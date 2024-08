O que é Agile Marketing? Visão geral e estruturas a serem usadas

Atualmente, as equipes de marketing estão sob forte pressão para fazer mais com menos, agir mais rapidamente e entregar valor com antecedência. Você já sabe disso. As empresas querem se mover em uma velocidade vertiginosa, obter vantagem competitiva e estar no topo da mente de seus clientes.

Para se adaptar, muitos profissionais de marketing substituíram as técnicas de marketing tradicionais pela metodologia ágil. O marketing tradicional com planos anuais, campanhas de grandes apostas e ciclos mais longos não é mais suficiente.

O marketing ágil está se recuperando rapidamente, já que mais de cinquenta por cento dos Relatório sobre o estado do marketing ágil 2023 os entrevistados estavam prontos para adotar o marketing ágil em suas estratégias de marketing sustentável.

Os profissionais de marketing de todo o mundo adotam cada vez mais metodologias ágeis para melhorar a eficiência e a eficácia do marketing.

Continue lendo para saber como usar processos ágeis de marketing para melhorar seus resultados de marketing.

O que é Agile Marketing?

O marketing ágil segue o princípio das metodologias ágeis. É uma abordagem estratégica e uma mudança de mentalidade que consiste em dividir o trabalho em segmentos menores e gerenciá-los como projetos independentes em sprints.

Trabalhar em pequenos projetos dá aos profissionais de marketing amplas oportunidades de iterar e corrigir seu curso de ação. Isso também aumenta o escopo de receber e implementar feedback por meio de equipe multifuncional colaboração. Após um sprint, as equipes avaliam os resultados e tomam nota das áreas de melhoria.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o marketing ágil é diferente do marketing tradicional:

Campanhas frequentes e iterativas em vez de algumas grandes apostas

Confiar em experimentos e dados em vez de opiniões

Colaboração focada no cliente em vez de trabalhar em silos

Reagir rapidamente às mudanças em vez de seguir planos de longo prazo

História e desenvolvimento do Agile Marketing

Para conhecer a história do marketing ágil, precisamos conhecer a história das metodologias ágeis no desenvolvimento de software.

Nos anos 90, os desenvolvedores de software seguiam um estilo de trabalho popular chamado ' Modelo em cascata .' É um processo sequencial que vai de uma fase para outra, como uma cachoeira que flui da beira de um penhasco.

No início do processo, os gerentes coletavam e compilavam informações em um documento de especificação funcional. Os desenvolvedores usavam esse documento como referência para o desenvolvimento de software.

No entanto, era um trabalho difícil, pois eles enfrentavam incertezas e, com muito pouco envolvimento do cliente, deveriam encontrar a solução de forma independente. Eles não conseguiam cumprir os prazos e, para piorar, a qualidade do projeto final estava longe das expectativas do cliente.

Os veteranos do setor de software fizeram um brainstorming para encontrar uma solução. Em fevereiro de 2001, dezessete especialistas em desenvolvimento de software se reuniram e escreveram o Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software .

Após uma década de avanços da metodologia ágil no desenvolvimento de software, os líderes de pensamento de marketing criaram o O Manifesto do Marketing Ágil . O documento Sprint Zero tornou-se o manifesto ideal para as equipes de marketing após várias discussões e rodadas de brainstorming.

O manifesto define as novas formas de marketing ágil em cinco pontos principais:

Concentrar-se no valor para o cliente e nos resultados comerciais em vez de nas atividades e nos resultados

Fornecer valor antecipadamente e com frequência em vez de esperar pela perfeição

Aprender por meio de experimentos e dados em vez de opiniões e conversas

Colaboração multifuncional em vez de silos e hierarquias

Reagir às mudanças em vez de seguir um plano estático

Princípios do Manifesto do Agile Marketing

Seria negligente não mencionar os dez princípios orientadores do manifesto Agile para equipes de marketing. Esses princípios são as diretrizes para que sua equipe de marketing funcione diariamente em um ambiente ágil:

Um ótimo marketing requer alinhamento estreito, transparência e interações de qualidade com clientes internos e externos

Buscar pontos de vista diferentes e diversificados

Aceitar e reagir às mudanças para aumentar o valor para o cliente

Planejar apenas em um nível suficiente para garantir a priorização e a execução eficazes

Arrisque-se e aprenda com seus fracassos

Organize-se em pequenas equipes,equipes multifuncionais sempre que possível

Crie programas de marketing em torno de indivíduos motivados e confie neles para realizar o trabalho

O sucesso do marketing de longo prazo se beneficia da operação em um ritmo sustentável

O marketing ágil não é suficiente. A excelência em marketing também exige atenção contínua aos fundamentos do marketing

Busque a simplicidade

Características do marketing ágil

O marketing ágil tem cinco características: trabalho em equipe, confiança nos dados, iteração rápida, foco no cliente e compromisso com o manifesto do marketing ágil.

Equipes multifuncionais

As equipes criativas e de marketing ágil prosperam com a colaboração multifuncional. O marketing sustentável exige que os membros da equipe com diferentes conjuntos de habilidades e conhecimentos trabalhem juntos em um projeto, em vez de trabalharem em silos e hierarquias.

Chamadas permanentes e revisões de Sprint garantem que todos conheçam o progresso, os desafios e as metas.

Decisões orientadas por dados

Os dados são a estrela do norte para os profissionais de marketing ágeis. Eles usam dados para executar novos experimentos e fazer iterações nos já existentes. Suas decisões são apoiadas por indicadores-chave de desempenho (KPIs) que os ajudam a avaliar o impacto de seus esforços.

Decisões frequentes e rápidas baseadas em dados diferenciam as equipes de marketing modernas das equipes tradicionais, que se concentram mais em opiniões.

Centralidade no cliente

As equipes de marketing ágil priorizam as necessidades e preferências dos clientes. A mentalidade ágil usa o feedback do cliente e as chamadas de descoberta para refinar as estratégias e lançar continuamente campanhas relevantes.

Seu tempo de lançamento no mercado é baixo porque a equipe ágil tem clareza sobre o que deseja priorizar e escolhe algumas atividades de alto impacto em vez de lidar com várias coisas de uma só vez.

Campanhas adaptativas e iterativas

Em uma equipe de marketing ágil, o foco é trabalhar em sprints para agregar valor incremental. Uma grande tarefa é dividida em tarefas menores e rapidamente realizáveis.

É mais fácil fazer iterações para essas pequenas tarefas e adaptar-se às mudanças nos mercados, tendências ou prioridades comerciais a cada duas ou seis semanas, em vez de fazer alterações no final do mês/trimestre/ano.

Compromisso com o Manifesto do Agile Marketing

Os valores e princípios fundamentais do Manifesto do Agile Marketing são como o Santo Graal para as equipes de marketing ágil. As atividades diárias de marketing, como reuniões de stand-up e acompanhamento de sprint, são baseadas nos valores e princípios do manifesto.

Frameworks de marketing ágil: Scrum, Kanban e Scrumban

As estruturas ágeis colocam em prática os princípios da metodologia ágil. As estruturas facilitam para as equipes de marketing ágil a criação de uma abordagem colaborativa no departamento de marketing e estabelecem uma base para fazer iterações rápidas de seu trabalho.

Vamos dar uma olhada nas três estruturas de marketing ágil mais populares: Scrum, Kanban e Scrumban.

Scrum

O Scrum é a estrutura ágil mais popular, com 87% das organizações usam a metodologia scrum. A estrutura de marketing ágil do Scrum começa com a compreensão do backlog.

A equipe de marketing divide o backlog em Sprints menores, define uma prioridade e decide por unanimidade um cronograma para a entrega desses Sprints. A duração do Sprint pode variar de alguns dias a 2 a 3 semanas, dependendo da organização.

O Scrum Master auxilia a equipe nas reuniões e garante que todos sigam a abordagem ágil de marketing. Em uma equipe de marketing, o líder de marketing geralmente é o Scrum Master.

A estrutura do Scrum é dividida em três partes: planejamento do Scrum, Scrum diário e reuniões pós-Scrum. Isso ajuda a criar um ciclo contínuo de comunicação entre os membros da equipe Scrum.

**Planejamento do Scrum

Uma equipe ágil normalmente gasta uma hora por semana para planejar seu Sprint. Durante a fase de planejamento, os membros da equipe atribuem pontos de sprint para cada projeto para estimar o esforço necessário. Essa técnica de estimativa informa à equipe a quantidade de trabalho que deve ser concluída em um Sprint.

**Scrum diário

Após a fase de planejamento, o departamento de marketing entra no Sprint. Os membros da equipe têm reuniões diárias (ou scrum diário) para compartilhar atualizações individuais. Essas reuniões são curtas e cobrem principalmente três coisas importantes: as atualizações do trabalho do dia anterior, o plano para hoje e os problemas que estão enfrentando.

**Reunião pós-Scrum

A reunião pós-Scrum é dividida em uma revisão do Scrum e uma retrospectiva do Sprint. Na revisão do Scrum, a equipe de marketing apresenta seu trabalho às partes interessadas para obter o feedback delas.

A equipe do Scrum realiza a retrospectiva do Sprint para avaliar o desempenho dos resultados do Sprint e sugerir melhorias.

Kanban

Comparado ao Scrum, o Kanban é uma estrutura ágil mais flexível. Ela se baseia no princípio do Kaizen, o conceito japonês de melhoria contínua.

O quadro Kanban é uma representação visual dos programas de marketing e dos diferentes estágios em que se encontram. O ponto único da verdade permite que os profissionais de marketing tenham uma visão geral de todas as atividades e as otimizem para que sejam entregues em tempo hábil.

A melhor maneira de usar um quadro Kanban é dividir todo o processo de marketing em diferentes estágios. Por exemplo, os estágios em um quadro Kanban de marketing podem incluir "A fazer", "Em andamento", "Concluído" e "Adiado para o próximo sprint".

Simplifique as atividades para as próximas semanas e evite o esgotamento ou o excesso de trabalho dos funcionários, visualizando as tarefas em cada estágio e o esforço e os recursos que cada tarefa consumiria.

Há seis práticas fundamentais do Kanban que as equipes de marketing devem seguir para praticar a agilidade de marketing:

Visualizar o fluxo de trabalho: Anotar as etapas que você está seguindo atualmente para concluir uma tarefa

Anotar as etapas que você está seguindo atualmente para concluir uma tarefa Limitar o trabalho em andamento (WIP): Ao limitar o WIP, você motiva sua equipe a concluir a tarefa em andamento antes de assumir novas tarefas

Ao limitar o WIP, você motiva sua equipe a concluir a tarefa em andamento antes de assumir novas tarefas Gerenciar o fluxo: Com base em sua visualização e capacidade de limitar o WIP, você deve ser capaz de analisar o sistema Kanban e fazer ajustes para melhorar o fluxo

Com base em sua visualização e capacidade de limitar o WIP, você deve ser capaz de analisar o sistema Kanban e fazer ajustes para melhorar o fluxo Tornar as políticas do processo explícitas: As políticas são diretrizes para a conclusão das tarefas; declará-las explicitamente garante que todos os membros da equipe estejam cientes das expectativas

As políticas são diretrizes para a conclusão das tarefas; declará-las explicitamente garante que todos os membros da equipe estejam cientes das expectativas Implemente ciclos de feedback: Configure vários estágios de revisão no quadro Kanban para obter feedback contínuo sobre o processo

Configure vários estágios de revisão no quadro Kanban para obter feedback contínuo sobre o processo Melhore de forma colaborativa, evolua experimentalmente: Colabore com os membros da sua equipe para avaliar o processo e melhorar continuamente

Scrumban

O Scrumban é uma abordagem ágil híbrida que combina práticas ágeis de Scrum e Kanban. Ele incentiva os departamentos de marketing a trabalharem em quadros Kanban enquanto continuam a liberar o trabalho em Sprints.

Essa abordagem de marketing ágil dá à equipe de marketing total liberdade para decidir como deseja planejar suas operações ágeis.

O Scrumban é ideal para grandes equipes de marketing ou para aquelas que fazem parcerias com agências externas, onde é necessário ajustar o fluxo de trabalho para se adequar aos diferentes estilos de trabalho das equipes.

ClickUp: A ferramenta ideal para a implementação do Agile Marketing

Configure os modelos de Scrum Board do ClickUp com apenas alguns cliques

Para formar uma equipe de marketing ágil, você precisa da ferramenta certa que permita visualizar o fluxo de trabalho, documentar com eficiência, automatizar tarefas e acompanhar e avaliar o desempenho.

O ClickUp, uma ferramenta avançada baseada na nuvem, foi projetado para que as equipes ágeis otimizem as campanhas de marketing. Vejamos os principais recursos que o ajudam a aprimorar continuamente seu processo de marketing ágil.

Sprints ClickApp

O Sprints ClickApp ajuda você a configurar e personalizar seus Sprints no ClickUp. Organize seu Sprint em tarefas, subtarefas e listas de verificação para facilitar o gerenciamento. Use a Visualização de lista para agrupar, filtrar e editar tarefas em massa. Com a Visualização de Equipe, você pode acompanhar o progresso da equipe por status, estimativa de tempo, pontos de Sprint ou qualquer outro campo personalizado.

Alinhe suas ferramentas e equipes para o sucesso do Agile com o ClickUp Sprints

Visualização do quadro do ClickUp

A Quadro Kanban do ClickUp é um sistema personalizável para equipes de marketing. Os membros da equipe podem facilmente arrastar e soltar tarefas e organizar o quadro por status, responsáveis, prioridades, etc. O Scrum Master pode ver todos os fluxos de trabalho com o clique de um botão e fazer várias alterações em uma tarefa com a ajuda do Bulk Action.

Veja tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Documentos do ClickUp

O marketing ágil começa com uma documentação impecável, e o ClickUp ajuda você a fazer isso com Documentos do ClickUp . Docs são o parceiro perfeito para criar Wikis, documentos de referência, SOPs e fluxos de trabalho, pois dão ao criador total liberdade para adicionar marcadores, tabelas e outras opções para formatá-los como quiser.

Políticas da loja, SOPs e documentos wiki vinculados entre si no ClickUp Docs

A colaboração com edição em tempo real, comentários no tópico, atribuição de itens de ação e conversão de textos em tarefas rastreáveis é muito fácil.

Você também pode acelerar todos os seus fluxos de trabalho de marketing com a ajuda de IA do ClickUp, que pode criar tudo, desde scripts de e-mail e esboços de blog até anotações de reuniões e estratégias de campanha.

Automações do ClickUp

Automatize tarefas de rotina escolhendo entre mais de 100 Automações do ClickUp e concentrar os esforços de suas equipes em áreas mais importantes. Você pode personalizar os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades ou usá-los como estão.

ClickUp Dashboards

As equipes de marketing modernas têm um requisito em comum: uma ferramenta para rastrear e visualizar seu desempenho. Personalizável Dashboards do ClickUp ajudam você a visualizar o progresso de seus fluxos de trabalho de marketing, identificar bloqueadores, gerenciar recursos e acompanhar cronogramas. Distribua pontos Scrum, aloque recursos de forma eficaz e visualize e avalie seus planos trimestrais para planejamento futuro.

Benefícios do Agile Marketing

Os métodos ágeis trazem muitos benefícios, mas a melhor maneira de concretizá-los para a sua equipe de marketing é ter um objetivo em mente.

Alta produtividade

As equipes ágeis são 25% mais produtivas quando comparadas às equipes tradicionais. As equipes ágeis envolvem colaboração multifuncional, o que significa que as equipes são formadas por especialistas. Essas equipes podem concluir o trabalho mais rapidamente e de forma mais eficiente, com menos dependências, e a organização se beneficia de um menor tempo de obtenção de valor.

Flexibilidade aprimorada

A entrega antecipada e contínua e as iterações rápidas formam a base das equipes de marketing ágeis. O benefício mais significativo dessa abordagem é usar o aprendizado de curto prazo para projetar o plano de longo prazo. Os profissionais de marketing ágeis se concentram em metas de longo prazo, mas mantêm suas atividades de curto prazo flexíveis.

Isso permite que eles se adaptem melhor às circunstâncias em constante mudança. Os resultados dos experimentos são aplicados a algumas grandes apostas, considerando o cenário de negócios em evolução e as condições do mercado.

Maior transparência

As equipes de marketing ágil usam elementos visuais como um quadro Kanban para definir fluxos de trabalho em vez de confiar em ideias arcaicas como planilhas. O Scrum Master define a lista de tarefas, as prioridades e os prazos, aumentando a transparência.

Chamadas e reuniões regulares de stand-up mantêm os membros da equipe informados sobre os últimos progressos e desenvolvimentos.

Decisões orientadas por dados

Um dos principais valores e princípios do marketing ágil é usar dados para medir o desempenho de campanhas de marketing e tomar medidas corretivas. As decisões são, portanto, mais objetivas e concretas e impulsionam a equipe para o aprimoramento contínuo.

Equipes mais felizes

Com priorização clara, colaboração aberta e comunicação frequente, as equipes de marketing ágil são mais engajadas do que as tradicionais. A estrutura ágil dá aos membros da equipe a propriedade das tarefas e a autonomia para executá-las.

Como cada membro da equipe pode decidir como deseja trabalhar para atingir as metas atribuídas, eles ficam mais felizes e satisfeitos com seu trabalho.

Maior competitividade

O feedback em tempo real e as iterações constantes estão no topo da lista de lista de prioridades para profissionais de marketing ágeis. Isso lhes dá a vantagem de agir de acordo com as últimas tendências e a volatilidade do mercado e permanecer fiéis às expectativas de seus clientes.

Além disso, as decisões são orientadas por dados, o que lhes dá uma vantagem sobre seus concorrentes que usam métodos de marketing antigos.

Desafios da implementação do Agile Marketing

Há vários exemplos de organizações com equipes ágeis bem-sucedidas e sustentáveis.

No entanto, apenas 41% dos profissionais de marketing concordaram em usar alguma forma de práticas de marketing ágil em seu trabalho diário. O que faz com que os 59% restantes dos profissionais de marketing não adotem o marketing ágil? Aqui estão alguns dos desafios:

Falta de treinamento e conhecimento

O marketing ágil é uma mudança de paradigma. A falta de treinamento mantém os profissionais de marketing desconectados das nuances dessa metodologia. As empresas devem investir em programas de treinamento abrangentes para manifestar plenamente os benefícios do marketing ágil no local de trabalho.

Dificuldade em gerenciar trabalho não planejado

Muitas equipes de marketing tradicionais não conseguem abraçar novos desafios e aceitar trabalhos não planejados. No entanto, a natureza dinâmica do marketing ágil exige que os profissionais de marketing sejam ágeis e abertos à colaboração para lidar com itens de ação não planejados.

A chave para resolver esse desafio é desenvolver uma mentalidade ágil nos membros da equipe.

Não estão dispostos a mudar

A mudança no estilo de trabalho pode ser vista como um desafio. Pode haver diferentes motivos por trás da oposição; por exemplo, a equipe pode não estar disposta a sair da zona de conforto.

Para resolver esse problema, os líderes empresariais precisam ter uma conversa franca com a equipe de marketing, abordando as preocupações e ajudando-os a visualizar os benefícios do marketing ágil.

Falta do talento certo

Esse é um dos maiores desafios para as equipes de marketing dispostas a adotar o marketing ágil. Para desenvolver os talentos certos, as empresas precisam de um Agile Coach que possa liderar o processo e treinar a equipe

Ausência de apoio da gerência superior

O sucesso do marketing ágil depende, em grande parte, da disposição da diretoria executiva em alinhá-lo com a meta geral da organização. Eles precisam começar defendendo a causa ágil e fornecendo recursos para que a execução seja bem-sucedida.

Como o Agile Marketing funciona na prática

Aqui estão as etapas seguidas na prática do Agile Marketing:

Definir expectativas

A equipe de marketing ágil se reúne com a equipe de liderança para alinhar todos com a meta. Em seguida, a equipe de marketing faz uma reunião interna para definir a estratégia do novo estilo de trabalho e discutir as medidas para adotar a cultura ágil.

Identificar oportunidades

A equipe de marketing ágil analisa os dados para identificar oportunidades na jornada do cliente. Cada membro da equipe apresenta suas descobertas nas reuniões diárias e descreve as medidas que planejam tomar.

Planejar testes

Depois que as oportunidades são identificadas, a equipe planeja os testes e identifica os indicadores-chave de desempenho (KPIs). Depois disso, eles priorizam os testes que têm maior probabilidade de afetar o desempenho dos negócios.

Melhorar os processos de negócios

O desempenho de cada teste é coletado e avaliado para decidir quais testes devem ser ampliados e quais devem ser descontinuados. Os aprendizados são comunicados à equipe de liderança para que ela tome medidas adicionais para melhorar os processos de negócios

Para colocar o marketing ágil em prática, recomendamos que você dê uma olhada nestes modelos que o ajudarão a se preparar imediatamente:

Modelo de marketing ágil do ClickUp

O modelo Modelo de marketing ágil da ClickUp permite criar e organizar tarefas de acordo com suas estratégias de marketing, planejar sprints e ajustar facilmente as tarefas de acordo com a prioridade. Execute campanhas mais rapidamente com um tempo de resposta mais curto com esse modelo plug-and-play para equipes ágeis.

Use os modelos do ClickUp Agile Marketing Template para fluxos de trabalho de marketing ágeis

As equipes de marketing digital podem usá-lo para ajustar campanhas e orçamentos de forma flexível e aumentar a visibilidade do desempenho de campanhas pagas e orgânicas.

Modelo de gerenciamento Scrum do ClickUp Modelo de gerenciamento do Scrum do ClickUp permite que você gerencie tarefas de ponta a ponta. Ele ajuda a rastrear rapidamente as tarefas e a criar recursos visuais acionáveis. Convide sua equipe para colaborar e garanta uma entrega rápida com menos erros.

Use o modelo de gerenciamento Agile Scrum do ClickUp para permitir que suas equipes de produto, engenharia e controle de qualidade colaborem melhor

Modelo de planejamento Sprint do ClickUp

O modelo Modelo de planejamento de sprint da ClickUp ajuda a planejar sprints, visualizar tarefas e dependências e acompanhar o progresso. Com esse modelo, todas as partes interessadas da equipe têm uma compreensão clara do projeto. Os gerentes também podem atribuir prazos e identificar possíveis riscos em um projeto.

Personalize sprints com o modelo de planejamento Scrum do ClickUp

Implemente o Agile Marketing com o ClickUp

Para implementar o marketing ágil e alcançar o sucesso, equipes do mundo todo contam com ferramentas como o ClickUp para planejar, organizar, visualizar e acompanhar tarefas enquanto colaboram com diferentes equipes.

Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo !