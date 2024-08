12 melhores ferramentas de software de marketing de produtos em 2024

Na vida real, a jornada do comprador até um produto não é um caminho reto, em forma de funil. É mais como uma rodovia sinuosa cheia de desvios inesperados. É responsabilidade dos gerentes de marketing de produto orientar os passageiros em direção ao destino - comprar seu produto. 🛣️

Desde a apresentação do produto aos clientes em potencial até a comunicação com outros departamentos em campanhas de marketing de grande escala, você precisa fazer malabarismos com dezenas de partes móveis para acomodar a constante evolução do mercado necessidades do comprador . 🤹

É aí que entram as ferramentas de marketing de produto como seus parceiros de confiança. Elas ajudam você a supervisionar e gerenciar seus esforços de marketing independentemente de sua escala.

Vasculhamos o mercado e selecionamos os 12 melhores softwares de marketing de produtos. Confira nossa lista e encontre a ferramenta ideal para aumentar a visibilidade de seu produto e impulsionar as vendas!

O que é software de marketing de produto?

O software de marketing de produtos é um conjunto de ferramentas criadas para ajudar os profissionais de marketing de produtos a planejar, executar e analisar sua estratégia de marketing de produtos. Geralmente, inclui recursos como planejamento e gerenciamento de campanhas, pesquisa de mercado, orçamento e automação. 💻

O que você deve procurar em um software de marketing de produto?

Ao escolher um software de marketing de produto, estes são os critérios a serem observados:

Interface intuitiva : A ferramenta precisa ser fácil de usar e ajudá-lo a gerenciar várias campanhas, documentar pesquisas de mercado e realizar atividades de marketing de produtos com facilidade

: A ferramenta precisa ser fácil de usar e ajudá-lo a gerenciar várias campanhas, documentar pesquisas de mercado e realizar atividades de marketing de produtos com facilidade Personalização : Ela deve ser flexível o suficiente para acomodar suas necessidades e objetivos de marketing exclusivos

: Ela deve ser flexível o suficiente para acomodar suas necessidades e objetivos de marketing exclusivos Colaboração : Ele precisa permitir uma comunicação perfeita dentro e entre as equipes

: Ele precisa permitir uma comunicação perfeita dentro e entre as equipes Integração : Você deve ser capaz de usar suas ferramentas favoritas junto com ele

: Você deve ser capaz de usar suas ferramentas favoritas junto com ele Automação : A eliminação de tarefas repetitivas permite que você tenha mais tempo para se concentrar no panorama geral

: A eliminação de tarefas repetitivas permite que você tenha mais tempo para se concentrar no panorama geral Análise: A ferramenta de marketing de produto deve oferecer recursos de relatório para acompanhar seu pipeline e medir o sucesso de suas campanhas

12 melhores ferramentas de marketing de produtos para usar em 2024 Marketing de produtos ajudam a atingir um público mais amplo, comunicar-se com os clientes e colegas de equipe existentes e tomar decisões informadas para maximizar o ciclo de vida e a lucratividade do produto. Uma plataforma de marketing sólida simplifica todo o processo, economizando tempo, esforço e recursos preciosos. 🤩

Dê uma olhada em nosso software de marketing de produto favorito e descubra todas as maneiras pelas quais ele pode ajudar suas campanhas soluções completas de marketing de produtos enquanto outros, como Omnisend, Typeform e Userpilot, concentram-se em aspectos específicos de marketing.

Fique por dentro de todos os aspectos de suas campanhas de marketing com o ClickUp

O ClickUp é um aplicativo gratuito e altamente escalável ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de marketing de produtos de todos os tamanhos e setores. Seja para a criação de estratégias, marketing de eventos ou gerenciamento de campanhas a plataforma funciona como uma sala de controle para todo o seu trabalho de marketing. 🕹️

Você pode dar o pontapé inicial em sua campanha de marketing de produto em minutos com a Modelo de plano de marketing do ClickUp . O modelo o ajuda a definir metas e prioridades claras com objetivos alcançáveis. Você também pode simplificar aspectos específicos de suas atividades de marketing com modelos para resumos de design , planos de lançamento de produtos , mapas de jornada do cliente e muito mais!

Obtendo um produto recém-desenvolvido no radar dos clientes exige esforços de colaboração entre diferentes departamentos. Com o ClickUp, você pode organizar e monitorar sem esforço o trabalho da sua equipe e o status do projeto usando mais de 15 visualizações.

Por exemplo, a visualização de carga de trabalho permite que você avalie a capacidade individual, atribua ou realoque trabalho e remova redundâncias ao longo da hierarquia. Adicione listas de verificação, comentários e anexos para apoiar a colaboração entre equipes. ☘️

As exibições Timeline e Gantt são super ilustrativas e permitem que você fique por dentro de prazos e programações de marketing apertados. Independentemente da visualização, você pode personalizar facilmente quase todos os elementos usando a função de arrastar e soltar.

Para elevar ainda mais seu fluxo de trabalho, integre o ClickUp com seu e-mail, CRM ou outro software e introduzir ações automáticas de rotina como alterações de responsáveis e atualizações de status.

melhores recursos do #### ClickUp

Campos e exibições personalizados

Automatização de tarefas repetitivas

Listas de verificação, comentários e anexos para tomar providências com relação ao feedback do cliente

Painéis personalizados para acompanhamento do progresso

Integração nativa com mais de 50 ferramentas e outras 1.000 via Zapier

Acessível na Web e em dispositivos móveis

Modelos prontos projetados para profissionais de marketing de produtos

Ferramentas de relatórios e análises de alto nível para criar uma estratégia de marketing

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos pode ser esmagador para novos usuários

Grandes conjuntos de dados podem demorar um pouco mais para carregar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Amplitude

via Amplitude Pense no Amplitude como sua enciclopédia de comportamento do cliente, repleta de insights valiosos sobre como seus clientes interagem com seu produto. Esse conhecimento permite que você ajuste seus esforços de marketing e, por fim, impulsione as vendas e o crescimento.

O Amplitude fornece uma compreensão profunda de toda a jornada do cliente, da aquisição à retenção, usando aprendizado de máquina para revelar tendências e padrões. Ele ajuda você a tomar decisões de marketing informadas com suas quatro ferramentas:

Analytics: Conheça seus clientes e o comportamento deles em profundidade Audiências: Adquira dados primários para personalizar seu produto e a maneira como você o comercializa Experimentação: Testar estratégias com diferentes segmentos de público-alvo **Plataforma de dados do cliente (Customer Data Platform, CDP): Melhore a qualidade dos dados, sincronize os dados em toda a tecnologia e descubra novos públicos

Melhores recursos do Amplitude

Ferramenta analítica amigável ao marketing

Visualização de ponta a ponta da jornada do cliente

Capacidade de fazer experiências com diferentes segmentos de público-alvo

Cohorting comportamental

Integrações com Ad-Network

Integra-se a mais de 100 ferramentas, incluindo outras plataformas de marketing

Limitações de amplitude

Preços de amplitude (Analytics)

Inicial : Gratuito

: Gratuito Growth : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

Amplitude ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

3. Omnisend

via Omnisend O Omnisend é uma poderosa plataforma de marketing de comércio eletrônico que aproveita os dados do cliente para melhorar a segmentação de anúncios, atrair novos leads e aumentar as conversões. Suas campanhas automatizadas de e-mail e SMS ajudam você a ser um campeão do omnichannel comunicação com o cliente ! ☎️

Criar e-mails personalizados é muito fácil com o Omnisend. Você pode criar segmentos para variáveis como estágios do ciclo de vida, comportamento e envolvimento. Introduza e personalize pop-ups, páginas de destino e teasers para chamar a atenção. Use o Sales Dashboard para acompanhar seus relatórios de campanha e automação e saber o que funciona para seu público-alvo.

O Omnisend possui uma extensa biblioteca de modelos de comunicação com o cliente para ajudá-lo a criar mensagens profissionais sem muito esforço. Navegue pela Biblioteca de Automação para explorar mensagens cativantes e de qualidade fluxos de trabalho pré-criados !

Melhores recursos do Omnisend

Comunicação omnichannel

E-mails e fluxos de trabalho personalizáveis

Painel de vendas para geração de relatórios

Contas de várias lojas

mais de 80 integrações, incluindo ferramentas de comércio eletrônico

Limitações do Omnisend

Não disponível para celular

Alguns usuários acham que olimitando o editor de e-mail* Poderia sercaro para empresas menores Preços do Omnisend

Gratuito

Padrão : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Pro: uS$ 59/mês

Omnisend avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 600 avaliações)

4. Forma de digitação

via Forma de digitação A frase que melhor descreve Forma de digitação é o do gerente de marketing de produtos da empresa, Chris Cooning: "É como o canivete suíço da coleta de dados" É uma ferramenta versátil que permite criar formulários multiuso para coletar dados de usuários. 💫

Dê o pontapé inicial em seus esforços de marketing de produto com alguns dos modelos do Typeform, que vão desde a coleta de leads e formulários de feedback de clientes até pesquisas de satisfação do cliente. Crie formulários com sua marca e atraentes e incorpore-os em locais estratégicos para gerar mais leads e coletar insights valiosos de seu público.

Você pode desbloquear um mundo inteiro de funcionalidades integrando-se às suas ferramentas favoritas de CRM, automação e colaboração. Marque leads, acione follow-ups, crie gateways de pagamento e crie seu fluxo de trabalho ideal!

A Typeform está trabalhando atualmente em outro produto, o Typeform Labs, que usa IA para revolucionar as interações com os clientes, tornando-as mais pessoais e envolventes.

Melhores recursos do Typeform

Modelos de formulários multiuso

Muitas opções de personalização

Integra-se a mais de 120 ferramentas

Conversas face a face com seu público com o recurso VideoAsk

Limitações do Typeform

Não há versão para celular

A versão gratuita élimitada em recursos* Alguns usuários podem achar que a versãomedidas de segurança inadequadas Preços do Typeform

**Gratuito

Básico : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Plus : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Business : $83/mês

: $83/mês Enterprise: Preços personalizados

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Typeform

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

5. Optimizely

via Otimização Se seus esforços de marketing giram em torno de criação de conteúdo o Optimizely pode ser a solução ideal. A Plataforma de Marketing de Conteúdo (CMP) do software permite que você acompanhe seus projetos com um prático recurso de calendário. Use a plataforma para gerenciar equipes e tarefas e obter insights práticos sobre o desempenho de suas campanhas. A Optimizely também promove a colaboração da equipe de conteúdo com recursos como a edição no aplicativo.

A CMP oferece três produtos proprietários:

Orchestrate: Para planejar, criar e publicar conteúdo atraente para o seu site oumídia social2. Experimento: Para configurar testes A/B para experimentação de recursos e da Web, gerar insights de comportamento e otimizar o conteúdo para obter os resultados desejados Monetize: Para criar experiências personalizadas de comércio eletrônico que maximizem o lucro

Melhores recursos do Optimizely

Criação e edição de conteúdo

Testes e otimização de conteúdo

Calendário para agendamento

Ferramentas de colaboração

Análise de desempenho

Integração nativa com mais de 100 aplicativos

Limitações do Optimizely

Não acessível em dispositivos móveis

Recursos limitados de relatórios e painéis

Preços otimizados (CMP)

Início : Gratuito

: Gratuito Gerenciar : uS$ 79/mês por usuário

: uS$ 79/mês por usuário Criar : Preços personalizados

: Preços personalizados Orquestrar: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Optimizely

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

6. Piloto de usuário

via Piloto de usuário O Userpilot é uma ferramenta de marketing para personalizar e aprimorar a experiência do usuário do seu produto. Ele fornece insights cruciais sobre dados de comportamento, ajudando você a obter o máximo potencial de cada estágio da jornada do comprador.

As ferramentas de marketing de produto da plataforma ajudam você a:

Acompanhar e analisar o progresso da campanha Engajar usuários novos e existentes Obter informações valiosas feedback do usuário Com o Userpilot, você pode criar um feedback personalizado experiências de integração para os usuários para ajudá-los a entender o valor do produto desde o início. Controle suas mensagens para maximizar o uso do produto. Observe o envolvimento e retenha os clientes oferecendo valor, como novos recursos ou assistência à plataforma.

O Userpilot facilita a gerenciar recursos de marketing -Capture dados de uso e outros dados importantes, identifique os principais contribuintes para a rotatividade e prepare seu produto para o sucesso! ✊

Melhores recursos do Userpilot

Rastreamento automático de uso

Análise de produtos e rastreamento de metas

Integração personalizada de usuários

Experimentos de crescimento para segmentos de clientes

Coleta de feedback

Limitações do Userpilot

Poucas integrações nativas (oito em junho de 2024)

Recursos limitados de personalização

Falhas ocasionais

Preços do piloto de usuário

Inicial : A partir de US$ 249/mês (modelo de faturamento anual)

: A partir de US$ 249/mês (modelo de faturamento anual) Crescimento : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Userpilot

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

7. Mixpanel

via Mixpanel O Mixpanel é um ferramenta de análise de produtos voltada principalmente para empresas de SaaS. A plataforma ajuda a monitorar a interação do usuário com seu aplicativo, rastrear hábitos comuns do consumidor e pontos de atrito e tomar decisões de marketing significativas para facilitar o crescimento do produto.

As equipes adoram o Mixpanel por causa de sua interface de usuário limpa e interativa. As métricas em nível de empresa são exibidas com clareza, mas você também pode usar os filtros disponíveis para mostrar os insights de um produto ou aspecto específico. Os recursos de teste e relatório do Mixpanel fornecem as informações de que você precisa para tomar decisões cruciais para o seu mercado-alvo com confiança.

O crescimento do produto e o marketing são campos que se sobrepõem, mas o último tem necessidades exclusivas de relatórios - e os criadores do Mixpanel entendem bem isso. Recentemente, a empresa introduziu o recurso MarketingAnalytics para ajudar os profissionais de marketing a obter insights personalizados e colaborar perfeitamente com o departamento de produtos.

Melhores recursos do Mixpanel

Ferramentas de análise de produtos e marketing

Interface de usuário interativa

Filtros de dados

Ferramentas abrangentes de geração de relatórios

mais de 100 integrações prontas para uso

Limitações do Mixpanel

Não há versão para celular

Vem com umcurva de aprendizado* Atualmenteinadequado para produtos que suportam vários usuários por dispositivo Preços do Mixpanel

Inicial : Gratuito

: Gratuito Crescimento : A partir de US$ 20/mês

: A partir de US$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Mixpanel ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Força de vendas

via Força de vendas Se você gosta de CRM, provavelmente está familiarizado com o nome Salesforce. Em vez de uma única ferramenta, trata-se de uma série de produtos projetados para ajudá-lo a entender seus clientes, desenvolver seu produto e liberar todo o potencial de sua empresa. 🔓

Uma de suas soluções é a Marketing Cloud, repleta de recursos para permitir processos relacionados ao marketing de produtos, como:

Armazenamento e organização de dados de clientes

Automatizar a entrega de conteúdo em vários canais

Usar a análise orientada por IA para otimizar o desempenho da campanha

Obter dados em tempo real para personalizar os principais momentos do consumidor

Criar experiências VIP para os clientes mais fiéis

Ao trazer outras ferramentas do Salesforce para o mix, você pode revelar mais funcionalidades para impulsionar seu metas de marketing avançar. Por exemplo, você pode usar a plataforma para rastrear leads, aumentar ou diminuir a escala dos processos de atendimento ao cliente e desenvolver aplicativos de CRM sem codificação.

Melhores recursos do Salesforce

Automações de marketing dedicadas

Análises baseadas em IA

Captura de dados de clientes em tempo real

Gerenciamento de conteúdo e automação de entrega

Acessibilidade na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Salesforce (Marketing Cloud)

A complexidade do softwarerequer alto conhecimento técnico* Os usuários parecem achá-locaro em comparação com seus concorrentes #### Preços do Salesforce

O Salesforce tem um sistema de preços complicado, com diferentes níveis de preços para cada combinação de produtos e recursos. Consulte a página oficial de preços para obter mais detalhes.

Avaliações e resenhas do Salesforce (Marketing Cloud)

G2 : 4.0/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 300 avaliações) Dê uma olhada nessas alternativas do Salesforce !

9. Semrush

via Semrush O Semrush é um pacote de software versátil que atende tanto a novatos quanto a profissionais experientes em marketing digital. Ele está repleto de ferramentas e recursos para ajudar as empresas a otimizar sua presença on-line, gerar tráfego orgânico e pago e obter percepções de mercado valiosas e acionáveis.

Com a Semrush, você pode desbloquear um baú do tesouro de palavras-chave relevantes para o seu produto e usá-las para criar conteúdo atraente para suas campanhas de marketing. O software também fornece ferramentas para otimizar sua presença na mídia social e o desempenho de seus anúncios pagos.

Ele também é um recurso inestimável para conduzir pesquisa da concorrência permitindo que você tenha uma visão geral dos sites e das estratégias de seus concorrentes. Use esse conhecimento para refinar sua própria abordagem de marketing e obter uma vantagem competitiva.

Melhores recursos da Semrush

Ferramentas de SEO para obter informações sobre os visitantes do site

Assistência para criação de conteúdo

Software de análise da concorrência

Otimização do orçamento

Relatórios personalizáveis e visualização de dados

Integração nativa com mais de 20 ferramentas

Versões para celular e web

Limitações da Semrush

Resultado da pesquisapodem ser diferentes das classificações do Google* Pequenas empresas podem achar o preço muito alto

Preços da Semrush

Pro : uS$ 99,95/mês

: uS$ 99,95/mês Guru : uS$ 191,62/mês

: uS$ 191,62/mês Business: uS$ 374,95/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Semrush

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Rua do processo

via Rua do processo Process Street é uma gerenciamento de processos plataforma que permite que os profissionais de marketing de produtos criem, gerenciem e automatizem tarefas e as agrupem em fluxos de trabalho eficientes com tecnologia de IA. A ferramenta ajuda a desenvolver uma abordagem estruturada para planejamento, execução e otimização de campanhas de marketing.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a criação de fluxos de trabalho de marketing para atender a necessidades específicas. O Process Street tem alguns modelos padrão para você começar, mas você também pode criar fluxos de trabalho personalizados do zero.

O Process Street vem com muitas ferramentas para otimizar suas campanhas de marketing com dados impactantes. Monitore o progresso, rastreie indicadores-chave de desempenho e coletar informações adicionais sobre o cliente por meio de formulários.

Outro recurso notável do Process Street é o Pages, um editor de documentos simples. Use-o para criar um documento abrangente e atualizado base de conhecimento para sua equipe de marketing de produtos!

Melhores recursos do Process Street

Configuração fácil do fluxo de trabalho com IA

IU de arrastar e soltar simples, mas eficaz, com listas de verificação

Formulários e análises

Dezenas de integrações nativas

Limitações do Process Street

Preço de rua do processo

Inicialização : uS$ 100/mês

: uS$ 100/mês Pro : uS$ 415/mês

: uS$ 415/mês Empresarial: uS$ 1.660/mês

Process Street ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

11. Criador de pesquisas ProProfs

Via Criador da pesquisa ProProfs O ProProfs Survey Maker é uma ferramenta de marketing de produto que o ajuda a coletar feedback do usuário e obter insights sobre as opiniões dos clientes. Use-a para entender melhor as necessidades dos clientes, medir os níveis de satisfação e identificar as áreas em que são necessárias melhorias para otimizar produtos, campanhas ou processos.

Melhores recursos do ProProfs Survey Maker

Crie pesquisas em minutos

Gerar insights com análise de dados em tempo real

Acesse temas e modelos modernos de pesquisas

Integração com mais de 100 aplicativos, incluindo a Base de Conhecimento ProProfs e o ProProfs Quiz Maker

Limitações do ProProfs Survey Maker

Não há versão para celular

Personalização limitada

Preços do ProProfs Survey Maker

Essenciais : uS$ 19/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 19/mês (cobrado anualmente) Mais : uS$ 49/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 49/mês (cobrado anualmente) Premium: uS$ 99/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do ProProfs Survey Maker

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4 /5 (mais de 50 avaliações)

12. Hotjar

Via Hotjar O Hotjar é uma plataforma avançada para profissionais de marketing de produtos que fornece insights acionáveis sobre o comportamento do usuário. Com ela, é possível coletar dados e feedback sobre a experiência dos visitantes em seu site - incluindo as áreas em que eles clicam, rolam ou movem o cursor do mouse - e usá-los para maximizar o sucesso do produto.

Melhores recursos do Hotjar

Mapas de calor para visualizar o comportamento do usuário

Gravações das ações e atividades dos usuários

Pesquisas on-line para coletar feedback

Análise de funil e otimização da taxa de conversão (CRO)

Limitações do Hotjar

Não há integração com o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Falta de segmentação de clientes

Preços do Hotjar

Básico : Gratuito

: Gratuito Plus : uS$ 32/mês

: uS$ 32/mês Business: $80/mês

$80/mês Scale: $171/mês

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2 : 4.6 /5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6 /5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

ClickUp: O melhor software de marketing de produto para a sua equipe

O software de marketing de produtos é seu companheiro confiável no vasto cenário do marketing, como um guia confiável que conduz os exploradores por territórios desconhecidos. Criar uma conta gratuita no ClickUp para descobrir as joias ocultas do entendimento do consumidor, criar campanhas impactantes e impulsionar sua empresa a novos patamares. 📊