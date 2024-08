12 modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

O marketing costumava ser simples.

Um tuppence em um pregoeiro e talvez um anúncio no jornal local, e você estava praticamente pronto. Hoje em dia, as coisas ficaram um pouco mais complicadas.

Profissionais de marketing planejam campanhas elaboradas que se sincronizam em várias mídias na vida real e no mundo digital. Isso pode incluir anúncios em mídias sociais, mecanismos de pesquisa, conteúdo de blog, eventos presenciais e muito mais. Todo esse marketing exige muito planejamento do projeto .

Você não pode simplesmente montar algo e dar o assunto por encerrado. E é aí que entram os modelos de plano de marketing. Essas pequenas ferramentas úteis ajudam a planejar e coordenar suas estratégias de marketing, fazendo parte do trabalho braçal para você.

Obviamente, esses modelos não podem fazer tudo. Ainda cabe a você tomar decisões importantes sobre a marca, como, por exemplo, se Rihanna ou Ariana é a pessoa certa para liderar seu evento. Mas os modelos podem facilitar o planejamento desse compromisso, definir listas claras de tarefas para a sua equipe e facilitar a execução entre departamentos.

Portanto, não importa se você é um empreendedor que está começando no mundo do marketing ou uma empresa multinacional que precisa de ajuda para manter seus esforços de marketing organizados, há um modelo de plano de marketing para você.

Esta lista de 12 modelos de plano de marketing é um ótimo lugar para começar. Cada um tem seu próprio foco, portanto, reserve um momento para descobrir quais deles o ajudarão a planejar sua próxima grande ação de marketing.

O que é um modelo de plano de marketing?

Um modelo de plano de marketing é uma ferramenta essencial para qualquer empresa ter ao criar e executar uma estratégia de marketing bem-sucedida. Ele fornece o roteiro para suas atividades de marketing, desde definição de metas para escolher canais e medir o sucesso.

Esses modelos também podem ser adaptados de acordo com as necessidades de cada organização, permitindo que você se concentre em áreas específicas que precisam de atenção e forneça orientação para seus esforços de marketing. Portanto, se precisar de ajuda para planejar seu campanhas de mídia social e publicações para o próximo trimestre, há um modelo pronto para tornar esse processo um pouco mais fácil.

O que faz um bom modelo de plano de marketing?

Um bom modelo de plano de marketing pode ser resumido em três palavras: organizado, especializado e útil.

Um dos principais objetivos de qualquer modelo de estratégia de marketing é adicionar um pouco da ordem necessária ao caos que ocorre em um departamento de marketing comum. Esses modelos ajudam a mantê-lo organizado e no caminho certo, permitindo que você se concentre no que mais importa: alcançar o sucesso.

Os ótimos modelos também devem se especializar em um determinado tipo de marketing ou tarefa com a qual você precisa de ajuda. Por exemplo, um modelo pode se especializar em projetar uma campanha de marketing plano de ação de marketing para sua empresa ou para ajudá-lo a mapear suas futuras iniciativas de marketing.

Use o ClickUp para personalizar sua exibição e visualizar e planejar materiais de marketing, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

Fazer tudo em um único modelo seria quase impossível, portanto, a especialização permite que cada modelo seja completo sem ser excessivo.

Por fim, um modelo precisa ser útil.

O motivo pelo qual você precisa de um modelo é para economizar tempo ou ajudá-lo a concluir uma tarefa de marketing com a qual você não está tão familiarizado. Se o modelo não vier com formatação inteligente, opções de importação de dados ou consultoria especializada, talvez seja mais fácil fazer isso por conta própria.

12 melhores modelos de plano de marketing

Os planos de marketing são uma maneira crucial para as empresas criarem e executarem uma estratégia de marketing de alto nível.

No entanto, o processo de planejamento pode ser desgastante sem as ferramentas certas. Esta lista de 12 modelos de planos de marketing é um excelente ponto de partida para qualquer empresa que queira criar uma estratégia de marketing abrangente e eficaz.

1. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Comece seu plano de marketing com este modelo amigável para iniciantes

O modelo Modelo de plano de marketing do ClickUp é uma ferramenta poderosa e personalizável que pode ajudar as equipes a planejar e executar estratégias de marketing bem-sucedidas. Esse modelo simplifica o processo de coordenação e planejamento dos seus esforços de marketing permitindo que você crie facilmente uma visão geral de suas campanhas e acompanhe o progresso e os resultados.

Esse modelo inclui seções úteis que permitem o preenchimento de prazos, status, níveis de esforço, tags de impacto e muito mais. Ele também fornece colaboração em tempo real para que as equipes possam acompanhar facilmente as tarefas e garantir que estejam todos na mesma página.

Além disso, esse modelo é totalmente personalizável de acordo com as necessidades específicas da sua equipe. Adicione ou remova as seções necessárias e organize seu plano de marketing da maneira que for melhor para você.

O modelo de plano de marketing do ClickUp é perfeito para empreendedores, pequenas empresas ou grandes empresas que precisam de uma ferramenta abrangente e fácil de usar para organizar suas estratégias de marketing.

Como bônus, ele combina bem com muitos dos nossos modelos mais específicos incluídos nesta lista. Faça o download deste modelo

2. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

O marketing eficaz exige insights profundos sobre as necessidades e preferências de seus clientes. É por isso que o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot é uma ferramenta muito valiosa para as empresas. Esse modelo personalizável permite que as agências acompanhem a saúde de seus relacionamentos com os clientes, facilitando o gerenciamento das informações do cliente e garantindo que os esforços de marketing estejam alinhados com as necessidades do cliente.

Com o ClickUp Agency Client Health Tracker, as agências podem monitorar uma série de análises de marketing importantes incluindo níveis de satisfação do cliente e feedback. Munidas dessas informações, as empresas podem adaptar seus estratégia de marketing de conteúdo para atender melhor às necessidades de seus clientes.

Ao compreender as preferências exclusivas de cada cliente, as empresas podem criar campanhas direcionadas que promovam o engajamento, agreguem valor e, por fim, aumentem a satisfação do cliente. Faça o download deste modelo

3. Início rápido do ClickUp: Modelo de marketing

Planeje seus projetos e campanhas de marketing mais rapidamente com este modelo de início rápido

Quer fazer sua estratégia de marketing decolar agora mesmo? O modelo de marketing de início rápido foi meticulosamente elaborado para agilizar seu início no ClickUp, garantindo uma experiência perfeita e eficiente.

Esse modelo específico é equipado com uma série de recursos indispensáveis para a execução de uma estratégia de marketing eficaz. Ele inclui um plano de marketing abrangente, campanhas bem estruturadas, um calendário de conteúdo para planejamento sistemático, uma biblioteca de ativos para facilitar o gerenciamento de recursos e um wiki de equipe para promover o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe.

Assuma as rédeas de seus esforços de marketing e amplie a repercussão de sua marca hoje mesmo com esse conjunto de ferramentas holísticas. Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

O ClickUp funciona como uma ferramenta de gerenciamento de projetos abrangente, que permite criar estratégias, coordenar e colaborar em seus projetos em uma única plataforma. A natureza totalmente personalizável do software permite que você adapte todas as facetas do seu projeto fluxo de trabalho de conteúdo de acordo com suas necessidades e preferências específicas.

Entre a infinidade de modelos prontos para uso, um que se destaca particularmente no planejamento de conteúdo é o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp . Sua flexibilidade e capacidade de personalização fazem dele a melhor opção para gerenciar seu fluxo de trabalho de conteúdo exclusivo, mesmo que ele se espalhe pelos canais de marketing.

Esse modelo vem equipado com um calendário de conteúdo abrangente, facilitando o acompanhamento contínuo do seu conteúdo em vários canais, como blogs, plataformas de mídia social, sites ou e-mails. Um recurso de destaque é o fornecimento de visualizações de calendário separadas para cada canal.

O modelo de gerenciamento de conteúdo oferece insights abrangentes sobre cada estágio da criação e do gerenciamento de conteúdo. Desde o recebimento de solicitações iniciais e a construção de um plano detalhado com documentos pertinentes até o gerenciamento de um calendário editorial e a entrega do conteúdo final, esse modelo cobre tudo.

Deixe que esse modelo funcione como seu centro definitivo para criar e gerenciar conteúdo em vários canais de marketing, com a vantagem adicional de ter visualizações de calendário dedicadas para cada canal. Faça o download deste modelo

5. Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

Use o modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp para aumentar seriamente a produção de seu blog e, ao mesmo tempo, ter um local centralizado para rastrear, avaliar, visualizar e colaborar

O modelo Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp fornece uma visão tática das estratégias empregadas pela própria equipe de conteúdo do ClickUp sobre como eles escalaram com sucesso a produção de conteúdo do blog.

Embora o modelo se concentre principalmente no conteúdo de blogs, seu fluxo de trabalho de produção versátil pode ser adaptado para qualquer tipo de conteúdo. O escalonamento de conteúdo é uma abordagem altamente estratégica, favorecida por sua eficácia em aumentar o tráfego orgânico, a geração de leads, a visibilidade da marca, a receita e muito mais.

E esse modelo facilita a criação contínua de conteúdo relevante, posicionando sua marca como uma fonte confiável de informações. Esse ativo é perfeito para escritores, editores ou equipes de conteúdo que buscam arquitetar seu processo de produção escalável em suas estratégias de marketing.

Para uma compreensão mais profunda das oito etapas descritas neste modelo, consulte nosso blog de escalonamento da produção de conteúdo_ _! Isso permitirá que você crie estratégias de forma eficaz e navegue no modelo com proficiência profissional Faça o download deste modelo

6. Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

As promoções e campanhas têm muitas partes móveis, e é por isso que este modelo é perfeito para quem precisa gerenciar tudo em equipes, clientes e canais

Precisa de uma ferramenta abrangente para gerenciar campanhas e promoções que forneça todos os recursos necessários para planejar, monitorar e executar suas iniciativas de marketing?

Não precisa ir além do Modelo de campanha e promoção do ClickUp . Esse modelo de plano de marketing digital atua como seu hub centralizado e facilita um fluxo de trabalho completo que começa com a entrada de solicitações, passa para o planejamento com documentos resumidos da campanha, segue para execução do projeto com subtarefas, e culmina com a execução da campanha do plano de marketing.

Este modelo simplifica esse processo ao consolidar o planejamento, a execução e o monitoramento das suas campanhas em uma única plataforma. A utilização do nosso modelo permitirá que você:

Estruturar projetos promocionais usando listas de tarefas, cronogramas e responsáveis

Monitorar o progresso por meio de fluxos de trabalho automatizados, promovendo a colaboração eficiente da equipe

Avaliar o desempenho usando ferramentas de relatórios personalizáveis

Facilitar a tomada de decisões com base em dados em um local centralizado

Se o seu objetivo é lançar um novo produto para um mercado-alvo ou executar uma promoção especial, este modelo de marketing oferece o modelo ideal para garantir uma implementação perfeita e eficaz. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de marketing de evento do ClickUp

Realize eventos imperdíveis com a ajuda deste modelo de marketing de eventos

Com tanta coisa acontecendo no mundo de hoje, sua empresa precisa de algo especial para atrair e prender a atenção das pessoas.

Eventos grandes e espetaculares são perfeitos para fazer exatamente isso. Eles permitem que você fique no centro das atenções por um momento e transmita a sua mensagem de uma forma que provavelmente ficará com as pessoas por mais tempo do que qualquer anúncio do Facebook ou postagem de blog poderia esperar.

Entretanto, o planejamento desses eventos pode levar meses. Você precisará de coordenação entre várias equipes, software de planejamento de marketing e talvez até mesmo prestadores de serviços externos para realizá-lo.

É aí que a Modelo de plano de marketing para eventos do ClickUp entra em ação.

Esse modelo de plano de marketing digital é o local ideal para a sua equipe planejar o próximo grande evento. Ele inclui tarefas, orçamentos e prazos, além de várias visualizações, para ajudá-lo a acompanhar o que precisa ser feito e quem é responsável por isso em toda a sua equipe de marketing.

Além disso, esse modelo é totalmente personalizável se você precisar de espaço extra para algo mais detalhado - considerando coisas como informações de pesquisa de mercado, seu orçamento de marketing ou indicadores-chave de desempenho. Faça o download deste modelo Bônus:_ **Ferramentas de marketing para startups !

8. Modelo de pasta ClickUp OKR

O modelo OKR do ClickUp permite o rastreamento e o alinhamento precisos dos objetivos e dos principais resultados, facilitando a definição organizada de metas e o progresso mensurável

O modelo Modelo de pasta ClickUp OKR serve como um instrumento de planejamento exaustivo, criado especificamente para ajudar indivíduos e equipes a estabelecer e atingir seus objetivos.

Ele incorpora uma Cadência de Planejamento que delineia a estrutura fundamental para a formulação de OKRs (Objectives and Key Results). Além disso, o modelo tem listas de OKRs que desconstroem as metas em tarefas gerenciáveis e acompanham continuamente a progressão.

Essa abordagem sistemática garante que as equipes mantenham o foco e a direção ao longo do ano, aumentando o potencial de sucesso. O modelo de plano de marketing digital é ideal para acompanhar suas atividades de marketing em relação às suas metas e métricas de marketing.

Detalhar suas táticas de marketing é fundamental, mas ter os números para respaldar seu orçamento de marketing ou como seus OKRs ajudarão sua equipe de marketing digital a atingir seu público-alvo com mais eficiência é crucial. Faça o download deste modelo

9. O modelo de plano de marketing do ClickUp

Acelere seu plano de marketing com este modelo personalizável. Priorize as tarefas, acompanhe as metas e registre os resultados.

Se você estiver nos estágios iniciais do planejamento da sua campanha ou projeto de marketing, o Modelo de plano de marketing do ClickUp é um recurso fantástico para começar. Esse modelo personalizável e fácil de usar foi projetado para agilizar o desenvolvimento do seu plano de marketing.

Acompanhe facilmente as iniciativas de marketing, priorize as tarefas, monitore as metas e documente os resultados.

Um plano de marketing meticulosamente elaborado pode ser o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso na consecução dos objetivos de sua empresa. É por isso que o ClickUp criou esse modelo como uma ferramenta abrangente que visa a ajudá-lo a planejar, acompanhar e otimizar suas campanhas de marketing em um único local.

A utilização desse modelo permite que você:

Estabelecer objetivos de marketing atingíveis

Organizar tarefas em etapas acionáveis para atingir esses objetivos

Monitorar o progresso usando métricas e análises integradas

Diga adeus às planilhas desorganizadas e às várias ferramentas. Este modelo de marketing oferece a transparência e o comando de que você precisa para elevar seus esforços de marketing a patamares sem precedentes. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Crie e gerencie projetos de publicidade bem-sucedidos e mostre como você fará isso com este modelo detalhado de plano de ação de marketing

Toda boa estratégia precisa de um plano detalhado, mas você precisa de algo que forneça mais detalhes sobre como você fará isso?

Se quiser comercializar seu produto ou serviço, você precisará de um plano de ação de marketing para transformar suas ideias em ações reais rOI de marketing . E um plano de ação de marketing é um documento detalhado que descreve as estratégias e táticas que uma empresa usará para promover e vender seus produtos ou serviços.

Normalmente, ele inclui uma análise do mercado-alvo, metas e objetivos comerciais, informações sobre preços e quaisquer outras informações pertinentes que possam ajudar a executar o plano com sucesso. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar uma estratégia de marketing totalmente desenvolvida, mesmo que você nunca tenha feito isso antes.

Para isso, ele o orienta sobre os principais aspectos que você precisa entender e formular antes de criar seu plano. Esses aspectos incluem:

Definição de suas metas de marketing s: Entenda qual é o objetivo final do seu plano de marketing digital

s: Entenda qual é o objetivo final do seu plano de marketing digital Conhecer seus clientes : Fazer pesquisas de mercado-alvo e de público-alvo para entender o que seus clientes estão procurando, onde eles podem ser alcançados e que tipo de publicidade pode funcionar melhor para eles

: Fazer pesquisas de mercado-alvo e de público-alvo para entender o que seus clientes estão procurando, onde eles podem ser alcançados e que tipo de publicidade pode funcionar melhor para eles Auditar suas práticas atuais : Aprenda com o que você fez no passado, tanto bom quanto ruim, para criar uma estratégia de marketing ainda melhor para o futuro neste modelo de plano de marketing

: Aprenda com o que você fez no passado, tanto bom quanto ruim, para criar uma estratégia de marketing ainda melhor para o futuro neste modelo de plano de marketing Itemizar seu plano : Liste todas as tarefas que precisam ser realizadas para que sua estratégia seja bem-sucedida

: Liste todas as tarefas que precisam ser realizadas para que sua estratégia seja bem-sucedida Revisão e polimento: Veja se você deixou passar alguma coisa ao revisar o plano com um colega

Além disso, depois de detalhar seu plano, use o software de gerenciamento de projetos para exportar essas tarefas e compartilhá-las com sua equipe, para que as pessoas possam começar a trabalhar na realização de sua estratégia de marketing.

É realmente muito fácil, e tudo o que você precisa para começar é este modelo de plano de marketing no link abaixo. Faça o download deste modelo

11. Modelo de mídia social ClickUp

Crie, gerencie e agende rapidamente conteúdo de mídia social com informações detalhadas e campos personalizados para rastreamento simples

No marketing de mídia social, a consistência é fundamental para atingir suas metas de marketing. Mas criar várias postagens relevantes em diferentes canais de distribuição é mais fácil falar do que fazer. Os pontos problemáticos e estratégia de mídia social que funciona no LinkedIn pode não se sair tão bem no Facebook ou no Instagram.

É por isso que a Modelo de mídia social do ClickUp foi criado.

Essa poderosa ferramenta rastreia as publicações planejadas em várias plataformas de mídia social para que você alcance constantemente seu público-alvo ideal no canal de mídia social certo. Além disso, como você armazena todo o conteúdo planejado em um só lugar, é mais fácil para o marketing de mídia social ou para outros membros da equipe de marketing digital verificar se há alguma lacuna no seu calendário de mídia social.

Por exemplo, em vez de presumir que outra pessoa estava trabalhando na postagem da véspera de Ano Novo deste ano, sua equipe pode ver que não há planos atuais nesse modelo e corrigir a omissão. Obtenha sua mídia social calendário de conteúdo em ordem com o modelo abaixo. Faça o download deste modelo

12. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Coloque suas equipes de vendas e marketing na mesma página para obter melhor sinergia e resultados

Embora tenham, em geral, o mesmo objetivo, às vezes pode parecer que as equipes de vendas e marketing vivem em mundos diferentes. Elas têm suas próprias métricas, estratégias e processos para ajudar a empresa a vender mais.

No entanto, quando esses departamentos não estão em sincronia, você está perdendo uma oportunidade de realmente aproveitar o poder de toda a sua equipe para atingir suas metas de vendas e marketing.

É por isso que a Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp foi criado. Ele fornece uma plataforma única para ambos os departamentos trabalharem, permitindo uma colaboração mais fácil e um melhor alinhamento dos objetivos comerciais - seja compartilhando pesquisas de mercado, fornecendo insights detalhados sobre sua estratégia de marketing de conteúdo ou simplesmente delineando seus planos de marketing para se conectar com as vendas.

Esse modelo inclui seções para metas de vendas, planos de marketing, resultados de campanhas e muito mais. Dessa forma, fica claro quais papéis cada departamento desempenha no grande esquema das coisas.

Por exemplo, sua equipe de vendas provavelmente interage com frequência com os clientes-alvo e sabe quais argumentos de venda funcionam melhor com cada grupo demográfico. Sua equipe de marketing pode usar esse conhecimento não apenas para fazer um marketing melhor, mas também para identificar leads com maior probabilidade de conversão.

Coloque seus departamentos de marketing e vendas na mesma página hoje mesmo com nosso modelo de plano de marketing e vendas. Faça o download deste modelo

Benefícios de ter uma estratégia de marketing sólida

Um plano de marketing bem elaborado pode trazer vários benefícios para sua empresa, incluindo

Aumento do conhecimento da marca : Uma estratégia sólida de marketing digital pode ajudá-lo a alcançar novos clientes e fazer com que mais pessoas conheçam sua marca, enquanto coleta pesquisas de mercado para projetos futuros

: Uma estratégia sólida de marketing digital pode ajudá-lo a alcançar novos clientes e fazer com que mais pessoas conheçam sua marca, enquanto coleta pesquisas de mercado para projetos futuros Maior envolvimento do cliente : Ao criar conteúdo direcionado e relevante para o seu público, você pode se envolver com ele em um nível mais profundo e construir relacionamentos mais fortes

: Ao criar conteúdo direcionado e relevante para o seu público, você pode se envolver com ele em um nível mais profundo e construir relacionamentos mais fortes Conversões mais altas : Com uma estratégia de marketing clara, você pode atrair leads mais qualificados e convertê-los em clientes pagantes

: Com uma estratégia de marketing clara, você pode atrair leads mais qualificados e convertê-los em clientes pagantes Melhor posicionamento no mercado: Uma estratégia de marketing sólida pode ajudá-lo a se destacar dos concorrentes e estabelecer sua marca como líder no setor

Uma estratégia de marketing sólida pode ajudá-lo a se destacar dos concorrentes e estabelecer sua marca como líder no setor Aumento do ROI : Ao acompanhar suas metas e esforços de marketing e refinar sua estratégia de marketing digital, você pode obter um retorno maior sobre o investimento

: Ao acompanhar suas metas e esforços de marketing e refinar sua estratégia de marketing digital, você pode obter um retorno maior sobre o investimento Trabalho em equipe e comunicação aprimorados: Com um plano de marketing em vigor, todos os membros da equipe podem estar na mesma página e trabalhar para atingir metas comuns, o que leva a uma melhor colaboração e comunicação

Como escrever um plano de marketing?

Agora que você entende a importância de ter uma estratégia de marketing sólida, aqui estão algumas dicas para escrever e implementar um plano de marketing eficaz:

Defina suas metas de negócios: Determine o que você deseja alcançar com seus esforços de marketing, seja aumentar as vendas, melhorar o reconhecimento da marca ou lançar um novo produto Identifique seu público-alvo: Entenda quem são seus clientes ideais e quais são suas necessidades e preferências. Isso o ajudará a criar campanhas de marketing direcionadas e relevantes Realizar uma análise SWOT: Avalie os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de sua empresa para identificar as áreas em que você pode melhorar e capitalizar as oportunidades em potencial com uma análise SWOT eficaz Definir um orçamento de marketing: Determine quanto você pode gastar de forma realista em atividades de marketing e aloque recursos adequadamente para atingir suas metas de marketing Escolha seus canais de marketing: Com base em seu público-alvo e em suas metas comerciais, selecione os canais de marketing mais eficazes para alcançá-los Crie uma linha do tempo e prazos: Defina cronogramas específicos para cada campanha ou atividade de marketing para garantir que tudo seja concluído em tempo hábil Acompanhe e meça os resultados: Monitore continuamente o sucesso de seus esforços de marketing e faça os ajustes necessários para melhorar o desempenho. Comunique-se e colabore com a sua equipe: Mantenha todos os membros da equipe informados e envolvidos no processo de marketing para garantir que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos de marketing Revise e atualize regularmente seu plano: À medida que sua empresa evolui, seu plano de marketing também deve evoluir. Revise e atualize-o continuamente para manter-se relevante e eficaz

Maximize os esforços de marketing da sua equipe com modelos de planos de marketing

Independentemente do tamanho de sua empresa, o sucesso do marketing pode ser alcançado com um plano bem elaborado. Com o conjunto de modelos poderosos e fáceis de usar do ClickUp, você terá tudo o que precisa para criar uma estratégia eficaz.

Facilite o cumprimento de todas as suas metas, seja no marketing de seu produto ou de sua empresa integrar seu novo cliente . Do planejamento de conteúdo e marketing de eventos a vendas e gerenciamento de projetos de sites esses modelos fornecem as ferramentas necessárias para qualquer profissional de marketing digital ou empresário que queira deixar sua marca no mundo atual.

Portanto, não espere nem mais um minuto - comece a atualizar seu os recursos de marketing da sua equipe com o ClickUp.