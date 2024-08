10 modelos gratuitos de marketing de produto para planejar campanhas

Desenvolver o direito estratégias de marketing de produtos é preciso uma aldeia - e o modelo certo de marketing de produto!

Os modelos de marketing de produtos são oferecidos em todas as formas e tamanhos e ajudam a equipes de produtos em todas as etapas do gerenciamento de produtos economizam tempo, melhoram a colaboração entre a equipe e reduzem o espaço para erros, garantindo que todos os elementos-chave sejam abordados.

Embora seja provável que você use uma combinação de modelos de marketing de produto ao executar suas estratégias, encontrar o modelo perfeito para sua equipe e seu produto pode ser, no mínimo, complicado. 😳

Com tantas opções à sua disposição, é importante saber exatamente o que você está procurando em seu modelo de marketing de produto antes de clicar em download. E nós estamos aqui para ajudar. 🙂

Continue lendo enquanto nos aprofundamos nos benefícios de usar um modelo de marketing de produto, nos principais recursos e em 10 exemplos gratuitos para usar com o ClickUp - a plataforma de produtividade que todo profissional de marketing de produto precisa ter em sua vida!

O que é um modelo de marketing de produto?

O marketing de produtos é o processo e a estratégia por trás da promoção e da venda de um produto ou serviço - e não é pouca coisa. O marketing eficaz de produtos requer um profundo conhecimento do próprio produto, além do público-alvo e dos problemas enfrentados por seus clientes, roteiro do produto e uma narrativa convincente para impulsionar as vendas.

Isso também exige uma estreita colaboração com outras equipes, incluindo vendas e desenvolvimento de produtos, para manter todos os departamentos alinhados em relação às metas de curto e longo prazo. Modelos de marketing de produtos de alta qualidade podem ser usados por qualquer uma dessas equipes e ajudam a concluir e organizar as principais atividades, incluindo pesquisa de mercado, análise, estratégia de preços, posicionamento e mensagens, capacitação de vendas feedback do cliente e muito mais. 🤓

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Em um nível básico, os modelos de marketing de produto são recursos pré-criados e personalizáveis para ajudar os profissionais de marketing a planejar e executar sua estratégia geral de marketing de produto. Mas, analisando os detalhes, o formato e a estrutura dos modelos de marketing de produtos podem ser muito diferentes! De planilhas a apresentações de slides e documentos prontos, os modelos de marketing de produtos podem assumir praticamente qualquer forma.

A boa notícia, porém, é que, depois de encontrar os modelos de marketing de produtos que funcionam melhor para a sua equipe, você não precisará recomeçar a pesquisa a cada lançamento de novo produto. Os modelos ajudam a estabelecer uma abordagem padronizada para aprimorar seu habilidades de gerenciamento de produtos e futuro gerenciamento de campanhas de marketing . Assim, quando chegar a hora de iniciar outra campanha, você terá um ponto de partida confiável para aplicar seus esforços de marketing.

Escolha um dos modelos pré-salvos do ClickUp no Template Center ou crie o seu próprio para aplicar em projetos futuros

Pronto para aprender mais sobre gerenciamento de produtos? Comece com um curso completo de modelo de gerenciamento de produtos para o topo gerenciamento do trabalho ferramentas! Além da consistência e da economia de tempo, os modelos de marketing de produtos simplificam suas processos de planejamento de marketing e otimizar seus recursos - e essa é uma situação vantajosa para todos os padrões!

Elementos essenciais dos melhores modelos de plano de marketing de produto

Para obter todos os benefícios de um modelo eficaz de marketing de produto, há várias qualidades importantes a serem observadas:

Facilidade de uso

Flexibilidade e personalização

Detalhado e abrangente

Relevância para seu produto, práticas recomendadas e tendências atuais do mercado

Altamente visual

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

Também é essencial considerar a finalidade que você precisa que seu modelo de marketing de produto atenda, sua compatibilidade com seu modelo de marketing preferido e a necessidade de um modelo de marketing de produto ferramenta de gerenciamento de produtos e a acessibilidade do modelo para que outros membros e partes interessadas possam visualizar ou editar conforme necessário. Em termos de recursos de gerenciamento de produtos a serem priorizados, procure por:

10 modelos gratuitos de marketing de produtos para planejar campanhas

O ClickUp é o único ferramenta de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em uma única plataforma colaborativa, o que economiza muito tempo para todas as equipes de marketing de produtos!

Aplique qualquer um (ou todos) desses 10 modelos de marketing de produto ao seu ClickUp Workspace para criar a estratégia de marketing de produto dos seus sonhos, começando com um roteiro detalhado até o próximo lançamento!

1. Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Obtenha uma visão em nível macro da visão, direção e compromissos de recursos e iniciativas para seu produto com o modelo de roteiro de produto da ClickUp

O modelo Modelo de roteiro de produto da ClickUp fornece um detalhamento de alto nível de sua visão, estratégia e requisitos de marketing em um quadro branco digital colaborativo -o ativo ideal para apresentar às partes interessadas. Atacando seu roteiro do produto é uma tarefa incrível e este modelo Pasta gets that with:

10 status personalizados

15Campos personalizados* Quatro tags de tarefas

Sete visualizações de fluxo de trabalho

Duas automações

E muito mais. 🤩

Além disso, esse modelo faz mais do que apenas ajudá-lo a criar seu roadmap de produto - ele o ajuda a agir de acordo com ele! Com uma lista pré-construída para orientar a execução de seu roadmap semanalmente e uma lista formatada de Documento ClickUp para escrever notas de versão detalhadas.

Embora esse seja um modelo avançado, há muitos recursos para ajudá-lo a integrá-lo aos seus fluxos de trabalho, incluindo um guia completo do modelo e Documentos de ajuda .

2. Modelo de plano de marketing de produto da ClickUp

Modelo de plano de marketing de produto da ClickUp

Você já tem o roteiro do seu produto, o que vem a seguir? Um plano de marketing de produto matador para criar estratégias para novas iniciativas e priorizar suas tarefas! O Modelo de plano de marketing de produto da ClickUp está aqui para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Com seis status personalizados e campos personalizados e cinco visualizações de fluxo de trabalho, esse modelo é um pouco menos denso do que o primeiro, mas esse recurso amigável para iniciantes ainda é muito útil!

Visualize seus objetivos e principais resultados em uma lista dinâmica que pode ser filtrada, classificada e facilmente atualizada usando status e campos predefinidos em cada tarefa. Em seguida, acompanhe seu progresso em uma Quadro Kanban usando o modo de exibição Quadro do ClickUp.

Além disso, o Documento de Ajuda de Introdução o orienta sobre os detalhes da apresentação desse modelo à equipe. Com instruções passo a passo sobre como inserir as informações do seu produto, criar novas tarefas e usar esse modelo em toda a sua extensão.

Veja como_ Software de planejamento de marketing_ **pode ajudar sua equipe de produtos

3. Modelo de matriz de recursos do produto por ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto por ClickUp

Toda campanha de marketing de produto envolve muita pesquisa e pensamento crítico, inclusive o processo de escolher em qual produto investir seu tempo primeiro. Modelo de matriz de recursos do produto da ClickUp compara diferentes recursos com diferentes produtos para ajudá-lo a tomar as decisões mais estratégicas para seu próximo projeto.

Esse modelo de lista usa cinco exibições predefinidas carregadas com tarefas personalizáveis para adicionar facilmente as informações de seu projeto. Veja todos os seus projetos em uma lista bem formatada e, em seguida, analise os detalhes do seu projeto software de marketing de produtos e recursos de hardware, organizando-os em uma planilha intuitiva usando o modo de exibição de tabela do ClickUp. A partir daí, você pode gerenciar o progresso de cada recurso em um nível mais alto usando o quadro Kanban incluído neste modelo.

4. Modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp

Modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp

Mesmo com um sistema avançado de gerenciamento de produtos para abrigar suas tarefas, dados, progresso e conversas sobre o projeto, é importante certificar-se de que você está verificando novamente o seu trabalho e não deixando pedra sobre pedra. Ou seja, certifique-se de ter uma lista de verificação final à mão! Modelo de lista de verificação de produto digital da ClickUp é simples de usar e de fácil acesso para todos, mas ainda assim abrange todos os componentes da implementação de um projeto digital do início ao fim. Esse modelo do ClickUp Doc vem pré-formatado em seções para detalhes do produto, listas de verificação de embalagem, planos de venda e outros esforços de marketing do produto. E como os ClickUp Docs são colaborativos por natureza, de uso gratuito e podem ser vinculados a qualquer tarefa, as partes interessadas, outros membros da equipe de produtos e clientes podem visualizar ou atualizar sua lista de verificação em tempo real à medida que o projeto avança.

5. Modelo de resumo de produto da ClickUp

Modelo de resumo de produto da ClickUp

Se você gostou do modelo de lista de verificação anterior, vai adorar os detalhes e as páginas adicionados no modelo Modelo de resumo do produto da ClickUp . Este documento de oito páginas do ClickUp abrange todo o seu resumo, uma página dupla pré-projetada, seu plano de lançamento, integrações de versões, apêndices e muito mais.

Projetado para conduzir seu projeto ao longo do desenvolvimento da forma mais eficiente possível, esse modelo no estilo "preencha o espaço em branco" ajuda a equipes multifuncionais a colaborar com o produto especificações, feedbacks e tarefas de um documento bem delineado. Além disso, você pode desenvolver e organizar seus principais objetivos e soluções com edição ao vivo no ClickUp Docs, para que a equipe possa trabalhar lado a lado sem sobreposição.

E depois de fazer suas edições personalizadas nesse documento, você pode simplesmente salvar o Doc editado como um novo modelo para projetos futuros.

6. Modelo de desenvolvimento de novo produto da ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novo produto da ClickUp

Quando terminar de colaborar com o modelo de resumo do produto acima, é hora de colocar seus planos em ação usando o Modelo de desenvolvimento de novo produto do ClickUp . Essa lista pré-carregada é amigável para iniciantes, organizada e fácil de seguir. Com quatro status personalizados para supervisionar o progresso, seis campos personalizados e cinco visualizações de fluxo de trabalho, o gerente de marketing de produto pode acompanhar facilmente os principais marcos, as entregas e, é claro, a equipe.

Resuma todo o seu projeto em uma lista intuitiva e, em seguida, divida o cronograma do projeto e os resultados itens de ação usando o modo de exibição Timeline do ClickUp e o modo de exibição Board do tipo Kanban.

7. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto da ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto da ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de lançamento de produto da ClickUp é um recurso abrangente para que as equipes de marketing de produtos garantam que todos os principais elementos do lançamento (ou relançamento) do produto sejam abordados. O modelo inclui seções para a preparação pré-lançamento, atividades do dia do lançamento e acompanhamento pós-lançamento para que os elementos sejam negligenciados durante a agitação do processo de lançamento.

Com um design fácil de usar e recursos personalizáveis, o modelo Product Launch Checklist pode ser adaptado para atender às necessidades de produtos individuais e permite que as equipes acompanhem o progresso, atribuam tarefas e colaborem em projetos em tempo real ou de forma assíncrona.

8. Modelo de estratégia de produto da ClickUp

Modelo de estratégia de produto da ClickUp

O modelo Modelo de estratégia de produto do ClickUp é útil para equipes de produtos que desejam definir e priorizar a estratégia de marketing de produtos com base nas tendências do mercado e nas necessidades dos clientes. O modelo modelo de estratégia de produto aplica uma pasta inteira à sua plataforma e inclui listas separadas para organizar recursos, cronogramas de projetos e a equipe.

Em cada lista, você encontrará exibições pré-criadas para gerenciar as tarefas específicas dentro dessa categoria, incluindo a exibição de tabela do ClickUp para supervisionar todos os recursos, uma exibição de linha do tempo para visualizar sua programação e vários quadros Kanban pré-criados.

9. Modelo de requisitos do produto por ClickUp

Modelo de requisitos do produto da ClickUp

E se você estiver procurando ainda mais do que um Folder para fazer seu produto decolar, o Modelo de requisitos do produto do ClickUp é definitivamente para você. Adicionando um espaço separado à sua plataforma ClickUp, esse modelo foi projetado para melhorar a colaboração entre as partes interessadas e a equipe de produto para estabelecer requisitos do projeto tomar decisões estratégicas e desenvolver seus planos de lançamento.

Esse modelo também inclui 17 status personalizados para dar visibilidade a todos os tipos de progresso de tarefas e sete ClickApps, como controle de tempo, prioridades, tags e avisos de dependência, para manter seus processos operando da forma mais tranquila possível.

10. Modelo de preço de produto da ClickUp

Modelo de precificação de produtos da ClickUp

O modelo Modelo de preço de produto da ClickUp é perfeito para equipes de marketing de produtos que desenvolvem uma estratégia de preços competitiva e lucrativa. Esse modelo de lista de preços o ajudará a analisar possíveis custos, definir objetivos de preços e identificar opções de preços que se alinham à proposta de valor do produto. Esse modelo vem com dois status personalizados e três visualizações de fluxo de trabalho, mas é nos campos personalizados que ele realmente ganha vida.

Adicione campos que incluam a categoria do produto, o preço unitário a granel, a marca, o preço unitário padrão, a quantidade mínima do pedido e muito mais, para acessar rapidamente informações críticas em qualquer visualização e tarefa.

Aproveite ao máximo seu modelo de marketing de produto

Existe um modelo de marketing de produto para tudo. E os 10 exemplos acima comprovam isso!

Esses recursos prontos foram projetados para ajudá-lo com uma estrutura estratégica para organizar suas ideias, coletar insights, reunir pesquisas, otimizar sua produtividade e muito mais. Além disso, esses modelos foram criados pelo ClickUp e para o ClickUp, portanto, é praticamente garantido que eles aprimorarão sua experiência com a poderosa plataforma.

Acesse todos os modelos listados neste artigo, além de centenas de recursos de produtividade mais de 1.000 integrações e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje .