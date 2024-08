As 10 melhores ferramentas de colaboração empresarial em 2024

Seja você um profissional, um freelancer ou um gerente de projetos, você sabe como pode ser agitado (e gratificante) trabalhar em uma equipe empresarial. Os projetos corporativos têm tantas partes móveis que pode ser um desafio saber o que está acontecendo o tempo todo - e se você está no caminho certo para cumprir os prazos.

Esses projetos são como pastorear gatos sem a estrutura certa, portanto, não é possível fazer a colaboração DIY em uma simples planilha. Você precisa das melhores ferramentas de colaboração empresarial para responsabilizar todos os membros da sua equipe e produzir o melhor trabalho da sua vida. 🏆

Para isso, mostraremos a você como escolher as melhores plataformas de colaboração empresarial. Também mostraremos as 10 principais plataformas de colaboração empresarial, seus prós e contras, suas classificações e seus preços para que você possa tomar a melhor decisão para a sua equipe.

O que você deve procurar em um software de colaboração empresarial?

Cada equipe empresarial é diferente, mas todas têm uma coisa em comum: elas fazem malabarismos com muitas tarefas, pessoas, projetos e equipes. Você precisa de uma plataforma de colaboração empresarial que preencha todos os requisitos para que todos estejam na mesma página.

Em caso de dúvida, procure um software de colaboração empresarial com estas funcionalidades:

Ferramentas de brainstorming visual: Ferramentas como quadros brancos ajudam a organizar todas as suas grandes ideias em um único espaço. Analise as ideias de todos pessoalmente ouremotamente com recursos visuais que estão sempre acessíveis na nuvem

Ferramentas como quadros brancos ajudam a organizar todas as suas grandes ideias em um único espaço. Analise as ideias de todos pessoalmente ouremotamente com recursos visuais que estão sempre acessíveis na nuvem Ferramentas de comunicação: A comunicação é a cola que mantém as equipes empresariais unidas. Sua ferramenta de colaboração empresarial precisa de um recurso de bate-papo que seja divertido e intuitivo de usar. Ela também deve deixar algum tipo de registro em papel de todas as suas tarefas e projetos para que qualquer pessoa possa se atualizar rapidamente

A comunicação é a cola que mantém as equipes empresariais unidas. Sua ferramenta de colaboração empresarial precisa de um recurso de bate-papo que seja divertido e intuitivo de usar. Ela também deve deixar algum tipo de registro em papel de todas as suas tarefas e projetos para que qualquer pessoa possa se atualizar rapidamente Com base na nuvem compartilhamento de arquivos: Quem tem tempo para passar documentos de um lado para o outro por e-mail? Uma ferramenta sólida de colaboração empresarial compartilhará com segurança informações, wikis e arquivos com as dezenas de pessoas que trabalham no seu projeto

Os 10 melhores softwares de colaboração empresarial para usar em 2024

Independentemente do seu setor ou fluxo de trabalho, você precisa das ferramentas certas para apoiar sua estratégia de colaboração. Existem dezenas de ferramentas de colaboração no mercado, mas essas 10 ferramentas são as nossas favoritas para equipes empresariais. 🙌

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Sem querer me gabar, mas o ClickUp é uma das melhores opções de software de colaboração e estratégia de colaboração empresarial do mercado. Use esse único aplicativo para substituir tudo, inclusive o controle de tarefas, compartilhamento de conhecimento quadros brancos, painéis de controle, bate-papos em equipe, acompanhamento de metas, documentos e muito mais.

Se você está cansado de usar um amontoado de diferentes ferramentas para colaboração empresarial, o ClickUp substitui o Jira,

Slack, MS Teams

e praticamente qualquer outra ferramenta de colaboração.

Com o ClickUp, você pode gerenciar todos os projetos e tarefas em um único lugar - e, sim, ele tem capacidade para lidar até mesmo com as tarefas mais complexas

projeto empresarial

s. O software de colaboração também inclui

colaboração em tempo real

para marcar pessoas ou grupos, converter comentários em tarefas e monitorar o progresso.

O ClickUp funciona muito bem para pequenas empresas,

mas as equipes corporativas também o adoram

. Diga adeus às dores de cabeça de se comunicar com

equipes multifuncionais

e visualize o progresso de todos em uma interface fácil de usar. Alcance suas metas mais rapidamente, obtenha relatórios e execute um projeto empresarial mais tranquilo com a plataforma de colaboração completa do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos : Os projetos corporativos exigem colaboração eficaz .

Documentos do ClickUp facilitam a coautoria, o compartilhamento e a editar documentos em tempo real com sua equipe

: Os projetos corporativos exigem colaboração eficaz . Documentos do ClickUp facilitam a coautoria, o compartilhamento e a editar documentos em tempo real com sua equipe Quadros brancos: Quadros brancos ClickUp integram-se perfeitamente ao Zoom, para que você possa fazer um brainstorming da sua próxima grande ideia de qualquer lugar. Além disso, o ClickUp converte quadros brancos em projetos com o clique de um botão

Quadros brancos ClickUp integram-se perfeitamente ao Zoom, para que você possa fazer um brainstorming da sua próxima grande ideia de qualquer lugar. Além disso, o ClickUp converte quadros brancos em projetos com o clique de um botão Gerenciamento de projetos: Acompanhe o tempo, adicione tarefas ou documentos a projetos, atribua itens de ação e crie fluxos de trabalho com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos do ClickUp recursos de gerenciamento de projetos

Acompanhe o tempo, adicione tarefas ou documentos a projetos, atribua itens de ação e crie fluxos de trabalho com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos do ClickUp recursos de gerenciamento de projetos Chat: Não peça à sua equipe para alternar entre seus painel de gerenciamento de projetos e ferramentas de mensagens - mantenha tudo no mesmo lugar com o Visualização de bate-papo do ClickUp . Crie espaços separados para diferentes projetos ou equipes, compartilhe links e consolide todos os bate-papos da equipe em um só lugar

Não peça à sua equipe para alternar entre seus painel de gerenciamento de projetos e ferramentas de mensagens - mantenha tudo no mesmo lugar com o Visualização de bate-papo do ClickUp . Crie espaços separados para diferentes projetos ou equipes, compartilhe links e consolide todos os bate-papos da equipe em um só lugar Importação: Tem trabalhos existentes em outras plataformas? Não tem problema. Importe seu trabalho para o ClickUp com um clique para trazer projetos de outras plataformas, sem complicações

Tem trabalhos existentes em outras plataformas? Não tem problema. Importe seu trabalho para o ClickUp com um clique para trazer projetos de outras plataformas, sem complicações Segurança e privacidade: A principal prioridade do ClickUp é a segurança dos dados. Saiba mais sobre Certificações ISO do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os usuários de primeira viagem podem ter dificuldade para usar todos os recursos do ClickUp

Nem todos os recursos do software de gerenciamento de projetos estão disponíveis no plano Free Forever

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Folga

Via Slack Parece que o Slack, sozinho, ajudou equipes grandes e pequenas a superar a pandemia. Essa plataforma de colaboração empresarial é principalmente uma ferramenta de bate-papo, mas vem com alguns recursos extras para otimizar sua vida.

Por exemplo, se você quiser fazer uma chamada rápida sem criar um novo link do Zoom, os Huddles do Slack permitem que as equipes remotas trabalhem de forma colaborativa . Além de sua interface de bate-papo fácil de usar, O Slack também se integra a aplicativos de terceiros como Zoom, Salesforce, Google Drive e DropBox.

Melhores recursos do Slack

O Slack Connect permite que você colabore de forma segura com equipes de outras empresas

O Slack Canvas permite a criação de conteúdo e brainstorming dentro do aplicativo Slack

O Slack inclui automações de fluxo de trabalho sem a necessidade de codificar

Limitações do Slack

Alguns usuários dizem que é difícil criar mensagens de grupo em comparação com outros softwares de colaboração

Há problemas de consistência entre as versões do aplicativo para desktop, dispositivos móveis e web

Os recursos do software de gerenciamento de projetos são escassos em comparação com outros

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 7,25/mês por usuário, cobrado anualmente Business+: US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 31.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 22.000 avaliações)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft Se você trabalha em uma empresa corporativa, provavelmente conhece bem o funcionamento da Microsoft. Microsoft Teams permite que os funcionários da empresa agendem reuniões por vídeo, recebam chamadas telefônicas, colaborem no Word ou PowerPoint em tempo real e conversem entre si.

Não há necessidade de alternar entre diferentes aplicativos para acompanhar projetos, realizar trabalhos ou

colaborar com sua equipe

. O Microsoft Teams também inclui transcrições e até mesmo recapitulações de reuniões com tecnologia de IA, por isso é ótimo para equipes corporativas que agendam muitas reuniões.

Melhores recursos do Microsoft Teams

O Microsoft Teams se integra facilmente a outros produtos da Microsoft, como Word ou Excel, o que o torna ideal para equipes corporativas e processos de negócios que já usam a Microsoft para todo o resto

O Teams inclui ferramentas de webinar para simplificar os eventos on-line

Realize enquetes ao vivo, hospede jogos ou faça divertidos quebra-gelos

Limitações do Microsoft Teams

O Teams não faz sentido se sua empresa depende da Apple ou do Google

Alguns usuários relatam que o Teams não é tão intuitivo quanto plataformas de colaboração semelhantes

Preços do Microsoft Teams

**Gratuito

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. LiquidPlanner

Via LiquidPlanner Você já esteve no comando de um projeto e pensou: "Gostaria de ter uma ferramenta que fizesse

gerenciamento de tarefas

para mim"? Boas notícias: A ferramenta de programação preditiva do LiquidPlanner é perfeita para simular

cronogramas de projetos

para que sua equipe sempre cumpra os prazos.

Essa ferramenta é ideal para programar projetos, gerenciar orçamentos e atribuir trabalho a pessoas em equipes empresariais. Ela também inclui o controle de tempo para medir as contribuições individuais e o envolvimento dos funcionários.

Melhores recursos do LiquidPlanner

Os recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho, como o Balanced Workload, dão a todos uma parte igual do trabalho

Os insights de dados em tempo real alertam sobre possíveis problemas com os cronogramas dos projetos

Limitações do LiquidPlanner

O LiquidPlanner não inclui recursos de bate-papo ou vídeo

Não inclui um nível de preço gratuito

Preços do LiquidPlanner

Essentials: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Professional: US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente Ultimate: US$ 35/mês por usuário, cobrado anualmente

LiquidPlanner ratings and reviews

G2: 4,2/5 (270+ avaliações)

4,2/5 (270+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (660+ avaliações)

5. Chanty

Via Chanty O Chanty é uma plataforma de mensagens que é uma das mais fáceis de usar para empresas aplicativos de colaboração no mercado. A maioria dos recursos está disponível sem custo, mas você pode fazer upgrade para uma modesta assinatura de US$ 3/mês se quiser funções e permissões, importação de dados, chamadas de áudio em grupo e compartilhamento de tela.

O Chanty oferece recursos simples, como tarefas, conversas individuais, chamadas, arquivos e links compartilhados e um feed de colaboração em equipe. Não há muito nessa ferramenta, mas algumas equipes corporativas preferem a interface de usuário simples, que faz com que os grandes projetos pareçam menos sobrecarregados.

melhores recursos do #### Chanty

Os snippets de código fazem dessa plataforma uma ótima opção para desenvolvedores

Opte por uma lista ou Quadro Kanban visualização de suas tarefas

Limitações do chanty

O Chanty exige uma assinatura para recursos básicos, como compartilhamento de tela, que outras soluções oferecem gratuitamente

A plataforma não permite que você silencie canais ou defina mensagens de status

Preços do Chanty

Gratuito

Empresarial: US$ 3/mês por usuário

Chanty ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

6. Projetos Zoho

Via Zoho Você já usa o Zoho para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)? Se sim, o Zoho Projects pode ser uma boa opção para a sua equipe. Essa é uma plataforma de gerenciamento de projetos pura - se você quiser monitorar planilhas de horas, despesas e marcos, o Zoho Projects

levar sua equipe para a linha de chegada

.

Crie gráficos de Gantt para visualizar projetos empresariais complexos e defina dependências para manter o controle de suas datas de vencimento. O Zoho Projects ainda permite que você personalize os campos, de modo que ele tem mais personalização disponível do que muitos dos melhores sistemas de colaboração empresarial.

Melhores recursos do Zoho Projects

O Zoho Projects está na nuvem, portanto você pode gerenciar tarefas e projetos em qualquer lugar

Personalize campos, layouts, status e fluxos de trabalho em seu painel de controle

O recurso do software de colaboração Forums é um registro fácil de organizar das conversas da sua equipe

Limitações do Zoho Projects

Alguns usuários consideram o recurso de mensagens complicado em comparação com outras plataformas de colaboração

O Zoho Projects não faz sentido se você não usar o pacote completo do Zoho

Preços do Zoho Projects

Gratuito: Até 3 usuários

Até 3 usuários Premium: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: $10/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,3/5 (340+ avaliações)

4,3/5 (340+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (320+ avaliações)

7. Todoist

Via Todoist Todoist é uma ferramenta de colaboração empresarial

usada principalmente para gerenciamento de tarefas e projetos. Sua interface elegante e intuitiva é um sucesso tanto para pequenas empresas quanto para equipes empresariais ocupadas. Adicione tarefas com facilidade e organize-as em seções claras para manter todas as tarefas da sua equipe em um só lugar.

O Todoist também inclui recursos como priorização de tarefas, favoritos e lembretes de tarefas sensíveis ao tempo (para usuários dos planos Pro ou Business). Essa ferramenta é excelente para gerenciar tarefas, mas não possui recursos de bate-papo ou chamada de vídeo, como muitas das outras ferramentas da nossa lista.

Melhores recursos do Todoist

Visualizações de produtividade

Experiência gamificada com o Todoist Karma

Histórico individual dos membros da equipe

Limitações do Todoist

Não inclui bate-papo ou chamadas de vídeo na plataforma

É difícil recuperar as tarefas concluídas depois que elas são marcadas

Os atalhos do Todoist são úteis, mas têm uma curva de aprendizado

Preços do Todoist

Gratuito: Até cinco projetos e cinco usuários

Até cinco projetos e cinco usuários Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

4,4/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

8. Jira

Via Atlassian Você lidera uma equipe de desenvolvimento de software?

Jira da Atlassian

da Atlassian atende às necessidades (e desafios) exclusivas dos desenvolvedores com pouco tempo. Não importa se você é adepto do Agile ou se deseja apenas um belo quadro Kanban para gerenciar todas as tarefas de desenvolvimento, o Jira está à altura da tarefa.

Se precisar obter relatórios sobre a produtividade e os marcos da sua equipe, plataformas de colaboração como o Jira oferecem modelos de relatórios prontos e personalizáveis que podem ser facilmente compartilhados com a liderança. O melhor de tudo é que você pode criar fluxos de trabalho personalizados para canalizar automaticamente a equipe da empresa por qualquer processo de negócios.

Melhores recursos do Jira

Alternar entre visualizações de fluxo de trabalho Scrum ou Kanban

Use o construtor de automação de fluxo de trabalho de arrastar e soltar para simplificar o trabalho

Limitações do Jira

Quem não é desenvolvedor talvez não ache o software de colaboração empresarial do Jira tão útil

O Jira não inclui mensagens instantâneas ou videoconferências em comparação com outros softwares de colaboração desta lista

Preços do Jira

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

9. Wrike

Via Wrike Wrike

é uma empresa popular

ferramenta de colaboração para lidar com várias equipes

em uma única plataforma. Com recursos apenas para revisão e aprovações, o Wrike é uma ótima opção para equipes que criam conteúdo.

Use o Wrike para alocar recursos para seus projetos, configurar a automação do fluxo de trabalho e visualizar tarefas em painéis personalizados. É facilmente um dos softwares de colaboração empresarial mais personalizáveis da nossa lista, graças ao recurso Custom Item Types, que permite criar sua própria biblioteca de conteúdo no Wrike para acelerar o fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Wrike

Use o recurso Approvals (Aprovações) para criar um rastro de papel do trabalho aprovado no Wrike

O Wrike se integra a 400 outras soluções

Limitações do Wrike

Alguns usuários dizem que ele é muito volumoso para navegar

Não inclui bate-papo em tempo real nem chamadas de vídeo

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.300+ avaliações)

10. RingCentral

Via RingCentral O RingCentral é, sem dúvida, um dos sistemas telefônicos baseados em nuvem mais populares do mercado. Ele é excelente para qualquer empresa que lide com muitas chamadas telefônicas, mas seu software de colaboração empresarial também é popular.

Depois de adquirir a ferramenta de comunicação interna Glip, a RingCentral expandiu suas ofertas para ficar mais alinhada com as configurações de trabalho remoto.

A RingCentral integra mensagens, chamadas de vídeo e chamadas telefônicas em uma única plataforma. Para empresas, o RingCentral se integra a aplicativos de terceiros, como Slack e Google Docs. Ele pode até mesmo rastrear suas métricas de chamadas, portanto, se você administra uma central de atendimento, essa ferramenta é uma opção óbvia.

Melhores recursos do RingCentral

Recursos baseados em IA para reuniões imersivas

Convide as partes interessadas internas e externas para bate-papos para obter a melhor estratégia de colaboração empresarial

Limitações do RingCentral

O RingCentral não inclui recursos de software de gerenciamento de tarefas ou projetos

Inclui integrações prontas para uso, mas você pode precisar de uma integração de API personalizada para algo mais específico

O software de colaboração empresarial pode levar algum tempo para se acostumar

Preços do RingCentral

Core: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Avançado: $25/mês por usuário, cobrado anualmente

$25/mês por usuário, cobrado anualmente Ultra: $35/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o RingCentral

G2: 4.1/5 (660+ avaliações)

4.1/5 (660+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

Impulsione o trabalho em equipe no local de trabalho digital com o ClickUp

Os projetos empresariais têm muitas partes móveis. Não importa se você faz parte de uma equipe corporativa ou se é um freelancer que trabalha com uma grande equipe corporativa, esses projetos exigem todos os esforços.

Optar pelas melhores soluções de colaboração empresarial o manterá à frente de suas tarefas, concluirá os projetos no prazo e simplificará seus fluxos de trabalho.

Por que se contentar com uma solução de retalhos quando você pode ter tudo na mesma plataforma? O ClickUp economiza tempo e melhora a colaboração ao trazer todo o seu trabalho - e queremos dizer todo o seu trabalho - para um único lugar. 🤩

Pronto para ver o motivo de todo esse alvoroço?

Crie seu primeiro espaço de trabalho ClickUp gratuitamente

sem necessidade de cartão de crédito.