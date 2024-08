Gerenciamento ágil de projetos: Princípios, estrutura e métodos em 2024

Você quer aprender sobre Gerenciamento ágil de projetos _?

O gerenciamento ágil de projetos é uma abordagem moderna de gerenciamento de projetos que divide seu projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Você trabalha em cada uma dessas partes em intervalos de uma a duas semanas, chamados sprints, o que ajuda a incorporar facilmente o feedback do cliente e a fazer alterações no projeto.

Como resultado, várias empresas começaram a adotar a abordagem Agile, tornando-a uma das mais comuns

metodologias de gerenciamento de projetos

hoje. Adoção do Agile nas equipes de desenvolvimento de software

aumentou de 37% em 2020 para 86% em 2021.

No entanto, o que é gerenciamento de projetos ágeis exatamente?

Neste artigo, temos tudo o que você precisa saber sobre o gerenciamento de projetos ágeis.

Procurando uma maneira fácil de gerenciar sua equipe Agile em um só lugar? Obtenha o aplicativo do ClickUp Modelo de gerenciamento ágil de graça aqui!

Download do modelo de gerenciamento ágil

Vamos começar!

O que é gerenciamento ágil de projetos?

O gerenciamento ágil de projetos é um método moderno de gerenciamento de projetos que melhora consideravelmente a eficiência, a adaptabilidade e a taxa de sucesso dos projetos. Ele divide seu projeto em ciclos curtos de desenvolvimento de duas semanas, chamados sprints.

O Agile é realmente bem-sucedido porque envolve ativamente os clientes no processo de desenvolvimento, criando ciclos contínuos de feedback para eles. Recentes

soluções de gerenciamento de projetos

começaram a incorporar funcionalidades e recursos ágeis para ajudar a facilitar essa melhoria na produtividade.

Quais são as diferenças entre o gerenciamento de projetos tradicional e o Agile?

Os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, como o Waterfall, envolvem trabalhar por meses (e até anos) seguidos para entregar um produto final funcional. No Agile, entretanto, há lançamentos contínuos do software de trabalho a cada uma ou duas semanas.

É claro que adotar o Waterfall permite que você trabalhe sem interrupções, mas isso é colocar muita fé em si mesmo! Você tem realmente tanta certeza de que seus clientes vão adorar todos os recursos nos quais você gastou meses/anos?

As técnicas ágeis ajudam sua equipe a fazer modificações rápidas no projeto de acordo com as mudanças nas necessidades dos clientes e na realidade do projeto.

Ao contrário dos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, como a metodologia Waterfall, o Agile aceita mudanças e acolhe o feedback do cliente e as histórias de usuários em seu processo de desenvolvimento. Adaptabilidade, produtividade e foco no cliente são suas principais facetas.

É por isso que se chama Ágil!

Confira nossa comparação detalhada de_

Ágil x Cascata

, para ter uma ideia melhor de como essas metodologias diferem.

Por que o desenvolvimento tradicional de software falha?

É quase garantido que os métodos tradicionais excedam seus orçamentos e cronogramas. Além disso, os clientes estão sempre menos satisfeitos com o software desenvolvido com essa abordagem.

Há dois motivos principais pelos quais ela é falha:

1. Planos irrealistas e rígidos

"Este é o plano anual . Faça isso"

Essencialmente, é assim que o desenvolvimento tradicional de software funciona.

A

multifuncional

o grupo de líderes seniores decidirá como o software deve ser e determinará um cronograma e um orçamento. Eles dirão ao gerente de projeto para fazer um

plano de projeto

para concluir o projeto dentro dessas restrições de tempo e orçamento.

No entanto, os planos de cima para baixo não são realistas porque não consideram as contribuições das pessoas que realmente farão o trabalho prático no projeto.

Planos rígidos também são contraproducentes porque dificultam a rápida mudança do trabalho quando algo dá errado. Além disso, eles também exercem uma enorme pressão sobre os desenvolvedores, o que afeta sua produtividade.

**Quer se manter produtivo ao trabalhar em casa, mas não sabe como fazê-lo?

Aqui estão 10 dicas para ajudá-lo

.

2. Suposições incorretas

Todo projeto começa com uma visão de como deve ser o resultado. Essa visão é baseada em determinadas suposições sobre o que seria mais útil para o cliente.

Mas é só isso que elas são: assunções.

Após o início do projeto, você pode descobrir que várias dessas suposições são diferentes dos fatos. E quando você entregar o projeto, os clientes podem mudar de ideia sobre o que querem.

O que pode fazer você arrancar os cabelos, nós entendemos.

Essa é uma reação totalmente aceitável.

Entretanto, esse também é um comportamento perfeitamente normal do cliente. Não se pode esperar que os clientes sejam 100% claros sobre o que querem.

**Somente depois de experimentar o produto é que eles podem realmente oferecer um feedback significativo

A verdade é que os seres humanos não são muito bons em prever o que querem.

A única maneira de um cliente saber de fato o que é útil para ele é usando o produto.

Um desafio comum no desenvolvimento tradicional é que você passa meses criando uma ferramenta com base em pressupostos sobre o que os clientes querem.

E se você estiver errado?

seus clientes **_rejeitam seu produto e você perde milhões de dólares em trabalho de projeto.

Esse desperdício era muito comum antes de as empresas começarem a implementar metodologias ágeis.

Com vários testes de aceitação, o Agile ajuda a trabalhar em estreita colaboração com os usuários finais e a mudar a direção do projeto com base no feedback deles. Isso faz uma enorme diferença para o sucesso e a qualidade dos produtos finais.

você está literalmente criando um produto **_para os clientes e por os clientes!

**Por que dividir seu trabalho?

Como você está dividindo o projeto em segmentos menores, isso o ajuda a liberar rapidamente cada segmento para a sua base de clientes quando estiver concluído. Isso o ajuda a obter feedback instantâneo dos clientes para cada sprint e a fazer as alterações e correções necessárias imediatamente.

**Como isso ajuda?

Com o aperfeiçoamento contínuo e a integração contínua dos recursos do produto com base no feedback do cliente, há uma chance menor de entregar algo que não corresponda às expectativas finais do cliente. Além disso, como você está fazendo as alterações imediatamente, está criando equipes auto-organizadas que se autogerenciam.

**Quanto tempo duram os sprints?

Ao contrário da abordagem Waterfall, os sprints ágeis geralmente são curtos e duram de duas a quatro semanas. Esse curto tempo de resposta garante que as coisas andem rapidamente e que você implemente o feedback o mais rápido possível.

Quais são os benefícios do gerenciamento ágil de projetos?

_Já se perguntou por que o método de gerenciamento de projetos ágil é tão popular?

É porque a metodologia de gerenciamento de projetos funciona!

Aqui está uma análise mais detalhada de alguns dos

inúmeros benefícios

que você obtém quando muda para uma estrutura ágil:

1. Melhor satisfação do cliente

Ao contrário de outras metodologias de gerenciamento, um alto grau de satisfação do cliente é a métrica de sucesso do projeto Agile.

Em vez de assumir o que um cliente pode querer ou precisar, a abordagem ágil colabora ativamente com ele para oferecer um produto que o satisfaça. Isso se deve, em grande parte, à abordagem baseada em sprints, em que há intervalos regulares para acomodar as histórias e opiniões dos usuários em todos os estágios do projeto.

2. Mais adaptabilidade

Ao contrário de outras metodologias de gerenciamento de projetos, o Agile aceita mudanças.

É uma metodologia de gerenciamento de projetos extremamente adaptável, permitindo que você lide com mudanças repentinas no escopo do projeto e nos recursos com facilidade!

_Confuso sobre o que é o escopo do projeto? *Saiba mais sobre os escopos do projeto*

3. Dentro do prazo e do orçamento

A adaptabilidade ajuda as equipes de projeto a desenvolver a tomada de decisão colaborativa para fazer compensações entre as restrições de tempo e orçamento em relação às metas do projeto. Consequentemente, os projetos têm tempos de resposta mais rápidos e ficam dentro do orçamento.

economia de custos **_e economia de tempo?

_Fale sobre o melhor dos dois mundos!

4. Melhor trabalho em equipe

Como essa metodologia prioriza a colaboração face a face, ela resulta em um melhor trabalho em equipe. Todos trabalham ativamente juntos para deixar o cliente satisfeito e acomodar as histórias dos usuários.

Além disso, as reuniões do Scrum são o lugar perfeito para a sua equipe desenvolver a química e resolver quaisquer problemas ou dúvidas pendentes.

5. Aumento da motivação

A abordagem baseada em sprints do Agile é a maneira perfeita de aumentar o moral da equipe. Como eles trabalham apenas em metas de projeto menores e de curto prazo, podem concluí-las rapidamente e ter uma sensação de realização. Isso os motivará a continuar e concluir mais sprints mais rapidamente!

veja assim:_

Como você está dividindo seu projeto em entregas mais curtas e mais viáveis, você pode concluir mais entregas. E isso significa se recompensar mais.

Bônus: confira nossos guias sobre_ **Métricas ágeis e KPIs & **Pontos da história ágil ! 💜

Quais empresas seguem o gerenciamento ágil de projetos?

A popularidade da abordagem ágil explodiu na última década e é amplamente aplicada em

gerenciamento do trabalho de desenvolvimento de software

.

Agora é

seguido por empresas,

incluindo empresas da Fortune 100 (IBM), empresas de médio porte (Red Hat) e startups (ClickUp).

Embora o Agile seja usado principalmente no desenvolvimento de software, ele também é usado em domínios como serviços profissionais, manufatura, serviços financeiros, saúde etc.

Obter o topo dicas de gerenciamento de projetos ágeis de especialistas em Agile

Quais são os 12 princípios do Agile?

Os

Manifesto ágil

é um documento desenvolvido por Jeff Sutherland e Martin Fowler. É um conjunto de conhecimentos que define o que a metodologia Agile representa e quais são seus princípios orientadores.

A satisfação do cliente deve ser sempre sua maior prioridade. A única maneira de fazer isso é por meio do desenvolvimento sustentável, antecipado e contínuo, orientado por testes. Sempre aceite as mudanças requisitos do produto mesmo que estejam nos últimos estágios do processo de desenvolvimento. Essas mudanças iterativas (recorrentes) ajudam você a atender melhor às necessidades e aos desejos do cliente Entregue resultados funcionais, como produtos e serviços, com frequência. Essa é a única maneira de obter feedback contínuo do cliente e adaptar a próxima versão de acordo com o que os clientes realmente precisam A principal marca de um projeto bem-sucedido é um produto ou serviço em funcionamento solução que satisfaça as necessidades do cliente Tenha como objetivo o desenvolvimento sustentável orientado por testes. Sua equipe ágil deve ser capaz de manter um ritmo constante e um trabalho de alta qualidade indefinidamente A dedicação contínua à excelência técnica o ajudará a se adaptar ao feedback do cliente e a entregar um produto final que satisfaça as necessidades dele Membros da equipe e partes interessadas no projeto devem colaborar ativamente para a melhoria contínua. Trabalhar ativamente em conjunto é a única maneira de obter um entendimento claro e compartilhado para implementar o feedback do cliente Crie projetos com pessoas motivadas. Dê a eles o apoio e o ambiente de que precisam para realizar o trabalho A conversa cara a cara, pessoalmente, é a maneira mais eficiente de colaborar em projetos. afinal de contas, estamos todos um pouco cansados de reuniões por vídeo, neste momento!_ O melhor trabalho de projeto vem de equipes auto-organizadas. Quando as equipes conseguem se autogerenciar, elas precisam de menos supervisão e seu projeto pode progredir mais rapidamente A simplicidade é um elemento central da estrutura Agile. A simplicidade pode ser vista como a eliminação de todas as etapas e procedimentos desnecessários de seu processo de gerenciamento geral Lembre-se de avaliar constantemente o progresso da sua equipe em intervalos regulares. Use isso para ajustar seus sprints e processos futuros

**Como esses princípios ajudam?

O Manifesto Ágil lhe dá uma medida muito clara do que deve ser um produto bem-sucedido. Desde que ele satisfaça os desejos de seus clientes, é um bom produto. Ao enfatizar uma abordagem incremental e iterativa sustentável para o desenvolvimento de software, você pode suportar mudanças constantes sem ficar atolado ou esgotado. Isso o ajudará a manter um trabalho de alta qualidade

Como sua equipe está constantemente em contato com os clientes, não há chance de eles não entenderem o que os clientes realmente precisam de um produto

Além disso, ao seguir uma estrutura de projeto adaptável para alterar os requisitos, você poderá dar prioridade aos itens prioritários dos clientes, mesmo que eles só o tenham informado mais tarde. Chega de hiperventilar após solicitações de alteração de última hora!

À medida que você reduz etapas e processos desnecessários, fica mais fácil acelerar as coisas para lidar com as mudanças nas demandas do projeto

Quais são os 4 valores centrais do Agile?

Os 4 valores centrais do método Agile são:

Aqui está um detalhamento de cada uma delas:

A. A colaboração do cliente é fundamental

O manifesto do Agile também prioriza a satisfação do cliente em relação à negociação de contratos.

Esse valor do Agile afirma que a única maneira de realmente satisfazer o cliente é envolvê-lo continuamente no processo de desenvolvimento orientado por testes.

Sua equipe de projeto deve recorrer rotineiramente à sua base de clientes para obter experiência prática sobre como o produto está se desenvolvendo. Cabe então à sua equipe ajustar o projeto de acordo com as recomendações do cliente.

Esse processo constante de colaboração é a única maneira de criar um produto final que atenda aos requisitos do produto do cliente.

É claro que você poderia tentar simplesmente ler a mente deles para descobrir o que eles querem, mas não temos certeza de que isso será bem-sucedido!

B. Aceite a mudança

A maioria das outras metodologias de gerenciamento de projetos vê a mudança como um aumento desnecessário no custo do projeto. Isso torna o Agile a melhor metodologia de gerenciamento de projetos para

organizações sem fins lucrativos

especialmente para aqueles

planejando eventos

!

No entanto, esse não é o caso dos projetos Agile.

O Manifesto Ágil entende que a mudança é a única maneira de eliminar o desperdício e alcançar a melhoria contínua.

Isso porque as suposições iniciais sobre um projeto muitas vezes se mostram incorretas. E quando esse é o caso, tentar encaixar o

requisitos do projeto

a aplicação de um modelo de projeto que não se adapta a essas suposições errôneas leva a produtos inferiores que ninguém realmente quer!

*ahem* smartphones dobráveis *ahem*

É por isso que cada sprint ágil dá à sua equipe amplas oportunidades de revisar cada desenvolvimento do projeto e fazer alterações fáceis nelas, oferecendo maior flexibilidade.

C. Indivíduos em vez de software

Um dos principais benefícios do Manifesto Ágil é que ele prioriza os indivíduos e as interações em relação aos produtos e processos de software.

_Por quê?

Porque, por mais complexas e avançadas que sejam suas ferramentas e processos ágeis, sempre haverá um elemento humano associado a eles. E é esse elemento humano que é essencial para entender as necessidades do cliente e se adaptar a elas

D. Software de trabalho em vez de documentação extensa

O Agile prioriza a entrega de um software ou protótipo funcional em vez de documentar tudo cuidadosamente.

Por exemplo, quando há restrições de tempo, as práticas ágeis enfatizam a entrega de valor, ou seja, entregar um produto final acabado em vez de documentar o que está sendo feito para referência futura.

_Por quê?

Você sempre pode documentar as coisas mais tarde, mas se não priorizar a entrega do produto final, perderá o prazo!

Entretanto, isso não significa que essa metodologia de projeto considere a documentação inútil. Embora não a priorize tanto quanto a abordagem em cascata, a documentação é essencial para revisar os sprints e tentar otimizá-los.

_Você precisa de algo para olhar para trás e se orgulhar, certo?

Se quiser dar uma olhada mais detalhada nesses valores, consulte nosso guia detalhado sobre Valores ágeis .

Qual é a estrutura de uma equipe ágil?

Uma equipe ágil geralmente é uma unidade pequena com um proprietário de produto liderando o caminho, ajudando a equipe a entender o que os clientes precisam. O gerente de projeto, por sua vez, é responsável por fazer com que os membros da equipe de desenvolvimento façam seu trabalho corretamente.

No entanto, a melhor coisa sobre a metodologia Agile é que ela é adaptável a toda a configuração de sua empresa. É por isso que você raramente encontrará duas empresas praticantes de Agile com a exata mesma configuração de equipe!

Quer mais clareza sobre como as equipes ágeis funcionam? Aqui está nosso guia completo .

Quais são os diferentes métodos ágeis de gerenciamento de projetos?

Há muitas variações na metodologia de gerenciamento de projetos Agile.

Entretanto, quatro das mais populares são:

Aqui está um pequeno detalhamento de cada um:

1. Gerenciamento de projetos Scrum

O gerenciamento de projetos Scrum é um método popular de desenvolvimento ágil.

A estrutura do Scrum é caracterizada por:

Um Scrum Master (gerente de projeto) e uma equipe Scrum auto-organizada

Dividir todo o ciclo de vida do projeto de um produto em blocos de tempo separados, chamados sprints

Uma equipe Scrum que trabalha em sprints que duram de uma a quatro semanas

Grupos multifuncionais com responsabilidades sobrepostas

Melhor para: Projetos mais longos que evoluem e mudam constantemente. Por exemplo, desenvolver um novo produto de software quando não se tem certeza do que os usuários querem

Na ClickUp, nós adoramos o Scrum. Essa é uma das razões pelas quais também adoramos escrever sobre ele!

Para um breve resumo sobre ele, confira nosso artigo comparando Ágil vs Scrum .

E se você estiver realmente curioso sobre o Scrum, temos tons de recursos que explicam o que é e como funciona.

Para começar, recomendamos estes artigos: O que é o gerenciamento de projetos Scrum? O que é um Scrum Master? O que são funções do Scrum? O que são artefatos do Scrum? Quais são os valores do Scrum?

2. Kanban

Kanban é uma metodologia ágil visual que, por acaso, parece a mais nova técnica de organização de Marie Kondo.

A metodologia Kanban é caracterizada por:

Priorização a quantidade de trabalho que está em andamento em detrimento de todo o resto

Sempre visualizando suafluxos de trabalho para simplificar a programação e o gerenciamento de tarefas

Não ter um timeboxed ciclo de vida de desenvolvimento *Melhor para: Gerenciar projetos em que as prioridades mudam regularmentee as tarefas em andamento podem ser abandonadas

Aqui estão nossos guias detalhados sobre Gerenciamento de projetos Kanban e Quadros Kanban .

3. Desenvolvimento de software enxuto

O desenvolvimento enxuto de software é outro método de gerenciamento de projetos ágeis usado com frequência. Como você deve ter adivinhado pelo nome, trata-se de remover excessos desnecessários de seus projetos.

Aqui está uma rápida olhada em alguns dos princípios do Lean:

Minimização de atividades desnecessárias e de desperdício em todos os estágios do projeto

Concentrar-se no valor fornecido ao cliente final e otimizar o todo em vez de pequenas partes

Simplificar e encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento de software

Capacitar os membros individuais da equipe a trabalhar nas atividades do projeto por conta própria (algo que normalmente não está presente em um projeto Waterfall)

Melhor para: Simplificar os processos atuais e fornecer somente o que é valioso (não tudo o que é possível). Por exemplo, quando o tempo de desenvolvimento estiver muito alto e os usuários não estiverem adotando novos recursos, use os princípios Lean para resolver isso

Caso esteja se perguntando quais são esses princípios, aqui está nosso guia sobre_ Princípios do Lean .

4. XP (Extreme Programming, programação extrema)

A forma Extreme Programming de gerenciamento de projetos Agile é caracterizada por:

Concentrar-se nos aspectos técnicos do desenvolvimento de software em particular

Estabelecer estágios de projeto consistentes para os desenvolvedores de software

Priorizar a conversa cara a cara dentro das equipes multifuncionais

Melhor para: Projetos de desenvolvimento de software mais complexos

Se você estiver curioso sobre o XP, aqui está nosso artigo sobre_ o que é XP no Agile .

Como funciona o gerenciamento ágil de projetos?

O método de gerenciamento de projetos Agile pode ser dividido em dois processos distintos: planejamento e sprints.

Aqui está um guia passo a passo para ambos:

1. Planejamento do projeto

Como em qualquer outra metodologia, o processo Agile começa com reuniões de planejamento do projeto.

Entretanto, ao contrário da abordagem Waterfall, o método Agile enfatiza a agilidade e o mínimo de desperdício.

É por isso que a etapa de planejamento do Agile não deve ser desnecessariamente longa e detalhada. Basta seguir estas três etapas simples:

Projeto declaração de visão Esta é uma descrição rápida do escopo do seu projeto, marcos do projeto e entregáveis. Ele destacará a visão do produto, as especificações do produto visado e como ele atenderá às necessidades do cliente.

**Roteiro do produto

Seu roteiro do produto destaca todos os recursos que você está planejando adicionar às especificações do produto. Ele também mencionará como cada um desses recursos é benéfico e como ele ajuda o cliente.

A maioria dos roteiros também inclui um cronograma aproximado de quando se espera que cada recurso seja lançado.

**Backlog do produto

A carteira de produtos contém todos os itens em seu roteiro de produtos. No entanto, essa não é uma lista concreta de itens do backlog. A maioria das equipes adiciona recursos a esse backlog à medida que são feitas alterações e novos recursos são solicitados.

Ao contrário da metodologia Waterfall, o processo Agile prioriza as mudanças. É por isso que você nunca deve considerar o plano do projeto e o backlog como imutáveis. Em vez disso, encare-os como um esboço que você continuará editando à medida que o projeto ágil avança.

Aqui estão dois outros conceitos-chave que você deve ter em mente:

**Plano de liberação

Cada projeto terá vários planos de lançamento em estágios progressivos. Cada um desses planos incluirá um conjunto de recursos a serem lançados durante um ciclo de desenvolvimento específico, chamado de sprint. É como um roteiro para seus clientes, dando a eles uma ideia do que está por vir (e com o que devem ficar animados!)

**Aumento

É a entrega no final do sprint ágil, como um novo recurso que foi desenvolvido.

2. Sprints

Os sprints são a espinha dorsal de qualquer processo ágil. São ciclos curtos de desenvolvimento que podem variar de alguns dias a até mesmo algumas semanas.

Veja como eles ajudam:

Eles dividem o projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Em vez de olhar para uma meta de longo prazo, sua equipe divide o projeto em incrementos menores que são mais viáveis. Isso, por sua vez, leva a uma entrega contínua e a uma maior sensação de realização e motivação!

Os sprints dão à sua equipe a oportunidade de reavaliar constantemente o projeto em cada fase de desenvolvimento. Isso facilita a acomodação do feedback do cliente e a alteração das coisas

Há também quatro reuniões importantes associadas aos sprints. Aqui está uma breve descrição de cada uma delas:

Planejamento do sprint

As sessões de planejamento do sprint começam com a equipe do projeto concordando com as metas do projeto e entregáveis associados a ele. Eles analisarão quem precisa executar cada tarefa e o prazo esperado para esse sprint. Durante o estágio de planejamento do sprint, o backlog do sprint é criado.

O backlog é a espinha dorsal do seu projeto!

Para entender isso melhor, consulte nosso_ artigo detalhado sobre backlogs de sprint .

**Reuniões diárias do Scrum

Stand-up diário Reuniões do Scrum são uma parte essencial da estrutura do Scrum.

Essa reunião do Scrum geralmente é uma breve conversa cara a cara de 15 minutos que fornece às equipes do Scrum uma atualização diária do status do que está acontecendo.

Na metodologia Scrum, essas são reuniões que as equipes de software realizam diariamente para discutir os desenvolvimentos do dia anterior e planejar o futuro. Elas analisarão os obstáculos enfrentados, o que aprenderam e quaisquer adições ao backlog.

**Revisão de impressão

A revisão do sprint é uma reunião em que as equipes apresentam os resultados do projeto de um sprint ágil para o patrocinador do projeto, outras partes interessadas e os clientes. O proprietário do produto desempenha uma função ativa aqui e reunirá o feedback das partes interessadas e dos clientes e atualizará o backlog do produto de acordo.

Para uma visão abrangente dessa reunião, leia nosso artigo sobre_ revisões de sprint. Retrospectiva de sprint

A retrospectiva do sprint ocorre no final de cada sprint. É quando a equipe do projeto analisa todo o processo para descobrir o que funcionou e o que não funcionou. É uma ótima maneira de determinar o que precisa ser mudado em sprints futuros para alcançar a satisfação ideal do cliente. Saiba mais sobre retrospectivas de sprint

3. Histórias de usuários

Outro grande elemento do método Agile é a criação de histórias de usuários sobre os recursos ou produtos em que você está trabalhando. Isso força os desenvolvedores, os proprietários de projetos e os gerentes de produtos a fazerem um esforço conjunto para pensar em como o usuário responderá ao usar o recurso.

Dessa forma, você está se colocando no lugar dos clientes em vez de pensar para eles. Não ficaríamos surpresos se as equipes ágeis obtivessem uma pontuação muito alta nos testes de empatia como resultado!

Normalmente, as histórias de usuários são declarações curtas e descritivas. Isso pode ser armazenado na descrição da sua tarefa com o recurso em que está trabalhando ou no descrição da lista no ClickUp .

Aqui está um exemplo básico de uma história de usuário:

Como <<usuário>>, quero < > para que < >.

Com as histórias de usuários, a conversa muda de escrever requisitos detalhados para discutir como o recurso será usado e o que ele pode fazer.

Ao escrever histórias de usuários, pergunte: "O que o usuário fará e o que isso o ajudará a realizar?"

Às vezes, isso será diferente para os vários casos de uso . Muitas vezes, as equipes realizam essa atividade em conjunto com todas as partes interessadas relevantes (como o patrocinador do projeto) no início de um projeto ou sprint.

Se quiser ter uma visão detalhada de como todas essas partes se unem, confira nosso artigo explicando_ Desenvolvimento ágil de software E o_ Ambiente ágil .

Bloqueios com metodologias ágeis

Embora o gerenciamento ágil de projetos seja uma das metodologias de gerenciamento mais úteis, um ambiente ágil não se adequa a todas as equipes ou estruturas organizacionais.

Aqui estão três casos contra a adoção do Agile:

Se a sua equipe executiva e os gerentes de projeto são inexperientes e não estão acostumados a lidar com mudanças repentinas

Se a equipe de gerenciamento da sua empresa se sente culturalmente mais confortável trabalhando com processos de trabalho rígidos e padronizados

Se sua empresa adota uma abordagem de faroeste em relação a novos processos e não estabelece práticas recomendadas.

No entanto, isso não significa que as organizações tradicionais nunca conseguirão se adaptar a um ambiente de gerenciamento de projetos ágil.

Aqui estão três coisas que você pode fazer para se preparar para um ambiente ágil:

Desenvolver processos claros

As inconsistências nos processos e práticas ágeis foram eleitas a principal barreira para a adoção do Agile na América Latina 46% dos entrevistados no relatório State of Agile . Se a sua empresa pretende adotar a metodologia ágil, certifique-se de ter as principais partes interessadas no local e adote uma abordagem organizada.

Considere o treinamento e as certificações em Agile:

Organizações de treinamento credenciadas, como o Project Management Institute e a Agile Alliance, oferecem a você o treinamento e os recursos necessários para aprimorar a mentalidade ágil. Depois de colocar a cabeça no lugar e passar no exame PMI-ACP, você terá tudo o que precisa para se tornar um praticante ágil ou até mesmo um mentor ágil.

Para obter mais informações sobre isso, consulte o site_ 7 principais certificações de gerenciamento de projetos ágeis

Use a ferramenta certa de gerenciamento de projetos ágeis:

Ferramentas como o ClickUp foram criadas para práticas de gerenciamento de projetos ágeis. Quando começar a usá-las, você não terá dificuldade em abandonar as metodologias de gerenciamento existentes e adotar rapidamente uma metodologia ágil estrutura ágil em escala !

Aqui está nosso guia sobre o melhor_ Ferramentas ágeis **para ver melhor com o que você deveria estar trabalhando

Conclusão

Não é segredo que o gerenciamento ágil de projetos é uma das metodologias de gerenciamento de projetos mais populares do mundo.

Ela é simples e rápida para ajudar sua equipe a realizar suas tarefas e projetos rapidamente!

Além disso, como ela enfatiza a mudança em resposta ao feedback do cliente, você pode ter certeza de que estará lançando um produto que seus clientes adoram.

se estiver procurando adotar métodos ágeis de gerenciamento de projetos, por que não experimentar um software como o ClickUp?

Ele tem tudo o que você precisa para gerenciar seus projetos e sprints sem esforço! Inscreva-se hoje mesmo na versão gratuita e permanente do ClickUpBaixe o modelo de gerenciamento ágil