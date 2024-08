10 modelos gratuitos de resumo executivo em Word, Slides e ClickUp

Os resumos executivos são uma parte fundamental de qualquer plano de negócios e o sucesso deles depende de muita coisa!

Apesar de serem uma pequena parte de uma proposta maior, os resumos executivos têm um grande propósito em gerenciamento de projetos e serão lidos por todas as partes interessadas, superiores ou investidores que você espera impressionar. Portanto, eles devem ser tratados com cuidado.

Seu sumário executivo deve ser curto e agradável, mas também precisa ser contundente. Diferente de um resumo, o sumário executivo fornece uma variação condensada do que a proposta do seu projeto explica em detalhes. Pense nele como a versão de destaque ou SparkNotes de sua proposta de projeto documentos mais detalhados do projeto .

O fato é que os resumos executivos têm tudo a ver com estratégia. Eles podem ser breves, mas são intencionais! E há um segredo para conseguir sempre o resumo perfeito para sua proposta: os modelos. 🙂

Os modelos de sumário executivo são a única maneira infalível de garantir que você acerte sempre os pontos mais impactantes. Além disso, eles ajudam você a economizar tempo escrevê-las e tornar o processo geral significativamente menos estressante e mais padronizado.

Continue lendo para saber mais sobre os modelos de sumário executivo e os recursos obrigatórios que você deve procurar antes de fazer o download. Acesse também 10 dos melhores modelos gratuitos de sumário executivo para qualquer tipo de proposta! Independentemente de você usar o ClickUp, Word, PowerPoint ou similares, temos um modelo para facilitar significativamente seus resumos. 🙌🏼

O que é um modelo de sumário executivo?

Antes de mais nada, o que é um sumário executivo?

Um sumário executivo resume os pontos principais de um relatório ou proposta maior em um documento breve e de fácil digestão. Esse resumo dará ao leitor uma compreensão sólida do que está por vir e abrangerá as principais conclusões do corpo maior, incluindo plano do projeto o plano de projeto é um documento que descreve o problema que ele pretende resolver, o escopo do projeto e detalhamento de custos, OKRs e muito mais.

O tamanho do resumo varia de acordo com a complexidade do seu projeto, mas uma boa regra geral é pensar nele como uma "seção" em vez de um documento completo.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Quando se trata de resumos executivos no gerenciamento de projetos, aqui estão os cinco principais pontos a serem abordados em seu resumo executivo:

Descrição do projeto: É assim que você vai fisgar o leitor! Limite-se a duas ou três frases que resumam o projeto e seu objetivo. O problema que você está resolvendo: Por que você está criando esse produto? Use essa oportunidade para se aprofundar nos motivos pelos quais as pessoas precisam dessa solução. Análise do mercado: Isso inclui seu público-alvo, qualquer pesquisa que você tenha feito e dados que ajudem a comprovar por que seu produto será bem-sucedido. O processo: Sem se aprofundar muito no fluxo de trabalho, o que será necessário para que esse projeto saia do papel? Descreva os recursos, o orçamento, as pessoas e o tempo necessários para tornar seu projeto possível. Projeções futuras e próximas etapas: O que o leitor ganha com isso? Como esse projeto gerará lucro para os envolvidos e quais são as próximas etapas para alcançar o objetivo? objetivo do projeto Isso parece muito difícil de lembrar, certo?

Portanto, alivie um pouco a pressão do seu processo de resumo, investindo seu tempo de forma mais produtiva - em um modelo de resumo executivo personalizável que garante resultados! Pense no seu modelo de sumário executivo como as rodinhas de uma bicicleta ou os pára-choques de uma pista de boliche - exceto que todos os usam, até mesmo os gerentes de projeto mais experientes do jogo!

Como outros modelos de gerenciamento de projetos se você tiver um modelo de gerenciamento de projetos, esses documentos pré-criados o orientarão na direção certa, independentemente do seu orçamento ou tipo de projeto! Os melhores modelos serão fáceis de usar, compartilhar e complementar seu software de gerenciamento de projetos . Dessa forma, a proposta, o resumo, o fluxo de trabalho e o progresso do projeto podem estar todos na mesma plataforma. Isso não apenas ajuda a economizar tempo, mas é crucial para simplificar os processos e manter a equipe de gerenciamento na mesma página.

Mas o que mais você deve procurar em seu modelo de sumário executivo?

Principais recursos a serem procurados em modelos de sumário executivo

Cobrimos as cinco grandes seções de todo sumário executivo bem-sucedido, mas quais recursos você deve procurar no modelo real?

Altamente visual: Quando as pessoas pensam em resumos, é fácil pensar em uma página em branco. Em vez disso, você deve pensar no seu resumo como um auxílio de apresentação. Quanto mais visual, envolvente e interessante for o seu resumo, mais fácil será para as partes interessadas entendê-lo. Da próxima vez que for abrir um novo documento, tente olhar para software de lousa digital para levar seu resumo adiante.

Ferramentas de colaboração: A edição ao vivo, os comentários, as @menções e o compartilhamento de tela são grandes recursos para o seu modelo. O resumo só ficará mais forte se mais pessoas olharem para o rascunho, e os recursos de colaboração ajudarão a equipe a trabalhar em conjunto e a apresentar um ao lado do outro sem sobreposição!

Vários membros da equipe editando um documento de uma só vez no ClickUp Docs

**Compartilhamento e permissões: Certifique-se de que seu sumário executivo esteja acessível! Nem todos usarão o mesmo software de gerenciamento de projetos que sua equipe, mas as opções personalizadas de compartilhamento e permissão lhe darão o poder de escolher quem pode editar, visualizar e distribuir seu trabalho.

Integrações: Mais integrações lhe darão a capacidade de adicionar mais contexto ao seu resumo e torná-lo mais valioso a longo prazo. Especialmente a incorporação! A inclusão de dados importantes, mídia, gráficos e links fará com que o seu resumo signifique muito mais do que um simples documento.

10 modelos gratuitos de resumo executivo que você precisa experimentar

Os resumos executivos são tarefas enganosamente curtas!

Embora possam ser breves, é preciso muito trabalho, estratégia e reflexão para garantir seu sucesso. E como o resumo será visto por todos os envolvidos e, às vezes, será a primeira coisa que eles verão, é fundamental que ele seja feito corretamente todas as vezes.

Portanto, antes de passar mais um segundo suando em frente à sua proposta de várias páginas, consulte um destes 10 resumos gratuitos exemplos de sumário executivo para dar o pontapé inicial em suas mensagens estratégicas.

1. Modelo de documento de resumo executivo do ClickUp

Modelo de documento de resumo executivo do ClickUp

Aqui está o Modelo de documento de resumo executivo do ClickUp para ajudá-lo a escrever um teaser atraente para sua proposta de projeto. Você saberá exatamente o que adicionar com a ajuda de uma pergunta orientadora na parte superior de cada seção. Quando terminar, exclua as perguntas para ter um documento mais limpo! 🤩

Você pode explicar a proposta de valor da sua proposta ao seu público (como possíveis investidores) com os recursos interativos deste modelo. Forneça detalhes sobre seu plano de negócios ou proposta de projeto, incluindo a declaração de missão da empresa, metas, objetivos do projeto produtos e mercado-alvo.

O documento divide os principais tópicos em seções, para que você não precise gastar tempo extra na formatação! Os destaques do modelo incluem:

Visão geral do projeto : Uma breve descrição de seu projeto proposto

: Uma breve descrição de seu projeto proposto Foco Assunto: O feedback do cliente ou o problema que o projeto pretende resolver

Assunto: O feedback do cliente ou o problema que o projeto pretende resolver Destaques do projeto : Resultados da análise de mercado e pontos fortes do projeto

: Resultados da análise de mercado e pontos fortes do projeto Finanças: Projeções e requisitos financeiros

Dica profissional: Personalize seu modelo de sumário executivo com sua marca e informações básicas. Em seguida, salve-o e aplique-o a futuros resumos executivos para que você sempre tenha acesso a documentos pré-preenchidos a qualquer momento! Faça o download deste modelo

2. Modelo de resumo executivo do ClickUp Whiteboard

Modelo de resumo executivo do ClickUp Whiteboard

Modelo de resumo executivo do quadro branco do ClickUp é uma ferramenta perfeita para gerentes de projeto que desejam que seu sumário executivo seja uma experiência interativa que mantenha a atenção do leitor durante toda a apresentação.

Com um quadro branco digital, você pode comunicar suas ideias visualmente e causar uma impressão duradoura no seu público. Você também precisará de um conjunto de ferramentas de produtividade para organizar seus pensamentos, criar gráficos, fazer anotações em imagens e atribuir tarefas acionáveis. 🎯

Entre: Quadros brancos ClickUp !

Usando o Whiteboard do ClickUp como uma ferramenta de resumo executivo, seu conteúdo pode funcionar como uma tela de trabalho e uma apresentação envolvente do início ao fim.

Os Whiteboards do ClickUp oferecem incorporação, edição de rich text, vinculação de recursos e muito mais para facilitar a criação de resumos executivos. Em sua forma básica, os quadros brancos são compostos por esses elementos poderosos:

ClickUp Cards (tarefas) que você pode adicionar ao Whiteboard à medida que trabalha com suas ideias

(tarefas) que você pode adicionar ao Whiteboard à medida que trabalha com suas ideias Objetos (formas, notas adesivas, imagens)

(formas, notas adesivas, imagens) Conectores (setas, linhas)

Não tem certeza de quais etapas tomar primeiro em seu Whiteboard? Nós o ajudamos com um guia de introdução no modelo! Faça o download deste modelo

3. Modelo de memorando executivo do ClickUp

Modelo de memorando executivo do ClickUp

Assim como os resumos executivos, os memorandos executivos memorandos são documentos curtos que contêm as informações mais recentes sobre o projeto para as principais partes interessadas. O objetivo de um memorando executivo é comunicar informações importantes ao público-alvo, como o status de um projeto, políticas ou procedimentos e processos multifuncionais da empresa.

Dependendo da frequência com que seu público espera que um memorando executivo chegue à caixa de entrada, você deve começar a criar um wiki central onde todos os seus memorandos serão armazenados para fins de manutenção de registros.

A realidade é que os cronogramas, as entregas, as partes interessadas e os colaboradores de um determinado projeto provavelmente mudarão em algum momento. Em alguns casos, ficamos tão atolados de trabalho que deixamos de atualizar a documentação por dias ou semanas. 🗓

O ClickUp Docs se integra perfeitamente às suas tarefas e projetos. Você está a apenas alguns cliques de recuperar qualquer documentação para consultar ou atualizar dentro da plataforma.

Experimente gratuitamente hoje mesmo! Conecte o Modelo de memorando executivo do ClickUp para fluxos de trabalho, criando subpáginas aninhadas para cada memorando no modelo e vinculando as subpáginas aos memorandos. Suas partes interessadas apreciarão a trilha digital! Faça o download deste modelo

4. Modelo de resumo do programa ClickUp

Modelo de resumo do programa ClickUp

O período de tempo necessário para concluir um programa pode variar de meses a até anos. Ao contrário dos projetos, eles tratam dos benefícios, da transformação e da mudança da organização. Para esse tipo de proposta, não podemos usar um modelo básico de sumário executivo! Modelo de resumo de programa do ClickUp oferece a você um local único para criar uma visão geral de alto nível dos programas que você executa na organização. ⚡️

O documento de resumo do programa deve incluir as seguintes seções para que seja o mais eficaz possível:

Nome e objetivo do programa : Indique claramente o nome e forneça uma breve descrição de sua finalidade e objetivos

: Indique claramente o nome e forneça uma breve descrição de sua finalidade e objetivos Público-alvo ou beneficiários : Identifique o público-alvo ou os beneficiários do programa ou da iniciativa (e qualquer informação demográfica relevante)

: Identifique o público-alvo ou os beneficiários do programa ou da iniciativa (e qualquer informação demográfica relevante) Principais atividades e marcos do projeto : Forneça uma visão geral do cronograma, incluindo as datas de início e término e as principais fases

marcos do projeto : Forneça uma visão geral do cronograma, incluindo as datas de início e término e as principais fases Resultados mensuráveis e impacto : Identifique os resultados mensuráveis ou o impacto que se espera que o programa alcance e como ele será avaliado

: Identifique os resultados mensuráveis ou o impacto que se espera que o programa alcance e como ele será avaliado Financiamento e parceiros: Forneça informações sobre a fonte de financiamento e quaisquer parceiros ou colaboradores envolvidos no programa ou na iniciativa Faça o download deste modelo Verifique nossos detalhes_ guia de gerenciamento de programas **para dicas, exemplos e recursos para um programa bem-sucedido

5. Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp

Crie links compartilháveis e gerencie permissões para equipes, convidados ou acesso público

Um relatório resumido da folha de pagamento de funcionários geralmente é preparado para o pessoal de RH ou Finanças responsável pelo processamento das folhas de pagamento. Nesse relatório, as despesas com folha de pagamento são resumidas para o período de tempo especificado, por exemplo, um mês ou um trimestre no passado.

Durante uma revisão da folha de pagamento, a gerência garantirá a conformidade com as leis trabalhistas e considerará as despesas com a folha de pagamento em relação ao orçamento. Há vários usos para o relatório da folha de pagamento, inclusive a identificação de discrepâncias ou erros que possam ocorrer no processo da folha de pagamento e o acompanhamento do progresso de projetos ou iniciativas relacionados à folha de pagamento. 📊

Você pode colaborar com seus parceiros multifuncionais com Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp e economize o tempo extra de enviar e-mails de ida e volta! Basta destacar qualquer texto para adicionar um comentário ou @mencionar membros para chamar a atenção para itens de ação.

Em todo o modelo, você encontrará tabelas organizadas semelhantes às de uma planilha em um documento do ClickUp. Quando terminar de editar o modelo, você poderá atualizar as configurações do documento para proteger o conteúdo e compartilhá-lo com sua equipe. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório da diretoria executiva do ClickUp

Modelo de relatório da diretoria executiva do ClickUp

Um relatório da diretoria executiva é um documento que apresenta uma visão geral do progresso, do desempenho, das estratégias e da saúde de uma organização. Normalmente, ele contém informações sobre as finanças, as operações e as metas da empresa. A equipe e as operações da empresa também são incluídas se alguma mudança importante tiver ocorrido ou estiver prestes a ocorrer. 🔮

Neste Modelo de relatório da diretoria executiva do ClickUp no modelo de relatório da diretoria executiva do ClickUp, você encontrará instruções e recursos visuais poderosos que o ajudarão a criar um relatório profissional:

Áreas-chave de foco : Metas do projeto que foram definidas no início do ano e um detalhamento das atualizações mês a mês

: Metas do projeto que foram definidas no início do ano e um detalhamento das atualizações mês a mês Fatores críticos de sucesso : Indicadores-chave de desempenho(KPIs) relevantes e críticos para a diretoria *Finanças: Atualização sobre a saúde financeira da empresa e um detalhamento dos números mês a mês

: Indicadores-chave de desempenho(KPIs) relevantes e críticos para a diretoria *Finanças: Atualização sobre a saúde financeira da empresa e um detalhamento dos números mês a mês Desafios e planos de ação: Tarefas em andamento para resolver desafios Faça o download deste modelo Download modelos de carta de projeto **para estabelecer o escopo do seu projeto

7. Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp

Modelo de relatório de status do projeto executivo ClickUp

Aqui está o Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp se seus executivos gostam de visualizar o desempenho do projeto!

Ao usar a visualização, dados e informações complexos podem se tornar mais fáceis de compreender e acessíveis. Isso é relevante para a gerência sênior, que pode não estar ativamente envolvida nas operações diárias do projeto.🛠

O modelo inclui diferentes visualizações de tarefas (lista, quadro Kanban, linha do tempo e tabela) para comparar o desempenho do projeto em relação a metas ou benchmarks. Os resultados? Decisões mais bem informadas e horas economizadas na criação de relatórios de curta duração!

Dica profissional: Adicione uma visualização Gantt ao seu modelo e visualize vários projetos em um só lugar! Faça o download deste modelo

8. Modelo de resumo executivo do Microsoft Word

via Microsoft O esboço simples deste documento do Word o ajudará a escrever um sumário executivo. Ele inclui seções sobre objetivos comerciais, público-alvo, concorrência, riscos e oportunidades, que o guiarão no processo de criação do documento.

Recursos visuais como tabelas, diagramas e gráficos envolvem seu público melhor do que qualquer outro tipo de conteúdo, portanto, não se esqueça de incluí-los em seu documento. 🎨

Sabemos que criar elementos visuais no Word é uma tarefa demorada, portanto, aqui estão alguns guias para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu conteúdo visual!

via SlideModel Uma lista de modelos de apresentação não estaria completa sem o modelo de resumo executivo do PowerPoint! É um design de três listas usado para apresentar objetivos de negócios em um slide de uma página.

Os resumos executivos simplificam o conteúdo da sua proposta de projeto, mas você ainda deseja fornecer o máximo de informações ao seu público, para que ele tenha uma visão geral.

Esse modelo seria perfeito para ser usado por investidores ou partes interessadas que solicitam informações importantes em um único instantâneo. 📸

Dica profissional: Uma alternativa visual seria a nº 2 desta lista - o modelo de resumo executivo do ClickUp Whiteboard. Como apresentador com um quadro branco, você tem a liberdade de transformar sua apresentação de estática em interativa com formas e imagens! Faça o download desse modelo

10. Modelo de resumo executivo para Google Slides

via Google O Google Slides é um poderoso ferramenta de apresentação que oferece uma ampla variedade de recursos e funcionalidades. Colabore em tempo real com outras pessoas, incorpore multimídia e adicione animações e transições! Ele se integra a outros produtos do Google, como o Google Drive, facilitando o acesso e o compartilhamento de apresentações. 🔗

O modelo de resumo executivo para Google Slides abrange um esboço básico para desenvolver um resumo executivo. Use as seções incluídas ou faça uma lista dos pontos importantes que deseja apresentar abordar durante uma reunião . Essa lista pode ser tão simples quanto a descrição da empresa, produtos ou serviços, análise de mercado, vantagem competitiva e informações financeiras. Faça o download deste modelo

Quem se beneficia com o uso de um modelo de sumário executivo?

Empreendedores: As start-ups e as pequenas empresas podem utilizar um sumário executivo para atrair potenciais investidores, parceiros e clientes. O sumário executivo permite que elas apresentem de forma abrangente seu modelo de negócios, estratégias, metas e plano geral sem entrar em detalhes minuciosos, economizando tempo e, ao mesmo tempo, atraindo interesse.

Investidores: Um sumário executivo é uma ferramenta valiosa para os investidores entenderem um negócio ou uma possível oportunidade de investimento com um gasto mínimo de tempo. Ele destaca os principais elementos de uma proposta ou plano de negócios, ajudando-os a tomar decisões eficientes e informadas.

Em resumo, escolha um modelo de sumário executivo do ClickUp

Seu sumário executivo deve complementar sua proposta ou relatório comercial mais amplo - da mesma forma que seu modelo de sumário executivo deve complementar seu software de gerenciamento de projetos!

Com os relacionamentos ClickUp, é simples vincular tarefas e documentos do espaço de trabalho

Criar o seu sumário executivo com um modelo desenvolvido para aumentar a sua produtividade levará o seu esforço, a sua equipe e o seu projeto mais longe no longo prazo. Além disso, você economizará um tempo importante no processo de planejamento.

Usando Documentos do ClickUp e seu sistema Kanban Visualização do quadro e Quadros brancos são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais você pode dar vida ao seu sumário executivo - e os modelos tornam a experiência ainda mais fácil! Mas a melhor parte? Você pode dar os próximos passos diretamente do próprio sumário, tornando todo o documento mais valioso durante todo o processo do projeto.

Converta facilmente itens em um ClickUp Whiteboard em tarefas

O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em um hub centralizado. Com mais de 15 maneiras altamente visuais para criar seu fluxo de trabalho, um rico conjunto de recursos sobre 1.000 integrações e centenas de modelos personalizáveis para cada caso de uso, o ClickUp cria soluções para equipes de qualquer tamanho e todos os planos de preços .

Acesse o ClickUp Docs, quadros brancos, visualização de quadro, tarefas ilimitadas e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje.