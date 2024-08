10 melhores softwares de gerenciamento de documentos para se organizar em 2024

Como gerente de projetos, é provável que uma parte significativa de sua semana de trabalho seja dedicada ao manuseio de papéis e à organização de informações. Esse trabalho administrativo pode tomar um tempo valioso que poderia ser gasto em tarefas de alto valor.

O software de gerenciamento de documentos foi projetado para eliminar o trabalho pesado do trabalho manual, organizando e categorizando arquivos, atribuindo permissões de acesso e criando fluxos de trabalho para aprovações e revisões.

Neste guia, vamos nos aprofundar nos principais softwares de gerenciamento de documentos e em como aproveitá-los como um local centralizado para compartilhamento e colaboração de documentos!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de documentos (DMS)?

Ao procurar um sistema de gerenciamento de documentos, é essencial priorizar medidas de segurança de alto nível para proteger informações confidenciais, evitar violações de dados e cumprir as normas de proteção de dados. Recursos importantes, como:

Controles de acesso

Criptografia

Backup e recuperação de dados

Permissões

Recursos de pesquisa

Acesso à nuvem

A colaboração também é um recurso indispensável em seu sistema de gerenciamento de documentos. Você quer que a sua equipe seja capaz de colaborar em documentos em tempo real atribuir tarefas, deixar comentários e compartilhar arquivos com segurança. E, é claro, você precisa ser capaz de encontrar conteúdo sem digitar muitos prompts!

E, por fim, a integração com outros ferramentas de gerenciamento de projetos como gerenciamento de tarefas e rastreamento de projetos ajudará sua equipe a simplificar fluxos de trabalho multifuncionais . Essa integração promove a colaboração, compartilhamento de conhecimento e aprimora a tomada de decisões.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de documentos em 2024

Com a ajuda do ClickUp Docs, você pode mostrar os requisitos do seu produto usando uma exibição de lista incorporada

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um projetada para equipes de todos os tamanhos para criar belos documentos, wikis e outros documentos, que podem ser conectados a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe!

Com opções completas de personalização, o ClickUp oferece uma experiência flexível para ajudar a gerenciar cargas de trabalho, acompanhar o progresso e manter-se conectado de qualquer lugar. A colaboração está no centro de cada recurso, com várias ferramentas projetadas para manter as equipes multifuncionais atualizadas e alinhadas.

Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, permitindo que as equipes sincronizem todo o seu trabalho e otimizem os processos multifuncionais em uma única plataforma!

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Plano Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Plano Business Plus : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Plano Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Rever

via Rever O Revver, antigo Rubex, é um sistema de gerenciamento de documentos on-line criado para ajudar as empresas a organizar, armazenar e compartilhar documentos com segurança. O Revver Docs é integrado a aplicativos populares de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive.

A plataforma também oferece uma série de recursos, como controle de versão de arquivos, recursos de pesquisa de documentos e controle de acesso seguro para que somente usuários autorizados possam visualizar ou editar informações confidenciais.

melhores recursos do #### Revver

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) paraarquivar documentos automaticamente em seus locais predefinidos

Pesquisa avançada para identificar pastas que não contêm documentos essenciais

Controle de autenticação multifator para acessar documentos

Assinatura eletrônica dedicada para substituir documentos em papel

Visualizador de documentos em tela dupla

Limitações do Revver

Falta de ferramentas de gerenciamento de tarefas em comparação com outros sistemas de gerenciamento de documentos

É necessário ter uma conta para acessar a Central de Ajuda do Revver

Preços do Revver

Entre em contato com o Revver para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas do Revver

G2 : 4.3/5 (mais de 330 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 330 avaliações) Capterra: 4.4/5 (880+ avaliações)

3. Equipe de conexão

via Equipe de conexão A Connecteam é uma empresa de engajamento de funcionários e gerenciamento de equipes software. Seu recurso de documentos facilita a colaboração das equipes em documentos, formulários e pesquisas.

Ter todos os arquivos de funcionários, certificados e documentos comerciais em um só lugar pode ser um divisor de águas para os departamentos e gerentes de RH. Um sistema centralizado pode aumentar a eficiência e a produtividade, permitindo fácil acesso aos documentos, eliminando a necessidade de armazenamento físico e reduzindo o risco de perda ou extravio de arquivos. Com uma solução digital, a equipe de RH pode facilmente pesquisar, recuperar e compartilhar documentos com colegas, mesmo que eles trabalhem remotamente!

Melhores recursos do Connecteam

Funcionalidade Quick Actions para realizar ações rápidas que afetam todos os documentos

Permissões de documentos View Only, Upload, Approve/Reject e Edit

Pacotes de documentos (pastas) para atribuir a usuários individuais ou grupos inteligentes

Cursos para criar processos específicos a serem seguidos pelos funcionários

Datas de expiração por documento ou tipo de entrada

Limitações do Connecteam

Recursos limitados de colaboração em tempo real

Falta de recursos de automação do fluxo de trabalho

Preços do Connecteam

Pequenas empresas Empresas : Gratuito para até 10 usuários

: Gratuito para até 10 usuários Basic : uS$ 29 por mês para os primeiros 30 usuários

: uS$ 29 por mês para os primeiros 30 usuários Advanced : uS$ 49 por mês para os primeiros 30 usuários

: uS$ 49 por mês para os primeiros 30 usuários Expert: uS$ 99 por mês para os primeiros 30 usuários

Connecteam ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.8/5 (260+ avaliações)

4. Confluência

via Confluência O Confluence é um sistema de espaço de trabalho em equipe com recursos de software de gerenciamento de documentos para criar, compartilhar, organizar e discutir trabalhos com equipes de qualquer tamanho. Ele ajuda as pessoas de uma organização a colaborar em projetos de forma mais eficaz e eficiente, permitindo que elas armazenem e compartilhem seu trabalho em um local central.

Com o Confluence, as equipes podem criar e compartilhar ideias, editar documentos colaborativamente em tempo real, acompanhe o progresso dos projetos, mantenha todos informados sobre as alterações com notificações e muito mais. Além disso, recursos avançados, como relatórios, painéis e integração com outras ferramentas, ajudam as equipes a manter o controle de seus projetos! Compare o Confluence com o Google Docs !

Melhores recursos do Confluence

Feed personalizado para exibir os espaços que uma pessoa visitou recentemente, páginas de rascunho em andamento e atividade da página

Edição em tempo real com uma equipe remota ou funcionários remotos

Integrações com Box, Dropbox e Google Drive

Rótulos de página para acelerar a busca de conteúdo

Funcionalidade de importação de documentos do Word

Limitações do Confluence

Equipes que não trabalham com desenvolvimento de software terão dificuldade em aprender a ferramenta

Projetada e precificada para colaboração em nível empresarial (confira estasAlternativas ao Confluence)

Preços do Confluence

Gratuito : Para 10 usuários (somente assinatura mensal)

: Para 10 usuários (somente assinatura mensal) Padrão : uS$ 5,75 por usuário (estimado)

: uS$ 5,75 por usuário (estimado) Premium : uS$ 11 por usuário (estimado)

: uS$ 11 por usuário (estimado) Empresarial: Entre em contato com o Confluence para obter detalhes

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Comparar o Confluence com o Notion !

5. DocuPhase

via DocuPhase O DocuPhase é uma solução de gerenciamento de documentos que ajuda as organizações a assumir o controle de seus processos baseados em papel . Ele oferece uma plataforma para capturar e gerenciar documentos, simplificar os processos de fluxo de trabalho e aprimorar a colaboração. Com o DocuPhase, os usuários podem armazenar, gerenciar e acessar com segurança todos os tipos de documentos de qualquer lugar do mundo por meio de instalações na nuvem ou no local.

A plataforma vem com um conjunto de recursos, como captura e indexação de documentos, recursos de pesquisa, roteamento e aprovação de documentos, ferramentas de colaboração on-line, trilhas de auditoria e controle de versões!

Melhores recursos do DocuPhase

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para ler e interpretar dados especificados

Permissões personalizadas para diferentes tipos de processos comerciais

Tags predefinidas automáticas e termos de indexação para arquivos recebidos

Funções de pesquisa avançada para encontrar as informações exatas

Integrações com NetSuite, Dynamics, Sage e muito mais

Limitações do DocuPhase

Opções limitadas de treinamento para aprender e adotar o software

Voltado para a automação contábil

Preços do DocuPhase

Entre em contato com a DocuPhase para obter preços

Avaliações e resenhas do DocuPhase

G2 : 4.2/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

6. Bloomfire

via bloomfire O Bloomfire é um software de compartilhamento de conhecimento que ajuda a aumentar a colaboração e a produtividade de uma equipe. Ele oferece aos usuários a capacidade de armazenar e compartilhar informações, documentos, vídeos, imagens e outros conteúdos de forma segura em uma plataforma organizada. Ele pode ser usado como um wiki interno, intranet ou até mesmo uma plataforma de e-learning.

A plataforma facilita a localização e o gerenciamento de conteúdo para que as equipes possam trabalhar juntas com mais eficiência. Ela também oferece recursos avançados de pesquisa, para que os usuários possam acessar rapidamente as informações de que precisam.

Melhores recursos do Bloomfire

Editor de rich text com funcionalidade de gráficos, imagens, áudio e vídeo

Opções de sinalização para revisão e importação/exportação em massa

Loops de feedback para dar suporte aos processos de negócios

Tags geradas por IA para melhor armazenamento de documentos

Conteúdo de perguntas e respostas pesquisável

Limitações do Bloomfire

Falta de integrações em comparação com outras soluções de gerenciamento de documentos

Falta de recursos de colaboração

Preços do Bloomfire

O Bloomfire começa em US$ 25 por usuário por mês, escalonado por volume e modelo

Bloomfire ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 460 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

7. SharePoint

via SharePoint O Sharepoint é um sistema de gerenciamento de documentos corporativos para ajudar as equipes a compartilhar e gerenciar conteúdo dentro da Microsoft Office ecossistema. Ele oferece um espaço centralizado para as equipes armazenarem, organizarem e compartilharem documentos, dados e recursos de qualquer dispositivo. O Sharepoint também tem recursos avançados, como ferramentas de colaboração que permitem que as equipes trabalhem juntas em tempo real e recursos de controle de versão para rastrear alterações no conteúdo.

A plataforma também oferece vários recursos de segurança para ajudar a garantir a segurança dos dados, como permissões baseadas em funções e recursos de auditoria. Com essa plataforma avançada, as equipes podem simplificar o fluxo de trabalho, aumentar a eficiência organizacional e criar um ambiente mais colaborativo.

Melhores recursos do SharePoint

In-Place Holds para preservar programaticamente o conteúdo contra exclusão ou edição

Bibliotecas de documentos com controle de versão e acesso

Visualização e edição off-line no Mac ou PC

1 TB de armazenamento no OneDrive por usuário

Colaboração em tempo real

Limitações do SharePoint

Requer a compra de software adicional da Microsoft para usar o SharePoint em seu potencial máximo

Não é intuitivo com softwares que não são da Microsoft

Preços do SharePoint

Plano 1 do SharePoint Online : uS$ 5 por usuário por mês, assinatura anual

: uS$ 5 por usuário por mês, assinatura anual Plano 2 do SharePoint Online : uS$ 10 por usuário por mês, assinatura anual

: uS$ 10 por usuário por mês, assinatura anual Office 365 E3: uS$ 23 por usuário por mês, assinatura anual

Classificações e resenhas do SharePoint

G2 : 4/5 (mais de 8.200 avaliações)

: 4/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 4.900 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao SharePoint !

8. Noção

via Noção O Notion é um espaço de trabalho completo para gerenciamento de documentos e colaboração em equipe. Ele funciona como uma ferramenta de banco de dados para que as equipes criem, armazenem, organizem e compartilhem documentos em um local centralizado.

As equipes podem criar capítulos e subseções para organizar documentos, configurar modelos personalizados para acesso rápido ao conteúdo usado com frequência, adicionar tags e comentários para manter o controle de informações importantes e atribuir tarefas e datas de vencimento para o gerenciamento colaborativo de projetos.

melhores recursos do #### Notion

Histórico de versões que permite reverter para versões anteriores de um documento

Integração perfeita com serviços de armazenamento em nuvem para facilitar a transferência de dados

Edição colaborativa que oferece suporte a vários usuários em um único documento

Controle de acesso com permissões granulares para arquivos e páginas

Acesso móvel para abrir e enviar arquivos em qualquer lugar

Limitações do Notion

O alto grau de flexibilidade também pode ser um desafio para saber por onde começar ou como organizar as informações de forma eficaz (confiraAlternativas de noções)

Acesso limitado a controles avançados, a menos que você esteja no plano Enterprise

Preços do Notion

Versão gratuita

Standard : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Premium : uS$ 15 por usuário por mês

: uS$ 15 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a Notion para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Notion

G2 : 4.7/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. Caixa

via Caixa O Box é um software de gerenciamento de documentos e serviço de compartilhamento de arquivos. Ele fornece soluções seguras de armazenamento, colaboração e comunicação para ajudar as organizações a armazenar, compartilhar e gerenciar seus documentos, planilhas e outros arquivos digitais na nuvem. Com o Box, os usuários podem acessar seus arquivos armazenados de qualquer dispositivo e compartilhá-los facilmente com colegas ou parceiros externos.

A plataforma também oferece recursos como controle de versão para acompanhar as alterações nos documentos ao longo do tempo, criptografia para aumentar a segurança de informações confidenciais e controles de permissão granulares para decidir quem tem acesso a quais dados. Além disso, o Box oferece recursos de nível empresarial, como integração com sistemas de TI e políticas de segurança existentes, personalização de marcas e experiências de usuário e recursos avançados de análise.

Melhores recursos do Box

Proteção nativa contra vazamento de dados e detecção de ameaças cibernéticas com ferramentas avançadas de aprendizado de máquina

Integração com aplicativos de trabalho populares, como ClickUp, Microsoft Teams e Oracle NetSuite

Compartilhamento de arquivos com um clique para enviar arquivos grandes com facilidade

Box Notes para criar planos e cronogramas de projetos

Box Sign para assinaturas eletrônicas ilimitadas

Limitações do Box

A tentativa de abrir vários arquivos PDF na interface de pesquisa do Box Drive pode causar um erro

A criptografia de chave privada é um recurso pago

Preços do Box

Entre em contato com a Box para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Box

G2 : 4.2/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Pasta da marca

via Pasta da marca O Brandfolder é uma plataforma on-line de gerenciamento de ativos digitais para que as empresas armazenem, organizem, compartilhem e acompanhem seus ativos de marca. A plataforma funciona como um hub centralizado para gerenciar todos os materiais de marca de uma empresa, incluindo imagens, logotipos, vídeos, documentos, material de marketing, apresentações e muito mais.

Com a interface intuitiva do Brandfolder, os usuários podem acessar, gerenciar, compartilhar e rastrear todos os ativos da marca em um só lugar, de forma rápida e fácil. Além disso, as poderosas ferramentas do Brandfolder facilitam o controle de como os ativos são usados e distribuídos para que a marca da sua empresa permaneça consistente em todos os canais!

Melhores recursos do Brandfolder

Configurações de ativos públicos e privados para documentos importantes

Gerenciamento de usuários com acesso rápido a informações sobre os usuários

Suporte a vários formatos de arquivo para criação de documentos

Funcionalidade de upload de convidados para parceiros externos

Uploads em massa com ações de arrastar e soltar

Limitações do Brandfolder

O envio de vários documentos para aprovação não é um recurso suportado

Falta de recursos de personalização em planos não corporativos

Preços do Brandfolder

Entre em contato com a Brandfolder para obter preços

Avaliações e resenhas da Brandfolder

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (430+ avaliações)

A melhor ferramenta para gerenciamento colaborativo de documentos: ClickUp Docs

O ClickUp é a escolha ideal para equipes que buscam um sistema abrangente de gerenciamento de documentos para gerenciar todos os tipos de conteúdo interno e voltado para o cliente.

A versatilidade da plataforma se estende à sua ampla variedade de ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração, tornando-a uma solução completa para equipes que buscam otimizar o fluxo de trabalho. Iniciar um espaço de trabalho ClickUp hoje!