10 melhores ferramentas de software para boletins informativos em 2024 (gratuitas e pagas)

Criar um boletim informativo cativante não é uma tarefa fácil.

Da concepção à distribuição, cada etapa precisa de um planejamento meticuloso e execução do projeto .

Um aspecto crucial que pode agilizar significativamente esse processo é um software de boletim informativo eficiente.

Nesta era digital, muitas ferramentas de software de boletim informativo atendem às diversas necessidades de profissionais de marketing, editores de boletins informativos e editores.

No entanto, a escolha do software de boletim informativo certo pode ser difícil, especialmente considerando os vastos recursos e as estruturas de preços dessas ferramentas.

Dedicamos um tempo para pesquisar e compilar uma lista das 10 principais ferramentas de software de boletim informativo em 2024, classificando-as com base em recursos, limitações, preços e avaliações de fontes confiáveis, como G2 e Capterra.

Se você está procurando uma ferramenta com amplos recursos de personalização, recursos de integração perfeita ou excelentes análises, temos o que você precisa.

O que é um software de boletim informativo?

O software de boletins informativos é uma ferramenta que simplifica o processo de criação, design e distribuição de boletins informativos.

O software de boletins informativos permite o fácil gerenciamento de listas de assinantes, o rastreamento de taxas de abertura e de cliques e a automatização de programações de distribuição.

O que você deve procurar em um software de boletim informativo?

Encontrar o melhor software de boletim informativo depende principalmente de suas necessidades e preferências específicas.

Uma consideração importante é a facilidade de uso do serviço de marketing por e-mail. Uma ferramenta de marketing por e-mail com uma interface intuitiva e fácil de usar ferramentas de design tornarão sua vida muito mais fácil. Outro aspecto vital são os recursos de personalização. Você deve poder ajustar o design do boletim informativo para alinhar-se à identidade da sua marca.

Os recursos de integração também são importantes para sua plataforma de marketing por e-mail. O software de boletim informativo que você escolher deve ser compatível com a sua pilha de tecnologia existente, permitindo que você trabalhe perfeitamente em todas as plataformas. O melhor software de boletim informativo oferece ferramentas robustas de análise e geração de relatórios, o que lhe dá uma visão do comportamento dos assinantes e dos níveis de envolvimento.

O preço também deve ser levado em conta em sua decisão. Procure um software de boletim informativo que ofereça os recursos de que você precisa a um preço que caiba no seu orçamento.

Por fim, considere as avaliações e classificações de fontes confiáveis, pois elas fornecem informações valiosas sobre o desempenho geral de cada software de boletim informativo e a satisfação do usuário.

Os 10 melhores softwares de boletim informativo para uso em 2024

Aqui estão nossas escolhas para o melhor software de boletim informativo em 2024.

1. ClickUp #### Melhor para planejamento de boletins informativos

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp se destaca com seus modelos de e-mail HTML personalizáveis. Em vez de começar do zero, você pode usar esses modelos projetados profissionalmente, que podem ser facilmente adaptados para corresponder à aparência de sua marca. ClickUp AI economiza tempo e garante consistência em suas comunicações, como quando os assinantes clicam em links em seu e-mail campanhas de marketing e visite uma de suas páginas de destino.

ClickUp Docs e ferramentas de gerenciamento de projetos são dignas de nota. Com elas, você pode organizar facilmente seus boletins informativos, criar calendários de conteúdo com modelos do ClickUp e acompanhe o processo de criação do início ao fim. Esse nível de organização é um divisor de águas para as equipes, garantindo que todos estejam na mesma página e que os prazos sejam cumpridos.

A integração também é um ponto forte do ClickUp. O software funciona bem com as principais ferramentas de software de boletim informativo por e-mail. Isso significa que você pode criar seu boletim informativo no ClickUp e exportá-lo facilmente para a plataforma de marketing de sua preferência para distribuição. Essa compatibilidade pode otimizar significativamente seu fluxo de trabalho.

O ClickUp oferece ferramentas avançadas de análise e relatórios. Você pode rastrear taxas de abertura, taxas de cliques, formulários de inscrição e muito mais, fornecendo uma visão clara do desempenho de seus boletins informativos. Esses insights são cruciais para refinar sua estratégia e criar conteúdo que repercuta em seu público.

melhores recursos do #### ClickUp

Integra-se perfeitamente a mais de 1.000 aplicativos e ferramentas, ajudando-o a simplificar o trabalho e evitar a troca de contexto

Combina gerenciamento de tarefas, documentos e projetos com ferramentas de colaboração on-line, fornecendo um local central para todas as suas necessidades de trabalho

Modelos de planos de marketing comomodelos de boletins informativos permitem iniciar qualquer projeto de forma rápida e fácil

Fluxos de trabalho automatizadoseconomizam tempo em tarefas rotineiras e aumenta a produtividade

Permite que você personalizegerenciamento da carga de trabalho e interfaces para atender às suas necessidades

Um plano gratuito generoso permite que você conheça os recursos do ClickUp antes de se comprometer

Limitações do ClickUp

Com todos os recursos, os novos usuários podem precisar de algum tempo para explorar e entender todas as funcionalidades

A funcionalidade completa não está disponível quando off-line

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Crie um boletim informativo informativo e esteticamente atraente com o modelo Modelo de quadro branco para boletim informativo do ClickUpFaça o download deste modelo

2. Moosend

Melhor para boletins informativos do tipo arrastar e soltar

via Moosend Para quem deseja criar boletins informativos impressionantes com facilidade, o Moosend é a solução ideal.

Essa plataforma apresenta recursos de marketing por e-mail, como um editor de arrastar e soltar que simplifica o processo de design. Com uma biblioteca de modelos pré-projetados impressionantes, você pode criar um boletim informativo envolvente em pouco tempo.

Mas a conveniência não para por aí: a análise em tempo real da Moosend lhe dá a capacidade de analisar o desempenho da campanha em tempo real. Você terá todos os dados de que precisa para otimizar seus boletins informativos e se conectar com seu público, desde as taxas de abertura até as taxas de cliques.

Melhores recursos do Moosend

Uma interface de usuário simples e intuitiva permite fácil navegação e uso, mesmo para iniciantes

Uma ampla coleção de belos modelos e um editor de arrastar e soltar simplificam a criação de newsletters

Recursos avançados de automação e ferramentas de segmentação permitem campanhas personalizadas e direcionadas

Os testes A/B garantem que seus boletins informativos sejam otimizados para o melhor envolvimento

Limitações do Moosend

Embora sua simplicidade seja um ponto forte, os usuários avançados podem achar seus recursos um pouco limitados

Não oferece um sistema de CRM nativo

Preços do Moosend

Gratuito para até 1.000 assinantes

Pro: A partir de US$ 8/mês

A partir de US$ 8/mês Enterprise: Preços personalizados

Moosend avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

3. Monitor de campanha

Melhor para pequenas empresas

via Monitor de campanha No Campaign Monitor, encontramos uma dessas ferramentas de marketing que se destaca pela simplicidade sem sacrificar a funcionalidade.

Essa plataforma atende tanto a iniciantes quanto a profissionais de marketing experientes, tornando a criação, o envio e a otimização de campanhas de e-mail extremamente simples.

O ponto forte do Campaign Monitor é sua automação intuitiva.

Com a capacidade de definir acionadores com base nas ações dos assinantes ou em cenários predefinidos, você pode garantir que seus boletins informativos alcancem o público certo no momento certo.

Melhores recursos do Campaign Monitor

O construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar e os belos modelos oferecem excelente flexibilidade de design

Recursos robustos de teste A/B para otimizar suas campanhas

Análises abrangentes fornecem insights valiosos sobre o desempenho da campanha

Os recursos avançados de personalização permitem que vocêcriar boletins informativos e anúncios altamente direcionados Limitações do Campaign Monitor

Opções limitadas para automação de e-mail em comparação com alguns concorrentes

Alguns usuários o consideram um pouco mais caro do que outras ferramentas semelhantes

Preços do Campaign Monitor

Básico: A partir de US$ 9/mês

A partir de US$ 9/mês Ilimitado: A partir de US$ 29/mês

A partir de US$ 29/mês Premier: A partir de $149/mês

Classificações e resenhas do Campaign Monitor

G2 : 4.1/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

4. Omnisend

Melhor para sites de comércio eletrônico

via Omnisend O Omnisend oferece mais do que apenas um software de newsletter. É uma plataforma completa para empresas de comércio eletrônico, combinando marketing por e-mail com outros canais, como SMS e mídia social.

Essa abordagem permite que você crie campanhas unificadas e entre canais que aprimoram a experiência do cliente e impulsionam as conversões. E, com foco na segmentação e na personalização, os recursos do software de boletim informativo por e-mail do Omnisend facilitam a adaptação do conteúdo ao comportamento e às preferências individuais do cliente.

Melhores recursos do Omnisend

Um editor de boletins informativos com blocos e modelos de conteúdo dinâmico ajuda a criar boletins informativos personalizados

Criador de automação de e-mail flexível e recursos de segmentação para melhor segmentação de assinantes de e-mail

Uma plataforma de boletins informativos que se integra bem a plataformas de comércio eletrônico como Shopify, Bigcommerce e WooCommerce

Ferramentas avançadas de relatórios para obter insights valiosos sobre a campanha

Limitações do Omnisend

Embora seu foco no comércio eletrônico seja um ponto forte, pode não ser a melhor opção para empresas sem uma loja de comércio eletrônico

Alguns usuários mencionam uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras ferramentas de newsletter

Preços do Omnisend

Versão gratuita

Standard: A partir de US$ 16/mês

A partir de US$ 16/mês Pro: A partir de US$ 99/mês

A partir de US$ 99/mês Enterprise: Preços personalizados

Omnisend avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

5. Brevo

Melhor para sites de comércio eletrônico

via Brevo Em seguida, temos o Brevo, que se destaca entre as ferramentas de marketing por e-mail com sua abordagem inovadora de design.

A Brevo oferece um editor de design rico e interativo que facilita a criação de boletins informativos visualmente atraentes. A plataforma é ideal para equipes, fornecendo colaboração em tempo real recursos que permitem que vários usuários trabalhem juntos nas iniciativas de marketing por e-mail.

Com recursos eficientes automação do fluxo de trabalho e recursos de atribuição de tarefas, o Brevo garante uma colaboração tranquila dentro da sua equipe, acelerando o processo de criação de boletins informativos.

Melhores recursos do Brevo

Interface fácil de usar com um editor intuitivo de arrastar e soltar

Ampla gama de modelos personalizáveis para necessidades variadas

Relatórios e análises robustos para obter insights sobre o desempenho da campanha

Inclui recursos de automação e segmentação de marketing

Limitações do Brevo

Por ser um software de boletins informativos mais recente, ele pode não ter alguns recursos avançados

Opções de integração limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Brevo

Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e opiniões sobre o Brevo

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

6. ConvertKit

Melhor para blogueiros

via ConvertKit Com o ConvertKit, você obtém um software de boletim informativo criado explicitamente para criadores.

Seja você um blogueiro, YouTuber ou podcaster, o ConvertKit oferece as ferramentas para ajudá-lo a aumentar seu público e ganhar a vida on-line. Ele é conhecido principalmente por seu forte sistema de automação e marcação, que permite o envio de mensagens direcionadas.

O ConvertKit prioriza a capacidade de entrega, empregando uma equipe dedicada a garantir que seus e-mails cheguem às caixas de entrada dos assinantes.

Melhores recursos do ConvertKit

Interface fácil de usar e poderoso construtor de automação visual

Ferramentas de segmentação e marcação para comunicações personalizadas

Recursos robustos de estratégia de marketing por e-mail, incluindo transmissão e sequências

Integra-se a plataformas populares como WordPress, Shopify e WooCommerce

Limitações do ConvertKit

Opções limitadas de design e personalização em comparação com outros softwares de boletim informativo

Nenhum recurso nativo de teste A/B

Preços do ConvertKit

Gratuito

Creator: $15/mês

$15/mês Creator Pro: $29/mês

Avaliações e opiniões sobre o ConvertKit

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

7. AWeber

Melhor para blogueiros

via AWeber A AWeber, um dos pilares do setor de serviços de marketing por e-mail, continua a ser favorecida por seus recursos robustos de autoresponder e por uma grande variedade de modelos predefinidos.

Esse software de boletins informativos apresenta uma ferramenta de análise integrada, que oferece uma visão geral do desempenho de seus boletins informativos. O que diferencia a AWeber, no entanto, é seu excelente suporte ao cliente.

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de vários canais, a equipe está lá para ajudá-lo em cada etapa do processo.

Melhores recursos do AWeber

Grande variedade de modelos predefinidos e um editor de arrastar e soltar fácil de usar

Recursos de resposta automática para automação eficiente de e-mails

Análise integrada para monitorar o desempenho da campanha

suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail, telefone e chat ao vivo

Limitações do AWeber

A interface pode parecer desatualizada em comparação com softwares de newsletter mais modernos

Alguns usuários relatam opções limitadas de segmentação e personalização

Preços do AWeber

Gratuito

Lite: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Plus: $20/mês

$20/mês Ilimitado: $899/mês

Avaliações e críticas da AWeber

G2 : 4.2/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

8. Contato constante

Melhor para empresas baseadas em serviços

via Contato constante Destacam-se os recursos do software de marketing por e-mail da Constant Contact, que atendem especificamente a pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos.

Essa plataforma oferece uma interface de usuário sem esforço, com mais de 100 modelos de e-mail personalizáveis. Seus ferramentas de gerenciamento de eventos e as integrações com plataformas como Shopify e WordPress o tornam versátil para diferentes necessidades comerciais.

Mais de 100 modelos de e-mail personalizáveis e um poderoso editor de arrastar e soltar

Ferramentas robustas de relatórios fornecem insights sobre aberturas, cliques e compartilhamentos

Ferramentas de gerenciamento de eventos e integrações com plataformas populares como Shopify e WordPress

Excelente suporte ao cliente, incluindo chat ao vivo, suporte telefônico e uma vasta biblioteca de recursos

A automação pode ser limitada para campanhas mais complexas

Alguns usuários acham a estrutura de preços um pouco alta para empresas em crescimento

Lite: $12/mês

$12/mês Standard: $35/mês

$35/mês Premium: $80/mês

G2 : 4.0/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Keap

Melhor para negócios baseados em serviços

via Keap O Keap, antigo Infusionsoft, combina recursos avançados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com recursos de software de marketing por e-mail.

Ideal para pequenas empresas, essa plataforma completa de vendas e marketing vem com recursos avançados de automação, incluindo acionadores comportamentais.

Com o Keap, você pode criar acompanhamentos personalizados e monitorar métricas criteriosas para campanhas de e-mail bem elaboradas.

Melhores recursos do Keap

Poderoso CRM integrado à sua ferramenta de marketing por e-mail

Recursos robustos de automação, incluindo criador de campanhas e acionadores comportamentais

Campanhas de e-mail personalizadas com sequenciamento

Relatórios abrangentes para rastreamento e análise criteriosos de campanhas de e-mail

limitações do #### Keap

Mais caro em comparação com outras ferramentas de marketing por e-mail

Curva de aprendizado mais acentuada devido aos seus muitos recursos avançados

Preços do Keap

Pro: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês Máximo: $289/mês

Avaliações e resenhas do Keap

G2 : 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. HubSpot

Melhor para negócios baseados em serviços

via HubSpot A HubSpot, um gigante no mundo das vendas e ferramentas de gerenciamento de recursos de marketing a Microsoft, Inc., apresenta um software avançado de marketing por e-mail repleto de recursos. Suas ferramentas de personalização permitem que você adapte o conteúdo para cada destinatário, enquanto a análise detalhada oferece insights valiosos sobre o desempenho da campanha.

Esse Software de marketing de CRM oferece integração perfeita com outras plataformas de marketing por e-mail, o que o torna uma opção formidável para empresas que buscam uma solução de marketing holística.

Melhores recursos da HubSpot

Os recursos de personalização permitem a adaptação do conteúdo para cada destinatário

A análise detalhada oferece insights sobre as campanhas de e-mail

Um ótimo "pau para toda obraferramenta de gerenciamento de mídia socialpara equipes que buscam um software de marketing completo

Recursos avançados de automação otimizam seu processo de marketing por e-mail

Sem falhasintegração com a HubSpot CRM e outras ferramentas da HubSpot

Limitações da HubSpot

Preço mais alto em comparação com outras ferramentas

Pode ser muito pesado devido à variedade de recursos avançados

Preços da HubSpot

Entre em contato com a HubSpot para obter os preços

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Experimente as ferramentas de IA e marketing do ClickUp para seu próximo boletim informativo

Cada plataforma de marketing por e-mail tem pontos fortes exclusivos; a melhor opção depende de suas necessidades específicas. Sejam recursos avançados de automação, modelos de design elegante ou ferramentas analíticas robustas, o software pode ajudar a elevar seus boletins informativos.

No entanto, lembre-se de que a mágica da criação eficaz de boletins informativos está no software certo e no planejamento e execução estratégicos.

Para isso, o ClickUp está aqui para ajudar. Recomendamos que você dê uma olhada em Modelo de quadro branco de boletim informativo do ClickUp para ver como nossos formatos plug-and-play podem ajudar a facilitar a criação rápida de conteúdo para boletins informativos. E você pode criar seu calendário de marketing em um piscar de olhos com Visualização do calendário do ClickUp .

Esses recursos podem simplificar ainda mais o seu processo de planejamento de boletins informativos, fornecendo um layout visual para acompanhar o progresso, definir prazos e garantir que seus boletins informativos sempre atinjam o objetivo.

Explore o ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença que ele pode fazer no seu processo de boletim informativo eletrônico!