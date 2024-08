10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de operações em 2024

Desafios como escassez de mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos, mudanças tecnológicas, sustentabilidade e globalização tornaram o gerenciamento das operações comerciais uma tarefa mais difícil do que nunca.

Empresas de todos os tamanhos precisarão se adaptar e responder rapidamente para se manterem competitivas. Um componente vital de um negócio bem-sucedido é ter as estratégias, os processos e as ferramentas certas para enfrentar esses desafios.

Para ajudá-lo a escolher o melhor software de gerenciamento de operações para sua empresa, analisamos abaixo os melhores do mercado.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de operações?

No mundo dos negócios, o software de gerenciamento de operações é um divisor de águas para otimizar seus processos e custos operacionais.

Mas com inúmeras opções disponíveis, como encontrar a opção certa? E qual é o custo razoável de um software de gerenciamento de operações?

Aqui está uma lista de verificação que o gerente de operações e os proprietários de empresas devem considerar ao procurar um software de gerenciamento de operações:

Plataforma completa: Com o software de gerenciamento de operações, você está lidando com muitas partes móveis. Evite o incômodo e o tempo de trocar de aplicativos e repetir fluxos de trabalho procurando uma solução completa que permita integrar os aplicativos mais importantes

Gerenciamento abrangente de tarefas : Fluxos de trabalho personalizáveis, dependências e atualizações em tempo real para manter todos no caminho certo

: Fluxos de trabalho personalizáveis, dependências e atualizações em tempo real para manter todos no caminho certo Alocação eficiente de recursos : Procure ferramentas que ajudem a maximizar a produtividade por meio do planejamento eficaz de recursos

: Procure ferramentas que ajudem a maximizar a produtividade por meio do planejamento eficaz de recursos Visualização de dados e geração de relatórios : Gráficos e tabelas claros permitem a tomada de decisões orientada por dados

: Gráficos e tabelas claros permitem a tomada de decisões orientada por dados Colaboração e comunicação : Canais centralizados e compartilhamento de documentos promovem o trabalho em equipe e aumentam a produtividade

: Canais centralizados e compartilhamento de documentos promovem o trabalho em equipe e aumentam a produtividade Escalabilidade e flexibilidade : Escolha um software que se adapte às suas necessidades em constante mudança à medida que sua empresa cresce

: Escolha um software que se adapte às suas necessidades em constante mudança à medida que sua empresa cresce Compatibilidade de integração : Procure uma integração perfeita com seus aplicativos existentes para um funcionamento mais suave das soluções de gerenciamento de operações

: Procure uma integração perfeita com seus aplicativos existentes para um funcionamento mais suave das soluções de gerenciamento de operações Gerenciamento, envolvimento e treinamento de funcionários: Procure ferramentas que auxiliem na gestão, no envolvimento e no treinamento dos funcionários para cultivar uma força de trabalho produtiva e motivada

Ao considerar esses recursos principais, você encontrará o software de gerenciamento de operações ideal para otimizar sua empresa e impulsioná-la para o sucesso!

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de operações para usar em 2024

Na lista abaixo, damos uma olhada nas melhores ferramentas de software de gerenciamento de operações de 2024. Consideraremos fatores como recursos, preços e escalabilidade ao fazer nossas recomendações.

Também apresentaremos uma breve visão geral de cada ferramenta de software para que você possa comparar e contrastar facilmente as diferentes opções.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece soluções abrangentes de software de gerenciamento de operações para empresas de todos os portes.

Organize, amplie e dimensione seus negócios de forma eficiente com todas as ferramentas de que você precisa, incluindo software de gerenciamento de escritório gerenciamento de fluxo de trabalho e automação , modelos de planejamento estratégico e gerenciamento de equipes capacidades.

Tenha controle sobre sua gerenciamento de negócios com rastreamento de tarefas, engajamento e gerenciamento de funcionários, gerenciamento de inventário e gerenciamento de recursos humanos, Modelos de SOP gerenciamento de documentos, gerenciamento de produtos e muito mais.

Com mais de 15 exibições personalizáveis, o ClickUp oferece um sistema de gerenciamento operacional sólido para todos os aspectos de sua empresa.

Melhores recursos do ClickUp

Poderosa solução completa com mais de 1.000 integrações

Capaz de lidar com todos os aspectos do gerenciamento de operações, desde o estoque até o RHkPIs de gerenciamento de projetos* Personalizávelgerenciamento de tarefas ferramentas para diferentes funções de negócios

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado acentuada devido a todos os recursos disponíveis

Os lembretes frequentes podem se tornar irritantes para alguns usuários

Funcionalidade limitada em dispositivos móveis

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.334+ avaliações)

4,7/5 (8.334+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.739+ avaliações)

2. Equipe de conexão

via Equipe de conexão O Connecteam é uma solução multifuncional solução de gerenciamento de funcionários que ajuda as empresas a coordenar as tarefas relacionadas aos funcionários para equipes sem mesa.

Seu software de gerenciamento de operações oferece uma ampla gama de recursos, como comunicação com funcionários, relógio de ponto, agendamento, lista de verificação e formulários, gerenciamento de tarefas de funcionários e gerenciamento de RH e de pessoas.

O Connecteam é um software baseado em nuvem que é acessível e fácil de usar! Ele pode ser uma ótima opção para empresas que desejam aprimorar suas eficiência operacional geral.

Melhores recursos do Connecteam

Interface de usuário altamente intuitiva e fácil de usar

Excelente comunicação por chat móvel em tempo real

Relatórios úteis gerados automaticamente, como o relatório de fim de turno

Limitações do Connecteam

Atualizações necessárias para obter todas as funções e recursos

Muitos avaliadores acham que os planos de preços poderiam ser mais transparentes e lógicos

Preços do Connecteam

Pequenas empresas : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Advanced : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Expert : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 39 avaliações)

4,3/5 (mais de 39 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 294 avaliações)

3. Netsuite

via Netsuite Se estiver procurando um sistema de software de gerenciamento de operações que priorize as finanças, o software de planejamento de recursos empresariais (ERP) NetSuite pode ser uma boa opção para você. A plataforma baseada em nuvem ajuda as empresas a gerenciar suas finanças, operações e relacionamentos com os clientes.

Ela oferece uma ampla gama de recursos, incluindo contabilidade, CRM, gerenciamento de estoque, comércio eletrônico e muito mais. O NetSuite é um software escalável e flexível que pode ser usado por empresas de todos os tamanhos.

O NetSuite pode ser uma boa opção para empresas que estejam procurando um sistema de gerenciamento de operações baseado em nuvem ou um software dentro de uma empresa software ERP tudo em um que os ajuda a gerenciar finanças, operações e relacionamentos com clientes. O NetSuite pode ser uma boa opção se você estiver procurando ferramentas de gerenciamento de operações e de cadeia de suprimentos com o mesmo fornecedor.

Melhores recursos do Netsuite

Dados em tempo real e visibilidade de seus negócios para ajudá-lo a tomar decisões informadas

Pode ser dimensionado para acomodar o crescimento

Capacidade de gerenciar planejamento financeiro, relatórios e consolidação

Limitações do Netsuite

Alguns revisores relatam problemas com desempenho lento

Requer sessões de treinamento formal devido à complexidade do software

A personalização pode exigir treinamento ou habilidades avançadas

Preços do Netsuite

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Netsuite

G2: 4,0/5 (mais de 2.618 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.618 avaliações) Capterra: 4,1/5 (1.346+ avaliações)

4. Cultura de segurança

via Cultura de segurança O SafetyCulture, antigo iAuditor, é um software de operações para inspeção e geração de relatórios.

Sua ampla gama de recursos inclui gerenciamento de inspeção, identificação de riscos, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de treinamento, ferramentas de comunicação e recursos robustos de geração de relatórios.

Por ser uma solução baseada na nuvem, a SafetyCulture garante acessibilidade de qualquer lugar e está preparada para ser dimensionada à medida que sua empresa cresce. Ele se concentra no aumento da segurança, no controle de qualidade aprimorado, na conformidade aprimorada, na melhor comunicação e na tomada de decisões orientada por dados.

Melhores recursos do SafetyCulture

Funciona em vários dispositivos

Produz relatórios de inspeção no local

Fácil e direto de usar

Limitações do SafetyCulture

Principalmente limitado a operações de saúde e segurança

Os revisores relatam bugs ocasionais e dificuldades técnicas

Alguns revisores gostariam de ter opções If/And em vez de apenas If/Then

Preços da SafetyCulture

Gratuito

Premium : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

SafetyCulture ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 47 avaliações)

4,4/5 (mais de 47 avaliações) Capterra (iAuditor):4,6/5 (mais de 193 avaliações)

5. Escória

via Escória O software de gerenciamento de trabalho Scoro é uma solução completa de software de gerenciamento de operações.

Seu software de gerenciamento de negócios reúne todas as ferramentas necessárias para otimizar suas operações. Se você precisa gerenciar vários projetos ou acompanhar tudo, de vendas a finanças, o Scoro tem tudo o que você precisa.

Com sua interface amigável e recursos avançados, o Scoro capacita as equipes a colaborar de forma eficiente e a tomar decisões baseadas em dados.

Fique por dentro de seus projetos, aumente a produtividade e obtenha melhores resultados comerciais com a solução completa do Scoro.

Melhores recursos do Scoro

Os especialistas em integração do Scoro ajudam você a configurar, otimizar e treinar

A interface do usuário é nova, limpa e amigável

Também é excelente para orçamento e planejamento futuro

Limitações do Scoro

Pode ser caro para empresas com muitos usuários

Requer treinamento devido à curva de aprendizado

Recursos limitados no aplicativo móvel

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Padrão : uS$ 37/mês por usuário

: uS$ 37/mês por usuário Pro : $63/mês por usuário

: $63/mês por usuário Ultimate: Entre em contato para obter preços

Scoro ratings and reviews

G2: 4,5/5 (386+ avaliações)

4,5/5 (386+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 223 avaliações)

6. Odoo

via Odoo Odoo é um modelo de desenvolvimento de código aberto especializado em gerenciamento de operações, que oferece um conjunto completo de aplicativos de gerenciamento de negócios.

Ele abrange várias áreas funcionais, incluindo vendas, CRM, estoque, manufatura, contabilidade, recursos humanos, gerenciamento de projetos e muito mais.

A abordagem modular e personalizável do Odoo permite que as empresas escolham e integrem os módulos específicos de que precisam, tornando-o uma solução versátil adequada para empresas de todos os tamanhos e setores.

Ao oferecer uma plataforma multifuncional, o Odoo simplifica os processos de negócios, aumenta a eficiência e permite a tomada de decisões orientada por dados, ajudando as empresas a alcançar o crescimento e o sucesso.

Melhores recursos do Odoo

O suporte a vários idiomas e moedas torna-o adequado para empresas que operam em diversas regiões e mercados

O design modular permite que os usuários selecionem e integrem aplicativos específicos adaptados às suas necessidades de negócios

Atende a uma ampla gama de negócios, incluindo startups, PMEs e empresas

Limitações do Odoo

O design modular pode dificultar as personalizações

Os usuários relatam que as tarefas repetitivas podem consumir muito tempo

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Odoo

Gratuito

Padrão : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Personalizado: $37/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Odoo

G2: 4,4/5 (mais de 98 avaliações)

4,4/5 (mais de 98 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 703 avaliações)

7. Pipefy

via Pipefy O Pipefy é um fluxo de trabalho sem código software de automação que pode ajudar as empresas a agilizar os processos em suas operações e melhorar a eficiência. É um software baseado em nuvem que pode ser usado por empresas de todos os tamanhos.

O Pipefy pode ser usado para automatizar uma ampla gama de tarefas de gerenciamento de operações, incluindo compras, atendimento ao cliente de TI, RH e vendas.

Sua interface de arrastar e soltar, modelos pré-construídos, integrações e recursos de segurança fazem do Pipefy uma boa opção para pequenas empresas que desejam gerenciar operações.

Melhores recursos do Pipefy

Recursos de colaboração em equipe em tempo real

Processo de registro demorado

Muito fácil de usar, especialmente para rastreamento de inventário

Limitações do Pipefy

Nenhum fluxo de trabalho global centralizado significa um pouco mais de trabalho nas aprovações

Os revisores dizem que nem todos os campos são pesquisáveis

Alguns usuários acham que as ferramentas são muito difíceis de configurar

Preços do Pipefy

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresa : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Ilimitado: Entre em contato para saber o preço

Pipefy ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 212 avaliações)

4,6/5 (mais de 212 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 304 avaliações)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator Se você estiver procurando por um plataforma de desenvolvimento de aplicativos com pouco código para ajudá-lo a criar software personalizado, o Zoho Creator pode ser uma ótima opção!

O Zoho Creator pode ser usado para criar ferramentas personalizadas de software de gerenciamento de operações.

Ele oferece uma ampla gama de recursos para ajudar as empresas a digitalizar e gerenciar operações e fluxos de trabalho, integrando-se também a softwares e dados existentes.

De criadores de formulários a automações de fluxo de trabalho, relatórios e colaboração, as ferramentas de gerenciamento de operações do Zoho fornecem os recursos que a maioria das empresas precisa para aumentar a eficiência, melhorar o atendimento ao cliente e tomar melhores decisões.

Melhores recursos do Zoho Creator

Aprenda a criar aplicativos personalizados em menos de uma hora com a biblioteca de tutoriais

Automações sólidas e fluxos de trabalho fáceis

Excelente integração com outras ferramentas Zoho

Limitações do Zoho Creator

Muitos revisores reclamam da lentidão do atendimento ao cliente

Recursos de ajuda limitados para começar

A administração leva tempo para ser aprendida

Preços do Zoho Creator

Padrão : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Profissional : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Enterprise : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para obter preços

Zoho Creator avaliações e comentários

G2: 4.3/5 (155+ avaliações)

4.3/5 (155+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (149+ avaliações)

Check out_ **Estas alternativas do Zoho !

9. Hub de operações da Hubspot

via Hub de operações da Hubspot Se você é um usuário da HubSpot, talvez queira dar uma olhada no HubSpot Operations Hub para software de gerenciamento de operações. Trata-se de um conjunto de ferramentas conectadas à plataforma de CRM da HubSpot que as equipes podem usar para conectar aplicativos, sincronizar e limpar dados de clientes e automatizar processos.

O software de operações foi projetado para ajudar empresas de todos os tamanhos a melhorar o gerenciamento de dados, automatizar fluxos de trabalho e dimensionar suas operações. Ele faz parte do software de gerenciamento de relacionamento com o cliente da HubSpot, portanto, você precisará usar o CRM em conjunto com ele.

Se estiver procurando uma maneira de melhorar o gerenciamento de dados, automatizar seus fluxos de trabalho e dimensionar suas operações, o HubSpot Operations Hub pode ser uma boa opção a ser considerada.

Melhores recursos do Hub de operações da Hubspot

suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de bate-papo, ligação ou e-mail

Integra-se a mais de 1.400 aplicativos de terceiros

Webhooks, automação programável e bots

Limitações do Hub de Operações da Hubspot

Você também deve usar a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente da Hubspot

Oferece um plano gratuito, mas a plataforma com todos os recursos é cara

É necessário um investimento considerável de tempo para a configuração

Preços do Hub de Operações da Hubspot

**Gratuito

Inicial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Profissional : $720/mês

: $720/mês Empresarial: uS$ 2.000/mês

Hub de operações da Hubspot classificações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 365 avaliações)

4,5/5 (mais de 365 avaliações) Capterra: 4,8/5 (263+ avaliações)

10. ProofHub

via Centro de Provas Com uma interface fácil de usar e ferramentas de colaboração intuitivas, o ProofHub é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e software de colaboração oferece uma plataforma de software de gerenciamento de operações fácil de usar.

Seus gráficos de Gantt e quadros Kanban ajudam no planejamento e na execução de projetos, e os fluxos de trabalho personalizados e a automação simplificam as tarefas repetitivas. Além disso, seus recursos de compartilhamento de arquivos e ferramentas de revisão promover a colaboração.

A plataforma centralizada do ProofHub garante atualizações em tempo real, promovendo uma comunicação transparente e operações tranquilas.

Com relatórios e análises robustos, as empresas obtêm informações valiosas sobre as métricas de desempenho, tornando o ProofHub uma boa solução para o gerenciamento eficaz das operações e o sucesso do projeto.

Melhores recursos do ProofHub

Intuitivo e fácil de usar

Excelente organização do gerenciamento de tarefas

Solução completa para equipes de todos os tamanhos

Limitações do ProofHub

Os usuários dizem que faltam recursos avançados de anotações, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe quando comparados a plataformas mais abrangentes

Recursos limitados de faturamento, a menos que você use integrações

Os revisores dizem que o aplicativo móvel tem desempenho limitado

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Controle Ultimate: uS$ 150/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 82 avaliações)

4,5/5 (mais de 82 avaliações) Capterra: 4,5/5 (82+ avaliações)

Escolhendo as melhores ferramentas de software de gerenciamento de operações

Ao escolher os sistemas de gerenciamento de operações para a sua equipe, procure uma plataforma multifuncional escalável com gerenciamento abrangente de tarefas, eficiência gerenciamento de recursos visualização de dados e geração de relatórios, além de ferramentas de colaboração robustas.

Se você é uma startup que ainda está aprendendo como delegar ou uma grande empresa com várias equipes, o software certo de gerenciamento de operações pode ajudar a aumentar a produtividade e o crescimento.

Se estiver procurando por sistemas de software de gerenciamento de operações escalonáveis e completos, considere o ClickUp! Seus recursos completos software de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de tarefas, alocação eficiente de recursos, visualização de dados e geração de relatórios, além de ferramentas de colaboração robustas, fazem do ClickUp uma ótima opção.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!