10 modelos gratuitos de gerenciamento de construção

A complexidade das tarefas e dos fluxos de trabalho sempre foi um desafio para os gerentes de projeto que tentam manter todos na mesma página. E, no caso de projetos de construção, há ainda mais obstáculos a serem superados para garantir que os locais de trabalho sejam seguros, eficientes e otimizados.

Ninguém quer fazer um trabalho extra apenas para garantir que esse trabalho seja feito em primeiro lugar. É por isso que mais líderes em construção neste espaço estão usando modelos de gerenciamento de construção.

Como especialista no setor de construção, você já sabe que a utilização precisa de dinheiro e tempo desempenha um papel fundamental na determinação do sucesso do seu projeto. É por isso que seu projeto de construção exige processos simples e diretos.

O uso de modelos de construção também ajuda as equipes a se aterem à tarefa em questão, para que todos estejam na mesma página. Neste blog, veremos os 10 melhores modelos gratuitos para construção gerenciamento de projetos modelos que você pode usar imediatamente em seu próximo projeto.

Primeiro, vamos definir os modelos de gerenciamento de construção e ver o que os torna bem-sucedidos:

O que é um modelo de gerenciamento de projeto de construção?

Um modelo de construção é uma forma ou abordagem pré-estabelecida que os gerentes de construção usaram para lidar com alguns dos projetos complexos no setor de construção. Isso significa que um gerente de projeto terá uma abordagem clara que usará ao lidar com projetos complexos no mercado.

Com um modelo de gerenciamento de construção, você não precisa se preocupar com as próximas etapas de sua função exclusiva. Elas já estão destacadas para você neste documento para que seja mais fácil lidar com projetos de construção complexos.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de projetos de construção?

Como um gerente de projetos de construção se você está trabalhando em um projeto de construção, precisa investir os recursos necessários corretamente, gastar o orçamento com sabedoria e maximizar os esforços da sua equipe. E um modelo sólido de gerenciamento de construção o ajudará a fazer exatamente isso.

Seu objetivo final é usar o modelo mais adequado que fará a diferença no projeto. Aqui estão algumas qualidades essenciais que você precisa em um modelo de gerenciamento de construção modelo de gerenciamento de projeto :

Metas detalhadas do projeto : Você deseja atingir uma meta ou um objetivo específico, e acompanhar ou destacar essas metas é crucial para um projeto bem-sucedido . Metas detalhadas facilitam o trabalho dos proprietários do projeto em direção a um objetivo específico, evitando possíveis distrações.

: Você deseja atingir uma meta ou um objetivo específico, e acompanhar ou destacar essas metas é crucial para um projeto bem-sucedido . Metas detalhadas facilitam o trabalho dos proprietários do projeto em direção a um objetivo específico, evitando possíveis distrações. Envolvimento claro das partes interessadas : Certifique-se de que haja outras pessoas envolvidas ao preparar seu modelo de construção. Todos os especialistas, partes interessadas ou observadores do projeto devem estar envolvidos na preparação do modelo.

: Certifique-se de que haja outras pessoas envolvidas ao preparar seu modelo de construção. Todos os especialistas, partes interessadas ou observadores do projeto devem estar envolvidos na preparação do modelo. Documentação completa do escopo do projeto : Crie umaescopo do projeto detalhando outros elementos essenciais necessários para alcançar a linha de chegada. Verificarentregáveis do projeto e defina as tarefas críticas para chegar à conclusão.

: Crie umaescopo do projeto detalhando outros elementos essenciais necessários para alcançar a linha de chegada. Verificarentregáveis do projeto e defina as tarefas críticas para chegar à conclusão. Um cronograma completo do projeto : Descreve todos os marcos do projeto em linhas do tempo para que seucronograma de construção seja abrangente e inclua tudo o que sua equipe precisa.

: Descreve todos os marcos do projeto em linhas do tempo para que seucronograma de construção seja abrangente e inclua tudo o que sua equipe precisa. Funções e responsabilidades definidas : Os projetos de construção exigem funções e responsabilidades claramente definidas para que os recursos, as partes interessadas..,orçamentos do projetoos requisitos de mão de obra e os fornecedores sejam todos documentados.

: Os projetos de construção exigem funções e responsabilidades claramente definidas para que os recursos, as partes interessadas..,orçamentos do projetoos requisitos de mão de obra e os fornecedores sejam todos documentados. Canais de comunicação: Preste atenção à troca de informações vitais em seu projeto por meio de canais de comunicação eficazes. Isso ajuda a garantir que todos os principais participantes do projeto possam passar informações rapidamente e por meio das ferramentas corretas.

10 Modelos de gerenciamento de projetos de construção

Conforme discutido acima, está claro que o papel dos modelos de construção não pode ser subestimado. É preciso garantir que você tenha um modelo de construção que o guiará em seu projeto.

Felizmente, existem vários gerenciamento de projetos de construção modelos que você pode baixar on-line e começar a executar seu projeto de construção hoje mesmo.

1. Modelo de gerenciamento de construção ClickUp

Simplifique seus processos com o modelo de gerenciamento de construção pronto do ClickUp

Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp é um dos melhores modelos de construção no setor de construção por um longo período. Várias equipes de construção usaram esse importante modelo para fazer com que o projeto funcionasse conforme o esperado.

Usando esse modelo de construção, é mais fácil para os gerentes de construção gerenciar suas operações em um único lugar com status personalizados, visualizações, documentos e campos personalizados pré-criados. Isso facilita a compreensão do que está acontecendo em todo o projeto por todos os participantes industriais e partes interessadas envolvidas no projeto.

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp também provou ser consistentemente o melhor do mercado porque inclui visualizações que podem ser personalizadas para atender às necessidades do projeto. Você não precisa se esforçar para realizar seus projetos usando abordagens genéricas. Outros benefícios essenciais do modelo de gerenciamento de construção do ClickUp incluem:

Visualização da linha do tempo

Fluxos de trabalho visualizados

Visualização de lista

Visualização de calendário Faça o download deste modelo ### 2. Modelo de orçamento de construção do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para personalizar, rastrear e avaliar os orçamentos do projeto também

No gerenciamento de projetos, o aspecto mais crítico é gerenciar os recursos disponíveis para concluir o projeto. É fácil cometer erros quando se trata de orçamento de projetos, mas esses erros são truly costly .

Você deve evitar esse problema crítico ao realizar essa tarefa desafiadora. O ClickUp Construction Budget Template é um novo modelo de gerenciamento de projetos desenvolvido para lidar com atividades de orçamento de construção.

Para os modelos de construção, esse é um dos aspectos mais importantes a serem considerados em suas operações. Com o ClickUp Construction Budget Template, será mais fácil garantir que você saiba o dinheiro necessário para lidar com as alocações orçamentárias complexas do projeto e, ao mesmo tempo, garantir que todos os recursos disponíveis sejam usados de forma otimizada.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de quadro Kanban de construção ClickUp

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp também tem um recurso de quadro Kanban para recursos simples de arrastar e soltar

A visualização do seu projeto de construção é um aspecto essencial que não pode ser ignorado. Os gerentes de construção que visualizam seus projetos podem entender claramente onde estão e o que é necessário para causar impacto.

Isso também ajuda a ver como todas as atividades do projeto fluem e a fazer ajustes quando necessário. A ClickUp projetou e introduziu um Quadro Kanban para criar um diagrama de fluxo de trabalho perfeito e ágil para ajudar todos os líderes de projeto no setor de construção.

Usando o ClickUp Construction Kanban Board Template, você pode organizar facilmente suas colunas para analisar seu projeto de construção de qualquer ângulo com base em prioridade, responsável e até mesmo status. Faça o download deste modelo

4. Modelo de cronograma de construção do ClickUp

Além disso, você pode usar o ClickUp Construction Management Template para definir e alinhar cronogramas de projetos em uma visualização de calendário

Como você descobrirá, muitos projetos de construção levam tempo para serem concluídos. Alguns problemas invisíveis tendem a interferir na implementação normal do projeto, levando a maioria dos participantes a situações difíceis.

Qualquer projeto que precise ser concluído no prazo prejudica o orçamento. Também é essencial indicar que um projeto atrasado pode afetar negativamente os beneficiários finais. Por isso, é essencial garantir que todos os projetos sejam concluídos no prazo.

O uso do ClickUp Construction Modelo de cronograma pode ter alguns impactos positivos na maneira como os gerentes de projeto gerenciam seus projetos. É mais fácil tomar decisões precisas e resolver todos os problemas que provavelmente atrasarão o projeto no prazo.

Esse modelo de construção provou ser eficaz no mercado atual, pois todos os projetos podem ser concluídos rapidamente dentro do prazo.

Saiba como usar *Ferramentas de construção de IA* ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Mantenha um registro das tarefas diárias, dos materiais, dos equipamentos, da programação e dos trabalhadores para manter seu negócio de construção funcionando sem problemas com o ClickUp Daily Construction Report Template

No setor de construção, há uma tentação de ver tudo a longo prazo. Isso significa que os gerentes de projeto não analisam suas operações diárias e só tendem a avaliar suas atividades a longo prazo.

Um grande projeto de construção pode levar mais de um ano para ser concluído, o que cria a percepção de que a análise diária pode ser mais conveniente. No entanto, manter o controle das atividades diárias do projeto em um modelo de relatório diário é uma ferramenta essencial gerenciamento de projetos atividade à qual você deve sempre prestar atenção.

Os gerentes de construção bem-sucedidos sempre garantem que todos os aspectos críticos do projeto sejam revisados diariamente. Modelo de relatório diário de construção do ClickUp ajuda a eliminar possíveis erros antes que eles atinjam níveis prejudiciais na organização. Faça o download deste modelo

6. Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp

Certifique-se de que todos estejam na mesma página usando este gráfico de Gantt de construção simples para acompanhar os marcos e entregar os projetos no prazo

Usando o gráfico de Gantt tornou-se um aspecto fundamental do setor de construção. Qualquer pessoa que queira progredir em suas operações industriais deve garantir que tem o que é necessário para obter resultados consistentes no mercado.

Os gráficos de Gantt são essenciais para que você possa acompanhar seus marcos. Você não só poderá acompanhar os marcos, como também poderá garantir a entrega no prazo, assegurando que todas as partes interessadas no projeto estejam na mesma página.

Como gerente de projeto, você deve manter sua equipe envolvida e, ao mesmo tempo, tomar decisões estratégicas que a motivem e garantam que ela esteja altamente motivada para realizar o projeto dentro do prazo estipulado. Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp é feito sob medida para garantir que sua equipe esteja envolvida e concentrada no projeto. Faça o download deste modelo

7. Modelo de ação de emergência para construção do ClickUp

Este modelo vem com tudo o que é necessário para planejar, criar e colocar em prática um plano de ação de emergência para o seu local de construção

Prever circunstâncias imprevistas é um aspecto subestimado do gerenciamento de projetos de construção. Como líder de projeto, é sua responsabilidade garantir que esteja constantemente concentrado em analisar o que pode acontecer em seu projeto. Isso permitirá que você elabore uma causa de ação apropriada que transformará seu projeto rapidamente.

Por exemplo, desastres naturais podem acontecer, afetando seu projeto de construção. Além disso, é provável que os funcionários sofram lesões graves enquanto continuam suas operações diárias. Com Modelo de ação de emergência para construção do ClickUp, você pode resolver rapidamente a emergência com as etapas estabelecidas e garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Faça o download deste modelo

8. Modelo de formulário de pedido de alteração para reformas do ClickUp

Fique por dentro de todas as alterações, sejam elas grandes ou pequenas, em seu projeto de construção com este modelo detalhado

Você ficará surpreso ao saber que muitas mudanças ocorrerão em seu projeto. Algumas serão necessárias, enquanto as circunstâncias prevalecentes forçarão outras. Infelizmente, os gerentes de projeto envolvidos em projetos de construção complexos precisam aprender isso, e a maioria deles tende a enfrentar desafios consideráveis quando essas mudanças ocorrem. Modelo de alteração de pedido de construção do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar a maioria das alterações em seu projeto de construção. Essas informações facilitarão muito a realização de decisões corretivas quando necessário. Isso também permitirá que você tome as decisões corretas no futuro, especialmente quando mudanças semelhantes o confrontarem. Faça o download deste modelo

9. Modelo de formulário de orçamento de serviço do ClickUp

Colete informações de clientes potenciais em um formulário de cotação on-line simples e apresente a eles uma cotação de seus serviços.

No setor de construção, usando citações é algo a que você pode prestar atenção, especialmente se quiser progredir nesse setor. Você precisa ter certeza de que está incorporando as medidas necessárias que lhe permitirão ter uma compreensão clara de tudo o que precisa para fazer as mudanças certas. Modelo de formulário de cotação de serviço do ClickUp permitirá que você preveja as despesas do seu projeto e evite gastos desnecessários.

Prever o quanto você precisa para seu projeto é uma abordagem criativa para lidar com despesas desnecessárias em projetos de construção.

Experimente isto *Modelos de solicitação de cotação* !

Faça o download deste modelo

10. Modelo de cronograma de gerenciamento de construção do Excel

Via Vertex42

Gerenciar projetos de construção de vários anos tem sido um desafio. Alguns deles tendem a sair do controle, o que significa que os investidores perdem nesses casos. A maioria dos investidores se concentra em projetos pequenos porque quer evitar correr o risco de projetos de vários anos.

Dos modelos de Excel para construção, este foi criado para ajudar os gerentes de projeto a lidar com projetos que levam um longo período para serem concluídos. Com esse modelo, você pode encontrar facilmente um modelo claro e simples, roteiro de aparência profissional para a linha do tempo do seu projeto plurianual, para que você possa criar um cronograma visual. Faça o download deste modelo Related:

Crie algo melhor com o software de gerenciamento de construção

Atualmente, a disponibilidade de modelos de construção gratuitos tem sido fundamental para mudar a forma como os projetos são gerenciados no setor. E com a ajuda desses 10 modelos de construção gratuitos, agora é mais fácil gerenciar projetos profissionalmente.

Comece a usar o ClickUp e diga adeus aos prazos não cumpridos, aos projetos com orçamento excedente e aos recursos mal gerenciados. O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos para empresas de software e grandes organizações.

Nossa plataforma é versátil e personalizável para qualquer projeto de construção que você possa imaginar. Use um de nossos vários modelos ou registre-se gratuitamente hoje para começar seu espaço de trabalho gratuito!