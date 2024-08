13 melhores softwares de comunicação interna para o trabalho em 2024

Navegar no cenário digital do trabalho pode ser um turbilhão, principalmente quando se trata de manter uma comunicação clara e eficaz dentro da sua equipe. Nesta era moderna, a comunicação da equipe não se resume mais a chamadas em conferência e atas de reunião.

A comunicação interna e ferramentas de colaboração revolucionaram a forma como mantemos contato, nos comunicamos regularmente, gerenciamos tarefas e garantimos o alinhamento em nossas equipes multifuncionais . Essas ferramentas são essenciais para promover comunicações internas eficazes em sua organização.

Elas são sua sala de conferência digital, calendário compartilhado e quadro de avisos, todos reunidos em um só. Eles quebram barreiras, minimizam mal-entendidos e garantem que todos da sua equipe remota estejam na mesma página, seja no escritório ou trabalhando no conforto de suas casas ou em seus dispositivos móveis.

O desafio? Há um mar de opções para escolher, cada uma delas prometendo ser a chave para atingir o pico de produtividade. Para navegar por essas águas, você precisa de um mapa detalhado que destaque o que procurar e uma lista dos melhores desempenhos no jogo.

Portanto, fique à vontade enquanto mergulhamos no empolgante mundo do melhor software de comunicação interna e vamos ajudá-lo a encontrar o software perfeito para suas necessidades.

O que são plataformas de comunicação interna?

O software de comunicação interna, também conhecido como ferramenta de comunicação s, são plataformas digitais projetadas especificamente para facilitar e aprimorar a comunicação em uma organização. Essas ferramentas fornecem um hub centralizado para que os membros da equipe colaborem, compartilhem informações, atribuam tarefas e permaneçam conectados em tempo real.

O que você deve procurar em um software de comunicação interna?

Ao explorar o vasto cenário das principais ferramentas de colaboração e comunicação interna, é essencial concentrar-se nos recursos que realmente contribuirão para o sucesso de sua empresa. As principais ferramentas de comunicação interna podem parecer chamativas na superfície, mas é a funcionalidade que realmente importa.

Aqui estão alguns recursos essenciais que você deve garantir que sua escolha tenha:

Integração perfeita

Interface fácil de usar

Comunicação em tempo real

Recursos colaborativos

Segurança e privacidade

Compatibilidade com dispositivos móveis

Notificações personalizáveis

Esses elementos são mais do que apenas pontos impressionantes em uma folha de especificações. Eles são os elementos básicos de um ambiente de trabalho conectado, transparente e produtivo.

O software de comunicações internas certo deve promover a conectividade e melhorar a colaboração e a produtividade, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a flexibilidade. Considere as necessidades específicas de sua organização e como cada recurso pode atendê-las antes de tomar uma decisão.

13 melhores softwares de comunicação interna para o trabalho em 2024

Colabore com sua equipe remota, sem complicações, com o ClickUp Chat View

O ClickUp é uma solução versátil de software de comunicação e gerenciamento de projetos que oferece maneiras simples para as equipes manterem contato. No centro dos recursos de comunicação interna do ClickUp, é fácil atribuir tarefas aos membros da equipe para que os gargalos não fiquem presos no e-mail.

Além disso, a visualização do Chat oferece às equipes remotas um recurso de mensagens instantâneas para discussões e colaboração em tempo real. As equipes também podem trocar ideias sem esforço, compartilhar arquivos e fornecer atualizações em uma plataforma centralizada.

Compartilhamento integrado aplicativos de calendário mantenha as equipes organizadas e em dia com os prazos. Isso proporciona às suas equipes uma visão 360º das tarefas e dos marcos, para que possam alinhar melhor seus esforços para o gerenciamento e a execução perfeitos do projeto. Notificações push e lembretes personalizáveis garantem que as informações críticas sejam entregues prontamente às pessoas certas, reduzindo as lacunas de comunicação da equipe e aumentando a clareza.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Além disso, o ClickUp é uma das opções mais eficazes de software de comunicação interna devido a seus recursos de colaboração em Documentos do ClickUp para que as equipes possam trabalhar juntas sem problemas.

Melhores recursos do ClickUp

Use o modelo de comunicação interna do ClickUp para anunciar eventos ou mudanças aos seus funcionários

Faça o download deste modelo

Limitações do ClickUp

As opções de personalização podem ser muito grandes para novos usuários em comparação com outras ferramentas

Nem todas as visualizações estão disponíveis nesse aplicativo móvel para funcionários (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (6.800+ avaliações)

4,7/5 (6.800+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é um poderoso conjunto de ferramentas de produtividade e colaboração que se destaca como um software eficaz de comunicação interna. Sua interface simples e seus recursos abrangentes permitem que as equipes aprimorem as estratégias de comunicação interna e a colaboração sem esforço.

O pacote inclui o Gmail, que promove uma comunicação interna e externa eficiente e segura com conversas encadeadas e pesquisa inteligente. O Google Meet oferece videoconferências perfeitas, integradas ao Google Agenda, para facilitar o agendamento. Para documentação, o Google Docs oferece uma plataforma colaborativa para atas de reuniões e criação de arquivos.

Melhores recursos do Google Workspace

A plataforma completa inclui e-mail, unidades compartilhadas, calendários, documentos, apresentações e planilhas

Medidas de segurança robustas, como autenticação de dois fatores e criptografia de dados

A plataforma baseada na nuvem pode ser acessada de qualquer lugar e em qualquer dispositivo

A sincronização em tempo real garante que os dados de backup estejam sempre disponíveis

Uma das ferramentas de comunicação empresarial mais usadas

Limitações do Google Workspace

Várias ferramentas e recursos criam uma curva de aprendizado acentuada

Opções de personalização limitadas em comparação com outros softwares de comunicação com funcionários

Preços do Google Workspace

Business Start: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

3. Base da equipe

via Base da equipe O Staffbase é uma solução completa de software de comunicação com os funcionários, com uma interface intuitiva e uma plataforma repleta de recursos. Um dos principais pontos fortes do Staffbase é sua capacidade de centralizar a comunicação ponto a ponto em todos os canais.

Essa ferramenta de comunicação interna com os funcionários oferece uma plataforma unificada na qual os funcionários podem acessar informações importantes, participar de conversas em tempo real e permanecer informados sobre as notícias da empresa e atualizações.

Com o Staffbase, as organizações podem criar canais dedicados para diferentes equipes ou departamentos, garantindo uma comunicação eficiente e reduzindo os silos de informações. Ele também oferece recursos como notificações push, pesquisas com funcionários e fornecimento de conteúdo direcionado, permitindo uma comunicação personalizada e direcionada aos funcionários.

Além disso, o Staffbase facilita a colaboração perfeita entre equipes remotas por meio de seus recursos de compartilhamento de arquivos, permitindo a troca de documentos, apresentações e arquivos de mídia para comunicações internas sem esforço

Melhores recursos do Staffbase

Colaboração simples e acesso fácil às versões mais recentes dos documentos da empresa

O software de comunicação com os funcionários tem uma interface direta, facilitando a criação de conteúdo profissional e envolvente para qualquer pessoa

Dados de back-office para uma melhor tomada de decisões sobre estratégias de comunicação interna

Processo de integração rápido e flexível

Limitações do Staffbase

O backend pode ser pouco intuitivo e complicado, o que dificulta a conexão de diferentes organizações

Teste de e-mail poderia ser melhorado em comparação com outras ferramentas de comunicação interna

Limitado ao envio de e-mails somente da conta em que você está conectado, restringindo o uso para usuários com várias contas

Preços do Staffbase

Iniciante: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Business: Entre em contato para saber os preços

Entre em contato para saber os preços Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Staffbase

4. Chanty

via Chanty O Chanty, uma plataforma inovadora de software de comunicação interna, foi projetado para simplificar a comunicação e promover a colaboração. O Chanty permite que você execute todas as suas estratégias de comunicação e impulsionar a produtividade.

A Chanty oferece recursos avançados de comunicação em equipe, como conversas em sequência, @menções e compartilhamento de arquivos, garantindo que as informações vitais sejam facilmente acessíveis e organizadas em canais de comunicação dedicados.

Isso aumenta a clareza e reduz as lacunas de comunicação. Além disso, a robusta funcionalidade de pesquisa da Chanty permite que os usuários recuperem rapidamente conversas anteriores e arquivos compartilhados, possibilitando a recuperação eficiente de informações e compartilhamento de conhecimento .

Com sua interface de software de comunicação interna acolhedora, ele se concentra no aprimoramento da comunicação da equipe. Além disso, o Chanty revoluciona as ferramentas de comunicação interna para trabalho remoto e empresas de todos os tamanhos. Ao promover a colaboração e fomentar um ambiente de trabalho produtivo, o Chanty prova ser uma valiosa ferramenta de comunicação interna para equipes modernas que se esforçam para permanecer conectadas e atingir suas metas com eficiência.

Melhores recursos do Chanty

Recursos personalizáveis para atender às necessidades da organização

Aplicativo móvel para acesso conveniente em qualquer lugar

Fácil integração com outros sistemas e ferramentas de comunicação interna

Recursos eficientes de gerenciamento e distribuição de conteúdo

Medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais

Limitações da Chanty

Problemas ocasionais de desempenho com tempos de carregamento

Os recursos avançados podem exigir custos adicionais ou upgrades

Alguns usuários relataram falhas ou bugs ocasionais

Falta de recursos avançados de análise e geração de relatórios em comparação com outras plataformas de comunicação interna

Preços do Chanty

Gratuito

Empresarial: US$ 4/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Chanty

5. Transmissão do Cerkl

via Transmissão do Cerkl O software de comunicação interna da Cerkl Broadcast permite que as organizações forneçam conteúdo personalizado a funcionários individuais com base em seus interesses e preferências. Por meio de algoritmos inteligentes, o Cerkl Broadcast faz a curadoria e distribui notícias, atualizações e anúncios relevantes da empresa, garantindo que os funcionários recebam informações que os interessem.

Essa abordagem personalizada aumenta o envolvimento dos funcionários e impulsiona a eficácia da comunicação. Ela permite que as organizações forneçam mensagens direcionadas e promovam um senso de pertencimento e conexão humana entre os funcionários.

O Cerkl Broadcast fornece análises e percepções profundas sobre comunicações de funcionários, permitindo que as empresas acompanhem o envolvimento dos funcionários medir a eficácia de sua estratégia de comunicação interna e fazer melhorias com base em dados.

Melhores recursos do Cerkl Broadcast

A IA automatiza a personalização do conteúdo com base nos interesses do destinatário

Distribui automaticamente o conteúdo emintranet da empresa* Suporte ao cliente altamente elogiado e responsivo em comparação com outras ferramentas de comunicação interna

Análises detalhadas para monitorar o envolvimento e obter insights sobre o comportamento dos funcionários

Limitações do Cerkl Broadcast

A configuração inicial pode ser desafiadora e demorada, principalmente em relação à categorização do conteúdo

Os e-mails podem não ser renderizados corretamente em determinados clientes de e-mail

Análises e relatórios detalhados podem ser complexos e difíceis de entender para alguns usuários

Preços do Cerkl Broadcast

Essentials: A partir de US$ 500/mês

A partir de US$ 500/mês Premier: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Cerkl Broadcast ratings and reviews

6. Folga

via Folga O Slack é uma ferramenta líder de comunicação interna que revoluciona a forma como as equipes colaboram e se comunicam. O Slack facilita para as organizações a simplificação a comunicação da equipe aumentar o envolvimento dos funcionários e promover uma colaboração eficiente. A força do Slack reside em seus recursos de mensagens instantâneas em tempo real, permitindo que as equipes se envolvam em conversas instantâneas e compartilhem informações sem problemas. A plataforma oferece uma ampla variedade de recursos, como canais, conversas em tópicos, @menções e compartilhamento de arquivos, garantindo que informações importantes sejam facilmente acessíveis e organizadas em canais dedicados.

O Slack também se integra a várias ferramentas e serviços de terceiros, permitindo que as equipes centralizem seu fluxo de trabalho e acessem informações importantes de várias fontes em uma única plataforma.

Melhores recursos do Slack

O Slack se integra a aplicativos populares do local de trabalho comoGoogle Workspace, Trello e Salesforce

A funcionalidade de pesquisa robusta permite a recuperação rápida de conversas anteriores ou arquivos compartilhados

As notificações personalizáveis ajudam a manter os usuários atualizados sobre conversas relevantes sem sobrecarga

Uma das ferramentas de comunicação com funcionários mais utilizadas, com quase 750.000 empresas que a utilizam

Limitações do Slack

A versão gratuita tem certas limitações, como um limite de mensagens pesquisáveis, o que pode ser uma desvantagem para equipes ou empresas menores

Os atalhos e as integrações são menos intuitivos

Inscrever-se em vários canais do Slack pode ser complicado

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75/mês por usuário

: uS$ 8,75/mês por usuário Business+: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

7. Vidyard

via Vidyard O software de comunicação interna da Vidyard revolucionou a forma como as organizações se conectam e se envolvem com seus funcionários por meio do poder do vídeo. Com o Vidyard, os membros da sua equipe podem criar e compartilhar conteúdo de vídeo atraente para transmitir mensagens importantes, materiais de treinamento, informações relevantes e atualizações da empresa de uma forma mais envolvente e impactante.

Os reprodutores de vídeo personalizáveis e os elementos interativos garantem que as comunicações corporativas chamem a atenção e repercutam entre os funcionários. Obtenha todos os insights de que você precisa sobre as comunicações em vídeo, o desempenho e as métricas de envolvimento dos funcionários. Isso permite que as organizações meçam a eficácia de suas estratégias de comunicação interna e façam melhorias baseadas em dados.

Melhores recursos do Vidyard

Recursos de gravação poderosos e intuitivos para mensagens de vídeo de alta qualidade

A análise detalhada de vídeo fornece insights valiosos sobre o envolvimento do espectador

Integra-se a várias plataformas, como e-mail, mídia social e sistemas de CRM

Limitações do Vidyard

Recursos limitados de edição de vídeo

Relatos ocasionais de problemas com a reprodução e o carregamento de vídeos

Preços da Vidyard

Gratuito

Pro: $29/mês

$29/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Vidyard avaliações e comentários

8. Microsoft Teams

via MicrosoftMicrosoft Teams é fácil de usar e vem com uma lista enorme de recursos para promover a colaboração contínua. Seus recursos integrados de videoconferência permitem que as equipes realizem reuniões virtuais e colaborem em tempo real, independentemente do local. Compartilhamento de tela e colaboração edição de documentos melhorar ainda mais a comunicação e aumentar a produtividade dos membros da equipe.

O Microsoft Teams também oferece um hub centralizado para comunicação, integrando-se a outras ferramentas da Microsoft, como o SharePoint e o OneDrive. Isso permite o acesso contínuo a arquivos, documentos e espaços colaborativos, promovendo a transparência e reduzindo os silos de informações.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Chamadas de vídeo de alta qualidade com recursos como desfoque de fundo, gravação de reuniões e compartilhamento de tela

Integração perfeita com outros aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint e SharePoint

Recursos robustos de segurança garantem conversas e compartilhamento de arquivos seguros e privados

Limitações do Microsoft Teams

Falta de amplas opções de personalização, especialmente em comparação com alguns de seus concorrentes

Difícil de integrar com software de comunicação para funcionários que não seja da Microsoft

Preços da Microsoft

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Microsoft classificações e comentários

9. Discórdia

via Discórdia O Discord, conhecido principalmente como uma plataforma de comunicação para gamers, também se mostra uma ferramenta de comunicação interna versátil e eficaz para gerenciamento de equipes . Servidores e canais dedicados fornecem um hub centralizado para a comunicação da equipe. As equipes podem participar de conversas de voz e texto em tempo real, compartilhar arquivos e colaborar sem esforço, promovendo uma cultura empresarial de comunicação eficiente e tomada rápida de decisões.

O Discord oferece recursos robustos, como bate-papo por voz, bate-papo por vídeo, compartilhamento de tela e permissões baseadas em funções, permitindo que as equipes colaborem de forma eficaz e promovam um senso de comunidade. As notificações personalizáveis do Discord e as ricas integrações com outras ferramentas permitem fluxos de trabalho simplificados e compartilhamento de informações entre plataformas, aprimorando ainda mais a colaboração.

Melhores recursos do Discord

Ampla variedade de opções de comunicação, incluindo bate-papo por texto, voz e vídeo

Servidores e bots personalizados

Confiávelcompartilhamento de tela e streaming Limitações do Discord

Não foi projetado principalmente para uso comercial

Upload de arquivos limitado para usuários gratuitos

Falta segurança de nível empresarial para proteger arquivos e dados confidenciais

Preços do Discord

Gratuito

Nitro Basic: US$ 2,99/mês por usuário

US$ 2,99/mês por usuário Nitro: US$ 9,99/mês por usuário

Discord classificações e comentários

10. Jostle

via Jostle A ferramenta de comunicação interna da Jostle cria um local de trabalho digital vibrante e inclusivo por meio de um hub centralizado no qual os funcionários podem acessar informações importantes, participar de discussões e compartilhar atualizações sem problemas. Recursos como feeds de notícias, diretórios de funcionários e intranets personalizáveis promovem uma comunicação transparente e aberta dentro da organização.

A Jostle prioriza o envolvimento dos funcionários, permitindo o reconhecimento e a comemoração de suas conquistas para cultivar uma cultura de trabalho positiva e reduzir a rotatividade de funcionários. A plataforma oferece ferramentas para o reconhecimento e o feedback dos funcionários entre pares, permitindo que os colegas reconheçam e aplaudam publicamente as contribuições uns dos outros. A Jostle também oferece oportunidades para as equipes destacarem conquistas extraordinárias por meio de canais dedicados ou feeds de notícias.

Melhores recursos do Jostle

Interface simples e fácil de usar

Os recursos colaborativos incluemgerenciamento de tarefas e compartilhamento de arquivos

Recursos como a seção "People" e Shout-Outs promovem o envolvimento dos funcionários

O recurso de biblioteca permite fácil armazenamento e acesso a arquivos

Limitações do Jostle

Integrações limitadas

A função de pesquisa pode ser lenta e imprecisa

A falta de modo off-line limita o acesso aos documentos

Preços do Jostle

Bronze: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Silver: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Ouro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Platina: Entre em contato para saber o preço

Jostle ratings and reviews

11. Zoom

via Zoom O Zoom é uma ferramenta abrangente de comunicação por vídeo que oferece videoconferências de alta qualidade para facilitar as comunicações internas. Conhecido principalmente pelas reuniões em vídeo, o Zoom também oferece chamadas de voz, webinars e mensagens de bate-papo, o que o torna versátil para diferentes tipos de comunicação.

Melhores recursos do Zoom

Vídeo e áudio de alta qualidade, com a capacidade de hospedar até 1.000 participantes de vídeo e 49 vídeos na tela.

Gravações e transcrições de chamadas, facilitando a manutenção de registros e referências posteriores.

Integrações de calendário com o Google Calendar, iCal e Outlook, ajudando aagendar e participar de reuniões do Zoom.

Recurso de salas simultâneas para dividir os participantes em grupos menores durante as videoconferências.

Limitações do Zoom

A qualidade e a funcionalidade do Zoom podem ser afetadas pela força da sua conexão com a Internet.

Sua interface de usuário pode ser confusa para novos usuários, especialmente com inúmeros recursos e ferramentas.

Preços do Zoom

O Zoom oferece planos pagos pessoais e empresariais, dependendo do setor ou do produto Zoom necessário

Avaliações e resenhas do Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ avaliações)

: 4.5/5 (52.500+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (13.400+ avaliações)

12. Segunda-feira

via Segunda-feira.com Principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o Monday também oferece fortes funcionalidades de comunicação interna. Ele apresenta um espaço de trabalho unificado onde as equipes podem planejar, monitorar e entregar seu trabalho de forma colaborativa.

Melhores recursos do Monday

Interface altamente visual e intuitiva com várias opções de personalização para acompanhamento de projetos.

Ferramentas de comunicação incorporadas, como a capacidade de comentar tarefas e projetos, permitindo discussões em tempo real.

Os recursos de compartilhamento de arquivos permitem que as equipes compartilhem arquivos ou documentos relacionados a uma tarefa ou a um projeto.

Integrações com ferramentas populares, como Slack, Google Drive e Gmail, para aumentar a produtividade.

limitações do #### Monday

A ferramenta pode parecer esmagadora para usuários de primeira viagem devido aos inúmeros recursos que exigem uma curva de aprendizado.

Pode ser um exagero para equipes pequenas com projetos simples e necessidades de comunicação.

Preços da Monday.com

Gratuito: Acomoda até 2 assentos

Acomoda até 2 assentos Básico: US$ 12 por assento/mês (US$ 36 cobrados mensalmente)

US$ 12 por assento/mês (US$ 36 cobrados mensalmente) Standard: US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente)

US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente) Pro: US$ 24 por assento/mês (US$ 72 cobrados mensalmente)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

13. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub se posiciona como uma ferramenta multifuncional software de planejamento de projetos . No entanto, seus recursos vão além do gerenciamento de projetos com impressionantes recursos de comunicação interna. Você pode realizar discussões, compartilhar arquivos e colaborar em documentos dentro da plataforma.

Melhores recursos do ProofHub

Um espaço dedicado para discussões em equipe, com a possibilidade de comentar, usar @menções e reagir a atualizações para melhorar o envolvimento.

Um bate-papo integrado para conversas rápidas, com compartilhamento de arquivos e também a opção de bate-papos em grupo.

Colaboração em arquivos e documentos com ferramentas de edição integradas.

Quadros Kanban, gráficos de Gantt e fluxos de trabalho personalizados para gerenciamento de projetos.

Limitações do ProofHub

Não possui uma ferramenta de videoconferência, o que significa que você precisaria integrar outro aplicativo ou ferramenta para essa função.

Ele pode ter menos integrações em comparação com outras ferramentas, o que pode limitar a continuidade do fluxo de trabalho.

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês para usuários ilimitados

$45/mês para usuários ilimitados Ultimate Control: $89/mês para usuários ilimitados

Avaliações de clientes do ProofHub

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 65 avaliações)

Start Talking with Internal Communications Software

Conhecer esses softwares de comunicação interna e ferramentas de colaboração on-line é apenas o começo. A próxima etapa é integrar uma dessas poderosas plataformas aos seus processos internos diários. E não há melhor opção para isso do que o ClickUp.

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de comunicação e colaboração. É uma plataforma de produtividade de pacote completo que oferece uma ampla gama de recursos para simplificar os fluxos de trabalho, promover a colaboração, gerenciar projetos e, sim, aprimorar as comunicações internas. De mensagens de vídeo com criação de tarefas incorporada a exibições personalizadas do Chat para qualquer membro da equipe ou projeto, o ClickUp ajuda você a dar o próximo passo no aprimoramento da colaboração e da produtividade de sua equipe com o ClickUp.

