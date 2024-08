O que é gerenciamento de campanhas de marketing (com exemplos e modelos)

"Just Do It"

Em 1988, uma agência de publicidade recém-formada criou esse slogan para seu primeiro cliente, uma pequena empresa de roupas esportivas do Oregon chamada Nike. Surpresa, surpresa: o campanha de marketing foi um sucesso instantâneo.

A frase é certamente cativante, mas esse não é o único motivo pelo qual a campanha publicitária foi um sucesso. A agência também teve um bom timing.

É claro que o gerenciamento de campanhas de marketing é importante, mas pode parecer assustador para as agências. Como equilibrar as campanhas entre os clientes? Como manter o controle sobre as campanhas sem ter que trabalhar internamente?

Sem problemas!

Neste guia de gerenciamento de campanhas de marketing, abordaremos tudo o que você precisa saber para realizar campanhas bem-sucedidas para seus clientes, do início ao fim.

O que é gerenciamento de campanhas de marketing?

O gerenciamento de campanhas de marketing é o processo de planejamento, execução e monitoramento de esforços estratégicos de marketing. Ele inclui todas as tarefas necessárias para organizar, lançar e avaliar uma campanha de marketing ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a estratégia até a do pontapé inicial ao post-mortem .

Se você estiver lidando com o gerenciamento de campanhas de marketing para clientes em uma agência, provavelmente será responsável por coisas como:

Definirestratégia de marketing* Realização de pesquisas de mercado para conhecer o público-alvo

Ajudar os clientes a determinar e gerenciar seu orçamento de marketing

Criar e gerenciar um calendário de conteúdo

Fortalecer o reconhecimento da marca de seus clientes por meio de conteúdo emarketing de mídia social* Criação de gráficos e vídeos visualmente impressionantes que transmitem a mensagem de seus clientes para anúncios ### Elementos-chave Planejamento de gerenciamento de campanhas de marketing

Como parte do gerenciamento de projetos de marketing para ter sucesso, você precisa definir todos os componentes necessários para a campanha de marketing de seus clientes.

Aqui estão seis elementos-chave nos quais você deve se concentrar quando planejar campanhas de marketing para clientes:

Público: Para quem você está fazendo marketing? O público-alvo de seu cliente determinará as mensagens que repercutirão, os canais para alcançar esse público e os formatos de conteúdo mais usados por esse público específico. Metas de marketing e OKRs: Por que você está realizando uma campanha? Objetivos claros mantêm sua equipe responsável enquanto trabalha em projetos de clientes. E com OKRs bem definidos, você tem uma maneira de acompanhar o progresso da sua equipe em relação a esses objetivos. Essas métricas mantêm sua equipe e seus clientes informados sobre o que está sendo feito, por que está sendo feito e qual a eficácia de seus esforços. Orçamento: O orçamento da campanha de marketing do seu cliente define um limite concreto de quanto você ou seu cliente podem gastar nessa iniciativa específica. Embora você não queira que os orçamentos dos clientes acabem com a criatividade, use o valor para avaliar se as ideias da sua equipe para a campanha são viáveis. Atividades de marketing: Que tipo de campanha você criará para o seu cliente? Essa pergunta é fundamental para descobriralocação de recursos, esperadoresultadose cronogramas futuros. Um comercial de televisão exigirá muito mais recursos do que uma campanha de boletim informativo por e-mail. O tipo de campanha de marketing que você executa também dependerá dos canais que está usando para atingir o público-alvo do seu cliente. Por exemplo, se você quiserfalar com a Geração Zcampanhas de marketing de mídia social em plataformas de vídeo de formato curto, como o TikTok, são o caminho a seguir. Cronograma: Quanto tempo a campanha do seu cliente levará para ser planejada e executada, e quando sua mensagem será mais eficaz? Defina uma data de início e de término para a sua campanha e planeje os marcos apropriados em um linha do tempo . Se você estiver anunciando uma promoção de volta às aulas nos EUA, provavelmente desejará executar a campanha do final de julho a meados de agosto. O planejamento deve começar no máximo em junho, com todos os entregáveis concluídos em meados de julho, e você avaliará os resultados da campanha em setembro. Equipe: Assim como os Vingadores, você precisará montar uma equipe dos sonhos de colaboradores em sua agência (redatores, designers, etc.) que possam lidar com cada tarefa da lista de tarefas de sua campanha de marketing. Leve em consideração o conjunto de habilidades dos membros da equipe e a disponibilidade deles ao escolher o grupo.

Bônus:_ Software de gerenciamento de marca & Ferramentas de marketing de IA

7 etapas para o gerenciamento de campanhas de marketing de alto impacto

Para mostrar como o gerenciamento de campanhas de marketing funciona na prática, vamos imaginar que você é um gerente de marketing em uma mídia social agência de marketing. Seu cliente é a MySkinDoc, uma startup em crescimento; seu produto é um aplicativo de telessaúde que conecta remotamente dermatologistas licenciados a pacientes. O cliente contratou você para executar uma campanha de mídia social (esperamos que viral) que aumente o reconhecimento da marca .

Vamos dividir sua estratégia de gerenciamento de campanha de marketing em sete etapas acionáveis.

1. Entenda seu público-alvo 🙋

O sucesso de uma campanha depende de quão bem ela repercute no público-alvo da marca. Como agência, você precisa se aprofundar na pesquisa sobre os principais clientes do seu cliente antes de mergulhar na criação da campanha.

Faça essas perguntas para entrar na cabeça do público-alvo e comercializar para ele com mais eficácia:

Quem se beneficia mais com o produto ou serviço de seu cliente?

Quais são os desejos, os interesses e os comportamentos do público-alvo?

Quais são os pontos problemáticos do público-alvo e como seu cliente pode resolvê-los?

Em que ponto do funil de marketing está o destinatário-alvo dessa campanha: no topo (conscientização), no meio (consideração) ou no fundo (compra)?

Para responder a essas perguntas, você e sua equipe provavelmente precisarão fazer algumas pesquisas de mercado e segmentação de público. Pergunte ao cliente se ele tem alguma personas de compradores ou perfis de clientes ideais que eles possam compartilhar para complementar essa pesquisa.

As pesquisas com clientes do cliente também o ajudam a entender o público-alvo e as necessidades dele, o que ajudará no processo de gerenciamento da campanha de marketing.

Respostas de exemplo: Pessoas que se inscreveriam no MySkinDoc:

São pessoas que sofrem de problemas de pele e não podem ou não querem visitar um dermatologista pessoalmente

Desejam ter uma pele clara e saudável e usam as mídias sociais para seguir marcas que são relevantes para seus interesses

Possivelmente se sentem inseguros em relação à aparência e não sabem ao certo quais são as opções além de consultar um médico pessoalmente; o MySkinDoc pode conectá-los a um dermatologista remotamente, sem julgamentos

Ainda estão no topo do funil nesse momento e estão conhecendo o MySkinDoc; você deseja que eles optem por permanecer conectados ao seu cliente pressionando o botão "Seguir"

2. Defina metas e tipos de campanha específicos 🎯

O que o cliente deseja alcançar com essa campanha e que tipo de campanha se adequará melhor a esse objetivo?

Geralmente, os clientes têm uma ideia geral de suas metas e de como acham que a campanha deve ser. Seu trabalho é ser específico para que não haja dúvidas. Seu trabalho é ser específico para que não haja surpresas quanto ao que será entregue. Considere esta lista de possíveis objetivos de campanhas de marketing e tipos de campanhas de marketing:

Aumentar as inscrições para a avaliação gratuita: Executar anúncios pagos de mídia social direcionados a clientes potenciais no LinkedIn e no Twitter

Executar anúncios pagos de mídia social direcionados a clientes potenciais no LinkedIn e no Twitter Com sucesso Lançar um novo produto Recurso: Crie páginas de destino novas e interessantes e elabore comunicados à imprensa para publicação no Hacker News

Recurso: Crie páginas de destino novas e interessantes e elabore comunicados à imprensa para publicação no Hacker News Impulsionar as vendas : Execute uma campanha de marketing por e-mail que lembre as pessoas de seus carrinhos abandonados dentro de 24 horas após saírem do seu site

: Execute uma campanha de marketing por e-mail que lembre as pessoas de seus carrinhos abandonados dentro de 24 horas após saírem do seu site Aumentar o tráfego do site e melhorar o alcance orgânico: Crie uma série de artigos de SEO que sejam classificados na página nº 1 dos resultados dos mecanismos de pesquisa até o final do ano com artigos de "melhor produto/software/ferramenta".

Exemplo: Vamos voltar ao nosso exemplo do MySkinDoc. Como se trata de um produto relativamente novo, a equipe da empresa quer aumentar o reconhecimento da marca por meio de uma série de anúncios pagos no Twitter, no Instagram e no TikTok. Você planeja chamar a atenção dos usuários de mídia social mostrando fotos e vídeos de "antes" e "depois" de usuários reais do MySkinDoc.

3. Estabeleça métricas para medir o sucesso 🔢

Depois de saber o que a campanha de marketing do seu cliente deve realizar, você poderá decidir como avaliará a eficácia da campanha. KPIs de marketing devem estar diretamente ligados à forma como a campanha de marketing está atingindo os objetivos do cliente que você definiu na Etapa 2.

Reúna todo o seu trabalho em uma visão geral de alto nível com os Dashboards

Alguns exemplos de métricas de marketing que você pode usar para medir o sucesso com base nas metas do seu cliente são:

Para lançar novos produtos e gerar receita: Taxas de conversão, taxas de cliques em e-mails, leads qualificados, novas inscrições, upsells, ROI

Taxas de conversão, taxas de cliques em e-mails, leads qualificados, novas inscrições, upsells, ROI Para direcionar o tráfego: Classificações de palavras-chave, autoridade de domínio, tráfego de pesquisa orgânica, total de visualizações de página, visitantes exclusivos da página, taxa de rejeição, custo de campanhas de pagamento por clique

Classificações de palavras-chave, autoridade de domínio, tráfego de pesquisa orgânica, total de visualizações de página, visitantes exclusivos da página, taxa de rejeição, custo de campanhas de pagamento por clique Para reconhecimento da marca: Sentimento do usuário, métricas de engajamento de mídia social, visualizações no YouTube, menções na mídia social ou na imprensa, volume de pesquisa para palavras-chave da marca

Sentimento do usuário, métricas de engajamento de mídia social, visualizações no YouTube, menções na mídia social ou na imprensa, volume de pesquisa para palavras-chave da marca Para eventos: Total de inscrições ou vendas de ingressos, participação total, leads qualificados, taxa de aquisição de clientes

**Exemplo: Aumente os seguidores e o engajamento nas mídias sociais, MoM, em 100% em todos os canais (impressões e curtidas no Twitter, curtidas e comentários no Instagram e no TikTok).

4. Identifique seus recursos disponíveis ✔️

Ao planejar a campanha de marketing do seu cliente, determine quais pessoas da sua agência têm as habilidades e a disponibilidade para as tarefas em questão. A partir daí, sua estratégia de gerenciamento de campanha de marketing deve fornecer a essas pessoas cronogramas e prazos para ajudar a manter o projeto no caminho certo.

Juntamente com os membros da equipe, determine quais ferramentas ou equipamentos são necessários para suas campanhas, como ferramentas de automação de marketing e acesso ao CRM e ao Google Analytics do seu cliente. Excelente software de gerenciamento de campanhas, como o ClickUp ajuda a controlar todas as suas campanhas e suas listas de tarefas, garantindo que sua equipe cumpra todos os prazos.

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Lembre-se também do orçamento alocado para a campanha de marketing do seu cliente, para que você não tenha recursos em excesso.

Exemplo: Você designará três gerentes de marketing de mídia social para este projeto: Sam, Lydia e Marco. Cada pessoa tem experiência na execução de campanhas no Twitter, Instagram e TikTok, respectivamente. Você criará ativos no Canva e no Final Cut Pro e programará publicações por meio do Hootsuite. O orçamento para essa campanha é de US$ 15.000.

5. Planeje o projeto da sua campanha em uma linha do tempo 📅

Crie um calendário de conteúdo para esclarecer os marcos e gerenciar as expectativas entre sua agência e seus clientes. Você ou o gerente da sua campanha de marketing pode ter o calendário de conteúdo em uma planilha simples ou, melhor ainda, em um ambiente colaborativo ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Use a visualização de calendário do ClickUp Home para criar tarefas, adicionar reuniões ou monitorar simultaneamente sua lista de tarefas

Exemplo: Sua campanha para o MySkinDoc consiste em uma cópia de mídia social e ativos para marketing no Twitter, TikTok e Instagram:

As campanhas do Twitter, TikTok e Instagram do MySkinDoc serão realizadas de 1º de outubro a 31 de dezembro

Sua agência redigirá todos os entregáveis pelo menos duas semanas antes das datas de vencimento, e a equipe de marketing da MySkinDoc fornecerá feedback ou aprovações dentro de uma semana após a entrega

Sua equipe programará cada post de mídia social no Sprout Social, seguindo as práticas recomendadas parao melhor momento para postar em cada plataforma* Você mapeará os prazos para cada item de ação em um calendário de conteúdo e o atribuirá à parte responsável, por exemplo, Sam para redigir a cópia do Twitter até 9 de setembro, Marco para filmar e editar o TikToks até 14 de setembro, etc.

6. Execute seu plano 🏃

Planejar uma campanha de marketing é como preparar um foguete para o lançamento: garantir que ele tenha combustível suficiente e os astronautas certos a bordo. Executar a sua campanha é apertar o botão "decolar" e garantir que o foguete permaneça no curso, rumo à lua!

Para manter o ritmo nessa etapa, verifique os membros da equipe para ter certeza de que estão criando os resultados no prazo. Incentive todos a seguirem o plano delineado, mas esteja preparado para imprevistos, como clientes que mudam o escopo do projeto no meio do caminho. Caso contrário, o foguete de sua campanha poderá cair do nada!

Converta comentários em tarefas do ClickUp ou atribua-os para transformar instantaneamente pensamentos em itens de ação

Comunique-se regularmente com seu cliente para garantir que todos os partes interessadas -incluindo o gerente da campanha de marketing, estejam alinhados quanto às expectativas e aos impactos nos prazos. Ajuste o cronograma e os resultados de sua campanha somente se for absolutamente necessário. Lembre-se de que os atrasos dificultam a manutenção das campanhas dentro do orçamento e geralmente introduzem desvios de escopo .

Exemplo: Sua equipe está indo muito bem. Eles cumpriram todos os prazos e o MySkinDoc aprovou todos os seus rascunhos sem nenhum feedback. Mas Sam sofreu um acidente de esqui no fim de semana e agora ficará fora do escritório pelo resto da campanha de marketing.

Você terá que encontrar um novo membro da equipe que possa assumir o gerenciamento da campanha no Twitter. Felizmente, Po está disponível para ajudar com várias plataformas de mídia social. Como ele é novo na conta, suas primeiras postagens não atingem o público-alvo da MySkinDoc. O cliente fornece feedback e as revisões subsequentes e o processo de aprovação final causam atrasos em sua programação de postagens no Twitter.

Visualize sua carga de trabalho pelas tarefas restantes em seu caminho crítico com uma única alternância no ClickUp!

Há algumas maneiras de se antecipar a todas essas interrupções inesperadas. Primeiro, informe seu cliente imediatamente sobre a situação de Sam.

Peça paciência enquanto Po aprende o básico. Ajuste seu cronograma e calendário de conteúdo para refletir o tempo que ele precisa para se integrar adequadamente à conta. Por fim, peça a Lydia e Marco que ajudem Po para que ele possa entender melhor as necessidades do MySkinDoc o mais rápido possível.

7. Monitorar KPIs 📈

Use os KPIs que você já definiu na Etapa 3 para avaliar o desempenho da campanha.

Se a sua campanha não estiver indo tão bem quanto o esperado, você precisa aumentar esses números!

Faça um brainstorming de ideias internamente sobre como você pode aumentar suas métricas. Talvez o anúncio do Instagram precise de uma imagem mais colorida ou a legenda precise ser reduzida. Mantenha seus clientes informados sobre o processo de gerenciamento da campanha e obtenha a aprovação deles para qualquer mudança na estratégia de marketing ou nos prazos.

Faça um brainstorming de ideias e desenhe um mapa mental de forma livre Mapa mental no modo em branco no ClickUp

Exemplo: No início de sua campanha, a conta do Twitter da MySkinDoc tinha apenas 30 seguidores. A meta era dobrar o número de seguidores a cada mês. Em outubro, a conta ganhou 40 seguidores, superando sua meta, mas em novembro a conta ganhou apenas 50 seguidores. Para dezembro, como você pode garantir que passará de 120 para 240 seguidores?

Os brindes são uma ótima maneira de aumentar o engajamento no Twitter. Você pergunta ao MySkinDoc se ele pode fazer um brinde promocional, oferecendo uma consulta gratuita com um dos dermatologistas da plataforma a um seguidor sortudo do Twitter. O cliente concorda, e Po começa a trabalhar na promoção desse brinde no Twitter.

Rapidamente, a conta do Twitter ganha seguidores interessados nessa consulta gratuita. Mesmo que eles deixem de segui-lo após o término da campanha, você garantiu que atingiu seus KPIs e que alcançará pessoas diretamente no público-alvo da MySkinDoc durante o restante de dezembro.

Os benefícios de gerenciar campanhas de marketing muito bem

Qualquer agência de marketing líder pode lhe dizer que uma campanha tem muitas partes móveis. Você tem pessoas trabalhando em vários departamentos para criar resultados . E há vários prazos a serem seguidos, mantendo os clientes atualizados sobre o progresso. Digamos que a lista continua.

Mas o objetivo é tornar todas essas partes móveis mais previsíveis. Com o gerenciamento de campanhas de marketing, os membros da equipe da sua agência podem respirar porque sabem:

Quais são suas responsabilidades

Quando devem entregar seus produtos

Onde encontrar feedback do cliente

O gerenciamento de campanhas de marketing prepara os membros da equipe da sua agência para entregar a campanha no prazo e atingir as metas do cliente, além de posicionar a sua agência como um parceiro estratégico e não apenas como mais um fornecedor.

Crie objetivos de alto nível com Metas no ClickUp e, em seguida, divida-os em Metas menores para acompanhar seu progresso

Os clientes querem produtos de campanha de marketing de alta qualidade que cheguem no prazo e forneçam resultados tangíveis. Embora o gerenciamento eficaz de campanhas de marketing não garanta esses resultados, ele os torna mais factíveis.

Um ótimo gerenciamento de campanhas em sua agência pode ser assim:

Os líderes de contas verificam o andamento do projeto para garantir que os membros da equipe da agência cumpram os prazos. Ao mesmo tempo, eles transmitem o feedback do cliente aos membros da equipe para garantir que os resultados sejam de alta qualidade.

Todos os membros da sua equipe conhecem individualmente as tarefas que lhes foram atribuídas e as datas de vencimento, o que facilita a realização de todas as tarefas a tempo.

Seus clientes sabem o que esperar de você e, por sua vez, o que é esperado deles, ou seja, dar feedback em datas específicas.

Campanhas de marketing eficazes simplesmente obtêm os resultados que seus clientes desejam, mantendo-os satisfeitos. E clientes satisfeitos têm maior probabilidade de se tornarem parceiros recorrentes. Você deseja um sucesso paralelo para que eles divulguem a capacidade da sua agência de realizar as tarefas com rapidez e sucesso.

**Uma boa campanha de marketing constrói a marca e a receita de seu cliente, mas uma campanha de marketing bem gerenciada constrói a de sua agência

Por outro lado, campanhas de marketing mal gerenciadas podem ter resultados catastróficos tanto para seus clientes quanto para a marca de sua agência. Veja Tweet do Burger King sobre o Dia Internacional da Mulher ou aquele Anúncio da Kendall Jenner na Pepsi ...definitivamente não é o tipo de campanha de marketing que você quer que os clientes em potencial associem à sua agência!

Modelos de gerenciamento de campanhas de marketing

Quem não gosta de um bom modelo? Nós, sem dúvida, gostamos. Eles tornam a vida muito mais fácil porque você não precisa criar um sistema ou documento inteiro do zero.

Não importa se você faz marketing para uma ou 12 marcas, confira seis dos nossos modelos favoritos (gratuitos!) modelos que podem ajudar você gerenciar todos os seus projetos de marketing .

1. Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Esse modelo fornece um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a entrada da solicitação até o planejamento e a execução da campanha

O modelo Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp é um recurso completo para qualquer gerente de campanha de marketing ou partes interessadas das equipes de marketing.

Esse modelo vem com vários Visualizações ClickUp para ajudá-lo a visualizar e planejar suas campanhas de marketing de diferentes ângulos:

Campanha de lançamento do produto: Lista de verificação rápida e de alto nível de todas as tarefas, agrupadas por fase da campanha

Lista de verificação rápida e de alto nível de todas as tarefas, agrupadas por fase da campanha Social Media Team Tracker: Divide as tarefas de mídia social em itens de ação, organizados por qual equipe é responsável. Identifica o tipo de conteúdo a ser entregue e os canais de mídia social relevantes

Divide as tarefas de mídia social em itens de ação, organizados por qual equipe é responsável. Identifica o tipo de conteúdo a ser entregue e os canais de mídia social relevantes Fase de marketing: Separa as tarefas por fase em um quadro Kanban

Separa as tarefas por fase em um quadro Kanban Calendário: Planeja todas as suastarefas de marketing em um calendário para facilitar a visibilidade do que deve ser feito em seguida

Planeja todas as suastarefas de marketing em um calendário para facilitar a visibilidade do que deve ser feito em seguida Referências: Armazena o que você precisa saberrecursos de marketingcomo, por exemplo, sua proposta de marketing,diretrizes da marcae informações sobre o produto, emDocumentos do ClickUp *Budget Tracker: Mostra o orçamento alocado de cada tarefa, para que você sempre fique dentro do orçamento Adicionar modelo ### 2. Modelo de visualização de lista de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Use o modo de exibição de lista no modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp para acompanhar facilmente os orçamentos e outros recursos análises de marketing importantes .

Com o mesmo modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp, você pode editar sua visualização de lista para detalhar aspectos importantes de sua campanha, como objetivos, público-alvo, orçamento, gastos e status do projeto.

Não é mais necessário incomodar as equipes de marketing para obter atualizações ou pesquisar a fundo os KPIs. Esse modelo de acompanhamento de campanha ajuda você:

Ver todas as suas campanhas e suas métricas de conversão de uma só vez, escolhendo os KPIs específicos que deseja rastrear com campos de dados personalizáveis

Visualizar os fluxos de trabalho de sua campanha em várias exibições (este exemplo usa a exibição de lista)

Manter-se dentro do cronograma e gerenciar prazos com campos personalizáveis de data de início e de vencimento Adicionar modelo ### 3. Modelo de visualização Kanban de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Use esse modo de exibição Kanban no modelo de gerenciamento de campanhas e promoções para organizar suas campanhas com eficiência

Novamente, dentro do mesmo modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp, você pode usar o modo de exibição Kanban como um modelo completamente novo para rastrear e gerenciar suas campanhas.

Essa visualização é ideal para o gerenciamento de campanhas de mídia social porque oferece às partes interessadas e a outros observadores do projeto uma visão panorâmica do status de cada ativo, publicação ou parte do conteúdo da campanha social. Adicionar modelo

4. Modelo de resumo de campanha do ClickUp

Crie cada etapa do fluxo de trabalho de sua campanha neste modelo de briefing no ClickUp Docs

Precisa resumir suas campanhas de forma concisa, especialmente para receber a aprovação do cliente?

Certifique-se de que você e seus clientes estejam na mesma página com o Modelo de resumo de campanha do ClickUp que o ajuda a delinear metas e elaborar uma proposta para qualquer campanha de marketing em um documento breve e simples.

Esse modelo o orienta na definição dos seguintes componentes essenciais da campanha de marketing, um a um:

Visão geral da campanha

Mercado-alvo (incluindomodelos de persona de usuário)

Orçamento proposto

Datas significativas

Esforços de marketing, materiais (também conhecidos como ativos ou entregáveis)

Referências (links para recursos de marketing relevantes, ou seja, diretrizes de marca, lista de concorrentes, credenciais de login, etc.)

Resumo e aprovação Adicionar modelo ### 5. Modelo de documento de resumo criativo do ClickUp

Este modelo alinha as equipes de produção e as partes interessadas para entregar projetos criativos, descrevendo a estratégia geral e os principais elementos Modelo de briefing criativo do ClickUp fornece uma visão geral rápida e sucinta do que é sua campanha. Perfeito para ajudar você e seu cliente a alinhar detalhes básicos e cronogramas. Isso é obrigatório para as equipes de marketing.

Veja o que está incluído:

Visão geral da campanha : Descreva as metas, os marcos, o orçamento e o público-alvo de sua campanha

: Descreva as metas, os marcos, o orçamento e o público-alvo de sua campanha **Briefs criativos : Explicam como definir a mensagem, as chamadas para ação e os resultados de sua campanha

: Explicam como definir a mensagem, as chamadas para ação e os resultados de sua campanha Briefs de vídeo: Planeje a produção do vídeo com um storyboard, uma lista de cenas e um cronograma de filmagem

Confira estes_ **Exemplos de resumos criativos **Para inspiração! Adicionar modelo

6. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Garanta que sua equipe permaneça organizada com suas várias campanhas em um espaço único e compartilhável

O calendário Modelo de calendário de campanha do ClickUp ajuda sua equipe a se manter organizada enquanto gerencia todas as campanhas de marketing. Esse calendário lhe dá uma visão geral de todas as suas campanhas ativas, mapeando-as, permitindo um alto nível de planejamento estratégico de alto nível e permite que você:

Traçar suas campanhas em um calendário de eventos, que pode ser visualizado por dia, quatro dias, semana ou mês

Visualizar suas campanhas lado a lado em uma linha do tempo para entender como suas campanhas se sobrepõem umas às outras. Arraste e solte para ajustar as datas de início e término ou a duração da campanha

Mostre os itens de ação que precisam de sua atenção imediata por meio da barra lateral direita, que lista todas as tarefas não programadas e atrasadas

Liste todas as suas campanhas e agrupe-as por duração para diferenciar suas campanhas pontuais, de curto prazo e de longo prazo

Veja os status atuais de todas as suas campanhas para que os gerentes de campanhas de marketing possam ajustar o progresso arrastando as colunas em um quadro Kanban visual Adicionar modelo ## Otimize seu processo de gerenciamento de campanhas de marketing com o ClickUp

Nem todas as campanhas de marketing podem ser "fáceis, leves e bonitas" como as da Covergirl, mas podemos deixá-lo um passo mais perto disso. 😉

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de campanhas que ajuda agências e equipes de marketing a simplificar a colaboração com os clientes em campanhas de marketing do início ao fim.

Aqui estão apenas algumas das maneiras pelas quais o ClickUp ajuda você a gastar menos tempo organizando_ e mais tempo fazendo_: