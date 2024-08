10 modelos gratuitos de estratégia de marketing de conteúdo para planejamento

Ser responsável pelo marketing de conteúdo pode se tornar uma tarefa árdua rapidamente.

Você está gerenciando campanhas em vários canais com diferentes colaboradores, membros da equipe, recursos e prazos. Você precisa de um lugar para organizar todos os aspectos do processo para que possa se sentir preparado e confiante em cada etapa do processo.

É aí que entra o modelo de estratégia de marketing de conteúdo.

Aqui, você encontrará o modelo de plano de estratégia de marketing de conteúdo business-to-business (B2B) ideal para suas necessidades. Falaremos sobre o que faz um bom modelo e, em seguida, compartilharemos alguns dos nossos favoritos - incluindo vários modelos que você pode usar agora.

Vamos começar! 🤩

O que é um modelo de estratégia de marketing de conteúdo?

Um modelo de estratégia de marketing de conteúdo ajuda a otimizar seus processos e a trabalhar com mais eficiência, fornecendo uma estrutura para começar sempre.

Há um modelo para quase todos os aspectos do processo de marketing de conteúdo, para que você possa encontrar uma maneira melhor de fazê-lo:

Registrar personas de compradores e pontos problemáticos

Medir o conhecimento da marca

Realizar uma auditoria de conteúdo

Gerenciar a geração de leads

Planejar campanhas de marketing por e-mail

Medir o tráfego do site, como visualizações de página, tráfego orgânico e taxas de rejeição

Planejar conteúdo de mídia social

Colaborar com influenciadores e criadores de conteúdo

Avaliar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e as métricas

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

Muitos dos modelos que apresentamos existem como parte do ClickUp. Ter todos os seus dados de marketing, campanhas e tarefas em um só lugar faz todo o sentido - especialmente quando você deseja trabalhar de forma mais produtiva.

Esses modelos são fáceis de criar, personalizar e compartilhar, para que sua equipe possa colaborar com seus esforços de marketing de conteúdo. 🙌

O que faz um bom modelo de estratégia de marketing de conteúdo?

Qualquer modelo que você usar deve ajudá-lo a chegar ao seu destino mais rapidamente ou de forma mais eficaz. Os modelos de estratégia de marketing de conteúdo oferecem uma maneira melhor de organizar seus pensamentos, trabalhar no seu conteúdo e compartilhar seu trabalho com outras pessoas. 📚

Os melhores modelos de marketing de conteúdo:

Oferecem uma maneira mais organizada de resolver um problema ou estruturar suas informações

Fornecem uma estrutura padronizada para ser seguida por todos da sua equipe

Aceleram o processo de criação de conteúdo com campos pré-construídos para preenchimento e algoritmos

Facilitar o trabalho com colaboradores e partes interessadas para atingir melhor um público-alvo

Ajudá-lo a compartilhar o progresso em relação às principais métricas e marcos

Cada modelo de estratégia de conteúdo é ligeiramente diferente, portanto, concentre-se naquele que melhor atenda às suas necessidades.

Se estiver trabalhando em um projeto de vídeo, talvez você goste de um modelo de storyboard para ajudá-lo a visualizar suas cenas. Para uma campanha digital, use modelos de mídia social podem economizar muito tempo.

Seja qual for seu objetivo ou processo de marketing, há um modelo para ele.

10 modelos de estratégia de conteúdo para usar em 2024

Há um modelo para cada cenário e estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o que você precisa agora. Descubra nossa coleção de modelos de plano de estratégia de marketing de conteúdo para experimentar em 2024.

1. Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para visualizar calendários personalizados em vários canais

Quando você está trabalhando em vários projetos e diferentes tipos de conteúdo, um calendário editorial é imprescindível. Um calendário editorial permite que você veja todo o seu calendário de publicação de conteúdo em um relance para ver o que está por vir, o que está em andamento e onde há lacunas de conteúdo. 👀

Use o Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp para oferecer a você uma visão mais estratégica do seu conteúdo futuro. Veja imediatamente o que deve ser publicado em quais datas, juntamente com os principais detalhes, como o pilar de conteúdo, o tipo de conteúdo, o tipo de promoção e o título do conteúdo. Todos esses campos são codificados por cores e por categoria, para que você possa verificar rapidamente se tem o equilíbrio certo de conteúdo.

Isso calendário de marketing é ideal se você deseja um processo de publicação de conteúdo mais organizado. É um modelo de estratégia de conteúdo útil para trabalhar como uma equipe de conteúdo e para compartilhar com colaboradores e partes interessadas.

Ele também funciona como um banco de dados de conteúdo de seu trabalho anterior para gerenciar o conteúdo existente, de modo que algo como uma auditoria de conteúdo no futuro seja muito mais fácil. Faça o download deste modelo

2. Modelo de campanha de marketing do ClickUp

Este modelo do ClickUp oferece uma abordagem mais organizada para o gerenciamento de campanhas de marketing

Toda campanha de marketing tradicional ou digital tem uma série de tarefas menores abaixo dela, e mantê-las organizadas pode parecer um desafio. A gerenciamento de campanhas de marketing lhe dá uma visão melhor dessas tarefas, para que você não perca nada por engano.

Se estiver procurando uma maneira altamente visual de organizar sua próxima campanha, o modelo Modelo de campanha de marketing do ClickUp é o que você precisa. Esse modelo usa um formato de lista no estilo Kanban para exibir as tarefas da campanha sob diferentes títulos, incluindo Planejamento, Produção, Lançamento, Avaliação e Retenção.

Para cada tarefa, é possível ver rapidamente o título, a data de vencimento, o tipo de campanha, a equipe atribuída e o tipo de entrega. ⚒️

Use este modelo de estratégia de conteúdo quando tiver um projeto ocupado para organizar e quiser uma maneira fácil de se manter produtivo e monitorar seu progresso. É excelente para a colaboração e a responsabilidade da equipe, pois você pode ver facilmente com qual equipe deve fazer o check-in para obter uma atualização. Faça o download deste modelo

3. Modelo de quadro branco de matriz de conteúdo ClickUp

Imagine seu conteúdo planejado para obter o equilíbrio certo com este modelo do ClickUp

Qualquer grande equipe de marketing sabe que não se pode confiar em apenas um tipo de conteúdo para atingir seu público-alvo e causar impacto. Se você se apoiar muito na educação e não o suficiente na persuasão, sua estratégia de marketing de conteúdo B2B será útil, mas não tão lucrativa quanto possível. 💰

Para ajudá-lo a obter o equilíbrio certo, use o Modelo de quadro branco de matriz de conteúdo da ClickUp . Use as notas do tipo Post-it para colocar suas atividades de marketing - como publicações em mídias sociais, infográficos e podcasts - no quadrante relevante.

Essa abordagem de quatro quadrantes ajuda a visualizar a finalidade de cada tipo de conteúdo que você publica, para que você possa entender se precisa se concentrar mais em outra direção.

Esse quadro branco de matriz de conteúdo é ideal para planejar novos conteúdos para o próximo trimestre. É uma maneira altamente visual de avaliar sua estratégia de conteúdo atual ou planejada para garantir que ela esteja equilibrada e alinhada com suas metas comerciais gerais. Faça o download deste modelo

4. Modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Oriente sua equipe a escrever um conteúdo melhor com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Pode haver um número crescente de Ferramentas de criação de conteúdo de IA mas a maioria das equipes de marketing ainda precisará escrever seu próprio conteúdo. Ter um modelo para orientá-lo significa que você não precisa começar do zero todas as vezes. Você pode pular a assustadora página em branco e entrar no processo de redação com facilidade.

O modelo Modelo de redação de conteúdo do ClickUp é uma excelente base para escrever conteúdo. Ele apresenta diferentes páginas para orientá-lo no processo de redação do conteúdo do site, postagens de blog comunicados à imprensa, estudos de caso e chamadas para ação (CTAs). Cada página tem uma estrutura útil e prompts úteis para ajudar os membros da sua equipe a criar peças de conteúdo relevantes que pareçam coesas. ✍️

Use este modelo de redação de conteúdo para acelerar o processo para a sua equipe. Ajude-os a superar o bloqueio do escritor e a criar coisas incríveis. Para obter mais impacto, use IA do ClickUp para levá-lo da ideia inicial a um conteúdo maravilhosamente otimizado ainda mais rápido. Faça o download deste modelo Bônus: Confira_ **7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

5. Modelo de produção de conteúdo da Web do ClickUp

O modelo de produção de conteúdo da Web do ClickUp permite que você siga seu processo de otimização com precisão todas as vezes

Há muitas partes móveis envolvidas na criação e publicação de conteúdo de qualidade para seu site. Execute o mesmo processo todas as vezes e mantenha-se responsável com a ajuda de um modelo criado para esse fim.

Organize seu fluxo de trabalho com o Modelo de produção de conteúdo da Web do ClickUp . Este modelo útil permite que você visualize cada tarefa e cada etapa do processo para que você saiba claramente em que ponto está cada parte do conteúdo. Veja o estágio de progresso, quem foi designado para a tarefa e se ela foi verificada ou não. ✅

Esta web produção de conteúdo é um ótimo ferramenta para marketing de conteúdo e equipes de otimização de mecanismos de busca (SEO) que trabalham juntas para criar, publicar e monitorar o impacto do conteúdo do seu site. Use-a para introduzir uma maneira padronizada, repetível e mais produtiva de adicionar conteúdo ao seu site. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Este modelo do ClickUp ajuda a manter a organização do seu processo de criação de conteúdo de mídia social

A mídia social é um campo altamente criativo e de rápida evolução. Isso significa que, às vezes, é difícil manter a organização. Use um modelo de plano de conteúdo de mídia social para dar à sua equipe uma maneira melhor de planejar e manter a produtividade - sem comprometer a criatividade. 💡

Use o Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp para capacitar os membros da sua equipe de mídia social. Esse modelo em estilo de lista é fácil de usar e oferece uma visão geral do que está por vir.

Veja o título da postagem, o gerente responsável, a data de vencimento e um sinalizador de prioridade. Abra cada tarefa para ver a plataforma de mídia social, o progresso do conteúdo e quem está atribuído a cada função no processo de criação de conteúdo.

Esse modelo de plano de conteúdo de mídia social permite que a sua equipe transforme as ideias em conteúdo planejado. Trabalhe em conjunto para finalizar ideias de conteúdo, adicionar notas, anexar arquivos de aplicativos de criação de conteúdo e simplifique seu processo de criação de conteúdo para mídias sociais. Faça o download deste modelo

7. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Crie um lar digital para seu processo de marketing de conteúdo com este modelo de calendário de conteúdo

Ver seu conteúdo em um calendário editorial é uma ótima maneira de entender o que está sendo publicado e quando. Mas você também precisa de um roteiro nos bastidores que ajude a sua equipe a entender onde cada peça está no processo. É aí que entra o calendário de conteúdo.

Mantenha-se organizado e trabalhe de forma mais produtiva com o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp . Este modelo funciona muito bem como um hub central para seu processo de criação de conteúdo. ✨

Há um espaço na parte superior para fornecer uma chave visual e o formato em estilo de lista ajuda a organizar o fluxo de trabalho de criação de conteúdo semana a semana. Para cada tarefa, você pode ver o título, o status, o pilar de conteúdo, o status de aprovação, a data de publicação, o valor, os arquivos relacionados e as observações.

Use isso software de calendário de conteúdo como o lar digital de todo o seu processo de fluxo de trabalho de criação de conteúdo . Incentive os membros da equipe a atualizar os status à medida que realizam as tarefas e verifique regularmente para identificar possíveis obstáculos ou oportunidades. Faça o download deste modelo

8. Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Otimize cada artigo com o modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Todos nós queremos que nosso conteúdo chegue ao primeiro lugar nos resultados de pesquisa, mas isso exige um esforço estratégico. Dê ao seu conteúdo a melhor chance possível de melhorar nas classificações dos mecanismos de pesquisa com um excelente resumo de conteúdo de SEO. 📈

Use o Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp para ajudá-lo a escrever e otimizar o conteúdo para o tráfego de pesquisa. Esse modelo detalhado tem tudo o que você precisa para orientar os membros da equipe de marketing e SEO ou os contratados.

A primeira página apresenta uma visão geral, seguida pelo público-alvo, mensagens, palavras-chave, esboço, links a serem incluídos e artigos da concorrência. Detalhe as ideias de conteúdo ou faça um link para o conteúdo existente para atualizar ou criar uma nova postagem no blog.

Quer você seja novato na redação de conteúdo para mecanismos de pesquisa ou um profissional experiente, este modelo de estratégia de SEO o ajudará a manter-se organizado e a criar um processo repetível para ajudá-lo a criar sempre conteúdo de alta qualidade, melhorando seu tráfego orgânico. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de marketing de conteúdo do Word por

Template.Net

via

Template.Net

Quando chega a hora de reunir todas as suas ideias e planejar a próxima temporada, um plano de marketing de conteúdo é o caminho a seguir. Ter um modelo para isso significa que você pode cobrir todas as seções e criar um plano abrangente.

Este modelo de estratégia de conteúdo é um bom ponto de partida se você for um usuário do Microsoft Word. Ele apresenta várias páginas com texto de preenchimento para orientá-lo na elaboração de um plano de marketing de conteúdo focado e eficaz.

Use um modelo de estratégia de conteúdo como esse quando quiser criar um guia de estratégia central para sua equipe de marketing seguir enquanto trabalha em seus projetos e campanhas. Também é um documento útil para compartilhar com as partes interessadas e informá-las sobre o seu trabalho. Faça o download deste modelo

10. Modelo de marketing de conteúdo em Excel da Vertex42

via

Vértice42

Uma plataforma rica em recursos como o ClickUp pode atender a todas as suas necessidades de marketing de conteúdo. Mas entendemos que algumas pessoas preferem (ou precisam usar) o Excel. Se esse for o seu caso, esse modelo de marketing de conteúdo em Excel é uma ótima opção.

Use esse modelo para criar um guia visual para seu processo de criação de conteúdo. Adicione suas tarefas e projetos de conteúdo, defina prioridades, adicione notas, atribua a membros da equipe e defina datas de publicação. Em seguida, você poderá vê-los em um calendário de conteúdo editorial, juntamente com status codificados por cores.

Esse modelo de estratégia de conteúdo não apresenta macros ou fórmulas complicadas, por isso é ótimo para iniciantes ou para aqueles que não querem ser muito técnicos com seu fluxo de trabalho de marketing de conteúdo. Baixe este modelo

Trabalhe de forma mais inteligente com estes modelos de estratégia de marketing de conteúdo

Não pegue o longo e complicado caminho em direção à excelência do marketing de conteúdo. Use esses modelos de plano de estratégia de marketing de conteúdo B2B para remover barreiras, aumentar a produtividade e facilitar seu trabalho de modo geral. 🏆

Se você estiver pronto para melhorar a forma como aborda o marketing de conteúdo,

experimente o ClickUp gratuitamente

.

Nossa plataforma de produtividade tudo-em-um é o lugar ideal para gerenciar não apenas seus

projetos de marketing

mas todos os aspectos de seu trabalho. Aproveite o acesso a esses modelos de estratégia de marketing de conteúdo e a muitos outros.

Você tem a liberdade de personalizá-los para atender exatamente às suas necessidades.