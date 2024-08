13 melhores alternativas ao Zoho para projetos e CRM (gratuitas e pagas)

O Zoho está repleto de recursos que revolucionam a maneira como você trabalha. Seu ecossistema exclusivo de mais de 40 aplicativos permite organizar, gerenciar e monitorar todos os processos de negócios, seja para marketing, finanças ou suporte ao cliente .

Se estivermos falando de gerenciamento de projetos e clientes o Zoho Projects e o Zoho CRM são os dois aplicativos mais procurados da Zoho.

O primeiro é ideal para organizar e automatizar fluxos de trabalho para equipes multifuncionais. O Zoho CRM, por outro lado, ajuda você a criar processos de vendas, comunicar-se com os clientes e gerenciar leads.

Essa é uma combinação e tanto, mas há muitas razões para explorar alternativas ao Zoho. Por exemplo, talvez você não esteja satisfeito com os recursos de visibilidade de tarefas da plataforma ou tenha problemas para navegar nela.

Estamos aqui para apresentar a você as 13 principais alternativas ao Zoho disponíveis atualmente. Compare seus recursos e preços para descobrir sua solução perfeita!

O que você deve procurar nas alternativas ao Zoho?

O Zoho é um poderoso pacote de software com ferramenta de gerenciamento de projetos s para praticamente todos os aspectos do negócio. Um produto que se equipare a ele deve ter os seguintes recursos principais:

Integrações: Deve funcionar bem com ferramentas populares de comunicação, organização e colaboração em equipe Escalabilidade e personalização: Deve permitirmapear fluxos de trabalho para vários nichos, tamanhos de empresas e projetos Opções de colaboração: Ambas Projetos Zoho e o Zoho CRM têm excelentes recursos de colaboração, portanto, uma alternativa ideal deve oferecer suporte ao trabalho em equipe contínuo Ferramentas de análise e relatórios: As melhores Ferramentas de PM oferecem visões gerais detalhadas de métricas de sucesso para projetos, processos, vendas e relacionamentos com clientes **Gerenciamento de tarefas e automação de marketing: Ela deve ser capaz de automatizar processos repetitivos, ajudando você aa economizar tempo e a minimizar o risco de erro humano Interface amigável: As alternativas ao Zoho devem ter uma experiência sem atritos para organizar projetos Suporte ao cliente de qualidade: Os desenvolvedores do produto devem oferecer suporte confiável

As 13 melhores alternativas ao Zoho para usar em 2024

Confira 13 das mais impressionantes alternativas ao Zoho que ajudarão a nutrir seus projetos e sua base de clientes. Algumas opções da nossa lista, como o ClickUp, combinam CRM e gerenciamento de projetos, enquanto outras se concentram em um dos dois aspectos. Vamos nos aprofundar!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos com muitos recursos para controlar qualquer aspecto do negócio, seja vendas ou CRM!

Se estiver trabalhando constantemente em campanhas de marketing complexas, aproveite o Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para maximizar a produtividade da equipe . A plataforma permite que você divida metas extensas em partes menores graças à sua Infraestrutura hierárquica .

Atribuir tarefas e subtarefas, criar dependências de tarefas, mapear processos e defina prazos para ajudar suas equipes de gerenciamento de projetos a atingir as metas sem problemas. Use os 100+ da plataforma automações de tarefas para parar de desperdiçar tempo e recursos em tarefas rotineiras.

Aproveite a impressionante biblioteca de modelos de projetos do ClickUp para economizar mais tempo nos processos cotidianos. Você tem mais de 1.000 modelos para ajudá-lo a planejar, criar e gerenciar projetos, acompanhar marcos e fornecer produtos e serviços de qualidade.

Digamos que você esteja com dificuldades para ancorar um novo negócio -use a seção Modelo de plano de negócios para definir seus objetivos, delinear mercados-alvo, identificar riscos e traçar um roteiro com KPIs realistas.

Com CRM do ClickUp você pode criar pipelines de vendas, organizar sua base de clientes, gerar relatórios de vendas e gerenciar leads e contas a partir de um Painel de controle do ClickUp !

Melhores recursos do ClickUp

mais de 15 visualizações de projetos em tempo real

mais de 1.000 integrações

Automações fáceis de tarefas

mais de 1.000 modelos personalizáveis

Infraestrutura de hierarquia escalável (espaços, pastas e listas)

Painéis com relatórios em tempo real

SuportaFluxos de trabalho de CRM e gerenciamento de recursos de projetos

Excelentes tutoriais para usuários, guias e suporte ao cliente

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para se acostumar com o aplicativo

As funções de hierarquia podem ser confusas para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Força de vendas

Via: Força de vendas O Salesforce é outra alternativa válida ao Zoho CRM. Essa plataforma robusta permite controle total sobre sua gerenciamento de contatos graças a recursos que facilitam a organização de bancos de dados e relacionamentos com clientes.

O que coloca o Salesforce no topo da pirâmide do CRM é sua escalabilidade. A plataforma fornece a infraestrutura para lidar com grandes conjuntos de dados de diferentes fontes. Com suas poderosas opções de análise, você não terá problemas para ter empatia com seus clientes e fornecer um serviço de qualidade.

Quanto às personalizações, o Salesforce permite que você crie campos e use cores e designs que reflitam sua marca.

Você também tem acesso a um ecossistema aberto para desenvolver seus próprios aplicativos por meio do Salesforce App Cloud. Dessa forma, você pode ajustar e expandir sua ferramenta de gerenciamento de projetos para que ela se adapte perfeitamente à sua empresa.

Melhores recursos do Salesforce

O Salesforce App Cloud permite que você crie aplicativos CRM personalizados

mais de 3.000 integrações

Adequado para comandar conjuntos de dados grandes e complexos

Oferece suporte a todo oProcesso de CRM* Painel de controle fácil de navegar

Limitações do Salesforce

Alguns usuários acham a plataforma cara

A interface do usuário poderia ser mais simples

Preços do Salesforce

Inicial : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Profissional : uS$ 75/mês por usuário

: uS$ 75/mês por usuário Empresarial : uS$ 150/mês por usuário

: uS$ 150/mês por usuário Limitado: uS$ 300/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 : 4.3/5 (mais de 15.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17.500 avaliações)

3. Escória

Via: Escória O Scoro combina vendas, informações financeiras e entrega de projetos em um único ambiente, permitindo que você lide com todas as atividades relacionadas ao projeto sem precisar alternar entre aplicativos.

Acompanhe tarefas e dependências em tempo real, gerencie orçamentos, compare metas planejadas e alcançadas e crie previsões.

O Scoro também não falha no departamento de CRM. Ele oferece uma visão exclusiva de 360 graus dos seus clientes, desde detalhes de contato e histórico de comunicação até faturamento. O layout organizado facilita a identificação de leads e o fechamento de negócios mais rapidamente.

Use os poderosos recursos de cotação e faturamento do Scoro para criar faturas personalizadas em questão de segundos. Ele permite que você acompanhe as metas de vendas da sua equipe e verifique o progresso das metas financeiras a qualquer momento.

Melhores recursos do Scoro

Recursos combinados para vendas, faturamento e CRM

Rastreamento de dependências em tempo real

visão de 360 graus dos clientes

Opções avançadas de análise para rastrear metas e objetivos

Suportaplanejamento de recursos Limitações do Scoro

O mecanismo de busca embutido pode ser lento às vezes

A interface do usuário pode parecer apertada

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Padrão : uS$ 37/mês por usuário

: uS$ 37/mês por usuário Pro : uS$ 63/mês por usuário

: uS$ 63/mês por usuário Ultimate: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

4. Pipeliner CRM

Via: Vendas de pipelines Precisa de uma plataforma de CRM voltada para vendas? Esse é o Pipeliner CRM para você!

O Pipeliner não é uma ferramenta completa de PM, mas é especializado em superar os desafios de vendas. Use a plataforma para gerenciar leads e contas, automatizar fluxos de trabalho organizar e gerenciar a documentação de vendas e gerar relatórios de vendas.

O gerenciamento robusto de leads é uma área que o Pipeliner domina.

Você pode inserir seus dados de leads manualmente, importar arquivos CSV e formulários da Web ou usar clippers da Web para criar leads. Depois de inserir os dados, use o Lead View para compartilhar leads com os membros da equipe, reconhecer oportunidades de conversão e personalizar seu pipeline.

O Pipeliner CRM tem visualizações, formulários e campos personalizáveis, de modo que você tem o poder de criar registros de clientes exclusivos que se alinham às diretrizes da sua empresa. A plataforma também permite definir funções de usuário específicas para controlar quem tem acesso a quê.

Melhores recursos do Pipeliner CRM

Especializado em gerenciamento de leads

Interface fácil de usar

Pipeline de vendas organizado

Suporta mais de 50 integrações

Limitações do Pipeliner CRM

As atualizações frequentes da plataforma podem interromper os processos em alguns momentos

O sistema não suporta documentos com mais de 30 MB

Preços do Pipeliner CRM

Inicial : uS$ 65/mês por usuário

: uS$ 65/mês por usuário Empresarial : $85/mês por usuário

: $85/mês por usuário Empresa : $115/mês por usuário

: $115/mês por usuário Ilimitado: uS$ 150/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Pipeliner CRM

G2 : 4.6/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

5. NetSuite

Via: NetSuite O NetSuite da Oracle é um pacote unificado de gerenciamento de negócios.

Sua solução de CRM coloca você no controle total de todo o ciclo de vida do cliente, desde a detecção de leads até a atendimento e retenção .

Automatize as funções de vendas para que sua equipe tenha insights sobre o relacionamento com o cliente e defina as expectativas do cliente sem muito esforço.

Aproveite as opções robustas de relatórios e análises da plataforma para coletar informações precisas sobre as operações em andamento. Revise-as com frequência para aumentar a satisfação do cliente, a produtividade e a eficiência.

Com o NetSuite, você pode fazer malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo, embora o preço da solução possa variar de acordo com o tamanho e a complexidade da sua empresa.

Se estiver gerenciando um portfólio enorme com vários prazos, obtenha o aplicativo Project 360 Dashboard do NetSuite para alternar entre os projetos sem problemas e monitorar e ajustar os fluxos de trabalho de cada um. Armazene informações sobre os clientes, atribua recursos e gerenciar orçamentos nos painéis de projetos .

Melhores recursos do NetSuite

Interface interativa e intuitiva

Automatiza as funções de vendas

Opções avançadas de análises e relatórios

Aplicativo Project 360 Dashboard para gerenciamento centralizado

Limitações do NetSuite

A solução pode não se adequar a todos os orçamentos

As equipes de suporte ao cliente poderiam ser mais ágeis

Preços do NetSuite

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2 : 4/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.300 avaliações)

6. Vendas Oracle

Via: Oráculo Deseja uma solução mais abrangente do que o NetSuite? Talvez você queira optar por outro produto do ecossistema principal, o Oracle Sales.

Essa solução oferece todos os principais recursos de uma plataforma de PM dispostos em uma interface simples e fácil de usar. Com o Oracle Sales, você pode:

Planejar seus projetos

Atribuir tarefas e acompanhar seu progresso

Colabore com sua equipe

Crieplanos orçamentários de projetos* Realizar análises

Gerar relatórios

O recurso de destaque da plataforma é o uso de comandos de texto ou voz para concluir tarefas, o que pode aumentar a produtividade e a eficiência.

Você também recebe uma solução de CRM no Oracle Sales. Trata-se de um conjunto abrangente de ferramentas que alimentam seu processo de vendas, desde a geração de leads até a coleta de receita.

A plataforma também permite o rastreamento da concorrência - adicione informações como nome do produto e oportunidades para ver se sua empresa está ganhando ou perdendo força em diferentes mercados.

Melhores recursos do Oracle Sales

Recursos de gerenciamento de projetos em um só lugar

Comandos de texto e voz para concluir tarefas

Valiosos recursos de planejamento, acompanhamento, organização e geração de relatórios de projetos

Interface sem bagunça

Rastreamento de concorrentes

Limitações do Oracle Sales

Alguns recursos podem ser complexos demais para serem usados pelos membros da equipe de vendas

Trabalhar com projetos complexos ou grandes conjuntos de dados pode levar a problemas de desempenho

Preços do Oracle Sales

Entre em contato para saber os preços

Oracle Sales ratings and reviews

G2 : 3.9/5 (mais de 80 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Via: Planview AdaptiveWork O Planview AdaptiveWork (anteriormente conhecido como Clarizen) tem tudo o que você espera de uma solução de gerenciamento de trabalho de alto nível: modelos, adição de marcos, geração de relatórios, controle de tempo e muito mais.

Mas, em sua essência, a plataforma tem tudo a ver com planejamento adaptativo e gerenciamento flexível de recursos. Você pode acomodar novas tendências e previsões com o mínimo ou nenhuma interrupção nos fluxos de trabalho cruciais, portanto Equipes ágeis vão gostar disso!

O Planview AdaptiveWork oferece suporte à colaboração com colaboradores internos e externos. Você pode criar visualizações personalizadas para colaboradores externos envolvidos em projetos específicos.

Recomendamos adicionar um sistema de aprovação para despesas e planilhas de horas para colaboradores externos, permitindo que eles acessem as informações do projeto sem fazer login!

Embora a plataforma não ofereça opções de CRM, ela se integra com plataformas populares de CRM, como o Salesforce. Ela tem uma interface simples, portanto, descobrir integrações e outros recursos deve ser fácil.

Melhores recursos do Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Adequado para planejamento adaptativo

Atende às necessidades de PM de grandes empresas

Oferece suporte à colaboração externa

Integra-se a várias ferramentas de CRM, controle de tempo, organização e colaboração

Painéis de controle intuitivos

Limitações do Planview AdaptiveWork (Clarizen)

O sistema pode apresentar falhas ocasionalmente

A criação de relatórios pode ser confusa

Pode ser inacessível para empresas menores

Preços do Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Planview AdaptiveWork (Clarizen)

G2 : 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

8. Sage

Via: Sage O Sage é essencialmente uma ferramenta de contabilidade e gerenciamento de negócios, mas também pode oferecer suporte decente a operações de CRM.

Com o Sage CRM, você pode verificar o desempenho da sua equipe de vendas, identificar áreas que precisam ser melhoradas, simplificar os processos existentes e reduzir os ciclos de vendas com maior eficiência.

A plataforma oferece informações de todo o negócio para ajudá-lo a ajustar campanhas ao vivo e alcançar os leads certos.

Um dos melhores recursos da Sage é a automatização de tarefas. Ele se encarrega de tarefas tediosas, como a busca de clientes potenciais, a previsão de vendas e a geração de cotações e pedidos, enquanto você se concentra em tarefas cognitivas mais centradas no valor.

A plataforma suporta equipe multifuncional colaboração, evitando a duplicação de tarefas entre departamentos com blocos de comunicação. As equipes de marketing podem usar o Sage para criar campanhas de e-mail direcionadas com base nas informações coletadas dos clientes.

Melhores recursos do Sage

Opções robustas de automação de tarefas de CRM

Aumenta o desempenho da equipe com recursos de colaboração de alto nível

Ajuda a reduzir os ciclos de vendas

Informações em tempo real sobre o relacionamento com os clientes

Perfis de clientes intuitivos e fáceis de gerenciar

Limitações do Sage

A versão em nuvem poderia se beneficiar de mais integrações

Painéis limitados e opções de personalização ocasionalmente complicadas

Preços da Sage

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Sage

G2 : 3.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3.5/5 (mais de 50 avaliações)

9. Acampamento base

Via: Basecamp Deseja uma plataforma de gerenciamento de projetos simples, com recursos robustos em uma interface simples e sem confusão? Monte seu acampamento no Basecamp!

O Basecamp pode parecer simples, mas não o subestime! A plataforma oferece suporte ao gerenciamento de projetos para qualquer tamanho de empresa em todos os setores.

Com o Basecamp, todos os projetos prosperam em uma única página graças a recursos como:

Quadro de mensagens: Um espaço para brainstorming, apresentação de ideias relacionadas ao projeto e atualização sobre o progresso feito **Docs & Files (Documentos e arquivos): Aqui é onde você compartilha fotos, vídeos, documentos e planilhas To-dos: A seção onde você atribui tarefas, define prazos e mantém um olhar atento sobre os processos em andamento Agenda: Um espaço paragerenciar as atividades da sua equipe cargas de trabalho Campfire: O "espaço de diversão" designado pelo Basecamp, onde os colegas de equipe podem conversar sobre assuntos casuais e não relacionados ao trabalho para se descontrair Mesa de cartões: AQuadro do tipo Kanban para gerenciar fluxos de trabalho em toda a empresa

O Basecamp não tem recursos voltados para o cliente, mas você pode integrá-lo com plataformas de CRM selecionadas, como Enchant e Akita.

Melhores recursos do Basecamp

Recursos de PM em um painel de uma única página

Quadro de mensagens para comunicação contínua

Altamente escalável

Oferece suporte a algumas integrações de CRM de terceiros

Limitações do Basecamp

Pode não ter opções de personalização suficientes

Ainda não há opção de videoconferência

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/mês por usuário (usuários ilimitados)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 : 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

10. QuickBooks

Via: QuickBooks Com o QuickBooks, você pode criar faturas, enviar lembretes de pagamento, organizar recibos, gerar relatórios, controlar despesas e muito mais. Parece um típico programa de contabilidade ? É porque é!

Então, o que um programa de contabilidade está fazendo nessa lista? Bem, não é um erro!

Essa ferramenta pode não oferecer recursos completos de PM e CRM, mas pode ser exatamente o que as empresas em crescimento precisam! Quando você está lançando um novo empreendimento com um orçamento apertado, pode hesitar em investir em uma plataforma pesada.

Se tudo o que você precisa é de um programa para gerenciar fluxos de caixa, o QuickBooks pode ajudá-lo com suas soluções simples de contabilidade.

Ao emitir faturas por meio do QuickBooks, você armazena as informações de seus clientes - o suficiente para seus primeiros esforços de CRM. Mais tarde, à medida que sua empresa crescer, você poderá passar para soluções mais avançadas.

O QuickBooks integra-se com plataformas de PM, como Workflow e Projectworks, para que você possa sobreviver sem se comprometer com um software de PM caro!

Melhores recursos do QuickBooks

Focado na contabilidade

Solução de CRM funcional para novas empresas

Design simples e atraente

Excelente documentação de suporte para cada recurso

Recursos avançados de integração

Limitações do QuickBooks

Opções de personalização limitadas

O aplicativo móvel carece de recursos e pode ser complicado

Preços do QuickBooks

Início simples : uS$ 194,40/ano

: uS$ 194,40/ano Essenciais : uS$ 291,60/ano

: uS$ 291,60/ano Mais: $410,40/ano

Avaliações e opiniões sobre o QuickBooks

G2 : 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.000 avaliações)

11. Keap

Via Keap Anteriormente conhecido como Infusionsoft, o Keap é um software robusto de gerenciamento de contatos e de relacionamento com o cliente (CRM) especializado em automação. Pequenas empresas e empreendedores individuais usam o Keap para organizar seus contatos, melhorar a comunicação com o cliente e aumentar a produtividade das vendas.

Melhores recursos do Keap

O aplicativo permite que as empresas armazenem milhares de contatos e mantenham registros detalhados de cada interação

Os recursos de automação otimizam suas vendas e marketing, reduzindo tempo e esforço

O software também oferece recursos de comércio eletrônico e processamento de pagamentos em um só lugar

limitações do #### Keap

Alguns usuários acharam difícil configurar e navegar na plataforma

A integração com algumas plataformas externas pode ser limitada.

Preços do Keap

Pro: US$ 199/mês para dois usuários

US$ 199/mês para dois usuários Max: $289/mês para três usuários

$289/mês para três usuários Max Classic: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários do Keap

G2: 4,2/5 (1.445 avaliações)

4,2/5 (1.445 avaliações) Capterra: 4,1/5 (1.220 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Keap//%href/_

12. Smartsheet

via Smartsheet O Smartsheet é um software baseado na Web, ideal especialmente para empresas baseadas em serviços que exigem ferramentas de gerenciamento de projetos flexíveis e robustas com funções de planejamento, colaboração e agendamento. Esse software combina elementos de gerenciamento de projetos, gerenciamento de trabalho colaborativo e automação de processos, permitindo que as empresas funcionem com mais eficiência.

Melhores recursos do Smartsheet

Seu painel central oferece aos usuários uma visão geral completa dos projetos e tarefas

Notificações, lembretes e atualizações de status automatizados para manter as partes interessadas informadas

Integrações poderosas com ferramentas de negócios, como Google Workspace, Microsoft 365 e Slack

Limitações do Smartsheet

A interface do usuário não é tão intuitiva quanto alguns usuários gostariam, e pode haver uma curva de aprendizado para novos usuários

Pode ser caro para equipes maiores ou para usuários que precisam de acesso a recursos avançados

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business : $22/mês por usuário

: $22/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2 :4.4/5 (mais de 15.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

13. Mesa de ar

Via Mesa de ar O Airtable é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos baseada na nuvem que oferece uma interface de planilha incrivelmente simples e fácil de usar. Apresenta exibições altamente navegáveis, como grade, galeria, formulário e calendário, e quadro Kanban. Sua exclusiva funcionalidade orientada a banco de dados permite que as equipes conectem seus dados de várias maneiras.

Melhores recursos do Airtable

Filtragem, classificação e agrupamento avançados dão às equipes a capacidade de personalizar suas exibições e fluxos de trabalho

A vinculação de registros permite a criação de bancos de dados relacionais complexos sem codificação

A colaboração é facilitada com a capacidade de comentar sobre um produto, tarefa ou funcionário específico, além de compartilhar visualizações e bases

Limitações do Airtable

Alguns usuários consideram o preço confuso e as versões pagas um pouco caras

Faltam alguns recursos avançados, e o software pode ficar lento ao lidar com grandes volumes de dados

Preços do Airtable

Gratuito para sempre: Grátis

Plus: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Aproveite as ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente no ClickUp

O Zoho é uma plataforma líder em suporte a CRM e PM, mas, como você viu, não é a única. Desde os recursos de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp até a solução de CRM escalável do Salesforce, há um cenário empolgante de alternativas ao Zoho para explorar!

Cada opção que discutimos tem pontos fortes e limitações exclusivas, portanto, compare cuidadosamente seus recursos e preços para encontrar a opção perfeita. Abrace as possibilidades e escolha uma alternativa ao Zoho para revolucionar seu gerenciamento de projetos e seu jogo de CRM em 2024 e além!