10 melhores geradores de esboços para criadores de conteúdo em 2024

Está pensando na próxima série de postagens de blog para o site da sua empresa? Ou talvez esteja se esforçando para estruturar um próximo ensaio?

Independentemente do que esteja planejando escrever, é provável que precise primeiro de um esboço.

Os esboços estruturam qualquer conteúdo, transformando as palavras de um fluxo de consciência em mensagens eficazes e envolventes. ✍️

A desvantagem de fazer um esboço é que isso leva muito tempo. E se você tiver um caso de bloqueio de escritor, elaborar um esboço é tão difícil quanto escrever o conteúdo em si.

Mas vamos lhe contar um pequeno segredo: você não precisa escrever seus próprios esboços.

Em vez disso, um gerador de esboços pode fazer o trabalho pesado para você. Basta inserir alguns prompts e parâmetros e o gerador cuidará do resto.

Mostraremos como identificar um gerador de esboços de qualidade e compartilharemos 10 geradores de esboços para melhorar seu jogo de escrita. 🤩

O que você deve procurar nos geradores de esboços?

Há muitas opções de geradores de esboços gratuitos na Internet para IA, mas nem todos são de alta qualidade. Ao pesquisar as opções, procure um gerador de esboços que atenda aos seguintes requisitos:

Múltiplos formatos de conteúdo: Existem ferramentas geradoras de esboços estritamente de ensaios e artigos, mas se você estiver investindo em um Gerador de conteúdo de IA faça valer o seu dinheiro. Opte por uma ferramenta geradora de esboços que possa lidar com tudo, desde tópicos de redação, esboços de artigos e geração de tópicos de blog até descrições de produtos, perguntas frequentes, publicações em mídias sociais e comunicados à imprensa

Existem ferramentas geradoras de esboços estritamente de ensaios e artigos, mas se você estiver investindo em um Gerador de conteúdo de IA faça valer o seu dinheiro. Opte por uma ferramenta geradora de esboços que possa lidar com tudo, desde tópicos de redação, esboços de artigos e geração de tópicos de blog até descrições de produtos, perguntas frequentes, publicações em mídias sociais e comunicados à imprensa Otimização para mecanismos de pesquisa: Se você é um criador de conteúdo, sabe como é importante ter uma ferramenta de SEO ao seu lado que simplifique o marketing de conteúdo. Opte por um gerador de conteúdo ou de esboço de postagem de blog que crie esboços amigáveis para SEO

Se você é um criador de conteúdo, sabe como é importante ter uma ferramenta de SEO ao seu lado que simplifique o marketing de conteúdo. Opte por um gerador de conteúdo ou de esboço de postagem de blog que crie esboços amigáveis para SEO Plágio Verificação: Adoramos ferramentas de escrita com IA, mas algumas delas não são muito boas para gerar textos originais. Isso pode colocá-lo em maus lençóis, portanto, seja um trabalho de pesquisa ou um blog, certifique-se de que não haja plágio Adoramos ferramentas de escrita com IA, mas algumas delas não são muito boas para gerar textos originais. Isso pode colocá-lo em maus lençóis, portanto, seja um trabalho de pesquisa ou um blog, certifique-se de que não haja plágio

Adoramos ferramentas de escrita com IA, mas algumas delas não são muito boas para gerar textos originais. Isso pode colocá-lo em maus lençóis, portanto, seja um trabalho de pesquisa ou um blog, certifique-se de que não haja plágio Adoramos ferramentas de escrita com IA, mas algumas delas não são muito boas para gerar textos originais. Isso pode colocá-lo em maus lençóis, portanto, seja um trabalho de pesquisa ou um blog, certifique-se de que não haja plágio Modelos : Com pressa? Uma ferramenta de redação com IA deve vir com diferentes tipos de redação e de conteúdo prontos para uso. Basta selecionar um modelo, inserir alguns detalhes, e a ferramenta geradora de esboço cuidará do resto Com pressa? Uma ferramenta de redação com IA deve vir com diferentes tipos de redação e de conteúdo prontos para uso. Basta selecionar um modelo, inserir alguns detalhes, e a ferramenta geradora de esboço cuidará do resto

Os 10 melhores geradores de esboços para usar em 2024

Os algoritmos de inteligência artificial simplificam o processo de redação, reunindo muitas informações rapidamente. Como resultado, você obtém um roteiro de conteúdo sólido em segundos.

Ferramentas como o ChatGPT são populares, mas não têm a delicadeza de que você precisa em um verdadeiro escritor de IA. Experimente estes 10 melhores geradores de esboços para criar esboços mais eficazes.

1.

ClickUp

Crie rapidamente planos de teste de produtos e reduza as intermináveis horas de trabalho manual com prompts gerados por IA do ClickUp

O ClickUp é o canivete suíço dos geradores de esboços. Você quer modelos? Nós os temos.

Gerenciamento de tarefas? Sim. Ferramentas de colaboração? Sim. ✅

Temos até uma ferramenta de redação com IA que gera esboços de alta qualidade em menos tempo.

IA do ClickUp

é um gerador de conteúdo e assistente de trabalho inteligente. Ele o ajuda em todas as etapas do processo de criação de conteúdo, desde o esboço até a criação do blog.

O recurso ClickUp AI Reprompting permite que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

Ele é especial porque é o único redator de IA adaptado a funções específicas. Seja você um engenheiro, profissional de suporte ao cliente, profissional de marketing ou

gerente de projetos que deseja aproveitar a IA

nosso assistente de redação com IA oferece ajuda de acordo com suas necessidades.

O melhor de tudo é que ele se integra ao seu

Documentos do ClickUp

para reunir sua redação de IA e seu processamento de texto em um só lugar. Edite a cópia e formate-a perfeitamente com os cabeçalhos e tabelas estruturados do ClickUp em um piscar de olhos.

Melhores recursos do ClickUp

O extensa biblioteca de modelos turbinará seu processo de redação e formatação

O gerador de esboços de artigos e postagens de blog do ClickUp AI, o criador de slogans e as ferramentas de nomeação de recursos ajudam você a criar redação mais ágil em menos tempo

Se você precisar de algo mais visual, Quadros brancos ClickUp mapeie tudo para acabar com os demônios do bloqueio de escritor

Tarefas do ClickUp gerencia seus prazos de redação para que você termine o esboço da postagem do blog no prazo, sempre

Os modelos incluem calendários de conteúdo , prompts de IA, resumos e muito mais

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível para planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Empresarial: $12/mês por usuário, cobrado anualmente

$12/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Copy.ai

Via

Copy.ai

Copy.ai é um gravador de IA compatível com SOC II

e ferramenta geradora de esboços. Como a maioria dos redatores de IA é bastante cautelosa em relação ao uso real de seus dados, a abordagem da Copy.ai voltada para a segurança e a conformidade é inovadora.

Ele também inclui uma versão 100% gratuita de seu redator de IA e não há necessidade de cartão de crédito para começar a criar um esboço bem estruturado para brainstorming de ideias ou para atingir um público-alvo de forma mais eficaz. Com o Copy.ai, é fácil evitar começar de uma página em branco.

Veja como funciona:

Diga ao Copy.ai o que você deseja fazer com um prompt como "Faça um esboço de artigo para um blog"

Forneça um contexto extra sobre os pontos que você deseja abordar

Selecione um tom para o conteúdo, como amigável ou sério

A partir daí, Copy.ai gera várias opções para você escolher

Desde o esboço de uma cópia de anúncio digital até o esboço de uma campanha de marketing por e-mail, o Copy.ai tem vários casos de uso.

Melhores recursos do Copy.ai

Inclui mais de 90 ferramentas e modelos para acelerar a produção de conteúdo

A plataforma é compatível com SOC II

Copy.ai Chat é um Alternativa ao ChatGPT treinado com dados em tempo real

Resume os vídeos do YouTube em marcadores para um esboço detalhado

Limitações do Copy.ai

Alguns usuários acharam as ferramentas Motto Generator e Audience Refiner um pouco extravagantes

A ferramenta de reescrita embaralha as frases de uma forma que não faz sentido

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: US$ 36/mês para cinco usuários, cobrado anualmente

US$ 36/mês para cinco usuários, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

4,8/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Jasper

Via

Jasper

Jasper

é um gerador de esboços que tem como objetivo acertar o tom de voz. Uma das principais queixas que as pessoas têm em relação aos escritores de IA é que eles não conseguem acertar o tom de voz.

É necessário algum treinamento e aperfeiçoamento, mas o Jasper aprende seu estilo com o tempo para escrever conteúdo incrivelmente preciso para você.

Escolha entre diferentes opções de tom de voz quando você começar: atrevido, formal, ousado e... pirata. Adoramos uma marca com senso de humor. 🏴‍☠️

O Jasper também descreve muito mais do que blogs. Se quiser, você pode usar esse programa para criar um esboço de toda uma campanha de marketing.

Melhores recursos do Jasper

Gerar arte e imagens com prompts de texto

Acabe com o bloqueio do escritor com a biblioteca de modelos de esboços de conteúdo pré-estruturados

Convide colaboradores para editar o conteúdo gerado pelo Jasper em tempo real

Limitações do Jasper

Alguns usuários dizem que o Jasper tem dificuldade em criar conteúdo especializado ou complexo

O tom de voz "pirata" é divertido, mas você realmente vai usá-lo?

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente Equipes: US$ 99/mês para três usuários, cobrados anualmente

US$ 99/mês para três usuários, cobrados anualmente Empresas: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.220 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.220 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

4. Escreva o fluxo

Via

Fluxo de escrita

O Writecream é um gerador de esboço simplificado que gera esboços sólidos com apenas um único prompt (no modo de comando). Essa ferramenta escreve artigos, gera anúncios do Facebook e do Google e resume a cópia com o simples toque de um botão.

Também gostamos do produto ChatGenie da Whitecream, que combina o ChatGPT com resultados de pesquisa ao vivo do Google. Inicie um bate-papo com a ferramenta de IA e peça que ela gere esboços para blogs, anúncios, ensaios e muito mais.

Melhores recursos do Writecream

O Writecream tem aplicativos para Android e iOS

A plataforma também permite que você crie arte de IA e dublagens de vídeo

O ChatGenie do Writecream suporta 75 idiomas

Limitações do Writecream

O Writecream não possui os recursos avançados que outras ferramentas geradoras de esboços coesos oferecem

Alguns usuários dizem que não é um bom custo-benefício para o seu processo de escrita

Preços do Writecream

Gratuito para sempre

Ilimitado (oferta limitada): $29/mês para créditos ilimitados

$29/mês para créditos ilimitados Padrão: US$ 49/mês para 200 créditos

US$ 49/mês para 200 créditos Extended: $69/mês para 750 créditos

Writecream ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

4,8/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.8/5 (290+ avaliações)

5. Hipotenusa AI

Via Hipotenusa AI Por que gerar um esboço quando você pode pedir ao Hypotenuse AI para escrever uma redação para você? Basta inserir algumas palavras-chave para escrever conteúdo de qualidade em poucos segundos.

Se você atua no setor de comércio eletrônico, o Hypotenuse AI é especialmente bom para gerar descrições de produtos. Informe alguns detalhes sobre sua categoria de produto, palavras-chave, público-alvo e empresa; a ferramenta se encarrega do resto.

O Hypotenuse AI também pode gerar vários esboços quando você precisar deles. Use a ferramenta de geração de lotes para gerar instantaneamente muitos conteúdos. Em seguida, carregue uma planilha com os detalhes.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

O Hypotenuse AI gera imagens ou trabalhos artísticos

O recurso Content Detective garante que você extraia apenas conteúdo factual

A ferramenta de resumo ajuda você a escrever resumos e teses melhores em pouco tempo, o que pode ser usado para gerar um esboço de postagem de blog melhor

Limitações do Hypotenuse AI

O Hypotenuse AI não oferece modelos

Só pode lidar com um usuário de cada vez, portanto, não é possível editar a cópia com colegas de trabalho

Não é um gerador de esboços gratuito

Preços do Hypotenuse AI

Inicial: US$ 24/mês para 100 créditos, cobrados anualmente

US$ 24/mês para 100 créditos, cobrados anualmente Crescimento: US$ 49/mês para 350 créditos, cobrados anualmente

US$ 49/mês para 350 créditos, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Hypotenuse AI avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (4 avaliações)

4,4/5 (4 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

6. SurfistaSEO

Via

SurferSEO

A Surfer SEO se apresenta como muito mais do que uma

Ferramenta de criação de conteúdo com IA

-é uma ferramenta de SEO para aumentar o tráfego em seu site. O Surfer SEO é principalmente um editor de conteúdo de SEO que ajuda as marcas a escrever blogs otimizados para SEO.

O produto Surfer AI foi lançado recentemente (eles o anunciaram em maio de 2024), mas já está causando impacto entre os criadores de conteúdo como um gerador abrangente de esboços. 🌊

Se você conseguir suportar o preço de US$ 29 por artigo, o Surfer AI cuidará de praticamente tudo para você. Esqueça os esboços: esse gerador de conteúdo escreve o conteúdo e o otimiza para SEO. Ele pode até mesmo inserir links e imagens para você.

Melhores recursos do SurferSEO

Inclui muitas ferramentas para otimização de SEO

A ferramenta pode inserir links e imagens em sua cópia para economizar tempo

O recurso de detecção anti-AI garante que seu conteúdo soe humano

Limitações do SurferSEO

A ferramenta Surfer AI custa US$ 29/artigo, o que é bastante caro

Alguns usuários relatam bugs e atrasos

Preços do SurferSEO

Essencial: US$ 69/mês para dois assentos, cobrados anualmente

US$ 69/mês para dois assentos, cobrados anualmente Avançado: $149/mês para cinco estações, cobrado anualmente

$149/mês para cinco estações, cobrado anualmente Máximo: $249/mês para dez estações, cobrado anualmente

$249/mês para dez estações, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

SurferSEO ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 460 avaliações)

4,8/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,9/5 (370+ avaliações)

7. Retrato

Via

Retrato

Rytr é um

Ferramenta de escrita com IA

especializada em copywriting. Para usá-la, selecione entre 40 casos de uso, adicione algum contexto, e a Rytr cuida do resto. Se você é um profissional de marketing ou vendedor, esta é a ferramenta de conteúdo para você.

Use o caso de uso Blog Idea & Outline para acessar uma estrutura pronta para seu conteúdo com apenas alguns cliques. Selecione seu idioma, tom de voz, caso de uso e palavras-chave para gerar instantaneamente um esboço.

O Ryter também oferece uma extensão para o navegador. Pare de navegar por diferentes plataformas: use o Rytr em sua caixa de entrada de e-mail, Facebook Messenger, Google Docs, WordPress e contas de mídia social.

Melhores recursos do Rytr

O Rytr usa fórmulas de redação como AIDA para gerar textos perfeitos

Deixe seu texto pronto para apresentação com a formatação do Rytr

Adicione colaboradores à sua conta para gerenciar o texto em um só lugar

Limitações do Rytr

O Rytr não é capaz de gerar conteúdo de formato longo (por exemplo, post de blog)

Suas ferramentas de SEO não são tão fortes quanto as de outros escritores de IA

Alguns usuários não gostam da simplicidade da interface do Rytr

Preços do Rytr

**Gratuito

Saver: US$ 9/mês, cobrado anualmente

US$ 9/mês, cobrado anualmente Ilimitado: $29/mês, cobrado anualmente

Rytr classificações e comentários

G2: 4,7/5 (760+ avaliações)

4,7/5 (760+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (16 avaliações)

8. Clearscope

Via

Escopo claro

O Clearscope é a ferramenta mais cara desta lista, mas você obtém muito pelo preço. Assim como o Surfer, o Clearscope é principalmente uma ferramenta de otimização de conteúdo para SEO.

Para usar o Clearscope, insira uma palavra-chave e aguarde até que a plataforma gere um relatório. Vá para a guia Outline (Esboço) para ver várias opções de esboço de conteúdo de uma só vez.

Você ainda precisará estruturar o blog por conta própria, mas o Clearscope faz grande parte do trabalho para você. A guia Research (Pesquisa) também lista temas e perguntas comuns relacionados à sua palavra-chave alvo, para que você possa dar mais destaque ao texto quando chegar a hora de escrever. ✨

Melhores recursos do Clearscope

Otimize seu conteúdo para SEO com os cabeçalhos, as palavras-chave e o número de palavras corretos

Gerar rapidamente resumos de conteúdo e documentos de esboço de postagens de blog

Entenda o conteúdo dos posts de blog dos concorrentes em uma única visualização

Limitações do Clearscope

O preço de US$ 170/mês do Clearscope é caro, especialmente para criadores amadores ou estudantes

Pode levar alguns minutos para o Clearscope gerar um relatório

Preços do Clearscope

Essenciais: US$ 170/mês para um assento

US$ 170/mês para um assento Business: Cinco assentos, entre em contato para obter preços

Cinco assentos, entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Clearscope

G2: 4,9/5 (mais de 80 avaliações)

4,9/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,9/5 (60 avaliações)

9. StoryLab.ai

Via

StoryLab.ai

O StoryLab.ai é o azarão em nossa lista das principais ferramentas geradoras de esboços, mas não se deixe enganar por seu design humilde. Esse redator de IA lida com esboços, postagens em blogs, e-mails e anúncios pagos com facilidade

Para um esboço de blog, vá para o gerador de posts de blog e selecione Esboço como uma opção. Em 30 segundos, a IA gerará um esboço eficaz para o tópico selecionado.

Além disso, você pode começar a usar o StoryLab.ai agora mesmo, gratuitamente. Você recebe três execuções gratuitas de IA por mês, portanto, é ótimo se você precisar de um gerador de esboço de redação ocasional.

Melhores recursos do StoryLab.ai

Gerar textos de anúncios pagos, e-mails e blogs com apenas alguns cliques

Converta blogs em postagens sociais interessantes com o recurso Blog to Social Posts (pago)

Use o Campaign Builder pago para gerar ideias de conteúdo, encurtar ou expandir o texto ou alterar o tom do texto

Limitações do StoryLab.ai

Alguns recursos estão disponíveis apenas para membros premium

O StoryLab.ai não tem a sofisticação e a complexidade de outros aplicativos de mídia Ferramentas de IA e opções de gerador de esboço

Preços do StoryLab.ai

Gratuito

Pro: US$ 15/mês para 100 execuções de IA

US$ 15/mês para 100 execuções de IA Ilimitado: $19/mês para execuções ilimitadas de IA

Classificações e resenhas do StoryLab.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Escritura eletrônica

Via

Writesonic

Writesonic

é uma das mais prolíficas ferramentas de redação de IA e gerador de esboços do mundo. Ela tem um número incrível de recursos, que vão desde o esboço de blogs com IA até a cópia de sites e listagens de imóveis. Ele até segue estruturas de redação como AIDA e PAS.

Se você precisar de imagens para o seu texto, o Writesonic também cuida disso. Basta solicitar à IA um pouco de texto e ela gerará gráficos em poucos segundos.

Melhores recursos do Writesonic

Escreva blogs de formato longo de 1.500 palavras com o Writesonic

Use o recurso Growth Ideas para ter ideias inovadoras para sua empresa

Experimente o recurso Listicle Ideas para fazer um brainstorming de ideias para futuros blogs e ensaios

Limitações do Writesonic

Alguns usuários relatam erros gramaticais na cópia gerada pela IA

Preços do Writesonic

Teste gratuito

Ilimitado: US$ 16/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 16/mês para um usuário, cobrado anualmente Empresarial: $12,67/mês por usuário, cobrado anualmente

$12,67/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

Crie o esboço perfeito com o Clickup

Há muitas ferramentas on-line que geram esboços de ensaios para projetos de redação. Mas, mesmo assim, você precisa alternar entre o gerador de esboço e o trabalho real.

Qual é a graça disso?

Economize tempo e agilize seu fluxo de trabalho com o ClickUp. Combinamos IA

ferramentas de redação

com todas as outras ferramentas de que você precisa para ter o melhor desempenho possível. 🏆

Mas não acredite apenas em nossa palavra - veja a diferença por si mesmo.

Registre-se no ClickUp agora

. É grátis!