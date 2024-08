Equipes Scrum: Como otimizar a dinâmica da equipe remota

Na esteira de uma mudança global para o trabalho remoto, a dinâmica da equipe está sendo testada como nunca antes. Os membros da equipe estão espalhados geograficamente em diferentes fusos horários. Eles trabalham em casa, em ambientes com facilidades e distrações que as organizações não podem controlar.

Isso pode ser um grande desafio, especialmente em equipes de scrum enxutas. A estrutura do scrum se baseia em equipes autogerenciadas que colaboram, inovam e se adaptam às mudanças. Sem a dinâmica adequada, as equipes remotas estão fadadas ao fracasso.

Nesta postagem do blog, descobrimos como evitar isso.

O que é uma equipe Scrum?

Uma equipe scrum é um grupo multifuncional de indivíduos que trabalham juntos para entregar produtos de software em pequenos incrementos. Uma equipe scrum é semelhante a uma equipe esportiva, em que cada membro da equipe tem uma função específica e todos trabalham em prol de um objetivo comum.

Uma equipe ágil típica do scrum é:

Multifuncional: Inclui especialistas em UI, UX, DevOps e qualidade, além do proprietário do produto, do scrum master e da equipe de desenvolvimento.

Pequena: Uma equipe típica do scrum tem menos de dez pessoas. As equipes são projetadas para serem pequenas o suficiente para serem fáceis de gerenciar, mas grandes o suficiente para concluir um trabalho substancial em cada sprint.

No entanto, às vezes, quando o projeto é grande, há também a possibilidade de várias equipes scrum trabalharem juntas. Ou uma equipe scrum dividida em subequipes com habilidades especializadas.

Auto-organização: Os membros de uma equipe scrum são autônomos e autogerenciados. Eles podem debater, discordar e resolver conflitos entre si.

Transparente: As equipes Scrum usam dados históricos para fazer planos. Elas compartilham feedback abertamente e trabalham juntas para progredir.

Co-localizadas: Tradicionalmente, as equipes scrum eram co-localizadas. Com a popularização do trabalho remoto, esse não é mais o caso, pelo menos não no mundo real. No entanto, para ter sucesso como uma unidade, elas precisam de um espaço colaborativo digital. Falaremos sobre isso mais adiante nesta postagem do blog.

Entendendo as equipes Scrum

A filosofia ágil-scrum mudou fundamentalmente a forma como o software está sendo desenvolvido. Em vez da maneira antiga, quando os projetos de desenvolvimento de software se estendiam por vários anos, sempre seguindo o plano original, independentemente de ele ser ou não aplicável, o scrum prioriza o valor comercial, o foco no cliente e a adaptabilidade. No entanto, essa jornada não foi rápida.

Uma história resumida do scrum

O conceito de scrum surgiu em uma pesquisa de 1986 Artigo da Harvard Business Review de 1986 de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Eles traçaram paralelos entre uma empresa eficaz, rápida e multifuncional

equipes ágeis

e o jogo de rúgbi.

O termo "scrum" é emprestado do rúgbi, onde significa uma jogada em que os membros da equipe se juntam para reiniciar o jogo.

Alguns anos depois, Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram o scrum como um processo formal para o desenvolvimento de software, apresentando-o ao público em 1995. Mais tarde, esse processo também evoluiu para o manifesto do desenvolvimento ágil .

Embora Ken e Jeff o tenham projetado inicialmente para o desenvolvimento de software, Jeff tem ajudado equipes de vários setores e funções a adotar a filosofia scrum desde então.

Estrutura da equipe Scrum

Uma equipe scrum tem três funções essenciais:

Proprietário do produto : A voz do cliente e o guardião do backlog

: A voz do cliente e o guardião do backlog Scrum master : Um facilitador que garante que a equipe entenda o negócio, respeite os valores do scrum e elimine obstáculos

: Um facilitador que garante que a equipe entenda o negócio, respeite os valores do scrum e elimine obstáculos Equipe de desenvolvimento: O grupo responsável por escrever código, testar, projetar e tudo o mais que for necessário para desenvolver um incremento

Exploraremos cada função em uma próxima seção desta publicação do blog.

Fundamentos de uma equipe scrum

Além do grupo multifuncional auto-organizado de pessoas, há vários componentes e práticas nas equipes scrum. Os principais são:

Eventos scrum: Eventos colaborativos dos quais as equipes ágeis participam, como o planejamento de sprint, o trabalho diário

reunião do scrum

, retrospectivas, etc.

Termos do Agile Scrum

: Uma linguagem comum para a equipe scrum, incluindo termos como sprints, épicos, backlogs, etc.

Artefatos: Os três principais

artefatos do scrum

ou seja, o backlog do produto, o backlog do sprint e o incremento do produto.

Ferramentas:

Software gratuito de gerenciamento de projetos

para praticar Kanban, registrar histórias de usuários, acompanhar o progresso, etc.

Função da equipe scrum no desenvolvimento de casos de uso

A filosofia do scrum é desenvolver software em pequenos incrementos que ofereçam valor ao usuário. Para dividir os recursos em incrementos lógicos, as equipes scrum precisam entender os casos de uso do cliente.

Vejamos o exemplo de um aplicativo de mídia social. Se um dos casos de uso for para o cliente fazer upload de imagens para serem compartilhadas, os recursos a serem desenvolvidos em um sprint seriam: conta de usuário > upload de imagens > hashtags > descrição > publicação.

Por outro lado, sem o caso de uso, a equipe poderia dividir isso verticalmente. Portanto, um sprint pode incluir recursos como perfil do usuário > imagem de exibição do usuário > URL do perfil do usuário > status verificado do usuário > tigela de dicas do usuário etc. Com esse método, o aplicativo só terá recursos de perfil de usuário, tornando-o inutilizável até que o recurso de compartilhamento seja lançado.

Essas duas abordagens são ágeis, é claro, mas o caso de uso torna os recursos do sprint utilizáveis quando lançados.

Juntos, o proprietário do produto, o scrum master e a equipe de desenvolvimento adaptam os casos de uso às tarefas.

O proprietário do produto garantirá que a equipe de desenvolvimento compreenda as necessidades do usuário e como elas se traduzem em software funcional.

Os Scrum Masters ajudarão a priorizar e organizar as histórias de usuários no backlog para um planejamento eficiente do sprint.

A equipe de desenvolvimento entenderá o feedback do usuário e criará refinamentos ao longo do caminho.

Com os casos de uso, as equipes scrum melhoram os resultados do desenvolvimento de software. Isso é apenas o começo. Os membros de uma equipe scrum realizam várias atividades diariamente para que o desenvolvimento ágil de software seja bem-sucedido. Algumas das principais são as seguintes.

Funções em uma equipe Scrum

Uma equipe scrum tem três funções principais: O proprietário do produto, o scrum master e a equipe de desenvolvimento. Vamos ver o que eles fazem e como esses membros da equipe scrum trabalham juntos.

1. Proprietário do produto

O proprietário do produto é como o vocalista principal de uma banda, definindo o tom e a direção. Ele é o elo entre as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento. Suas principais responsabilidades são as seguintes.

Definir a visão

O proprietário do produto define as metas e a visão do projeto. Ele define a estrutura do scrum, garantindo que todos estejam alinhados e saibam como é o sucesso. Ele traça a linha de visão das metas comerciais para as atividades de engenharia.

Propriedade e gerenciamento do backlog do produto

O proprietário do produto também é um pouco proprietário do backlog. Ele é responsável pelo backlog do produto e pela priorização dos itens com base na estratégia/objetivos de cada sprint.

Comunicação com as partes interessadas

O proprietário do produto é o único ponto de contato da equipe comercial. Ele se comunica com o patrocinador/cliente do projeto e entrega relatórios regulares.

Avaliação de feedback

As boas equipes scrum dão e recebem feedback abertamente. As equipes comerciais e os patrocinadores/clientes do projeto também o fazem. A função do proprietário do produto é coletar, avaliar, filtrar e articular o feedback para ação.

2. Mestre do Scrum

Um scrum master é o gerente da banda, aquele que garante que a banda chegue aos shows no horário e tenha tudo o que precisa para atingir seu potencial.

Eles são mestres do scrum, não das pessoas. Portanto, um scrum master é o facilitador e o treinador da equipe, não um gerente. As responsabilidades de um scrum master incluem:

Facilitar cerimônias de scrum

Os scrum masters são responsáveis por garantir que a equipe siga todas as práticas do scrum. Eles garantem que as sessões de planejamento, as reuniões diárias, as revisões e as retrospectivas ocorram sem problemas e sejam produtivas.

Remoção de impedimentos

O scrum master lida com os obstáculos ao longo da jornada da equipe. Isso pode ser qualquer coisa, desde conflitos entre os membros da equipe de desenvolvimento até a falta de orçamento para a ferramenta de automação necessária. Se houver um problema, chame o scrum master.

Coaching e suporte

Para seguir as práticas do scrum de forma consistente, é necessário que alguém responsabilize as equipes. Os scrum masters ajudam a equipe a manter o foco, oferecendo apoio e orientação para garantir a melhoria contínua.

3. Equipe de desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento é o seu grupo de membros da banda, cada um tocando seu próprio instrumento, mas todos contribuindo para a música.

O aspecto vital de uma equipe de desenvolvimento scrum é que ela é multifuncional e tem todas as habilidades necessárias para realizar o trabalho, desde o design e o desenvolvimento até o teste e a implantação. As responsabilidades coletivas da equipe de desenvolvimento incluem:

Entregar o incremento do produto

No nível básico, a equipe de desenvolvimento é responsável por criar incrementos de produto funcionais e valiosos para cada sprint. Eles levam a história do usuário da ideia ao recurso por meio de planejamento, projeto, desenvolvimento, teste e implementação.

Auto-organização

Os membros da equipe Scrum são autônomos e têm um alto senso de propriedade. Quando dizemos "auto-organização", queremos dizer que a equipe de desenvolvimento decide coletivamente como realizar seu trabalho da melhor forma, quem faz o quê, quem ajuda quem e como as tarefas são executadas.

Melhoria contínua

A equipe de desenvolvimento está na base do produto. Portanto, ela tem o poder de identificar lacunas e possibilitar a melhoria contínua em detalhes granulares. Depois de cada sprint, a equipe de desenvolvimento reflete sobre como se tornar mais eficiente e ajustar seu comportamento de acordo.

Embora o Scrum seja uma das estruturas mais bem definidas, gerenciar uma equipe não é fácil. Ele traz consigo os desafios que discutiremos a seguir.

Desafios comuns no gerenciamento da equipe Scrum

Os desafios no gerenciamento da equipe scrum podem ser tecnológicos, gerenciais, culturais ou orientados ao processo. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais comuns.

Falta de clareza de papéis: Quando uma equipe é enxuta e multifuncional, as responsabilidades podem se sobrepor. Por exemplo, um designer de UX e um desenvolvedor de front-end podem executar tarefas sobrepostas. Pode haver confusão e conflito desnecessários sem uma visão clara da linha que separa os dois.

Solução: Esse desafio pode ser resolvido com uma definição clara de funções, comunicação e gerenciamento de tarefas

Falta de perspectiva comercial: O proprietário do produto fornece à equipe de desenvolvimento a perspectiva do negócio. No entanto, às vezes a empresa pode manter os proprietários de produtos no escuro, ofuscando as equipes de desenvolvimento de software.

Solução: O proprietário do produto precisa resolver isso com um senso de propriedade. Ferramentas como formulários de pesquisa ou conversas de descoberta podem ser úteis._

Planejamento de sprint: Um bom planejamento de sprint envolve a previsão e a estimativa de esforço. No entanto, as equipes scrum lutam contra o comprometimento excessivo ou a subestimação de tarefas, o que leva a trabalhos inacabados ou ao esgotamento.

_Solução: Abordar esse desafio exige dados precisos e de alta qualidade._

Retorno às práticas antigas: Quando uma equipe de desenvolvimento de software tradicional adota o scrum, ela sempre corre o risco de voltar às práticas antigas ou de realizar eventos ágeis superficialmente.

Solução: Para superar esse desafio, as equipes devem investir em gerenciamento de mudanças e treinamento. Não se trata de uma transição única, mas de um esforço contínuo de aprendizado

Comunicação ineficaz: As equipes Scrum prosperam com a comunicação. Elas precisam falar umas com as outras em tempo real e no contexto.

Solução: Uma boa plataforma de comunicação/colaboração permite isso

Prioridades em constante mudança: A adaptabilidade é a principal característica de uma equipe scrum. No entanto, as prioridades em constante mudança podem ser frustrantes. A adaptação a essas mudanças, mantendo a produtividade e não comprometendo o escopo ou os prazos do projeto, exige uma dinâmica de equipe altamente flexível e resiliente.

Solução: Você pode moderar as mudanças com as equipes de negócios. Mas se você trabalha em uma startup em estágio inicial, estará fazendo experimentos e as mudanças são inevitáveis. Você pode enfrentar esse desafio com uma colaboração mais próxima._

Como gerenciar equipes Scrum com sucesso

Uma equipe scrum bem-sucedida precisa de ferramentas e processos para ajudar no gerenciamento ágil de projetos.

Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp

foi criado exatamente para isso. Vamos ver como você pode usar o ClickUp para enfrentar todos os desafios discutidos acima.

Clareza de função com gerenciamento de tarefas

Para serem ágeis, as equipes scrum precisam de clareza em suas funções. Uma boa ferramenta de gerenciamento de tarefas pode ajudar imensamente.

Use

Tarefas ClickUp

e crie uma

quadro de scrum

para gerenciar o sprint.

Descreva claramente tudo o que precisa ser feito pela equipe - divida os recursos/estórias de usuários em tarefas pequenas e gerenciáveis

Atribua usuários e defina prioridades

Crie subtarefas, se necessário, para atividades menores a serem concluídas por indivíduos

Use as listas de verificação para padrões de aceitação

Aproveite o recurso de comentários para discutir problemas/preocupações ( Visualização do ClickUp Chat é um ótimo local único para todas as conversas!)

Transforme as respostas em itens de ação e marque-os

Use status personalizados para rastrear e marcar as fluxo de trabalho do scrum etapas

Visualização de bate-papo do ClickUp para se conectar com membros da equipe em vários canais

Perspectiva de negócios com o ClickUp Forms

A função de um proprietário de produto tem a ver tanto com o gerenciamento das partes interessadas do negócio quanto com a equipe ágil. Isso significa que os proprietários de produtos precisam de ferramentas para se comunicar claramente com o patrocinador/cliente do projeto.

Formulários ClickUp

agiliza a coleta de informações fazendo perguntas específicas para as partes interessadas ocupadas nos negócios. Ele define o contexto para quaisquer conversas futuras que possam ser necessárias.

Quadros brancos ClickUp

ajudam você a ter sessões de brainstorming e descobertas livres enquanto captura pontos importantes de forma iterativa.

Transforme as ideias de sua equipe em ações coordenadas com o ClickUp-all in one Whiteboard

Planejamento de sprint simplificado com dados de qualidade

A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetada para aproveitar o extraordinário volume de dados que qualquer sprint pode gerar.

Saiba mais sobre seu pessoal: Adicione estimativas de tempo e controle o tempo gasto em cada tarefa. Use a visualização de carga de trabalho para ver a disponibilidade e a produtividade de cada membro da equipe de desenvolvimento, de modo que possa alocar recursos adequadamente.

Gerencie linhas do tempo: Use a visualização do gráfico de Gantt para visualizar seu projeto ao longo do tempo. Observe as dependências e faça os planos correspondentes. Arraste e solte tarefas sobre a linha do tempo para ajustar as datas de vencimento.

Aproveitamento de dados: Use

Painéis do ClickUp

para reunir os vários tipos de dados que você captura, como tarefas concluídas por semana, prioridades, status do projeto etc.

Visão de carga de trabalho do ClickUp para gerenciar, bem, a carga de trabalho

Siga o scrum com os recursos certos

Evitar que suas equipes saiam da rota do scrum exige esforço. O ClickUp oferece algumas ferramentas de gerenciamento de mudanças para permitir isso.

Documente as práticas recomendadas com

Documentos do ClickUp

. Anote o plano do projeto, as listas de verificação etc. e compartilhe-os com toda a equipe para facilitar o acesso.

Use

Metas do ClickUp

para orientar as equipes na prática do scrum de forma mais holística. Defina metas relacionadas ao scrum, como a realização de standups regulares ou a redação de histórias de usuários detalhadas.

Automatize processos padrão com

Automações do ClickUp

. Configure fluxos de trabalho simples do tipo "se isso, então, aquilo" para alterar o status quando uma etapa estiver concluída ou notificar o scrum master quando uma tarefa estiver atrasada.

Crie automações personalizadas para economizar tempo e aumentar a produtividade

Se você é novo no gerenciamento de equipes scrum/ágil, use qualquer um dos

modelos de scrum

disponíveis na plataforma. Especialmente o

Modelo de gerenciamento de scrum ágil do ClickUp

que oferece suporte ao gerenciamento de projetos ágeis de ponta a ponta.

Os desafios da comunicação ineficaz e da mudança de prioridades são mais bem resolvidos com uma comunicação melhor, que discutiremos a seguir.

Comunicação e colaboração eficazes em equipes Scrum

Uma equipe que não conversa entre si não pode ser bem-sucedida. As equipes remotas precisam de tudo o que puderem para colaborar de forma eficaz. Os recursos de colaboração do ClickUp foram projetados com isso em mente.

Escreva e compartilhe com o ClickUp

Se a sua equipe estiver trabalhando de forma assíncrona, ela precisará de maneiras de se comunicar por escrito. Os e-mails podem ser tediosos para isso. Experimente o ClickUp Docs para registrar processos, padrões, eventos etc. Você também pode redigir atas de suas reuniões e compartilhá-las com todas as partes interessadas para obter transparência.

O que é mais legal? Use IA do ClickUp para revisar e resumir seus textos. Você não precisa mais se preocupar em "não ser um escritor"!

Resuma suas anotações de reunião com o ClickUp AI

Pense junto

As equipes Scrum passam muito tempo discutindo, fazendo brainstorming e planejando seu trabalho. Isso requer um espaço de trabalho colaborativo. Mapas mentais do ClickUp permite que você mapeie fluxos de trabalho, desenhe conexões e gerencie tarefas diretamente de lá!

Se preferir documentar as coisas, edite o ClickUp Docs como uma equipe em tempo real. Veja quem está on-line com

Detecção de colaboração do ClickUp

e faça com que eles se juntem a você no documento instantaneamente.

Fique notificado

Use

ferramentas scrum

como quadros Kanban para acompanhar visualmente o progresso em tempo real. Personalize as notificações por e-mail, aplicativo móvel, aplicativo de desktop ou navegador com base em suas preferências.

Promova uma cultura ágil

Certifique-se de que sua cultura organizacional seja ideal para o desenvolvimento ágil de software. Crie um ambiente em que os membros da equipe se sintam à vontade para compartilhar ideias, feedback e preocupações sem medo de julgamento. Organize sessões regulares de compartilhamento de conhecimento em que os membros da equipe possam compartilhar conhecimentos, aprendizados de projetos anteriores ou suas próprias experiências.

O papel de uma equipe Scrum no gerenciamento de projetos

Não existe a função de "gerente de projeto" em uma equipe scrum (embora possa existir). Espera-se que as equipes autônomas e auto-organizadas gerenciem a si mesmas. No entanto,

gerenciamento de projetos scrum

pode precisar de ajuda nas seguintes áreas

As equipes Scrum gostam de autonomia e transparência; gerenciá-las exige confiança e uma cultura colaborativa

As equipes do Scrum precisam colaborar; elas precisam que o proprietário do produto/scrum master facilite várias discussões produtivas

Trabalhar em sprints requer a capacidade de dividir produtos complexos em tarefas pequenas e gerenciáveis

Mais importante ainda, o desenvolvimento de software está estreitamente alinhado com as necessidades e expectativas do usuário final no scrum. Isso exige uma estreita colaboração entre a empresa e a engenharia. Felizmente, dois fatores específicos facilitam esse processo.

Histórias de usuários no scrum

As histórias de usuários são descrições curtas e simples de um recurso do ponto de vista do usuário que ajudam a equipe a se concentrar na entrega de valor ao cliente. Em qualquer sprint, as equipes do scrum trabalham com várias histórias de usuários.

A equipe scrum colabora para:

Dividir as histórias de usuários em tarefas

Estimar o tempo para cada tarefa

Planejá-las em sprints

Executar o trabalho

Analistas de negócios

Quando falamos de uma equipe scrum, não é comum mencionarmos o analista de negócios como uma função. Embora haja uma diferença de opinião sobre onde os analistas de negócios se encaixam no processo scrum, sua função é mais clara.

Em uma equipe scrum que tem uma função de analista de negócios, eles ajudam a entender as necessidades do negócio, traduzem-nas em itens acionáveis e garantem que as soluções desenvolvidas atendam aos requisitos. Sua função inclui:

Reunir requisitos

Refinar histórias de usuários

Priorizar itens no backlog

Programar e realizar reuniões de revisão

Garantir que o desenvolvimento do produto esteja alinhado às metas comerciais e às necessidades do cliente

Agora que você tem tudo o que precisa para gerenciar uma equipe scrum, vamos para a parte final: Medir os resultados.

Indicadores de desempenho para equipes Scrum

Para saber se está indo bem, você precisa das métricas certas, que medem a produtividade, a eficiência e o valor comercial. Aqui estão alguns dos indicadores-chave de desempenho mais populares para equipes scrum.

Velocidade de desenvolvimento

A quantidade de trabalho que uma equipe conclui durante um sprint, geralmente em pontos de história ou horas. A velocidade de desenvolvimento é outra forma de medir a produtividade.

Burnup/burndown

Durante o sprint, o burn-up rastreia o trabalho que foi concluído e o burn-down o trabalho restante. As equipes Scrum usam gráficos de burnup/burndown para sprints, épicos ou lançamentos que abrangem vários sprints.

Tempo de execução e tempo de ciclo

Tanto o lead time quanto o tempo de ciclo medem o tempo até a conclusão. O lead time vai do momento da solicitação até o momento da entrega. O tempo de ciclo vai do momento do início do trabalho até a conclusão.

Diagrama de fluxo cumulativo

O diagrama de fluxo cumulativo visualiza o status das tarefas em diferentes estágios do processo de desenvolvimento. Os gerentes de projeto o utilizam para identificar gargalos e a eficiência do fluxo.

Densidade de defeitos

Essa é uma medida de qualidade que se refere ao número de defeitos encontrados por unidade de trabalho entregue.

Defeitos escapados

Essa também é uma medida de qualidade, mas mais séria. Os defeitos escapados rastreiam o número de bugs que chegam ao cliente, fornecendo informações sobre a eficácia do processo de garantia de qualidade.

Métricas de usuário/utilização

Dependendo do produto que está sendo desenvolvido, é possível medir várias métricas de usuário/utilização, como:

Número de novos usuários

Tempo gasto no site/aplicativo

Tempo gasto usando um recurso específico

Usuários que concluem uma jornada de usuário (como fazer uma compra)

Pontuações CSAT ou NPS

Gerencie equipes Scrum de forma eficaz com o ClickUp Scrum ágil as equipes ágeis estão no centro do desenvolvimento de software. Além das regras, dos processos e das estruturas, o scrum trata das pessoas, de seu trabalho em conjunto e do valor que elas criam coletivamente.

À medida que o mundo se torna mais digital, todos os tipos de organizações em todo o mundo desenvolverão aplicativos grandes e complexos. Isso exigirá uma ênfase ainda maior em flexibilidade, adaptabilidade e automação.

Não seria uma surpresa ver bots trabalhando ao lado de equipes humanas, aproveitando a IA para obter eficiência. O gerenciamento de uma equipe humana + IA precisaria de novos métodos e ferramentas.

O ClickUp foi projetado para se adaptar. Ele é altamente flexível para acomodar uma ampla gama de necessidades do usuário. Do gerenciamento de construção ao desenvolvimento móvel, as equipes ágeis de scrum usam o ClickUp e o personalizam como quiserem.

Veja como você pode gerenciar suas equipes scrum com o ClickUp.

FAQs sobre equipes Scrum

1. O que é uma equipe scrum?

Uma equipe scrum é um grupo pequeno e multifuncional de indivíduos que trabalham juntos para entregar produtos de software em pequenos incrementos. Embora o scrum tenha sido praticado inicialmente em software, a filosofia pode ser aplicada a qualquer projeto.

2. Quem são os membros da equipe scrum?

Uma equipe scrum é composta por um proprietário do produto, um scrum master e a equipe de desenvolvimento.

Proprietário do produto: o elo entre as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento

Scrum master: O facilitador e treinador da equipe

Equipe de desenvolvimento: Multifuncional com as habilidades necessárias para realizar o trabalho, desde o design e o desenvolvimento até os testes e a implementação

3. O que significa scrum?

A palavra scrum não é uma abreviação ou um acrônimo. Ela foi emprestada do rúgbi, onde significa uma jogada em que os membros da equipe se juntam para reiniciar o jogo.