10 melhores ferramentas de produtividade de e-mail em 2024

Apesar dos avanços na tecnologia de comunicação, o e-mail continua sendo parte integrante de nossa vida pessoal e profissional.

Seja para enviar documentos de trabalho importantes, comunicar-se com amigos e familiares ou receber atualizações de empresas, o e-mail continua sendo uma das formas de comunicação mais confiáveis e universais, construída sobre uma base de dados de dados de dados de negócios protocolo aberto para que uma conta do Gmail possa colaborar facilmente com uma conta do Outlook.

No entanto, com o fluxo de e-mails, é fácil que nossas caixas de entrada fiquem desorganizadas e sobrecarregadas, o que leva à perda de prazos, mensagens perdidas e diminuição da produtividade. Sem essas ferramentas, o e-mail se torna inutilizável, e você acaba procurando alternativas de e-mail . É aqui que o e-mail ferramentas de produtividade são úteis.

Com as ferramentas certas, você pode transformar sua caixa de entrada em um centro de produtividade otimizado. Desde o agendamento de e-mails até a automatização de tarefas, essas ferramentas podem ajudá-lo a manter o controle de seus e-mails e a se concentrar no que é mais importante.

Este blog explorará 10 das melhores ferramentas de produtividade de e-mail para usar em 2024. Essas ferramentas foram cuidadosamente selecionadas com base em sua eficácia, facilidade de uso e compatibilidade com vários provedores de e-mail para ajudá-lo a escolher a melhor opção para sua empresa e suas necessidades! 📧⚡️

O que são ferramentas de produtividade de e-mail?

Os aplicativos de produtividade de e-mail são aplicativos de software projetados para aprimorar a experiência de e-mail, automatizando tarefas, priorizando mensagens e integrando-se a outros aplicativos de produtividade e ferramentas de comunicação .

Os aplicativos de produtividade de e-mail podem ajudá-lo a gerenciar sua caixa de entrada com mais eficiência, reduzir a desordem e economizar tempo permitindo que você se concentre no que é mais importante.

O que diferencia as ferramentas de produtividade de e-mail dos clientes de e-mail tradicionais é sua capacidade de estender a experiência de e-mail para além do simples envio e recebimento de mensagens. Elas podem se integrar ao seu calendário, ao gerenciador de tarefas, aos aplicativos de mensagens e a outras ferramentas, criando um fluxo de trabalho contínuo que simplifica suas tarefas diárias.

Benefícios da implementação de ferramentas de produtividade de e-mail

O e-mail é uma das formas de comunicação mais usadas para fins pessoais e profissionais. No entanto, confiar apenas no e-mail básico pode levar a caixas de entrada desorganizadas e sobrecarregadas, perda de prazos e diminuição da produtividade.

É aí que entram as ferramentas de produtividade de e-mail.

Com as ferramentas certas, o e-mail pode se tornar uma ferramenta poderosa para gerenciar tarefas, agendar e colaborar com outras pessoas. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, as ferramentas de produtividade de e-mail podem ajudá-lo a eliminar a desordem e a se concentrar no que é importante.

10 melhores ferramentas de produtividade de e-mail em 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e gerenciamento de e-mail

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe, desenvolvida para equipes de todos os tamanhos em diferentes setores. Ele oferece centenas de recursos para ajudar a gerenciar seu trabalho e aumentar sua produtividade para fazer mais em menos tempo.

O que torna o ClickUp uma das melhores ferramentas de produtividade da atualidade é sua lista abrangente de recursos para gerenciamento de projetos e qualquer outro caso de uso e sua plataforma totalmente personalizável que permite que qualquer indivíduo, equipe e organização inteira configure o ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas e crescentes.

Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas para configurar e visualizar seu trabalho do seu jeito, campos personalizados para personalizar cada parte do seu ClickUp Workspace e status personalizados para criar um fluxo de trabalho simplificado. Você também pode usar ClickApps para personalizar completamente a experiência da sua equipe no ClickUp.

E para facilitar o gerenciamento de e-mails, o ClickUp oferece uma ferramenta de e-mail, E-mail no ClickUp o ClickUp é um aplicativo de e-mail que permite enviar e receber e-mails em tarefas para reunir toda a sua comunicação em um só lugar e simplificar o fluxo de trabalho.

Basta integrar o ClickUp com seu provedor de e-mail, como o Gmail e Perspectivas e comece a gerenciar seus e-mails sem sair do seu local de trabalho.

Envie e receba e-mails no ClickUp para otimizar o gerenciamento de e-mails

O recurso Email in ClickUp, juntamente com as centenas de recursos que o ClickUp oferece, torna essa ferramenta uma ferramenta eficaz para o gerenciamento de e-mails aplicativo de gerenciamento de e-mail para cada usuário. Saiba mais _sobre como melhorar a produtividade de seu e-mail e de sua equipe com o ClickUp!

Melhores recursos

Gerenciamento de tarefas : Permite que as equipes criem, atribuam e acompanhem tarefas e subtarefas

: Permite que as equipes criem, atribuam e acompanhem tarefas e subtarefas Rastreamento de tempo : Gerencie o tempo da sua equipe com mais eficiência e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas

: Gerencie o tempo da sua equipe com mais eficiência e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas Gerenciamento de projetos : Permite que as equipes criem e gerenciem vários projetos simultaneamente

: Permite que as equipes criem e gerenciem vários projetos simultaneamente Colaboração : Permite a colaboração e a comunicação em tempo real entre os membros da equipe, independentemente da localização

: Permite a colaboração e a comunicação em tempo real entre os membros da equipe, independentemente da localização Integração : Integra-se a milhares de aplicativos, incluindo Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox e até mesmo outras ferramentas de CRM

: Integra-se a milhares de aplicativos, incluindo Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox e até mesmo outras ferramentas de CRM Automação personalizada : Use a automação pré-criada ou personalize a sua própria para automatizar tarefas repetitivas e manter os processos consistentes

: Use a automação pré-criada ou personalize a sua própria para automatizar tarefas repetitivas e manter os processos consistentes ClickUp AI para ajudar a gerar cópia de e-mail, fazer brainstorming de ideias de campanha e automatizar respostas

para ajudar a gerar cópia de e-mail, fazer brainstorming de ideias de campanha e automatizar respostas Teclas de atalho e atalhos de teclado : Use teclas de atalho para acelerar a navegação em seu espaço de trabalho

: Use teclas de atalho para acelerar a navegação em seu espaço de trabalho Biblioteca de modelos : Acesse mais de 1.000modelos de produtividade personalizáveis para cada equipe e caso de uso

: Acesse mais de 1.000modelos de produtividade personalizáveis para cada equipe e caso de uso Aplicativo móvel : Acesse o ClickUp a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel

: Acesse o ClickUp a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e trazer todo o seu trabalho para um local centralizado

limitações do ####

Há uma curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Preços

Gratuito : Oferece recursos básicos para até 100 MB de armazenamento e usuários ilimitados

: Oferece recursos básicos para até 100 MB de armazenamento e usuários ilimitados Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 7 por usuário por mês (cobrado anualmente) Business : uS$ 12 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 12 por usuário por mês (cobrado anualmente) Empresarial : Vendas para contato Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 6.000 avaliações) Experimente o ClickUp gratuitamente ### 2. TextExpander

Melhor para expansão de texto e produtividade

Reduza a digitação expandindo automaticamente abreviações curtas em trechos completos de texto com o TextExpander TextExpander é uma ferramenta de expansão de texto e produtividade de e-mail criada para ajudar os usuários a economizar tempo e aumentar a produtividade. Seus recursos incluem atalhos de teclado, expansão de texto, snippets, preenchimento automático de formulários e grupos compartilhados, que podem ajudar os usuários a simplificar seus fluxos de trabalho e reduzir a digitação repetitiva. O TextExpander se integra a vários aplicativos, incluindo Slack, Google Docs, Microsoft Teams e todos os seus aplicativos de e-mail, facilitando o uso em diferentes plataformas e serviços.

Veja alguns exemplos de como o TextExpander pode melhorar seu fluxo de trabalho: Se você precisa de declarações de empatia no atendimento ao cliente , scripts de chamada de e-mail frio para recrutadores ou notas de boas-vindas a novos funcionários o TextExpander tem tudo o que você precisa!

Melhores recursos

Trechos : Permite que os usuários armazenem e organizem trechos de texto para facilitar o acesso e a reutilização

: Permite que os usuários armazenem e organizem trechos de texto para facilitar o acesso e a reutilização Preenchimento de formulários : Preenchimento automático de formulários com informações comumente usadas, como nome e endereço

: Preenchimento automático de formulários com informações comumente usadas, como nome e endereço Personalização : Permite que os usuários personalizem e customizem seus Snippets

: Permite que os usuários personalizem e customizem seus Snippets Integração : Integra-se a vários aplicativos, incluindo Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs e Microsoft Teams

: Integra-se a vários aplicativos, incluindo Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs e Microsoft Teams Modelos : Crie facilmente seus próprios modelos de e-mail para responder rapidamente aos e-mails dos clientes

: Crie facilmente seus próprios modelos de e-mail para responder rapidamente aos e-mails dos clientes Ótimo para equipes de vendas e marketing: Reutilize rapidamente o mesmo conteúdo sem precisar redigitar manualmente

limitações do ####

Alguns recursos só estão disponíveis com uma assinatura premium

A curva de aprendizado para configurar e usar Snippets personalizados pode ser um desafio para alguns usuários

Preços

Individual : uS$ 3,33 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 4,16 por usuário por mês (cobrado mensalmente) para recursos básicos e Snippets ilimitados

: uS$ 3,33 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 4,16 por usuário por mês (cobrado mensalmente) para recursos básicos e Snippets ilimitados Empresarial : uS$ 8,33 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 10,41 por usuário por mês (cobrado mensalmente) para recursos avançados ecompartilhamento de equipe até 9 usuários

: uS$ 8,33 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 10,41 por usuário por mês (cobrado mensalmente) para recursos avançados ecompartilhamento de equipe Crescimento: uS$ 10,83 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 13,54 por usuário por mês para gerenciamento avançado de usuários e insights de dados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 50 avaliações)

3. SaneBox

O melhor para o gerenciamento eficiente de e-mails

O SaneBox envia atualizações diárias sobre o que foi classificado e outras atividades de e-mail, para que você nunca perca nada importante SaneBox é uma ferramenta de produtividade de e-mail criada para ajudá-lo a manter o controle de uma caixa de entrada lotada. Seus recursos incluem gerenciamento da caixa de entrada, soneca, lembretes e Do Not Disturb, que podem ajudá-lo a manter o foco e reduzir as distrações se sua caixa de entrada estiver lotada.

Melhores recursos

Gerenciamento da caixa de entrada : Remove e-mails sem importância da caixa de entrada e os coloca em uma pasta separada para análise posterior

: Remove e-mails sem importância da caixa de entrada e os coloca em uma pasta separada para análise posterior Não perturbe : Bloqueia todos os e-mails recebidos por um período de tempo definido para reduzir as distrações

: Bloqueia todos os e-mails recebidos por um período de tempo definido para reduzir as distrações SaneForward : Encaminha automaticamente tipos específicos de e-mails para outro endereço de e-mail ou serviço

: Encaminha automaticamente tipos específicos de e-mails para outro endereço de e-mail ou serviço SaneBlackHole : Cancelar a assinatura de e-mails indesejadosboletins informativos e e-mails promocionais com um clique

: Cancelar a assinatura de e-mails indesejadosboletins informativos e e-mails promocionais com um clique SaneAttachments : Carregue automaticamente anexos de e-mail para serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, OneDrive, Box ou Google Drive

: Carregue automaticamente anexos de e-mail para serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, OneDrive, Box ou Google Drive O SaneBox funciona muito bem com o Google Workspace

Limitações

Pessoas com várias contas de e-mail precisarão do plano mais caro

O SaneBox não é compatível com todos os provedores de e-mail

Preços

Sanche : uS$ 7 por mês ou US$ 59 por ano para uma conta de e-mail

: uS$ 7 por mês ou US$ 59 por ano para uma conta de e-mail Almoço : uS$ 12 por mês ou US$ 99 por ano para duas contas de e-mail

: uS$ 12 por mês ou US$ 99 por ano para duas contas de e-mail Jantar: $36 por mês ou $299 por ano para contas de e-mail ilimitadas

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.9 de 5 (mais de 150 avaliações)

: 4.9 de 5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (mais de 60 avaliações)

4. Gramática

O melhor para aprimoramento e correção da escrita

Use o Grammarly para ajudá-lo a escrever sem erros no Gmail, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e em qualquer outro aplicativo Grammarly é um ferramenta de correção e aprimoramento da escrita que o ajuda a aprimorar sua redação fornecendo sugestões de gramática, ortografia e estilo. O Grammarly se integra a várias plataformas de redação, inclusive Microsoft Word, Google Docs e navegadores da Web, facilitando o uso em diferentes dispositivos e sistemas de e-mail baseados na Web.

Melhores recursos

Verificações gramaticais e ortográficas : Verifica se há erros de gramática e ortografia em sua redação

: Verifica se há erros de gramática e ortografia em sua redação Verificações de estilo : verifica a clareza, a concisão e o tom de sua redação

: verifica a clareza, a concisão e o tom de sua redação Sugestões de vocabulário : Sugere palavras e frases alternativas para melhorar sua redação

: Sugere palavras e frases alternativas para melhorar sua redação Detecção de plágio: Verifica se há plágio e fornece sugestões para reformulação ou citação de fontes

Estatísticas de redação : Fornece informações sobre sua redação, como contagem de palavras, pontuação de legibilidade e comprimento da frase

: Fornece informações sobre sua redação, como contagem de palavras, pontuação de legibilidade e comprimento da frase Integração: Integra-se a várias plataformas de redação, incluindo Microsoft Word, Google Docs e navegadores da Web

Limitações

Os recursos avançados só estão disponíveis com uma assinatura premium

A integração com algumas plataformas de escrita pode ser limitada

Preços

Free : verificações básicas de gramática e ortografia

: verificações básicas de gramática e ortografia Premium : uS$ 12 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 30 por mês (cobrado mensalmente) para verificações e recursos avançados

: uS$ 12 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 30 por mês (cobrado mensalmente) para verificações e recursos avançados Contas comerciais: uS$ 15 por mês por usuário

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 1200 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 6.800 avaliações)

5. Espiga

Melhor para bate-papo em equipe

O Spike transforma seus e-mails em conversas de bate-papo simples e fáceis de navegar que se parecem com um tópico de mensagem de texto Spike é uma ferramenta de comunicação por e-mail e colaboração em equipe que transforma e-mails em bate-papos em tempo real, tornando a comunicação mais rápida e eficiente. Seus recursos incluem bate-papo em grupo, videoconferência, gerenciamento de listas de tarefas, anotações, bate-papo por vídeo e um calendário integrado, o que pode ajudar a otimizar a colaboração em equipe.

Embora os recursos avançados só estejam disponíveis com uma assinatura premium, o Spike oferece um plano básico gratuito para quem deseja experimentar o serviço, com opções de upgrade premium para quem deseja se aprofundar na plataforma.

Melhores recursos

E-mail conversacional : Transforma e-mails em bate-papos em tempo real, permitindo uma comunicação mais rápida e eficiente

: Transforma e-mails em bate-papos em tempo real, permitindo uma comunicação mais rápida e eficiente Bate-papo em grupo : Permite a colaboração em equipe em um formato semelhante a um bate-papo

: Permite a colaboração em equipe em um formato semelhante a um bate-papo Videoconferência : Permite fazer chamadas de vídeo diretamente no aplicativo

: Permite fazer chamadas de vídeo diretamente no aplicativo Gerenciamento de tarefas : Inclui uma lista de tarefas incorporada e recursos de gerenciamento de tarefas

: Inclui uma lista de tarefas incorporada e recursos de gerenciamento de tarefas Notas : Permite fazer anotações e compartilhá-las de forma rápida e fácil dentro do aplicativo

: Permite fazer anotações e compartilhá-las de forma rápida e fácil dentro do aplicativo Integração de calendário: Integra-se com váriosaplicativos de calendário para facilitar o agendamento e a organização

Limitações

Os recursos avançados só estão disponíveis com uma assinatura premium

O Spike não é compatível com todos os provedores de e-mail

O aplicativo pode levar algum tempo para se ajustar àqueles que estão acostumados com os clientes de e-mail tradicionais

Preços

Básico : Gratuito, com recursos limitados

: Gratuito, com recursos limitados Pro para equipes pequenas: uS$ 5 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou US$ 10 por usuário por mês para clientes Enterprise (cobrado mensalmente) para recursos avançados e integrações

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 40 avaliações)

6. Boomerang para Gmail

O melhor para produtividade e agendamento de e-mails

O Boomerang permite que você acompanhe se alguém responde a um e-mail e defina lembretes para mensagens importantes Boomerang para Gmail é uma ferramenta de produtividade e agendamento de e-mail que permite agendar e-mails, pausar os e-mails recebidos para reduzir as distrações no Gmail e definir lembretes de acompanhamento. Seus recursos incluem limpeza da caixa de entrada, recibos de leitura e integração com o calendário, o que pode ajudar a otimizar sua caixa de entrada e aumentar sua produtividade.

Melhores recursos

Pausa na caixa de entrada : Interrompe temporariamente os e-mails recebidos para reduzir as distrações

: Interrompe temporariamente os e-mails recebidos para reduzir as distrações Lembretes de acompanhamento : Lembra você de acompanhar os e-mails importantes que não receberam resposta

: Lembra você de acompanhar os e-mails importantes que não receberam resposta **Limpeza da caixa de entrada: remove os e-mails não essenciais de sua caixa de entrada e os arquiva para análise posterior

Limitações

O Boomerang para Gmail é compatível apenas com contas do Gmail e do Google Workspace

Preços

Básico : Gratuito, com recursos limitados

: Gratuito, com recursos limitados Personal : uS$ 4,98 por mês (cobrado anualmente) para recursos avançados e integrações

: uS$ 4,98 por mês (cobrado anualmente) para recursos avançados e integrações Pro : uS$ 14,98 por mês (cobrado anualmente) para recursos avançados e integrações

: uS$ 14,98 por mês (cobrado anualmente) para recursos avançados e integrações Premium: uS$ 49,98 por mês (cobrado anualmente) que inclui a integração Salesforce/CRM

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 150 avaliações)

7. Otter.ai

Melhor para transcrição de voz para texto e tomada de notas

Usando o Otter.ia para transcrever a fala para texto em tempo real Otter.ai é uma ferramenta de transcrição de voz para texto e de anotações que permite transcrever gravações de voz em texto em tempo real. Essa ferramenta pode transcrever e criar automaticamente anotações pesquisáveis para suas reuniões, entrevistas, aulas, anotações pessoais e muito mais.

Melhores recursos

Transcrição de voz para texto : Transcreve gravações de voz em texto em tempo real

: Transcreve gravações de voz em texto em tempo real Pontuação automática : Adiciona pontuação às transcrições para melhorar a precisão e a legibilidade

: Adiciona pontuação às transcrições para melhorar a precisão e a legibilidade Identificação do locutor : Identifica diferentes falantes em uma conversa para um melhor contexto

: Identifica diferentes falantes em uma conversa para um melhor contexto Sincronização entre dispositivos: Sincroniza transcrições e anotações em vários dispositivos

Limitações

Os recursos avançados só estão disponíveis com uma assinatura premium

Alguns usuários podem ter problemas com a precisão da transcrição, especialmente em ambientes ruidosos

Preços

Básico : Gratuito, com recursos e uploads limitados

: Gratuito, com recursos e uploads limitados Premium : uS$ 8,33 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 16,99 por mês (cobrado mensalmente) para recursos avançados e integrações

: uS$ 8,33 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 16,99 por mês (cobrado mensalmente) para recursos avançados e integrações Business: uS$ 20 por mês (cobrados anualmente) ou US$ 30 por mês (cobrados mensalmente) para recursos adicionais de administração

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 50 avaliações)

8. Gengibre

Melhor para assistência e correção de redação

Usando o Ginger, um assistente de redação com tecnologia de IA, para ajudar a corrigir seus textos, melhorar seu estilo e aumentar sua criatividade Ginger é um sistema de assistente de redação desenvolvido para aprimorar sua redação com sugestões de gramática, ortografia e estilo. Seus recursos incluem reformulação de frases, tradução e um dicionário pessoal, que podem ajudá-lo a melhorar a qualidade geral da sua redação e aumentar a produção.

Melhores recursos

Verificações gramaticais e ortográficas : Verifica se há erros de gramática e ortografia em sua redação

: Verifica se há erros de gramática e ortografia em sua redação Verificações de estilo : Verifica a clareza, a concisão e o tom de sua redação

: Verifica a clareza, a concisão e o tom de sua redação Reformulação de frases : Sugere frases alternativas para melhorar sua redação

: Sugere frases alternativas para melhorar sua redação Tradução : Traduz seu conteúdo para diferentes idiomas

: Traduz seu conteúdo para diferentes idiomas Integração: Integra-se a várias plataformas de redação, incluindo Microsoft Word, Google Docs e navegadores da Web

limitações do ####

Não há integração com o Google Docs

As sugestões baseadas em IA podem nem sempre ser precisas

Preços

Gratuito : Verificações básicas de gramática e ortografia

: Verificações básicas de gramática e ortografia Premium: uS$ 6,99 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 33,57 por trimestre para verificações e recursos avançados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.3 de 5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.0 de 5 (mais de 80 avaliações)

9. Caçador

O melhor para encontrar endereços de e-mail profissionais

Use o Hunter.io para encontrar endereços de e-mail profissionais em segundos e se conectar com as pessoas importantes para sua empresa Hunter é um localizador de endereços de e-mail que permite encontrar endereços de e-mail profissionais para indivíduos ou empresas. Seus recursos incluem verificação de e-mail, pesquisa de domínio e campanhas de e-mail, que podem ajudá-lo a se conectar com as pessoas importantes para a sua empresa. O Hunter se integra a vários aplicativos, incluindo Salesforce, HubSpot e Google Sheets, facilitando o uso em diferentes plataformas.

Melhores recursos

Localizador de e-mail : Localiza endereços de e-mail profissionais para indivíduos ou empresas

: Localiza endereços de e-mail profissionais para indivíduos ou empresas Verificação de e-mail : Verifica a precisão dos endereços de e-mail para melhorar a capacidade de entrega

: Verifica a precisão dos endereços de e-mail para melhorar a capacidade de entrega Pesquisa de domínio : Procura todos os endereços de e-mail associados a um domínio específico

: Procura todos os endereços de e-mail associados a um domínio específico Integração: Integra-se a vários aplicativos, incluindo Salesforce, HubSpot e Google Sheets

limitações do ####

Nem todos os endereços de e-mail podem ser encontrados ou verificados

A precisão dos endereços de e-mail pode variar de acordo com a empresa que você está procurando

Preços

Gratuito : permite pesquisas e verificações limitadas

: permite pesquisas e verificações limitadas Inicial : uS$ 35 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 49 por mês (cobrado mensalmente) para até 500 pesquisas e 1.000 verificações por mês

: uS$ 35 por mês (cobrado anualmente) ou US$ 49 por mês (cobrado mensalmente) para até 500 pesquisas e 1.000 verificações por mês Crescimento : uS$ 104 por mês (cobrados anualmente) ou US$ 149 por mês (cobrados mensalmente) para até 5.000 pesquisas e 10.000 verificações por mês

: uS$ 104 por mês (cobrados anualmente) ou US$ 149 por mês (cobrados mensalmente) para até 5.000 pesquisas e 10.000 verificações por mês Business: uS$ 499 por mês (cobrados anualmente) ou US$ 349 por mês (cobrados mensalmente) para até 50.000 pesquisas e 1.000 verificações por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 450 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 500 avaliações)

Bônus:_ **Modelos de campanha de gotejamento por e-mail

10. Frente

Melhor para gerenciamento de e-mail colaborativo e comunicação de equipe

Uso do Front para criar caixas de entrada compartilhadas, gerenciar e-mails e muito mais Front é uma ferramenta de produtividade de e-mail para comunicação em equipe projetada para o trabalho colaborativo. Seus recursos incluem caixas de entrada compartilhadas, automação de fluxo de trabalho, atribuição e rastreamento e visibilidade da caixa de entrada da equipe, o que pode ajudar as equipes a gerenciar e-mails de forma eficiente e eficaz.

Melhores recursos

Caixas de entrada compartilhadas : permite que as equipes colaborem no gerenciamento de e-mails em tempo real

: permite que as equipes colaborem no gerenciamento de e-mails em tempo real Atribuir e rastrear : atribui e-mails aos membros da equipe e rastreia o progresso

: atribui e-mails aos membros da equipe e rastreia o progresso Visibilidade da caixa de entrada da equipe: permite que os membros da equipe vejam as caixas de entrada uns dos outros e colaborem nas respostas para melhorar o atendimento ao cliente

limitações do ####

Não é possível usar um aplicativo de e-mail de terceiros com o serviço da Front

O aplicativo pode levar algum tempo para se ajustar àqueles que estão acostumados com aplicativos de e-mail tradicionais

Preços

Crescimento : uS$ 49 por estação por mês (cobrado anualmente) para recursos básicos e integrações com um mínimo de 5 membros da equipe

: uS$ 49 por estação por mês (cobrado anualmente) para recursos básicos e integrações com um mínimo de 5 membros da equipe Escala : uS$ 99 por participante por mês (cobrado anualmente) para regras inteligentes e gerenciamento de equipes

: uS$ 99 por participante por mês (cobrado anualmente) para regras inteligentes e gerenciamento de equipes Premier: uS$ 229 por participante por mês (cobrado anualmente) para integração premier, acesso à API e suporte a videoconferências

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 225 avaliações)

Tentar_ **integrando o Front com o ClickUp !

O que faz uma boa ferramenta de produtividade de e-mail?

Nem todas as ferramentas de produtividade de e-mail são iguais. Ao escolher uma ferramenta, é importante considerar alguns fatores-chave que podem fazer uma grande diferença na eficácia da ferramenta.

De uma perspectiva de 40.000 pés, uma boa ferramenta de produtividade de e-mail deve oferecer mais do que apenas as funcionalidades básicas de e-mail. Isso significa que ela deve ir além da funcionalidade básica de e-mail e oferecer recursos como agendamento de e-mail, modelos, automação, modelos de e-mail e integrações com outras ferramentas e serviços.

Outro fator importante é a compatibilidade. Uma boa ferramenta de produtividade de e-mail deve funcionar com quase todos os aplicativos e serviços que você usa, desde o seu calendário e a lista de tarefas em seu CRM e gerenciamento de projetos software. Isso garante que você possa incorporar facilmente o e-mail ao seu fluxo de trabalho existente, evitando alternar entre diferentes ferramentas e priorizar seu trabalho .

Ao escolher uma ferramenta que atenda a esses critérios, você pode garantir que aproveitará ao máximo seu e-mail e maximizará sua produtividade enquanto aprimora gerenciamento de equipes .

Faça mais com as ferramentas de produtividade de e-mail

Como vimos neste resumo, há várias ferramentas de produtividade de e-mail disponíveis que podem ajudá-lo a se manter organizado, economizar tempo e otimizar seu fluxo de trabalho. De ferramentas como ClickUp, TextExpander e algumas outras mencionadas neste artigo, não faltam opções para escolher quando você estiver pronto para levar o e-mail tradicional para o próximo nível.

As ferramentas de produtividade de e-mail também podem servir como um hub centralizado para todas as comunicações internas e externas. Com a capacidade de se integrar a outras ferramentas e plataformas, essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar tudo, desde consultas de clientes até colaboração em equipe, tudo a partir de uma caixa de entrada central.

E ao consolidar sua comunicação a partir do e-mail, você pode se manter organizado, economizar tempo e evitar a necessidade de alternar entre vários aplicativos ao longo do dia.

Portanto, se você estiver procurando um aplicativo de produtividade de e-mail mais eficiente, uma das ferramentas que mencionamos aqui pode ser a peça fundamental que faltava. ---

Escritor convidado:_

Clive Hanks é um jornalista de tecnologia freelancer que atualmente reside em Seattle com sua esposa e seu filho pequeno. Ele é conhecido por sua ampla cobertura das últimas tendências tecnológicas em automação e produtividade.