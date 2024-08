Equipe ágil: O que é e como criá-la e gerenciá-la

Quer entender o que é uma equipe ágil _e aprender como se tornar uma?

Com muitas empresas adotando a abordagem ágil em seus projetos, ela está se tornando rapidamente o método mais usado para abordagem de gerenciamento para aumentar a produtividade.

Mas o que é uma equipe ágil _? E como sua equipe pode se tornar uma?

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Vamos começar.

O que é uma equipe ágil?

Uma equipe ágil é uma equipe de projeto especializada, criada para atender às necessidades do gerenciamento de projetos ágeis.

No entanto, antes de explicarmos a estrutura da equipe ágil, é essencial entender o que é o gerenciamento de projetos ágeis:

O que é gerenciamento ágil de projetos? Gerenciamento de projetos ágeis é um método moderno de gerenciamento de projetos que divide um projeto completo em ciclos de desenvolvimento menores. Ao dividir o projeto em ciclos menores, você poderá incorporar continuamente o feedback do cliente e fornecer a ele um produto final que o satisfaça.

Esses ciclos, ou "sprints", são então atribuídos a equipes de projeto ágeis diferentes e independentes em sua empresa para aumentar a velocidade e a eficiência.

Com base no Manifesto Ágil, esse processo de gerenciamento prioriza o desenvolvimento orientado por testes em resposta ao feedback do cliente.

Como esses sprints ajudam?

Com esses sprints, você pode dividir seu projeto **para incorporar o feedback do cliente em todos os níveis

Por exemplo, se estiver trabalhando em um aplicativo, você pode desenvolver um recurso durante cada sprint. Depois que cada recurso (sprint) for concluído, você pode pedir aos clientes que o experimentem e lhe deem feedback sobre o que eles gostam e o que não gostam.

Depois de incorporar o feedback deles, você pode passar para o próximo conjunto de recursos (sprint)!

como isso ajuda?

Como você não está assumindo o que o cliente quer, pode oferecer a ele um produto final que foi realmente criado com a contribuição dele!

A estrutura da equipe ágil

As equipes ágeis geralmente são pequenas e de alto desempenho, com 5 a 11 membros com habilidades complementares. Diferentemente de outras equipes de projeto, as equipes de projetos ágeis precisam ser muito adaptáveis e autossuficientes.

_Por quê?

Porque elas precisam lidar com as mudanças nas demandas dos clientes em cada estágio do projeto!

Para conseguir essa dinâmica de equipe, eles geralmente são estruturados da seguinte forma:

A. Proprietário do produto

O proprietário do produto é o elo entre o cliente e a equipe. Ele supervisionará toda a operação e coletará o feedback do cliente. Ele transmite as demandas do cliente para a equipe do projeto e garante que a equipe mantenha o foco nessas demandas.

B. Gerente de projetos

O gerente de projeto mantém os membros da equipe responsáveis e os ajuda quando necessário. Os gerentes recebem o feedback do cliente do proprietário do produto e orientam a equipe durante o sprint.

C. Membros da equipe

Os membros da equipe são aqueles que trabalham no projeto. Embora sejam, em sua maioria, autossuficientes, o gerente de projeto pode orientá-los para que se concentrem em suas tarefas e atividades.

D. Partes interessadas no projeto

Embora não estejam necessariamente envolvidos no desenvolvimento do projeto, partes interessadas no projeto têm uma conexão com ele.

As partes interessadas incluem membros com diferentes conjuntos de habilidades, como gerentes de projeto sênior, profissionais de marketing e membros da equipe de suporte, cujas contribuições orientam o projeto na direção certa.

Uma observação sobre o Equipe Scrum Lembre-se de que o gerenciamento ágil de projetos é um estilo de gerenciamento amplo que tem muitas variações.

Dentre essas variações, a abordagem Scrum é um dos métodos ágeis mais populares. Diferentemente de outras variações do Agile, o Scrum tem uma estrutura de equipe muito específica.

Veja a seguir uma análise mais detalhada do processo Scrum e da formação de sua equipe:

O Processo Scrum - Como o Processo ágil o Scrum divide um projeto grande em partes pequenas, que as equipes de projeto (equipes Scrum) tratam uma a uma.

Como o Processo ágil o Scrum divide um projeto grande em partes pequenas, que as equipes de projeto (equipes Scrum) tratam uma a uma. A equipe Scrum A equipe Scrum perfeita é geralmente uma pequena equipe de 5 a 6 membros. O gerente de projeto torna-se o "Scrum Master" e lida diariamente com a Reuniões do Scrum para manter os membros da equipe no caminho certo.



Como uma equipe ágil se compara a outras equipes?

Projeto tradicional atividades em equipe são muito rígidas e estruturadas.

Normalmente, nesses sistemas, departamentos inteiros estão envolvidos, o que pode estender a vida útil de um projeto para mais de três ou quatro meses!

Veja como o Agile melhora esses métodos tradicionais:

A. Melhor equipado para lidar com as mudanças nas necessidades dos clientes

Os projetos tradicionais geralmente não incorporam o feedback do cliente até que o produto já esteja concluído e lançado.

Embora isso permita que as equipes trabalhem sem interrupções, pode fazer com que os clientes recebam um produto que não satisfaça suas necessidades.

Como o processo de desenvolvimento ágil oferece a seus clientes amplas oportunidades de feedback, é fácil adaptar o produto final às necessidades deles. Você não está criando um produto com o que você pensa que eles querem - você está, na verdade, envolvendo-os!

As equipes tradicionais não têm a capacidade de fazer alterações frequentes no produto.

Mas as equipes ágeis são - bem - "ágeis"! Elas são estruturadas para se adaptar rapidamente às mudanças de direção de acordo com o feedback do cliente.

B. Melhor prestação de contas

Um dos principais problemas do gerenciamento de projetos tradicional é a falta de responsabilidade. Com grandes projetos realizados por grandes grupos de pessoas, é fácil para os funcionários não saberem exatamente qual é a sua função ou o que se espera deles.

Com as práticas ágeis, entretanto, todos sabem exatamente o que devem fazer.

_Por quê?

Como a equipe é muito pequena, é fácil para todos saberem exatamente o que foiatribuído a eles Com um gerente de projeto (ou Scrum Master) e o proprietário do produto supervisionando tudo, eles podem obter feedback rápido sobre seu trabalho imediatamente

Além disso, como uma entrega ágil pode mudar constantemente dentro de prazos tão curtos, todos TÊM que estar a par de tudo para que as coisas sejam feitas a tempo!

Como uma equipe ágil pode aumentar sua produtividade?

as equipes ágeis são equipes pequenas e autossuficientes, em que as contribuições de cada membro são valorizadas. Como a estrutura da equipe ágil permite tempos de resposta rápidos, é mais fácil manter-se dentro do orçamento._

Embora a abordagem ágil costumava se limitar ao desenvolvimento de software, esse não é mais o caso. Desenvolvimento ágil de software não é a única maneira de se beneficiar dessa abordagem.

**O Agile pode ajudar qualquer equipe!

Veja como:

1. Tempos de resposta mais rápidos

Como você está dividindo seus projetos em partes menores e gerenciáveis, é mais fácil lidar com eles.

Além disso, como os métodos ágeis são criados para lidar com as mudanças nas demandas dos projetos, o feedback não atrasa a entrega ágil da mesma forma que os projetos tradicionais são afetados.

2. Custo-benefício das equipes ágeis

Como a estrutura da equipe ágil permite tempos de resposta rápidos, é mais fácil manter o orçamento.

pense nisso_.

Como você tem as habilidades para lidar com as mudanças de demanda, os aumentos de escopo não afetarão os resultados de uma equipe ágil da mesma forma que uma equipe tradicional.

3. Melhor moral dos funcionários

Como as equipes ágeis são pequenas e autossuficientes, as contribuições de cada membro são valorizadas. Todos, desde os membros da equipe Agile até as partes interessadas, têm um papel vital a desempenhar, o que pode aumentar o senso de realização.

Além disso, como os gerentes de projeto devem apenas orientar a equipe na direção certa, cabe à equipe fazer as coisas por conta própria. Isso aumentará sua autoconfiança, elevando seu moral geral.

4. Entregar projetos de alta qualidade que satisfaçam as necessidades do cliente

O teste definitivo de produtividade é um produto final que os clientes adoram!

Como suas equipes de alto desempenho estão constantemente recebendo feedback dos clientes em todos os lançamentos de sprint, você poderá oferecer aos clientes um produto final que satisfaça suas necessidades.

Meça a produtividade da sua equipe Agile com estes 12 Métricas ágeis ! 💜

Como se tornar uma equipe ágil

Um estudo de caso recente da ClickUp descobriu que 51% dos trabalhadores americanos acham que perdem pelo menos uma hora por dia por serem ineficientes no trabalho.

Se você seguir essas práticas recomendadas do Agile, poderá formar equipes de alto desempenho que são criadas para um trabalho rápido e eficiente.

Aqui está um passo a passo sobre como se tornar uma equipe ágil:

1. Apresente a metodologia e as regras

antes de sua equipe se tornar uma equipe ágil, ela precisa entender quais são as práticas ágeis, certo?

Explique a metodologia e as funções da equipe e explique por que você está mudando para esse método de gerenciamento. Descreva seus benefícios e como ele difere do que eles já estavam fazendo.

Esclarecer isso no início fará com que a adoção do método Mentalidade ágil mais fácil para sua equipe.

2. Planeje seu primeiro mês

Depois de explicar o processo ágil para eles, você pode começar a criar um ambiente ágil

A primeira etapa é selecionar um projeto, criar seu produto backlog e dividi-lo em sprints (o backlog do produto são todos os itens nos quais você trabalhará em um projeto). Além disso, verifique quantas equipes de sprint você terá e em que cada uma delas trabalhará.

É essencial incluir sua equipe nesse processo de planejamento de sprint e obter suas opiniões.

_Por quê?

Ao envolvê-los aqui, você os familiariza com a responsabilidade de fazer as coisas por conta própria.

3. Decida as funções da equipe

Em seguida, decida as funções dos membros da sua equipe de sprint.

É fundamental selecionar primeiro um proprietário do produto e, em seguida, os gerentes de projeto para cada sprint. Normalmente, o proprietário do produto deve ser alguém familiarizado com a metodologia Agile e com experiência em lidar com clientes e transmitir feedback.

Os gerentes de projeto podem ser funcionários experientes que você gostaria de transformar em gerentes ou Scrum Masters eventualmente.

No entanto, isso não significa que sua equipe de projeto Agile deva ser inexperiente.

Lembre-se de que os membros da sua equipe de sprint precisam ser autossuficientes e ter conjuntos de habilidades complementares.

É por isso que é uma boa ideia ter um projeto de teste para ajudar todos a adotar a mentalidade ágil em um ambiente ágil sem riscos. Isso aumentará a confiança deles, ajudando-os a entender melhor as funções da equipe e a lidar com as necessidades do projeto Agile gerenciamento da equipe.

4. Realizar reuniões regulares

Uma parte essencial da criação de um ambiente ágil é a realização de reuniões regulares.

Isso mantém todos informados sobre o processo de desenvolvimento e responsabiliza a todos.

O gerenciamento ágil geralmente tem dois tipos diferentes de reuniões regulares de equipe:

Daily Standups: São reuniões diárias para analisar o que foi feito ontem, o que está sendo tentado hoje e no que precisa de ajuda. É um bom lugar para avaliar como as coisas estão indo e desenvolver a dinâmica da equipe.

São reuniões diárias para analisar o que foi feito ontem, o que está sendo tentado hoje e no que precisa de ajuda. É um bom lugar para avaliar como as coisas estão indo e desenvolver a dinâmica da equipe. Retrospectivas de impressão: São reuniões de revisão realizadas após a conclusão de um sprint. Nelas, você analisa como foi o sprint, o que deu errado, o que você gostou e muito mais. É uma excelente maneira de obter os dados necessários para lidar com novas histórias de usuários (sprints) no futuro.

5. Use um software de gerenciamento de projetos baseado em Agile

Se quiser implementar todas essas etapas, você precisará do software de gerenciamento de projetos certo. Ele o ajudará a centralizar todos os seus processos ágeis para ficar por dentro de tudo com facilidade.

Um bom Ferramenta ágil de gerenciamento de projetos ajudará você:

Desenvolver e manter seu backlog de produtos

Planejar e acompanhar seus sprints

Comunicar-se com sua equipe

Dessa forma, você não terá problemas para implementar o método Agile em todos os seus projetos!

Como gerenciar uma equipe ágil com o ClickUp: A plataforma nº 1 de gerenciamento de projetos ágeis

_Você não pode gerenciar uma equipe ágil sem a ferramenta ágil certa, certo?

É por isso que o ClickUp foi criado para o gerenciamento de projetos Agile!

ClickUp é o maior site de mais bem avaliado gerenciamento de projetos gratuito ferramenta. Ela é usada por entidades pessoais, grandes empresas e pequenas empresas e tem muitos recursos para manter seus projetos Agile no caminho certo!

Usar o ClickUp é muito fácil e o ajudará a se tornar uma equipe ágil em pouco tempo.

Veja como o ClickUp ajuda sua equipe Agile:

1. Adaptar-se a diferentes preferências de gerenciamento com várias visualizações

Um ambiente ágil ideal é altamente adaptável a mudanças.

É por isso que sua ferramenta de gerenciamento ágil também precisa refletir isso!

Felizmente, é exatamente isso que você obtém com o ClickUp.

Em vez de usar uma ferramenta de gerenciamento rígida que força você a se adaptar à interface, o ClickUp oferece várias exibições para adaptar-se à sua equipe!

Veja como são essas visualizações:

1) Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp tem duas visualizações de tarefas obrigatórias que se adaptam a diferentes abordagens de gerenciamento de projetos:

A. Visualização do quadro

A visualização de quadro do ClickUp é ótima para os fãs do Kanban Abordagem ágil. Ela ajuda você a mover tarefas rapidamente para acompanhar os princípios de desenvolvimento ágil. Tudo o que você precisa é dar uma olhada rápida para determinar em quais estágios seus projetos estão e movê-los instantaneamente!

B. Exibição de lista Essa é uma ótima visualização para gerentes de projeto que lidam com seu trabalho com listas de tarefas no estilo GTD. Aqui, as tarefas dos membros da sua equipe são listadas em um simples lista de verificação . À medida que avança, você pode verificar suas tarefas e passar para o próximo sprint.

ClickUp

2) Visualização de caixa

A visualização Box é a visualização perfeita para qualquer equipe ágil. É uma visão geral de alto nível de todas as tarefas que sua equipe tem em andamento no momento.

**Como usar essa visualização para equipes ágeis

Os gerentes de projeto podem usá-la para obter uma visão geral de alto nível de tudo o que está acontecendo. Como as tarefas do sprint são classificadas por responsável os gerentes de projeto podem descobrir imediatamente no que cada membro da equipe está trabalhando e fazer as alterações necessárias.

3) Visualização do calendário A visualização Calendar do ClickUp ajuda os gerentes de projeto a planejar e gerenciar rapidamente o cronograma de trabalho. Você pode verificar todas as suas próximas tarefas e se preparar rapidamente para elas.

Usando essa visualização com equipes ágeis:_

Você pode usar essa visualização para planejar sprints e acompanhar as próximas tarefas. Você pode até mesmo usá-la para identificar quando será possível adicionar itens do seu backlog.

Como o desenvolvimento ágil tem tudo a ver com mudanças e adaptações, um gerente de projeto pode até mesmo alternar entre visualizações de calendário.

Os gerentes de projeto podem visualizar seu calendário como:

Dias: Para visualizar as tarefas do projeto agendadas em uma determinada data

4 dias: Para visualizar as tarefas agendadas em um período contínuo de quatro dias

Week (Semana): Para ver sua programação semanal de sprint

Mensalmente: Para ver seu projeto roteiro para o próximo mês

4) Modo Me O modo "Me" do ClickUp destacará apenas os comentários,

subtarefas e listas de tarefas atribuídas a você. Isso minimizará as distrações, ajudando-o a se concentrar melhor em suas atribuições.

2. Acompanhe seus sprints ágeis com Listas de Sprint _Se quiser gerenciar sprints com eficiência, você precisará criar listas de sprints, certo?

Veja como você faz isso no ClickUp:_

Com o ClickUp, você pode controlar todos os seus projetos, tarefas e subtarefas com listas de verificação. Dessa forma, você pode criar listas de sprint que dividem as entregas de um trecho. Basta verificar os itens dessas listas à medida que você avança para o próximo sprint.

Você pode facilmente fazer o planejamento do sprint e até mesmo adicionar pontos de scrum para cada uma dessas listas para lidar facilmente com o backlog de seu produto.

Os gerentes de equipes ágeis também podem usar essas listas de verificação como referências nas reuniões do scrum com suas equipes de desenvolvimento. Veja aqui como configurar um fluxo de trabalho ágil!

3. Acompanhe visualmente seus projetos com painéis ágeis

Ao seguir as práticas ágeis, é importante manter o controle visual de todos os seus dados. Isso facilita a rápida avaliação de seus resultados e a ação sobre eles.

Veja como você faz isso no ClickUp:_ Dashboards do ClickUp são ideais para visões gerais de alto nível das atividades da equipe Agile. Você pode adicionar suas listas e tarefas de sprint a esses Dashboards para ver como as coisas estão progredindo.

Veja a seguir uma visão mais detalhada das diferentes coisas que você pode monitorar:

A. Gráficos de velocidade Com o gráfico de velocidade do ClickUp, você pode determinar rapidamente a taxa de conclusão de suas tarefas. Ele divide suas tarefas em intervalos semanais ou quinzenais e a velocidade média delas é exibida aqui.

O ClickUp também agrupa automaticamente os dados da lista de sprint para facilitar a adição aos gráficos!

B. Gráficos Burndown

Com os gráficos burndown do ClickUp, você pode ver o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta. Dessa forma, você pode ver facilmente quanto trabalho ainda resta a ser feito.

Aqui está o que um gráfico de burndown destaques:

Progresso da meta : O ritmo ideal de conclusão de tarefas necessário para cumprir seus prazos

: O ritmo ideal de conclusão de tarefas necessário para cumprir seus prazos Progresso projetado : Sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente

: Sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente **Ativo: o número real de tarefas concluídas atualmente

C. Gráficos de queima Os gráficos de burnup mostram o que foi concluído em relação ao escopo restante

Dessa forma, você faz um balanço do que foi realizado até o momento e pode motivar sua equipe a alcançar a linha de chegada.

D. Gráficos de fluxo cumulativo Com o fluxograma cumulativo do ClickUp, você pode visualizar e acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo. Como suas tarefas são codificadas por cores de acordo com o status, você pode determinar rapidamente onde estão as coisas e identificar imediatamente os gargalos!

_Mas e se a sua equipe estiver demorando muito para tomar providências em relação aos seus comentários?

Como você manterá seus projetos no caminho certo?

Veja como você pode usar o ClickUp para evitar que isso aconteça:_

O software de gerenciamento de projetos permite converter instantaneamente um comentário em uma tarefa e atribuí-lo a um membro da equipe. Ele será notificado sobre isso e a tarefa aparecerá na bandeja de tarefas para ajudá-lo a começar imediatamente.

Quando terminarem, eles poderão marcar o comentário como resolvido para eliminar qualquer acompanhamento desnecessário.

5. Facilite a colaboração do projeto com seções de comentários

A colaboração ativa da equipe é um dos elementos mais importantes de qualquer software de gerenciamento de projetos Agile. Sua equipe precisa usá-lo rapidamente para comunicar atualizações do projeto e colaborar no processo de desenvolvimento.

Veja aqui como fazer isso *Implementá-lo/%href/* Usando ClickUp:_

Cada tarefa vem com sua própria seção de comentários dedicada para ajudar sua equipe a trocar arquivos e ideias. Eles podem até marcar pessoas e compartilhar atualizações do projeto para manter o projeto em andamento.

O software de gerenciamento de projetos também pode integrar com várias ferramentas de comunicação, como Slack e Skype, para garantir que a comunicação eficiente do projeto esteja sempre a apenas um clique de distância!

6. Gerencie diferentes estágios de projetos ágeis com o Status personalizados A beleza dos métodos ágeis é que eles podem ser aplicados a vários domínios diferentes.

Não importa se é vendas , marketing ou desenvolvimento de site/software funis - você pode aplicar o Agile a tudo!

Mas só porque você pode usar a mesma metodologia para projetos diferentes, não significa que eles sejam idênticos.

Cada projeto tem seus próprios estágios e requisitos específicos de nicho. Nossa ferramenta Agile deve ser capaz de lidar com essas variações.

Como o ClickUp ajuda você com isso:

Tradicional ferramentas de gerenciamento de projetos geralmente fornecem um conjunto padrão de status de projeto. O ClickUp, no entanto, permite que você personalize esses status!

Dessa forma, você não fica preso a um conjunto pré-fabricado de status que não reflete com precisão os estágios do seu projeto.

Por que isso seria um problema?

_Imagine usar o mesmo conjunto de status para suas publicações no blog e para seus projetos de desenvolvimento de software!

Entretanto, com os status personalizáveis do ClickUp, isso não é um problema.

Você pode ser tão criativo e detalhado quanto quiser - "Editorial Review", "Beta Testing", "Wireframing", "Quality Check"_ - tudo depende de você!

Entretanto, esses não são todos os recursos do ClickUp.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos também oferece recursos úteis como:

Conclusão

Tornar-se uma equipe ágil é uma das maneiras mais fáceis de aumentar sua produtividade, reduzir os tempos de resposta e entender melhor os clientes.

Se você deseja adotar a metodologia Agile, por que não experimentar um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp?

Ele tem tudo o que você precisa para gerenciar sua equipe e projetos Agile sem esforço! Registre-se no ClickUp's hoje mesmo !