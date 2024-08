10 modelos de anúncios de negócios: Prompts, e-mails internos e muito mais

Seja na contratação de um novo funcionário, no lançamento de uma nova campanha ou em uma aquisição, as mudanças frequentes são uma parte regular dos negócios. A comunicação desses desenvolvimentos é fundamental para manter todos informados e, em alguns casos, cumprir os requisitos legais.

Apresentar notícias (boas e ruins) é uma arte em si, e omitir ou interpretar erroneamente detalhes importantes geralmente causa confusão e transmite a mensagem errada. Isso não só pode prejudicar suas margens de lucro, como também pode causar problemas legais. ⚖️

Felizmente, os modelos de anúncios comerciais vêm em seu socorro! Eles podem garantir que seus funcionários, clientes e outras partes interessadas essenciais recebam sua mensagem em alto e bom som. 📨

Discutiremos os 10 principais modelos de anúncios de negócios ClickUp e mostrar a você como criar memorandos e relatórios de alto nível que transmitem as informações certas para diferentes públicos.

O que é um modelo de anúncio de negócios?

Um modelo de anúncio de negócios evita o incômodo de escrever um comunicado à imprensa, um comunicado interno ou um relatório memorando ou boletim informativo do zero. Trata-se de um plano para transmitir a mensagem pretendida a um público específico. O modelo o orienta a apresentar os desenvolvimentos da empresa de forma eficaz, garantindo que você inclua as informações necessárias e use um tom que repercuta bem entre os destinatários.

O que faz um bom modelo de anúncio de negócios?

A escolha do modelo de anúncio de negócios dependerá do tipo de informação que você deseja transmitir e para quem. Mas, em geral, a estrutura que o ajuda a transmitir a mensagem deve ser:

Simples e breve: Para evitar que seus leitores percam o foco Personalizável: Flexível com seções editáveis para que você possa ajustá-lo à marca da sua empresa, ao objetivo do anúncio e ao tipo de público Bem organizado: Uma estrutura clara com seções predefinidas para permitir que os leitores folheiem o documento e obtenham as informações rapidamente Visualmente atraente: Deve permitir que você inclua recursos visuais como imagens, gráficos e diagramas

10 modelos de anúncios gratuitos para usar em 2024

Nossa seleção dos 10 melhores modelos de anúncio pode ajudá-lo a compartilhar qualquer notícia com seus funcionários, partes interessadas ou clientes com apenas alguns cliques! 🗞️

1. Modelo de anúncio de comunicado à imprensa do ClickUp

Use o modelo de anúncio de comunicado à imprensa do ClickUp para anunciar uma mudança significativa, um marco ou um evento para a mídia

Você está lançando um novo produto, passando por uma fusão ou organizando um evento importante no futuro próximo? O Modelo de anúncio de comunicado à imprensa do ClickUp pode ser seu megaphone para levar seu próprio anúncio ao público 📣

Por definição, um comunicado à imprensa é um documento que você fornece aos meios de comunicação para anunciar um assunto específico, seja um evento, lançamento de produto ou uma mudança de liderança . Esse documento pode ajudá-lo a aumentar a conscientização sobre um problema e a construir sua marca. Seja qual for a sua abordagem, uma coisa é certa: um comunicado à imprensa pode acabar sendo visto por muitas pessoas, portanto, você precisa ser extremamente cuidadoso com seu conteúdo.

Este modelo o orienta na criação de um comunicado à imprensa simples e informativo. Ele inclui os seguintes elementos:

Cabeçalho: Uma tabela com detalhes sobre sua empresa, local e data Título e subtítulo: Duas frases nas quais você resumirá por que está emitindo um comunicado à imprensa Resumo: É aqui que você fornecerá os detalhes de quem, o quê, por que, onde, quando e como da declaração. Ele deve fornecer ao leitor a essência de seu comunicado sem precisar ler o documento inteiro Corpo: O destaque do comunicado à imprensa, onde você incluirá informações básicas e detalhes relevantes do seu anúncio Boilerplate: Esta é a seção "Sobre nós", onde você incluirá detalhes sobre a sua empresa

Como todos os modelos do ClickUp, este é personalizável, o que significa que você pode deixar de fora algumas partes ou adicionar outras. Adicione suas próprias imagens gratuitas ou escolha entre uma seleção de imagens da galeria!

2. Modelo de prompts ClickUp ChatGPT para anúncios internos

Crie anúncios internos diretos e eficazes com este modelo de prompts do ChatGPT do ClickUp

ChatGPT é um dos maiores chavões de 2023. Algumas pessoas o adoram, outras o odeiam e outras o temem. Independentemente de seus sentimentos em relação a essa Bot de IA/ferramenta de escrita sua influência no mundo dos negócios é inegável.

A Modelo de avisos do ClickUp ChatGPT para anúncios internos é essencialmente uma coleção de prompts eficientes para tirar o melhor proveito do ChatGPT. Esse modelo de anúncio interno pode ser usado por praticamente qualquer equipe da sua empresa, de RH a vendas, marketing e gerenciamento. Ele fornece ideias claras e concretas para "falar" com o ChatGPT e obter as respostas de que você precisa.

Além dos avisos reais, o modelo oferece cenários concretos de uso.

Parece muito abstrato? Digamos que sua empresa esteja abrindo uma nova filial em Nova York e você queira anunciar isso aos seus funcionários. Veja como seria o prompt: "Crie uma mensagem convincente para comunicar a abertura de uma nova filial em Nova York e explique os benefícios, como a redução da carga de trabalho existente e a melhoria do atendimento ao cliente."

3. Modelo de anúncios de mídia social do ClickUp ChatGPT Prompts

Aumente o engajamento e as conversões com o Chat GPT Prompts for Marketing Template da ClickUp

Os anúncios nas mídias sociais podem ser mais complicados do que parecem. Milhões de pessoas podem vê-los, e você precisa ser extremamente cuidadoso para atingir o tom certo e envolver seu público-alvo. Além disso, você deve compactar seus pensamentos em uma breve publicação sem sobrecarregar os leitores.

Os Modelo de anúncios de mídia social do ClickUp ChatGPT Prompts pode facilitar esse trabalho. Pense nele como uma coleção de folhas de dicas que o ajudam a atingir o tom certo com os leitores e compartilhar as grandes notícias com a comunidade. 🎵

Essa coleção específica se concentra no Twitter e nos tópicos do Twitter, mas você pode usá-la em outras redes de mídia social. Vamos ver os prompts em ação para entender melhor como usá-los com o ChatGPT para obter os melhores resultados.

Imagine que você tem uma empresa e deseja publicar um mídia social anúncio sobre um evento futuro. Você usará este prompt: "Preciso de um tweet curto e envolvente sobre nosso próximo show de carros em São Francisco. Inclua uma CTA curta no final."

Esse modelo faz parte do ClickUps' ChatGPT Prompts for Marketing, onde você pode navegar por dezenas de categorias e centenas de prompts que correspondem à missão e aos valores da sua empresa.

4. Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp

Faça anúncios internos envolventes e bem organizados com o modelo de quadro branco do ClickUp Newsletter

A boletim informativo da empresa podem ser internos e externos, dependendo de seu objetivo. Seja fazendo um anúncio interno casual sobre atividades recentes de formação de equipe ou atualizando as partes interessadas sobre as últimas mudanças na empresa, Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp é o caminho a seguir.

O modelo oferece a receita perfeita para a criação de uma newsletter envolvente e boletim informativo visualmente atraente que prenderá a atenção de seu público. Se você não for especialista em design, ele poderá orientá-lo na direção certa e ajudá-lo a criar um local ideal para anunciar grandes mudanças e eventos.

Como esse é um Modelo de quadro branco com o Whiteboard, você tem controle total sobre a aparência final do seu boletim informativo. É um excelente playground para seu lado criativo. 🎨

Você verá espaços dedicados para arquivos de mídia e blocos de texto. Todos os elementos podem ser movidos e redimensionados para garantir o máximo de funcionalidade e legibilidade. Organize o conteúdo com cartões de anúncio ou crie blocos de texto!

Também é uma excelente ferramenta para otimizar a colaboração e a comunicação da equipe. Deixe comentários e crie tarefas para garantir que cada membro da equipe faça sua parte e contribua para o boletim informativo.

Vários atalhos de teclado e opções de controle de tempo economizam tempo e simplificam seu trabalho.

Bônus: Confira_ 10 modelos de memorando gratuitos no Word e no ClickUp

5. Modelo de relatório de notícias do ClickUp

Experimente o modelo de relatório de notícias do ClickUp e faça anúncios comerciais eficazes

Quer dar uma grande notícia com um estrondo? 🎇

Você deve pensar fora da caixa e experimentar formatos exclusivos.

O Modelo de relatório de notícias do ClickUp permite que você transforme seus anúncios de negócios em artigos de jornal prontos para impressão. Estamos falando daqueles artigos clássicos com grandes manchetes e colunas que dividem o texto em partes menores e digeríveis. 📰

O modelo faz todo o trabalho para você - siga as orientações dele e você personalizará um anúncio de negócios perfeito em pouco tempo. Você pode criar "jornais" internos para seus colegas de trabalho, como um anúncio de aniversário, ou permitir que o público os aprecie.

Uma das melhores coisas sobre esse modelo é que ele incentiva o trabalho em equipe. Digamos que você queira anunciar o lançamento de um produto e a inauguração de uma nova fábrica. Faça com que várias equipes trabalhem no modelo e forneçam informações detalhadas e confiáveis sobre cada evento.

Adicionar tarefas, subtarefas e dependências de tarefas é muito fácil, pois o modelo é intuitivo e amigável para iniciantes. Você pode personalizar o tamanho, a cor e a fonte de cada elemento para garantir que ele se alinhe à história da sua empresa. 📖

6. Modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate

Anuncie novos produtos ou mudanças em sua empresa com o modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate

O que é um imóvel modelo de newsletter entre os modelos de anúncios de negócios? O Modelo de boletim informativo do ClickUp Real Estate pode servir a mais de uma finalidade e ser aplicado a vários cenários de negócios.

Na versão padrão do modelo, você verá as seguintes seções:

Ofertas de produtos

Listagens

Projetos de destaque

Agentes imobiliários

Como esse modelo do ClickUp é personalizável, você pode modificar cada seção para acomodar os valores, o estilo e as diretrizes da marca da sua empresa.

Por exemplo, se quiser anunciar o lançamento de um novo produto, edite a seção de listagens e transforme-a em uma análise do produto. Ou, se quiser anunciar novas contratações, atualize a seção de agentes imobiliários e adicione informações sobre os novos funcionários, seus cargos, experiências e históricos. Você também pode amarrar duas pontas soltas de uma vez e combinar várias seções.

O modelo é amigável para iniciantes e colaborativo, portanto, você pode trabalhar nele com colegas de trabalho de diferentes equipes e departamentos. Por exemplo, a equipe de design pode fazer upload de imagens e a equipe de RH pode fornecer informações sobre os funcionários.

7. Modelo de comunicação interna do ClickUp

Use o modelo de comunicação interna do ClickUp para anunciar eventos ou mudanças aos seus funcionários

Se você não mantiver seus funcionários atualizados sobre mudanças relevantes na empresa, corre o risco de deixá-los insatisfeitos e sem vontade de dar o melhor de si. Sem mencionar que a falta de transparência pode causar problemas legais e outros que podem prejudicar a reputação de sua empresa. Comunicação interna é fundamental se você quiser que sua empresa prospere, e a Modelo de comunicação interna do ClickUp serve como o fertilizante perfeito. 🌼

Embora possa haver formatos mais comuns para fazer anúncios internos, esse pode ser bastante eficaz. Com os seis tipos de status, campos personalizados e exibições do modelo, você pode garantir que todos os funcionários sejam mantidos informados sobre as mudanças mais recentes, por menores que sejam.

Veja como você pode estabelecer um fluxo constante de informações e garantir que todos os departamentos estejam na mesma página:

Codificar as informações por cores

Personalize as colunas

Crie tarefas e subtarefas

Deixar comentários

Este modelo de anúncio de negócios manterá todos atualizados e poupará um tempo valioso de seus funcionários. Ao publicar alterações relevantes no quadro, você elimina (ou pelo menos minimiza) a necessidade de e-mails e ligações. Em vez disso, seus funcionários poderão se concentrar em outras responsabilidades que impulsionam sua empresa.

8. Modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp

Comunique mudanças, identifique problemas e faça planos para superá-los com o modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp

Não há colaboração de qualidade sem comunicação adequada entre funcionários e equipes. E sem colaboração, sua empresa pode parecer desorganizada ou não confiável, o que pode prejudicar o relacionamento com os clientes e impedir o crescimento.

O Modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp pode ajudá-lo a integrar processos, manter todos informados, criar planos de comunicação e fazer anúncios, grandes e pequenos.

À primeira vista, o modelo pode parecer complexo, mas na verdade é fácil de usar. Ele consiste nas seguintes seções:

Mapeamento da organização Análise da comunicação existente Avaliação das necessidades das partes interessadas Desafios de comunicação Roteiros de comunicação interna

A última seção pode ser um excelente lugar para fazer anúncios e dar instruções aos funcionários sobre como agir de acordo.

Este modelo abrangente ajuda com anúncios, mas também tem outras aplicações. Por exemplo, use-o para analisar as políticas de comunicação existentes em sua empresa. Seus funcionários podem fornecer feedback e você pode usar essas informações para ver quais aspectos devem ser melhorados.

9. Modelo de relatório anual do ClickUp

Use o modelo para apresentar relatórios anuais e anunciar as realizações passadas e os planos futuros de sua empresa

Sua empresa teve um ano de sucesso? Parabéns! 🎉

Agora é hora de informar seus acionistas e outras partes interessadas sobre suas realizações.

Com a Modelo de relatório anual do ClickUp com o modelo de relatório anual do ClickUp, você pode discutir marcos como a receita gerada e o desempenho de cada departamento e transformar relatórios anuais normalmente monótonos em anúncios que chamam a atenção.

Use o modelo para falar sobre planos para o futuro e anunciar mudanças que podem tornar sua empresa ainda melhor.

Cada seção do modelo é 100% personalizável e você pode ajustá-lo para representar sua empresa da melhor maneira possível. Ele inclui os seguintes elementos:

Logotipo e título da empresa

Destaques anuais

Projetos notáveis

Melhores práticas do ano

Finanças

**Não foi tão bem? Não se preocupe! Use este modelo para apresentar dados e ver quais partes de sua empresa precisam de melhorias. Faça previsões e anuncie o que você fará para levar sua empresa ao sucesso.

O modelo incentiva a colaboração da equipe, pois cada departamento pode contribuir para o relatório com seus destaques e marcos. Para manter tudo organizado, atribua tarefas a funcionários específicos. Opcionalmente, adicione comentários para esclarecer incertezas e garantir que todos façam sua parte.

Você pode adicionar imagens, gráficos e quadros ao modelo para torná-lo mais envolvente e esteticamente agradável. 🪷

10. Modelo de e-mail de apresentação de negócios do ClickUp

Use o modelo do ClickUp para apresentar sua empresa a possíveis investidores, parceiros ou clientes e fazer anúncios relacionados a negócios

Você está procurando um possível parceiro de negócios, anunciando um novo produto ou tentando expandir sua empresa? banco de dados de clientes por e-mail? Independentemente do destinatário, ao entrar em contato com alguém pela primeira vez, você deve apresentar sua empresa adequadamente. A Modelo de e-mail de apresentação de negócios do ClickUp é a ferramenta perfeita para isso!

O modelo estabelece as bases para criar um e-mail de apresentação perfeito que pode funcionar como um anúncio comercial. Ao apresentar sua empresa, você pode anunciar conquistas passadas e divulgar seus planos para o futuro. Discuta sua nova equipe, eventos importantes, novos produtos e qualquer mudança ou atualização que possa ser interessante para o destinatário.

Digamos que você queira anunciar um evento importante para uma empresa que deseja trazer como cliente. Escolha "Major Event or Development" (Evento ou desenvolvimento importante) na coleção de modelos e descubra um mundo de informações valiosas sobre como criar o anúncio perfeito. 🌍

Como em outros modelos do ClickUp, você pode escolher fontes e cores e anexar imagens, gráficos ou qualquer outra coisa para tornar seu e-mail mais atraente.

Faça seus anúncios se destacarem com os modelos ClickUp

Os modelos do ClickUp podem tornar seus anúncios mais diretos, envolventes e esteticamente atraentes.

Além de oferecer modelos fantásticos, o ClickUp pode ajudar a impulsionar a produtividade do e-mail com automação, priorização de e-mails, ferramentas de comunicação, integrações e outras opções. A plataforma também é um projeto robusto e gerenciamento de documentos plataforma com uma série de recursos excepcionais.

O ClickUp pode ser usado em vários setores e para muitas finalidades - explore suas opções e descubra uma nova maneira de organizar os negócios! 📈