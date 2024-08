Como melhorar suas habilidades de gerenciamento de equipes

Vamos encarar os fatos: Você não vai dominar o gerenciamento de equipes da noite para o dia. É preciso acumular experiência e aprender com as dificuldades no campo.

Mas há algo que podemos fazer para ajudá-lo a atingir o objetivo mais rapidamente, começando com este artigo específico. Leia-o para saber o que são as habilidades de gerenciamento de equipes e como aplicá-las à sua equipe de forma encantadora.

O que é gerenciamento de equipes?

A gestão de equipes é a competência mais abrangente dos gerentes de equipes. Ela abrange as habilidades, o conhecimento, as competências técnicas e o comportamento necessários para gerenciar uma equipe. Mas o que é exatamente um gerente de equipe?

Um gerente de equipe é responsável por coordenar o trabalho de uma equipe, para que ela atinja metas da equipe . E isso consiste em orquestrar a execução de tarefas pelos colaboradores.

No entanto, o trabalho do gerente de equipe não se limita ao nível de execução. Ele controla o trabalho das equipes para garantir que a empresa atinja suas metas no final da linha.

Afinal de contas, as operações organizacionais costumam ser complexas e não funcionariam sem problemas sem as equipes. Mas, com as estratégias e os métodos certos, os líderes de equipe podem manter todos produtivos e eficazes. Eles organizam essas equipes, dão o pontapé inicial no trabalho em equipe e, em seguida, mantêm a bola rolando com suas principais habilidades de gerenciamento. O gerenciamento da equipe é a força que impulsiona o progresso das tarefas de todos os membros da equipe. Por exemplo, ao reunir-se regularmente com a equipe como um grupo e com seus membros individualmente, os gerentes de equipe removem os obstáculos ao progresso dos projetos e liberam o acesso aos recursos necessários.

Mas em um nível subjetivo, o gerenciamento de equipes sustenta relacionamentos saudáveis entre os colegas de equipe. Em outras palavras, o gerenciamento de equipes é muito mais do que a coordenação e o controle do trabalho. Vamos dividir o conceito em partes menores - ou habilidades!

Gerente de equipe versus líder de equipe

A principal diferença entre um gerente de equipe e um líder de equipe é que o gerente de equipe se concentra em gerenciar tarefas e fluxos de trabalho, enquanto o líder de equipe se concentra em inspirar e orientar a equipe.

Embora ambas as funções sejam essenciais para o gerenciamento eficaz da equipe, é fundamental entender as responsabilidades distintas de cada uma. Os gerentes de equipe devem ter habilidades organizacionais sólidas, ser capazes de delegar tarefas com eficiência e ter um conhecimento profundo dos princípios de gerenciamento de projetos.

Por que o gerenciamento eficaz de equipes é importante?

O gerenciamento eficaz de equipes é fundamental para o sucesso e a produtividade de qualquer organização. Ele garante que as tarefas sejam concluídas com eficiência, que os prazos sejam cumpridos e que os membros da equipe estejam motivados a trabalhar juntos em prol de um objetivo comum.

Aqui estão alguns dos principais benefícios do gerenciamento de equipes:

Gerenciamento de tarefas : O gerenciamento de equipes envolve a delegação de tarefas, a definição de prioridades e a garantia de que cada membro saiba sua função para atingir as metas da equipe. Isso ajuda a evitar confusão, atrasos e erros no trabalho.

Gerenciamento de tarefas : O gerenciamento de equipes envolve a delegação de tarefas, a definição de prioridades e a garantia de que cada membro saiba sua função para atingir as metas da equipe. Isso ajuda a evitar confusão, atrasos e erros no trabalho. Melhor comunicação: Um bom gerente de equipe sabe como se comunicar de forma eficaz com os membros da equipe. Isso cria um senso de clareza e transparência, levando a um melhor entendimento e cooperação dentro da equipe.

Um bom gerente de equipe sabe como se comunicar de forma eficaz com os membros da equipe. Isso cria um senso de clareza e transparência, levando a um melhor entendimento e cooperação dentro da equipe. Aumento da produtividade: Com o gerenciamento adequado, as equipes podem trabalhar com mais eficiência para atingir suas metas. Os gerentes podem identificar quaisquer obstáculos ou problemas que possam impedir o progresso e encontrar soluções para manter a equipe no caminho certo.

Com o gerenciamento adequado, as equipes podem trabalhar com mais eficiência para atingir suas metas. Os gerentes podem identificar quaisquer obstáculos ou problemas que possam impedir o progresso e encontrar soluções para manter a equipe no caminho certo. Melhor utilização dos recursos: O gerenciamento de equipes garante queos recursos sejam alocados de forma eficazreduzindo o desperdício e maximizando a produção. Isso economiza tempo, dinheiro e esforço para a organização.

O gerenciamento de equipes garante queos recursos sejam alocados de forma eficazreduzindo o desperdício e maximizando a produção. Isso economiza tempo, dinheiro e esforço para a organização. Melhoria do trabalho em equipe e do moral: O gerenciamento eficaz da equipe envolvea criação de uma cultura de trabalho positiva em que todos se sintam valorizados, motivados e apoiados.

Tipos de gerenciamento de equipes

Gestão de equipes autocráticas

A gestão autocrática é caracterizada pelo controle individual de todas as decisões com pouca participação dos membros da equipe. Os líderes que adotam esse estilo geralmente são decisivos e lideram por meio de diretrizes.

Gestão democrática de equipes

Em contraste com os estilos autocráticos, a gestão democrática incentiva a tomada de decisões por meio de acordos coletivos entre os membros, promovendo um senso de igualdade e responsabilidade compartilhada.

Gestão de equipes Laissez-faire

Representando a abordagem "hands-off", os gerentes "laissez-faire" fornecem orientação mínima e delegam o poder de decisão aos membros da equipe, promovendo um ambiente de autonomia e autogestão.

Gerenciamento transformacional de equipes

Os gerentes transformacionais visam inspirar e motivar os membros da equipe, concentrando-se em altos níveis de comunicação para aumentar o engajamento e promover mudanças positivas na estrutura da equipe.

Gerenciamento de equipes transacionais

Esse tipo de gerenciamento é baseado em um sistema de recompensas e penalidades para gerenciar equipes. Os líderes transacionais se concentram no desempenho, na eficiência e na realização rotineira de metas, usando uma autoridade e uma estrutura formais.

Gerenciamento de equipes de servidores

A liderança servil é uma abordagem que se concentra no crescimento e no bem-estar dos membros da equipe. Esses líderes priorizam as necessidades da equipe e ajudam os indivíduos a ter o melhor desempenho possível.

Gerenciamento de equipes multifuncionais

A abordagem multifuncional envolve a formação de uma equipe com diversas áreas de especialização para atingir um objetivo comum, promovendo a inovação e a solução abrangente de problemas.

Gerenciamento de equipes virtuais

Com o avanço da tecnologia, o gerenciamento virtual se tornou mais predominante. Os gerentes de equipes virtuais coordenam membros geograficamente dispersos, confiando fortemente em ferramentas de comunicação digital .

Gerenciamento de equipe situacional

O gerenciamento situacional sugere que nenhum estilo de gerenciamento único é adequado para todos os cenários; em vez disso, os líderes adaptam sua abordagem com base na tarefa, nas circunstâncias e nas necessidades individuais dos membros da equipe. Esse estilo de liderança dinâmico exige um gerente versátil que possa mudar rapidamente entre comportamentos diretivos e de apoio à medida que as situações evoluem.

Coaching Gestão de equipes

Os gerentes de coaching se concentram no desenvolvimento de indivíduos, no aprimoramento de suas habilidades e no aumento de seu desempenho por meio de orientação e feedback. Esse estilo se baseia em uma abordagem de gerenciamento mais personalizada, em que os líderes investem tempo na orientação dos membros da equipe, estabelecendo metas de desenvolvimento e promovendo um ambiente de autonomia e autogestão.

Habilidades necessárias para o gerenciamento eficaz de equipes

Os gerentes de equipe protegem seus colaboradores de distúrbios em seu trabalho. Mas, no final das contas, os líderes de equipe devem responsabilizar sua equipe .

Isso, de certa forma, torna o gerenciamento de equipes um trabalho de equilíbrio. Porque, embora o líder proteja suas equipes, ele também espera resultados.

Agora, alcançar esse equilíbrio só é possível com o desenvolvimento de habilidades gerenciais eficazes. E, francamente, esse é um caldeirão de habilidades técnicas e interpessoais, tais como

Escuta ativa e habilidades de comunicação eficazes

Inteligência emocional e gerenciamento de conflitos

Entrevistas e contratações

Definição de metas egerenciamento de desempenho* Planejamento e atribuição de tarefas (confira nossoguias sobre cartas de equipe &modelos de estatuto da equipe!)

Delegação e gerenciamento de tempo

Solução de problemas e tomada de decisões

O gerenciamento eficaz da equipe permite que o líder aumente a coesão da equipe e promova o trabalho em equipe. E, como resultado, as equipes trabalham bem juntas e têm o melhor desempenho possível.

Mas o impacto do gerenciamento eficaz de equipes ultrapassa os limites de cada equipe. Ela estabelece as bases para uma cultura organizacional positiva, desde a contratação de colaboradores até o fato de eles se sentirem ouvidos e valorizados.

Só não se esqueça de que um líder de equipe deve dar a seus colegas de equipe feedback construtivo e acionável . Porque, em última análise, uma cultura saudável no local de trabalho depende de uma gestão eficaz da equipe.

Por fim, cada membro da equipe é único em seu estilo de trabalho e personalidade. E quando diferentes estilos de trabalho e personalidades diferentes se reúnem em uma equipe, o grupo é inequivocamente diferente.

É por isso que o gerenciamento eficaz de equipes exige adaptabilidade e flexibilidade. E um líder de equipe deve ajustar seu estilo de gerenciamento de equipe a pessoas e dinâmicas de equipe distintas.

10 Estratégias de gerenciamento de equipes para gerentes

Esta é a nossa lista de habilidades de gerenciamento de equipes e dicas sobre como gerenciar com eficiência:

1. Comunique-se de forma aberta e transparente

Se você está começando a gerenciar equipes, não subestime as consequências de uma comunicação ineficaz. Isso gera ansiedade entre sua equipe, pois eles não sabem o que fazer e para onde estão indo.

Armazene e categorize de forma organizada metas semelhantes em Goal Folders no ClickUp

Mantenha sua equipe informada sobre as metas da empresa e as metas de sua equipe. Esclareça as tarefas e os prazos dos projetos de cada um e disponibilize essas informações para toda a equipe.

Na verdade, recomendamos que você dê um passo além e seja transparente sobre suas próprias tarefas. E incentive todos - inclusive você - a compartilhar como resolveram os problemas que encontraram durante a execução de suas tarefas.

Essa abertura e transparência orientam a atenção dos membros da equipe para a colaboração mútua. E isso é muito mais produtivo do que se preocupar com quais tarefas fazer ou por que fazê-las.

Claro e oportuno comunicação da equipe funciona nos dois sentidos. Ela gera confiança nos gerentes e capacita os colegas de equipe a inovar e ser criativos. Além disso, permite a solução de problemas assim que eles surgem.

Agilize a comunicação e lance projetos mais rapidamente com o software de gerenciamento de projetos e quadros brancos ClickUp. Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e comunique-se com sua equipe em tempo real

Além disso, a comunicação aberta do papel e das funções de cada um promove a responsabilidade. E como cada membro da equipe sabe por quais tarefas é responsável, sua contribuição para o projeto e para a empresa fica clara.

A comunicação aberta e transparente aumenta a motivação, a satisfação e a retenção dos funcionários. No entanto, é um dos problemas mais comuns da atualidade desafios das equipes virtuais . Mas o resultado final da sua organização está em jogo, a menos que a equipe conduza todas as linhas na direção de uma comunicação eficaz.

2. Defina metas claras para a equipe

Não há como sua equipe manter os olhos no prêmio se você não revelar qual é esse prêmio. Portanto, defina metas para a equipe, quer você seja novo no gerenciamento de equipes ou queira se aperfeiçoar nisso.

Assim, sua equipe se concentrará em um objetivo e ficará menos propensa a se desviar dele. Porque, sejamos honestos: as distrações das metas no trabalho estão sempre a um pedido urgente de distância.

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Mas cabe a você - o gerente da equipe - dar o exemplo. Não ceda à tentação de resolver problemas ou iniciar tarefas que possam comprometer as metas da sua equipe.

Em vez disso, priorize essas metas e garanta que sua equipe trabalhe para atingi-las. Use Metas do ClickUp para criar metas de equipe rastreáveis e monitorar automaticamente o progresso. Por exemplo, vincule tarefas de sprint a um único plano ou defina metas mensais de vendas e receita. O gerenciamento de equipes envolve a medição constante do desempenho da equipe. Portanto, garanta que suas metas estejam ao alcance.

3. Forneça feedback regularmente

A melhoria contínua é um pilar de qualquer negócio bem-sucedido. E o feedback construtivo e acionável é o caminho para chegar lá. Diga à sua equipe quais áreas que devem melhorar .

Mas também aceite o feedback deles e tente tornar o trabalho da sua equipe mais fácil e o ambiente de trabalho mais saudável. Conceda acesso a novos recursos, ajude a tomar uma decisão, mediar a comunicação da equipe ou fornecer dicas para planejar o dia dos membros da sua equipe com mais eficiência.

Além disso, entre em contato com a alta gerência da equipe ou coloque novos normas da equipe em vigor para apoiar a sua equipe. Faça reuniões frequentes sessões de feedback . E valorize a contribuição do membro da sua equipe para a equipe.

Essa é uma excelente estratégia para melhorar o desempenho da equipe, criar confiança e aumentar o moral. Mas também é uma abordagem infalível para melhorar a saúde de seus projetos.

Coloque tudo relacionado às metas e ao desempenho da sua equipe neste modelo útil

Experimente Modelo de relatório de desempenho do ClickUp para informar regularmente o progresso geral de todos os seus projetos e garantir que o gerenciamento da equipe esteja bem documentado.

4. Delegar tarefas

Você conhece as competências e o nível de experiência dos membros da sua equipe, certo? E não consegue encontrar tempo para realizar aquela tarefa que você sabe que eles são capazes de fazer? Ou precisa dimensionar os resultados da sua equipe? Então, é hora de hora de delegar !

Você contratou sua equipe porque ela é boa em seu trabalho. É por isso que você deve confiar no senso de responsabilidade e nas habilidades deles. Certifique-se de não sobrecarregá-los a ponto de não conseguirem entregar no prazo e com qualidade aceitável.

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp As habilidades de gerenciamento de equipes são cruciais para equilibrar as cargas de trabalho e o ClickUp é seu aliado no gerenciamento de tarefas. Ele permite que você planeje a carga de trabalho dos membros da sua equipe e saiba quando intervir para ajudar ou acompanhar o progresso. Use o Rastreador de tempo do ClickUp para testar e refinar suas estimativas e gerenciar as cargas de trabalho sem falhas.

Além disso, as visualizações da linha do tempo e da carga de trabalho do ClickUp são excelentes para planejar os cronogramas, a utilização e a capacidade da sua equipe.

5. Gerenciar o tempo

Líderes de equipe eficazes são excelentes em gerenciar o tempo. Eles priorizam as tarefas para que cada membro da equipe saiba o que fazer primeiro. E eles também planejam o tempo a ser gasto em cada tarefa para obter a melhor estratégia de gerenciamento de equipe.

Mas a questão é a seguinte: As estimativas de tempo devem ser tão precisas quanto possível. Porque quanto mais precisas elas forem, menos estressada e mais produtiva será a sua equipe. E é assim que sua equipe desenvolverá suas carreiras.

O gerenciamento de tempo também permite que os gerentes identifiquem as ineficiências. E assim que tomarem conhecimento de gargalos ou de um baixo número de funcionários, eles poderão agir.

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado no ClickUp

Agora, para que os gerentes façam estimativas de tempo precisas, eles precisam de dados históricos. Eles precisam de uma ferramenta para recursos de controle de tempo de projeto, como o ClickUp, para definir durações, controlar o tempo e visualizar relatórios de tempo.

Use o ClickUp para comparar o tempo que sua equipe acompanhou com suas estimativas de tempo. Isso lhe dá uma visão geral do tempo restante em cada tarefa e determina se sua equipe está dentro do cronograma para atingir as metas.

6. Resolver problemas da equipe

De fato, abordando o desempenho no trabalho ou problemas de comportamento com os membros da equipe pode ser assustador. E, geralmente, as conversas sobre esses tópicos são estressantes.

Mas não há sucesso ou crescimento da equipe sem algumas conversas difíceis ao longo do caminho. O gerenciamento da equipe tem tudo a ver com a resolução desses problemas.

O modelo de plano de ação corretiva do ClickUp ajuda a organizar as discussões difíceis e os pontos de discussão com sua equipe Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp é o recurso perfeito para os gerentes prepararem e conduzirem essas discussões. Ele descreve as áreas de aprimoramento, os problemas, as causas principais e as possíveis soluções para corrigir esses problemas.

Esse modelo de gerenciamento de equipe também contém medidas de sucesso, os nomes dos membros responsáveis da equipe e as datas de vencimento. Anote tudo no modelo para que os membros da sua equipe saibam quais medidas corretivas devem ser adotadas. E, mais tarde, use o documento como referência para verificar o progresso.

7. Contrate de forma eficaz e eficiente

Mais cedo ou mais tarde, qualquer gerente de equipe precisa contratar novos membros para a equipe. E uma parte desse processo é a integração dos novos contratados.

É nesse momento que você dá as boas-vindas a eles na equipe e os integra à cultura organizacional. É também o momento de apresentar a esses membros da equipe os materiais e os ferramentas de reunião que eles precisam para serem produtivos.

A integração eficaz é um investimento de cerca de um ano. Mas ele influencia diretamente a retenção de funcionários. É algo estratégico e impactante para sua empresa.

Tudo o que você precisa para organizar o processo de recrutamento, a busca de recursos e todos os seus candidatos

Use Modelo de contratação de candidatos do ClickUp para a integração tranquila de novos contratados. Isso garante que eles saibam exatamente o que você precisa que eles façam durante esse período.

8. Crie uma cultura de equipe positiva

Em um ambiente de trabalho saudável, os gerentes e os membros da equipe mantêm diálogos positivos. Eles discutem o estilo de gerenciamento, os valores centrais da empresa cultura organizacional e tudo o que possa afetar o desempenho de cada um e as metas da equipe.

Obtenha feedback real e prático de seus funcionários em um único modelo rastreável e organizável

Como gerente de equipe, contar com um modelo de feedback de funcionário Modelo de feedback para coletar opiniões é bastante útil. E é uma ótima forma de abordar tópicos complexos, como salários e benefícios. Use Modelo de feedback do funcionário do ClickUp para realizar pesquisas de satisfação dos funcionários.

9. Comemore as vitórias da equipe

Os gerentes devem reconhecer o esforço e os resultados dos membros de sua equipe. Consequentemente, a equipe se torna mais coesa e resiliente.

Mas os benefícios também são individuais. Os membros da equipe se sentem valorizados e seu senso de propósito no trabalho se fortalece, alimentando seu desejo de atingir metas mais altas. Assim, eles progridem em suas carreiras e todos saem ganhando.

Todos esses são bons motivos para não esperar por um momento em que você estará menos ocupado! Reserve um tempo para comemorar as conquistas de sua equipe. Além disso, dedique um espaço em sua agenda para elogiar os resultados deles pelo menos uma vez por ano. E, nesse intervalo, dê reforço positivo e feedback adequado.

10. Promova a colaboração da equipe

Nada se compara a colaboração em equipe quando se trata de aumentar o envolvimento dos funcionários. As equipes colaborativas fazem mais coisas com mais rapidez e menos drama.

Monitorar projeto gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Além disso, os membros da equipe que fazem brainstorming juntos e ajudam uns aos outros são mais felizes no trabalho. E essa felicidade aumenta a produtividade e faz com que eles se sintam seguros para compartilhar problemas.

Agora, adivinhe o que esse ambiente faz pela sua equipe? É isso mesmo! Os membros da sua equipe encontram soluções criativas para superar desafios com mais rapidez e eficiência.

Caminhos de carreira em gerenciamento de equipes

As habilidades de gerenciamento de equipes são valiosas em uma série de carreiras. Quer você seja um aspirante a gerente ou esteja procurando aprimorar sua trajetória de liderança, aqui estão algumas funções gerenciais onde essas habilidades são altamente valorizadas:

Gerente de projetos

Um gerente de projetos orquestra o planejamento, a execução e a conclusão de projetos específicos dentro de uma organização, garantindo que essas iniciativas estejam alinhadas com as metas e os objetivos da empresa. Eles são hábeis em alocar recursos, gerenciar orçamentos e liderar equipes multifuncionais para o sucesso enquanto mantendo prazos apertados .

Confira nosso guia sobre a_ **Dia na vida de um gerente de projeto !

Gerente de operações

Os gerentes de operações são essenciais para manter a eficiência das atividades cotidianas da empresa. Eles se esforçam para melhorar a qualidade dos processos internos, garantir a satisfação do cliente, e trabalhar para melhorar a produtividade da empresa. Sua função geralmente envolve planejamento estratégico e supervisão de funções de RH de alto nível.

Gerente de recursos humanos

Os gerentes de recursos humanos estão na vanguarda da criação de uma cultura próspera no local de trabalho. Eles supervisionam o recrutamento, gerenciam as relações com os funcionários e elaboram planos estratégicos para a retenção e o desenvolvimento dos funcionários. Sua função é fundamental para nutrir os funcionários da empresa, alinhando o desempenho da equipe com metas organizacionais .

Líder de equipe

Os líderes de equipe fornecem orientação, instrução, direção e liderança a um grupo específico com o objetivo de alcançar um resultado-chave ou um grupo de resultados alinhados. Eles desempenham um papel central em dinâmica da equipe motivar os membros da equipe e avaliar o desempenho e, ao mesmo tempo, permanecer como membro ativo da equipe.

Gerente de produto

Os gerentes de produtos são responsáveis pela estratégia, roteiro e definição de recursos de um produto ou linha de produtos. Eles geralmente lideram equipes multifuncionais desde a concepção de um produto até o seu lançamento. Excelentes habilidades analíticas e de comunicação são essenciais para a coordenação entre as várias partes interessadas, a fim de garantir que o produto atenda às necessidades do mercado.

Confira nosso guia sobre a_ **Dia na vida de um gerente de produto !

Priorize suas habilidades de gerenciamento de equipe

O gerenciamento eficaz da equipe é crucial para motivar os membros da equipe e é de grande valia para as empresas. Ele estabelece a base para equipes de alto desempenho que se comunicam bem, colaboram e inovam.

E gera uma atmosfera de confiança e respeito, mantendo a equipe no caminho certo e avançando. Se você usar as ferramentas certas, manterá o foco nas tarefas em andamento, reduzirá a rotatividade de funcionários e aumentará a fidelidade dos clientes.

Isso ajuda todos a estarem mais dispostos a aprender e, ao mesmo tempo, aumenta a satisfação dos funcionários. Portanto, encontre a ferramenta que melhor funcione para você.