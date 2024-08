11 modelos gratuitos de planos de treinamento de funcionários

O que os gerentes de aprendizagem e desenvolvimento e os treinadores de funcionários têm em comum com os atletas de sucesso?

Todos eles precisam de um bom plano de treinamento para atingir suas metas.

Quer você tenha uma equipe remota, no escritório ou híbrida, um programa de treinamento de funcionários é imprescindível. E não se trata apenas de integração de novos funcionários . E é aí que entra um modelo de plano de treinamento. 🏆

Um plano de treinamento mantém os funcionários atuais engajados e melhora a retenção. De fato, oferecer oportunidades de aprendizado é a principal maneira pela qual as organizações buscam aumentar a retenção, de acordo com Relatório de aprendizado no local de trabalho 2024 do LinkedIn .

Mas nem todos os modelos de plano de treinamento de funcionários são iguais. Então, como você sabe quais escolher?

Reunimos uma lista de 11 modelos eficazes de planos de treinamento de funcionários que o ajudarão a arrasar na sua próxima sessão de treinamento. Você economizará muito tempo e energia, e os membros da sua equipe obterão o conhecimento e as habilidades de que precisam para ter sucesso.

Vamos lá! 🏃

A importância de usar um plano de treinamento de funcionários

Um modelo de plano de treinamento de funcionários é um documento que o orienta no processo de criação do seu programa de treinamento. Ele o ajuda a identificar itens como objetivos, metas, métodos, tarefas e métricas e, em seguida, colocá-los em um formato que as pessoas da sua empresa possam usar. Pense em um modelo como um mapa ou uma planta para a criação de um plano de treinamento de funcionários.

A produtividade dos funcionários é impulsionada pelo que eles sabem, como trabalham e como usam as ferramentas que possuem. Fazer com que um novo funcionário se familiarize com o processo de controle de ponto é tão importante para atingir as metas da sua empresa quanto treinar um funcionário de longa data em uma nova ferramenta de marketing de mídia social. O mesmo se aplica ao treinamento de pessoas naquelas habilidades interpessoais importantíssimas que podem ser decisivas para uma equipe (e para o projeto em que estão trabalhando).

Os modelos oferecem uma maneira eficiente e passo a passo de criar planos que equilibrem as necessidades e os estilos de treinamento com as metas individuais dos funcionários e as iniciativas da empresa - tudo isso sem deixar de acompanhar tudo e medir os resultados. 🎯

Por que usar um modelo de plano de treinamento de funcionários?

O uso de um modelo de plano de treinamento de funcionários pode ajudá-lo a concluir suas estratégias de treinamento. Aqui estão alguns aspectos em que os modelos de plano de treinamento de funcionários podem ajudar:

Adapta-se a diferentes assuntos de treinamento, inclusive habilidades técnicas, habilidades interpessoais eprocedimentos operacionais padrão (SOPs) Captura e rastreia objetivos de treinamento e permite rastreamento de metas Trabalha com vários tipos de métodos de treinamento e modos de entrega

Recomenda métricas inteligentes que capturam custos e resultados de aprendizado

Define cronogramas de treinamento e outros cronogramas

Cataloga o material de treinamento necessário

Oferece suporte a um currículo sólido

Permite a personalização

Formata o conteúdo para que seja atraente e compartilhável

Identifica o público-alvo e as partes interessadas

Lista os recursos necessários para uma determinada aula ou para todo um programa de treinamento

Além disso, é melhor ter modelos de treinamento que se integrem a uma plataforma de gerenciamento de projetos colaborativa e fácil de usar que possa ser usada para gerenciar sua equipe durante o processo de treinamento.

Isso facilita o acompanhamento dos KPIs e de outras métricas. Além disso, você tem acesso a recursos adicionais que melhoram o desempenho do processo de planejamento como quadros brancos e mapas mentais, Geração de texto com IA e mensagens.

11 modelos de planos de treinamento de funcionários para usar em 2024

Agora que já falamos sobre alguns princípios básicos, é hora de começar a planejar. Escolhemos a dedo esses modelos, pois eles não só pouparão seu tempo na demorada tarefa de criar um SOP do zero mas também o ajudarão a atingir uma variedade de objetivos de treinamento, dependendo de suas necessidades.

Quer você esteja desenvolvendo seu processo de integração, aprimorando suas estratégias de retenção ou implementando planos de desenvolvimento de funcionários individuais, esses modelos o ajudarão a realizar o trabalho mais rápido e melhor. 🤩

1. Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Comece com uma base sólida para seu programa de treinamento, definindo uma estrutura com este modelo abrangente e fácil de usar

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

.

Uma estrutura de treinamento ajuda a definir o treinamento correto em uma organização . Trata-se de um esboço dos procedimentos envolvidos na organização e implementação de um plano de treinamento.

Apresentado como uma lista de tarefas, esse modelo para iniciantes inclui um Guia de Introdução, exemplos de Listas de Treinamento e um Quadro de Categorias. E como se trata de uma estrutura e não de um programa predefinido, você pode modificá-lo para planejar cada tipo de treinamento de que sua empresa precisa. Adicione uma nova seção para o seu processo de integração ou crie notas de treinamento on-line para uma nova ferramenta de software que o seu departamento de TI acabou de lançar.

O melhor de tudo é que ele funciona dentro do ClickUp para que você possa compartilhar o plano com os membros da sua equipe e as partes interessadas para cada tipo de treinamento.

Faça o download deste modelo

2. Lista de treinamento do ClickUp para o modelo de integração

Lista de treinamento do ClickUp para o modelo de integração

Poucas coisas são tão importantes quanto as primeiras impressões, e a melhor maneira de causar uma impressão positiva nos novos membros da equipe é com uma experiência clara e eficiente de treinamento de novos funcionários.

Use este modelo simples, mas poderoso

Lista de treinamento para o modelo de integração do ClickUp

para criar um processo de integração de funcionários que vai muito além de listar as sessões que os novos contratados precisam fazer. Depois de configurá-lo da maneira que desejar, use o modelo para criar um plano para cada novo funcionário e atribua-o a ele.

Cada assunto da lista vai para uma lista de verificação de treinamento detalhada que você pode atualizar conforme necessário. E como ela está integrada à poderosa interface do ClickUp, você pode adicionar notas, documentos e conteúdo multimídia.

Além disso, os usuários podem adicionar suas próprias anotações, bater papo e controlar o tempo gasto em cada etapa da jornada de aprendizado.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de matriz de treinamento ClickUp

Modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Uma parte vital de qualquer plano de treinamento é capturar o nível atual das habilidades dos funcionários. E não há melhor maneira de fazer isso do que com o

Modelo de matriz de treinamento do Clickup

. Este modelo aproveita os recursos do ClickUp para analisar as necessidades de treinamento do ponto de vista do funcionário e do departamento.

Capturar o nível de habilidade de diferentes pessoas pode parecer assustador, mas não com esse modelo. Ele fornece um Formulário de Avaliação das Necessidades de Treinamento que o ajuda a realizar uma avaliação das necessidades de treinamento e, em seguida, preenche a Lista Principal.

Em seguida, você pode analisar os resultados na Lista Principal, na visualização de habilidades por departamento ou no quadro Processo de Revisão, que mostra onde cada funcionário está no processo de revisão de habilidades.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Modelo de plano de implementação do treinamento ClickUp

Depois de saber quais sessões de treinamento sua organização precisa, use o modelo

Modelo de plano de implementação de treinamento do Clickup

para criar de forma colaborativa um cronograma para treinamento ministrado por instrutor, presencial, interativo on-line ou e-learning.

Visualize seu plano como uma lista ou um cronograma agrupado por tipo de treinamento. Também é fornecida uma visualização de quadro que mostra o status de cada curso, fornecendo feedback sobre o andamento do treinamento após a implementação do plano de implementação.

Esse modelo avançado também vem com campos personalizados para capturar a modalidade de treinamento, o tipo (nível) e as datas de início e de vencimento, prioridades de trabalho , designados (alunos) e instrutores, e recursos (arquivos).

Com esse modelo de plano de treinamento, você pode definir sua programação, atribuir treinamento e acompanhar seus funcionários para criar um processo de treinamento escalonável.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de agenda de treinamento de implementação de serviços profissionais do ClickUp

Modelo de agenda de treinamento de implementação de serviços profissionais do ClickUp

Você oferece treinamento de implementação de software para clientes? Em caso afirmativo, você deve ter passado por esta lista e se perguntado: "E eu?"

Bem, nós o cobrimos com

Modelo de agenda de treinamento de implementação de serviços profissionais do ClickUp

.

Esse modelo de documento ajuda você a criar um plano para que cada cliente configure suas contas, identifique seus objetivos de aprendizado e os tópicos que você precisa abordar com administradores e usuários. Ele inclui até mesmo um formulário de avaliação de treinamento para que os instrutores possam documentar o desempenho do cliente.

Como esse é um modelo de documento no ClickUp, você pode adicionar facilmente tarefas, comentários e documentos para colaborar melhor e acompanhar o planejamento e a implementação da parte de treinamento das suas ofertas de serviços. Quando o documento estiver na posição desejada, exporte o produto final como um arquivo PDF ou HTML ou imprima-o.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de agenda de workshop do ClickUp

Modelo de agenda de workshop do ClickUp

Os workshops são um dos tipos mais eficazes de treinamento de funcionários e, com este prático

Modelo de agenda de workshop do ClickUp

você vai economizar tempo e certifique-se de ter tudo pronto para sua próxima sessão.

Como a maioria dos modelos do ClickUp, ele vem com um Guia de Introdução para orientá-lo no processo de um fluxo de trabalho de treinamento de funcionários bem-sucedido.

Esse modelo de documento inclui uma seção para detalhes da reunião, participantes, agenda e referências. Ao criar a pauta (e depois de concluída), você pode usar todas as colaboração no local de trabalho e ferramentas de comunicação no ClickUp para atribuir tarefas, bater papo e anexar arquivos. Você pode até mesmo usar a geração de texto por IA para ajudar a criar sua agenda.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de anotações do instrutor do ClickUp

Modelo de anotações do instrutor do ClickUp

Outra parte crucial de qualquer plano de treinamento é garantir que os instrutores tenham tudo o que precisam. O

Modelo de anotações do instrutor da ClickUp

permite capturar todas as informações coletadas durante a fase de planejamento para que você possa fornecer um plano de desenvolvimento de funcionários fácil de seguir para seus instrutores.

Esse modelo de documento vem com as seguintes seções, que são facilmente acessadas por meio do índice gerado automaticamente:

Informações sobre a empresa

Observações introdutórias

Resultados previstos

Descrição do curso

Esboço do curso (incluindo classe, objetivos, atividade e duração)

Resumo das lições aprendidas

Lições aprendidas

Feedback

Ao preparar as anotações do instrutor, acesse todos os recursos do ClickUp, como bate-papo, documentos e geração de texto com IA. Você também pode adicionar suas próprias seções, conforme necessário. Depois de concluídas, vincule suas anotações a outros projetos do ClickUp, salve-as em PDF ou HTML ou imprima-as como um folheto.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de programação de funcionários do ClickUp

Modelo de agenda do funcionário do ClickUp

O modelo

Modelo de horário de trabalho do funcionário do ClickUp

pode ser usado para programar os turnos dos funcionários, atribuir tarefas durante esses turnos e calcular seus custos de mão de obra.

Esse modelo pode ser usado para programar o processo de treinamento e preparar o funcionário em treinamento para os turnos que virão!

Em termos de modelos de programação de funcionários, este vai além do modelo básico de programação semanal e fará com que suas novas contratações tenham um ótimo começo!

Faça o download deste modelo

9. Modelo de treinamento corporativo do Docs por Template.net

Via Template.net Não comece seu próximo plano de treinamento corporativo com uma folha de papel em branco. Faça o download deste modelo para o Google Docs, Microsoft Word ou Apple Pages e obtenha uma vantagem inicial em diferentes tipos de planos de treinamento.

Este modelo o guiará na criação de um documento profissional e polido, com toda a formatação configurada e pronta para ser preenchida. Usando um formato de esboço fácil de seguir, você pode personalizá-lo para se adequar a todo um programa de treinamento ou a uma única sessão.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de treinamento do Word por TemplateLab

Via TemplateLab Às vezes, você precisa de um modelo de plano de treinamento simples que possa ser editado no Word; esta opção do TemplateLab está aqui para isso.

Esse modelo simples modelo de uma página tem um local para todas as informações básicas em um formato de tabela limpo e familiar. O cabeçalho captura quem, o quê, quando, onde e como, enquanto as seções Objetivos do treinamento e Mensagens-chave são onde você pode colocar esses elementos essenciais no papel.

O restante da página é reservado para a agenda proposta para a aula. Isso inclui os detalhes de cada seção da aula, incluindo colunas para tempo, logística, resultado e facilitador. Cada parte do formulário pode ser alterada para usar a terminologia de sua preferência e há uma seção de Informações Adicionais para acrescentar qualquer outra coisa que a equipe precise saber.

Se estiver usando o ClickUp, não hesite em fazer upload e gerenciar o documento como parte de um esforço de planejamento maior para aproveitar os recursos de colaboração, comentários e agendamento da plataforma.

Faça o download deste modelo

11. Slides Modelo de apresentação de plano de treinamento de funcionários por SlidesGo

Via SlidesGo

Apresentações bonitas causam uma impressão melhor. Portanto, quando chegar a hora de compartilhar seu plano de treinamento com outras pessoas, por que não colocar tudo em uma apresentação atraente?

Este modelo de plano de treinamento de funcionários está bem organizado e pronto para seu conteúdo. Além disso, ele tem um tema de exercícios que traz energia e um pouco de diversão para a apresentação do seu programa de treinamento.

Ele é 100% editável e contém gráficos, tabelas e linhas do tempo fáceis de editar. Há 33 layouts de slides diferentes, portanto, você deve conseguir encontrar o ideal para incrementar o lançamento do seu programa e fazer com que todos participem.

Faça o download deste modelo

Exemplos de planos de treinamento de funcionários e casos de uso

Quer você seja uma organização de saúde, uma empresa de software ou um negócio de varejo, cultivar as habilidades de seus funcionários é vital para a eficiência operacional e o crescimento dos negócios. Aqui estão alguns exemplos de modelos de planos de treinamento de funcionários que podem ser adaptados a vários setores:

**Organização de saúde

Objetivo: Treinar a equipe de enfermagem em novas tecnologias de saúde.

Ferramentas: Manual de treinamento, prática com a nova tecnologia, acompanhamento e avaliações regulares.

1. Semana 1: Apresentar a nova tecnologia de saúde, entender sua importância e relevância.

2. Semana 2: Aprofunde-se em cada recurso, Ofereça treinamento prático.

Semana 3: demonstração e prática ao vivo, sessão de perguntas e respostas.

4. Semana 4: Avaliação da equipe, Fornecer certificação.

**Empresa de software

**Objetivo: Treinar desenvolvedores de software em uma nova linguagem de codificação.

Ferramentas: Tutoriais on-line, projetos de codificação, testes de avaliação.

1. Semana 1: Sintaxe básica da nova linguagem de programação.

2. Semana 2: Conceitos e aplicativos mais elaborados.

3. Semana 3: Designar projeto para usar a nova linguagem.

4. Semana 4: Avaliação e/ou apresentação do projeto.

Leve os programas de treinamento de seus funcionários para o próximo nível

Um ótimo plano de treinamento dá à sua empresa uma vantagem competitiva e serve como um roteiro para os membros individuais da equipe e para a empresa como um todo.

Com esses modelos de plano de treinamento, você pode oferecer um processo de integração simplificado, identificar lacunas de conhecimento e habilidades, acompanhar suas implementações, incentivar o desenvolvimento da carreira e muito mais. Como resultado, você não apenas incentivará um melhor desempenho dos funcionários para atingir suas metas comerciais de curto e longo prazo, mas também o fará de forma mais eficiente e eficaz.

O ClickUp foi projetado para dar suporte a equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Além disso, seu sistema fácil de usar e ferramentas de gerenciamento de projetos colaborativos o ajudarão a economizar tempo para atingir suas metas de treinamento ainda mais rapidamente.

