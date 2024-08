Gerenciamento de projetos de marketing: Um Guia do Gerente de Projetos

O marketing é realmente importante.

É uma afirmação óbvia, mas você sabia que 72% dos profissionais de marketing do setor disseram que a importância do marketing em suas organizações aumentou desde fevereiro de 2020 - pressionando a transformação digital? Os profissionais de marketing continuam a impulsionar o conteúdo de qualidade em meio a todo o ruído.

Mas o mais importante é que seu produto/serviço faz uma diferença positiva na vida dos consumidores.

O mostrador de solicitações de marketing está girando, aumentando a quantidade de criação de conteúdo e oportunidades para as empresas. Um resultado destrutivo desse aumento é algo sobre o qual não se fala abertamente (e honestamente) no local de trabalho: Estamos lutando. Muito mesmo. 😮‍💨

Objetivos pouco claros, metas quebradas fluxos de trabalho de marketing e pistas de comunicação incômodas poderiam ser evitadas se priorizássemos uma melhor processo de gerenciamento de projetos de marketing .

Seja você um freelancer ou parte de um departamento de marketing interno, é possível que você esteja sobrecarregado de trabalho e sob pressão para conseguir resultados em uma linha de chegada que está cada vez mais distante.

Neste guia, abordaremos os prós e contras do gerenciamento de projetos de marketing e como criar os melhores sistemas para sua equipe e seus colaboradores.

O que é gerenciamento de projetos de marketing?

O gerenciamento de projetos de marketing é uma função especializada que se concentra no planejamento, na execução e no controle de iniciativas e campanhas de marketing. Ele abrange o processo de coordenar e liderar com eficácia todas as atividades relacionadas ao marketing para atingir objetivos específicos metas e objetivos específicos dentro do tempo, do orçamento e dos recursos alocados

Para os gerentes de projeto, o gerenciamento de projetos de marketing envolve a supervisão de todo o ciclo de vida dos projetos de marketing, desde a ideação e o desenvolvimento da estratégia até a implementação, o monitoramento e a avaliação. As principais responsabilidades incluem:

Planejamento do projeto : Definir o escopo, os objetivos e os resultados do projeto em alinhamento com oestratégia de marketing em um plano de projeto detalhado *Gerenciamento de recursos: Aplicar os talentos, as ferramentas e as tecnologias de marketing corretas disponíveis para executar o projeto com êxito. Isso inclui a coordenação com várias equipes, como as de criação, conteúdo, design e marketing digital

Melhoria contínua: Conduzir revisões pós-projeto para identificar as lições aprendidas e as áreas de melhoria em futuras iniciativas de marketing

Usar marketing ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp Docs

Principais diferenças entre Waterfall e Agile no processo de gerenciamento de projetos de marketing

Vamos explorar duas diferenças notáveis gerenciamento de projetos de marketing metodologias: cascata e ágil .

Não se trata de convencer que um método é melhor, pois nem todos os projetos são adequados para o Agile e nem todos os projetos são adequados para o Waterfall. Alguns projetos podem ser previsíveis e rotineiros, enquanto outros são arriscados e elaborados. Se você considerar cuidadosamente o tamanho e a complexidade do projeto, economizará tempo e dinheiro.

via Incredo.co O que é marketing em cascata? 🤔

O marketing em cascata é previsível

O método em cascata é um processo rígido e linear. As tarefas são interdependentes e executados sequencialmente. O fluxo lógico começa na parte superior e vai até a parte inferior, atingindo fases críticas ao longo do caminho. Em cascata, uma fase não pode começar até que a anterior esteja concluída.

Características do método em cascata:

Altos níveis de governança do projeto

Planejamento cuidadoso de cada etapa para que nada seja deixado ao acaso

Documentação abrangente

As expectativas das partes interessadas e dos usuários são apoiadas por planejamento e documentação detalhados

Trilha de auditoria clara para o gerenciamento do conhecimento

Sinais de alerta do método em cascata:

Menos espaço para erros

As mudanças são problemáticas e caras

Difícil de prever

Cronogramas potencialmente longos

Então, o gerenciamento ágil de projetos é um curinga? Não necessariamente.

O marketing ágil se adapta às mudanças

Ao contrário do método em cascata, que fixa os requisitos e as tarefas com antecedência, o marketing ágil favorece a resposta às mudanças em relação ao que está escrito no plano do projeto.

Há duas estruturas populares de marketing ágil : scrum e Kanban.

Scrum : a estrutura do scrum épara fins de velocidadecom projetos que duram de uma a quatro semanas. Equipes de marketing muito unidas recebem tarefas facilmente consumíveis e acionáveis durante um sprint-um intervalo de tempo curto e limitado para concluir uma quantidade definida de trabalho

: a estrutura do épara fins de velocidadecom projetos que duram de uma a quatro semanas. Equipes de marketing muito unidas recebem tarefas facilmente consumíveis e acionáveis durante um sprint-um intervalo de tempo curto e limitado para concluir uma quantidade definida de trabalho **Kanban Alternativamente, o Kanban framework se concentra emvisualização do fluxo de trabalho. Em um quadro Kanban, os cartões de tarefas são arrastados de uma coluna de status para a seguinte. Ele é estruturado de forma livre e permite o aprimoramento contínuo sem grandes mudanças

via McKinsey & Company Vale a pena mencionar que o método ágil exige um nível adicional de treinamento de desenvolvimento para que as equipes sejam bem-sucedidas. Tornar-se uma organização de marketing ágil envolve um esforço de transformação para ser rápida nos tempos de resposta e reduzir os riscos. Haverá interrupções no projeto se não houver tempo para reunir as equipes (especialmente equipes remotas ) treinadas para entender o escopo e o fluxo de trabalho.

9 etapas para projetos de marketing saudáveis e bem-sucedidos

Planejar o futuro é empolgante, mas também estressante. Você não verá resultados se uma estratégia de marketing não não der suporte ao seu plano de marketing . 📈

O **plano de marketing é o roteiro de etapas táticas para executar a estratégia. Ele descreve o que, quando e como você implementará a estratégia.

A estratégia de marketing é o por quê por trás dos esforços de marketing de uma organização e como os objetivos de marketing atingirão as metas comerciais. Os quatro Ps do conceito de marketing:

**Produto: O que você vende (produtos/serviços digitais ou físicos)

**Preço: quanto você cobra e o impacto de como os clientes potenciais e os clientes veem sua marca

**Local: Onde você promove seu produto/serviço para que os clientes ideais encontrem informações sobre você e seu setor

**Promoção: Quais estratégias você usa para que os clientes descubram sobre você

Bônus:_ **Ferramentas de marketing para pequenas empresas Antes de atribuir tarefas ao primeiro designer gráfico disponível, você tem uma compreensão profunda do desafio que está resolvendo, como chegará lá e qual é o público-alvo? O orçamento da campanha?

Vamos dar um passo de cada vez! Veja a seguir como planejar projetos de marketing saudáveis e bem-sucedidos. ✨

Organize projetos atuais e futuros em uma lista do ClickUp para obter transparência total sobre todo o trabalho em andamento

Etapa 1: Descreva os resultados, os recursos necessários, os cronogramas, os orçamentos e os KPIs (indicadores-chave de desempenho)

O cenário é o seguinte: você é um profissional de marketing gerente de projeto encarregado de liderar o lançamento de uma campanha para aumentar o reconhecimento da marca. Seu escopo do projeto incluiria:

Objetivos do projeto : alcançar um aumento de 30% nas métricas de brand lift (KPIs)

: alcançar um aumento de 30% nas métricas de brand lift (KPIs) Produtos do projeto : 15 vídeos educativos sobre o produto, cada um com 30 segundos a um minuto de duração; distribuídos no Instagram, direcionando o tráfego para as páginas de destino do produto

: 15 vídeos educativos sobre o produto, cada um com 30 segundos a um minuto de duração; distribuídos no Instagram, direcionando o tráfego para as páginas de destino do produto Projeto Recursos : equipes de conteúdo, criação e social; software de gerenciamento de projetos de marketing

: equipes de conteúdo, criação e social; software de gerenciamento de projetos de marketing Cronograma do projeto: Ativos criativos finais devem ser entregues até 1º de outubro, campanha de lançamento em 8 de outubro

Orçamento do projeto: uS$ 10.000 (para software de vídeo, quaisquer contratados necessários)

Etapa 2: coletar dados e informações das partes interessadas e das equipes

Fale com partes interessadas ou parceiros que estejam trabalhando no projeto para coletar contribuições e informações importantes necessárias para concluir uma tarefa. Não espere até que seus designers gráficos tenham entregado os ativos para mencionar algo novo!

Como gerente de projetos de marketing, não se espera que você saiba de imediato quanto tempo cada membro da equipe leva para executar seus resultados. Obtenha estimativas de quanto tempo e esforço eles estão prevendo para realizar o trabalho. Eles tratarão de problemas ou conflitos que possam incluir o cronograma, o que é valioso para o gerenciamento de projetos.

Etapa 3: Inclua pesquisas

A pesquisa é o ponto crucial de todo projeto de marketing. Há alguma pesquisa existente que possa ser aplicada a esse projeto? Será que o equipe social precisará de alguma tarefa para realizar novas pesquisas? Seguindo o exemplo do escopo do projeto que usamos acima, essas são informações necessárias para conversas produtivas sobre o projeto.

um segundo - se você precisar de ajuda para organizar seu planos de projeto ou listas de tarefas, dê uma olhada em Central de modelos do ClickUp para rastreamento de campanha , orçamentos , listas de entregáveis e muito mais!

Etapa 4: montar tarefas e marcos

Neste ponto, você tem o escopo do projeto, a contribuição das partes interessadas e a pesquisa. É hora de atribuir tarefas usando seu software de gerenciamento de projetos de marketing .

Lembra-se das estimativas de tempo que coletou anteriormente? Não se esqueça de incluí-las nas tarefas para que os membros da equipe possam ver a carga de trabalho diária e ajustá-la se houver excesso de alocação. A semana de trabalho deles deve ser gerenciável e realista.

Use um gráfico de Gantt simples para monitorar marcos e entregar projetos de marketing dentro do prazo

Etapa 5: Prepare a equipe

É essencial realizar uma reunião inicial para ouvir quaisquer perguntas ou preocupações diretamente das equipes depois que elas tiverem a chance de avaliar suas tarefas. Essa também é uma ótima oportunidade para remover qualquer fardo que a equipe possa estar sentindo imediatamente.

Após a reunião, envie uma recapitulação dos principais pontos de discussão e conclusões. Se algum membro da equipe tiver itens de ação, atribua-os imediatamente para que nada passe despercebido.

veja como Toyin Olasenhinde, um gerente de produto, usa o recurso de comentários atribuídos no ClickUp quando os itens de ação não justificam uma tarefa inteira!

Etapa 6: Faça check-ins e revisões da equipe

Agende check-ins e revisões na seção calendário de marketing . Como gerente de projetos de marketing, você deve estar ciente da saúde da equipe e do projeto. A frequência dos check-ins e das revisões depende do cronograma do projeto e capacidade da equipe.

gerenciando uma equipe virtual? Aprenda sete maneiras de impulsionar a estratégia de comunicação da sua equipe virtual aqui !

Etapa 7: Acompanhe o progresso com um painel de controle do projeto

Os painéis são usados pelas partes interessadas, pelos clientes e pela equipe do projeto para monitorar o progresso. As partes interessadas e os clientes precisam de uma visão geral de alto nível, enquanto a equipe do projeto precisa de painéis detalhados que dividam as partes do trabalho.

Se o seu software de gerenciamento de projetos de marketing tiver um recurso de painel, aproveite a ferramenta para ter versões diferentes de um painel de projeto criado para cada público. Em vez de ir diretamente a você para obter atualizações, eles visualizarão primeiro o painel do projeto!

saiba como criar Dashboards poderosos no ClickUp com um tutorial passo a passo fácil!

Monitore todos os pontos de dados de sua campanha de marketing em uma lista personalizável do ClickUp

Etapa 8: Encerre a papelada digital na ferramenta de gerenciamento de projetos

Toque o sino! Você e sua equipe conseguiram terminar o metas do projeto então, é hora de informar a todos e revisar o produto final. Certifique-se de que os entregáveis finais estejam embrulhados em um laço virtual, que os arquivos remanescentes sejam arquivados ou excluídos e que todas as tarefas em aberto sejam encerradas na ferramenta de gerenciamento de projetos.

Etapa 9: Reflita sobre a jornada do projeto como uma equipe

Essa etapa geralmente é ignorada porque um novo projeto campanha de marketing está no horizonte ou as equipes saíram para se recuperar e recarregar as baterias. Refletir imediatamente sobre os ganhos e as imprecisões de um projeto é uma ótima oportunidade de aprendizado para os gerentes de projetos de marketing corrigirem os processos para futuros projetos relacionados a marketing.

Se os membros da sua equipe não se sentirem à vontade para participar de uma chamada para refletir sobre o projeto (ou se simplesmente não houver tempo suficiente), a maneira mais fácil de coletar esses dados é enviar um formulário digital.

Aqui estão algumas perguntas a serem consideradas ao organizar seu formulário:

_Se você pudesse mudar uma parte do processo, o que seria?

_Nossa análise de marketing identificou os componentes de entrega que tivemos de criar no início?

_A nossa ferramenta de gerenciamento de projetos está ajudando ou atrapalhando sua produtividade?

qual foi o único evento frustrante?

você recebeu as informações e os recursos necessários para realizar suas tarefas?

qual foi a parte mais satisfatória do projeto?

os check-ins e as revisões prejudicaram ou ajudaram seu fluxo de trabalho?

você se orgulha de seus resultados finais?

Conduzir um sessão post-mortem para refletir sobre o ciclo de vida do projeto

Como as equipes de marketing modernas usam o software de gerenciamento de projetos

Cada equipe de marketing tem um objetivo, uma função e um valor estratégico diferentes dentro da empresa como um todo.

Antes de se comprometer com uma solicitação de campanha de marketing, saiba quais informações, recursos e ferramentas de projeto cada equipe de marketing precisa para ter sucesso. Acrescente uma boa comunicação, uma tomada de decisão rápida e metas claramente definidas... e você terá sucesso! 🌟

Otimização de mecanismos de busca Profissionais de SEO estão implementando estratégias de forma consistente e facilitando

Fluxos de trabalho de SEO para concluir os resultados. A criação de backlinks, o aumento do tráfego orgânico e as tarefas de pesquisa de palavras-chave em cima de insights de dados parecem uma receita para a sobrecarga. Eles usam painéis interativos com dados em tempo real. Relatórios consistentes e automatizados protegem seu tempo. Como resultado, os esforços são dedicados a priorizar as melhorias na classificação!

Design

Os designers gráficos são abordados por departamentos internos para emprestar seus conhecimentos (e, às vezes, sua bênção) para fortalecer o design e a mensagem de um ativo. Um recurso simples, mas poderoso, de gerenciamento de projetos para economizar tempo e espaço na caixa de entrada é um formulário de solicitação digital.

Os formulários de solicitação digitais eliminam as suposições e as idas e vindas entre o designer gráfico e o solicitante. Ao fazer as perguntas certas e exigir contexto para uma solicitação, os designers gráficos podem concentrar seu tempo e energia no trabalho real.

Simplifique as solicitações internas para coletar as informações exatas necessárias para dar início às campanhas de marketing

Marketing editorial e de conteúdo

Os profissionais de conteúdo estão nas trincheiras em todas as funções de marketing. Eles geralmente são gerentes de projeto acidentais" em campanhas simultâneas e solicitações únicas. Um caso típico em que eles tendem a se encontrar é o de gastar muito tempo em tarefas administrativas.

veja como a equipe de conteúdo da ClickUp automatiza os processos manuais atuais para maximizar a produtividade aqui .

Recursos obrigatórios do ClickUp para cada tipo de organização de marketing O ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de projetos que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Seja você um novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

Entendemos (e adoramos!) que sua equipe tem diferentes tipos de conjuntos de habilidades, personalidades e fluxos de trabalho. Portanto, no ClickUp, cada membro pode personalizar suas exibições e tarefas da maneira que precisar, enquanto trabalha simultaneamente para atingir as mesmas metas de projeto que todos os outros.

Aqui estão os recursos do ClickUp para cada tipo de organização de marketing:

Recursos de colaboração de equipe para uma agência de marketing

Permissões de convidados para colaboração em equipe com seus contratados e clientes externos

Modelos de projetos de marketing na seçãoCentro de Modelos do ClickUp para simplificar os fluxos de trabalho

E-mail no ClickUp para alternar entre enviar um comentário para colegas de equipe internos e enviar um e-mail para qualquer pessoa fora do seu espaço de trabalho

Comunique-se em uma tarefa do ClickUp e evite que as coisas se percam em sua caixa de entrada

Recursos de gerenciamento de tarefas para uma equipe de marketing interna

Visualizações do ClickUp para ver projetos e tarefas,subtarefase suas características exclusivas de forma significativa

Painéis do ClickUp para visualizar dados e atividades ao lado deMetas do ClickUp em todas as equipes

Estimativas de tempo e controle de tempo paraalocação de recursos e faturamento

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado para todos os seus projetos de marketing no ClickUp

Recursos de gerenciamento de tempo para freelancers e solopreneurs

Defina cronogramas de repetição para suas tarefas no ClickUp

Otimize seus esforços de marketing com o ClickUp

"O esgotamento profissional é um tipo especial de estresse relacionado ao trabalho - um estado de exaustão física ou emocional que também envolve uma sensação de realização reduzida e perda de identidade pessoal", de acordo com o Clínica Mayo .

E se reconhecêssemos que podemos realizar nossas campanhas e lançamentos de produtos sem comprometer a saúde da equipe? A mudança começa com a clareza de nosso sistema de gerenciamento de projetos de marketing. 💎

Sinceramente, sabemos que você está enfrentando problemas com o tempo (e talvez até com a adesão da liderança) para trabalhar e melhorar o processo de gerenciamento de projetos da sua equipe. Se você sente que tem a responsabilidade de melhorar as coisas para si mesmo e para a sua equipe, você não está sozinho!

É por isso que o ClickUp oferece gratuitamente, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail, telefone e bate-papo on-line para ajudar a organizar seu espaço de trabalho e preparar sua equipe para o sucesso. Comece a usar o ClickUp e logo você terá stand-ups que serão o destaque do dia de todos! ☀️