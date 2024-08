10 melhores alternativas ao Sprout Social em 2024 (avaliações e preços)

Se você é um gerente de redes sociais, faz parte de uma equipe de agência de marketing ou lida com conteúdo por conta própria como influenciador, provavelmente conhece o Sprout Social. Essa popular ferramenta de gerenciamento de redes sociais foi criada para ajudá-lo a controlar sua presença on-line e interagir com o público em várias plataformas sociais.

Os usuários adoram o fato de haver recursos integrados de relatórios e opções de mensagens para responder à sua caixa de entrada social em várias redes sociais sem sair da plataforma. 🌻

Ainda assim, talvez não seja a melhor ferramenta de mídia social para todos. Ela tem um preço alto, que pode estar fora do alcance de pequenas empresas e de quem tem orçamento limitado. Além disso, o Sprout Social não se integra a sites como YouTube e Pinterest, o que significa que você terá de usar outros métodos para publicar nesses sites.

Felizmente, o Sprout Social não é a única opção para simplificar seus fluxos de trabalho de mídia social.

Aqui, mostraremos a você as 10 melhores alternativas do Sprout Social e detalharemos os prós, contras, preços e classificações de cada uma delas.

Bônus: também revelaremos um recurso indispensável ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos e funcionalidade de planejamento de conteúdo para levar sua presença nas mídias sociais para o próximo nível. 🙌

O que você deve procurar em Sprout Social Alternatives ?

O Sprout Social é uma ferramenta abrangente, portanto, você deve prestar atenção ao escolher alternativas. Fique atento a recursos como integrações, relatórios e personalização, caso sejam importantes para seu trabalho. 🤩

Tenha em mente esses recursos principais ao procurar alternativas ao Sprout Social:

Integrações: O Sprout Social não permite que você publique em todas as plataformas de mídia social. Escolha uma ferramenta que ofereça integrações de terceiros para manter seu trabalho em um só lugar e evitar pular de uma ferramenta para outra

O Sprout Social não permite que você publique em todas as plataformas de mídia social. Escolha uma ferramenta que ofereça integrações de terceiros para manter seu trabalho em um só lugar e evitar pular de uma ferramenta para outra Preço flexibilidade: Uma das principais desvantagens do Sprout Social é que ele é caro. Procure concorrentes que ofereçam planos em várias faixas de preço para encontrar um que seja adequado ao seu orçamento

Uma das principais desvantagens do Sprout Social é que ele é caro. Procure concorrentes que ofereçam planos em várias faixas de preço para encontrar um que seja adequado ao seu orçamento Recursos de gerenciamento de projetos: Escolha uma ferramenta que ofereça funcionalidade de tarefas e fluxo de trabalho para facilitar seus processos de criação de conteúdo de mídia social

Escolha uma ferramenta que ofereça funcionalidade de tarefas e fluxo de trabalho para facilitar seus processos de criação de conteúdo de mídia social Análise: Embora o Sprout Social ofereça alguns relatórios, eles nem sempre são intuitivos. Procure uma solução que ofereça modelos de relatórios e ferramentas de análise para obter insights personalizáveis

Embora o Sprout Social ofereça alguns relatórios, eles nem sempre são intuitivos. Procure uma solução que ofereça modelos de relatórios e ferramentas de análise para obter insights personalizáveis Automações: O objetivo principal de usar o Sprout Social é poupar-se da tarefa manual de postar em plataformas individuais de mídia social. Procure alternativas que ofereçam publicação automatizada e geração de conteúdo

10 melhores alternativas ao Sprout Social para usar em 2024

As melhores alternativas ao Sprout Social ajudarão os profissionais de marketing de mídias sociais mais ocupados a simplificar seu processo, ampliar seu alcance, criar um público e impulsionar seus esforços de branding. Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Sprout Social que podem ajudá-lo a elevar suas campanhas e atingir suas metas. 🎯

1. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social que economiza seu tempo e torna seus esforços de marketing social mais eficazes e envolventes. Agende instantaneamente o conteúdo em todas as plataformas com apenas alguns cliques. A análise integrada oferece insights em um único painel para que você possa criar campanhas que funcionem - e descartar as que não funcionam. ✨

Hootsuite melhores recursos

Uma caixa de entrada social unificada que permite responder a comentários e mensagens em um único espaço, independentemente de quais redes sociais foram usadas para a comunicação

Crie postagens rapidamente usandoModelos do Canva no Hootsuite e agende postagens rapidamente graças às sugestões de IA para legendas e hashtags ⚡

As ferramentas de escuta social oferecem insights sobre o que as pessoas estão dizendo para que você possa fazer a curadoria do conteúdocampanhas de marketing que seu público deseja

Analise métricas pagas, orgânicas e da Web em um único espaço com o Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite limitações

Não é possível alterar a data de publicação de posts em massa depois de programados; é necessário atualizar cada um deles manualmente

Só é possível vincular perfis comerciais no TikTok, o que, segundo alguns usuários, limita o alcance e a criatividade

Hootsuite preço

Profissional : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Equipe : $249/mês

: $249/mês Empresarial: Preços personalizados

Hootsuite avaliações e críticas

G2 : 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Khoros

via Khoros A Khoros oferece um conjunto de ferramentas de marketing de mídia social para lidar com tudo, desde a análise até a publicação. Unifique as contas de mídia social, simplifique os fluxos de trabalho e aumente a colaboração da equipe com essa ferramenta prática. A Khoros tem tudo o que você precisa para se sintonizar com o que os usuários de mídia social estão dizendo ou se aprofundar em análises de campanhas específicas. 🛠️

Melhores recursos do Khoros

Publique rapidamente em todas as suas contas de mídia social, sem precisar alternar entre guias ou abrir novos navegadores

Gerencie a criação de conteúdo com pastas para armazenar informações valiosas, incluindo permissões, ideias de brainstorming e tags de conteúdo

A caixa de entrada integrada simplifica a moderação, facilitando o envolvimento individual com os usuários

O sistema de aprovações personalizadas permite que você crie salvaguardas e sistemas de revisão para avaliar o conteúdo antes que ele seja publicado

Limitações do Khoros

Alguns usuários acham que os recursos de análise e escuta poderiam ser mais robustos

A ferramenta às vezes apresenta falhas ao compartilhar fotos ou adicionar tags

Khoros preço

Contato para preço

Classificações e resenhas do Khoros

G2 : 3.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

3. Agorapulse

via Agorapulse Como uma plataforma de gerenciamento de mídia social, o Agorapulse facilita a criação de campanhas organizadas e eficazes em vários perfis. Use essa ferramenta para criar publicações inteligentes nas mídias sociais, criar relatórios para acompanhar campanhas e colaborar com sua equipe para gerar novas ideias para atingir seu público. 💡

Agorapulse melhores recursos

Com a caixa de entrada social unificada, responda a perguntas e interaja com seguidores em uma interface simples

O agendamento de mídia social é fácil, com sugestões intuitivas de conteúdo e ferramentas para acionar instantaneamente a publicação de posts de mídia social em todas as plataformas

Os recursos de escuta social oferecem insights sobre o que os concorrentes estão fazendo e como o seu público está respondendo

O Analytics permite que você veja quais campanhas estão funcionando, seja para criar leads, gerar tráfego ou fazer conversões

Agorapulse limitações

A ferramenta não oferece sugestões de quando postar

Alguns usuários tiveram problemas com o tamanho e a formatação da imagem ao programar publicações

Agorapulse preço

Padrão : uS$ 69/usuário/mês

: uS$ 69/usuário/mês Profissional : uS$ 99/usuário/mês

: uS$ 99/usuário/mês Avançado : $149/usuário/mês

: $149/usuário/mês Personalizado: Entre em contato para obter preços

Agorapulse avaliações e críticas

G2 : 4.5/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

4. Sprinklr

via Sprinklr A Sprinklr é uma ferramenta de gerenciamento da experiência do cliente criada para ajudar as empresas a se conectarem e criarem melhores relacionamentos com seus usuários. Especificamente, a Sprinklr Social ajuda as equipes a executar estratégias de mídia social . De sugestões de conversas com IA a agendamento em massa, use essa ferramenta para gerenciar todas as suas campanhas sociais e interagir com seu público.

Sprinklr melhores recursos

A ferramenta Gallery permite incorporar conteúdo social em seu site para que os leitores se sintam conectados a você e a seus produtos

Crie comunidades personalizadas para trabalhar diretamente com influenciadores e defensores para promover seus serviços em todas as plataformas

Gerencie mais de 35 plataformas sociais e de mensagens em um espaço conveniente

As permissões no nível da conta permitem que você resolva e evite erros no nível do processo, garantindo que seu conteúdo seja revisado e aprovado antes de ser publicado

Sprinklr limitações

Pequenas falhas podem retardar o progresso e limitar a produtividade

Só é possível enviar mensagens diretas da plataforma para usuários que estejam seguindo suas contas sociais

Sprinklr preços

Avançado : A partir de US$ 249 por assento/mês

: A partir de US$ 249 por assento/mês Enterprise: Preços personalizados

Sprinklr avaliações e críticas

G2 : 4/5 (mais de 798 avaliações)

: 4/5 (mais de 798 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 70 avaliações)

5. Planejável

via Planejável A Planable pega o método lento e desajeitado de criação de conteúdo e o traz para o século XXI. Abandone as planilhas e use o Planable para criar, aprovar e publicar todo o seu conteúdo visualmente atraente em uma ferramenta conveniente. 🤩

Melhores recursos do Planable

Crie conteúdo diretamente no aplicativo e veja exatamente como ele ficará enquanto você trabalha nele

Os painéis visuais suportam todos os tipos de criação de conteúdo, desde boletins informativos por e-mail até Instagram Reels

Convide colaboradores e partes interessadas para criar visuais juntos e aprová-los de uma só vez

Use Workspaces para criar projetos para clientes, marcas ou equipes individuais

Limitações planejáveis

A ferramenta suporta apenas a publicação no TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook

Projetada para gerenciar conteúdofluxos de trabalho portanto, não há muito em termos de análise

Planable pricing

Livre

Básico : uS$ 11/usuário

: uS$ 11/usuário Pro : $22/usuário

: $22/usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações planejáveis

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

6. Zoho Social

via Zoho SocialZoho é um CRM de classe mundial usado para tudo, desde a geração de leads até vendas e experiência do cliente. O Zoho Social é a ferramenta abrangente de mídia social da empresa que visa simplificar e elevar a marca. Programe postagens, monitore campanhas e crie relatórios para compartilhar percepções e criar melhores estratégias de mídia social. 💪

Zoho Social melhores recursos

Programação ilimitada de postagens em todos os seus canais sociais favoritos

Os recursos do calendário de conteúdo permitem que você veja facilmente quando o conteúdo está programado e obtenha insights sobre os melhores horários para alcançar seu público

Responda em tempo real graças ao painel intuitivo que exibe mensagens e engajamento com suas postagens

As ferramentas de colaboração e as análises permitem que você se aprofunde para rastrear benchmarks e promover campanhas eficazes

Zoho Social limitações

Alguns usuários descobriram que as contas podem se desconectar da ferramenta e é necessário reconectá-las manualmente

Há uma curva de aprendizado com a interface

Zoho Social preço

Padrão : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Profissional : uS$ 40/mês

: uS$ 40/mês Premium: uS$ 65/mês

Zoho Social avaliações e críticas

G2 : 4.6/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. SocialBee

via SocialBee O SocialBee é uma ferramenta multifuncional desenvolvida para facilitar a criação, a publicação e a participação nas mídias sociais. Os principais recursos incluem agendamento de postagens, uma interface amigável e análises para ajudá-lo a criar uma presença eficaz na mídia social. ⭐

SocialBee melhores recursos

Use os recursos de colaboração para convidar a equipe para espaços de trabalho, adicionar permissões e estabelecer funções para que todos tenham o acesso necessário

O recurso integradoFerramenta de marketing com IA cria estratégias e planos de mídia social para acelerar suas campanhas

Use o calendário visual para visualizar as próximas postagens e programá-las instantaneamente nos melhores horários e dias para seu público

O Analytics oferece detalhes sobre o desempenho das postagens, incluindo alcance e impressões

SocialBee limitações

A interface pode ser lenta se você estiver programando muito conteúdo de uma só vez

Alguns usuários gostariam que houvesse mais flexibilidade para publicações recorrentes, quinzenais ou mensais

SocialBee preço

Bootstrap : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Accelerate : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Pro: $99/mês

SocialBee avaliações e críticas

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

8. Mais tarde

via Posteriormente O Later é uma alternativa ao Sprout Social que oferece recursos semelhantes, incluindo uma interface de usuário simples, agendamento de publicações para várias redes de mídia social e análises. Use-o para otimização de conteúdo e para simplificar os fluxos de trabalho para cada pessoa da sua equipe de mídia social. 🙇‍♀️

Melhores recursos posteriores

Crie, edite e programe o conteúdo a ser publicado em um único espaço de trabalho com configurações personalizáveis

Gerar instantaneamente um link na página da biografia diretamente na ferramenta

As ferramentas de análise fazem o trabalho pesado para você, analisando campanhas para descobrir o que funciona e o que não funciona com seu público

O suporte ao cliente acessível facilita a obtenção de respostas e orientações sobre como maximizar os recursos do seuestratégia de conteúdo de mídia social Limitações posteriores

Não há visualização de posts, portanto, você precisa abrir cada um deles para editar

A ferramenta não programa automaticamente postagens em todas as plataformas sociais

Mais tarde preço

Inicial : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Crescimento : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Avançado: uS$ 80/mês

Classificações e avaliações posteriores

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

9. Buffer

via Buffer O Buffer é uma ferramenta de agendamento de mídia social que centenas de milhares de profissionais de marketing usam para gerenciar sua estratégia de mídia social. Gerencie sua marca e crie um público organicamente com insights de publicação intuitivos, análise de campanha e compartilhamento simplificado. 🤸

Buffer melhores recursos

Adicione rapidamente postagens à sua fila com as extensões do Buffer que usam apenas alguns cliques para agendar conteúdo em várias plataformas

As hashtags sugeridas economizam seu tempo e esforço com recomendações especificamente selecionadas para seu público

Os fluxos de trabalho de permissão e aprovação facilitam a revisão e a preparação do conteúdo para publicação

o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferece conveniência e tranquilidade

Buffer limitações

Não há suporte para postagens especializadas, como carrosséis

O Analytics oferece apenas insights básicos

Buffer pricing

Gratuito

Essenciais : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Team : $12/mês

: $12/mês Agência: uS$ 120/mês

Buffer classificações e avaliações

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

10. Hopper

via Funil As equipes de mídia social podem adicionar imagens, fazer upload de publicações em massa e adicionar legendas em um único painel, graças ao Hopper HQ, uma ferramenta de gerenciamento de projetos de mídia social. Use-a para agendar postagens no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e YouTube.

Melhores recursos do Hopper

Posts ilimitados significam que você pode criar o conteúdo que quiser sem se preocupar com cotas

O Calendar Planner permite agendar conteúdo em um painel visual, enquanto o Grid Planner permite criar postagens sofisticadas em grade no Instagram 📅

Com a ferramenta de arrastar e soltar, é fácil mover as postagens se você mudar de ideia sobre a ordem

A edição completa de imagens significa que você pode personalizar as postagens para que tenham a melhor aparência possível em todas as plataformas

Limitações do Hopper

A ferramenta pode se desconectar das contas, atrasando a publicação

Os vídeos têm um limite de 59 segundos, o que limita a funcionalidade para conteúdo mais longo

Hopper preço

Hopper HQ: uS$ 19/mês/conjunto social

Classificações e avaliações do Hopper

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

Embora essas alternativas do Sprout Social ajudem as pessoas a gerenciar as mídias sociais, elas não oferecem muita funcionalidade além disso. Para gerenciar grandes fluxos de trabalho de marketing e campanhas, o ClickUp preenche todos os requisitos. ✅

Com amplos recursos de gerenciamento de projetos e de planejamento de conteúdo, é uma ferramenta completa para gerenciar mídias sociais e todos os seus processos de marketing em um espaço conveniente.

O ClickUp é um astro do gerenciamento de projetos, que lhe dá controle sobre os fluxos de trabalho e cria processos mais suaves. Quer esteja tentando controlar seu calendário de mídia social ou queira maneiras criativas de criar campanhas eficazes, o ClickUp dá conta do recado. Marketing do ClickUp permite gerenciar todas as suas iniciativas, não apenas as mídias sociais, em um só lugar. Use-o para colaborar em tempo real com os membros da equipe e fazer brainstorming de ideias de campanhas ou trabalhar em tarefas que vão desde a criação de conteúdo até a publicação. ✍️ Modelo avançado de mídia social do ClickUp permite fazer brainstorming de ideias e acompanhar o calendário de conteúdo em uma única ferramenta útil. Use a Visualização de lista para adicionar ideias de postagens ou alterne para a Visualização de programação para ver um calendário de quando cada postagem está definida para ser compartilhada.

O modelo Plano de campanha do ClickUp ajuda você a criar fidelidade à marca e a expandir seu público com uma abordagem direcionada. Use o modelo para definir metas de campanha, dividir tarefas e manter o controle dos prazos. Adicione campos personalizados para se aprofundar no que você espera do conteúdo e adicione status personalizados para ver onde tudo está no pipeline. 🔎

Melhores recursos do ClickUp

Milhares de modelos, incluindomodelos de calendário de conteúdo emodelos de briefing criativo permitem que você crie conteúdo mais rápido do que nunca e em menos etapas

Integradoferramentas de IA de mídia social significam que você pode criar postagens que se tornam virais e criar campanhas direcionadas que atendam aos interesses de seus seguidores

Visualizefluxos de trabalho de mídia social com diferentes visualizações, incluindo Calendário, Lista e Quadro, que oferecem insights sobre a capacidade e o progresso da equipe

Use Tasks para segmentar o trabalho por departamento e equipe e crie fluxos de trabalho que atendam às suas metas

Adicione sinalizadores de prioridade e acione notificações para manter a equipe na mesma página e atualizada sobre as mudanças instantaneamente

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI não está disponível no plano gratuito, mas os planos de preços pagos são acessíveis e começam em US$ 7 por mês

O grande número de recursos oferece altos graus de personalização, portanto, leva algum tempo para aprender

ClickUp preço

Free Forever

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

Gerencie várias plataformas de mídia social com o ClickUp

Com essas alternativas do Sprout Social, gerenciar campanhas de mídia social é mais fácil do que nunca. Use essas ferramentas para agendar posts automaticamente, gerar ideias de conteúdo criativo e monitorar análises.

E se você quiser mais funcionalidade, recorra a uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para lidar com todos os aspectos da carga de trabalho da sua equipe de redes sociais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar fluxos de trabalho simplificados para suas equipes de conteúdo e mídia social. As automações aceleram o progresso e as notificações instantâneas mantêm a equipe a par de todos os projetos em andamento. Com calendários, painéis e modelos, é fácil levar o conteúdo da concepção à execução. 🏆