Como redigir uma proposta de projeto (exemplos e modelos)

Você já saiu de uma consulta médica sentindo-se inseguro em relação ao plano de tratamento? Isso é péssimo - ninguém gosta de ser deixado no limbo quando se trata de coisas importantes para si.

Os clientes sentem o mesmo tipo de frustração quando recebem das agências detalhes pouco claros sobre o projeto. Tranquilize seus clientes com uma proposta de projeto sólida - uma declaração que esclareça o que sua agência fará para ajudar o cliente a atingir suas metas.

Essa proposta é basicamente um "diagnóstico" e um "plano de tratamento" Ela mostra ao cliente que você entende a situação dele e descreve o que resultados do projeto que sua agência criará para ajudar o cliente a atingir seu objetivo.

Aumente a confiança dos clientes em seus projetos com este guia. Ele está repleto de práticas recomendadas para a elaboração de propostas, proposta de projeto exemplos e muito mais para ajudá-lo a fortalecer suas propostas.

O que é uma proposta de projeto?

Uma proposta de projeto é um documento que descreve os resultados a serem entregues sua agência criará e os objetivos que você planeja atingir com o trabalho. Ele deve descrever sua abordagem diagnóstica e prescritiva para levá-los aonde desejam chegar.

Exemplo de esboço de proposta de projeto

Uma boa proposta de projeto deve incluir quem, o quê, onde, quando e como a solução que você fornecerá. Especificamente, sua proposta de projeto precisa incluir:

Tabela de conteúdo : Um índice do que está por vir na proposta de projeto e os números das páginas

: Um índice do que está por vir na proposta de projeto e os números das páginas

Quanto tempo você terá para realizar sua pesquisa?

Que forma de coleta de dados você usará? Você realizará uma auditoria da concorrência, pesquisas com clientes ou uma análise de lacunas organizacionais? Depois de coletar os dados, como você os analisará? Existem limitações para a sua pesquisa que precisam ser consideradas durante o seu planejamento?

Principais descobertas: Há algum tema que se destaca durante a realização da pesquisa?

Referências :

Quais recursos você utilizou para desenvolver sua pesquisa? As fontes são confiáveis? As fontes são diversificadas o suficiente para representar com precisão o setor?

:

Copiar este usuário modelo de plano de pesquisa para funcionar como um modelo que o ajudará a conduzir sua análise e fornecerá um roteiro eficaz

Não se esqueça de documentar todas as suas descobertas na seção Modelo de plano de pesquisa do usuário para que você possa facilmente fazer referência à sua análise nas etapas seguintes da sua proposta de projeto! Faça o download do modelo de plano de pesquisa do usuário

Etapa 2: Faça um brainstorming com sua equipe interna

Munido de sua pesquisa, reúna as tropas! É hora de colaborar com a sua equipe interna sobre como você pode resolver as necessidades do cliente antes de colocá-las no papel.

Faça um brainstorming em conjunto usando a metodologia de mapeamento mental - um diagrama visual de ideias conectadas por um conceito central. É uma maneira fácil de suas equipes debaterem ideias e discutirem cada uma de suas perspectivas exclusivas sobre o projeto, o que acaba gerando as melhores ideias.

Por exemplo, o desenvolvimento de conceitos para uma campanha de marketing requer contribuições de várias equipes da sua agência. Usando Mapa mental do ClickUp ajudará os especialistas no assunto de toda a agência a avaliar a melhor abordagem, mantendo o objetivo do cliente como o conceito central.

Reúna toda essa genialidade em uma sala com O modelo do ClickUp para mapeamento de projetos ! Com esse recurso, você pode facilmente fazer brainstorming e organizar ideias visualmente para identificar rapidamente as conexões entre elas.

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu ClickUp Mind Map intuitivo Faça o download do modelo de mapeamento do projeto

Etapa 3: Defina as entregas e determine os recursos necessários

Depois que a sua equipe tiver identificado a melhor abordagem para o projeto, é hora de delinear os detalhes da solução em um plano de projeto . Isso inclui a identificação das fases do projeto, a definição das entregas e o preenchimento dos detalhes de cada tarefa.

Usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos, trabalhe com sua equipe para atribuir o cronograma, orçamento do projeto e proprietários de tarefas para cada entrega para determinar o escopo geral do projeto. Aqui estão alguns exemplos do ClickUp gerenciamento de projetos ferramentas que o ajudarão a comunicar cada um desses detalhes:

Encontre números precisos instantaneamente usando fórmulas simples ou avançadas nos campos personalizados do ClickUp

Campos personalizados: Campos personalizados do ClickUp do ClickUp permitem que você atribua valores exclusivos a tarefas, como orçamentos, proprietários de tarefas, datas de vencimento e muito mais.

Campos personalizados do ClickUp do ClickUp permitem que você atribua valores exclusivos a tarefas, como orçamentos, proprietários de tarefas, datas de vencimento e muito mais. Gráfico de Gantt: É fácil definir cronogramas quando você olha para as tarefas emVisualização do gráfico de Gantt do ClickUponde é possível definir dependências entre as tarefas e dispor as entregas do projeto em ordem sequencial.

É fácil definir cronogramas quando você olha para as tarefas emVisualização do gráfico de Gantt do ClickUponde é possível definir dependências entre as tarefas e dispor as entregas do projeto em ordem sequencial. Listas de verificação: Às vezes, você só precisa de uma simples lista de tarefas para se certificar de que atribuiu cada parte do projeto; é aí que ochecklists são muito úteis! Marque facilmente os proprietários das tarefas, defina datas de vencimento e notifique a equipe do projeto sobre a conclusão com um único clique.

Reorganize sua Checklist do ClickUp arrastando e soltando seus itens

Etapa 4: Escreva a proposta do projeto

Agora que você tem todos os detalhes internos do projeto, é hora de organizá-los em uma declaração de proposta concisa e personalizada. Colaborar com todas as ideias em um quadro branco de proposta de projeto facilita a definição da sua proposta à medida que você avança.

Depois que você tiver delineado os principais conceitos em Quadro branco do ClickUp é hora de marcar em sua equipe de redação para completar essas ideias e escrever um documento de proposta coeso. O equipe de redação deve consultar o quadro branco, o mapa do projeto e o documento de pesquisa à medida que escreve para garantir que o texto seja o mais personalizado possível para o cliente.

O texto precisa ser o mais definitivo, conciso e mensurável possível. Depois que os redatores terminarem, dê à sua equipe interna de projeto a oportunidade de analisar e apresentar as revisões necessárias antes de enviar a proposta de projeto para a próxima etapa.

Certifique-se também de definir claramente o orçamento do projeto. A última coisa que um cliente quer é ver vários custos nas conversas iniciais.

Etapa 5: Adicionar elementos de design à proposta de projeto

Agora vem a parte divertida! Marque a sua equipe de criação para traduzir esse documento de histórico do projeto em uma proposta de projeto com um belo design (ou seja, deixe-o bonito!). Se você não tiver uma equipe de design interna, há vários modelos de design do tipo arrastar e soltar de serviços como Pitch e Canva .

Considere padronizar sua proposta em um modelo, independentemente de ter uma equipe de design interna ou usar um desses serviços. Sua equipe pode simplesmente adaptar Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp para cada novo cliente para manter a consistência da marca e economizar tempo.

Use o modelo de quadro branco do ClickUp para criar propostas de projeto atraentes para impressionar os clientes Faça o download do modelo de quadro branco de proposta de projeto

Etapa 6: Apresente-a ao seu cliente em potencial

Você conseguiu!

Finalmente chegou o dia - você poderá impressionar o cliente com a sua genialidade. Quer vocês se encontrem pessoalmente ou via zoom, envie uma agenda da reunião e uma cópia de sua proposta de projeto por e-mail para seu cliente antes da apresentação da proposta.

Fornecer o projeto proposto e cadência das reuniões com antecedência dará ao cliente tempo para considerar a proposta, fazer perguntas e, possivelmente, adicionar anotações à pauta da reunião.

**DICA PROFISSIONAL Torne essa etapa rápida, fácil e consistente entre as equipes, desenvolvendo um modelo de e-mail padronizado no ClickUp .

Durante a reunião, mantenha os detalhes anotações da reunião e atribua tarefas de acompanhamento imediatamente para que nada fique esquecido após a reunião. Faça anotações facilmente e atribua itens de ação em tempo real com o Modelo de ata de reunião do ClickUp para criar a melhor proposta de projeto. Faça o download do modelo de notas de reunião Certifique-se de manter a apresentação de sua proposta direta ao ponto e o mais breve possível. Você não quer entediar seu público antes de chegar ao final.

No final da apresentação, reitere as próximas etapas que você delineou na proposta e observe o quanto tempo de espera de que sua equipe precisará se o cliente optar por assinar o contrato. Depois de apresentar a proposta do projeto, responda ao maior número possível de perguntas e faça o acompanhamento por e-mail com todas as respostas que você não tiver imediatamente.

Etapa 7: Acompanhamento com o cliente em potencial

Todos nós já passamos por isso. Em um minuto, uma agência está lhe prometendo o mundo e, no minuto seguinte, ela o está trocando pelo próximo melhor cliente. Não deixe que os clientes em potencial passem despercebidos.

Acompanhe todas as etapas das propostas de projetos para saber quem é responsável por entrar em contato com o cliente potencial e quando sua equipe entrou em contato com ele pela última vez.

Acompanhar o ciclo de vida do cliente em tempo real é fácil no ClickUp com campos personalizados. Você pode definir os estágios das propostas de projeto por meio de campos personalizados, atribuindo funções, definindo datas de vencimento para acompanhamentos de rotina e marcando os membros da equipe. Também é possível enviar e-mails e comentários aos clientes diretamente da janela de tarefas, proporcionando uma trilha de auditoria clara de cada comunicação com o cliente.

