10 melhores alternativas à Hootsuite para melhorar seu jogo de mídia social em 2024

Quer levar seu jogo de mídia social para o próximo nível? A Hootsuite é uma ótima plataforma, mas há muitas outras alternativas que podem ser mais adequadas para sua agência ou marca.

Neste artigo, exploraremos as 10 melhores alternativas da Hootsuite para 2024, para que você possa encontrar a plataforma perfeita para suas necessidades. Não importa se você é proprietário de uma pequena empresa, uma agência de marketing ou um influenciador de mídias sociais, temos tudo o que você precisa.

Portanto, fique atento para encontrar a melhor ferramenta de gerenciamento de mídias sociais do mercado e prepare-se para melhorar seu jogo de mídias sociais!

O que é a Hootsuite e como funcionam as ferramentas de gerenciamento de mídia social?

A Hootsuite é uma plataforma popular de gerenciamento de mídias sociais que permite aos usuários gerenciar várias contas de mídias sociais a partir de um painel central. Ela oferece uma variedade de recursos, como agendamento automático de postagens, acompanhamento de métricas e ferramentas de colaboração em equipe.

As ferramentas de gerenciamento de mídia social geralmente conectam todas as suas contas de mídia social a uma plataforma, de modo que você tenha um painel central para gerenciar todas as suas atividades de mídia social.

Há muitos benefícios em usar uma ferramenta de gerenciamento de mídia social, incluindo:

Poupar tempo : O software de mídia social pode automatizar muitas tarefas de rotina, como agendar publicações e acompanhar análises. Além disso, as plataformas que fornecemFerramentas de IA muitas vezes podem gerar gráficos e legendas de postagens para você

: O software de mídia social pode automatizar muitas tarefas de rotina, como agendar publicações e acompanhar análises. Além disso, as plataformas que fornecemFerramentas de IA muitas vezes podem gerar gráficos e legendas de postagens para você Eficiência : Além de fornecer análises em tempo real sobre o desempenho de suas postagens, as ferramentas sociais podem monitorar o desempenho de seus concorrentes, do setor e dos influenciadores para que você saiba qual conteúdo é tendência. Muitas também sugerem os melhores horários para publicar seu conteúdo e quais hashtags usar

: Além de fornecer análises em tempo real sobre o desempenho de suas postagens, as ferramentas sociais podem monitorar o desempenho de seus concorrentes, do setor e dos influenciadores para que você saiba qual conteúdo é tendência. Muitas também sugerem os melhores horários para publicar seu conteúdo e quais hashtags usar Melhorar a colaboração: As ferramentas de gerenciamento de mídia social podem ajudá-lo a melhorar a colaboração com os membros da sua equipe, fornecendo um local central para compartilhar conteúdo, acompanhar o progresso, fornecer feedback e solicitar aprovações de clientes

O que procurar em uma alternativa ao Hootsuite

Ao procurar alternativas ao Hootsuite, há alguns fatores importantes a serem considerados.

Em primeiro lugar, procure uma ferramenta versátil de gerenciamento de mídia social que possa ajudá-lo a planejar, programar e acompanhar seu conteúdo em todas as plataformas.

Em seguida, considere os recursos de IA da plataforma. As ferramentas de IA podem ajudá-lo a otimizar sua estratégia de mídia social, o que pode ser inestimável. Por exemplo, ferramentas de IA para mídia social podem analisar tendências, prever o comportamento do público e oferecer sugestões de conteúdo.

Por fim, procure uma ferramenta que inclua modelos de calendário de conteúdo personalizáveis. A modelo de calendário de conteúdo e outros modelos de mídia social podem agilizar seu processo de planejamento e manter sua equipe organizada.

Lembre-se de que a alternativa ideal para a Hootsuite deve não apenas atender, mas também superar suas expectativas necessidades de gerenciamento de projetos de mídia social tornando seu trabalho mais fácil e eficaz.

10 melhores alternativas para o Hootsuite em 2024

Está pronto para levar seu jogo de mídia social para o próximo nível? Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Hootsuite em 2024.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma plataforma de produtividade personalizável que oferece uma variedade de ferramentas para gerenciamento de projetos, automação, acompanhamento de tarefas e colaboração, incluindo uma seleção abrangente de ferramentas de mídia social. Marketing do ClickUp é um espaço de trabalho abrangente e colaborativo que sua equipe pode usar para desenvolver, planejar e acompanhar seus esforços de marketing de mídia social em vários canais. É a combinação perfeita de tecnologia e conveniência e uma excelente opção para equipes que buscam uma alternativa ao Hootsuite.

O Modelo de mídia social do ClickUp é um modelo abrangente de ferramenta de planejamento para otimizar a criação, o agendamento e o monitoramento de conteúdo. Ela oferece um espaço de trabalho unificado para equipes, promovendo a colaboração, aprimorando o acompanhamento de tarefas e aumentando a produtividade em campanhas de marketing de mídia social.

O Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp é uma ferramenta abrangente que ajuda a planejar, organizar e acompanhar o conteúdo de mídia social Visualização do calendário do ClickUp é um divisor de águas, permitindo que sua equipe de marketing planeje, programe e monitore as publicações de forma organizada.

ClickUp Redação de IA O Assistant pode ajudá-lo a escrever melhor e mais rápido com ferramentas para gerar conteúdo, aprimorar sua redação e simplificar a linguagem complexa. Quando combinado com o Documentos do ClickUp a produção e a organização de conteúdo de mídia social são muito fáceis!

O ClickUp Dashboard oferece uma visão holística da sua atividade de mídia social, incluindo as próximas postagens, tarefas agendadas e análises. Isso pode ajudá-lo a se manter organizado e no topo da sua estratégia de mídia social.

O Calendar View do ClickUp permite que você veja todas as suas postagens de mídia social em formato de calendário, facilitando o planejamento e a programação do seu conteúdo. Você também pode usar o Calendar View para criar calendários de conteúdo para várias plataformas de mídia social.

O ClickUp Automations pode ajudá-lo a automatizar tarefas repetitivas, como agendamento de postagens e mensagens de mídia social.

O ClickUp é uma ferramenta poderosa para gerenciar campanhas de mídia social em várias plataformas. Ele pode ajudar as equipes de marketing a:

Colaborar na criação e no agendamento de conteúdo de mídia social

Acompanhar a análise e o desempenho da mídia social

Gerenciar orçamentos e recursos de mídia social

Automatizar tarefas repetitivas

Criar e implementar estratégias de mídia social

O ClickUp é uma excelente alternativa ao Hootsuite que as equipes de marketing de todos os tamanhos podem usar para otimizar o fluxo de trabalho de gerenciamento de mídias sociais e aumentar a produtividade da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Permite gerenciar todas as suas contas de mídia social em um só lugar, incluindo agendamento e publicação de posts, acompanhamento de análises e colaboração com os membros da equipe

Altamente personalizável, para que você possa criar um fluxo de trabalho que atenda perfeitamente às suas necessidades.

Aproveite os benefícios de um projeto abrangente e de um sistema de gerenciamento de mídia socialgerenciamento de tarefas ao usar a plataforma ClickUp e criar seu calendário de mídia social com uma série demodelos úteis Limitações do ClickUp

Normalmente vem com uma curva de aprendizado, portanto, pode levar algum tempo para aprender a usar todos os seus recursos de forma eficaz

Alguns usuários do ClickUp relataram problemas de desempenho, como tempos de carregamento lentos e falhas

Sua essência é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos, portanto, não oferece recursos mais avançados, como escuta ou publicação em mídias sociais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: complemento de US$ 5 para qualquer plano pago

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.796+ avaliações)

2. Sprout Social

via Sprout Social O Sprout Social é uma das alternativas mais robustas ao Hootsuite, oferecendo ferramentas abrangentes de mídia social para estratégias eficazes de marketing on-line, incluindo compartilhamento de posts, monitoramento de feeds, análise de mídia social e gerenciamento de equipes.

Suas ferramentas de escuta social, relatórios sociais e colaboração em equipe são excelentes, e o suporte ao cliente é muito elogiado pelos avaliadores. Além disso, o calendário de mídia social do Sprout Social facilita a visualização do seu cronograma de publicação para fazer alterações rapidamente.

Os preços do Sprout, no entanto, podem ser proibitivos, especialmente para empresas menores que tentam gerenciar uma pequena quantidade de contas de mídia social.

Melhores recursos do Sprout Social

Recursos abrangentes de análise e gerenciamento de mídia social

Excelentes ferramentas de monitoramento e escuta social que os gerentes de mídia social adoram

A empresa é conhecida por seu excelente suporte ao cliente

Limitações do Sprout Social

Mais caro do que algumas outras plataformas de gerenciamento de mídia social e alternativas à Hootsuite

Tem uma interface de usuário e uma curva de aprendizado mais complexas do que algumas outras plataformas de gerenciamento de mídia social

As limitações da API de rede podem restringir determinados recursos, como a publicação de vídeos no TikTok e no Instagram Reels

Preços do Sprout Social

Padrão : uS$ 249/mês por usuário

: uS$ 249/mês por usuário Profissional : uS$ 399/mês por usuário

: uS$ 399/mês por usuário Avançado : uS$ 499/mês por usuário

: uS$ 499/mês por usuário Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Sprout Social

G2 : 4.4/5 (mais de 2.580 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.580 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 559 avaliações)

3. eClincher

via Eclincher O EClincher é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social e uma alternativa ao Hootsuite. Mas essa ferramenta de mídia social se destaca por seus recursos integrados de análise e postagem automática. Ela é mais adequada para pequenas empresas e empreendedores.

Melhores recursos do eClincher

Oferece uma rica seleção de ferramentas e recursos, como escuta social, análise ilimitada de mídia social ao vivo e filas de postagem automática e RSS

Oferece suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é conhecido por seu excelente suporte ao cliente

Mais econômico do que o Hootsuite e alguns de seus outros concorrentes

Limitações do eClincher

Integrações limitadas de outras ferramentas de marketing

Menos fácil de usar do que algumas outras plataformas

Ferramentas de relatório limitadas em comparação com outras alternativas do Hootsuite

Preços do eClincher

Básico : uS$ 65/mês

: uS$ 65/mês Premier : $175/mês

: $175/mês Agência : uS$ 425/mês

: uS$ 425/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

eClincher ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 413 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 413 avaliações) Capterra: 4.7/5 (222+ avaliações)

4. Agorapulse

via Agorapulse Com uma caixa de entrada social unificada, publicação intuitiva e recursos de escuta social, o Agorapulse é uma poderosa ferramenta de mídia social projetada especificamente para ajudar empresas e agências de médio porte a gerenciar suas plataformas de mídia social.

Como suas ferramentas, funções e recursos são otimizados para esse tamanho específico de empresa, o Agorapulse pode ser a melhor opção para empresas de pequeno e médio porte.

Melhores recursos da Agorapulse

Análises abrangentes e fáceis de entender

Permite insights sobre as estratégias sociais dos concorrentes

A Caixa de entrada social unificada permite que os usuários gerenciem todas as mensagens de mídia social, comentários e avaliações em um só lugar

Limitações da Agorapulse

Ferramentas e recursos de colaboração limitados em comparação com outras alternativas da Hootsuite nesta lista

Falta de API aberta, resultando em integrações limitadas de terceiros

Essa alternativa da Hootsuite não possui alguns recursos avançados, como a identificação de influenciadores

Preços da Agorapulse

Gratuito

Padrão : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Profissional : uS$ 79/mês por usuário

: uS$ 79/mês por usuário Advanced : $119/mês por usuário

: $119/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para obter preços

Agorapulse avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 915 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 915 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 702 avaliações)

5. ConheçaEdgar

via Conheça o Edgar O MeetEdgar é um aplicativo de gerenciamento de mídia social que suporta 25 contas de mídia social, oferece conteúdo de biblioteca ilimitado e fornece excelente suporte e recursos educacionais.

O aplicativo de mídia social também ajuda a reciclar conteúdo antigo e programá-lo para futuras publicações, para que você possa dedicar menos tempo às mídias sociais e mais tempo aos seus negócios.

Melhores recursos do MeetEdgar

Oferece uma biblioteca de conteúdo para armazenar seu conteúdo, de modo que você possa reutilizá-lo e reaproveitá-lo facilmente

Gera variações de suas postagens de mídia social

Preços mais acessíveis em comparação com o Hootsuite e outros concorrentes

Limitações do MeetEdgar

A ferramenta de mídia social suporta apenas um número limitado de plataformas de mídia social, incluindo Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram

Não oferece recursos de escuta de mídia social

Não possui ferramentas de colaboração em equipe e pode não ser ideal para equipes que precisam trabalhar juntas

Preços do MeetEdgar

**US$ 29,99/mês uS$ 29,99/mês 5 contas sociais

Edgar: uS$ 49,99/mês 25 contas sociais

MeetEdgar avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (52+ avaliações)

: 4.2/5 (52+ avaliações) Capterra: N/A

6. Enviável

via Enviável O Sendible é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social dimensionável e acessível que oferece recursos de colaboração, análises, recursos de publicação e excelente suporte humano.

Se estiver procurando uma alternativa ao Hootsuite que ofereça excelente suporte ao cliente, recursos mais abrangentes e preços melhores, o Sendible pode ser uma boa opção!

Melhores recursos do Sendible

Ampla variedade de recursos, incluindo escuta de mídia social, curadoria de conteúdo e ferramentas de colaboração em equipe

Conhecido por oferecer suporte ao cliente de alto nível

Planos de preços acessíveis em comparação com outros concorrentes

Limitações do Sendible

Os usuários reclamam que o aplicativo móvel pode apresentar falhas

Os avaliadores dizem que a plataforma é propensa a lentidão e falhas

Alguns usuários relataram dificuldade em obter ajuda do suporte ao cliente

Preços do Sendible

Criador : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Traction : $89/mês

: $89/mês White Label : $240/mês por usuário

: $240/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sendible

G2 : 4.5/5 (mais de 851 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 851 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 122 avaliações)

7. Buffer

via Buffer Deseja programar e publicar posts em várias plataformas de mídia social ao mesmo tempo? O Buffer oferece uma variedade de recursos, incluindo um calendário de mídia social, análises e ferramentas de colaboração em equipe. A plataforma é mais conhecida por sua facilidade de uso e preço acessível.

Em comparação com o Hootsuite, o Buffer é uma plataforma mais simples e otimizada. É uma boa opção para pequenas empresas e indivíduos que precisam de uma plataforma básica de gerenciamento de mídia social.

Melhores recursos do Buffer

Fácil de usar com uma interface de usuário amigável

Acessível e inclui um plano gratuito

Excelente calendário visual de conteúdo de mídia social

Limitações do Buffer

Plataformas sociais limitadas, incluindo Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest

As ferramentas de colaboração em equipe não são tão robustas quanto algumas outras plataformas de gerenciamento de mídia social

Os recursos de análise e relatórios não são tão abrangentes quanto algumas outras plataformas de gerenciamento de mídia social, como a Hootsuite

Preços do Buffer

Gratuito

Essenciais : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Equipe : $12/mês

: $12/mês Agência: uS$ 120/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Buffer

G2 : 4.3/5 (mais de 986 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 986 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.431 avaliações)

8. CoSchedule

Via CoSchedule A plataforma de calendário de marketing CoSchedule ajuda a planejar, colaborar e publicar em mídias sociais, blogs e e-mails. É fácil de usar e permite que as equipes trabalhem com mais eficiência.

O CoSchedule pode ser uma boa opção para empresas que gerenciam vários canais de marketing, incluindo mídia social, blogs e e-mail. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos para planejar, criar e publicar conteúdo e colaborar com os membros da equipe.

Melhores recursos do CoSchedule

Excelentes ferramentas de colaboração em equipe fazem dele uma boa opção para equipes de marketing

Excelentes recursos de gerenciamento de conteúdo para desenvolver, criar e publicar em vários canais a partir de um único local

Oferece visualizações detalhadas de calendário, o que ajuda a visualizar as atividades de marketing

Limitações do CoSchedule

Os recursos de análise e relatórios não são tão abrangentes quanto algumas outras plataformas de gerenciamento de mídia social, como Hootsuite ou Sprout Social

Alguns usuários do CoSchedule relataram ter dificuldade em obter ajuda do suporte ao cliente

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito

Calendário Social: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Calendário de conteúdo: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Marketing Suite: Entre em contato para saber o preço

CoSchedule avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (149+ avaliações)

: 4.4/5 (149+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 104 avaliações)

9. Pallyy

via Pallyy O Pallyy é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social fácil de usar. Ela é simplificada, acessível e repleta de análises criteriosas, o que a torna a parceira perfeita para pequenas empresas e indivíduos que desejam gerenciar sua presença na mídia social de forma eficiente.

O Pallyy pode programar e publicar posts em todas as suas plataformas de mídia social de uma só vez. Ele também permite que você colabore com os membros da equipe na criação e no agendamento de conteúdo. Sua equipe pode acompanhar facilmente o desempenho das mídias sociais com análises detalhadas e obter insights sobre o seu público e com o que ele está se envolvendo.

melhores recursos do #### Pallyy

Conhecido por sua interface simples e fácil de usar, o que facilita o início das atividades

Voltado para pequenas empresas e pessoas físicas

Essa alternativa ao Hootsuite é mais acessível do que as grandes plataformas de publicação de mídia social

limitações do #### Pallyy

Às vezes, apresenta problemas de funcionamento por ser uma ferramenta de agendamento de mídia social mais recente

Alguns usuários têm dificuldade para descobrir como executar funções básicas

Plataformas, análises e ferramentas de colaboração limitadas em comparação com seus concorrentes maiores

Preços do Pallyy

Gratuito

Premium: uS$ 18/mês por usuário

Pallyy classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (56+ avaliações)

10. Zoho Social

via Zoho Social O Zoho Social é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social acessível e fácil de usar para pequenas empresas e indivíduos.

Ele oferece recursos básicos, como agendamento e publicação em mídias sociais, acompanhamento de análises e colaboração com membros da equipe. Comparado ao Hootsuite, o Zoho Social é mais barato e mais fácil de usar, mas tem menos recursos.

Melhores recursos do Zoho Social

Interface de usuário simples e intuitiva que facilita o uso, mesmo para iniciantes no marketing de mídia social

O recurso SmartQ usa inteligência artificial para prever o melhor momento para publicar suas postagens para obter o máximo de engajamento

Permite monitorar a mídia social em busca de menções à sua marca, ao setor e aos concorrentes

Limitações do Zoho Social

As métricas de mídia social fornecidas não são tão detalhadas quanto muitas das plataformas dos concorrentes

Não fornece ferramentas de criação de conteúdo, o que pode ser limitante para usuários que desejam colaborar com equipes

Integrações limitadas, pode não se integrar a todas as plataformas ou ferramentas que algumas empresas podem usar

Preços do Zoho Social

Padrão : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Profissional : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Premium: uS$ 40/mês

Zoho Social ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 2.494 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.494 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.941 avaliações)

Aumente o nível do seu jogo de marketing de mídia social com o ClickUp

Quando se trata de gerenciar sua presença nas mídias sociais, há muitas alternativas ao Hootsuite que podem ajudá-lo a aprimorar sua estratégia on-line.

No entanto, a escolha da ferramenta certa depende de suas necessidades específicas. Considere software de gerenciamento de campanhas para otimizar seus esforços de marketing ou explorar outros melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências se você gerencia várias contas de clientes.

E não se esqueça da importância de um fluxo de trabalho de mídia social

é a espinha dorsal de qualquer estratégia de mídia social bem-sucedida, e a ferramenta certa pode fazer toda a diferença!

Pronto para explorar uma alternativa poderosa e flexível ao Hootsuite? O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de mídia social que pode simplificar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja a diferença!