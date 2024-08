10 exemplos de metas de marketing para atingir seus objetivos

Todos sabem que as metas de marketing são importantes.

Em primeiro lugar, a concorrência é acirrada, com o growth hacking ajudando as startups a atingir patamares impressionantes. E segundo, você deve saber o que quer, ou ficará vagando sem destino enquanto todos os outros passam por você.

Entretanto, para que sua estratégia de marketing seja bem-sucedida, você precisa definir metas imediatamente.

Neste artigo, definiremos metas de marketing, exploraremos seus dez principais exemplos e responderemos a algumas perguntas frequentes que você possa ter sobre metas de marketing.

O que são metas de marketing?

As metas de marketing são objetivos específicos definidos em um plano de marketing .

Eles descrevem as intenções da equipe de marketing, fornecem a ela orientações claras e oferecem informações para os executivos analisarem e apoiarem.

Essas metas podem ser:

Tarefas como brainstorming aplano de marketing digital* Melhorar emKPIs como taxas de conversão

Específicoscotas de vendas Ou outros benchmarks baseados em desempenho que você pode usar para medir o sucesso do marketing.

Para simplificar a compreensão das metas, pergunte a si mesmo o que você deseja.

Aumentar as vendas ou a receita?

Melhorar o reconhecimento da marca ou a liderança de pensamento?

Fortalecer suaesforços de inbound marketing?

Iniciar marketing digital ou mídia socialcampanhas de marketing?

Foco no marketing de conteúdo?

Qualquer um desses é um exemplo de meta de marketing.

Por que estabelecer metas é importante?

Os objetivos estratégicos de marketing permitem que você visualize as táticas e estratégias de marketing necessárias para alcançá-los.

Eles são como óculos de visão que permitem que você veja todas as possibilidades. 🥽

Um funil de marketing básico tem três níveis:

Descoberta (topo do funil): As pessoas descobrem sua marca quando estão procurando por um produto ou serviço

As pessoas descobrem sua marca quando estão procurando por um produto ou serviço Consideração (centro do funil): O consumidor terminou de pesquisar e agora está pronto para comprar

O consumidor terminou de pesquisar e agora está pronto para comprar Compra (fundo do funil): Sua empresa fecha o negócio

Quando você define metas, passa de um nível do funil de marketing para o próximo sem problemas.

Sem elas, você passará de uma tarefa para outra sem rumo, sem uma compreensão clara de como o seu trabalho faz a diferença.

Os 10 principais exemplos de metas de marketing

Aqui estão alguns exemplos de objetivos de marketing de que você precisará para ter uma estratégia de marketing excepcional!

1. Aumentar o conhecimento da marca

_Quando você quer fotocopiar algo, provavelmente quer "xerocar", certo?

A questão é a seguinte: Xerox não é um verbo ou substantivo genérico para fotocópia. É uma marca_

E o motivo pelo qual ela é tão sinônimo dessa atividade é o conhecimento da marca.

E sua empresa precisa aumentar o seu.

Esse objetivo é simples: Você precisa colocar sua marca na frente de mais pessoas .

Sua marca tem uma personalidade única, assim como você!

Amplifique-a para aumentar o reconhecimento da marca.

Outra estratégia em torno dessa meta é considerar os locais onde seus compradores-alvo passam mais tempo. Talvez tente uma estratégia de mídia social para obter uma plataforma para interagir com seu público-alvo.

Você pode atingir suas metas de mídia social ao:

Publicar informações sobre a cultura de sua empresa

Compartilhando artigos interessantes relacionados ao setor

Ou realizando enquetes para se conectar com seu público

O objetivo é interagir com seu público nas mídias sociais e fazer com que sua marca pareça acessível.

Seja amigável com seu público para transformá-lo em admirador e cliente de sua marca. 🤝

E depois observe como eles compartilham seu conteúdo e suas associações positivas à marca com o círculo deles.

Em breve, o nome da sua marca também será sinônimo do seu produto. 😎

2. Aumente o envolvimento com a marca

Quando as pessoas chegam ao seu site ou páginas de mídia social você quer mantê-los engajados.

Mas eles têm conexões de Internet de alta velocidade e não têm tempo a perder.

Interaja com seu público-alvo:

Postar regularmente

Respondendo a comentários nas mídias sociais (incluindoComentários de anúncios do Facebook!)

Atualização de todas as páginas on-line com as informações mais recentes

Se você não os envolver, seu público não pensará duas vezes antes de apertar o botão Voltar.

Eles sairão do seu site mais rápido do que LeBron James consegue acertar um 🏀.

E assim que o Google sentir o cheiro de altas taxas de rejeição..

3. Ter uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa

Ficar enterrado na segunda página dos resultados de pesquisa do Google é o pior pesadelo de qualquer marca.

Se você não quer que isso se torne realidade, busque estar no topo para aumentar o tráfego na Web! 🚀

Porque uma classificação de pesquisa mais alta significa:

Aumento do conhecimento da marca

Maior geração de leads

Redução das despesas com anúncios

Atingimento das metas de leads e receita

Mas como você chega ao topo?

Uma estratégia de marketing digital com foco em Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) aumentará sua visibilidade nas classificações dos mecanismos de pesquisa.

Suas tarefas diárias podem incluir:

Otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa

Direcionamento de palavras-chave relacionadas ao seu negócio

Identificação de problemas de rastreamento

Elink building Essas tarefas garantirão que seu site seja forte o suficiente para alcançar seus clientes ideais. 💪 Melhorar a visibilidade de seu website também pode ajudar seu marketing objetivos de comunicação como aumentar o envolvimento com a mídia social.

Você alimentará dois pássaros com um scone. 😎

4. Aumentar o tráfego do site

Pergunte às equipes de marketing o que elas mais gostariam de ter no mundo.

Elas provavelmente dirão "novos clientes"

Para que isso aconteça, você precisa ter um objetivo simples: fazer com que mais pessoas acessem o seu site para que você possa interagir com elas nos seus termos.

Já entendemos que uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa permite que mais pessoas encontrem você.

Fácil de encontrar = mais tráfego na Web

Mas você não pode permitir que as pessoas cheguem ao seu site e saiam logo em seguida.

Certifique-se de que seus visitantes obtenham as respostas para suas perguntas.

Ajude-os a descobrir mais sobre sua empresa, seus produtos e serviços

Inclua links internos para o site

Adicione chamadas para ação (CTAs)

E, o mais importante, solicite as informações de contato deles para seus esforços de geração de leads.

Isso não apenas beneficiará a sua empresa, mas também ajudará a orientar os visitantes do seu site e os incentivará a avançar para a próxima etapa da jornada com você.

Depois de obter as informações de contato, conduza-os por uma jornada do cliente que atenda às demandas deles para garantir que tenham a melhor experiência com sua marca!

Use este vídeo útil para tirar o máximo proveito do modelo de gerenciamento de conteúdo

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp é a sua melhor ferramenta de marketing de conteúdo, seja para monitorar o tráfego do site ou as publicações sociais em todos os seus canais. Diga adeus ao incômodo e olá para uma ferramenta fácil e versátil fluxo de trabalho de marketing que abrange tudo, desde a entrada de solicitações até a manutenção do calendário editorial e a entrega de conteúdo.

5. Gerar leads qualificados

Você deseja mover os visitantes do seu site do estágio de conscientização para o estágio de consideração.

Portanto, sua próxima meta de marketing é qualificada geração de leads .

Um chumbo qualificado é alguém que pode se tornar um cliente em potencial com base nos critérios e nos dados de identificação que ele forneceu.

Basicamente, é alguém que não confessou que está interessado em você, mas que você sabe o que está em sua mente. 😏

Portanto, você precisa se mexer.

Mas, primeiro, é necessário observar duas coisas sobre essa pista:

Os critérios são exclusivos de sua empresa

Os leads qualificados só podem ser aqueles que forneceram informações voluntariamente

Como você gera leads qualificados?

Segmente palavras-chave que os clientes em potencial pesquisarão

Experimente uma abordagem de marketing de conteúdo, como guest blogging

Organize um webinar ecolabore com um influenciador ou marca

Os leads qualificados são sua lista restrita de clientes em potencial. Portanto, concentre-se neles para -

6. Aumentar a receita

Essa é uma das metas de marketing inteligente mais comuns que todos estão perseguindo. E é para ela que todos os seus esforços de marketing devem apontar.

é hora de ir a todo vapor!

Defina metas de receita e identifique todos os canais de marketing mais adequados para sua empresa negócio de marketing .

Em seguida, dê todo o amor e atenção aos seus clientes em potencial.

Para ajudá-los a se conectar com sua marca em um nível pessoal, você pode:

Conectar-se com seus leads por meio de chamadas, e-mail, bate-papos, mídia social, etc.

Oferecer a eles promoções, anúncios e descontos

Apresentar conteúdo relevante de acordo com o estágio da jornada do comprador

Eventualmente, você converterá o lead em uma venda!

**Está procurando mais dicas sobre como divulgar seu projeto para aumentar as vendas?

7. Aumentar o valor do cliente

Então você encontrou novos clientes! Mas depois que você terminar de comemorar, é hora de pensar a longo prazo.

Como profissional de marketing, sua estratégia não pode se concentrar apenas na aquisição de novos clientes.

É mais importante cuidar de seus clientes atuais.

por quê?

Conquiste a fidelidade deles e eles serão os embaixadores de sua marca, trazendo mais clientes como eles.

E não é só isso.

Um cliente satisfeito voltará a comprar de você, aumentando o valor do tempo de vida do cliente. Além disso, a retenção de clientes custa muito menos do que a aquisição de novos clientes.

como você mantém os clientes existentes satisfeitos e aumenta o valor do cliente?

Eduque-os sobre seus produtos, serviços e oportunidades valiosas que você pode oferecer a eles

Realizar campanhas de retargeting para vender mais produtos ou serviços

Crie campanhas de marketing em que os clientes promovam você e, em troca, ganhem algumas vantagens ou privilégios

Ofereça um atendimento de qualidade ao cliente

Dê a eles acesso privilegiado a novos produtos ou serviços

8. Estabelecer a autoridade da marca

O conhecimento da marca é ótimo.

mas e quanto à autoridade da marca no setor?

Ela se refere à confiança que sua marca conquistou entre os clientes e ao grau em que eles a veem como especialista no setor.

Digamos que você venda tênis personalizados incríveis. 👟

Não queremos que a jornada do cliente termine aí.

Se alguém quiser saber que tipo de tinta funciona para sapatos ou como limpar tênis sem danificá-los, deve acessar o seu site.

Isso é autoridade de marca.

_Como você estabelece isso?

Crie conteúdo educacional e de qualidade que responda às perguntas dos pesquisadores. Sua reputação aumentará e as pessoas o considerarão uma fonte confiável. Isso também pode estar no topo de sua lista de metas de marketing de conteúdo

Empregarprova social e exiba seus depoimentos positivos para que o mundo os veja. Isso prova que sua empresa gera clientes satisfeitos

Deixe de lado o discurso de vendas e as palavras de marketing. Em vez disso, mostre sua autenticidade, para que as pessoas saibam quem é sua marca. Deixe sua personalidade brilhar! ✨

Mantenha o foco na otimização de SEO de todo o seu conteúdo on-line para que você possa permanecer como o número um no Google.

Por fim, ofereça um atendimento consistente ao cliente.

9. Melhorar a retenção de clientes

Estamos empenhados em perseguir novos clientes e garantir que tenhamos taxas de conversão enormes.

Mas é igualmente importante acompanhar os níveis de satisfação de seus clientes existentes, especialmente para empresas baseadas em assinaturas.

Avalie o grau de satisfação deles com sua marca, produtos ou serviços.

Uma pesquisa rápida ou feedback regular pode ajudá-lo a entender melhor as necessidades deles!

Veja o que você pode fazer:

Acompanhe a frequência com que os clientes repetem as compras

Considere a possibilidade de entrar em contato com seu cliente uma semana após a compra para pedir feedback

Monitore os sentimentos de insatisfação e resolva o problema imediatamente

Se o cliente souber que você está trabalhando constantemente para melhorar a experiência dele, é mais provável que ele continue na sua empresa.

10. Aprimore a presença na mídia social

Na era digital de hoje, manter uma forte presença na mídia social é fundamental para o sucesso de uma marca. Ela serve como uma plataforma para comunicação direta com o público, promove a visibilidade da marca e oferece oportunidades para o envolvimento do cliente. A meta aqui é aumentar consistentemente o número de seguidores, curtidas e compartilhamentos de sua marca em várias plataformas sociais. Para isso, faça o seguinte:

Publicar regularmente conteúdo envolvente e relevante

Interagir com seus seguidores por meio de comentários, mensagens e compartilhamentos

Colaborar com influenciadores para expandir seu alcance

Realizar concursos ou brindes para incentivar a participação do público

Utilizar ferramentas para agendar publicações e monitorar métricas

Uma presença robusta nas mídias sociais pode direcionar significativamente o tráfego para o seu site, melhorar a reputação da marca e, por fim, contribuir para o aumento das vendas.

Como acompanhar as metas de marketing

além de uma equipe de marketing muito talentosa e de metas definidas, o que mais você precisa?

Uma ferramenta poderosa para gerenciar projetos e metas de marketing . ClickUp está obtendo sucesso com a ajuda desses três aspectos. É uma das ferramentas de produtividade mais bem avaliadas do mundo, usada por equipes em todo o mundo . Nossa equipe de marketing nos levou até onde estamos, concentrando-se em todos os objetivos e alcançando-os com nossa software de classe mundial .

E para uma empresa que se orgulha de suas formas de marketing, tivemos que desenvolver uma ferramenta que pode ser um ajuda perfeita para o profissional de marketing .

Você pode usar o ClickUp para planejar, definir e acompanhar metas de marketing com eficiência.

1. Defina metas de marketing

Boas notícias. Metas do ClickUp são objetivos de alto nível que você pode dividir em Targets menores.

É aqui que você pode definir uma meta de marketing digital para rastrear publicações em mídias sociais, publicações em blogs ou geração de receita.

Use-os para rastrear:

OKRs (Objetivos e principais resultados)

Sprints

Scorecards semanais

E mais

Um alvo é um objetivo mensurável ou resultado. Você pode anexar metas à conclusão de tarefas, valores numéricos, dinheiro ou campos simples de verdadeiro/falso. À medida que você concluir cada meta, ela será automaticamente adicionada ao seu progresso na conclusão da meta.

Além disso, você pode usar a função Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp como um modelo para os esforços anuais de marketing de sua empresa. Esse modelo o ajuda a delinear as etapas necessárias para atingir suas metas de marketing.

E, por sua vez, isso pode ser qualquer coisa, desde o aumento das vendas até a expansão para novos mercados.

Acesse seus principais objetivos e resultados (OKRs) criando um plano detalhado sobre como sua equipe de marketing atingirá metas, orçamentos e muito mais

Seu plano de marketing deve incluir metas específicas, bem como um plano de ação detalhado para atingir essas metas e um método para monitorar o progresso e manter-se dentro do orçamento. E com este modelo, você pode usá-lo como um roteiro para orientar seus esforços de marketing ao longo de um ano. Experimente o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

2. Meça o ROI com Painéis de controle Os painéis são onde você pode visualizar todos os insights sobre projetos, tarefas, pessoas... praticamente tudo.

Personalize seus Dashboards com Widgets personalizados e supervisionar os resultados da campanha de marketing em um relance.

Os widgets personalizados permitem que você insira todos os dados que desejar na forma de gráficos de barras, gráficos de pizza, cálculos, portfólios etc.

O widget de portfólio do ClickUp fornece informações rápidas sobre o status de seus projetos em alto nível

Crie um Dashboard específico para cada campanha. Dessa forma, você pode consultar facilmente as campanhas anteriores para otimizar e aumentar o ROI.

Dica profissional: O ClickUp oferece um modelos de definição de metas também. Não se esqueça de experimentar.

3. Defina cronogramas para suas metas com a visualização de gráfico de Gantt

Certifique-se de que suas metas tenham uma data de início e uma data de término.

_Como?

Transforme suas metas de marketing em uma tarefa do ClickUp e programe-as para Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp .

Usar software de planejamento de marketing para visualizar o quão incrível é seu plano de marketing.

Mesclou uma linha do tempo em algum lugar?

Basta arrastar e soltar para reorganizar suas metas.

A visualização de Gantt do ClickUp permite planejar o tempo, gerenciar recursos, visualizar dependências e muito mais

_Está atrasado no cronograma?

Não se preocupe.

O gráfico de Gantt permite que você calcule o caminho crítico automaticamente para que você possa atingir as metas de marketing o mais rápido possível.

Perguntas frequentes sobre metas de marketing

tem mais perguntas em sua mente? Vamos responder a algumas delas.

1. Como faço para definir metas de marketing SMART?

Para o propósito do plano de marketing, cada objetivo deve ser um Meta de marketing SMART .

Depois de conhecer seus objetivos de marketing, é hora de se aprofundar nos detalhes.

Os tipos de objetivos de marketing que funcionam melhor são SMART, portanto, use esse sistema para garantir que cada meta definida valha a pena

**Específico: Defina o resultado desejado em termos claros e específicos para que todos entendam o objetivo. Defina números e prazos reais para se responsabilizar

**Mensurável: Os objetivos devem ser metas mensuráveis com indicadores-chave de desempenho (KPI) e marcos específicos que permitam medir seu sucesso

**Alcançáveis: Certifique-se de que sejam metas de marketing realistas dentro da capacidade da sua empresa e da sua equipe

**Relevantes: As metas devem ser relevantes para a missão de sua marca e contribuir para o plano geral

**Limitadas no tempo: Suas metas precisam ter uma linha do tempo que mostre uma data de início e de término

Por exemplo, uma meta SMART de tráfego de site para seu blog pode ser assim:

Até o final deste mês (com prazo determinado), deve haver um aumento de 5% no tráfego (mensurável) aumentando nossas postagens semanais (específicas) de 5/semana para 8/semana (alcançável).

O aumento no tráfego aumentará o conhecimento da marca e gerará mais leads (relevantes).

2. Quais são alguns exemplos de objetivos de publicidade?

Alguns dos objetivos de publicidade mais comuns metas ou objetivos incluem:

Introduzir novos produtos ou serviços

Demonstrar sua eficácia

Expandir para um novo mercado-alvo

Construir a imagem da empresa ou da marca

Ganhar seguidores nas mídias sociais e melhorar o engajamento

Gerar demanda e leads

Aumentar o número de cliques em anúncios pagos

3. Como faço para conectar as metas de marketing às metas de negócios?

Seu negócio pode ser diferente das metas do departamento de marketing.

Certifique-se de que você entenda quais são elas. Somente assim você poderá ter certeza do que sua empresa deseja alcançar.

Suas metas de negócios dão às suas metas de marketing alguma direção, fornecendo-lhes um esboço.

Isso deve lhe dar uma visão clara de se você está investindo seus recursos de marketing nos lugares certos ou não.

Por exemplo, seu objetivo comercial é aumentar a receita, e a meta de marketing da sua empresa é atrair mais clientes. Essa é a conexão que você está procurando.

Mais clientes = Maior geração de receita

Comece a monitorar as metas de marketing com o ClickUp

Suas metas estarão longe de ser perfeitas. Nem mesmo as estratégias de marketing mais ambiciosas e inspiradas são.

Mas elas são SMART, e você só terá sucesso se suas metas também forem.

Portanto, ao criar sua próxima estratégia de marketing, use esta lista de metas, as diretrizes de metas SMART e um poderoso ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para definir metas.

Com o ClickUp, você pode planejar suas metas de marketing, definir um cronograma, planejar estratégias de entrada no mercado rastrear seus KPIs, gerenciar campanhas, medir o ROI..

Basta mostrar essa lista à sua equipe de marketing e eles ficarão impressionados. Registre-se no ClickUp gratuitamente para superar as estratégias de marketing de startups e gigantes..