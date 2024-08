10 melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo em 2024

É quase impossível executar uma estratégia de mídia social bem-sucedida de improviso. É preciso planejar com antecedência, reunir recursos e fazer parcerias com outras pessoas para criar conteúdo que chame a atenção do seu público.

Todo esse planejamento, pesquisa e criatividade precisam de um lar. É aí que entra o software de calendário de conteúdo.

Com a ferramenta certa de calendário de conteúdo, é fácil se preparar para o trimestre ou mês seguinte. Sem ela, você fica se perguntando se seus designs estão prontos, se suas colaborações estão confirmadas ou se seu lançamento do produto série tem aprovação.

Neste artigo, vamos orientá-lo sobre as melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo disponíveis atualmente. Destacaremos os principais recursos, limitações e planos de preços de cada uma delas para que você possa fazer a escolha certa para suas necessidades.

Vamos começar!

O que você deve procurar em um software de calendário de conteúdo de mídia social?

Então, você está pronto para abandonar as planilhas e listas de verificação e encontrar uma maneira melhor de planejar seu conteúdo para o próximo ano. Mas o que torna uma ferramenta de calendário de conteúdo melhor do que outra?

Antes de avaliar suas opções, primeiro descubra suas metas. Você precisa planejar apenas o conteúdo de mídia social ou uma combinação de diferentes tipos de conteúdo? Você prefere planejar visualmente com uma interface de arrastar e soltar, ou uma ferramenta de planejamento de conteúdo é melhor? Quadro Kanban mais seu estilo? Precisa de um fluxo de trabalho simples ou de muita personalização? 🛠️

Descobrir o que você quer e precisa economiza tempo e energia e ajuda a restringir seu foco.

Deixando de lado suas metas pessoais, as excelentes ferramentas de software de calendário de conteúdo ajudam você:

Planejar e organizar seu conteúdo

Ver seucalendário de marketing de conteúdo em um relance

Armazene ideias de conteúdo e encontre-as quando precisar delas

Veja facilmente as datas de vencimento, os prazos e o progresso

Economize tempo graças a fluxos de trabalho, processos e automações

Colabore com agências, freelancers e criadores de conteúdo em um só lugar

Integre-se aos sistemas operacionais e às ferramentas que você já usa, como iOS, Android, WordPress ou Webflow

Tenha em mente esses recursos, funções e benefícios ao examinar suas opções. Acrescente-os às suas metas pessoais e você terá uma lista de verificação sob medida para ajudá-lo a encontrar o software de calendário de conteúdo ideal.

As 10 melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo

Há milhares de ferramentas de marketing por aí, todas disputando sua atenção. Mesmo no nicho de calendário de conteúdo, há muitas opções. Para poupar seu tempo, compilamos uma lista dos 10 melhores aplicativos de software de calendário de conteúdo disponíveis atualmente. 🤩

Arraste facilmente tarefas na visualização de calendário para editar datas de vencimento, criar novas tarefas ou removê-las

Aqui no ClickUp, queremos criar um aplicativo para substituir todos eles, inclusive os aplicativos de calendário de conteúdo.

Nossa abordagem exclusiva de produtividade e trabalho em equipe oferece as ferramentas e os recursos de que você precisa para ser um membro organizado e produtivo da equipe de marketing. Use o ClickUp para sua gerenciamento de tarefas e crie um calendário de conteúdo intuitivo que se adapte perfeitamente à forma como você trabalha em equipe.

Inicie o processo com Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp ou Modelo de mídia social ou crie sua própria versão desde o início. Nossa visualização Calendar facilita a visualização do que está acontecendo e quando, com categorias e prazos personalizáveis codificados por cores. Mude para outro modo de exibição para ver um quadro Kanban ou uma linha do tempo com campos personalizados pré-criados que destacam os detalhes mais importantes. 👀

O ClickUp oferece a você muito mais do que apenas um recurso de calendário de conteúdo sem comprometer a experiência. Espelhe a maneira como você trabalha em outras áreas com a ajuda de Painel de gerenciamento de projetos do ClickUp . Se você deseja aprimorar a maneira como trabalha como equipe de marketing, o ClickUp é uma opção de destaque.

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Experimente o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp:

Visualize seu calendário de conteúdo em mais de 15 formatos personalizáveis diferentes, incluindoVisualização do calendário, visualização Kanban, visualização de linha do tempo e visualização de lista

Marque os membros da equipe, atribua tarefas e comunique-se por meio de comentários

Acelere seu fluxo de trabalho commodelos gratuitos* Simplifique processos repetidos com a ajuda da automação

Integrações úteis com ferramentas como Google Drive, Google Calendar, Salesforce e muito mais

Verifique seu conteúdocalendário sempre que houver modos on-line e off-line* Trabalhe com freelancers e agências sem problemas com direitos de acesso personalizados

Limitações do ClickUp:

Como você pode usar o ClickUp para todos os seus calendários de conteúdo esoftware de gerenciamento de projetos alguns usuários podem achar que o aplicativo é muito complicado no início

Há algumas limitações no aplicativo móvel, mas um novo aplicativo será lançado em breve comClickUp 3.0 Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,5/5 (mais de 6.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. CoSchedule

Via CoSchedule O CoSchedule é um programa de agendamento de mídia social e ferramenta de planejamento de marketing a ferramenta de planejamento de marketing da Microsoft, projetada para facilitar o gerenciamento de conteúdo editorial e social em uma única plataforma. A plataforma permite que você atribua tarefas, compartilhe seu calendário com os superiores e faça alterações facilmente quando os planos mudarem. Use a ferramenta para planejar seu conteúdo e, em seguida, publique posts sociais em diferentes redes sociais sem sair da plataforma.

Melhores recursos do CoSchedule:

Veja o que está sendo feito em diferentes mídias em um único calendário de conteúdo

Faça alterações em seus planos em instantes com a funcionalidade de arrastar e soltar

Planejar, redigir e publicar conteúdo de mídia social e campanhas integradas de mídia social

Compartilhe seu calendário de marketing e o progresso com as partes interessadas internas em um único link

Limitações do CoSchedule:

Alguns dos recursos mais úteis - como convites e discussões em equipe - estão bloqueados nos planos pagos

Alguns usuários expressam o desejo de ter mais flexibilidade e opções de personalização

Preços do CoSchedule:

Marketing Calendar Free : Grátis

Grátis Marketing Calendar Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Marketing Suite: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o CoSchedule:

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus: Confira nossa lista dos melhores Alternativas ao CoSchedule

3. Buffer

Via Buffer O Buffer tem sido uma ferramenta de calendário de conteúdo de mídia social e de agendamento de conteúdo para gerentes de mídia social graças à sua facilidade de uso. O Buffer foi projetado para ajudar as equipes de marketing de mídias sociais a publicar posts de mídias sociais em várias plataformas de mídias sociais em um só lugar. A adição de um assistente de IA também oferece às equipes a oportunidade de obter ajuda para gerar ideias e redirecionar conteúdo em plataformas de mídia social.

Melhores recursos do Buffer:

Painel de publicação de mídia social fácil de usar para colaboradores internos e externos

Acesso à publicação integrada na maioria das plataformas de mídia social

Assistente de IA para ajudar com ideias ereescrever conteúdo* Fluxos de trabalho de aprovação para facilitar o trabalho em equipe

Limitações do buffer:

Não há acesso ao suporte ao vivo

Alguns usuários relatam problemas com contas de mídia social que se desconectam inesperadamente

Preços do Buffer:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Essenciais: $6 por mês para 1 canal

$6 por mês para 1 canal Equipe: $12 por mês para 1 canal

$12 por mês para 1 canal Agência: US$ 120 por mês para 10 canais

Avaliações e opiniões sobre o Buffer:

G2: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

4,3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Bônus:_ **Geradores de conteúdo de IA

4. Sprout Social

Via Sprout Social O Sprout Social se promove como uma ferramenta de gerenciamento de mídia social tudo-em-um. É uma plataforma em que você pode criar um calendário de conteúdo e programar postagens em mídias sociais, mas também aproveitar ao máximo o listening e o engajamento social. Se seu conteúdo meta de estratégia é se destacar no engajamento, uma plataforma como essa pode ser uma opção útil.

Melhores recursos do Sprout Social:

Ver o que está acontecendo e organizarpostagens e boletins informativoscom um hub ou calendário central

Realizar listening social em hashtags, menções e pesquisas

Programe o conteúdo de acordo com os horários de publicação recomendados e incorporados

Mova o conteúdo pelo sistema com fluxos de trabalho de aprovação

Limitações do Sprout Social:

Alguns usuários acham a experiência de navegação esmagadora

Alguns usuários relatam dificuldade em marcar ao publicar conteúdo em contas de mídia social

Preços do Sprout Social:

Standard: US$ 249/usuário por mês

US$ 249/usuário por mês Profissional: US$ 399/usuário por mês

US$ 399/usuário por mês Avançado: $499/usuário por mês

$499/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sprout Social:

G2: 4,4/5 (mais de 2.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Sprout Social !

5. Piloto social

Via SocialPilot O SocialPilot é uma ferramenta de marketing de mídia social que inclui um recurso de calendário de conteúdo. Planejar conteúdo programe-se para as plataformas de mídia social e mantenha-se envolvido com uma caixa de entrada social completa. Convide membros da equipe, freelancers e partes interessadas para colaborar com você e gerencie sua presença nas mídias sociais em um só lugar.

Melhores recursos do SocialPilot:

Visão geral com visualizações de mês, semana e dia

Capacidade de filtrar sua visualização para ver grupos ou plataformas de mídia social específicos

Faça alterações em seu calendário de conteúdo com um sistema de arrastar e soltar

Fácil de duplicar conteúdo e programá-lo para o futuro

Limitações do SocialPilot:

Alguns usuários gostariam que houvesse mais recursos que lhes permitissem interagir com o conteúdo publicado

Nem sempre é possível marcar outras páginas ou usuários ao programar conteúdo de mídia social

Preços do SocialPilot:

Profissional: US$ 30 por mês para 1 usuário

US$ 30 por mês para 1 usuário Pequena equipe: US$ 50 por mês para 3 usuários

US$ 50 por mês para 3 usuários Agência: $100 por mês para 6 usuários

$100 por mês para 6 usuários Agência+: $200 por mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas da SocialPilot:

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

6. HubSpot

Via HubSpot A HubSpot é uma plataforma de marketing multifuncional usada por agências e grandes equipes para gerenciar não apenas a publicação de conteúdo editorial e de mídia social, mas também todo o campanhas de marketing de conteúdo e estratégias de mídia social. Se você já usa a HubSpot ou está pensando em investir em um novo sistema, ficará feliz em saber que os recursos de mídia social e calendário de conteúdo estão disponíveis.

Melhores recursos da HubSpot:

Crie campanhas e publique conteúdo nas mídias sociais a partir de uma única plataforma

Vincule as interações ao seu HubSpot CRM

Obtenha sugestões sobre os melhores horários de publicação para seus canais de mídia social

Use análises e integrações com o CRM da HubSpot para tomar decisões estratégicas

Limitações da HubSpot:

A plataforma da HubSpot pode parecer esmagadora, especialmente se você também for assinante de outras áreas, como Vendas e CRM

Os recursos de mídia social estão disponíveis apenas nos planos Professional e Enterprise

Preços da HubSpot:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Iniciante: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Profissional: A partir de US$ 890/mês

A partir de US$ 890/mês Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot:

G2: 4,4/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.500 avaliações)

Confira estes_ **Modelos de estratégia de marketing de conteúdo !

7. Evernote

Via EvernoteEvernote é principalmente um aplicativo de anotações, projetado para ajudar os usuários a capturar ideias e gerenciar projetos e listas de tarefas . No Evernote, você pode usar os recursos para criar seu próprio calendário de conteúdo leve e, em seguida, trabalhar nele com outras pessoas graças aos recursos do Teams. Embora não seja estritamente uma ferramenta de calendário de mídia social, se a sua equipe já usa o Evernote, é útil saber que você pode usá-lo para o seu gerenciamento de conteúdo também.

Melhores recursos do Evernote:

Colabore com membros da equipe com notas compartilhadas

UseOs modelos pré-fabricados do Evernote para dar o pontapé inicial em suas próprias campanhas de mídia social

Crie uma biblioteca de modelos, guias e ferramentas de calendário de mídias sociais disponíveis para sua equipe de mídias sociais

Use recursos como caixas de seleção para ver onde você está no fluxo de trabalho

Limitações do Evernote:

Com foco em anotações e produtividade, o Evernote não tem a funcionalidade normalmente associada às ferramentas de calendário de conteúdo de mídia social

Alguns usuários relatam dificuldades com permissões de compartilhamento e edição para usuários

Preços do Evernote:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Evernote Teams: US$ 14,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Evernote:

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Saiba mais_ **Software de marketing de conteúdo !

8. Enviável

Via Enviável Sendible é uma mídia social ferramenta de agendamento, monitoramento e geração de relatórios . É uma ferramenta de ferramenta de mídia social desenvolvida para agências que gerenciam vários clientes, mas você também pode usá-la como seu software de calendário de conteúdo interno. Programe conteúdo em massa, personalize gráficos antes de publicá-los e facilite as coisas com fluxos de trabalho de aprovação.

Melhores recursos do Sendible:

Simplifique seu processo com modelos incorporados

Convide as partes interessadas ou os criadores de conteúdo para contribuir com seu calendário

Use filas para manter seu feed de mídia social cheio de conteúdo

Obtenha uma visão visual de seu conteúdo com uma visualização mensal do calendário

Limitações do Sendible:

Alguns usuários acham que os recursos de análise e relatórios são limitados em comparação com outras opções

Alguns usuários dizem que o uso do aplicativo móvel pode ser desafiador às vezes

Preços do Sendible:

Creator: $29 por mês para 1 usuário

$29 por mês para 1 usuário Tração: $89 por mês para 4 usuários

$89 por mês para 4 usuários Escala: $199 por mês para 7 usuários

Avaliações e resenhas do Sendible:

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4,5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Chefe de História

Via Chefe de história O StoryChief é um Criação de conteúdo com base em IA e plataforma de SEO. Ela foi projetada para ajudar as equipes de conteúdo a planejar criar e programar conteúdo em plataformas de mídia social e blogs. A ferramenta de calendário de conteúdo do StoryChief ajuda você a se organizar com categorias codificadas por cores, gerenciamento de campanhas editoriais e integrações com plataformas e ferramentas populares.

Melhores recursos do StoryChief:

Trabalhe de forma colaborativa com resumos de conteúdo e fluxos de trabalho de aprovação

Veja seu calendário de conteúdo e o que está acontecendo com uma visualização mensal fácil de usar

Publicar conteúdo automaticamente em plataformas de mídia social

Analisar o sucesso de campanhas de conteúdo recentes

Limitações do StoryChief:

Ao trabalhar com uma equipe grande, alguns editores podem perder a oportunidade de deixar sugestões nas peças de conteúdo

Alguns usuários gostariam de poder atribuir status para gerenciar melhor seu fluxo de trabalho

Preços do StoryChief:

Indivíduos: A partir de US$ 40 por mês

A partir de US$ 40 por mês Equipe de marketing : A partir de US$ 220 por mês para 4 usuários

: A partir de US$ 220 por mês para 4 usuários Equipe de editores: A partir de US$ 900 por mês para 10 usuários

A partir de US$ 900 por mês para 10 usuários Agências: A partir de US$ 440 por mês para 3 espaços de trabalho (4 usuários por espaço de trabalho)

StoryChief avaliações e comentários:

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus:_ **Aplicativos de criação de conteúdo !

10. Estúdio de conteúdo

Via Estúdio de conteúdo O ContentStudio é uma ferramenta completa de mídia social criada para ajudar agências e equipes de marketing a planejar, gerenciar e crescer. Um recurso robusto de calendário de conteúdo é complementado por uma IA assistente de redação e caixa de entrada social, para que as equipes possam economizar tempo e simplificar a maneira como trabalham. Planeje e publique diferentes tipos de conteúdo em seus perfis sociais, obtenha insights sobre quando publicar e gerencie as filas de publicação para que seu calendário não fique vazio.

Melhores recursos do ContentStudio:

Crie seus planos de conteúdo em um calendário de conteúdo interativo e compartilhável

Criar pipelines e filas de conteúdo com base em tópicos personalizados

Aprovações rápidas de conteúdo para acelerar o processo para os profissionais de marketing de mídia social

Use a automação para manter seu calendário de conteúdo repleto de postagens relevantes de mídia social

Limitações do ContentStudio:

A funcionalidade no aplicativo móvel pode ser mais limitada do que a experiência no desktop

Alguns usuários gostariam que houvesse mais insights disponíveis por meio das análises

Preços do ContentStudio:

Starter: $25 por mês para 1 usuário

$25 por mês para 1 usuário Pro: $49 por mês para 2 usuários

$49 por mês para 2 usuários Agência: $99 por mês para 5 usuários

ContentStudio ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

Quem se beneficia com o uso de ferramentas de calendário de conteúdo?

Equipes de marketing: Os calendários de conteúdo são essenciais para que as equipes de marketing garantam que o conteúdo seja lançado no prazo e de forma consistente. Esse documento descreve a linha do tempo, os tópicos, as palavras-chave e qualquer outra informação necessária relacionada a um projeto.

Empresas: Os calendários de conteúdo permitem que as empresas planejem seu conteúdo e garantam que todos os membros da equipe estejam alinhados com as metas do projeto. Esse documento as ajuda a acompanhar o progresso e a garantir que todas as partes interessadas estejam cientes de quaisquer alterações ou atualizações necessárias para o projeto.

Inicie o planejamento de conteúdo com o software Content Calendar

Ter o software de calendário de conteúdo certo pode economizar seu tempo, acelerar seu fluxo de trabalho e facilitar a colaboração. Se você precisa de um calendário editorial para seu império editorial ou de um calendário de mídia social para sua marca se você não tiver um calendário de mídia social, essas ferramentas podem ajudar a facilitar a publicação. 🙌

Se você está procurando uma ferramenta que não apenas o ajude a manter o controle de suas metas de estratégia de conteúdo, mas também de gerenciamento de projetos e colaboração, experimente o ClickUp. Entre em contato com nossa equipe ou registre-se hoje mesmo para explorar uma maneira melhor e mais unificada de trabalhar em equipe.