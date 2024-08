10 modelos gratuitos de um pager para escrever apresentações de empresas

Você já se sentiu como se estivesse correndo contra o tempo para criar um texto de primeira linha para sua apresentação ou proposta?

Como gerente de marketing, eu entendo! Mas é hora de acabar com essas preocupações! Os modelos de uma página podem tornar o pitchwriting rápido, sem complicações e fabuloso. ✨

Eu sei que escrever um pitch de empresa parece assustador. Por isso, fiz o trabalho pesado para você e compilei uma lista de 10 exemplos gratuitos de uma página para ajudá-lo a entrar em contato com clientes ou investidores em potencial.

O que é um modelo de página única?

Um modelo de página única é um documento de página única pré-formatado e personalizável que pode ser usado para orientá-lo na criação de um resumo profissional de sua empresa, produto ou serviço.

Existem até modelos de sites de uma página para ajudá-lo a criar uma página de destino ou uma página da Web. Reforçar sua presença on-line o ajudará a se tornar o principal resultado em um mecanismo de pesquisa como o Google!

O tipo e o formato de um one-pager variam de acordo com a forma como será usado e quem o lerá.

Quando você precisa criar um argumento de venda forte para a empresa ou usar um modelo de proposta comercial se você não tiver uma proposta de negócios, os modelos de uma página fornecem um plano para ajudá-lo a colocar as informações corretas em um formato atraente.

Você pode usar páginas únicas para criar diferentes apresentações, inclusive:

Resumos anuais

Resumos de produtos

Propostas de projetos

Propostas de serviços

Propostas de programas

Propostas de parcerias comerciais

Resumos executivos

Planos de negócios

Analise vários modelos de um pager, como os abaixo, antes de escolher o mais adequado para sua situação.

O que faz um bom modelo de página única?

Bons one-pagers ajudam a apresentar os pontos principais em um formato estruturado e fácil de ler. Eles apresentam informações detalhadas sobre sua empresa, programa, projeto ou serviço sem sobrecarregar o leitor.

Aqui estão cinco coisas que você deve procurar ao escolher um modelo de página única:

Simplicidade : Cria uma apresentação que é clara e fácil de ler

: Cria uma apresentação que é clara e fácil de ler Estrutura : Mantém as informações organizadas para que o leitor possa encontrar o que precisa rapidamente

: Mantém as informações organizadas para que o leitor possa encontrar o que precisa rapidamente Estilo : Exibe os pontos principais em um formato profissional, atraente e fácil de ler

: Exibe os pontos principais em um formato profissional, atraente e fácil de ler Escalabilidade : Adapta-se a qualquer tamanho de projeto

: Adapta-se a qualquer tamanho de projeto Capacidade de compartilhamento: Exportação para formatos que sua equipe e os leitores-alvo podem acessar facilmente

Bons modelos de um pager também oferecem espaços reservados para informações padrão da empresa e detalhes pessoais, como números de telefone, endereços, e-mails, contas de mídia social e uma chamada para ação.

Os melhores modelos de pager ajudam você a desenvolver um argumento de venda ou uma proposta comercial que seja clara, organizada e de fácil acesso para o leitor-alvo.

Esses one pagers o ajudarão a promover as principais conclusões de qualquer discurso de vendas ou proposta que você queira apresentar.

10 modelos gratuitos de um pager

Aqui estão 10 modelos de um pager. Você pode personalizar cada modelo para criar argumentos de venda, ideias principais, propostas e resumos para praticamente qualquer tipo de projeto.

Você também pode modificar os diferentes modelos para destacar uma ideia principal em suas páginas individuais que sejam mais importantes para você. E o melhor de tudo? Você pode ter esses modelos gratuitamente.

1. Modelo de um pager para gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de um pager para gerenciamento de projetos do ClickUp

Destaque os pontos principais de qualquer projeto rapidamente com o Modelo One Pager de gerenciamento de projetos da ClickUp . ⚡

Este modelo de página única inclui todos os aspectos e seções importantes de que você precisa para desenvolver uma apresentação vencedora, incluindo objetivos do projeto cronograma, principais entregáveis, principais tarefas e marcos.

As visualizações personalizadas e as categorias de status na página de negócios ajudam você a ficar por dentro das informações mais importantes para você:

Planning Stage View: Ajuda a fazer brainstorming de ideias e definir tarefas

Ajuda a fazer brainstorming de ideias e definir tarefas Calendar View: Ajuda a planejar quando as tarefas devem ser concluídas

Ajuda a planejar quando as tarefas devem ser concluídas Project Plan View: Permite revisar e ajustar tarefas

Permite revisar e ajustar tarefas Status: Os status Em andamento, A fazer ou Concluído mostram exatamente onde as tarefas estão no pipeline

O Project Management One Pager é fácil de usar, personalizável e pode ser compartilhado com qualquer pessoa que precise saber sobre o projeto. Faça o download deste modelo

2. Modelo de paginação única anual do ClickUp

Modelo anual de um pager do ClickUp

O modelo Modelo anual de um pager do ClickUp é um documento de página única que ajuda a condensar os objetivos anuais da sua empresa em um layout fácil de acompanhar e que fica ótimo em dispositivos móveis.

Ele ajuda a delinear suas prioridades anuais e alinhar tarefas individuais com metas maiores. Chega de confusão e de informações dispersas! Esse one-pager empresarial gratuito oferece uma visão clara da estratégia, dos valores essenciais, da missão e muito mais da sua empresa.

Ele ainda tem seções separadas para prioridades globais e departamentais, para que todos possam contribuir para a criação do panorama geral.

Além disso, ele promove a transparência e a responsabilidade ao incluir Objetivos e principais resultados (OKRs) para cada prioridade.

Diga adeus aos relatórios sobrecarregados e dê as boas-vindas a uma visão geral concisa e motivadora graças a modelos gratuitos como este. 👋

O one-pager de negócios ajuda sua equipe a entender o "porquê" de suas metas, promovendo um senso de propósito e alinhamento.

Como você já está revisando os números de vendas anuais, este também pode ser um bom momento para atualizar seu estratégias de gerenciamento de marca ou plano de negócios para turbinar suas vendas e lucros no próximo ano. Faça o download deste modelo

3. Modelo de resumo do produto ClickUp

Modelo de resumo do produto ClickUp

Os Modelo de resumo de produto da ClickUp ajuda você a organizar e agilizar o processo de processo de desenvolvimento de produtos para que você possa executar um lançamento mais bem-sucedido.

Ele também pode ajudar você a fazer com que os produtos passem pelo desenvolvimento mais rapidamente!

Se você for apresentar os produtos a clientes em potencial, esse também pode ser um bom momento para escolher um produto sólido Software de marketing de CRM que permite que você e os membros da sua equipe coletem e registrem informações sobre os clientes à medida que a empresa cresce.

O one-pager gratuito da empresa mantém as especificações do produto, o feedback e as tarefas relacionadas em um só lugar. Você pode usar personalizações de formatação instantânea, como incorporação de links e tags de documentos, para facilitar o entendimento do produto pelas equipes de marketing e vendas com base nessa única página.

E com comentários e comentários atribuídos, sua equipe pode tratar essa única página como um QG enquanto trabalha no processo de desenvolvimento do produto. Aumente a produtividade, aprimore a colaboração e acelere o processo de desenvolvimento de produtos com o Product Brief Document do ClickUp.

Comece hoje mesmo e testemunhe o poder do trabalho em equipe organizado!

Precisa elevar todo o seu processo de relatório de produto? Experimente usar o one-pager comercial em conjunto com o Modelos de relatórios de vendas para uma abordagem geral que ajude os membros da sua equipe a organizar os principais detalhes do seu produto. Faça o download deste modelo

4. Modelo de resumo de projeto de marketing do ClickUp

Modelo de resumo do projeto de marketing do ClickUp

Os Modelo de resumo de projeto de marketing da ClickUp funciona como um one-pager da empresa que o ajuda a delinear as principais informações para que seu projeto de marketing seja um sucesso.

Ele é usado para comunicar as metas, os objetivos e os detalhes do público-alvo do projeto. Ele também rastreia tarefas e subtarefas.

Crie um one-pager para briefs de projetos de marketing com esse modelo versátil que mantém todos focados em objetivos comuns.

Esse modelo inclui campos personalizados para departamentos, entregáveis, público-alvo e qualquer documentação suplementar, de modo que você possa modificá-lo facilmente para atender às suas necessidades.

Se você gostou desse estilo de modelo, confira nossos outros modelos de resumo de projeto para ajudar a tornar bem-sucedida sua próxima página de negócios ou esboço de projeto. Faça o download deste modelo

5. Modelo de proposta de serviços ClickUp

Modelo de proposta de serviços do ClickUp

Reforce a qualidade e a competência de seus serviços com o Modelo de proposta de serviços do ClickUp . Este modelo é gratuito e o ajudará a criar confiança com os clientes.

Por exemplo, páginas únicas como esse modelo oferecem espaços designados para incluir detalhes como informações de contato, histórico da empresa, descrição do projeto, escopo do projeto, entregáveis, dependências e pagamento.

A ferramenta gratuita Services Proposal Template também permite que você personalize a formatação com imagens incorporadas e alterações de fonte.

O uso do Modelo de Proposta de Serviços do ClickUp ajuda você a redigir rapidamente uma proposta clara, concisa e persuasiva, para que você possa conseguir mais contratos! 🎉 Faça o download deste modelo

6. Modelo de proposta de programa ClickUp

O modelo de proposta de programa da ClickUp ajuda você a apresentar uma breve proposta para praticamente qualquer tipo de programa

O modelo Modelo de proposta de programa da ClickUp ajuda você a resumir as informações e os requisitos necessários para apresentar seu próximo programa.

Você pode usá-lo para criar um boletim informativo empresarial que explique seu programa, objetivos e orçamento, e compartilhe imagens de materiais promocionais, como folhetos, camisetas ou anúncios.

Use isso para escrever um resumo bem planejado, com bons recursos e bem executado para compartilhar com possíveis investidores ou partes interessadas. Nunca foi tão simples escrever um resumo. Faça o download deste modelo

7. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Modelo de proposta comercial do ClickUp

Está procurando parcerias com outras empresas? A Modelo de proposta comercial da ClickUp pode ajudá-lo a chegar lá com seu layout simples, mas eficaz, para todas as suas páginas únicas.

Esse modelo gratuito ajuda você a criar uma visão geral profissional do negócio que pode ser usada para apresentar parcerias. Use-o para mostrar seus ativos! Deixe que outras empresas saibam por que você e sua equipe valem o investimento.

O modelo de um pager fornece tudo o que você precisa para desenvolver uma proposta comercial atraente, impressionar seus clientes e garantir essas parcerias importantes. Faça o download deste modelo

8. Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp

Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp

Desenvolva propostas com facilidade graças ao Modelo de quadro branco de proposta de projeto da ClickUp .

Este modelo de quadro branco foi criado para ajudá-lo a preparar uma nova proposta de projeto que resolva um problema ou atenda a uma necessidade organizacional.

Destaque seus pontos principais e mostre as realizações de toda a equipe como um quadro branco digital de uma página de negócios.

Esse formato de quadro branco permite que as partes interessadas e os membros da equipe façam e respondam perguntas dentro do documento. E você vai adorar a nota adesiva design que torna divertidos os detalhes do programa e a colaboração!

As empresas de nível empresarial podem querer considerar Ferramentas de colaboração empresarial que podem lidar com entradas e comunicações de equipes muito maiores.

Os one-pagers como esse fornecem à sua equipe o espaço necessário para desenvolver propostas de alto nível. Ele também inclui funções superlegais que permitem acompanhar o planejamento de sprint, fazer brainstorming de conceitos e colaborar e trabalhar em conjunto com toda a equipe.

Prepare-se para impressionar seu público com documentos bem elaborados que destacam sua experiência e demonstram como você atenderá às necessidades da organização. Faça o download deste modelo

9. Modelo de caso de negócios de uma página do Word

Crie uma página de resumo executivo personalizada com o modelo de caso de negócios de um pager do Word

Publique um belo sumário executivo usando o modelo de caso de negócios em um pager do Word da Template.net.

Você pode imprimir esse one-pager de negócios ou baixar seus documentos como um documento do Word, do Google ou uma página da Apple.

Em termos de modelos de página única do Template.net, este está disponível apenas para membros Pro. Faça o download desse modelo

10. Modelo de Powerpoint One Pager da SlideModel

Via SlideModel

Simplifique a apresentação de sua startup com o modelo de PowerPoint One Pager da SlideModel.

Ao falar com potenciais investidores cada segundo é importante. Desenvolver um one-pager claro e conciso mostra que você respeita o tempo deles. Isso também aumenta a chance de que eles o levem a sério.

Esse one-pager em PowerPoint, desenvolvido para startups, inclui um formato de três partes para ajudá-lo a criar resumos das principais informações de sua startup. E esse one-pager reúne tudo isso em uma apresentação atraente, fácil de ler e profissional.

Dos modelos de página única, este inclui várias seções para ajudá-lo a exibir todos os principais pontos relacionados à sua startup, inclusive a apresentação da equipe, visão geral do negócio, missão, mercado-alvo, finanças, produtos e conquistas.

Você pode até combinar o modelo do PowerPoint com modelos de lançamento de produtos para cobrir todas as suas bases. Faça o download deste modelo

Modelos de um pager, alguém quer?

Em um mundo em que o tempo é essencial, os modelos de uma página vêm em seu socorro.

Os modelos de uma página orientam, estruturam e simplificam suas apresentações e propostas. Quer você esteja buscando resumos executivos concisos, resumos de produtos ou objetivos anuais, esperamos que esses exemplos práticos de um pager tornem tudo mais fácil.

Escolha os modelos para ajudá-lo a criar os one-pagers de que precisa com base no que você planeja apresentar e para quem vai apresentá-lo. Lembre-se de que os melhores modelos de página única são simples, estruturados e fáceis de compartilhar.

Sua próxima apresentação de uma página bem-sucedida pode estar a apenas um modelo de distância. Por que esperar? Prepare-se e comece a trabalhar com Modelos do ClickUp hoje!