10 modelos gratuitos de boletins informativos no Word e no ClickUp

A comunicação regular e otimizada é um elemento essencial de toda empresa bem-sucedida.

Além de manter seus clientes atualizados sobre suas atividades mais recentes, você deve garantir que seus funcionários e partes interessadas sejam informados sobre os principais eventos e desenvolvimentos da sua empresa. Você pode fazer as duas coisas com boletins informativos. Como criar um boletim informativo pode parecer fácil à primeira vista - você coloca as informações em um documento e o distribui aos destinatários. Mas como você determina quais informações adicionar? Você não quer compartilhar demais, mas também não quer perder detalhes importantes ou apresentar informações que não interessam ao seu público-alvo.

Em vez de perder horas elaborando o boletim informativo perfeito, por que não dar a si mesmo uma vantagem inicial com esboços pré-fabricados ? Neste artigo, apresentaremos a você os 10 principais modelos de boletins informativos gratuitos para criar publicações informativas e envolventes para qualquer finalidade e público.

O que é um modelo de boletim informativo?

Um boletim informativo é um documento impresso ou digital que destaca as últimas notícias sobre uma atividade ou evento em uma organização ou empresa.

Os modelos predefinidos fornecem a estrutura para a criação do boletim informativo perfeito. Pense nele como o passageiro que lhe diz qual direção tomar para chegar ao seu destino, criando um boletim informativo de fácil digestão com o tipo e a quantidade certos de informações.

Dependendo de sua finalidade, um modelo de boletim informativo pode ser um poderoso ferramenta de marketing e ajudá-lo a criar uma forte conexão com seus acionistas, funcionários e/ou clientes.

O que faz um bom modelo de boletim informativo?

Um bom modelo de boletim informativo é:

Bem organizado com uma hierarquia clara : O modelo deve ter uma estrutura clara e oferecer espaço para adicionar detalhes que o ajudem a criar um boletim informativo com aparência profissional

: O modelo deve ter uma estrutura clara e oferecer espaço para adicionar detalhes que o ajudem a criar um boletim informativo com aparência profissional Colaborativo : Deve apoiar a colaboração entre diferentes departamentos

: Deve apoiar a colaboração entre diferentes departamentos Personalizável : O modelo pode ser adaptado para atender a vários setores, públicos, ocasiões e finalidades e refletir a identidade de sua marca

: O modelo pode ser adaptado para atender a vários setores, públicos, ocasiões e finalidades e refletir a identidade de sua marca Visualmente atraente: Permite que você atinja o equilíbrio perfeito entre texto e recursos visuais

10 modelos de boletim informativo para usar em 2024

Examinamos centenas de modelos de boletins informativos e escolhemos a dedo os 10 que se destacam por sua funcionalidade e apelo estético. Esses frameworks de primeira linha em ClickUp e o Word são indispensáveis para quem deseja criar boletins informativos sem esforço.

1. Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp

Modelo de quadro branco do boletim informativo do ClickUp

Deseja divulgar as últimas notícias sobre a sua organização para os membros da sua equipe, partes interessadas ou clientes de forma criativa? Então o Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp é tudo o que você precisa!

Este modelo moderno de boletim informativo é o seu ingresso para criar um boletim informativo envolvente e profissional que se encaixa no seu Estratégias de CRM **e planos de marketing .

Ser um modelo de quadro branco o modelo de quadro branco, que é um modelo de e-mail, oferece um espaço perfeito para o brainstorming preliminar e a criação da estrutura de seu boletim informativo. Se você estiver preparando um boletim informativo para os principais clientes de e-mail, poderá usar o modelo para mapeamento da história do usuário e entender o que seus destinatários gostariam de ouvir.

O modelo o orienta pelas etapas, sugerindo quais informações incluir e onde, mas não limita seu lado criativo. Cada elemento é personalizável, desde paletas de cores até formas e blocos de texto com um simples editor de arrastar e soltar.

Os boletins informativos podem ser muito mais divertidos com imagens, vídeos ou links ilustrando seu texto. Esse modelo dá asas à sua imaginação (mas não muito!), permitindo que você adicione diferentes elementos de mídia para facilitar a visualização do boletim informativo. Não são necessárias habilidades de design! Baixe este modelo

2. Modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate

Modelo de boletim informativo do ClickUp Real Estate

Como você pode imaginar pelo nome, o Modelo de boletim informativo do ClickUp Real Estate foi desenvolvido para empresas do setor imobiliário. Destina-se à criação de boletins informativos externos, ou seja, aqueles que você compartilha com o mundo.

O modelo permite que você apresente suas listagens ao público e forneça informações sobre como as pessoas podem entrar em contato com seus agentes. Você também pode apresentar os membros da sua equipe para estabelecer uma conexão mais próxima entre os leads e os agentes desde o início.

Embora o modelo tenha "imóveis" em seu nome, ele pode acomodar vários setores, desde escritórios de arquitetura e advocacia até joalherias.

Isso é possível graças à possibilidade de personalização do modelo - você pode editar e mover todas as seções para criar uma imagem exclusiva da sua oferta para os leitores. Você pode alterar as cores e as fontes, ajustar o tamanho de cada elemento e excluir e adicionar seções.

Por exemplo, se você trabalha em uma empresa de arquitetura e deseja apresentar um projeto impressionante de reforma de cozinha, pode reformar a seção "Projetos de destaque" e ajustar sua finalidade.

Se estiver trabalhando no modelo com seus colegas de trabalho, você poderá manter a excelente comunicação interna e colaboração com recursos úteis para controle de tempo, atribuição de tarefas e comentários. Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de notícias do ClickUp

Modelo de relatório de notícias do ClickUp

Como você pode imaginar, o Modelo de relatório de notícias do ClickUp tem o formato de um artigo de jornal com títulos grandes e chamativos e colunas de texto. Esse formato é uma opção fantástica para relatar as atividades e mudanças mais recentes de sua empresa. Também é perfeito para descrever eventos, elogiar um funcionário/equipe ou apresentar as últimas mudanças na sua empresa, seja a abertura de um novo departamento ou a inclusão de novos membros no quadro de funcionários.

A combinação de imagens e texto permite que você crie seu próprio jornal e ofereça aos leitores uma prévia da sua empresa. Como outros modelos do ClickUp, este é personalizável, portanto, você pode ajustá-lo para que se alinhe ao tamanho, ao setor e às metas da sua empresa.

O modelo também é colaborativo; toda a comunicação acontece dentro dele, portanto, você pode esquecer os e-mails de ida e volta ! Trabalhe no modelo com sua equipe em tempo real e faça com que cada colaborador cuide de uma tarefa específica.

Não tem certeza do que está fazendo? Não se preocupe, pois o modelo vem com um exemplo incrível para mostrar a você como maximizar seu potencial. Monte o quebra-cabeça do jornal peça por peça, escreva uma história exclusiva sobre sua empresa e divirta-se enquanto faz isso! Faça o download deste modelo

4. Comunicado à imprensa do ClickUp

Comunicado à imprensa do ClickUp

A liberação de um documento oficial para os meios de comunicação geralmente traz um estresse extra. Você deve elaborá-lo cuidadosamente para transmitir as informações necessárias e obter o efeito desejado, seja promovendo um produto ou discutindo um evento.

O Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp é a ferramenta perfeita para a elaboração de um comunicado à imprensa profissional e abrangente. Ele o orienta com uma estrutura clara e direta dividida em seções. Se você seguir o esquema pronto, não precisará se preocupar em sair do tópico ou omitir um detalhe crucial. O modelo vem com as seguintes seções:

Uma tabela com o nome e o logotipo da empresa, informações de contato, local e data Título e subtítulo: Devem ser curtos e convincentes Resumo: Permite que os leitores entendam do que se trata o boletim informativo sem ler o documento inteiro Corpo: A parte principal do boletim informativo - contém todos os detalhes, informações básicas e (opcionalmente) uma CTA Boilerplate: Um resumo do que a empresa faz

O modelo ainda contém um exemplo de estruturação do comunicado à imprensa para ajudá-lo a chegar mais rápido à linha de chegada.

Como um comunicado à imprensa é um documento oficial, ele geralmente não oferece margem de manobra para expressar seu lado criativo. Mas isso não significa que você não possa ajustá-lo para refletir a missão e os valores da sua empresa. Este modelo coloca você firmemente atrás do volante - você pode adicionar uma foto de capa, personalizar a fonte e fazer experiências com cores para incentivar o leitor a continuar. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório anual de negócios do ClickUp

Modelo de relatório anual da ClickUp Business

O que sua empresa realizou no último ano? Ela atingiu suas metas e quais são os planos para o futuro? O relatório comercial contém respostas para essas perguntas e muito mais!

Como o relatório olha para o passado e prevê o futuro, montá-lo não é fácil. É preciso lidar com os detalhes minuciosos, mas também analisar o panorama geral para fornecer estimativas objetivas.

As Modelo de relatório anual da ClickUp Business pode ser a salvação para que você não se afogue em detalhes, papelada e estatísticas desnecessárias. Esse modelo aponta o caminho para um relatório anual detalhado, porém direto e fácil de ler.

Ele oferece uma estrutura que se adapta a empresas de qualquer tamanho e setor. Comece com informações mais gerais, como a linha de trabalho, os objetivos e a visão de sua empresa. Depois, aprofunde-se nos detalhes financeiros e nos cronogramas futuros. Essas são as seções do modelo:

Visão geral do relatório Descrição: Um breve resumo do relatório

Objetivos do negócio: Descreve as metas do relatório

Visão: Discute a posição desejada da empresa no futuro

Missão: Mostra como a empresa atingirá suas metas *Estratégia Crescimento: Discute como a empresa cresceu no último ano Ações: Descreve as estatísticas de ações *Finanças Destaques: Descreve os marcos financeiros Resumo financeiro: Discute o demonstrativo financeiro da empresa Conclusão: Descreve os detalhes mais importantes **Linha do tempo futura: Apresenta as perspectivas da empresa Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de anúncio de e-mail do ClickUp

Modelo de anúncio de e-mail do ClickUp

O modelo Modelo de anúncio de e-mail do ClickUp é o seu localizador único de modelos de e-mail para organizar o conteúdo que seus leitores não deixarão de ver! Ele pode ser parte integrante de sua estratégia de marketing e ajudá-lo a fornecer conteúdo de qualidade a um público selecionado.

O charme do modelo está em sua flexibilidade. Você tem três opções para escolher, dependendo do boletim informativo por e-mail que deseja:

Simples Criativo Personalizado

Se você não quiser sinos e assobios e preferir ir direto ao ponto em seu e-mail marketing, a primeira opção é a melhor. Ela oferece uma maneira concisa e direta de representar sua empresa e seu produto sem sobrecarregar o leitor, mas ainda assim conseguindo chamar sua atenção.

A terceira opção ensina como atrair um público específico, personalizando seus anúncios por e-mail. É aqui que você pode criar um persona exclusiva para diferentes públicos. Use os nomes e/ou locais dos destinatários para despertar o interesse deles e insira imagens que se encaixem em suas preferências e estilos de vida. Faça o download deste modelo

7. Modelo de boletim informativo corporativo do Microsoft Word

Crie boletins informativos corporativos detalhados e envolventes com o modelo de boletim informativo corporativo do Word da Microsoft

Os boletins informativos corporativos se concentram em informar seus colegas de trabalho, partes interessadas ou o público em geral sobre um evento ou atividade em sua empresa. Para maximizar seu potencial e chamar a atenção dos destinatários, pense cuidadosamente sobre o que você deseja apresentar e determine a melhor maneira de fazê-lo. Felizmente, o modelo de boletim informativo corporativo do Word da Microsoft oferece uma ajuda.

Esse é outro modelo semelhante a um jornal da nossa lista - o texto é organizado em blocos e apoiado por imagens para uma experiência de leitura mais agradável.

O modelo não oferece um exemplo do conteúdo a ser incluído em cada seção. Você pode usar isso a seu favor, pois terá mais flexibilidade e liberdade em termos das informações a serem apresentadas.

Como esse é um modelo de boletim informativo do Word, você se beneficia de uma interface familiar e de recursos como a personalização da fonte e das cores e a adição de mídia e links. O modelo pode não oferecer opções de colaboração, mas você pode trabalhar nele com seus colegas de trabalho simplesmente compartilhando o documento. Baixar este modelo

8. Modelo de boletim informativo do Microsoft Word por Vertex42

Crie boletins informativos envolventes com o modelo de boletim informativo do Word da Vertex 42

O modelo de boletim informativo do Word da Vertex42 ajuda você a atingir o ponto ideal e criar boletins informativos esteticamente agradáveis, envolventes e detalhados, contendo informações precisas e fáceis de digerir.

Além de um layout atraente de boletim informativo, o modelo oferece instruções detalhadas sobre os aspectos técnicos por trás da criação de um boletim informativo, o que o torna uma excelente opção para iniciantes.

Um dos maiores pontos fortes do modelo é sua versatilidade. Ele tem essa estrutura universal que pode se adaptar a várias organizações, de escolas a corporações. Em vez de um exemplo, o modelo contém instruções sobre como aproveitar seus benefícios com diferentes temas e estilos de parágrafo.

Você pode ajustá-lo a finalidades específicas, seja para anunciar um lançamento de produto promover um programa de intercâmbio de estudantes ou apresentar novos membros da equipe.

A maior desvantagem do modelo é a falta de opções de colaboração - o Word não oferece gerenciamento de projetos e de tempo portanto, pode não ser adequado para quem trabalha em equipe. Faça o download deste modelo

9. Modelo de boletim informativo de parceria do Microsoft Word da SmileTemplates

Use este modelo para atualizar seus parceiros sobre as últimas atividades e conquistas de sua empresa

Os boletins informativos de parceria têm uma finalidade específica: informar seus parceiros sobre as últimas conquistas e atualizações de sua empresa. Por exemplo, você poderia usá-lo para anunciar um novo produto, mostrar o sucesso do seu trimestre, gabar-se de uma nova contratação ou discutir os próximos seminários relacionados aos seus associados.

O modelo de boletim informativo de parceria do Word da SmileTemplates pode ajudá-lo a apresentar as informações desejadas da melhor maneira possível. Ele oferece um exemplo de estrutura e o orienta na organização do layout para transmitir sua mensagem com eficácia e atingir o tom perfeito.

A primeira parte se concentra nas informações e no logotipo da sua empresa. Na segunda parte, você fornece os detalhes sobre o objetivo principal do boletim informativo. A terceira parte é onde você pode incluir um elemento visual (um gráfico, diagrama ou tabela) e discuti-lo para apoiar as informações descritas na seção anterior. A quarta parte é reservada para informações de contato.

Como o modelo está no Word, você pode personalizar as cores, as fontes e os estilos, adicionar imagens e links e garantir que o boletim informativo esteja alinhado com a identidade da marca da sua empresa.

Por estar no Word, o modelo carece de colaboração robusta ou gerenciamento de equipe opções. A única maneira de trabalhar com os membros da sua equipe é compartilhando o arquivo. Baixar este modelo

10. Modelo de boletim informativo educacional do Microsoft Word por Office Templates Online

Use este modelo para informar os destinatários sobre as mudanças recentes e os acréscimos de pessoal em sua organização

O principal objetivo de um boletim informativo educacional é, você adivinhou, educar o leitor sobre um determinado tópico. Geralmente chamadas de boletins escolares, essas publicações podem ser distribuídas por instituições educacionais e incluir informações sobre eventos, atividades e novos cursos.

Se quiser criar o boletim informativo educacional perfeito, você precisará considerar muitos fatores, desde o layout até a combinação de fotos e textos e o envolvimento dos leitores. Não tem muito tempo disponível? Use um atalho com o modelo de boletim informativo educacional para Word da Office Templates Online.

Ao contrário de alguns modelos que discutimos, este não tem seções específicas e não oferece instruções sobre as informações a serem incluídas. No entanto, ele fornece uma base sólida para aqueles que sabem o que querem discutir e não precisam de orientação extra. Você obtém um exemplo de layout e combinações de cores esteticamente atraentes, que podem ser usados como base para tornar o boletim informativo realmente seu. Faça o download deste modelo

Dê a notícia com os melhores modelos de boletim informativo

Não importa o quão importante ou impressionante seja a informação que você tem em mãos, seu público não se envolverá se ela não for apresentada com clareza.

Os melhores modelos de boletim informativo ajudam você a organizar sua linha de raciocínio e a atingir a nota certa com seus leitores por meio de conteúdo envolvente, direto e detalhado.

