As 10 melhores ferramentas de software de CRM Marketing em 2024

Há uma grande quantidade de dados sobre seus clientes.

A parte ruim é que os dados geralmente estão espalhados por uma variedade de produtos em sua pilha de tecnologia. A pior parte é que esses dados geralmente são difíceis de manter em sincronia. O gerenciamento do relacionamento com o cliente ( CRM ) reúne todos esses dados e muito mais.

Essas ferramentas ajudam a gerenciar todos os seus contatos em um local conveniente que se integra a outras áreas da sua pilha de tecnologia para que tudo esteja sempre sincronizado. Elas facilitam a melhorar o marketing por meio da personalização. Neste artigo, daremos uma breve olhada no marketing de CRM e, em seguida, listaremos algumas das melhores ferramentas do mercado para essa tarefa.

O que é CRM Marketing?

O software de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) é usado para reunir informações sobre os clientes em um local central. O marketing de CRM utiliza os dados para ajudar a criar e manter relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Ao aproveitar os dados em seu CRM, as empresas podem entender melhor o comportamento, as preferências e as necessidades de seus clientes . Elas podem usar esse conhecimento para criar produtos e serviços mais eficazes estratégias de marketing . O marketing baseado em dados de CRM é mais personalizado e relevante, levando a rOI aprimorado .

O que você deve procurar em um software de CRM de marketing?

Ao escolher um software de CRM de marketing, há alguns elementos importantes que você deve procurar.

Integração com outros sistemas : O objetivo doSoftware de CRM é tornar-se uma única fonte de verdade. Ele deveintegrar com a maior parte possível de sua pilha.

: O objetivo doSoftware de CRM é tornar-se uma única fonte de verdade. Ele deveintegrar com a maior parte possível de sua pilha. Facilidade de uso : Não importa o quanto uma ferramenta seja poderosa se ninguém conseguir descobrir como usá-la. Seu CRM deve ser algo em que todos os funcionários que precisarão usá-lo possam ser treinados rapidamente.

: Não importa o quanto uma ferramenta seja poderosa se ninguém conseguir descobrir como usá-la. Seu CRM deve ser algo em que todos os funcionários que precisarão usá-lo possam ser treinados rapidamente. **Análises e relatórios de marketing : A chave para um marketing de CRM eficaz é poder usar os dados que vocêSoftware de CRM fornece. É importante que a ferramenta que você escolher forneça dados acessíveis e relevantes.

: A chave para um marketing de CRM eficaz é poder usar os dados que vocêSoftware de CRM fornece. É importante que a ferramenta que você escolher forneça dados acessíveis e relevantes. Suporte ao cliente: Seus clientes confiam em você, e você confia no seu CRM. Quando algo dá errado com ele, você precisa saber que poderá obter uma resposta rapidamente.

As 10 melhores ferramentas de CRM de marketing

Crie seu sistema ideal para gerenciar contatos, clientes e negócios e, ao mesmo tempo, adicione facilmente links entre tarefas e documentos para agilizar seu trabalho

Nós sabemos, o ClickUp está no topo desta lista, mas por um bom motivo! O ClickUp é a plataforma ideal para equipes de marketing devido à sua natureza flexível e personalizável. Ele tem um espaço de trabalho centralizado que oferece uma variedade de opções de visualização para gerenciar projetos.

Seu sistema integrado recursos de gerenciamento de projetos permitem o acompanhamento fácil do progresso para que as equipes de marketing cumpram os prazos dos projetos. Além disso, ClickUp integra-se perfeitamente com com ferramentas de marketing, como Google, Slack e HubSpot, facilitando um melhor fluxo de trabalho e produtividade.

O avançado recursos de automação permitem que as equipes economizar tempo em tarefas repetitivas, como criação e atribuição de tarefas e definição de lembretes. A plataforma simplificada e rica em recursos do ClickUp otimiza a produtividade da sua equipe de marketing e, ao mesmo tempo, aprimora seus esforços de vendas com o compartilhamento eficiente de informações.

Vamos dar uma olhada mais profunda no motivo pelo qual as equipes de marketing adoram **CRM da ClickUp :

Melhores recursos do ClickUp

Painéis do ClickUp **Acompanhe visualmente o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho das negociações (e as médias) e bloqueie seus desempenho da equipe de vendas para garantir que suas táticas de marketing estejam funcionando

Status e campos personalizados : Personalize os estágios do processo de vendas ou acompanhe pedidos, leads quentes, pontuação e muito mais adicionando campos personalizados ao seu fluxo de trabalho de CRM

: Personalize os estágios do processo de vendas ou acompanhe pedidos, leads quentes, pontuação e muito mais adicionando campos personalizados ao seu fluxo de trabalho de CRM Campos de fórmula : Calcular automaticamente o custo de um novo pedido de produto ou rastrear pontuações de novos leads

Revisão e anotações Dê aos clientes acesso a documentos de marketing importantes e trabalhe em sintonia com elesem seus projetos* Modelos de marketing personalizados: Escolha entre dezenas de modelos de marketing personalizadosModelos de CRM no ClickUp para rastrear campanhas de marketing,projetos de design,metas de marketingplanos de conteúdo, entre outros

Modelos de marketing personalizados: Escolha entre dezenas de modelos de marketing personalizadosModelos de CRM no ClickUp para rastrear campanhas de marketing,projetos de design,metas de marketingplanos de conteúdo, entre outros **Automação de fluxo de trabalho : Aplique automaticamente novos modelos, adicione comentários ou mova itens entre status para realmente se concentrar nas tarefas importantes

: Aplique automaticamente novos modelos, adicione comentários ou mova itens entre status para realmente se concentrar nas tarefas importantes Visualizações flexíveis de CRM: Organize as contas sem esforço com as mais de 10 visualizações flexíveis de CRM do ClickUp para facilitar a organização das contas

Limitações do ClickUp

Os recursos de personalização podem ser excessivos para alguns

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (pelo menos não ainda!)

Alguns outros CRMs desta lista podem ser mais adequados para empresas

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Plano Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Plano Business Plus : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato conosco para obter detalhes!

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Força de vendas

Via Força de vendasO Salesforce é um produto líder de CRM que oferece um conjunto abrangente de recursos para vendas, marketing e atendimento ao cliente. Embora seja uma das opções mais caras desta lista, as empresas confiam no Salesforce para turbinar suas estratégias de marketing e lidar com campanhas multicanais.

Suas mensagens direcionadas, a eficácia mensurável das campanhas, a integração com o cliente e a capacidade de gerenciamento de marketing são essenciais gerenciamento de leads painéis de controle personalizáveis e integrações avançadas permitem que as equipes de marketing prosperem e ajudem as equipes de vendas a conseguir mais negócios.

Melhores recursos do Salesforce

Veja o desempenho de sua equipe com gráficos e tabelas fáceis de entender

Trabalhe junto com sua equipe em projetos usando uma ferramenta especial chamada feed social

Fornecer automaticamente novos clientes para o membro certo da equipe

Saiba o que as pessoas estão dizendo sobre a sua empresa no Facebook e no Twitter, tudo em um só lugar

Crie e envie campanhas de e-mail personalizadas para seus clientes com apenas alguns cliques

Defina lembretes e tarefas para você e sua equipe para que nunca perca um prazo importante

Limitações do Salesforce

Alguns usuários reclamam de preços altos e custos implícitos

Experimentam uma curva de aprendizado acentuada e problemas de adoção pelo usuário

Gastam muito tempo administrando o sistema

Desejam uma versão gratuita, como muitas outras opções de CRM

Preços do Salesforce

Essenciais : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Profissional : uS$ 75 por usuário por mês

: uS$ 75 por usuário por mês Enterprise : uS$ 150 por usuário por mês

: uS$ 150 por usuário por mês Ilimitado: uS$ 300 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 : 4.3/5 (mais de 13 mil avaliações)

: 4.3/5 (mais de 13 mil avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17 mil avaliações)

3. HubSpot

Via HubSpot O HubSpot é um software de CRM que se concentra em inbound marketing e vendas. Essa ferramenta de marketing completa também ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes. Mas sua interface avançada e integrações úteis permitem que as equipes de marketing obtenham análises detalhadas e acompanhem campanhas - tudo com a ajuda de outras ferramentas.

Melhores recursos da HubSpot

Veja tabelas e gráficos de todas as pessoas que estão interessadas em comprar de você e o quanto elas estão próximas de comprar

Converse com seus clientes por meio de bate-papo ao vivo, e-mail ou agendando uma reunião com eles

Mantenha todos os seus documentos importantes em um só lugar e compartilhe-os com sua equipe

Trabalhe com outras ferramentas populares como Microsoft Dynamic, Slack e Jira, tudo em um único aplicativo

Use modelos para criar e-mails e documentos com aparência profissional de forma rápida e fácil

Receba lembretes sobre tarefas que você precisa realizar para nunca se esquecer de fazer o acompanhamento de um cliente

Limitações da HubSpot

Alguns acham que os planos de preços podem ser confusos

Percebem que os preços aumentam rapidamente

Lidar com a falta de suporte adequado no plano gratuito

Alguns dizem que ele não tem tantos recursos quanto outros programas de CRM

Preços da HubSpot

Plano gratuito

Plano inicial : uS$ 50/mês para cada produto

: uS$ 50/mês para cada produto Profissional : Mínimo de US$ 400/mês para até cinco usuários

: Mínimo de US$ 400/mês para até cinco usuários Enterprise: Mínimo de US$ 1.200/mês para até dez usuários

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.600 avaliações)

4. Zendesk Sell

Via ZendeskZendesk O Sell é um produto de CRM que se integra aos famosos produtos de atendimento ao cliente da Zendesk. Os usuários adoram o Zendesk por causa de seus excelentes aplicativos móveis para analisar, rastrear e gerar relatórios em qualquer lugar. Além disso, o Zendesk fornece análises e relatórios abrangentes para garantir que os esforços de marketing não sejam desperdiçados.

Essa plataforma detalhada pode monitorar aspectos como a satisfação do usuário e os tempos de resposta. E, assim como outras ferramentas desta lista, ela possui pesquisas e formulários incorporados para ajudar a organizar o feedback do cliente.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Acompanhe as interações com seus clientes, incluindo chamadas, e-mails e reuniões

Use a previsão de vendas para prever quanto dinheiro você ganhará no futuro

Compartilhe anotações e colabore com sua equipe em contas de clientes

Obtenha insights sobre seu desempenho de vendas com relatórios visuais

Envie campanhas de e-mail personalizadas para grupos de clientes

Use o aplicativo móvel para acessar informações de clientes e trabalhar em negócios de qualquer lugar

Limitações do Zendesk Sell

Alguns relatam que a experiência é um pouco difícil de aprender

Os usuários acham que ele pode ser caro se quiserem usar os recursos mais avançados

Pode ser difícil entrar em contato com o suporte ao cliente

Preços do Zendesk Sell

Equipe : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Crescimento : uS$ 49 por usuário por mês

: uS$ 49 por usuário por mês Profissional : $99 por usuário por mês

: $99 por usuário por mês Empresarial: A partir de US$ 150 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ Software de CRM para Mac !

5. Zoho CRM

Via Zoho O Zoho CRM é a parte de CRM do ecossistema de aplicativos de negócios da Zoho. Muitas equipes de marketing gostam dele porque ele se adapta a equipes de diferentes tamanhos. O Zoho também pode simplificar os processos de vendas e os fluxos de trabalho da equipe de suporte ao cliente.

Melhores recursos do Zoho

Deixe que o aplicativo faça parte do seu trabalho, enviando e-mails automaticamente e fazendo o acompanhamento de clientes potenciais

Crie sites especiais apenas para seus clientes acessarem informações e se manterem informados

Responda a e-mails de todas as suas diferentes contas de e-mail sem precisar alternar entre aplicativos

Veja tudo o que está acontecendo com suas vendas em um só lugar com gráficos e tabelas

Acompanhe todas as reuniões e chamadas de clientes em um único calendário, para que você nunca perca um compromisso

Seja notificado quando um cliente realizar uma ação específica, como abrir um e-mail ou preencher um formulário

Limitações do Zoho

Alguns têm dificuldade com a quantidade de personalização necessária para começar

Lidar com formulários que não são otimizados para conversões

Os usuários acham que o Zoho oferece muitos recursos, mas eles começam a perder complexidade à medida que as demandas aumentam

A experiência do suporte ao cliente é limitada

Preços do Zoho

Padrão : uS$ 14 por usuário por mês

: uS$ 14 por usuário por mês Profissional : uS$ 23 por usuário por mês

: uS$ 23 por usuário por mês Empresarial : uS$ 40 por usuário por mês

: uS$ 40 por usuário por mês Ultimate: uS$ 52 por usuário por mês

Zoho ratings and reviews

G2 : 4/5 (mais de 2.300 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.200 avaliações)

Experimente estes *Alternativas ao Zoho* !

6. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.comSegunda-feira baseou seu software de CRM em sua plataforma de colaboração existente. Essa ferramenta de CRM ajuda a simplificar o gerenciamento de clientes com recursos como rastreamento de negócios, automação de marketing e quadros de pipeline de vendas.

Isso é ideal para equipes de marketing que desejam obter insights sobre como os clientes percorrem toda a jornada. Além disso, o Monday usa relatórios de ROI e segmentação de clientes para ajudar a acompanhar o progresso da campanha de marketing.

Melhores recursos do Monday.com

Mantenha o controle de seus leads, negócios e clientes em um só lugar

Crie campos personalizados para rastrear as informações mais importantes para você

Use os registros de atividades para ver um histórico de todas as interações com os clientes

Colabore com sua equipe em negócios e contas de clientes

Envie e receba e-mails diretamente do aplicativo

Use a automação para otimizar seus fluxos de trabalho

limitações do #### Monday.com

Requer um mínimo de três licenças para todos os planos pagos

Limita o número de automações por mês

Restringe a conformidade com a HIPAA e alguns recursos de segurança ao plano Enterprise

Oferece recursos limitados nos planos de baixo custo

Preços da Monday.com

Básico : uS$ 10 por assento por mês

: uS$ 10 por assento por mês Standard : uS$ 14 por assento por mês

: uS$ 14 por assento por mês Pro : uS$ 24 por assento por mês

: uS$ 24 por assento por mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Monday.com avaliações e críticas

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

Compare Clique em Vs segunda-feira !

7. MailChimp

Via MailChimp O Mailchimp expandiu sua plataforma de automação e marketing por e-mail para um CRM completo. Portanto, se você estiver em busca de um serviço de e-mail avançado e fácil de usar, o MailChimp pode ser uma ótima opção software de marketing o MailChimp é uma ótima opção para gerenciamento de campanhas de marketing e muito mais.

Com centenas de modelos de e-mail personalizáveis e ferramentas de automação simples para agilizar as tarefas de rotina, as equipes de marketing apreciarão o MailChimp. Além disso, essa ferramenta de CRM de marketing vem com painéis de análise para que as equipes de marketing possam segmentar, direcionar e gerenciar facilmente as listas de assinantes.

Melhores recursos do MailChimp

Acompanhe as informações de todos os seus clientes em um só lugar, inclusive os detalhes de contato e o histórico de compras

Use tags e segmentos para agrupar seus clientes com base em seus interesses e comportamentos

Crie e-mails e páginas de destino personalizados com o editor de arrastar e soltar do Mailchimp

Configure e-mails automatizados para dar as boas-vindas a novos clientes ou fazer o acompanhamento de leads

Monitore suas vendas e o envolvimento dos clientes com relatórios interativos

Use integrações com outras ferramentas, como plataformas de mídia social e plataformas de comércio eletrônico

Limitações do Mailchimp

Limita a organização dos contatos a categorias ou tags

Exige que os usuários criem seus próprios modelos

Tem uma interface que pode parecer estranha e desajeitada para alguns usuários

Não é suficiente para gerenciar proativamente vendas, suporte ou outros processos de interação com o cliente

Preços do Mailchimp

Plano gratuito

Essenciais : uS$ 13 por mês

: uS$ 13 por mês Standard : uS$ 20 por mês

: uS$ 20 por mês Premium: $350 por mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailchimp

G2 : 4.6/5 (mais de 16 mil avaliações)

: 4.6/5 (mais de 16 mil avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 16 mil avaliações)

Confira estes_ Ferramentas de marketing de produto_ !

8. SugarCRM

Via SugarCRM O SugarCRM é um produto de CRM que se concentra na experiência do cliente em vários canais. É uma boa opção para as equipes de marketing por sua visão geral do jornada do cliente . O SugarCRM também tem recursos avançados de marketing ferramentas de gerenciamento de campanhas como automação do fluxo de trabalho e roteamento de leads.

Esses recursos permitem que as equipes de marketing colaborem melhor e, por fim, ofereçam experiências personalizadas aos clientes.

Melhores recursos do SugarCRM

Veja todas as vezes que seus clientes interagiram com sua empresa, para que sua equipe de vendas possa entrar em contato no momento certo e da maneira certa

Permita que seus clientes se ajudem acessando um site personalizado onde podem encontrar respostas para suas perguntas

Detecte problemas antecipadamente com uma ferramenta que o ajuda a rastrear as reclamações dos clientes e ver o que precisa ser corrigido

Crie suas próprias páginas e e-mails especiais para atrair mais pessoas interessadas em sua empresa

Seja notificado quando um cliente clicar em um link ou preencher um formulário, para que você possa acompanhá-lo

Veja uma lista de todas as tarefas que você precisa realizar, para que você nunca se esqueça de fazer o acompanhamento de um cliente

Limitações do SugarCRM

Alguns acham que a configuração e a instalação são difíceis e demoradas

Os usuários acham que a interface é confusa e difícil de navegar

Precisam comprar complementos para obter o máximo do software

Acham que o preço é alto, especialmente nos níveis superiores

Preços do SugarCRM

Profissional : uS$ 52 por usuário por mês

: uS$ 52 por usuário por mês Venda : uS$ 80 por usuário por mês

: uS$ 80 por usuário por mês Servir : uS$ 80 por usuário por mês

: uS$ 80 por usuário por mês Empresa : uS$ 85 por usuário por mês

: uS$ 85 por usuário por mês Mercado: uS$ 1.000 por mês

Avaliações e opiniões sobre o SugarCRM

G2 : 3.8/5 (mais de 600 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 3.8/5 (mais de 300 avaliações)

Confira estes_ Ferramentas de mapeamento da jornada do cliente !

9. Trabalhos frescos

Via Freshservice de Freshworks O Freshworks CRM combina automação de vendas e marketing com insights baseados em IA. Ele ajuda as empresas de serviços a centralizar o envolvimento do cliente e usa recursos como a visão de 360 graus do cliente para obter uma visão completa do pipeline. Empresas de todos os portes gostarão dessa ferramenta de CRM de marketing para aumentar a receita e melhorar a satisfação do cliente.

Melhores recursos do Freshworks

Deixe que o aplicativo lhe diga quem tem maior probabilidade de comprar de você, pontuando cada cliente potencial

Saiba o grau de interesse de um cliente antes de falar com ele, verificando como ele interagiu com sua empresa

Envie e-mails em massa, mas personalize cada um deles para o destinatário pretendido

Mantenha o controle de tudo o que precisa fazer para cada cliente potencial, tudo em um só lugar

Configure respostas automáticas para perguntas frequentes para que você possa economizar tempo

Veja um calendário de todas as reuniões que você tem com clientes potenciais

Limitações do Freshworks

Alguns relatam que a interface do usuário não é tão moderna quanto a de alguns concorrentes

Torna algumas ações tediosas

LimitesRelatórios de CRM personalização do painel

Falta um fórum de usuários

Preços do Freshworks

Plano gratuito

Crescimento : uS$ 15 por usuário por mês

: uS$ 15 por usuário por mês Pro : $39 por usuário por mês

: $39 por usuário por mês Enterprise: uS$ 69 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Freshworks

G2 : 4.5/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

10. Pipedrive

Via PipedriveCRM do Pipedrive concentra-se no gerenciamento de pipeline e na produtividade de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Veja como a sua equipe está se saindo com gráficos e tabelas que mostram o progresso dela

Defina metas para a sua equipe e para cada pessoa e veja o quanto está próximo de alcançá-las

Veja tudo o que você precisa fazer no dia em um só lugar, seja como uma lista ou em um calendário

Facilite o envio de e-mails para seus clientes usando modelos pré-escritos ou criando seus próprios modelos

Receba notificações quando tiver uma nova tarefa ou quando um cliente realizar uma ação específica, para que você nunca se esqueça de fazer o acompanhamento

Veja todos os negócios que você tem em andamento, para saber quais precisam de mais atenção

Limitações do Pipedrive

Oferece apenas software de CRM e nenhuma outra ferramenta de negócios

Tem flexibilidade limitada em termos de ferramentas e recursos

Sincroniza de forma incômoda entre programas de e-mail

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14,90 por usuário por mês

: uS$ 14,90 por usuário por mês Avançado : uS$ 24,90 por usuário por mês

: uS$ 24,90 por usuário por mês Profissional : uS$ 49,90 por usuário por mês

: uS$ 49,90 por usuário por mês Enterprise: uS$ 99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

Escolha um CRM de marketing que funcione melhor para todo o seu departamento

Essa é a nossa lista! Portanto, se você deseja otimizar seu funil de vendas, automatizar tarefas e obter dados perspicazes sobre os clientes, escolha uma dessas ferramentas de CRM de marketing. A escolha do software de CRM certo, adaptado às necessidades de sua empresa, é fundamental para criar e gerenciar relacionamentos eficazes com os clientes.

E se você precisar de uma integração perfeita com o seu sistema de marketing, pode escolher uma dessas ferramentas que não apenas forneça uma solução de CRM mas uma plataforma centralizada para produtividade e colaboração - bem, temos a ferramenta para você.

Use o ClickUp para ajudar a aumentar sua eficiência, a satisfação do cliente e a receita com suas exibições personalizáveis e recursos de comunicação simples para evitar a perda de detalhes importantes.

Coloque sua equipe de marketing em uma plataforma verdadeiramente colaborativa hoje mesmo e crie seu espaço de trabalho gratuito do ClickUp !