análise, impulsiona seu pipeline de vendas.

O que é um software de gerenciamento de leads?

O software de gerenciamento de leads é uma ferramenta que ajuda as organizações a qualificar, analisar e nutrir leads com o objetivo de convertê-los em novas oportunidades de negócios.

Então, por que o gerenciamento de leads é importante?

A estudo da Harvard Business Review constatou que, "No entanto, nossa pesquisa indica que muitas empresas são muito lentas para acompanhar esses leads. Fizemos uma auditoria em 2.241 empresas dos EUA, medindo o tempo que cada uma levou para responder a um lead de teste gerado pela Web. Embora 37% tenham respondido ao lead em uma hora e 16% tenham respondido entre uma e 24 horas, 24% levaram mais de 24 horas e 23% das empresas nunca responderam. O tempo médio de resposta, entre as empresas que responderam dentro de 30 dias, foi de 42 horas."

No entanto, com o software de gerenciamento de leads correto, sua equipe pode ficar em dia com os leads, melhorando o tempo de resposta, a captura de leads e muito mais.

O que procurar nas ferramentas de gerenciamento de leads

Ao escolher uma solução de software de gerenciamento de leads para sua empresa, é essencial considerar vários fatores importantes que se alinham aos requisitos exclusivos de sua organização, incluindo:

Captura e rastreamento de leads: Procure um software de rastreamento que ofereça uma captura perfeita de leads de várias fontes e permita o rastreamento abrangente das atividades dos leads durante todo o processo de vendas

Procure um software de rastreamento que ofereça uma captura perfeita de leads de várias fontes e permita o rastreamento abrangente das atividades dos leads durante todo o processo de vendas Segmentação e pontuação de leads: Certifique-se de que o sistema de gerenciamento de leads ofereça recursos avançados de segmentação de leads. Isso permite que você categorize os leads com base em critérios específicos. As funcionalidades de pontuação de leads ajudam você a priorizar e a se concentrar em clientes potenciais de alta qualidade

Certifique-se de que o sistema de gerenciamento de leads ofereça recursos avançados de segmentação de leads. Isso permite que você categorize os leads com base em critérios específicos. As funcionalidades de pontuação de leads ajudam você a priorizar e a se concentrar em clientes potenciais de alta qualidade Recursos de integração: Verifique se o software de gerenciamento de leads se integra perfeitamente ao seu CRM existente, ao marketing por e-mail e a outras ferramentas relevantes para garantir uma transferência de dados tranquila e um fluxo de trabalho eficiente

Verifique se o software de gerenciamento de leads se integra perfeitamente ao seu CRM existente, ao marketing por e-mail e a outras ferramentas relevantes para garantir uma transferência de dados tranquila e um fluxo de trabalho eficiente Gerenciamento de automação e fluxo de trabalho: Opte por um software que automatize tarefas repetitivas, como atribuição de leads e lembretes de acompanhamento, para aumentar a produtividade e otimizar os processos de gerenciamento de leads

Opte por um software que automatize tarefas repetitivas, como atribuição de leads e lembretes de acompanhamento, para aumentar a produtividade e otimizar os processos de gerenciamento de leads Análise e relatórios: Procure recursos robustos de análise e relatórios que forneçam insights sobre o desempenho dos leads, as taxas de conversão, o processo geral de vendas e o pipeline, permitindo a tomada de decisões orientada por dados

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de leads para usar em 2024 (gratuitos e pagos)

Gerenciar leads, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

Quando as empresas estão procurando um software de gerenciamento de leads atualmente, elas estão realmente procurando uma das seguintes opções: uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que tenha recursos de gerenciamento de leads ou um software de gerenciamento de leads que se integre facilmente ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos que é tão versátil que pode facilmente atuar como um CRM ou um sistema de gerenciamento de leads, se for isso que você precisa fazer. É uma ferramenta válida alternativa válida para qualquer software de CRM permite que você configure facilmente Fluxos de trabalho de CRM ofertas Modelos de CRM e é o modelo perfeito para exemplo do que é uma solução moderna de CRM pode ser: flexível e totalmente personalizável.

O ClickUp pode ser usado para gerenciar todo o seu processo de vendas e a equipe e permitir que eles colaborem facilmente com o marketing, o produto e todas as outras equipes que desempenham um papel na aquisição e conversão de leads. Esse sistema de gerenciamento de leads é ideal para conectar todas as suas equipes em uma única plataforma.

melhores recursos do #### ClickUp

Opções de automação que tornamentrada de dados simples e rápida para que você possa aumentar a velocidade com que os leads passam pelo seu pipeline. Você pode atribuir tarefas automaticamente com base no estágio do funil, acionar atualizações de status para atividades específicas do cliente e muito mais

Uma experiência de CRM flexível que permite projetar seus fluxos de trabalho e estruturas de equipe da maneira que desejar. O ClickUp funciona como um CRM flexível que permite personalizar seu fluxo de trabalho e visualizar todo o seu pipeline para rastrear leads

que permite projetar seus fluxos de trabalho e estruturas de equipe da maneira que desejar. O ClickUp funciona como um CRM flexível que permite personalizar seu fluxo de trabalho e visualizar todo o seu pipeline para rastrear leads Formulários do ClickUp que permite que sua equipe simplifique o processo de captação de leads, organize os dados da maneira que desejar e crie automaticamente tarefas diretamente dos formulários da marca

Painéis personalizados que facilitam o acompanhamento dos negócios e a visualização do desempenho da sua equipe. O ClickUp pode ser usado simultaneamente como um leadferramenta de gerenciamento de leads e de desempenho da equipe ao mesmo tempo

que facilitam o acompanhamento dos negócios e a visualização do desempenho da sua equipe. O ClickUp pode ser usado simultaneamente como um leadferramenta de gerenciamento de leads e de desempenho da equipe ao mesmo tempo Um número cada vez maior de modelos para CRMs, controle de comissões,relatórios de vendase muito mais

Limitações do ClickUp

Pode ser muito cheio de recursos para algumas pessoas. Pequenas equipes ou indivíduos que procuram uma ferramenta de gerenciamento de leads muito simples que não faça mais nada podem ficar sobrecarregados com o ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Gerenciamento de leads em Modelo de CRM do ClickUp permite que você organize seus leads ativos, perdidos e antigos em listas diferentes para facilitar o rastreamento. Esse modelo foi criado para ajudá-lo a manter o controle de clientes e leads de vendas, com status personalizados que permitem marcar o progresso de cada tarefa.

Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com este modelo de CRM da ClickUp

2. Sinalizador de vendas

via Salesflare

O Salesflare é um bom sistema de CRM e gerenciamento de leads para pequenas equipes de vendas que oferece preços flexíveis. Ele faz parte desta lista das melhores soluções de software de gerenciamento de leads porque oferece recursos sólidos de automação de CRM e pode ajudar as equipes de vendas a melhorar consideravelmente seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Salesflare

Os excelentes recursos de automação permitem coletar dados rapidamente, registrar chamadas telefônicas e reuniões e enviar campanhas de e-mail personalizadas com muita facilidade

A ferramenta de localização de e-mail ajuda a descobrir os endereços de e-mail de leads com os quais você entrou em contato, mas dos quais não conseguiu receber um e-mail.

O processo de registro da Salesflare é rápido e fácil, graças à integração de e-mail

Limitações da Salesflare

A interface do usuário (UI) foi criada para ser simples e fácil de usar, mas às vezes é simplista demais e dificulta a visualização de todas as informações necessárias de uma só vez na tela

Preços da Salesflare

Growth: 35/mês por usuário

35/mês por usuário Pro: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e críticas da Salesflare

G2 : 4.8/5 (230 avaliações)

: 4.8/5 (230 avaliações) Capterra: 4.7/5 (130 avaliações)

Bônus:_ **CRM de construção !

3. Pipedrive

via PipedriveO Pipedrive é uma ferramenta muito popular com excelentes recursos disponíveis para gerenciamento de pipeline, relatórios e previsões de vendas, importação e exportação de dados e integração de e-mail.

É uma ferramenta de gerenciamento de leads muito boa para pequenas e médias empresas que estão procurando um software que as ajude a gerenciar vendas e fornecer a eles uma visão clara do funil de vendas em todos os momentos.

Melhores recursos do Pipedrive

Recursos fáceis de usar e intuitivos

Opções de painel facilmente personalizáveis paragerenciamento de recursos* Relatórios de desempenho de vendas claros e bem formatados

Limitações do Pipedrive

O aplicativo móvel pode ser pouco intuitivo

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $59,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. BizConnect

via BizConnect O BizConnect não é um software típico de CRM ou de gerenciamento de leads. Na verdade, é um software usado para digitalizar cartões de visita e gerenciar um banco de dados de contatos comerciais.

É uma ótima ferramenta para pessoas que participam regularmente de conferências e trocam cartões de visita com outras pessoas de negócios. O BizConnect facilita a digitalização de cartões e a criação e o gerenciamento de uma lista de clientes potenciais dessa forma.

Melhores recursos do BizConnect

Digitalização e armazenamento muito precisos de cartões de visita

Fácil de gerenciar, agrupar e compartilhar listas de contatos com outros membros da equipe

Os gerentes podem criar tarefas e listas de verificação diárias por meio do BizConnect

As listas podem ser facilmente exportadas para o Google Sheets eMicrosoft Excel Limitações do BizConnect

Não possui muitos dos recursos dos principais softwares de gerenciamento de leads e CRMs

O escaneamento é muito preciso, mas às vezes lento

Preços do BizConnect

Versão gratuita

Premium: $9,99/mês

Avaliações e resenhas do BizConnect

Capterra: 4,6/5 (25 avaliações)

4,6/5 (25 avaliações) GetApp: 4,6/5 (25 avaliações)

NoCRM.io

via NoCRM.io a noCRM.io é um conhecido software de gerenciamento de leads que pode ajudar as equipes de vendas a acompanhar melhor seus pipelines e os clientes que converteram.

É muito fácil para as equipes de vendas criarem rapidamente leads (com pontuação de leads) a partir de uma variedade de fontes - do Linkedin a cartões de visita. É uma ferramenta criada especificamente para atender às equipes de vendas e ajudá-las a eliminar a entrada manual de dados para que possam se concentrar nas conversões.

melhores recursos da noCRM.io

Oferece um gerador de scripts de vendas que facilita a qualificação de leads

Integrações robustas de e-mail

Excelentes relatórios

Opções de pontuação de leads muito fáceis de usar e intuitivas

Aplicativo móvel sólido

Limitações da noCRM.io

As integrações fora das ferramentas de e-mail são bastante limitadas

A personalização do painel não é muito flexível

Preços da noCRM.io

Kit inicial: € 10/mês por usuário

€ 10/mês por usuário Especialistas em vendas: € 19/mês por usuário

€ 19/mês por usuário Equipe dos sonhos: € 29/mês por usuário

classificações e críticas da noCRM.io

G2: 4,7/5 (80 avaliações)

Capterra: 4.6/5 (340+ avaliações)

6. Vendas frescas

via Vendas frescas O Freshsales é uma excelente solução de gerenciamento de leads para pequenas e médias empresas que desejam automatizar seus fluxos de trabalho de revisão de leads.

Ele faz parte de um conjunto maior de ferramentas da Freshworks que oferece planos acessíveis para pequenas equipes com excelentes recursos de contato e pontuação de negócios alimentados por IA para rastrear o pipeline de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Aplicativo móvel acima da média

Gerenciamento intuitivo de campanhas

Fácil importação e exportação de dados

Pontuação de leads baseada em IA

Limitações do Freshsales

Integrações bastante complicadas com outras ferramentas

Ligeira curva de aprendizado para equipes que têm pouca experiência com CRMs

Preços do Freshsales

Growth: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: $83/mês por usuário

Freshsales ratings and reviews

G2: 4,5/5 (1.600 avaliações)

4,5/5 (1.600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (340+ avaliações)

7. Aplicativo

via Aplicativo O Apptivo é um pouco diferente porque não é especificamente um software de gerenciamento de leads. É um software e uma plataforma de CRM em nuvem que tem vários aplicativos diferentes que ajudam a gerenciar diferentes processos de negócios, como marketing, vendas, gerenciamento de projetos, faturamento e muito mais.

O "Lead App" do Apptivo é usado para ajudar a gerenciar leads de vendas em todo o pipeline.

Melhores recursos do Apptivo

Fácil de atribuir leads a membros da equipe

É possível adicionar notas e informações pessoais para cada contato em seu pipeline

Toda a plataforma é baseada na nuvem, portanto, você não precisa instalar nada localmente

Limitações do Apptivo

O software e a interface de CRM são um tanto desajeitados

Tem mais aplicativos e recursos do que a maioria das equipes de vendas precisa

Preços do Apptivo

Lite: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Premium: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Ultimate: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Apptivo

G2: 4,3/5 (135 avaliações)

4,3/5 (135 avaliações) Capterra: 4,4/5 (695 avaliações)

8. Criação

via Criação Semelhante ao Apptivo, o Creatio é outra plataforma que possui vários aplicativos de CRM diferentes. Um dos aplicativos é dedicado a vendas. O Sales Creatio é uma plataforma que todos os tipos de equipes podem usar para automatizar o processo de gerenciamento de leads.

O Creatio também se orgulha do fato de que não é necessário nenhum conhecimento de programação para personalizar a forma como sua equipe usa a plataforma.

Melhores recursos do Creatio

Painel de controle altamente personalizável para atribuir leads ou usar como gerenciamento de pipeline

Fluxos de trabalho e processos personalizados são fáceis de criar

Pode ser facilmente integrado a outros produtos CreatioSoftware de CRM, como o Marketing Limitações do Creatio

Pode ser mais adequado para grandes empresas que precisam de uma plataforma multifuncional que lide com mais do que vendas

Preços da Creatio

Equipe: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário **Comércio: $35/mês por usuário

Empresa: $60/mês por usuário

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (225 avaliações)

4,6/5 (225 avaliações) Capterra: 4,8/5 (95 avaliações)

9. Keap

Via Keap O Keap é uma excelente plataforma de CRM para equipes de vendas que precisam de recursos de marketing por e-mail e SMS de alta qualidade. Sua automação é muito boa e o software de rastreamento de leads permite criar facilmente vários pipelines e cultivar relacionamentos com os clientes por meio de comunicações automatizadas.

Melhores recursos do Keap

Ótimas integrações de pagamentos que tornam o processo de pagamento on-line rápido e fácil

Um grande número de integrações com ferramentas de vendas populares

Limitações do Keap

Uma pequena falta de opções de personalização nos relatórios de vendas e no gerenciamento de leads qualificados

Às vezes, é difícil se livrar de leads duplicados e gerenciar os dados dos clientes

Bastante caro em comparação com outros CRMs

Preços do Keap

**Pro: US$ 199/mês para dois usuários

Max: $289/mês para três usuários

$289/mês para três usuários Max Classic: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários do Keap

G2: 4,2/5 (1.445 avaliações)

4,2/5 (1.445 avaliações) Capterra: 4,1/5 (1.220 avaliações)

Bônus: Confira nossa lista dos_ **principais alternativas ao Keap

10. Marketo Engage

Via Adobe O Marketo Engage da Adobe é uma plataforma que ajuda as empresas a impulsionar a demanda e aumentar as conversões, fornecendo experiências personalizadas para todos os clientes em potencial.

A plataforma reúne dados de clientes, automação e análise para ajudar as equipes de marketing e vendas a se envolverem melhor com os clientes potenciais em cada ponto de contato.

Melhores recursos do Marketo Engage

Excelente sistema de pontuação que pode ser facilmente personalizado para se adequar ao que sua equipe de vendas considera importante

Permite que você crie jornadas do comprador personalizadas

Integra-se com todos os principais CRMs e muitas outras ferramentas de negócios populares

Recursos de segurança robustos

Limitações do Marketo Engage

Complexo. É necessário um treinamento extensivo para usá-lo

Não há relatórios e modelos nativos. Você precisa criar todos eles do zero

Preços do Marketo Engage

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Marketo Engage

G2: 4,1/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (660 avaliações)

Como usar o software de gerenciamento de leads?

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a usar o software de gerenciamento de leads de forma eficaz:

Configure perfis detalhados para cada lead com informações importantes, como informações de contato, dados demográficos, interesses e histórico de compras. Crie campanhas que visem os leads certos no momento certo para não desperdiçar recursos com clientes em potencial que talvez não estejam interessados em seu produto ou serviço. Automatize tarefas rotineiras, como follow-ups, para economizar tempo e energia. Monitore o desempenho dos leads para identificar áreas de melhoria em suas estratégias de vendas e marketing. Implemente sistemas de pontuação de leads para que você possa priorizar os melhores leads para conversão. Use ferramentas de análise para rastrear as principais métricas, como taxas de abertura, cliques e conversões. Crie um ciclo de feedback do cliente que o ajude a coletar dados valiosos dos clientes para informar campanhas futuras. Acompanhe os leads de todos os seus diferentes canais de marketing para que você possa identificar quais fontes são mais eficazes para gerar conversões. Configure gatilhos para notificar os representantes de vendas quando novos leads chegarem ou atualizações forem feitas para que eles possam agir imediatamente. Utilize o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para gerenciar as informações de contato e o progresso dos leads.

ClickUp: O melhor sistema de gerenciamento de leads para sua equipe

Depois de dar uma olhada em todas essas excelentes ferramentas de gerenciamento de leads, fica evidente que elas oferecem vários recursos poderosos que podem otimizar os processos de acompanhamento e nutrição de leads.

O mais importante é como o software se adapta às suas necessidades específicas e às da sua equipe. O ClickUp se destaca como uma das melhores opções porque é incrivelmente flexível. Não se trata apenas de uma ferramenta de gerenciamento de leads - todas as equipes da sua organização podem usar o ClickUp. Quando todos usam uma plataforma, sincronizar e manter todas as equipes na mesma página é infinitamente mais fácil.

Não está convencido? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e veja como ele pode ajudar sua equipe de vendas (e sua empresa como um todo) a melhorar seu desempenho.