Desvendando o método do caminho crítico (CPM) no gerenciamento de projetos

No mundo dos projetos complexos, a entrega no prazo é uma obrigação.

Afinal de contas, perder prazos é como usar um sinal de neon que diz "não confiável" para os clientes. Para garantir o sucesso, é fundamental adotar uma abordagem de planejamento realista e meticulosa.

Você pode não ter capacidades sobre-humanas, mas tem o método do caminho crítico.

Essa poderosa técnica pode ajudá-lo a superalimentar seu gerenciamento de projetos, analisando com precisão as dependências de tarefas e as sequências críticas! 💥

Este artigo explica o método do caminho crítico, seus benefícios, casos de uso e elementos principais. Ele também fornecerá diretrizes passo a passo e sugerirá alguns métodos úteis para o gerenciamento de projetos software de gerenciamento de projetos para facilitar a implementação do método do caminho crítico, mesmo para iniciantes.

O que é o método do caminho crítico?

O método do caminho crítico é uma série ou sequência de tarefas obrigatórias que determinam o cronograma geral do projeto. Chamamos essas tarefas de atividades críticas e elas são essenciais para a execução bem-sucedida e oportuna de um projeto. ⏲️

O método do caminho crítico, também conhecido como análise do caminho crítico (CPA), é uma técnica que os gerentes de projeto usam para formar cronogramas precisos em todo o projeto. Eles fazem isso identificando tarefas dependentes críticas, calculando sua duração por meio de uma fórmula especializada (ou algoritmo de caminho crítico).

Veja facilmente a linha do tempo, o cronograma e as atividades do caminho crítico na visualização personalizável de arrastar e soltar do gráfico de Gantt no ClickUp

Eles também costumam usam gráficos de Gantt ou outros diagramas para visualizar e entender melhor o linha do tempo do projeto . Os gerentes de projeto usam esse recurso para obter uma visão panorâmica completa de todo o projeto e de suas tarefas dependentes para tomar melhores decisões.

O método foi desenvolvido na década de 1950 por James E. Kelley, da Remington Rand, e Morgan R. Walker, da DuPont, que buscavam reduzir os custos associados à programação ineficiente. A dupla também inventou a Técnica de Avaliação e Revisão de Programas (PERT), um método semelhante frequentemente usado junto com o método do caminho crítico.

Método do caminho crítico vs. PERT

CPM e PERT são ambos metodologias de gerenciamento de projetos para planejamento e programação. Ao contrário do CPM, que é um modelo determinístico, o PERT é probabilístico, ou seja, considera uma gama de durações possíveis para cada tarefa a fim de fornecer uma estimativa de cronograma mais flexível.

Para se aprofundar em suas diferenças, consulte a tabela abaixo:

Benefícios do uso do método do caminho crítico no gerenciamento de projetos

Os gerentes de projeto encontrarão muitos benefícios no uso do método do caminho crítico, incluindo:

Estimativa precisa: Graças ao método do caminho crítico, é possível fazer previsões, definir expectativas realistas e planejar com sucesso o restante do projeto Planejamento eficaz: Crie facilmente um cronograma de projeto de caminho crítico bem estruturado, realista e adaptável e evite grandes contratempos para a conclusão do projeto Priorização de tarefas: O método do caminho crítico o ajuda a identificar as tarefas críticas que precisam estar no topo de sua lista de prioridadeslista de prioridades e a ordem mais lógica para concluí-las Otimização de recursos: Depois de saber o que deve ser feito, quando e em que ordem, você pode atribuir trabalho ealocar outros recursos5. Comunicação aprimorada: Com um cronograma definido e visualizado, é mais fácil garantir que todos estejam na mesma página, o que contribui para um fluxo de trabalho mais tranquilo

Quando usar o método do caminho crítico

A análise do caminho crítico deve ocorrer no início do ciclo de vida do projeto. Normalmente, ela é realizada no estágio de planejamento antes do agendamento. Em alguns casos, os gerentes de projeto realizam essa análise ainda mais cedo e a incluem no proposta do projeto .

Crie facilmente sua proposta de projeto com os quadros brancos do ClickUp para ver visualmente cada etapa ou fase do projeto

Setores que lidam com projetos complexos, como construção engenharia e planejamento de eventos, são os que mais se beneficiam do método do caminho crítico. Além dos projetos que envolvem muitas partes móveis, o método do caminho crítico também pode ser útil quando se trata de tempo ou projetos com restrição de recursos . 🚨

Componentes principais do método do caminho crítico

Antes de começarmos a explorar o CPM passo a passo, vamos aprender seus principais conceitos e seu significado. Pense na próxima seção como o seu glossário do método do caminho crítico! 📖

Atividades do projeto

No CPM, as atividades podem ser críticas ou não críticas. As atividades críticas são aquelas que você identifica como importantes e inclui no caminho crítico. As atividades não críticas do projeto são todas as outras tarefas. Elas são menos sensíveis ao tempo ou essenciais, o que lhe dá mais flexibilidade na programação.

Aqui está um exemplo simplificado: Se o seu projeto for construir uma casa, a colocação da fundação e a instalação do telhado seriam consideradas atividades críticas, enquanto a decoração de interiores se enquadraria na categoria não crítica. 🏠

Dependências de tarefas

As atividades têm seus relacionamentos, ou seja, dependências. O que isso significa é que elas precisam acontecer em uma ordem específica. Por exemplo, algumas tarefas dependentes precisam terminar antes que outras possam começar, ou precisam começar simultaneamente.

Para continuar com o exemplo da construção de uma casa, você não pode começar a mobiliar um cômodo até que o piso esteja pronto e a tinta da parede esteja totalmente seca. 🛋️

Diagrama de caminho crítico de rede

O diagrama de caminho crítico de rede é um fluxograma para visualizar o cronograma do seu projeto e as dependências de tarefas. Ele consiste em nós, que geralmente são representados por retângulos ou círculos, e conectores, ou seja, setas.

A visualização da estrutura das atividades dessa forma facilita a compreensão e a identificação das atividades críticas. Às vezes, um diagrama de caminho crítico destaca áreas em cores diferentes para que se destaquem das sequências de tarefas não críticas.

Você também pode usar Gráficos de Gantt e gráficos PERT para visualizar o cronograma e os caminhos críticos do seu projeto, mas falaremos mais sobre isso na seção "Como fazer"! 👀

Fórmulas e métricas

O método do caminho crítico consiste em uma série de cálculos para determinar a duração das tarefas e o caminho crítico. As principais métricas são:

Hora de início mais cedo (ES): A data mais cedo possível para iniciar uma atividade, considerando as dependências **Hora de término mais cedo (EF): A data mais cedo possível para concluir uma atividade, considerando seu ES e duração Última hora de início (LS): A última data possível para iniciar uma atividade antes de causar um atraso significativo no projeto Última hora de término (LF): A última data possível para concluir uma tarefa com base em sua LF e duração Duração da tarefa (t): A quantidade total de tempo necessária para concluir uma atividade

A fórmula do caminho crítico tem duas partes, que explicaremos a seguir.

Passagem à frente

Usamos a passagem direta para calcular o ES e o EF.

O ES da primeira atividade em qualquer caminho será sempre 1, pois indica o início, ou seja, o primeiro dia de seu projeto.

O ES de todas as outras atividades é igual ao ponto final mais antigo da atividade anterior mais 1:

ES = EF da atividade anterior + 1

O EF é igual à soma de ES e a duração da atividade menos 1:

EF = ES + t - 1

Passagem para trás

Com a passagem para trás, calculamos o LS e o LF.

O LF da última atividade em qualquer caminho será sempre o mesmo, pois indica o fim, ou seja, o último dia do projeto.

O LS de uma atividade é igual à diferença entre o LF e a duração da tarefa mais 1:

LS = LF - t + 1

O LF de uma atividade é igual ao LS da atividade seguinte menos 1:

LF = LS da atividade seguinte - 1

Float/Slack

A flutuação ou folga representa quanto tempo uma tarefa não crítica pode ser atrasada sem afetar todo o cronograma do projeto. As tarefas críticas não permitem atrasos, portanto, sua pontuação de flutuação é automaticamente 0.

Há dois tipos de flutuação:

Flutuação total: A quantidade de atraso que não afeta a data de conclusão do projeto (LS ou LF - ES ou EF) Folga livre: A quantidade de atraso que não afeta a data de início da tarefa seguinte (ES da atividade seguinte - EF da atividade atual)

Como calcular o caminho crítico no gerenciamento de projetos

Agora que você já domina todos os elementos do método do caminho crítico, é hora de colocar seu conhecimento à prova. Nesta seção, mostraremos como calcular o caminho crítico do seu projeto em seis etapas. 🧮

Classifique, filtre ou agrupe tarefas para obter melhor visibilidade em uma lista do ClickUp

Dica profissional: Se você optar por uma ferramenta de gerenciamento de projetos como Clique emUp você pode se poupar do trabalho manual e repetitivo. Em vez de começar do zero, use o Modelo de análise de caminho crítico do ClickUp .

Com inúmeros gerenciamento de tarefas e gráficos de Gantt intuitivos, essa ferramenta torna o CPM mais acessível e simplificado! 🙌

Etapa 1: criar uma lista de tarefas

A primeira coisa que você deve fazer é determinar o escopo do projeto. Reúna todas as suas atividades em um só lugar e defina suas metas, orçamento e prazo.

Listar todas as tarefas em um projeto para determinar seu escopo

A List View do ClickUp fornece a estrutura perfeita para isso. É uma planilha na qual você pode listar todas as tarefas, subtarefas e informações relevantes sobre elas em campos personalizados, como:

Datas de início e vencimento

Duração

Departamento responsável

Documentos de acompanhamento

Sinta-se à vontade para adicionar outros campos personalizados para ajudar no planejamento do seu projeto. Você tem mais de 20 tipos de campos à sua disposição, incluindo menu suspenso, caixa de seleção, classificação e barra de progresso.

Além de listar tarefas, você também pode atribuí-las, anexar arquivos e conduzir discussões com sua equipe nos comentários.

Personalize seu sistema de gerenciamento de projetos organizando as colunas de acordo com suas preferências, como status, responsável, prioridades e muito mais

Não é fã de planilhas e listas? Os gerentes de projeto podem fazer tudo em um sistema no estilo Kanban Visualização do quadro ClickUp também para ficar por dentro do cronograma do projeto, descobrir restrições de recursos e ver o progresso real em direção à conclusão do projeto.

Etapa 2: Definir dependências de tarefas

A identificação precisa das dependências é crucial para o planejamento e a estimativa de tempo bem-sucedidos. Discuta com a sua equipe e use a sua experiência anterior para configurar a ordem mais lógica das tarefas.

Para definir as relações entre as tarefas no ClickUp, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione a opção Dependencies. Você pode escolher entre três tipos:

Aguardando: Tarefas que devem ser concluídas antes da tarefa selecionada Bloqueio: Tarefas que não podem ser iniciadas antes que a tarefa selecionada seja concluída Relacionadas: Tarefas que estão relacionadas, mas não dependem da tarefa selecionada

Elaborar a ordem ideal das tarefas

Definir relacionamentos é ainda mais fácil na visualização de Gantt. Você só precisa selecionar o ponto em cada lado da barra de tarefas e arrastá-lo até o ponto correspondente na outra tarefa.

A melhor parte é que essa visualização permite que você reprograme automaticamente as tarefas dependentes. Para ativá-la, abra o menu suspenso Show e ative a opção Reschedule Dependencies.

Etapa 3: visualizar

Use um diagrama de rede, estrutura analítica do trabalho (WBS) , Gráfico PERT ou qualquer outro método de visualização para tornar a complexa estrutura de tarefas do projeto mais compreensível. Desenhe o fluxograma e organize as tarefas com base em sua ordem cronológica e dependências.

Facilite a compreensão da linha do tempo do seu projeto com um diagrama de rede, o gráfico de Gantt do ClickUp ou outro método

Você pode usar caneta e papel, um programa de edição de texto ou desenho ou um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Quadro branco do ClickUp View permite que você faça brainstorming e colabore com sua equipe nas decisões. Você pode criar gráficos WBS ou PERT de boa aparência em pouco tempo. Use formas e conectores para criar a estrutura. Adicione elementos adicionais, como imagens e documentos, para tornar o diagrama mais informativo.

Como de costume, você pode começar com um modelo para economizar tempo. O ClickUp tem muitas estruturas prontas para você usar, como esta universal Modelo de gráfico PERT do ClickUp ou o Modelo de gráfico PERT simples do ClickUp .

Embora diferentes em termos de estrutura, Gráficos de Gantt também são uma maneira conveniente de visualizar a sequência de tarefas em um projeto e estimar sua duração. No ClickUp, os gráficos de Gantt são interativos e adaptáveis. Eles permitem que você desenhe o roteiro e programe tarefas simultaneamente com apenas alguns cliques.

Etapa 4: Estimar a duração da tarefa

A próxima etapa é definir o t de cada tarefa, ou seja, quantos dias serão necessários para concluí-la. Faça uma estimativa com base em sua experiência, dados históricos e padrões do setor. Consulte outras pessoas, especialmente especialistas, para obter várias perspectivas e fazer as previsões mais precisas.

Insira as informações nos campos designados na Visualização de lista ou atualize-as diretamente na Visualização de Gantt redimensionando as barras de tarefas.

Etapa 5: identificar o caminho crítico

Descubra a sequência mais longa de atividades críticas e a margem de manobra que você tem com as atividades não críticas

Usando as fórmulas que compartilhamos anteriormente, calcule o ES, LS, EF, LF e a folga. Comece com a primeira tarefa, que tem uma hora de início de 1, e defina o EF e o LF com base em sua duração. Repita o mesmo para todas as outras tarefas.

A sequência mais longa de atividades críticas (aquelas que têm 0 de folga) é o seu caminho crítico . Você também pode ter vários caminhos críticos.

Esses cálculos são muito mais gerenciáveis com Visualização de Gantt do ClickUp . Em seu gráfico de Gantt do projeto escolha a opção Show novamente, mas, dessa vez, ative Caminho crítico e/ou tempo de folga .

O caminho crítico será exibido com um esquema de cores diferente, destacando as tarefas com a dependência de bloqueio em vermelho. 🛑

Com a opção Slack Time ativada, uma barra roxa listrada aparecerá ao lado das atividades não críticas para representar o espaço de manobra que elas permitem. 🟣

Outra maneira de distinguir as tarefas críticas das não críticas é adicionando tags de prioridade e códigos de cores. Por exemplo, você pode atribuir às atividades críticas uma etiqueta de alta prioridade e às atividades não críticas uma etiqueta de baixa prioridade, e o software as colorirá de acordo.

Etapa 6: executar e revisar

Por fim, comece a dar vida ao seu projeto tarefa por tarefa. 🧱

Ao passar pelas tarefas, você pode perceber que algumas não são necessárias ou se deparar com restrições inesperadas de recursos. O atraso causado por esses eventos é chamado de drag do caminho crítico.

Monitore as atividades de perto para garantir a aderência ao cronograma e detectar quaisquer alterações no plano a tempo.

Usar o recurso Rastreamento de metas recurso para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

No ClickUp, você pode Metas do ClickUp e acompanhe automaticamente o progresso. Escolha entre metas de tarefas, numéricas, monetárias e de Verdadeiro/Falso e, em seguida, gerencie todas elas em um só lugar. Ao monitorar de perto suas metas e seu progresso, você pode garantir que seu projeto permaneça no caminho certo o tempo todo. 🛣️

Exemplo de análise de caminho crítico

Lembra-se de nosso exemplo anterior de construção de casas? Vamos expandi-lo! Mostraremos como aplicar a análise do caminho crítico a um exemplo da vida real.

Usaremos o mesmo modelo de análise de caminho crítico do ClickUp.

Listagem de todas as tarefas, juntamente com datas de vencimento, responsáveis, documentos e outras informações importantes no modelo de análise de caminhos críticos do ClickUp

Vamos começar listando todas as tarefas que precisamos realizar para construir uma casa:

Planejamento e projeto Preparação do local Construção da fundação Trabalho estrutural e de armação Instalações Pintura Mobiliário Paisagismo

Também anotaremos as subtarefas. Por exemplo, no estágio de planejamento e projeto, elas incluiriam:

Contratação de um arquiteto Determinação do layout da casa Obtenção de todas as licenças Também definiremos as datas de início e término desejadas do projeto - 18 de maio a 5 de março.

Criação de um diagrama da linha do tempo com o modelo de gráfico PERT do ClickUp

Em seguida, vamos criar um diagrama na visualização Whiteboard. Usaremos o modelo de gráfico PERT do ClickUp para começar. Considerando as dependências e atribuindo formas maiores às tarefas que exigem mais tempo, criaremos o fluxograma para visualizar o trabalho que temos pela frente.

Finalização do diagrama, prestando atenção às tarefas paralelas e outras dependências

Percebeu como as etapas se bifurcam após a etapa Installations? Isso é para indicar que:

A pintura externa pode ocorrer em qualquer momento após as instalações

A pintura interna não pode ser feita até que as instalações tenham sido concluídas

A pintura interna e externa pode ser realizada simultaneamente, o que significa que essas tarefas são paralelas

A mobília não pode ser feita até que a pintura interna tenha secado

A etapa de paisagismo não pode ser iniciada até que a pintura externa tenha secado

Após concluir o diagrama, exiba as dependências em sua visualização de lista ou de Gantt.

Estimar a duração de cada atividade e formar um cronograma realista com a ajuda de um gráfico de Gantt

Em seguida, vamos estimar a duração das tarefas, escrevendo o número de dias no campo designado na Visualização de lista. Considerando essas informações, vamos programar as tarefas e/ou subtarefas no Gantt View.

Identificar o caminho crítico do projeto e definir a folga para atividades flexíveis e não críticas

Finalmente, vamos calcular o caminho crítico e a folga. Em nosso caso, há pouca margem de manobra, pois a maioria das atividades é crucial.

Como você pode ver na imagem acima, a única tarefa com folga é a pintura externa. Depois que as instalações forem concluídas, a pintura externa poderá ocorrer a qualquer momento, desde que haja tempo suficiente para a secagem e, eventualmente, para o paisagismo.

Digamos que tenha havido uma mudança de planos e nossos empreiteiros de pisos tenham pedido para remarcar para a semana seguinte. Nesse caso, moveremos a barra de subtarefas para seu novo local. Com a opção de reagendamento automático ativada, as outras tarefas serão atualizadas de acordo! ✔️

Navegue pelos cronogramas de projetos como um profissional com o método do caminho crítico

O método do caminho crítico pode ser uma excelente ajuda ao lidar com um projeto exigente. Ele permite que você avalie meticulosamente e sequencie as tarefas, garantindo o cumprimento dos prazos, mantendo o cronograma do projeto em ordem, mantendo relacionamentos saudáveis com os clientes e impulsionando o progresso e o crescimento reais.

**Quando suas tarefas são organizadas, o restante do projeto se encaixa

Com uma ferramenta como a ClickUp você pode experimentar o CPM gratuitamente e com o mínimo de esforço. Comece hoje mesmo! ✨