O processo de planejamento de marketing: Detalhamento passo a passo

Quer saber mais sobre as diferentes etapas que fazem parte do planejamento de marketing processo? Gerenciar um projeto de marketing é um pouco como gerenciar um restaurante fast-food.

Você tem um tempo muito limitado para preparar o produto (campanha). E precisa se coordenar com os membros da equipe que estão lidando com tarefas completamente diferentes. Se tudo for feito corretamente, você atrairá muitos clientes fiéis (e famintos).

Neste artigo, daremos uma olhada nas processo do plano de marketing estratégico como você pode implementá-lo em sua empresa e a melhor ferramenta para ajudá-lo em todo o processo.

Faça seu pedido! Vamos lá.

O que é um plano de marketing?

Um plano de marketing é um documento que mostra a estratégia de marketing de sua empresa para o próximo mês, trimestre ou ano.

Veja a seguir o que um plano de ação de marketing contém quando você o abre:

Sua atividade e posição atuais de marketing

Uma visão geral detalhada de sua meta de marketing e da meta de negócios

Uma descrição das necessidades dos clientes

As métricas que você precisa monitorar (ROI, número de clientes potenciais, etc.)

E o que acontece quando você cria um plano de marketing incrível? Você poderá manter o foco em sua meta de marketing e também criar uma estratégia de marketing igualmente incrível. Veja como você pode criar uma campanha de marketing de dar inveja até aos profissionais!

Benefícios do processo de planejamento de marketing

Os esforços de marketing, quando bem feitos, podem resultar em efeitos positivos significativos que podem dar o pontapé inicial para o sucesso de sua empresa. Aqui estão alguns benefícios do planejamento proativo planejamento de marketing .

Saiba mais sobre o_ Principais ferramentas de marketing para novas empresas !

Fornece referências e responsabilidade

Por meio do processo de planejamento, você poderá definir pontos de referência e criar um roteiro para que a sua estratégia de marketing atinja as metas comerciais. Tornar isso visível permite que toda a equipe seja responsável por suas ações e tarefas. Isso também garantirá que tudo corra bem, pois todos sabem o que está acontecendo e como precisam trabalhar juntos.

Incentiva a colaboração da equipe

Como o processo de planejamento de marketing provavelmente será executado em vários departamentos e precisará de uma boa dose de colaboração, ele abre a comunicação entre departamentos e unifica a organização. Além disso, envolver a sua equipe com antecedência permite que você seja realista com o seu planejamento.

Editar conteúdo com outras pessoas ao mesmo tempo no ClickUp Docs

Reduz o risco

Agora, você tem uma estratégia de marketing. Com um processo de planejamento em vigor, você tem uma estrutura para obter uma visão geral do mercado-alvo, da vantagem competitiva e da segmentação de mercado. Isso permite que você esteja mais bem preparado para fatores de risco que talvez não tenha previsto.

Desafia suas crenças e suposições

Como os negócios estão sempre mudando, ter um processo de planejamento de marketing permite que você continue adaptando estratégias mais eficazes. Ao aperfeiçoar continuamente seus esforços de marketing, você pode se deparar com novas ferramentas e técnicas, incorporar novas ideias de diferentes membros da equipe e desafiar suas crenças e suposições procedimentos operacionais padrão .

Quais são as etapas do processo de planejamento de marketing? Criação de um plano de marketing pela primeira vez pode parecer um processo complicado, mas na verdade é muito simples. O processo de planejamento se torna 100 vezes mais fácil de lidar quando você o divide nestas seis etapas:

Documentar suas metas de negócios

Faça uma pesquisa de mercado

Defina seubuyer/client persona* Definir um orçamento de marketing

Identificar uma tática de marketing

Programar ocampanha de marketing Vamos dar uma olhada mais de perto em cada etapa.

1. Documente suas metas de negócios

Antes de planejar uma estratégia de marketing, você e sua equipe de marketing devem pedir à gerência sênior que destaque seus objetivos corporativos.

O ideal é que toda empresa de grande porte meta e objetivo deve se estender por 18 a 24 meses. Isso lhe dá tempo suficiente para desenvolver iniciativas de marketing que se alinhem a esses objetivos comerciais gerais.

Use as Goal Folders para organizar facilmente suas metas no ClickUp

Digamos que você seja o gerente de marketing da Los Pollos Hermanos de Breaking Bad. A meta comercial do proprietário, Gus Fring, pode ser aumentar a receita do restaurante para US$ 3 milhões no próximo ano.

Você precisará criar uma meta SMART meta de marketing que possa contribuir para suas metas de negócios. Por exemplo:

Ganhar 20% mais clientes recorrentes

Aumentar as vendas de sanduíches de frango quente em 35%

Aumentar a receita de remessa e distribuição de outros produtos 😉

Curioso sobre as metas SMART? Dê uma olhada em nosso_ guia **para obter dicas sobre como criar uma ótima meta de negócios

Depois de decidir sobre a meta, ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing como o ClickUp podem ajudá-lo a documentar e rastrear esses projetos. Em ClickUp, Objetivos são contêineres de alto nível que podem ser divididos em objetivos menores, conhecidos como Metas. As metas podem ser medidas por unidades como números, $$$, verdadeiro/falso e listas de tarefas.

Bônus:_ **Ferramentas de marketing para pequenas empresas Quando você atinge suas metas, também atinge sua meta de marketing. O ClickUp atualiza automaticamente a porcentagem de progresso à medida que você atinge as metas em tempo real. Isso pode motivar suas equipes de vendas e marketing, pois elas veem os números aumentando a cada dia!

Obtenha rapidamente dados importantes em uma única tela com Dashboards no ClickUp

_Quer monitorar mais métricas de marketing?

O ClickUp está repleto de recursos que suas equipes precisam para gerenciar seu projeto ou programa de marketing. Seu Painéis de controle são o caminho a seguir. Cada painel exclusivo oferece muitas Widgets personalizados que permitem que você rastreie kPIs de marketing e todos os objetivos de marketing.

Acompanhe as vendas, as taxas de conversão, o engajamento nas mídias sociais e muito mais, com um gráfico de linhas, de barras, de pizza, de baterias ou da forma que melhor visualizar os dados!

Use este útil tutorial em vídeo para aproveitar ao máximo o modelo gratuito de gerenciamento de conteúdo com exemplos e análises detalhadas

Quer chegar lá mais rápido? Use o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para monitorar facilmente suas metas de conteúdo, orçamentos e recursos, tudo em um único espaço. Obtenha este conteúdo modelo de marca gratuitamente !

2. Realizar uma auditoria e pesquisa de marketing

É hora de fazer uma retrospectiva séria. Você precisa dar uma olhada em todas as decisões e iniciativas de marketing que tomou nos últimos anos. Além disso, você também terá que examinar relatórios antigos para ver quais táticas de marketing funcionaram e quais não funcionaram.

_Mas por quê?

Com a ajuda de uma auditoria de marketing, você poderá evitar os problemas que seu departamento de marketing enfrentou no passado. Veja o que o Gus tem a dizer: Documentos do ClickUp permite que sua equipe colabore em tempo real em sua auditoria, pesquisa de marketing e documentos do plano de marketing anual; é como o Google Docs mas muito melhor!

Além de poder incorporar listas, tabelas, imagens e vídeos, você também pode atribuir tarefas acionáveis diretamente em um documento do ClickUp. E para facilitar ainda mais seu trabalho, o ClickUp permite que você salve seu trabalho como um modelo de plano de marketing que você pode usar mais tarde!

Após a auditoria, você precisará determinar qual é a sua posição atual no mercado e as tendências do mercado. Pergunte à sua equipe:

Seus clientes são sensíveis ao preço?

Os novos concorrentes desaceleraram o crescimento de sua empresa?

Você tem uma vantagem competitiva sobre outras empresas?

Mas por que limitar o feedback apenas à sua empresa? A opinião de seus clientes também é importante.

Afinal de contas, eles usarão seus produtos ou serviços. Com o Visualização do formulário você pode criar formulários de pesquisa de clientes detalhados mais rapidamente do que consegue dizer Heisenberg.

Crie formulários para coletar informações e agilizar a criação de tarefas no ClickUp

Escolha entre diferentes campos de texto, rótulos, perguntas e muito mais. O ClickUp permite que você compartilhe publicamente esses formulários e, em seguida, coleta as respostas dentro da ferramenta. Dessa forma, você pode agir diretamente com base nas respostas, incluindo as informações no plano de marketing.

3. Defina sua buyer persona

Você realmente conhece bem seus clientes? Nessa fase, você precisará adotar a segmentação de mercado. O que é isso?

Essencialmente, você precisará identificar os diferentes tipos de clientes em seu mercado-alvo. Em seguida, você terá de restringir seu foco a um público-alvo específico. Depois disso, você terá de criar uma buyer persona. Essas são representações fictícias de seu cliente ideal em seu mercado-alvo. Pergunte à sua equipe:

Quem é essa pessoa?

Quais são suas necessidades e prioridades?

Como ela toma decisões?

Onde ela trabalha?

Quanto ela ganha?

Do que ela gosta e o que ela odeia?

Que mídia eles consomem?

Você precisará realmente entrar em suas mentes para poder personalizar seu estratégia de marketing que mais lhe agrada. Por exemplo, a Los Pollos Hermanos escolheu uma persona de comprador chamada Walt, que é um professor de química de meia-idade do ensino médio.

Agora que você tem uma ideia de quem ele é, como ele se comporta e o que ele quer, você pode fazer um marketing melhor para ele! Mas como você cria uma buyer persona? Duas palavras: Mapas mentais .

Crie, edite e compartilhe fluxogramas com facilidade usando recursos como o ClickUp Mind Maps

Desenhar Mind Maps no ClickUp pode ajudar sua equipe de marketing a organizar seus pensamentos e ideias quando criar uma persona . Basta colocar uma ideia central e adicionar pensamentos relevantes quando eles surgirem.

E lembre-se de que quanto mais detalhado for o mapa mental da persona, melhor. Conhecer bem seus clientes permitirá que você crie um plano de marketing personalizado e estratégico que se conecte ao seu público-alvo.

4. Defina um orçamento

Você pode ter várias ideias legais de marketing estratégico, mas se elas não couberem no seu orçamento de marketing, será quase impossível executá-las. E mesmo que você quebre o banco para trabalhar nelas, não há garantias de que você estará ganhando dinheiro no final.

Então, quanto você deve gastar em seu plano estratégico de marketing? Alocação 7-15% da receita de sua empresa para o departamento de marketing é o ideal, mas não é uma regra única para todos.

Entretanto, lembre-se de que qualquer atividade inicial de marketing pode ser cara. Isso inclui obter um logotipo , marca e criar uma campanha do zero. Como você controla todas as suas despesas de marketing?

No ClickUp, cada tarefa pode ter detalhes adicionais chamados Campos personalizados . Com esses campos, é possível registrar dados como números de telefone, rótulos, caixas de seleção e muito mais.

Adicionar, ocultar ou mostrar um campo personalizado existente em uma exibição de lista no ClickUp

Nesse caso, você pode rastrear o orçamento e o custo de cada atividade e tarefa de marketing com o campo "Money". Além disso, com o Cálculos de coluna se você tiver uma conta de usuário, poderá somar automaticamente seus gastos para ver se estão de acordo com seu orçamento.

Portanto, não há mais "meias medidas" quando estiver criando seu plano estratégico de marketing!

Bônus:_ **Software de calendário de marketing !

5. Identificar uma tática de marketing

Agora que você sabe exatamente como são seus clientes, é hora de escolher a tática de marketing correta canais de distribuição onde eles passam a maior parte do tempo. Afinal de contas, seu público-alvo precisa ver seu anúncio, certo?

Vejamos algumas plataformas em que você pode implementar seu plano estratégico e as melhores táticas para cada um deles:

Vamos dar uma olhada na persona do Walt. Como determinamos que ele recebe todas as notícias da TV, nosso esforço de marketing deve se concentrar na criação de um comercial maravilhoso:

Lembre-se de que a mensagem de sua campanha de marketing estratégico deve refletir as necessidades do cliente. Nesse caso, esse comercial deve garantir ao público-alvo que os alimentos são de alta qualidade e frescos - 99,99% frescos.

No entanto, você não precisa concentrar todas as suas táticas em uma única plataforma. Uma combinação saudável de marketing entre mídia off-line e on-line garante que todos recebam sua mensagem. Agora, cabe à sua equipe de marketing decidir qual caminho deseja seguir.

Por exemplo, você pode criar e publicar novos conteúdos em seu blog, hospedar webinars automatizados e, ao mesmo tempo, promover conteúdo off-line para converter seu público. Com Visualização do Chat do ClickUp você pode discutir táticas e acordos de vendas, anexar imagens/vídeos e atribuir tarefas em seu mix de marketing.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

6. Agende a campanha de marketing

Agora que finalmente chegamos ao final da campanha de marketing estratégico processo de planejamento . Depois de definir o plano de marketing, é hora de listar todas as tarefas que precisam ser realizadas para concretizá-lo.

Como você faz isso?

Com Gráficos de Gantt do ClickUp você pode criar uma linha do tempo dinâmica das atividades de sua campanha de marketing do início ao fim. O Visualização de Gantt permite que você visualize as datas de início e término de cada tarefa e quaisquer marcos importantes ao longo do caminho.

Atualize facilmente os projetos com uma simples ação de arrastar e soltar na visualização de Gantt do ClickUp

Com Dependências de tarefas no exemplo de dependência de tarefas, você pode indicar a sequência em que deseja concluir suas tarefas. Tudo o que você precisa fazer é desenhar uma linha entre duas tarefas e pronto!

Agora, sua equipe de marketing não poderá trabalhar em uma tarefa dependente até que a tarefa anterior tenha sido concluída. É necessário trabalhar em uma calendário de marketing ? Você pode programar todas as suas atividades de marketing por meio de Visualização do calendário do ClickUp .

É muito fácil agendar publicações ou tarefas e ajustar as datas de vencimento - tudo o que você precisa fazer é arrastar e soltar.

Nota: Como o processo de marketing estratégico exige que a sua equipe seja rápida, o ClickUp oferece modelos de planos de marketing para a sua empresa calendário de conteúdo , Gerenciamento de SEO , rastreamento de campanha , calendário promocional , Teste A/B e processos de design gráfico .

Basta aplicar o modelo de plano de marketing e você estará pronto para começar a planejar em segundos! No entanto, observe que o ClickUp não foi apenas criado para o processo de planejamento estratégico ele pode ajudar em todos os processos de marketing, desde a execução até o monitoramento.

Portanto, o ClickUp tem mais recursos ? Veja o que o ClickUp tem a oferecer:Visualizações flexíveis para obter mais ideias de gerenciamento de marketing.