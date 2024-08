20 KPIs de marketing que você precisa monitorar em 2024

Como profissional de marketing, você não tem tempo para analisar cada detalhe do seu negócio marketing quando tantas partes móveis estão puxando você em direções diferentes.

Com centenas de decisões a serem tomadas por dia para que as pessoas e os projetos avancem, você precisa monitorar os dados corretos com atenção especial para indicadores-chave de desempenho (KPIs) de marketing .

Qual é o impacto do uso de dados? A Splunk fez as contas para nós e, em uma pesquisa global com mais de 1.000 empresas, descobriu que:

72%

dos inovadores melhoraram a velocidade/qualidade da tomada de decisões por meio de um melhor uso dos dados.

91%

das organizações acreditam que, com os dados certos, sua organização está em uma posição forte para competir e ter sucesso em seus mercados nos próximos anos.

93%

das organizações pesquisadas acreditam que um melhor uso dos dados pode melhorar a experiência do cliente de sua empresa.

Fonte: Splunk Como geeks de dados, nossa equipe começou a trabalhar e reuniu os principais KPIs de marketing para ajudá-lo a se sentir mais confiante com os esforços de marketing orientados por dados. E se você estiver com dificuldades para manter os KPIs transparentes e atualizados em todos os setores, sabemos que o marketing perfeito Software de KPI que transformará a forma como sua equipe se envolve com os KPIs! ✨

O que são indicadores-chave de desempenho (KPIs)?

Um indicador-chave de desempenho ou KPI é um métrica comercial quantificável usada para monitorar o progresso na realização dos objetivos de negócios. A KPIs que você define para sua equipe, projeto ou negócio devem estar vinculados ao seu objetivos principais e objetivos.

Então, como um métrica de negócios se torna um KPI ?

Se a métrica rastrear seu desempenho em um processo ou objetivo de negócios não essencial , ela será uma métrica de negócios

, ela será uma métrica de negócios Se a métrica rastrear seu desempenho em um processo ou objetivo chave de negócios, ela será um KPI

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp

O que são KPIs de marketing?

Os KPIs de marketing são métricas mensuráveis que sua empresa pode rastrear para avaliar o desempenho de atividades de marketing específicas do canal Retorno sobre o investimento (ROI) sobre a eficácia de campanhas e estratégias de marketing para que a empresa possa duplicar o que está funcionando e ajustar o que não está.

Por exemplo, um gerente de projeto está liderando uma nova campanha de marketing para uma empresa de refrigerantes. A equipe se alinha a uma estratégia inovadora e criativa que nunca havia sido testada antes. Eles poderiam acrescentar essa estratégia à sua caixa de ferramentas da marca se tiver um bom desempenho! Para validar o sucesso da estratégia da campanha, eles precisam de KPIs de marketing claros para determinar o ROI. 💰

Confira nosso guia sobre_ gerenciamento de projetos de marketing ! Explore o modelo das equipes de marketing do ClickUp

Os 20 principais exemplos de KPI de marketing

KPIs de marketing em nível de empresa

1. ROI de marketing

O retorno de um investimento em marketing dividido pelos custos do investimento em marketing.

(Receita de vendas - Custo de marketing) / Custo de marketing = ROI

O cálculo do ROI de marketing é importante, pois o ajudará a determinar a eficácia e o valor de suas atividades de marketing. Dependendo de sua empresa, alguns canais de marketing têm melhor desempenho do que outros.

2. Taxa de rotatividade

A taxa percentual na qual os clientes deixam uma empresa em um determinado período de tempo.

3. Atribuição de contribuição/receita do pipeline

O número de oportunidades medidas que se convertem em novos negócios.

4. Relação entre tráfego e MQL (lead qualificado de marketing)

A relação entre a plataforma de tráfego total gerada e o número de leads qualificados para marketing provenientes desse tráfego.

Ao analisar sua relação entre tráfego e MQL, você pode entender melhor suas plataformas de melhor desempenho e aumentar seu investimento nelas.

Da mesma forma, se você descobrir que uma de suas plataformas está com baixo desempenho, poderá usar os dados para ajustar sua estratégia nessa plataforma ou simplesmente reduzir seus gastos!

Bônus:_ **OKRs vs KPIs

KPIs de marketing de conteúdo

5. Conteúdo de marketing publicado

O número de peças de conteúdo - artigos de blog, boletins informativos, podcasts, publicações em mídias sociais, etc. - publicadas semanal ou mensalmente.

6. Contagens de visualizações de vídeo por canal

O número de segundos ou minutos que alguém está assistindo ao seu vídeo. Essa métrica média capacitará os profissionais de marketing e criativos a tornar os primeiros cinco, 10 ou 30 segundos poderosos e envolventes. 🤩

O aumento do tráfego móvel baseado no consumidor aumentou a necessidade (e o potencial!) do marketing de vídeo. As marcas têm a oportunidade de educar e interagir com os consumidores, e você não quer perder leads para seus concorrentes.

Bônus:_ **Ferramentas de marketing para pequenas empresas

KPIs de marketing por e-mail

7. Taxa de cliques

O número de pessoas que clicaram em um link em seu e-mail em comparação com o número total de pessoas que receberam seu e-mail. Profissionais de marketing acompanham as métricas de marketing por e-mail para comunicar mensagens de marketing detalhadas e personalizá-las em uma base de destinatário por destinatário para obter melhores conversões.

Esses clientes potenciais já abriram seu e-mail. Agora você está determinando se o e-mail foi convincente o suficiente para que eles clicassem em um dos links contidos nele!

8. Contagem de assinantes

O número de pessoas que se inscreveram em suas campanhas de marketing por e-mail.

KPIs de operações de marketing

9. Taxa de conversação

A porcentagem de conversões de atividades e operações de marketing.

10. Distribuição de tráfego

O detalhamento das fontes de tráfego de seu site.

KPIs de marketing pago

11. Impressões e alcance

O número de vezes que sua peça de marketing foi exibida para um usuário. Se você estiver rastreando esses números em cada plataforma nativa, use um painel centralizado para maximizar seu tempo! ⚡️

Personalize um ClickUp Dashboard com links incorporados para suas principais plataformas Saiba mais sobre Dashboards

12. Custo de aquisição de clientes

O custo total de aquisição de um cliente (inclui custos gastos no processo de vendas e por meio de esforços de marketing).

KPIs de marketing de produto #### 13. Usuário ativo diário

O número de usuários ativos por dia.

Rastreie KPIs com_ **Software de marketing de produto !

14. Valor do tempo de vida do cliente

A receita que um cliente proporcionou à sua empresa e continuará a contribuir.

KPIs de relações públicas

15. Custo de aquisição de clientes

O custo total de aquisição de um cliente (inclui os custos gastos no processo de vendas e por meio de esforços de marketing) para medir o sucesso de um campanha de marketing .

16. Cobertura ativa

O volume total de qualidade comunicados à imprensa e lidera as prioridades da equipe.

KPIs de marketing de SEO

As estratégias de marketing de conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa são um dos métodos mais confiáveis de marketing atualmente.

Você publica conteúdo em seu blog sobre tópicos que seu público está pesquisando no Google. Há coisas que você pode fazer para que esses artigos tenham uma classificação elevada nos resultados de pesquisa do Google em termos de autoridade de SEO. Quando seus clientes pesquisarem esses tópicos, eles encontrarão sua publicação (desde que esteja classificada na primeira página do Google) e visitarão seu site para, com sorte, converter!

A fórmula para melhorar a autoridade de SEO está em constante evolução. Ela está cada vez mais difícil, mais conversacional e exige mais criatividade. Não há como negar os benefícios fundamentais de aumentar a presença de sua marca em todos os canais e o impacto que isso pode ter no Google. Uma das melhores maneiras de começar a melhorar nessa área como uma equipe é criar um banco de dados para todos os seus relacionamentos de co-marketing!

Jeremy Galante, gerente sênior de SEO da ClickUp

17. Alcance de backlinking

O número de marcas, empresas ou profissionais de marketing com os quais você está se conectando para obter um backlink de sites de qualidade para o seu conteúdo. Como Jeremy mencionou, crie um banco de dados para ajudá-lo a escalar à medida que sua empresa cresce! Experimente o modelo de SEO inspirado no espaço de trabalho do ClickUp para gerenciar seus resumos de conteúdo e trabalho multifuncional em um só lugar!

Gerencie facilmente seus resumos de conteúdo de SEO e compartilhe-os interna ou externamente com o ClickUp Docs Faça o download do modelo gratuito

18. Classificações SERP

A posição do seu site/página nos resultados do mecanismo de pesquisa para palavras-chave. Quanto mais alta for a SERP, maior será a chance de as pessoas encontrarem e clicarem no seu site.

Com esse KPI, você pode acompanhar o desempenho do seu artigo para cada palavra-chave.

Você verá como está se saindo em relação a várias palavras-chave e determinará onde suas SERPs estão atrasadas. Como você rastreia essas palavras-chave? Você pode configurar um Software de rastreamento de SERP e monitore suas classificações diariamente para medir o desempenho. 👨‍💻

Juntamente com esses indicadores cruciais, lembre-se de ficar atento a estas métricas importantes de SEO também:

Bounce rate : Pessoas que saíram de seu site em apenas alguns segundos após a chegada

: Pessoas que saíram de seu site em apenas alguns segundos após a chegada Usabilidade móvel : Velocidade e desempenho da sua página de destino em telefones e guias

: Velocidade e desempenho da sua página de destino em telefones e guias Erros de rastreamento: URLs que são inacessíveis para o Googlebot quando ele examina suas páginas

KPIs de marketing de mídia social

O engajamento nas mídias sociais é uma boa maneira de ver se o seu conteúdo está realmente repercutindo no seu público. Você pode usar essas informações para ajustar suas campanhas de marketing e dar aos seus clientes o que eles querem.

Além disso, o engajamento destacará quais de seus clientes estão mais preparados para serem transferidos para sua empresa funil de vendas .

19. Compartilhamento de voz (SOV)

A medida do mercado que sua empresa domina nas conversas em todo o setor. Aumente seu SOV criando parcerias sólidas com a marca e colaborações de marketing .

20. Compartilhamentos sociais

O número total de compartilhamentos de conteúdo da Web que as pessoas enviam para suas redes e conexões.

Além desses dois KPIs, continue acompanhando outros KPIs de engajamento de mídia social, como:

Menções à marca : Quantas outras pessoas ou empresas estão marcando você em suas conversas

: Quantas outras pessoas ou empresas estão marcando você em suas conversas **Tráfego de referência: número de pessoas que visitam seu site a partir de suas mídias sociais (ou mesmo de outros sites)

Sentimento: O engajamento pode ser positivo ou negativo. Sentimentométricas de análise de marketing use o aprendizado de máquina paraavaliar o sentimento e apresentar pontuações

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp Assista ao nosso vídeo explicativo sobre o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para saber como visualizar calendários personalizados em vários canais

Faça o download do modelo gratuito

A melhor maneira de rastrear seus KPIs de marketing ClickUp é uma plataforma de produtividade completa na qual as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizável com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho de forma mais eficaz, elevando a produtividade a novos patamares!

Veja a seguir dois recursos poderosos (e gratuitos!) do ClickUp para definir e monitorar KPIs de marketing:

Crie tarefas acionáveis a partir de sua estratégia de marketing no ClickUp

No ClickUp, as metas são contêineres de alto nível divididos em alvos menores e atualizados em tempo real à medida que você faz progresso. Essas metas são essencialmente seus KPIs com tarefas acionáveis para obter resultados.

Então, como isso o ajuda a gerenciar os KPIs de marketing? Você pode personalizar as métricas que escolher para monitorar esses objetivos:

Número : Crie um intervalo de números e acompanhe os aumentos ou reduções entre eles

: Crie um intervalo de números e acompanhe os aumentos ou reduções entre eles Verdadeiro/Falso : Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída

: Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída Moeda : Defina uma meta monetária e acompanhe quaisquer aumentos ou reduções

: Defina uma meta monetária e acompanhe quaisquer aumentos ou reduções Tarefa: Acompanhe a conclusão de uma única tarefa ou de uma lista inteira

ClickUp Dashboards

Consolide seus canais de marketing e KPIs de marketing importantes em ClickUp Dashboards

Recente do ClickUp estudos de caso descobriram que 42% dos americanos que trabalham acham que seus empregadores não oferecem todas as ferramentas ou aplicativos de tecnologia de que precisam para ter sucesso ao trabalhar remotamente. Como você pode gerenciar tudo isso em um painel digital, essa é a opção perfeita para equipes remotas que desejam ampliar suas atividades de marketing!

Os painéis no ClickUp são o local perfeito para acompanhar seus KPIs de marketing. Qualquer pessoa pode criar um Dashboard usando os blocos de construção Widgets personalizados -para organizar visões gerais de alto nível dos KPIs de marketing.

Acesse seus principais objetivos e resultados (OKRs) criando um plano detalhado sobre como sua equipe de marketing atingirá metas, orçamentos e muito mais

Use o Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp para detalhar metas, orçamentos e outros KPIs críticos em um só lugar. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp Bônus: Mais_ **Modelos de planejamento de marketing & **Software de planejamento de marketing !

E com todo o seu trabalho em um só lugar, o ClickUp tem mais de uma dúzia de maneiras de organizar e visualizar tarefas e outros trabalhos, incluindo:

Comentários atribuídos : Atribuir itens acionáveis aos membros da equipe que não justificam uma tarefa completa

Automação : Automatize seus processos repetitivos paraeconomizar tempo e recursos humanos* Status personalizados: Crie status relevantes e específicos do projeto para suas tarefas

Scorecards semanais : Acompanhe rapidamente os objetivos e o progresso das metas da sua equipe

Prioridades : Concentre-se primeiro nas tarefas certas

Dessa forma, você pode ver facilmente o progresso de suas planos de estratégia de marketing e acompanhar as principais métricas. 📈 Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita para criar seu equipe de marketing melhor sistema de produtividade e controle até hoje!