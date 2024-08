15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp

Os modelos de planos de comunicação são úteis para planejar um relacionamento eficaz com clientes, colegas, parceiros e outras partes interessadas.

Com a ajuda de alguns modelos bem elaborados, é mais fácil do que nunca criar uma estratégia abrangente de comunicação que todos sigam.

Para ajudar, aqui está uma lista de alguns dos melhores modelos de planos de comunicação disponíveis no mercado. 💡

O que é um modelo de plano de comunicação?

Um modelo de plano de comunicação é um documento que descreve as estratégias e os objetivos da comunicação interna e externa de uma organização.

Ele especifica o público-alvo, os tipos de mensagens e como comunicá-las, bem como a frequência da comunicação. É uma parte crucial do sucesso de qualquer organização e deve ser atualizado regularmente.

Alguns modelos podem funcionar como um plano de comunicação de crise, um plano de comunicação organizacional e um plano de comunicação de negócios estratégia de comunicação ou um plano de comunicação de gerenciamento de projetos. Dependendo de suas necessidades, um modelo é essencial para impulsionar seus esforços gerais de comunicação para que todos saibam os detalhes exatos.

O que faz um bom plano de comunicação estratégica?

Um bom plano de comunicação de gerenciamento de projetos deve incluir objetivos, estrutura de mensagens, principais canais de comunicação, frequência e um cronograma no modelo.

Além disso, um bom exemplo de plano de comunicação também deve conter funções e responsabilidades claras para cada pessoa da equipe e para os principais interessados, bem como formas de medir o sucesso. Um plano de comunicação eficaz garantirá que todos estejam trabalhando juntos para atingir as metas da organização. 📄

15 Modelos de plano de comunicação de projeto

1. Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Use as várias ferramentas de formatação do ClickUp para criar visuais de planos e organizar informações rapidamente

Crie um plano de comunicação de gerenciamento de projetos abrangente usando este modelo de documento para planejar facilmente sua estratégia de mensagens de negócios. Quanto mais abrangente for seu plano de comunicação, melhor. É por isso que este modelo detalhado do ClickUp foi criado com várias seções nas quais você pode ser específico:

Detalhes do projeto

Objetivos

Resumo executivo

Análise e pesquisa

Uma análise da concorrência Modelo de plano de comunicação do ClickUp o modelo de plano de comunicação do ClickUp permite que você e sua equipe tenham visibilidade do projeto, o que garante que todos estejam se comunicando adequadamente. Além disso, é uma maneira de ter todas as informações mais importantes do projeto em um documento centralizado. Faça o download deste modelo ### 2. Modelo de relatório de matriz de comunicação ClickUp

O recurso de tabela do ClickUp permite que você crie uma matriz de comunicação sem sair do painel

Se você está procurando uma maneira fácil de ficar na mesma página com sua equipe, Modelo de relatório de matriz de comunicação do ClickUp é um ótimo plano de comunicação para manter seus principais interessados informados.

Esse relatório detalhado ajuda a mapear quem é responsável pela comunicação com quais partes e garante que todos conheçam suas funções. O modelo inclui seções para anotar a atividade de comunicação, o objetivo e o contexto, que são útil para equipes virtuais . 💻

Uma das partes mais úteis do modelo é a tabela de atividades de comunicação. Ela não apenas lista o que aconteceu e quando, mas também tem seções para manter registros precisos dos facilitadores, participantes e até mesmo dos resultados da sua plano de comunicação . Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de ação de comunicação ClickUp

A elaboração de um plano de ação simples é muito útil quando você começa a usar o modelo de quadro branco do ClickUp

A elaboração de um plano de ação é uma maneira sólida de colocar barreiras de proteção na jornada do seu projeto. Este Modelo de plano de ação do ClickUp -criado com Quadro branco do ClickUp do ClickUp garante que você esteja no caminho certo quando se trata do progresso do seu projeto.

Pense nisso modelo de plano de ação como um Visualização Kanban em um modelo compartilhável e fácil de atualizar.

Em vez de escrever uma lista de tarefas que precisam ser feitas e encerrar o dia, esse modelo oferece uma visão geral mais clara do que precisa ser feito, do que está em andamento e do que foi concluído em diferentes categorias de projeto.

Com o recurso Whiteboard, é fácil adicionar notas adesivas, alterar rótulos de seção, desenhar formas e linhas e praticamente qualquer outro tipo de anotação necessária para um plano de comunicação estratégico. É fácil de usar para iniciantes, o que o torna excelente para equipes menores que desejam acompanhar o progresso com facilidade, sem se sobrecarregar com muitos campos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de comunicação da estratégia ClickUp Go To Market

Crie uma estratégia sólida de entrada no mercado com o modelo de comunicação do ClickUp

Se você trabalha com marketing, sabe que um estratégia de entrada no mercado que seja explicada em linguagem simples é fundamental. Felizmente, há um modelo do ClickUp para ajudá-lo a atingir seu público-alvo exato.

Quem é seu cliente-alvo? Qual é a sua vantagem competitiva? As respostas a essas perguntas podem ser organizadas nas seções codificadas por cores do Modelo de GTM do ClickUp para seus planos de comunicação. Ele também vem com dois status e dois tipos de visualização para que sua equipe tenha bastante flexibilidade na forma de usá-lo.

Até mesmo a estratégia de comunicação GTM mais simples se torna complexa rapidamente. Entretanto, o índice incorporado facilita a navegação, independentemente do tamanho das seções. Falando em seções, este modelo de GTM tem um espaço para explicitar claramente sua missão e visão.

As seções de mensagens-chave, um local para listar todas as ferramentas envolvidas na sua estratégia e até mesmo uma seção que explicita claramente o seu orçamento fazem com que valha a pena marcar este modelo como favorito. ✏️ Faça o download deste modelo

5. Modelo de comunicação interna do ClickUp

Use o modelo de comunicação interna do ClickUp para anunciar eventos ou mudanças para seus funcionários

As comunicações internas são essenciais para o sucesso da sua equipe. É por meio dela que você mantém a equipe na mesma página, colabora e gerencia os desafios que surgem. Ter o modelo certo de comunicação interna é essencial para manter sua equipe alinhada e produtiva. Modelo de comunicação interna do ClickUp ajuda você a fazer isso:

Organizar conversas, anúncios e documentos em um só lugar

Facilitar a comunicação com toda a sua equipe

Proporcionar transparência nos processos e iniciativas de toda a equipe Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de plano de comunicação de incidentes do ClickUp

Esteja preparado para problemas com o modelo de plano de comunicação de incidentes do ClickUp

É importante ter um plano de comunicação abrangente quando surgem incidentes. Com o Modelo de plano de comunicação de incidentes do ClickUp você terá todas as ferramentas necessárias para criar uma estratégia de comunicação eficaz para a sua equipe.

Esse modelo permite que você:

Estabelecer canais para uma comunicação clara e eficiente sobre incidentes

Criar planos de ação detalhados com funções e responsabilidades específicas

Descreva os procedimentos para atualizar as partes interessadas sobre o andamento da resolução do incidente Faça o download deste modelo ### 7. Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp

Melhore a comunicação da equipe e ofereça um ambiente seguro com o nosso modelo, para dar suporte a diferentes métodos de comunicação e esclarecer os tipos de itens de trabalho

Um modelo sólido de comunicação com o funcionário ajuda a manter todos na mesma página, desde os check-ins diários até a integração de novos membros da equipe. A comunicação entre os funcionários é uma parte fundamental para o sucesso de uma empresa.

O Modelo de Comunicação com o Funcionário do ClickUp tem tudo o que você precisa para garantir que você esteja sempre informado:

Um layout visual intuitivo para facilitar a navegação

Ferramentas integradas de colaboração e acompanhamento de tarefas que ajudam a manter sua equipe organizada

Um espaço centralizado para armazenar todos os documentos e mensagens, para que todos estejam atualizados com as informações mais recentes Faça o download deste modelo ### 8. Modelo de matriz de reuniões e comunicações da equipe ClickUp

Organize as atividades da equipe com o modelo de matriz de reuniões e comunicações da equipe do ClickUp

Com o modelo de matriz de reuniões e comunicações de equipe do ClickUp, você pode organizar as atividades da sua equipe com facilidade! Esse modelo fornece uma maneira fácil de rastrear quem é responsável por quais tarefas, estabelecer linhas claras de comunicação entre os membros da equipe e definir cronogramas de reuniões eficazes.

O modelo de matriz de reuniões e comunicação da equipe ajuda você a:

Definir funções e responsabilidades para cada projeto ou tarefa

Estabelecer diretrizes para check-ins ou stand-ups regulares

Criar uma linha do tempo para os próximos projetos ou tarefas Faça o download deste modelo ### 9. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Fique à frente das necessidades dos clientes e aumente a satisfação deles com esse modelo personalizável da ZenPilot e da ClickUp

O Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot é uma ferramenta essencial para agências que buscam melhorar seu plano de comunicação com os clientes. Esse modelo personalizável permite que as empresas acompanhem a saúde de seus relacionamentos com os clientes, tudo em um local centralizado. Ao se manter à frente das necessidades do cliente e aumentar a satisfação do cliente, esse modelo pode ajudar as agências a criar o plano de comunicação adequado para cada cliente .

Com esse modelo, as agências podem rastrear pontos de dados importantes, como níveis de satisfação do cliente, pontos de contato e feedback. Essas informações são essenciais para formar o plano de comunicação correto para cada cliente.

Ao compreender as necessidades e preferências exclusivas de cada cliente, as empresas podem adaptar sua estratégia de comunicação para maximizar o engajamento e aumentar a satisfação. No atual cenário competitivo dos negócios, a promoção de relacionamentos sólidos com os clientes é mais importante do que nunca.

Verificar estes_ Ferramentas de análise da concorrência/%href/ ! Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de lista de verificação de lançamento de produto ClickUp

As tarefas, os status e as datas de vencimento das tarefas são fáceis de ver na exibição de lista do ClickUp

Você está lançando um produto. Parabéns! O bom é que você não precisa começar do zero ao acessar uma lista de verificação de lançamento de produto que garante que tudo seja feito no prazo. ⏰ Modelo de plano de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp foi criado para garantir que você nunca perca o ritmo do seu planejamento de comunicação. O processo de lançamento de produtos é complicado e precisa ser monitorado.

Especialmente se o seu trabalha de forma assíncrona e nem sempre está colaborando em tempo real se a sua equipe trabalha de forma síncrona e nem sempre colabora em tempo real /%href/, uma lista de verificação de lançamento de produto que centraliza cada tarefa importante em um único lugar ajudará a esclarecer qualquer confusão para todos na sua equipe. Este modelo inclui:

Visualização de lista

Visualização de quadro

Visualização de Gantt

Visualização da linha do tempo

O modelo contém seções que resumem as informações necessárias sobre o lançamento de um produto, bem como detalhes sobre a melhor forma de usar a lista de verificação . Adicione membros da equipe às tarefas e automatizar lembretes para garantir que você esteja cumprindo seus prazos. Precisa adicionar um campo personalizado? Isso também é possível! Faça o download deste modelo

11. Jessica Stansberry Comunicação da equipe Modelo de plano no ClickUp

Via Jessica Stansberry

Às vezes, você precisa de um modelo para ajudá-lo a gerenciar sua equipe em um só lugar. Para isso, tente usar o comunicação da equipe modelo de hub. É um modelo no nível da pasta com todos os recursos de que você pode precisar para organizar e liderar sua equipe.

Você encontrará tudo, desde listas de tarefas semanais até um sistema de gerenciamento de e-mail para que nada passe despercebido. Assim como os outros modelos desta lista, este pode funcionar como um ponto de partida.

Se estiver pensando em criar um modelo para seu próprio uso a partir do zero, você pode fazer isso gratuitamente no ClickUp, mas esse modelo personalizado pode ajudá-lo a economizar algumas etapas.

deve-se observar que esse modelo não é mais gratuito e custa US$ 15. Esse modelo não é vendido diretamente pelo ClickUp Faça o download desse modelo Check out these_ Ferramentas de newsletters/%href/ & Modelos de newsletters/%href/ !

12. Modelo de plano de comunicação de projeto do Excel

Via Microsoft

Este modelo é uma maneira fácil de organizar e monitorar seu plano de comunicação entre os participantes do projeto. Certifique-se de que todos conheçam suas funções e responsabilidades específicas no projeto, bem como os diferentes tipos e a frequência da comunicação.

Este modelo é uma maneira fácil de começar a criar seu plano de comunicação planos de comunicação do projeto e para ajudar a garantir a fluidez, colaboração eficaz durante toda a vida útil do projeto.

Verifique estes_ **Modelos de folha de fatos ! Faça o download deste modelo

13. Modelo de plano de comunicação de projeto do Google Sheets

Via Google

Este modelo do Google Sheets descreve uma matriz fácil que as equipes usam para determinar com quem estão se comunicando, como isso está sendo feito, os métodos usados e quem é responsável por cada tarefa.

Fácil, não é? Como bônus, a planilha é codificada por cores e fácil de compartilhar dentro e fora da sua organização. A vantagem de usar uma planilha como modelo para o seu plano de comunicação é que, ao examinar as linhas e colunas, você tem uma visão geral de alto nível de todos os detalhes dessa seção. 📈

Por exemplo, dar uma olhada na coluna do cronograma permite visualizar como o projeto será executado e se as datas sugeridas no cronograma são realistas. As equipes também podem deixar comentários em cada célula, o que é ótimo para a comunicação sobre o projeto em um só lugar.

Da próxima vez que você precisar iniciar um plano de comunicação com muitas partes móveis, marque este modelo e comece a se organizar. Faça o download deste modelo

14. Modelo de plano de comunicação interna do Google Docs por Template.net

Via Template.net

Este modelo é um ótimo recurso para qualquer equipe que esteja procurando uma maneira simples de documentar os principais objetivos e estratégias para uma comunicação interna eficaz. Ele também pode funcionar para seu plano de comunicação de crise.

Os gerentes de projeto podem baixar facilmente o modelo para uso no Word, Google Docs ou Apple Pages. O modelo garante que seu plano de comunicação seja documentado em uma estrutura clara.

Em vez de usar tabelas e células codificadas por cores, ele foi criado para ajudar os gerentes de projeto a resumir cada seção principal do seu plano de comunicação. O bom é que você pode personalizá-lo e adicionar seções a seu gosto. Faça o download deste modelo

15. Modelo de plano de comunicação de marketing do Microsoft Word

Via Template.net

Prefere usar o Microsoft Word? Há um modelo de comunicação para isso também!

Este modelo do Microsoft Word é uma ferramenta fácil de usar para planejar um plano abrangente de comunicação de marketing. O modelo fornece seções para o desenvolvimento de sua estratégia e objetivos, realização de pesquisas, criação de táticas e canais, orçamento para o plano e monitoramento e acompanhamento dos resultados.📊

Esse modelo é um ótimo exemplo de plano de comunicação porque funciona como uma ferramenta essencial para quem deseja criar um plano de comunicação de marketing bem-sucedido desde o início. O índice mantém todos organizados e facilita a localização das seções.

Algumas das seções incluídas são:

Estratégia e objetivos

Perfil da empresa

Resumo da situação atual

Indicações

Escopo e prazos

Mensagem e proposta de valor

Marketing Faça o download deste modelo ## FAQs sobre o plano de comunicação

1. Como escrever um plano de comunicação?

A elaboração de um plano de comunicação eficaz envolve uma série de etapas precisas e cuidadosas. O resultado deve ser um documento detalhado e bem estruturado que estabeleça as bases para a comunicação estratégica e acompanhe o progresso de sua empresa em direção a suas metas. Vamos examinar o processo:

Estabeleça metas e objetivos de comunicação definidos: Estabelecer suas metas e objetivos é a primeira etapa vital. Eles definem a base e a direção do seu plano de comunicação. É fundamental ter objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART). Identifique seu público-alvo: Saiba com quem você está se comunicando. A compreensão do seu público-alvo informa o tipo de mensagem que você usa, as plataformas que escolhe e o tom geral da sua comunicação. Isso pode incluir partes interessadas, colegas de equipe, clientes ou outras empresas. Leve em consideração os dados demográficos, psicográficos e qualquer outra característica relevante sobre seu público. Articule suas mensagens principais: Crie mensagens claras e concisas que repercutam em seu público-alvo. Essas mensagens devem estar alinhadas com os valores, a missão e os objetivos de sua empresa. Lembre-se de manter o público-alvo em mente ao elaborar essas mensagens para garantir que elas sejam envolventes e relacionáveis. Especifique os canais de comunicação: Determine onde e como você vai se comunicar. Isso envolve escolher os canais certos que melhor atingirão seu público-alvo. Os canais de comunicação podem ser qualquer coisa, desde e-mails, boletins informativos, plataformas de mídia social, reuniões, comunicados à imprensa e webinars. A escolha depende muito do comportamento e das preferências de seu público-alvo e da natureza das mensagens. Construa um cronograma de comunicação: Esse é essencialmente seu plano de ação. Ele indica quando cada parte de sua estratégia de comunicação será implementada e por quem. Esse cronograma ajuda a manter sua equipe no caminho certo, fornecendo uma representação visual das principais datas e marcos. Alocar recursos: Determine os recursos necessários para a execução bem-sucedida do seu plano. Isso pode incluir as pessoas envolvidas, a tecnologia e as ferramentas e a alocação de orçamento. Ao identificar os recursos necessários, você pode planejar melhor e mitigar possíveis gargalos ou problemas no futuro. Implementar ferramentas de medição: Por fim, é essencial acompanhar os resultados do seu plano de comunicação. A definição de métricas de sucesso permite avaliar se o seu plano de comunicação está funcionando bem e permite ajustar a estratégia conforme necessário. Os fatores podem incluir o alcance de suas mensagens, o nível de envolvimento ou a taxa de conversão. Revisão e atualização regulares: Um plano de comunicação não é um documento estático; ele deve ser continuamente revisado e atualizado. As auditorias regulares permitem que você ajuste o plano para atender a quaisquer mudanças no cenário de seus negócios, no comportamento do público ou até mesmo nas especificações do projeto. Dessa forma, sua estratégia de comunicação permanece relevante, eficaz e alinhada com suas metas e objetivos organizacionais em evolução.

2. Com que frequência os modelos de planos de comunicação de projetos devem ser atualizados?

É uma boa ideia revisar e atualizar seu plano de comunicação regularmente, pelo menos uma vez por trimestre ou sempre que ocorrerem mudanças significativas em sua empresa ou setor.

Isso ajudará a garantir que suas mensagens permaneçam relevantes e alinhadas com seus objetivos e que você esteja usando os canais e as táticas mais eficazes para atingir seus públicos-alvo.

3. Como posso medir o sucesso do meu plano de comunicação?

A medição do sucesso de seu plano de comunicação depende de suas metas e objetivos específicos. As métricas comuns incluem alcance (o número de pessoas que viram sua mensagem), engajamento (quantas pessoas interagiram com sua mensagem) e conversão (quantas pessoas agiram com base em sua mensagem).

Planeje seu próximo projeto com modelos de planos de comunicação

Embora úteis, os modelos de comunicação são apenas uma ferramenta que compõe uma estratégia de comunicação bem-sucedida. Elementos adicionais, como um sistema eficaz de gerenciamento de projetos, uma estratégia bem pensada e um planejamento rigoroso de comunicação, são necessários colaboração entre os membros da equipe são essenciais.

Para garantir uma estratégia de comunicação bem-sucedida, considere as ferramentas, os recursos e as estratégias que você tem disponíveis - muitos deles são gratuitos (como o Biblioteca de modelos do ClickUp ).

Ao dedicar tempo para criar um plano de comunicação eficaz, você garante que terá uma estratégia bem-sucedida para assegurar que todos estejam na mesma página e que sua equipe consiga atingir suas metas.