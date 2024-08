10 melhores ferramentas de software de fluxo de trabalho de marketing em 2024

As equipes de marketing precisam colaborar não apenas entre si, mas também com o pessoal de vendas, atendimento ao cliente e TI. Há muitas partes móveis no processo de marketing, e é fácil deixar a bola cair sem as ferramentas certas.

Felizmente, software de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing fornece a estrutura e a responsabilidade tão necessárias para manter sua equipe no caminho certo. Se já está na hora de a sua equipe de marketing melhorar o fluxo de trabalho, há uma coisa que você precisa fazer agora: inscrever-se no melhor software de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing do mercado software de fluxo de trabalho ferramentas de 2024. 📝

Neste guia, detalharemos os recursos a serem procurados em um software de gerenciamento de fluxo de trabalho e revelaremos nossas 10 ferramentas favoritas para fluxos de trabalho de marketing.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho de marketing?

Sem exagero, podemos dizer que existem dezenas de softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho no mercado.

Então, como escolher a melhor plataforma para seu fluxo de trabalho de marketing? Procure um software que inclua estes recursos:

Amigável ao usuário painéis de controle: Você não pode se dar ao luxo de passar horas treinando sua equipe no software. Opte por uma plataforma intuitiva que sua equipe de marketing possa usar desde o início

Você não pode se dar ao luxo de passar horas treinando sua equipe no software. Opte por uma plataforma intuitiva que sua equipe de marketing possa usar desde o início **Automação de marketing : Os fluxos de trabalho automatizados facilitam muito a vida. Com uma única configuração, você pode automatizar centenas de fluxos de trabalho com a ferramenta certa. Procure recursos de automação de marketing que ofereçam fluxos de trabalho condicionais com uma interface simples de arrastar e soltar

Os fluxos de trabalho automatizados facilitam muito a vida. Com uma única configuração, você pode automatizar centenas de fluxos de trabalho com a ferramenta certa. Procure recursos de automação de marketing que ofereçam fluxos de trabalho condicionais com uma interface simples de arrastar e soltar Integrações: Os profissionais de marketing usam muitas ferramentas para campanhas de marketing por e-mail, mídia social, blogs e muito mais. Opte por um software de marketing que se integre a outras soluções para que tudo funcione perfeitamente em conjunto

Os profissionais de marketing usam muitas ferramentas para campanhas de marketing por e-mail, mídia social, blogs e muito mais. Opte por um software de marketing que se integre a outras soluções para que tudo funcione perfeitamente em conjunto Projeto eFuncionalidade de gerenciamento de tarefas: O melhor software de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing lida com mais do que simples tarefas. Ele também deve ficar de olho no seu orçamento, nas datas de vencimento e na atividade dos membros da equipe

As 10 melhores opções de software de fluxo de trabalho de marketing para usar em 2024

O software certo de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing é a base de seus processos de marketing. Faça mais em menos tempo, aumente a lucratividade e simplifique o processo de gerenciamento para uma execução melhor e mais saudável de suas campanhas de marketing.

Tudo se resume a escolher o software de gerenciamento de fluxo de trabalho correto. Em nossa humilde (porém experiente) opinião, estas 10 opções são as melhores para os profissionais de marketing em 2024. 🤩

Coordene com eficiência a sua equipe, simplifique a programação de conteúdo e o acompanhamento do desempenho dos e-mails e otimize os fluxos de trabalho de marketing por e-mail com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Seríamos loucos se não colocássemos o ClickUp no topo da nossa lista - e por um bom motivo. As equipes de marketing estão recorrendo cada vez mais ao ClickUp para obter recursos mais robustos de gerenciamento de projetos e recursos como gerenciamento de recursos e marketing software de automação . Com o ClickUp, as equipes de marketing criam documentos de quadro branco para brainstorming e depois os convertem sem esforço em projetos de marketing com tarefas, datas de vencimento e responsáveis com apenas alguns cliques. Modelos de plano de marketing do ClickUp também são uma grande vantagem para as equipes com pouco tempo.

Evite gargalos visualizando cada projeto e marco nos gráficos de Gantt e quadros Kanban do ClickUp. A plataforma ainda rastreia análise de fluxo de trabalho conectado a cada projeto, tarefa e membro da equipe para mostrar exatamente a situação dos seus projetos.

Ah, e já mencionamos que o ClickUp oferece treinamento gratuito e suporte 24 horas por dia? Você provavelmente não precisará dele, pois a plataforma é muito intuitiva, mas é bom saber que a ajuda está sempre disponível.

Melhores recursos do ClickUp

Fluxos de trabalho personalizados **Sabemos que sua equipe é única, e é por isso que o ClickUp oferece uma solução de gerenciamento de tarefas totalmente personalizável para marketing

Revisão incorporada: Por que se preocupar em deixar o ClickUp para revisar a cópia de marketing em outra plataforma? O software de fluxo de trabalho de marketing do ClickUp permite que você gerencie quadros brancos, documentos e processos de revisão no mesmo lugar

Por que se preocupar em deixar o ClickUp para revisar a cópia de marketing em outra plataforma? O software de fluxo de trabalho de marketing do ClickUp permite que você gerencie quadros brancos, documentos e processos de revisão no mesmo lugar **Documentos do ClickUp : Documente facilmente seu fluxo de trabalho de marketing de conteúdo ou seu processo de marketing e vendas no Docs. Aninhe páginas, use comandos de barra ou resuma o conteúdo comIA do ClickUp *Modelos amigáveis ao marketing: Modelos como oPlano de ação de marketing do ClickUp simplificam os fluxos de trabalho de marketing com fluxos de projeto plug-and-play que estão prontos para a ação

: Documente facilmente seu fluxo de trabalho de marketing de conteúdo ou seu processo de marketing e vendas no Docs. Aninhe páginas, use comandos de barra ou resuma o conteúdo comIA do ClickUp *Modelos amigáveis ao marketing: Modelos como oPlano de ação de marketing do ClickUp simplificam os fluxos de trabalho de marketing com fluxos de projeto plug-and-play que estão prontos para a ação Mais de 15 visualizações personalizáveis: Precisa ver uma visão social?fluxo de trabalho de mídia social em um modo de exibição Kanban ou Lista? Escolha entre 15 exibições para gerenciar seus processos de marketing

Limitações do ClickUp

O ClickUp inclui funcionalidades que vão além do marketing e, por isso, pode ser muito complicado para alguns usuários

A camada Free Forever tem armazenamento, campos e integrações limitados

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Insightly

Via Insightly A Insightly é marketing automação do fluxo de trabalho software para geração de leads. É uma opção sólida se você estiver preocupado principalmente em gerar e nutrir leads antes de passá-los para as vendas.

O Insightly permite planejar campanhas de marketing por e-mail criar páginas de destino e usar criadores de lógica de arrastar e soltar para visualizar a jornada do cliente .

Embora o Insightly seja uma opção popular para automação, ele não lida com gerenciamento de projetos e tarefas de marketing tão bem quanto as outras opções desta lista. Ainda assim, ele é bom se você quiser adicionar mais estrutura aos seus esforços de geração de leads e fluxo de trabalho de marketing.

Melhores recursos do Insightly

Segmentação dinâmica de listas de e-mail

O Insightly rastreia automaticamente taxas de abertura, taxas de cliques e outras métricas essenciais em seus fluxos de trabalho de marketing

Eleintegra-se a softwares populares como o Slack e QuickBooks

Limitações do Insightly

Ele não oferece ferramentas robustas de gerenciamento de projetos ou de fluxo de trabalho de mídia social

Alguns usuários relatam atrasos com seus recursos de automação

Preços do Insightly

Plus: US$ 99/mês, cobrado anualmente

US$ 99/mês, cobrado anualmente Profissional: US$ 499/mês, cobrado anualmente

US$ 499/mês, cobrado anualmente Enterprise: $999/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 860 avaliações)

4,2/5 (mais de 860 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 620 avaliações)

3. Marketo

Via Adobe Marketo O Adobe Marketo é mais uma ferramenta de fluxo de trabalho de automação de marketing, mas é adequada para equipes B2B e B2C. Se você faz marketing baseado em contas, o Marketo inclui automação específica de ABM para segmentar as contas certas.

O Marketo também inclui recursos para gerenciamento de leads o sistema é ideal para campanhas de marketing multicanal, marketing por e-mail e atribuição multitoque.

A desvantagem é que você precisará atualizar sua assinatura para incluir o Adobe Workfront se quiser soluções de gerenciamento de tarefas. Além disso, como se trata de uma plataforma diferente, a falta de integração entre o trabalho e as tarefas pode ser um obstáculo para manter os membros da sua equipe na mesma página.

Melhores recursos do Marketo

IA geradora de mensagens para clientes

Sincronização automática entre as atividades de vendas e marketing

Os processos de marketing e vendas são fáceis de personalizar e adicionar detalhes

Limitações do Marketo

A Adobe é discreta em relação a seus preços, portanto, é necessário solicitar uma cotação para obter informações sobre preços

Alguns usuários relatam falta de flexibilidade nos relatórios do Marketo

O Marketo é enorme e pode ser intimidador para novos usuários

Preços do Marketo

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Marketo

G2: 4,1/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (650+ avaliações)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma ferramenta popular de marketing B2C. É principalmente um provedor de serviços de e-mail (ESP), mas reúne e-mail, SMS e publicações em mídias sociais em uma única plataforma. Esse software de gerenciamento de fluxo de trabalho também atua como uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), reunindo dados sobre os interesses do seu público e personalizando as mensagens em cada estágio da jornada do cliente.

Crie marketing por e-mail e páginas de destino em uma única plataforma, além de fluxos de automação de marketing e criação de estruturas de fluxo de trabalho de marketing de conteúdo personalizado na ActiveCampaign. Mas se quiser acompanhar projetos e tarefas, você precisará usar uma plataforma diferente ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho .

Melhores recursos da ActiveCampaign

mais de 900 integrações de aplicativos em seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho

mais de 800 automações pré-criadas para fluxos de trabalho de marketing

Designer de e-mail integrado

Ótimo para gerentes de marketing e gerentes de mídia social

Limitações do ActiveCampaign

Alguns usuários dizem que os fluxos de e-mail são muito simples

A ActiveCampaign carece de personalização avançada

Alguns usuários dizem que a plataforma é difícil de usar

Preços da ActiveCampaign

Plus: US$ 49/mês para três usuários, pagos anualmente

US$ 49/mês para três usuários, pagos anualmente Profissional: $149/mês para cinco usuários, pagos anualmente

$149/mês para cinco usuários, pagos anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

5. Optimizely

Via Otimização A plataforma de marketing de conteúdo (CMP) da Optimizely permite a colaboração de ativos, espaços de trabalho compartilhados e automação de campanhas em um só lugar.

Esse robusto software de fluxo de trabalho de marketing inclui recursos para planejamento de campanhas, solicitação de trabalho, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de ativos digitais (DAM), edição de conteúdo e análise de desempenho.

Essa ferramenta de fluxo de trabalho de marketing tem muito poder de fogo, mas algumas pessoas relatam uma falta de suporte ao cliente e de desempenho com o Optimizely.

Melhores recursos da Optimizely

Integrações de calendário para simplificar o agendamento de reuniões

Gerenciamento de marcas e ativos

Produção e distribuição de conteúdo

Software de sinalização de recursos

Limitações do Optimizely

Suporte ao cliente e documentação mínimos

É difícil ler alguns relatórios

Preços da Optimizely

Início: Gratuito

Gratuito Gerenciar: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Criar: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Orquestrar: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Optimizely

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capítulo: N/A

6. CoSchedule

Via CoScheduleCronograma é mais conhecido como um agendador de marketing, mas também oferece uma assinatura de suíte de marketing tudo-em-um. Com o CoSchedule Marketing Suite, você obtém um calendário de marketing gerenciamento de ativos digitais e gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Atribua tarefas relacionadas ao marketing de conteúdo no CoSchedule, compor no aplicativo e enviar o conteúdo por meio de fluxos de trabalho de revisão automatizados.

Os usuários também gostam do sistema de gerenciamento de ativos digitais incorporado ao CoSchedule. Isso facilita a visualização de seus ativos existentes e evita o retrabalho.

Melhores recursos do CoSchedule

Visualize fluxos de trabalho de marketing no Calendar Organizer

Gerencie todo o conteúdo de marketing e criativo com o Asset Organizer

Limitações do CoSchedule

uS$ 29 por pop por usuário é um pouco caro, especialmente para equipes grandes

Alguns usuários relatam que a plataforma não é intuitiva

Falta de integração estruturada

Preços do CoSchedule

Gratuito para sempre

Pro: US$ 29/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 29/mês por usuário, cobrado anualmente Marketing Suite: Entre em contato para obter preços

CoSchedule avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 210 avaliações)

4,4/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus:_ Software de calendário de marketing !

7. HubSpot

Via HubSpot A maioria dos profissionais de marketing conhece a HubSpot como um CRM, mas ela também oferece um Marketing Hub que funciona como uma ferramenta de fluxo de trabalho de marketing. Os usuários adoram sua automação de arrastar e soltar e ferramentas de priorização de campanhas. O Marketing Hub conecta e-mails, páginas de destino e formulários para que seja fácil automatizar tudo em um só lugar. Se você já usa o HubSpot como seu CRM, conectar o Marketing Hub aos dados de seus clientes é muito fácil. No entanto, se você usa um CRM diferente, talvez não obtenha tanto valor das ferramentas da HubSpot.

Melhores recursos do HubSpot

Formulários integrados, páginas de destino, e-mail, bate-papo ao vivo e anúncios de mídia social

O Marketing Hub funciona muito bem com o CRM da Hubspot e com o Salesforce

Integrações do Hubspot

Limitações da HubSpot

As equipes que não usam a HubSpot ou o Salesforce não obterão tanto valor da plataforma

Alguns usuários relatam que os limites em camadas os forçam a pagar mais

Outros usuários relatam interações negativas com o atendimento ao cliente

Preços da HubSpot

Profissional: US$ 800/mês para 2.000 contatos, cobrados anualmente

US$ 800/mês para 2.000 contatos, cobrados anualmente Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês para 10.000 contatos, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.500 avaliações)

8. Fluxo de beijo

Via Fluxo de beijo O Kissflow não foi projetado apenas para profissionais de marketing. Esse bad boy inclui recursos para TI, gerentes e desenvolvedores também. Os profissionais de marketing remoto, em particular, gostarão dos recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing e de local de trabalho digital do Kissflow.

Deixe comentários sobre seu trabalho, converse diretamente com colegas de trabalho e crie espaços para cada grupo de trabalho no Kissflow. A plataforma reúne videoconferência, gerenciamento de trabalho, relatórios e um criador de automação de processos em um só lugar.

A única desvantagem é que O Kissflow não foi criado para equipes de marketing . Por exemplo, você pode pagar por recursos que não precisa e ainda pode precisar comprar um software especializado para fluxos de trabalho de marketing de conteúdo.

Melhores recursos do Kissflow

Criador de processos de negócios automatizados sem código

Compatível com vários departamentos e casos de uso

Limitações do Kissflow

O Kissflow não tem recursos específicos de marketing, como um agendador de mídia social

Alguns usuários relatam experiências ruins com o suporte ao cliente

Preços do Kissflow

Pequenas empresas : US$ 15/mês por usuário para um mínimo de 50 usuários, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário para um mínimo de 50 usuários, cobrado anualmente Corporativo: US$ 20/mês por usuário para um mínimo de 100 usuários, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário para um mínimo de 100 usuários, cobrado anualmente Empresa: Para mais de 500 funcionários, entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

4,3/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

9. Hootsuite

Via Hootsuite Sua empresa é grande nas mídias sociais? Nesse caso, o Hootsuite é uma ferramenta sólida de gerenciamento do fluxo de trabalho de marketing para esse trabalho.

A maioria dos profissionais de marketing conhece a Hootsuite como um programador de mídia social e ferramenta de calendário de conteúdo mas também gerencia a cópia do anúncio, integra-se a outras soluções, inclui recursos de defesa dos funcionários e até mesmo oferece seu próprio redator de IA. A desvantagem é que o Hootsuite não tem um colaboração em equipe e ferramentas de gerenciamento de projetos . Isso é bom se você for uma pequena empresa mas se estiver trabalhando com várias equipes, precisará comprar um software adicional de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Hootsuite

A IA do OwlyWriter gera automaticamente textos e legendas

Agendamento de mídia social em massa paramarketing de produtos* Escuta social para várias plataformas

Limitações da Hootsuite

A Hootsuite não possui ferramentas nativas de gerenciamento de projetos e colaboração

Alguns usuários relatam que ela é lenta e cheia de bugs

Outros usuários relatam que suas integrações se desconectam com frequência

Preços da Hootsuite

Profissional: US$ 99/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 99/mês para um usuário, cobrado anualmente Equipe: $249/mês para três usuários, cobrados anualmente

$249/mês para três usuários, cobrados anualmente Empresarial: US$ 739/mês para cinco usuários, cobrados anualmente

US$ 739/mês para cinco usuários, cobrados anualmente Enterprise: A partir de cinco usuários, entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Hootsuite

G2: 4,1/5 (mais de 3.900 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.400+ avaliações)

10. Trabalho em equipe

Via Trabalho em equipe Precisa de um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing mais orientado a projetos? Conheça o Teamwork. Essa solução não se destina apenas a profissionais de marketing, embora esses profissionais, sem dúvida, possam tirar muito proveito desse software de gerenciamento de projetos.

Com o Teamwork, você pode gerenciar a carga de trabalho de cada membro da equipe para garantir que ninguém se sinta sobrecarregado. Se você trabalha em uma função voltada para o cliente em uma agência de marketing, o Teamwork permite que você convide clientes para o espaço de trabalho com um cuidadoso controle de acesso - para que eles não quebrem nada.

O trabalho em equipe gerencia pessoas, recursos e tempo, mas não é específico do marketing. Se você estiver procurando mais automações de marketing, precisará conectar o Teamwork ao HubSpot, Slack ou MailChimp.

Melhores recursos do Teamwork

Metas e marcos claros

Acesso a contratados e clientes

O sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho é ideal para equipes de serviços profissionais

Limitações do trabalho em equipe

O Teamwork não tem ferramentas de marketing nativas

Pode levar alguns minutos para que as alterações sejam refletidas na plataforma, portanto, não se trata necessariamente de uma ferramenta em tempo real

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 5,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente

US$ 5,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente Entrega: US$ 9,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente

US$ 9,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente Grow: US$ 19,99/mês por usuário para um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente

US$ 19,99/mês por usuário para um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente Escala: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Experimente estes_ Alternativas de trabalho em equipe !

Escolha o melhor software de gerenciamento de fluxo de trabalho para o trabalho

Você tem uma sólida estratégia de marketing de conteúdo . Agora tudo o que você precisa é executá-la. Em uma época em que os profissionais de marketing precisam fazer mais com menos, o software de fluxo de trabalho de marketing correto melhora a qualidade de seus resultados, reduz as tarefas repetitivas e aumenta o ROI de seus esforços de marketing.

Você é livre para escolher a ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho de marketing que mais lhe agrada, mas a opção mais eficaz e que economiza tempo desta lista é o ClickUp. Essa poderosa plataforma reúne trabalho, gerenciamento de projetos e comunicações em um só lugar. E já mencionamos os modelos que economizam tempo? 🏆

Mas não acredite apenas em nossa palavra: Crie seu primeiro espaço de trabalho ClickUp agora gratuitamente -não é necessário cartão de crédito.