Os 15 melhores aplicativos de fluxo de trabalho para aprimorar seu gerenciamento de projetos (gratuitos e pagos)

Corra comigo aqui - vamos começar com um exercício. 🏋🏻‍♀️

Anote todos os aplicativos de fluxo de trabalho que você usa - desde seu provedor de e-mail até planilhas eletrônicas ao seu CRM ou pilha de tecnologia.

Agora, você pode anotar todas as ferramentas que seu gerente de projeto usa? E quanto a 2 ou 3 outros colegas?

Se você ficou sem espaço na primeira página, provavelmente já viu o problema. Existem tantos aplicativos de fluxo de trabalho por aí e, para piorar, muitas das ferramentas da sua lista provavelmente fazem a mesma coisa. 👀

Se isso se aplica à sua situação, é hora de repensar como você está gerenciando seu fluxo de trabalho .

O fato de você ver um novo aplicativo de fluxo de trabalho não significa necessariamente que você tem que obtê-lo. . Em vez de fazer malabarismos entre as ferramentas, comece a procurar maneiras de conectar os pontos.

Ou seja, procure um aplicativo de gerenciamento de fluxo de trabalho completo, poderoso e tudo em um. 🤓

O que é um aplicativo de gerenciamento de fluxo de trabalho?

Um aplicativo de gerenciamento de fluxo de trabalho é uma ferramenta de software que ajuda indivíduos ou equipes a planejar, organizar e otimizar seus processos de trabalho. Normalmente, inclui recursos como rastreamento de tarefas, gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração, automação de documentos e relatórios.

E, embora não exista um único aplicativo mágico para resolver tudo, algumas ferramentas o ajudam a chegar bem perto disso!

Vamos examinar e comparar os principais aplicativos para gerenciamento de fluxo de trabalho on-line para que você comece a usar as melhores ferramentas para otimizar seus processos exclusivos.

Bônus:_ Exemplos de fluxo de trabalho e casos de uso !

Como escolher o melhor aplicativo de gerenciamento de fluxo de trabalho

Aqui está nossa lista de verificação aprovada pelo ClickUp sobre como se preparar para o sucesso ao gerenciar seu fluxo de trabalho:

1. Escreva seu fluxo de trabalho

Lembra-se daquele exercício do início deste post? Surpresa! Você já está na metade do caminho para concluir essa minitarefa.

Obter seu projeto sob controle começa aqui! Documente seu trabalho em linguagem direta e simples. Vá direto ao ponto para eliminar a possibilidade de erros ou interpretações equivocadas quando os novos membros da equipe analisarem o documento por conta própria!

Nossa sugestão?

Desenhe-o! Se você for um aprendiz visual -como muitos de nós somos - mostre seu fluxo de trabalho em vez de contar. E se estiver procurando ir além, dê uma olhada em Os novos quadros brancos do ClickUp para trazer seus desenhos, diagramas de fluxo de trabalho e processos para a vida. 🎨

Compartilhe este documento com sua equipe para garantir que todos estejam na mesma página e abra o fluxo de comunicação para aqueles que talvez estivessem fazendo as coisas de forma diferente. 💜

Alguns detalhes importantes a serem lembrados são:

👉 Quais tarefas estão envolvidas?

a quem pertence cada tarefa? Não se esqueça de mencionar todos os envolvidos na tarefa.

estabeleça seus principais prazos e caminho crítico você usa algum modelos de fluxo de trabalho ?

2. Identificar relacionamentos, dependências e bloqueadores

Vamos nos aprofundar um pouco mais.

Você tem suas tarefas definidas, tem suas datas de vencimento e tem o trabalho da equipe dividido entre cada membro. Mas quais são os relacionamentos entre essas tarefas?

Não é possível iniciar todas as tarefas ao mesmo tempo, mas, ao determinar os relacionamentos, as dependências e os bloqueadores entre os itens de ação, você se torna mais específico sobre quando cada fase começará e terminará.

3. Prepare-se para fazer atualizações e estar pronto para girar

O que acontece com o gerenciamento do fluxo de trabalho é que ele nunca está concluído. Sempre haverá novas maneiras de otimizar seus processos para manter sua equipe funcionando como uma máquina bem lubrificada.

Com uma nova perspectiva ou alguma retrospectiva, você poderá ver novas oportunidades que não havia percebido antes.

Além disso, você chegou à parte emocionante! Você fez o trabalho pesado, agora é hora de conectar seus processos à ferramenta de sua escolha para continuar criando fluxos de trabalho melhores.

15 melhores aplicativos de fluxo de trabalho para sua equipe em 2024

1. ClickUp

Organize facilmente seu projeto na hierarquia exclusiva do ClickUp e, em seguida, personalize a forma como você visualiza seu trabalho em mais de 15 visualizações

Como um dos aplicativos de fluxo de trabalho mais flexíveis disponíveis, ClickUp aumenta sua produtividade e se expande com você à medida que você cresce. Ele oferece várias maneiras de visualizar seu trabalho - não importa qual seja Visualização ClickUp que você usa - com uma lista, quadro, caixa, calendário, visualização de Gantt e muito mais.

Crie projetos para cada um dos seus fluxos de trabalho e, em seguida, crie e atribua tarefas relacionadas às pessoas da sua equipe. Ele também tem várias funcionalidades de atribuição! Assim, você pode atribuir vários membros a uma única tarefa e não fica restrito a uma tarefa por pessoa. Isso sim é colaboração e transparência. 😍

Principais recursos do ClickUp para gerenciamento do fluxo de trabalho

Listas de verificação: Crie uma lista de itens que devem ser revisados antes da conclusão do processo

Subtarefas: Criar outra tarefa para acompanhamento ou para adicionar à tarefa principal

Status personalizados : Personalize seu fluxo de trabalho com status para se adequar a cada projeto individual

Integrações: Gerencie e colabore em fluxos de trabalho do Git, sincronize o controle de tempo com o Harvest e envie tarefas de e para o Slack. E essas não são as únicas!

Tarefas recorrentes : Faz com que tarefas importantes se repitam automaticamente em intervalos específicos

Barra de ferramentas multitarefa: Selecione facilmente várias tarefas ou grupos de tarefas e faça quantas alterações quiser com um único clique

Arrastar e soltar : Arraste e solte tarefas, independentemente de onde elas estejam no ClickUp - visualização de quadro, lista ou caixa

Favoritos : Crie sua própria barra lateral personalizada para incluir classificação, filtragem e até mesmo sua exibição favorita

Celular aplicativo disponível no iOS e dispositivos Android

Modelos: Use os modelos de fluxo de trabalho pré-criados do ClickUp para mapear o fluxo de trabalho da sua equipe. Modelo de mapa mental simples do ClickUp é um ótimo modelo de fluxo de trabalho amigável para iniciantes!

Visualize seu fluxo de trabalho em um diagrama flexível com o modelo Simple Mind Map do ClickUp

✅ ClickUp pros

Toneladas de integrações para aprimorar seus processos

Recursos avançados de automação incluindo mais de 50 automações pré-construídas para aumentar sua produção

Escolha umada crescente biblioteca do ClickUp ou crie seu próprio modelo para replicar seu fluxo de trabalho em projetos futuros

❌ Contras do ClickUp

Com tantos recursos e maneiras de personalizar seu fluxo de trabalho, alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado mais acentuada

Sua capacidade de personalizar e customizar a plataforma pode ser muito pouco restritiva para quem está procurando o básico

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito : Melhor para uso pessoal

: Melhor para uso pessoal Plano Ilimitado : Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

: Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial : Ideal para equipes de médio porte ou múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês)

: Ideal para equipes de médio porte ou múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês) Plano Empresarial: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Por que os clientes 💜 ClickUp

"Consegui substituir com sucesso 5 outros aplicativos e obter uma economia significativa de custos, além dos muitos outros benefícios de usar uma ferramenta para administrar toda a minha empresa. Eu me vejo instintivamente acessando o ClickUp quando preciso gerenciar tarefas e projetos, é a única ferramenta que mantenho aberta em uma janela maximizada o dia todo enquanto trabalho." - Alec S. on Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 4.260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.740 avaliações)

2. Trello

via Trello Trello é conhecido por sua Quadros Kanban uma maneira fácil de ver as tarefas e os status atuais das tarefas. Isso faz muito sentido para o gerenciamento do fluxo de trabalho, pois você move uma tarefa de um status para outro, como "em andamento" ou "concluído"

O Trello o prende ao sistema de visualização de quadro, mas proporciona consistência em toda a sua equipe.

Compare **Jira vs. Trello !

Principais recursos do Trello para gerenciamento de fluxo de trabalho

Etiquetas e rótulos

Funcionalidade de arrastar e soltar

Gráficos de progresso

Lembretes e datas de vencimento

Visualização do quadro Kanban

Status com quadros

Integrações

✅ Prós do Trello

Fácil de identificar gargalos e status de tarefas com quadros Kanban

Toneladas de diferentes casos de uso diferentes para os quadros do Trello se você trabalha com vendas, operações de pessoal, freelancer ou desenvolvimento de software

Fácil de se comunicar por meio de cartões do Trello

❌ Contras do Trello

Espaço limitado para anotações

Falta de um rastreador de tempo nativo

Plano gratuito limitado e planos pagos caros

Preços do Trello

O Trello oferece um plano gratuito com planos pagos a partir de US$ 6/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/4 (mais de 12.640 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20.890 avaliações)

Está pensando em abandonar o Trello? Compare o Trello com sua principal alternativa primeiro.

3. Asana

via Asana Asana é simples de usar e ajudará no gerenciamento do seu fluxo de trabalho. Como um aplicativo de fluxo de trabalho, Asana simplifica os fluxos de trabalho ajuda no gerenciamento de tarefas e reduz o gerenciamento de projetos a seus termos mais simples.

Ele não tem as principais funcionalidades de gerenciamento de projetos, como um Gráfico de Gantt -mas ele ainda servirá como um hub central para seu trabalho. Comparação entre Asana e ClickUp !

Principais recursos da Asana para gerenciamento de fluxo de trabalho

Espaços de trabalho

Feed de atividades e notificações

Anexos para gerenciamento de arquivos

Várias visualizações

Permissões de projeto

Campos personalizados

✅ Prós da Asana

Visualmente atraente e simples de usar

Mova e atribua tarefas rapidamente com a funcionalidade de arrastar e soltar

Excelente para organizar tarefas simples

❌ Contras da Asana

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas, o que pode dificultar a colaboração com a equipe

Plano gratuito limitado e planos pagos podem ser caros mesmo para equipes menores

Menos flexibilidade com visualizações, recursos, prioridades de tarefas e organização de tarefas

Preços da Asana

A Asana oferece seu plano básico sem custo, com planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário por mês.

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.210 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.720 avaliações)

Confira *Principais alternativas da Asana* !

4. Lucidchart

via Lucidchart

O Lucidchart é uma plataforma de diagramas completa que o ajudará a pensar e mapear cada fase do seu projeto.

É perfeito para fluxogramas, especificações de produtos ou organogramas . Ele cria a cadeia de comando e, em seguida, considera quaisquer contingências de forma coesa. Em seguida, é possível compartilhar os diagramas com toda a organização ou equipe para ajudar todos a ver exatamente o que precisa acontecer em seguida.

Confira este guia sobre o_ melhores aplicativos de organização !

Seus recursos avançados oferecem recursos de IA e Integração com o Visio .

Principais recursos do Lucidchart para gerenciamento de fluxo de trabalho

Crie e edite formas para diagramas de fluxo de trabalho e processos

Ocultar camadas nos diagramas

Importação de ferramentas semelhantes

Diagramação automatizada

Notas para comentários/colaboração

✅ Prós do Lucidchart

Plataforma baseada na nuvem que pode ser acessada de qualquer dispositivo

Integra-se com plataformas de produtividade como aplicativos do Google, Workspace e Slack

Importação de dados deoutros aplicativos interessantes como Excel, Zapier e Salesforce

❌ Contras do Lucidchart

Sem modo off-line

Recursos limitados incluídos no plano básico

Interface desatualizada

Dê uma olhada no seguinteAlternativas ao Lucidchart #### Preços do Lucidchart

O Lucidchart oferece um plano gratuito com planos pagos a partir de US$ 7,95 para usuários individuais ou US$ 9/usuário para seus planos de equipe.

Avaliações de clientes do Lucidchart

G2: 4,6/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.410 avaliações)

Compare Gráfico lúcido para Miro !

Melhor para processos de gerenciamento de fluxo de trabalho

Depois de desenhar o seu mapa, você precisará de uma maneira de rastrear cada detalhe e acompanhar o que está acontecendo.

Essas ferramentas o ajudarão a mapear seu progresso depois de implementar um processo.

5. Fluix

via Fluix

Se você estiver procurando por fluxo de trabalho gerenciamento na construção ou empresas de manufatura, o Fluix pode ser a ferramenta ideal.

Seus fluxos de trabalho multifuncionais permitem automatizar praticamente qualquer processo: inspeção de campo, HSE, distribuição de palestras sobre ferramentas, treinamento de funcionários e muito mais. Você pode criar um formulário no editor de formulários integrado ou selecioná-lo na biblioteca de aplicativos, atribuir uma tarefa aos responsáveis, definir a data de vencimento e monitorar o andamento da tarefa.

Além disso, todos esses recursos estão disponíveis off-line, o que é crucial para equipes que trabalham em áreas remotas sem acesso regular à Internet.

Além disso, os recursos de relatório permitem extrair os dados coletados com formulários e analisá-los para obter insights e outras ações. Você também pode integrar sua conta do Fluix com diferentes fluxo de trabalho analítico e sincronizar seus dados entre várias plataformas.

Principais recursos do Fluix para gerenciamento de fluxo de trabalho

Atribuição de tarefas

Criador de formulários

PDF móvel e formulários da Web

Distribuição de documentos

Assinatura eletrônica

Trabalho no modo off-line

Modelos de construção

✅ Fluix pros

Pequena curva de aprendizado e fácil configuração

Fluxos de trabalho projetados para iPads

Recursos de integração e armazenamento em nuvem

❌ Contras do Fluix

Os fluxos de trabalho projetados para o iPad podem ser limitados

Falta de suporte para colaboração, como o compartilhamento de documentos

Preços do Fluix

O Fluix não oferece um plano gratuito. O Fluix começa em US$ 30/usuário por mês com dez usuários incluídos. A partir daí, o preço varia de acordo com o número de usuários e add-ons, que começam com um adicional de US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Fluix

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

6. Rua do Processo

via Process Street

Modelos e mais modelos.

A força do Process Street está em sua abordagem de modelos para processos. Liste cada um de seus processos em uma lista de verificação, salve-a e use-a em várias áreas do espaço de trabalho.

Isso é ótimo se você precisar gerenciar itens de fechamento de um turno, itens de manutenção no chão de fábrica ou qualquer item de última hora a ser feito antes de enviar um produto a um fornecedor. Use-o também no RH antes de integração de um novo funcionário ou entrevistando um cliente em potencial.

Um recurso popular é a lógica condicional que define diferentes cenários para suas listas de verificação e modelos. Isso dá à sua equipe uma direção mesmo em meio a várias opções.

Recursos principais do Process Street para gerenciamento de fluxo de trabalho

Crie documentos de procedimentos rapidamente

Integração com milhares de aplicativos da Web

Atribuir itens de lista de verificação

Crie formulários

Definir datas de vencimento

Lógica condicional em fluxos de trabalho

✅ Profissionais da Process Street

Interface de usuário simples

Pode criar facilmente documentos estruturados

Pode adicionar arquivos de áudio e vídeo aos documentos

Acompanha facilmente a atividade diária com o feed de atividades

❌ Contras do Process Street

Não há versão off-line

Não oferece aplicativos para desktop

Falta de suporte prioritário no plano básico

Preços da Process Street

O Process Street oferece um plano gratuito para usuários individuais. Os planos de ajuda custam US$ 30/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Process Street

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas do Process Street !

7. Tallyfy

via Tallyfy

Se você prefere suas listas de verificação em uma visualização de quadro ou cartão, então o Tallyfy pode ser uma boa opção para pensar em processos. Seu modo é Blueprint, que é um termo sofisticado para modelo.

Configure os processos, adicione qualquer informação ao cartão relevante e, em seguida, coloque-o em ação. Você também recebe atualizações sobre o progresso de cada cartão e o trabalho que foi feito em relação a esse item.

Os gerentes têm uma visão geral do que cada funcionário fez para gerenciar melhor os riscos ou problemas.

Principais recursos do Tallyfy para o gerenciamento do fluxo de trabalho

Formulários para novos projetos

Rastreamento em tempo real

Lógica condicional e ramificação

APIs e webhooks

Comentários

Relatórios de problemas

✅ Prós da Tallyfy

Organize dados com campos de formulário estruturados

Oculte tarefas com facilidade

Segmentar chats com o recurso "reportar problema"

❌ Contras do Tallyfy

Personalização limitada

IU desatualizada que pode ser difícil de navegar

Não há modelos pré-construídos

Preços do Tallyfy

Os planos do Tallyfy começam em US$ 5/usuário por mês e vão até US$ 30/usuário por mês para aplicativos adicionais além dos documentos. Ele não oferece um plano gratuito, mas uma taxa com um pequeno desconto para pagamentos anuais.

Avaliações de clientes do Tallyfy

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Melhor para automação de fluxo de trabalho

Crie fluxos de trabalho instantâneos entre as ferramentas que você mais usa, como adicionar e-mails com estrela a uma planilha do Google ou iniciar um e-mail para o seu supervisor assim que uma tarefa atribuída a você for concluída.

Essas ferramentas lhe dão a capacidade de combinar centenas de ferramentas de produtividade juntas para facilitar sua vida.

8. Zapier

via Zapier

O Zapier coordena entre diferentes ferramentas, simples assim.

Ele facilita o início e tem uma grande quantidade de combinações - mais do que você pode imaginar.

Você pode conectar seu ferramenta de comunicação para seu e-mail ou transfira as informações do formulário para seu software de gerenciamento de projetos (como o ClickUp!). Qualquer coisa que você queira automatizar, o Zapier provavelmente já descobriu uma maneira de fazer isso.

O ClickUp foi nomeado um dos Aplicativos de crescimento mais rápido da Zapier e você pode ver tudo o que é possível fazer com ClickUp e Zapier aqui. Nos planos maiores, você pode implementar ações em várias etapas para garantir que seus processos sejam concluídos.

Principais recursos do Zapier para gerenciamento de fluxo de trabalho

Defina acionadores de qualquer aplicativo compatível com o Zapier

Faça login em seus aplicativos da Web e automatize tarefas

Milhares de ferramentas disponíveis

Lógica condicional

Várias etapas

✅ Prós do Zapier

Vários modelos de fluxo de trabalho automatizados (confira esteFluxo de trabalho de web design guia)

Manter uma lista de execução do histórico de automação

Pode automatizar várias tarefas com um único acionador

❌ Contras do Zapier

Pode ser bastante caro

Curva de aprendizado se ainda não houver uma conexão predefinida entre dois aplicativos

Preços do Zapier

O Zapier oferece um plano gratuito e várias opções de planos pagos a partir de US$ 29,99/usuário cobrados mensalmente.

Avaliações de clientes do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Zapier !

9. IFTTT

via IFTTT

Abreviação de If This Then That, o IFTTT é uma solução para equipes que buscam conectar e automatizar seu trabalho espalhado por vários dispositivos, serviços ou aplicativos. Ele permite que você personalize e controle nossas integrações por meio de acionadores e ações para criar automações sem código.

Principais recursos do IFTTT para gerenciamento de fluxo de trabalho

Toneladas de automações

Modelos de automação chamados "Applets"

Recursos de personalização

Várias integrações

✅ Prós do IFTTT

Pode automatizar processos para mais de 700 serviços, incluindo educação, e-mail ou até mesmo verificar o clima

Vasta biblioteca de automações feitas por outros usuários do IFTTT para qualquer pessoa usar

Excelente para automatizar tarefas repetitivas que facilitam a vida

❌ Contras do IFTTT

Alguns aplicativos já podem executar as automações que o IFTTT oferece

Difícil de usar no Android

Um pouco de curva de aprendizado para navegar na linguagem e no texto do IFTTT

Difícil de criar fluxos de trabalho automatizados para ações ou tarefas complexas

Preços do IFTTT

O IFTTT oferece um plano gratuito com dois planos pagos adicionais a partir de US$ 8/mês.

Avaliações de clientes do IFTTT

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Confira estes Alternativas ao IFTTT !

10. Fazer

via Make

Anteriormente chamado de Integromat, o Make é um ótimo atalho. Assim como o Zapier, o Make conecta os aplicativos que você mais usa. O Make fornece informações e dados um pouco mais detalhados do que o Zapier e conecta mais aplicativos orientados para o desenvolvedor.

Assim como no Excel, você também pode usar funções para ajudá-lo a navegar e iniciar seus fluxos de trabalho.

Principais recursos do Make para gerenciamento de fluxo de trabalho

Informações detalhadas sobre o processo

Funções de pesquisa aprimoradas

Recuperação avançada de dados

Roteadores para vários processos

Milhares de operações por mês

✅ Faça profissionais

Fácil de conectar aplicativos com um simples arrastar e soltar

Automações poderosas sem necessidade de conhecimento de código ou programação

Oferece suporte a vários casos de uso, incluindo vendas,marketingfinanças, RH e outros

Conecta-se a softwares populares de fluxo de trabalho, como CRM eferramentas de marketing ❌ Fazer contras

Pode ser desafiador se você não tiver uma mentalidade muito técnica

Os tutoriais podem ser difíceis de seguir

Curva de aprendizado acentuada

Preço do Make

O Make oferece um plano gratuito e vários planos pagos a partir de US$ 10,59 cobrados mensalmente.

Avaliações de clientes da Make

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 230 avaliações)

11. Pipefy

via Pipefy

O Pipefy fornece integrações, mas também oferece modelos em determinadas áreas de negócios, como vendas, integração de clientes ou contratação.

Esses modelos simplificam sua lista de verificação de processos e oferecem modelos pré-construídos incríveis para realmente finalizar seu trabalho.

O sistema de cartões do Pipefy ajuda você a criar tarefas automatizadas, conectá-las às ações certas e, em seguida, sentar e esperar que o trabalho seja feito. Você será notificado quando isso acontecer.

É uma ótima maneira de configurar seus processos automatizados e depois vê-los em ação.

Principais recursos do Pipefy para gerenciamento de fluxo de trabalho

Conexões com mais de 500 aplicativos

Modelos de processos

Banco de dados seguro da empresa para ações

Lógica condicional

✅ Prós do Pipefy

Relatórios detalhados para acompanhar o status dos projetos

Conectar diferentes processos na plataforma

Portais de serviço para gerenciar documentos, políticas e formulários de solicitação

Integrações nativas com Slack, GitHub, BitBucket e Google Hangouts

❌ Contras do Pipefy

Opções de personalização limitadas no plano gratuito

Não há comentários atribuídos

Funcionalidade móvel limitada

Falta de recursos importantes de rastreamento de equipe

Preços do Pipefy

O Pipefy oferece um plano gratuito para usuários individuais e pequenas equipes, com planos pagos a partir de US$ 30/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Pipefy

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Pipefy !

Melhor para gerenciamento de conhecimento

Você também pode precisar de um local central para armazenar todos os seu documento de processo s, planilhas, apresentações e informações sobre produtos.

12. Noção

via Notion

Este é um novato que está ganhando força rapidamente. Seus recursos de edição em linha, a interface de usuário simples e a facilidade de uso o tornaram uma opção popular. Noção é mais para escrever e editar documentos, não necessariamente para armazenar anexos grandes.

Você pode criar rapidamente tabelas, documentos e muito mais para seus dados diretamente em uma interface, eliminando os pontos de atrito de outras ferramentas, como o Microsoft Office ou Google Docs.

Recursos do Key Notion para gerenciamento de fluxo de trabalho

Notas e documentos

Assistente de redação do Notion AI

Base de conhecimento

Planilha e banco de dados

Funcionalidade de arrastar e soltar

✅ Notion pros

Recursos avançados de anotações

Crie blocos de código em suas anotações com opções de formatação exclusivas

Diversos modelos

Excelente para colaboração em equipe

❌ Contras do Notion

Interface de usuário complexa

Recursos limitados de controle de metas

Não há visualização de dependências

Pode ser difícil automatizar o trabalho

Preços do Notion

O Notion oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 5 cobrados mensalmente.

Avaliações de clientes do Notion

G2: 4,6/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 590 avaliações)

Verifique isto Alternativas de noções !

13. Slite

via Slite

O Slite é voltado estritamente para a escrita, a comunicação e a criação de seus processos. O segredo está em suas opções de menu.

A interface semelhante à do Slack ajuda os criadores a gerenciar documentos, marcá-los e categorizá-los rapidamente. Crie canais para diferentes partes de informações e, em seguida, faça a curadoria desses canais para torná-los mais granulares.

A interface de usuário do Slite pode fornecer mais orientações do que o Notion.

Principais recursos do Slite para o gerenciamento do fluxo de trabalho

Edição de texto rico

Tabelas, incorporação e anexos

Escreva de forma colaborativa

Crie listas de verificação e processe documentos

10 GB de armazenamento

✅ Prós do Slite

Fácil de configurar

Interface amigável ao usuário

Recursos ativos de colaboração em equipe

❌ Contras do Slite

Número limitado de integrações

Suporte off-line limitado

Sem indexação do Google

Preços do Slite

O Slite oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Slite

G2: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao site !

Melhor para fluxo de trabalho, reuniões e comunicação

Não importa o quão organizado você seja com o gerenciamento do fluxo de trabalho, a comunicação clara é a cola que mantém tudo unido! Reuniões construtivas, feedback e colaboração são fundamentais para otimizar seus processos.

14. Calendly

via Calendly

Com seus recursos de agendamento fáceis e cores de destaque azuis semelhantes às do Zoom, o Calendly é o rei dos momentos "espere, acho que já usei isso antes".

E, na verdade, você provavelmente gostou muito dele.

O Calendly elimina o vai-e-vem do agendamento de reuniões virtuais ou presenciais. Seja para uma reunião com apenas uma pessoa ou em grupo, você pode facilmente compartilhar um link com sua disponibilidade para permitir que seus convidados combinem um horário.

A partir daí, o evento é adicionado ao seu calendário! É isso - muito simples!

Principais recursos de gerenciamento de trabalho do Calendly

Lembretes automáticos, acompanhamentos e acionadores de integração

Preferências e controles de disponibilidade

Várias opções de locais de reuniões presenciais e virtuais

Integração com o Calendly com mais de 70 aplicativosincluindo o ClickUp!

✅ Profissionais do Calendly

Adicione o Calendly diretamente ao seu site ou e-mail para facilitar o agendamento

Automatize a comunicação antes e depois das reuniões

Integrações com ferramentas populares como Zoom e Zapier

❌ Contras do Calendly

Depender de integrações pode ser difícil para os convidados navegarem

Não funciona bem com algumas versões do Outlook

Preços do Calendly

O Calendly oferece um plano gratuito e vários planos pagos a partir de US$ 10/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.290 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.010 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas da Calendly !

15. Folga

via Slack

Nós adoramos Folga ! Com um conceito e uma quantidade de alegria comparáveis aos do AIM, o Slack é uma plataforma de mensagens flexível e organizada que oferece uma alternativa mais rápida ao e-mail.

Organize sua equipe em canais para obter um ponto de conexão fácil entre departamentos, escritórios e fusos horários - até mesmo em outras empresas.

Deixe a criatividade de sua empresa ser um pouco selvagem com canais projetados para unir as pessoas! Crie um canal para os entusiastas do ciclismo, chefs amadores, animais de estimação e nerds de Guerra nas Estrelas, especialmente se a maioria da sua empresa estiver trabalhando de forma assíncrona ou em casa.

No entanto, é bom avisar que os canais podem ser superdivertidos, mas também podem facilmente sair do controle. É provável que você tenha que fazer uma limpeza de canal pelo menos uma vez por ano.

dica profissional:_ adie suas notificações do Slack durante o fim de semana ou você ouvirá *esse som* até mesmo em seus sonhos.

Principais recursos de gerenciamento de trabalho do Slack

Chamadas de áudio e vídeo

Mais de 2.000 integrações

Criador de fluxo de trabalho para automações

Compartilhamento de arquivos

✅ Profissionais do Slack

Mensagens instantâneas fáceis, compartilhamento de arquivos e acessibilidade

Mais de 2.000 integrações e toneladas de automações podem tornar o Slack mais poderoso e útil

Vasta biblioteca de emojis para reações criativas

Pesquisa em todas as conversas da equipe

❌ Contras do Slack

Precisa depender de integrações para levar seu trabalho adiante com o Slack

Não é possível criar subcanais para um melhor gerenciamento de tarefas

Falta de recursos geraisgerenciamento de carga de trabalho recursos como definição de metas, criação e atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso

Os status são limitados a usuários individuais, não a projetos

Preços do Slack

O Slack oferece um plano gratuito com opções pagas a partir de US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 29.650 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 21.210 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas para o Slack !

ClickUp: O melhor aplicativo de fluxo de trabalho para sua equipe

Ainda tem a lista que você criou no topo desta página?

Quantas dessas ferramentas você poderia conectar com mais eficiência ou até mesmo eliminar completamente com essas ferramentas?

E aqui vai uma pergunta capciosa: você pensou em incluir seus documentos/processamento de texto ou planilhas? Essas são ferramentas que também podem ser eliminadas.

E quanto a notas adesivas ? Essa definitivamente não é uma boa maneira de rastrear processos ou status de negócios!

Você provavelmente usa mais ferramentas do que imagina e esses aplicativos de fluxo de trabalho são a melhor maneira de substituí-las! Veja sua produtividade melhorar com essas ferramentas de fluxo de trabalho.