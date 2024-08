10 Software de gerenciamento de funcionários para equipes de RH em 2024

Seja você proprietário de uma empresa ou líder de recursos humanos, a criação e o gerenciamento do seu capital humano devem ser prioridade, pois o trabalho em equipe é o que faz os sonhos darem certo. ✨

O fato é que gerenciar pessoas não se trata apenas de garantir que as tarefas sejam realizadas, aprovar solicitações de folga e realizar avaliações de desempenho - embora isso também seja importante. Atualmente, a satisfação dos funcionários é muito importante, e isso envolve muito mais do que simplesmente proporcionar um ambiente de trabalho agradável. Ela começa com sua processos de integração de funcionários o processo de integração do funcionário é um processo que se estende por todas as ferramentas de trabalho que você fornece (ou não) a ele e inclui pagamentos pontuais. 💸

Toda essa administração costuma consumir muito tempo, mas não precisa ser assim. Quando você investe em um software de gerenciamento de funcionários, é fácil automatizar muitas dessas tarefas.

Vamos explorar o que uma boa solução de gerenciamento de funcionários deve fazer e examinar algumas Software de RH opções. A escolha do software certo para a sua empresa economizará tempo e dinheiro, aumentando a retenção de funcionários e a lucratividade. Isso é uma vitória para todos. 🏆

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de funcionários?

Dependendo do tipo de empresa que você administra, estes são alguns dos principais recursos a serem considerados quando você estiver procurando um software de gerenciamento de funcionários para ajudá-lo com as funções de RH:

Uma maneira fácil de armazenar e acessar as informações dos funcionários, inclusive dados importantes como função, nível salarial e tempo livre restante

Modelos úteis que economizam seu tempo e esforço, comomodelos de integração para novas contratações, modelos 30-60-90 para ajudar no gerenciamento de tarefas, oumodelos de formulários de feedback para coletar insights para aumentar o envolvimento dos funcionários

Software de monitoramento de funcionários para rastrear planilhas de horas e tarefas - o que é especialmente importante se você estiver trabalhando com uma força de trabalho remota

Ferramentas de gerenciamento de projetos que apoiam o gerenciamento de tempo, ajudam a monitorar o progresso em relação aos seus objetivosKPIs de RHe permitem que vocêdelegar tarefas* Uma interface intuitiva e fácil de navegar que oferece uma ótima experiência ao usuário

Excelentecomunicação da equipe ferramentas, de preferência que incluam a funcionalidade de chamada de vídeo, para que você possa se comunicar facilmente com indivíduos ou equipes, independentemente de onde você ou eles estejam

Um portal de autoatendimento para funcionários, se possível, onde os membros da equipe obtêm respostas para suas perguntas e acessam o aprendizado de que precisam, reduzindo a carga de trabalho da sua equipe de RH 😊

Os 10 melhores programas de software de gerenciamento de funcionários para usar em 2024

Simplifique ao máximo o gerenciamento do capital humano (HCM) escolhendo as ferramentas certas de gerenciamento de funcionários para sua empresa. Pense no tamanho de sua empresa e decida exatamente quais tarefas você gostaria de automatizar. Além disso, considere se você e sua equipe trabalham principalmente em desktops ou se precisam de um excelente aplicativo móvel para dar suporte aos funcionários em trânsito. 🚚

Se as necessidades de sua empresa não forem muito complexas nesse ponto, você pode até encontrar sistemas gratuitos de gerenciamento de funcionários para aumentar o envolvimento e a produtividade dos funcionários.

Aqui estão alguns dos melhores sistemas de gerenciamento de funcionários disponíveis atualmente.

O ClickUp automatiza o gerenciamento de equipes de ponta a ponta, para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios

O ClickUp é uma plataforma de produtividade que permite acompanhar todos os aspectos da sua empresa, incluindo recursos humanos funções. É um software de gerenciamento de funcionários facilitado, com todos os seus dados em um só lugar e organizados, para que seja fácil encontrar o que você precisa.

Com software de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a manter o controle de todas as suas iniciativas de RH, além de uma infinidade de modelos de processamento de texto e planilhas, não há necessidade de reinventar a roda. O ClickUp economiza seu tempo desde o início - e durante todo o processo de seus projetos. 🙌

A comunicação com sua equipe é simples, não importa onde eles estejam. Use o recurso de videoconferência do ClickUp para realizar uma reunião virtual ou um webinar de treinamento, ou use uma das muitas integrações possíveis, como Microsoft Teams ou Zoom . Colabore visualmente durante sua reunião usando o Quadros brancos ClickUp que convertem ideias em tarefas.

O ClickUp é um dos melhores sistemas gratuitos de gerenciamento de funcionários para você começar a trabalhar quando sua empresa é pequena. O plano gratuito oferece todas as ferramentas básicas de que você precisa. E, à medida que sua empresa cresce e se torna mais complexa, é fácil atualizar seu pacote para acessar recursos extras. ✨

Melhores recursos do ClickUp

Importe tudo de sua ferramenta de gerenciamento de projetos anterior, como Asana, Trello ou Monday.com

Não importa o tamanho da sua equipe e se você é um profissional de RH ou trabalha no departamento de folha de pagamento, as ferramentas de colaboração facilitam o trabalho em conjunto porque todos estão na mesma página

Um dos recursos de gerenciamento é um painel que oferece uma visão geral das principais métricas e, a partir daí, permite que você se aprofunde nos detalhes

Personalize suas exibições para que você possa ver os dados da maneira que preferir, por exemplo, em uma lista, quadro Kanban ou gráfico de Gantt

O ClickUp é extremamente fácil de usar, portanto, você entenderá rapidamente o sistema e começará a economizar tempo e esforço

Há muitas integrações possíveis, incluindoOutlook, Slack,Google Drive, One Drive eSalesforcepara que você possa trabalhar sem problemas em todas as plataformas

Limitações do ClickUp

Como o sistema é muito complexo e personalizável, pode levar algum tempo para aprender sobre todos os seus recursos

O aplicativo móvel não é tão simplificado e acessível quanto a versão para desktop (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Malha

Via Malha O Lattice simplifica o fluxo de trabalho de gestão de pessoas, para que você possa se concentrar em iniciativas mais importantes, como a gestão de talentos e a promoção do envolvimento e do desempenho dos funcionários. A análise detalhada fornece todos os insights de que você precisa para tomar decisões orientadas por dados que desenvolvem seu capital humano e seus negócios. 📈

Esse sistema de gerenciamento remoto de funcionários é especialmente eficaz para equipes distribuídas. Ele mantém todos a par do que está acontecendo, facilitando o gerenciamento de equipes remotas.

melhores recursos do #### Lattice

Acompanhe as metas de carreira, as tarefas e as reuniões para que nada fique esquecido

Informações e processos centralizados para que os funcionários remotos se sintam parte de uma equipe mais ampla, melhorando o gerenciamento da equipe virtual e a experiência do funcionário

É fácil acompanhar o progresso dos processos de RH em tempo real, para que você sempre saiba onde está

É uma ótima ferramenta para fornecer e receber feedback em equipes remotas e no escritório

Os modelos de avaliação de desempenho são personalizáveis para indivíduos ou casos de uso específicos

limitações do #### Lattice

Alguns usuários acham que a interface do usuário não foi bem projetada, o que dificulta a navegação no sistema

A funcionalidade 1:1 e os relatórios poderiam ser aprimorados

Preços da Lattice

Engajamento: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Crescimento: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Compensação: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Lattice ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. Ondulação

Via Rippling O Rippling é um sistema centralizado de sistema de gerenciamento da força de trabalho que gerencia todo o ciclo de vida do funcionário, desde a folha de pagamento e as despesas até a administração de benefícios, em um único lugar.

Use-o para recrutar novos talentos, controlar o tempo e a presença e transferir conhecimento por meio do sistema de gerenciamento de aprendizagem. Ele também facilita a configuração do software de computador de um indivíduo e a integração com aplicativos como o Microsoft 365 e o Slack. 💻

A nuvem de RH faz parte do ecossistema mais amplo da Rippling, que inclui software de TI e finanças.

Melhores recursos do Rippling

A interface do usuário é intuitiva, bem definida e muito fácil de navegar

Modelos de folha de pagamento o sistema permite que o usuário faça atualizações automáticas para refletir alterações nas funções, nos dados dos funcionários, na remuneração ou nos benefícios dos funcionários

O centro de aprendizado on-line facilita a obtenção de ajuda especializada quando você precisa

O sistema é atualizado continuamente, de modo que as ferramentas de gerenciamento de funcionários estão sempre sendo aprimoradas

Limitações de ondulação

Alguns usuários tiveram dificuldades para obter suporte de uma pessoa real quando tiveram problemas

O sistema não é muito personalizável em termos de esquema de cores ou dos aplicativos que você deseja ver

Preços do Rippling

A partir de US$ 8/mês por usuário

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.700 avaliações)

4. Trabalhos justos

Via Trabalhos justos A Justworks é uma solução de gerenciamento remoto de funcionários voltada para pequenas e médias empresas, principalmente nos setores de serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e organizações sem fins lucrativos. Ela ajuda essas empresas a automatizar as ferramentas de gerenciamento de RH, a folha de pagamento e o suporte à conformidade.

Integre rapidamente novos funcionários e inscreva-os nos benefícios para os quais se qualificam. Em seguida, acompanhe suas horas de trabalho e notifique-os quando receberem o pagamento.

Seus funcionários também têm acesso direto ao suporte da Justworks se tiverem alguma dúvida sobre os benefícios de saúde, deduções ou impostos. 👀

Melhores recursos da Justworks

O sistema é muito simples e é fácil encontrar as informações de que você precisa

Compare seguros de saúde e outros benefícios dentro do sistema

A equipe de atendimento ao cliente é muito receptiva e aberta a sugestões de melhorias

Limitações do Justworks

Os recursos do aplicativo móvel são mais limitados do que os da versão para desktop

Embora tenha sido projetado para empresas menores, o Justworks pode ser caro para elas

Preços da Justworks

Básico: US$ 59/mês por funcionário (desconto para mais de 50 funcionários)

US$ 59/mês por funcionário (desconto para mais de 50 funcionários) Plus: $99/mês por funcionário (desconto para mais de 50 funcionários)

Avaliações e resenhas do Justworks

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4,6/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

5. Deel HR

Via Deel HR O Deel é um sistema completo de gerenciamento de funcionários remotos que ajuda a dimensionar e gerenciar equipes globais. Use-o para contratar funcionários em tempo integral ou prestadores de serviços independentes e, em seguida, integre facilmente novos funcionários e pague-os.

Crie contatos legais localizados para cada membro da equipe, seja ele um trabalhador remoto ou não. Acompanhe quando eles estão trabalhando e quando não estão, e gerencie pagamentos e outros benefícios com base no país em que estão. 🌎

Melhores recursos do Deel HR

O Deel é um software de trabalho remoto muito bem projetado, portanto, é fácil de navegar, mesmo que você não seja um especialista em tecnologia

A infraestrutura mundial da Deel facilita a contratação de funcionários do empregador de registro (EOR) em outros países onde você não tem entidades comerciais

Aproveite os contratos da Deel com uma variedade de prestadores de serviços para enviar equipamentos para sua equipe, consultar especialistas locais ou oferecer serviços aos seus funcionários, como acesso a espaços de trabalho conjunto em todo o mundo

Limitações do Deel HR

O feedback sobre o atendimento ao cliente varia de um extremo a outro, portanto, o suporte pode ser imprevisível

Os pagamentos são limitados a ciclos específicos, portanto, não é possível fazer pagamentos ad hoc, como reembolsos de despesas fora dessas datas

Preços do Deel HR

DeelHR: A partir de grátis

A partir de grátis Empreiteiros: A partir de US$ 49/mês

A partir de US$ 49/mês EOR: A partir de US$ 599/mês

A partir de US$ 599/mês Folha de pagamento global: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Imigração: Entre em contato para saber o preço

Deel HR classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

6. Nuvem de RH do Kissflow

Via RH do KissflowKissflow é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos com pouco código que ajuda você a criar seu próprio software de gerenciamento de funcionários. Crie os fluxos de trabalho, aplicativos, painéis, listas de verificação e formulários necessários para gerenciar sua equipe com um mínimo de tempo de desenvolvimento.

Com análises e relatórios integrados, é fácil acompanhar o desempenho dos seus processos. O Kissflow também oferece suporte à colaboração em equipe com ferramentas de compartilhamento de arquivos e mensagens que melhoram o trabalho e a produtividade da equipe. 📨

Melhores recursos do Kissflow HR Cloud

É relativamente simples automatizar seus processos de negócios usando uma interface de arrastar e soltar

Integra-se com o Google Workspace, bem comoSlack eDropboxentre outros, de modo que, se você usar esses sistemas, poderá trabalhar sem problemas entre plataformas

O suporte ao cliente responde de forma rápida e prestativa quando você tem um problema com o sistema

Limitações do Kissflow HR Cloud

Embora os usuários não técnicos possam fazer o básico, é necessário algum conhecimento de codificação para criar um sistema de gerenciamento de funcionários mais complexo

Se você tiver fluxos de trabalho complexos - por exemplo, se usar regras comerciais avançadas ou várias ramificações condicionais -, as opções de personalização do Kissflow podem ser limitadas

Preços do Kissflow HR Cloud

Básico: A partir de US$ 1.500/mês

A partir de US$ 1.500/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Kissflow HR Cloud

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 35 avaliações)

7. Equipe de conexão

Via Equipe de conexão Projetado com uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis, esse software de gerenciamento de funcionários remotos ajuda os gerentes a automatizar seus fluxos de trabalho e a se concentrar no crescimento dos negócios, sabendo que sua equipe está no caminho certo e sentindo-se apoiada pelo sistema.

O Connecteam configura turnos e controla as horas de trabalho, cria formulários, listas de verificação ou relatórios necessários para a documentação digital e facilita a comunicação com os membros da sua equipe, não importa onde você esteja. 📝

Melhores recursos do Connecteam

É muito amigável e fácil de navegar e personalizar, o que simplifica o gerenciamento de uma equipe

Acompanhe os horários de entrada e saída da sua equipe durante o dia de trabalho,tempo livre pago (PTO)horas extras e preferências de intervalos

A equipe de suporte ao cliente responde rapidamente e é muito receptiva a sugestões, adicionando continuamente novos recursos mediante solicitação

A Connecteam se integra a softwares de folha de pagamento como o Gusto e o QuickBooks Online

Limitações do Connecteam

Se a sua equipe estiver trabalhando off-line, os recursos em tempo real não serão úteis

Nem todas as áreas do sistema estão conectadas, portanto, encontrar todas as informações de que você precisa pode ser uma caça ao tesouro às vezes

Preços do Connecteam

Small Business : Gratuito (até 10 usuários)

Gratuito (até 10 usuários) Basic: $29/mês (desconto para mais de 30 usuários)

$29/mês (desconto para mais de 30 usuários) Avançado: US$ 49/mês (desconto para mais de 30 usuários)

US$ 49/mês (desconto para mais de 30 usuários) Expert: US$ 99/mês (desconto para mais de 30 usuários)

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,3/5 (39 avaliações)

4,3/5 (39 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

8. Bullhorn Sirenum

Via Sirene A Bullhorn oferece um conjunto de aplicativos para empresas do setor de contratação de pessoal, incluindo o Sirenum. Essa plataforma de automação de gerenciamento de pessoal foi projetada para gerenciar funcionários de meio período, temporários ou móveis. Por ser baseada na nuvem e otimizada para dispositivos móveis, os funcionários podem acessar o sistema de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo móvel. 📱

Voltado principalmente para agências de pessoal temporário e para os setores de segurança, transporte, construção e assistência, esse software de gerenciamento remoto de funcionários ajuda a programar turnos, monitorar a presença e controlar o tempo. Ele também oferece suporte à conformidade e à folha de pagamento.

Melhores recursos do Bullhorn Sirenum

O sistema é intuitivo e fácil de usar

Oferece um hub central a partir do qual você pode gerenciar todos os seus processos e funcionalidades de RH

A funcionalidade de arrastar e soltar torna a programação de rotas rápida e fácil

O atendimento ao cliente é ágil e aberto a sugestões para aprimorar o sistema

Limitações do Bullhorn Sirenum

As atualizações e mudanças de versão às vezes ocorrem sem notificação prévia

Alguns usuários consideram a configuração do sistema um pouco complexa

Preços do Bullhorn Sirenum

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Bullhorn Sirenum

G2: 4.5/5 (1 avaliação)

4.5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,4/5 (7 avaliações)

9. Litros

Via Litmos O gerenciamento de funcionários é mais do que o controle de tempo e dados atualizados - você também deseja fornecer à sua equipe o treinamento e as habilidades de que ela precisa para ter sucesso na sua empresa e no seu setor. É aí que entra a Litmos.

Litmos gerencia o treinamento de seus funcionários e pode ser personalizado de acordo com as necessidades de sua organização e dos alunos. Oferecendo uma plataforma de aprendizagem on-line e uma extensa biblioteca de conteúdo, ele é perfeito para integrar novos contratados e familiarizá-los com a cultura da empresa ou aprimorar as habilidades dos membros atuais da equipe.

Os cursos prontos para uso são criativos e bem projetados, com uma base sólida em teoria de aprendizagem. Você também pode criar seu próprio conteúdo dentro do sistema para atender a quaisquer requisitos específicos da empresa. 📚

Melhores recursos do Litmos

Atribua conteúdo a equipes ou funcionários específicos, incluindo cursos ou módulos, e gerencie caminhos de aprendizagem, regras e datas de conclusão do curso

Recursos como gamificação interativa e avaliações em vídeo mantêm as coisas interessantes para os alunos

O painel de controle mostra o status do aprendizado em tempo real em um relance

Personalize a interface do usuário e os painéis de acordo com a marca da sua organização

Os relatórios são rápidos e fáceis de gerar, de modo que você verá exatamente onde cada aluno está em sua jornada de aprendizagem

Limitações do Litmos

Alguns usuários consideram a funcionalidade de relatórios um pouco limitada

A equipe de suporte ao cliente às vezes demora a responder aos problemas relatados

Preços do Litmos

Foundation Suite: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Premier Suite: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Platinum Suite: Entre em contato para saber o preço

Litmos ratings and reviews

G2: 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

4.2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,2/5 (270+ avaliações)

10. BambooHR

Via BambooHR O BambooHR é um software de gerenciamento de funcionários ambientalmente consciente que funciona a partir de uma única fonte de dados - incluindo o banco de dados de seus funcionários - para automatizar e otimizar suas tarefas, funções e fluxos de trabalho. É um sistema de RH tudo-em-um, ideal para aplicativos de pequenas empresas.

Ele inclui um sistema de rastreamento de candidatos e ferramentas de integração para agilizar a contratação. O controle de tempo e a administração de benefícios facilitam a folha de pagamento. Ele ainda mede e gerencia a satisfação e o bem-estar dos funcionários a partir do sistema. 🗂️

O melhor de tudo é que você terá acesso a todas as análises e relatórios necessários para tomar as melhores decisões de recursos humanos para a sua empresa.

Melhores recursos do BambooHR

A interface do usuário é extremamente limpa, intuitiva e amigável, por isso é fácil conhecer rapidamente o sistema

É simples criar formulários, fazer com que sejam assinados por todas as partes relevantes e armazená-los no registro apropriado do funcionário

O sistema de avaliação de desempenho dos funcionários agiliza o processo de coleta de dados e, em seguida, a entrega das avaliações

O suporte ao cliente é excelente quando há um problema a ser resolvido e é muito aberto ao feedback dos clientes

Limitações do BambooHR

O BambooHR às vezes não notifica os usuários quando eles fazem uma alteração ou atualização

É uma empresa sediada nos EUA, e a funcionalidade nem sempre é bem transferida para outros países

Preços do BambooHR

Entre em contato para obter os preços

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

Simplifique a contratação de pessoal com o melhor software de gerenciamento de funcionários

O gerenciamento de todas as suas funções de RH consome o tempo que você preferiria dedicar a outras atividades, como a elaboração de estratégias ou a construção de sua empresa. Resolva isso implementando um software de gerenciamento de funcionários que automatize o máximo possível. 🛠️

Da integração ao controle de tempo e do gerenciamento de talentos à folha de pagamento, ClickUp faz tudo isso e muito mais. Use-o para gerenciamento de projetos, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), marketing ou operações também. É uma solução completa, independentemente do setor em que você trabalha.

Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como é fácil simplificar seus negócios e sua vida e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade, a organização e os resultados financeiros! 🤩