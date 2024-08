As 6 principais ferramentas de revisão para 2024 (recursos, prós, contras, preços)

Está procurando o software de impermeabilização perfeito ?

A maioria das ferramentas de revisão o ajuda a eliminar erros de ortografia, pontuação mal colocada e erros gramaticais embaraçosos.

mas você sabia que o software de revisão on-line pode fazer **muito mais do que apenas corrigir sua gramática e ortografia, ou melhorar suas habilidades de redação ?

É isso mesmo.

Pense além da linha vermelha rabiscada do corretor ortográfico!

As ferramentas modernas de revisão podem ser o seu hub definitivo de criatividade colaboração.

Elas podem ajudá-lo a escrever e editar e até mesmo a receber e organizar o feedback.

Esse é o processo completo de aprovação de documentos!

Mas, assim como o número de grafias de "chili" (chilli? chile?), a lista de opções no mercado de software de revisão on-line é infinita.

Portanto, se quiser escolher o sistema de revisão on-line certo para o seu trabalho, você está no lugar certo. Neste artigo, você aprenderá o que são ferramentas de revisão on-line, por que você precisa delas e as 6 melhores ferramentas de revisão disponíveis atualmente.

O que é uma ferramenta de revisão?

Uma ferramenta de revisão ou um software de revisão é um ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho adaptada às necessidades dos criadores de conteúdo. Você pode usá-la para criar uma nova peça de texto ou conteúdo visual e receber e responder a comentários sem precisar fazer o download do documento todas as vezes.

Mas o meu dicionário , um arquivo do Google Doc e um verificador ortográfico _não são suficientes?

Eu realmente preciso de software de correção ?

Sim, porque a criação de conteúdo é cheia de pesadelos.

Além disso, O inglês é um idioma maluco !

São necessárias várias reuniões, análise de planos de conteúdo, várias rodadas de edição e verificação ortográfica e alguns (centenas) rascunhos para criar uma publicação de blog que agrade a todos.

Confie em nós, sabemos disso muito bem 🙁

Mesmo assim, erros gramaticais teimosos ou um arquivo de arte mal posicionado aparecem com força minutos antes do envio final!

E tudo o que você pode fazer é gritar em silêncio.

Ou bem alto. Depende de você, na verdade.

É claro que usar Ctrl+Z para desfazer as coisas e pressionar a tecla backspace pode aliviar consideravelmente seu sofrimento. (Imagine redigitar um artigo de mil palavras por causa de um único erro ortográfico. Ufa!)_

No entanto, o fluxo de trabalho típico de revisão continua complicado e desafiador.

Você precisa suportar:

Atrasos na colaboração

A falta de versões mais antigas do seu arquivo do MS Word ou do trabalho artístico

Atrasos em várias revisões

Mas não se preocupe.

Esses são exatamente os problemas que uma ferramenta de revisão on-line deve resolver.

Quais são os benefícios de uma ferramenta de revisão on-line?

Um excelente software de revisão o ajudará:

Criar conteúdo (sozinho ou de forma colaborativa)

Realizar rodadas deverificação gramatical facilmente

Obtenha feedback sobre ele por meio de vários formatos de mídia (PDF, JPEG, MS Word, etc.)

Acompanhe os tópicos das guias de feedback ou revisão de conteúdo

Tudo isso, por sua vez, deve ajudá-lo a criar um ótimo conteúdo livre de erros gramaticais com estilo impecável!

Como escolher uma ferramenta de revisão

Um sistema de revisão on-line pode ser de dois tipos.

Alguns são simples, software de gerenciamento de conteúdo básico.

Enquanto outros são elaborados, labirintos multifuncionais.

No entanto, sua ferramenta de revisão on-line ideal deve combinar facilidade de uso com uma experiência rica em recursos.

Pedido alto? Na verdade, não.

É provável que a criação de conteúdo seja apenas uma das muitas coisas em que você se envolve.

Você também precisa gerenciar sua equipe, lidar com seu cliente ou freelancer, supervisionar as finanças etc.

Mas você não conseguirá fazer nada disso com um software de revisão com foco restrito.

Para isso, você precisa de software de gerenciamento de projetos .

Portanto, se você decidir investir em um software de revisão on-line, certifique-se de que ele o ajude com muito mais do que apenas o gerenciamento de conteúdo.

Felizmente, assim como sua esponja amarela favorita, nós adoramos fazer listas!

(Mas as nossas são muito mais curtas e bem organizadas)

_Não gosta de listas longas (ou curtas)? Ir para esta seção para ver nossa principal sugestão de software de gerenciamento de projetos.

Quais são as 6 melhores ferramentas de revisão para escolher?

Documentos sem título. E-mails sem assunto . Chamadas não programadas para "catchup".

estas são algumas de nossas **_menos favoritas coisas.

É por isso que fazemos nossas listas da forma mais Thoreau possível.

Oh, desculpe. Queríamos dizer 'thorough'!

(Está vendo por que todo mundo precisa de um processo de revisão?)

Listamos os principais recursos, prós, contras e preços de cada sistema de revisão on-line para que você possa fazer a escolha mais informada para a sua equipe.

ClickUp é o maior site de ferramenta mais bem avaliada do mundo para gerenciamento de projetos, usada por equipes de todos os tipos e tamanhos em todo o mundo

Com a combinação de recursos de criação de conteúdo e gerenciamento de projetos do ClickUp, ele é o software definitivo para todas as suas necessidades comerciais.

Aqui estão alguns recursos do ClickUp que você deve observar.

Como o ClickUp ajuda no processo de revisão

Assim como tudo o mais no ClickUp, o Comprovação também é voltado para a colaboração eficiente.

Você pode usá-lo para marcar claramente as alterações em um arquivo de arte ou simplificar a revisão para seus criativos de marketing. sempre que precisar comunicar algo em um* arquivo , basta usar a ferramenta de prova do ClickUp para o trabalho.

Você encontrará amplo suporte para vários tipos de arquivos (PNG, JPEG, PDF, etc.).

Veja como é fácil revisar anexos de tarefas no ClickUp:

Abra o anexo em uma tarefa

Clique em "Add comments" (Adicionar comentários) no canto superior direito da janela de visualização

Clique na visualização do anexo onde você deseja adicionar um comentário

Adicione seu comentário eatribua-o a um membro da equipe para ajudá-lo a agir imediatamente

Com esses recursos de revisão fáceis de usar, nem mesmo o menor erro escapará da sua equipe de criação!

E isso se estende a toda uma série de recursos de criação de conteúdo.

O ambiente de trabalho criativo e amigável do ClickUp garante que você nunca precise sair da janela durante a revisão. Seja escrevendo uma postagem de blog ou acompanhando o tempo que sua tarefa leva, você pode ter tudo isso sem sair do Workspace do ClickUp!

Como?

Você pode dedicar Espaços em seu espaço de trabalho para várias funções de negócios, como marketing ou RH.

E dentro desses espaços, Pastas podem armazenar todos os seus textos de forma organizada, juntamente com Listas e Tarefas .

Outros recursos importantes do ClickUp

Equipes de marketing ou um freelancer. Designer ou CEO.

Há um Recurso ClickUp para todos .

Quer saber como o ClickUp atende a Equipes remotas ?

Dê uma olhada nestes artigos:

14 maneiras de otimizar seu gerenciamento de projetos para equipes remotas

Gerenciamento remoto de projetos 2021: Processos e ferramentas

Aqui estão alguns outros recursos do ClickUp que ajudarão a otimizar seu fluxo de trabalho de revisão:

1. Crie documentos com Documentos Se você quiser que seu texto seja fácil de ler e redigir, dê uma olhada no ClickUp Docs.

Aqui, você pode colaborar com outras pessoas para criar documentos ricamente formatados e organizá-los dentro das tarefas relevantes do projeto.

2. Criar Tarefas **Para todos os trabalhos relacionados à revisão

Com prazos ou não, o ClickUp sempre pode acompanhar o ritmo de sua criatividade.

Você pode organizar seus projetos criando:

Tarefas eSubtarefas para blogs, artigos ou qualquer outra tarefa e atribua-os a membros individuais da equipe ou a uma equipe inteiraListas de verificação e alternativas ao Smartsheet .

Principais recursos do Smartsheet

Planilha de projeto para supervisionar o progresso

Controle de versões com bloqueio automático de documentos

Ampla gama de integrações para uma conectividade perfeita

Gráficos de Gantt para visualizar o planejamento do projeto

Visão de planejamento de equipe de alto nível dos seus projetos

Automatize seu fluxo de trabalho de revisão combinando várias ações e caminhos condicionais

Prós do Smartsheet

Fácil de adaptar para aqueles que se sentem confortáveis com o formato Excel

Relatórios ao vivo sob demanda no painel

Adequado para Ágil , Scrum e Projetos em cascata Contras do Smartsheet

As planilhas são inadequadas para o gerenciamento moderno de projetos

Não há suporte para colaboração em tempo real

Não há aplicativo para desktop disponível

Não há plano gratuito

Preços do Smartsheet

O Smartsheet não tem uma versão gratuita, e seu plano pago começa em US$ 14 por mês.

Avaliações de usuários do Smartsheet

G2: 4,2/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. Ziflow

O Ziflow é um software de prova on-line projetado especificamente para agências de criação e marcas em mente. Ele atende aos requisitos de compartilhamento, revisão e aprovação de conteúdo.

Principais recursos do Ziflow

Revisão colaborativa na qual os membros da equipe de criação podem adicionar comentários e responder a eles em tempo real

Compartilhamento flexível com diferentes configurações de permissão para cada provador

Rastreamento e comparação de versões com recursos de trilha de auditoria

Organizador de arquivos integrado

Integrações com uma ampla gama de ferramentas de terceiros

Ziflow Pros

Bloqueio do documento para evitar comentários adicionais depois de finalizado

Suporte a uma ampla variedade de tipos de arquivos

Recursos de segurança prontos para empresas

Grupos de revisão para facilitar o compartilhamento de arquivos e revisões

Ziflow Contras

Não há plataforma de aplicativos para desktop

Não há recursos de gerenciamento de tarefas

Conjunto limitado de integrações em comparação com softwares semelhantes

Preços altos para equipes pequenas

Preços do Ziflow

O Ziflow não oferece plano gratuito, e seu plano pago começa em US$ 10/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Ziflow

G2: 4,7/5 (59 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (102 avaliações)

Conclusão

Quando éramos bem mais jovens, o Microsoft Word, o Powerpoint e todo o pacote do Microsoft Office eram as melhores coisas de todos os tempos.

quero dizer, as possibilidades criativas eram infinitas (WordArt ftw)!_

Entretanto, agora estamos mais velhos e (espero) muito mais inteligentes.

E isso significa reconhecer as limitações dessas ferramentas.

Se o trabalho criativo e as habilidades de redação são a essência de sua empresa ou agência, então é hora de mudar para uma ferramenta de revisão on-line. Você não pode mais se dar ao luxo de fazer concessões.

E embora ferramentas como Filestage e Ziflow possam eliminar erros gramaticais, você precisa pensar mais alto. Você precisa pensar no ClickUp.

Com recursos avançados, como revisão, documentos e mapas mentais, ele tornará o trabalho criativo e o processo de aprovação muito fáceis. E com vários outros recursos de gerenciamento de projetos, ele preenche todos os requisitos que você poderia sempre precisar!

precisa ser mais convincente?

Não é necessário entrar em contato com nosso representante de vendas.

Apenas abrir sua conta ClickUp GRATUITAMENTE e experimente você mesmo.

Garantimos que ele o ajudará a se tornar um rei do conteúdo em pouco tempo!