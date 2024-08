mais de 20 exemplos de quadros Kanban essenciais para 2024

O gerenciamento de projetos não deve ser preenchido com perguntas como:

"Qual é o status do _projeto? "_

"A águia já aterrissou?

"Posso ter uma visão?"

Afinal de contas, os gerentes de projeto e as equipes existem para gerenciar projetos, não missões secretas!

Você precisa que as coisas sejam tão claras e transparentes quanto possível. Dessa forma, ninguém será mantido fora do circuito.

E uma das maneiras mais fáceis de aumentar a transparência do projeto e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho é usar o **Estrutura Kanban .

Neste artigo, abordaremos o que é um quadro Kanban e destacaremos mais de 20 excelentes exemplos de quadros Kanban que você pode usar como inspiração para seus próprios projetos.

Vamos lá.

O que é um quadro Kanban?

Um quadro Kanban é um representação visual de seus processos de fluxo de trabalho com status simples nas colunas. É a ferramenta usada para o método Kanban, que é uma metodologia ágil que se concentra mais na comunicação da equipe, na melhoria contínua e na transparência.

Em um quadro Kanban, você cria filas de tarefas padronizadas, como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído", que refletem as necessidades do seu fluxo de trabalho.

Aqui está uma análise rápida da estrutura básica do quadro Kanban:

**Quadro principal: é onde você pode ver e gerenciar todo o projeto

Colunas: listas de tarefas que pertencem à mesma etapa do fluxo de trabalho

listas de tarefas que pertencem à mesma etapa do fluxo de trabalho Cartões: itens que representam uma tarefa. Você pode mover tarefas por diferentes estágios do projeto arrastando-as e soltando-as

itens que representam uma tarefa. Você pode mover tarefas por diferentes estágios do projeto arrastando-as e soltando-as **Limites de trabalho em andamento: limita o número de tarefas que podem ser colocadas nos diferentes estágios

**swimlanes do Kanban: faixas horizontais que ajudam a diferenciar entre atividades, equipes e serviços 🏊 Equipes ágeis adoram os quadros Kanban porque você não precisa de nenhum tipo de certificação Kanban para usá-los, e os gerentes de projeto adoram essa ferramenta porque ela exige muito pouco treinamento de funcionários !

Quais são os benefícios de um quadro Kanban no gerenciamento de projetos?

Visualização do trabalho em andamento : Uma estrutura básica de quadro Kanban é uma das maneiras mais simples e possivelmente a mais inteligente de visualizar fluxos de trabalho, tarefas e projetos. A combinação de cores dos cartões, além das faixas apropriadas, ajuda a saber que trabalho está sendo feito e o status desse trabalho.

: Uma estrutura básica de quadro Kanban é uma das maneiras mais simples e possivelmente a mais inteligente de visualizar fluxos de trabalho, tarefas e projetos. A combinação de cores dos cartões, além das faixas apropriadas, ajuda a saber que trabalho está sendo feito e o status desse trabalho. Otimizar o fluxo de trabalho : O objetivo do Kanban é limitar a quantidade de trabalho em andamento (WIP). Esse limite de WIP permitirá que os membros da sua equipe saibam que não devem iniciar novas tarefas até que as que estão em andamento sejam concluídas, ajudando-o a percorrer completamente os fluxos de trabalho sem ficar sobrecarregado.

: O objetivo do Kanban é limitar a quantidade de trabalho em andamento (WIP). Esse limite de WIP permitirá que os membros da sua equipe saibam que não devem iniciar novas tarefas até que as que estão em andamento sejam concluídas, ajudando-o a percorrer completamente os fluxos de trabalho sem ficar sobrecarregado. Melhoria contínua: A cada sprint, sua equipe pode medir a velocidade com que as tarefas passaram pelos estágios, o tempo de espera necessário para iniciar uma tarefa e quanto teve de ser devolvido para correção de erros após o controle de qualidade. Esse sistema Kaizen para identificar desperdícios (também parte do Metodologia Lean ) ajudará os membros de sua equipe a identificar economias - tanto de recursos quanto de tempo.

20+ Exemplos de quadros Kanban de gerenciamento de projetos

Prepare-se para o jogo, pois estamos prestes a jogar nosso ás mostrando a você alguns exemplos fantásticos de Kanban.

E se você já estiver familiarizado com as regras do jogo, poderá começar a criar um quadro Kanban on-line imediatamente; basta explorar o quadro Kanban do ClickUp!

1. Gerenciamento de projetos

Ser um gerente de projetos em tempo integral é como viver no mundo interminável de SimCity.

Ao jogar SimCity, você precisa gerenciar e priorizar recursos, criar estimativas precisas de orçamento e manter seus cidadãos (funcionários e outras partes interessadas) felizes.

parece familiar?

Mas se quiser vencer no jogo de gerenciamento de projetos, precisará tomar a atitude certa e começar a usar um sistema Kanban para organizar sua equipe e seus departamentos.

Para criar um quadro Kanban para gerenciamento de projetos, você pode criar um quadro simples com colunas para:

Requisitos de negócios

Pronto para começar

Em andamento

Delegado a clientes

Concluído

Seus cartões podem conter tarefas de todos os departamentos. Dessa forma, você pode criar um painel de gerenciamento de projetos e acompanhe em que cada membro da equipe está trabalhando em um determinado momento.

_Tudo isso parece bom no papel, certo?

Mas para iniciar seu projeto, você precisará colocar esse exemplo de Kanban em ação!

E se você acha que o papel ainda parece ser uma boa opção, seu projeto vai desmoronar como um castelo de cartas.

por que não jogar bem suas cartas e usar a melhor ferramenta Kanban que existe?

O ClickUp é uma das mais bem avaliado do mundo produtividade e Gerenciamento de projetos Kanban ferramentas usadas por equipes de várias empresas em todo o mundo.

Com Visualização da diretoria do ClickUp você pode:

Mover cartões usando o recurso de arrastar e soltar

Classificar tarefas por status, responsáveis, prioridade, etiquetas e datas de vencimento

Visualizar tarefas em todo o seu espaço de trabalho

Usar a barra de ferramentas multitarefa para fazer edições em massa

Definir um limite de trabalho em andamento

Adicionar belas imagens de capa e muito mais

Aqui está Modelo de quadro Kanban simples do ClickUp como exemplo da aparência de um quadro de gerenciamento de projetos Kanban:

Reúna todas as suas tarefas, prazos e detalhes do projeto em um só lugar com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp Faça o download deste modelo

2. Gerenciamento de produtos

Em vez de criar e usar um quadro Scrum em um ambiente de trabalho de alto nível, empresas de SaaS, fabricantes e desenvolvedores de software podem ganhar mais flexibilidade com os quadros Kanban.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de gerenciamento de produtos no ClickUp:

Exemplo de quadro Kanban de gerenciamento de produtos

Aqui estão alguns estágios que você pode adicionar a diferentes quadros Kanban de desenvolvimento de produtos:

A. Desenvolvimento de software:

Projeto

Desenvolvimento

Revisão de código

Testes/garantia de qualidade

Implementação

B. Manufatura enxuta:

Pedido

Programada

Produção

Inspeção

Expedição

Entregue

C. Desenvolvimento de Saas:

Atraso

Trabalho em andamento

Em revisão

Concluído

Os quadros Kanban de gerenciamento de produtos podem ajudá-lo a acompanhar os elementos cruciais do processo de desenvolvimento de produtos.

Por exemplo, se uma parte interessada quiser saber o status de um produto, a equipe de desenvolvimento de software pode simplesmente olhar para o quadro Kanban e atualizar essa parte interessada em segundos.

⭐️ Dica profissional: Gerencie o backlog do seu produto com o ClickUp, o software ideal de gerenciamento de produtos para 2022. Com recursos como Sprints, Sprint Automations, e Painéis de controle , você pode encerrar sem esforço qualquer história de usuário.

3. Recursos humanos

Se você não quiser que seu Departamento de RH para ser conhecido como o departamento de incêndio, você deve investir em ótimos aplicativos de software Kanban. _Por quê?

Com um quadro Kanban de RH, os recrutadores podem contratar e manter os melhores candidatos (e sua sanidade) com facilidade. Além disso, devido à maior eficiência, o experiência do candidato será muito mais favorável.

Aqui está um exemplo de quadro Kanban de RH:

Como você pode ver, essas fases detalhadas ajudarão os recrutadores a acompanhar o status de todos os candidatos, os cronogramas de entrevistas e outros KPIs de RH eles têm.

⭐️ Dica profissional: Acelere seus processos de RH com um Software de gerenciamento de projetos de RH como o ClickUp. De Modelos de contratação de candidatos para facilitar o rastreamento de candidaturas com a Visão de formulário, o ClickUp é o único recurso de que você precisa!

Com um quadro Kanban, sua equipe de vendas pode automatizar processos e mover os clientes por todo o pipeline, desde o primeiro ponto de contato até a compra final e o estágio de integração.

4. Vendas

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de gerenciamento de contas:

Acompanhe a última atividade de um usuário, as renovações de conta, os contatos e os riscos com o modelo de quadro Kanban do Account Manager da ClickUp

O modelo de quadro Kanban de gerenciamento de contas do ClickUp ajuda as equipes de vendas a acompanhar as renovações de contas, os riscos e muito mais. Faça o download deste modelo ⭐️ Dica profissional: minimizar a entrada de dados e mantenha os leads em movimento em seu pipeline com o ClickUp, um aplicativo de excelente software de gerenciamento de projetos de vendas disponível hoje.

Além disso, Brett Polvado, vice-presidente de operações de vendas da Assistentes de apelação recomenda o uso de automações.

"Usamos a automação para etiquetar cartões à medida que eles passam por nossas colunas, o que nos permite manter o foco na tarefa principal", diz ele.

Aqui está um exemplo de sua automação:

Via Appeal Wizards

5. Imóveis Um quadro Kanban imobiliário pode ajudar seus agentes de vendas a gerenciar seus leads, negociações e acompanhar o funil de vendas.

Aqui estão alguns estágios que você pode adicionar ao seu quadro Kanban de vendas:

Contatado

Interessado

Negociação

Contrato enviado

Contrato recebido

Assinado

Negócio fechado

Usando os estágios acima, sua equipe sempre saberá onde cada cliente em potencial está no processo de vendas dentro do seu cRM imobiliário . Além disso, seus agentes também saberão o melhor momento para entrar em contato com um cliente (não quando ele estiver com um pé na porta, literalmente).

Aqui está um exemplo de quadro Kanban do setor imobiliário:

⭐️ Dica profissional: use um software de gerenciamento de projetos imobiliários como o ClickUp para ajudar seus clientes a encontrar a casa dos sonhos deles. Dessa forma, você pode dizer: "se você gostou, então deveria ter feito uma oferta por ela!"

6. Construção

Um quadro Kanban de construção pode ajudar organizações de pequeno e grande porte a programar e gerenciar projetos de construção .

Veja a seguir algumas fases típicas de projetos de construção:

Planejamento

Iniciação

Licitação e aquisição

Construção

Fechamento

Com um quadro Kanban, você pode dividir cada fase da construção em tarefas menores.

Por exemplo, a fase de construção pode ser dividida em:

Demolição

Estrutura de armação

Colocação de concreto

Esses exemplos de cartões Kanban também podem ajudar construção ágil as equipes visualizam os estágios do projeto, identificam a escassez de recursos e identificam possíveis problemas antes que eles se transformem em falhas estruturais

Aqui está um exemplo básico de quadro Kanban para equipes de construção:

via Mapa de negócios ⭐️ _Dica construtiva: use o ClickUp, o aplicativo perfeito para a criação de gerenciamento de projetos de construção para construir um império de projetos bem-sucedidos.

Precisa de resultados concretos?

Precisa de resultados concretos?

7. Desenvolvimento criativo e de mídia

As equipes criativas podem usar quadros Kanban para acompanhar ideias, cronogramas, feedback do cliente e muito mais.

Aqui estão alguns estágios que podem ser adicionados a diferentes quadros Kanban de gerenciamento de mídia:

A. Planejamento da criação de conteúdo:

Solicitado

Em andamento

Aprovação de cópia

Planejamento

Implementação

Promoção

B. Sessão de fotos:

Conceito

Planejamento

Programado

Em andamento

Edição

Editado

Entregue

C. Quadros Kanban de conteúdo e calendário social:

Ideias

Programado para esta semana

Programadas para a próxima semana

Mais tarde neste mês

Publicado

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de produção de mídia:

Planeje, gerencie e produza seus vídeos com o Produção de vídeo Modelo de quadro Kanban da ClickUp

O modelo Modelo de quadro Kanban de produção de vídeo do ClickUp pode ajudá-lo a planejar sua filmagem de mídia, desde a pré até a pós-produção e tudo mais. Faça o download deste modelo

8. Administrador de educação

Pode ser incrivelmente desafiador para as instituições educacionais manterem seguras as informações dos funcionários e dos alunos.

_Por quê? _Ameaças externas e internas podem causar violações de dados em organizações educacionais. Por exemplo, se um aluno fizer o download de um livro didático gratuito em um site suspeito, ele pode rapidamente levar malware para as redes de computadores da instituição.

Felizmente, sua Departamento de TI pode visualizar incidentes de segurança com quadros Kanban, atender aos requisitos de conformidade e gerenciar atrasos e atualizações com facilidade.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de administração educacional:

⭐️ Dica profissional: gerencie sua divisão de TI com facilidade usando o sistema seguro software de gerenciamento de projetos educacionais com recursos como o ClickUp Autenticação de dois fatores e Permissões granulares, sua organização pode obter uma pontuação A+ em conformidade com a segurança.

9. Estudante

Como estudante, você pode facilmente criar um quadro Kanban usando o Excel ou o Google Sheets para ajudá-lo a organizar projetos, colaborar em projetos de grupo e acompanhar cronogramas e tarefas.

Aqui estão algumas colunas que você pode adicionar ao seu quadro Kanban de alunos:

Tarefas

Assunto

Tipo atribuído

Em andamento

Concluído

E se um projeto for muito grande, basta dividi-lo em tarefas menores para torná-lo mais gerenciável.

Por exemplo, digamos que sua tarefa seja ler a peça de William Shakespeare, Hamlet. em vez de adicionar "ler a peça inteira" na coluna "To-Do", você poderia adicionar:

Ler os atos 1 e 2

Ler o ato 3

Ler os atos 4 e 5

Agora, você não precisará mais se perguntar: "fazer ou não fazer o projeto ."

Além disso, os alunos podem dividir um projeto em grupo em tarefas menores e atribuir tarefas a membros específicos da equipe com Atribuições múltiplas do ClickUp do ClickUp. Dessa forma, os alunos podem acompanhar o progresso uns dos outros e garantir que o projeto em grupo seja enviado no prazo.

Aqui está um modelo de quadro Kanban para os alunos:

Psst... O ClickUp oferece aos estudantes um desconto de 35%.

10. Agendamento e gerenciamento de pacientes

Como a pandemia da COVID nos mostrou, as salas de emergência podem ficar lotadas rapidamente. É por isso que os estabelecimentos de saúde estão procurando maneiras de acelerar os serviços de atendimento de emergência.

_Não quero que seus pacientes fiquem sem paciência, certo?

Felizmente, você pode usar quadros Kanban para gerenciar o fluxo de trabalho de pacientes e funcionários com facilidade.

Veja como você pode configurar um quadro Kanban de agendamento de pacientes:

Crie colunas com os nomes dos médicos

Em cada coluna, liste os pacientes que foram atribuídos a esse médico específico

Inclua datas e horários, detalhes de contato e outros detalhes em seus cartões de pacientes

UsePrioridades do ClickUp para visualizar os pacientes que precisam de assistência urgente

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de agendamento de pacientes:

⭐️ Dica profissional: O ClickUp é compatível com HIPAA ferramenta de gerenciamento de projetos de saúde que oferece uma Modelo de gerenciamento de pacientes para ajudá-lo a começar imediatamente.

11. Brainstorming Sessões de brainstorming podem ajudar equipes e indivíduos a desenvolver ideias fantásticas, mas às vezes é preciso uma maneira de acompanhar o progresso dessas ideias. Você precisa da metodologia Kanban.

Ao usar a abordagem Kanban, as equipes criativas podem brincar de Survivor com suas ideias.

_Como?

Crie um quadro Kanban de brainstorming com uma coluna para todas as ideias potenciais. Em seguida, os membros da equipe podem votar nas ideias que acham que devem ser movidas para a próxima rodada ou para a coluna "To-Do".

Aqui está um exemplo de como poderia ser seu quadro Kanban de brainstorming:

**Está se perguntando como fazer um brainstorming eficaz?

Dê uma olhada_ 6 técnicas comprovadas de brainstorming **que o ajudarão a encontrar suas melhores ideias

12. Gerenciando ideias da empresa

Às vezes, pode ser benéfico fazer um brainstorming de forma assíncrona, em vez de em uma reunião de brainstorming.

Talvez alguém da equipe de marketing tenha uma ideia para o produto ou um representante do atendimento ao cliente tenha uma ideia para o marketing.

Nesse caso, pode ser útil configurar um quadro Kanban para coletar ideias e ver em que status essas ideias estão. Aleksandra Cygan gerente de projetos de TI da SurfistaSEO compartilha um exemplo de Kanban de gerenciamento de ideias em toda a empresa.

"Em nossa empresa, temos muitas pessoas criativas que frequentemente nos surpreendem com grandes ideias, portanto, para não perder essas ideias, foi criado este quadro Kanban. Aqui, todos na empresa podem saber no que a equipe de produtos está trabalhando atualmente (coluna "Transformado em projeto") e no que provavelmente trabalharemos em seguida (coluna "Ideias interessantes"). Trabalhando em um ambiente remoto, a transparência é muito importante e, graças a esse quadro, todos na empresa têm acesso a informações sobre quem está envolvido em qual projeto."

via SurferSEO

13. Controle de progresso e tempo

Os quadros Kanban são criados para o controle do progresso.

Mas a visualização Kanban do ClickUp torna isso muito mais fácil, permitindo que você adicione Estados de Tarefas Personalizadas ao seu fluxo de trabalho Kanban. Dessa forma, você pode acompanhar o progresso do projeto da maneira que você quiser.

Além disso, você pode classificar seus cartões por Estados para acompanhar de perto seu progresso.

E, embora os quadros Kanban não possam controlar o tempo diretamente, você pode controlar o tempo junto com seu quadro Kanban com Rastreador de tempo nativo do ClickUp .

Você sabe o que dizem: você não pode fazer tudo e, se tentar, fará menos ainda!

14. Lançamento de um novo livro Elizabeth Harrin elizabeth Harrin, FAPM, diretora e autora de Engaging Stakeholders on Projects, usa

modelos de diretoria configurar e acompanhar o progresso de muitos projetos, inclusive lançamentos de produtos.

"No momento, tenho um quadro criado para apoiar a redação de um novo livro que será lançado no próximo ano. Em vez das tradicionais colunas "a fazer", "fazendo" e "feito", o fluxo de trabalho gira em torno da escrita, criação de gráficos, produção, pré-venda e marketing, de modo que eu possa acompanhar o que a minha editora precisa, o que o nosso designer gráfico está fazendo e me responsabilizar por terminar o texto", diz ela.

Aqui está o exemplo de seu quadro Kanban para acompanhar o progresso de seu mais novo projeto de livro:

via Elizabeth Farrin

15. Marketing As equipes de marketing precisam gerenciar projetos prazos, analisar o feedback do cliente e impulsionar as campanhas. No entanto, sem uma forma de acompanhar o progresso, seria impossível saber se a sua equipe está à frente do jogo ou atrasada.

Felizmente, sua equipe de marketing pode acompanhar diferentes atividades da equipe, desde gerenciamento do design do site para SEO, com um quadro Kanban.

Seu quadro Kanban de marketing pode conter os estágios como:

Backlog

A fazer

Em andamento

Aprovação pendente

Rejeitado

Final

Além disso, você pode adicionar uma coluna "In Campaign" (Em campanha) para acompanhar as promoções ao vivo.

Além disso, você pode usar o Kanban swimlanes para ajudar as equipes a distinguir entre atividades diferentes e de marketing, como "métricas de marketing" e " boletim informativo semanal ."

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de campanha de marketing no ClickUp:

Mantenha o controle do seu fluxo de trabalho de marketing e das próximas campanhas com o modelo de quadro Kanban de acompanhamento de campanhas do ClickUp Faça o download deste modelo ⭐️ Dica profissional: Planeje e edite de forma colaborativa suas campanhas de marketing com Documentos do ClickUp . Você pode até saber quando alguém está fazendo edições em tempo real com a Detecção Colaborativa

16. Processo de produção de conteúdo Pode ser útil visualizar os diferentes status das operações de conteúdo em um quadro Kanban.

Por exemplo, um artigo pode estar no estágio de rascunho ou de backlog, e diferentes partes interessadas podem gerenciar diferentes partes do processo. Kashyap Trivedi , profissional de marketing de crescimento da Colega de vendas fornece um exemplo do quadro Kanban de sua equipe para gerenciar suas operações de conteúdo.

"Usamos um quadro Kanban para gerenciar o fluxo de conteúdo da nossa equipe de marketing. Basicamente, dividimos toda a jornada de conteúdo em uma série de etapas e a transformamos em um pipeline. Quando o cartão de conteúdo é movido para o próximo estágio, as pessoas relevantes recebem a próxima tarefa usando uma automação."

Aqui está o quadro Kanban de marketing de conteúdo deles:

via Salesmate

bônus: veja como você pode gerenciar fluxos de trabalho de conteúdo no ClickUp e criar um banco de dados de conteúdo .

17. Suporte e emissão de tíquetes

A menos que você queira obter um "bilhete só de ida" para clientes perdidos, as equipes de suporte e emissão de tíquetes devem trabalhar rapidamente para resolver os problemas dos clientes.

Mas não se preocupe, os quadros Kanban podem oferecer algum suporte à sua equipe!

Por exemplo, digamos que um membro da equipe de suporte ao cliente veja que um cliente relatou um bug sobre seu site de comércio eletrônico.

O membro da equipe de suporte registra o problema no quadro Kanban e o atribui a um dos desenvolvedores. O desenvolvedor pode analisar rapidamente a situação, resolver o problema e movê-lo para a coluna "Concluído".

Aqui está um exemplo de quadro Kanban para equipes de suporte:

⭐️ Dica profissional: Simplifique seu sistema de tíquetes usando Integrações do ClickUp com Zendesk , Frente , SupportBee e muito mais.

18. Gerenciamento de projetos pessoais

Você também pode usar quadros Kanban para projetos pessoais, como planejamento de férias, reformas de casas e muito mais.

Embora os bloqueios da COVID não nos deixem viajar, vamos ver como um quadro Kanban pessoal pode nos ajudar a planejar nossos futuros planos de férias.

Você pode usar as fases padrão, como to-do, em andamento, concluído, ou pode adicionar colunas como:

Administração

Embalagem

Atrações turísticas

Alimentos e bebidas

Embora provavelmente todos nós estejamos cansados de adicionar fundos de férias às nossas chamadas do Zoom, é uma boa ideia adicionar imagens de praias ao seu quadro de férias.

Aqui está um quadro Kanban pessoal que garantirá que você não se esqueça de levar o protetor solar:

⭐️ Dica pessoal: Mantenha o controle de qualquer tarefa durante as férias usando Aplicativos móveis do ClickUp para iOS e Android e o Modo off-line.

19. Gerenciamento de inventário

Os quadros Kanban podem ajudar as empresas a gerenciar seu fluxo de estoque .

Por exemplo, os limites de trabalho em andamento nos quadros Kanban podem ajudar as equipes a manter a quantidade mínima de estoque necessária. Chega de compras excessivas e de encher o depósito com toneladas de caixas.

acho que se pode dizer que, sem os quadros Kanban, sua equipe de gerenciamento de estoque estaria presa em uma caixa

Para gerenciar seu estoque de forma eficiente, você também pode adicionar detalhes aos seus cartões, como custo, local e data de entrega.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de gerenciamento de estoque no ClickUp:

⭐️ Dica divertida: controle seu inventário com Campos personalizados do ClickUp adicionando status exclusivos como custo por unidade, quantidade do pedido e datas do próximo pedido ao seu processo de trabalho.

20. Planejamento semanal

Todos nós já estivemos em uma situação em que definimos toneladas de metas impressionantes para a semana, mas acabamos com resultados não tão impressionantes.

Afinal, sete dias tornam uma pessoa fraca.

Ba dum tss!* 🥁

Felizmente, é possível usar um quadro Kanban de planejamento semanal para planejamento ágil de sprint , criação de hábitos, gerenciamento de tarefas e muito mais.

Veja como você pode configurar um quadro de tarefas semanal:

No início de cada semana, selecione alguns cartões que você pode realizar naquela semana

Trabalhe em um cartão de cada vez

Adicione subtarefas a cada item de trabalho

Crie raias para as semanas dois, três e assim por diante

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban que o ajudará a realizar suas metas semanais :

⭐️ Dica profissional: nunca se esqueça de realizar uma tarefa semanal configurando essas tarefas para se repetirem automaticamente com Tarefas recorrentes do ClickUp .

21. Gerenciamento de portfólio

Os quadros Kanban de portfólio podem ajudar os funcionários e as partes interessadas a entender os objetivos de sua organização.

Para criar um quadro Kanban de gerenciamento de portfólio, basta delinear os objetivos da sua empresa e dividi-los em itens acionáveis usando raias.

Use a primeira raia para os objetivos, a segunda para os projetos que o ajudarão a atingir esses objetivos e a terceira para as tarefas menores que o ajudarão a concluir seus projetos.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de iniciativas estratégicas simples:

⭐️ Dica divertida: combine seu quadro Kanban com os Portfólios do ClickUp para obter uma visão geral de alto nível do progresso das iniciativas alinhadas.

22. OKRs OKR significa objective e key results.

Um objetivo é uma meta que você deseja atingir, e os principais resultados são tarefas ou etapas menores que o levarão até lá. Por exemplo, se sua meta é fazer uma luta de comida, um de seus principais resultados poderia ser dar o primeiro soco (na fruta). 😜

Para configurar um quadro de objetivos e principais resultados, você precisará criar duas raias: uma para seus objetivos e outra para seus principais resultados.

Se estiver definindo metas de negócios, você pode adicionar swimlanes extras para representar várias metas de alto nível em todos os departamentos e separar os principais resultados nos quais as equipes trabalharão.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban OKR:

Fonte: Mapa de negócios ⭐️ Dica divertida: Defina, acompanhe e obtenha atualizações de progresso em tempo real sobre seus OKRs com as Metas do ClickUp

23. Gerenciamento de eventos

Os quadros Kanban também podem ajudá-lo a planejar casamentos, festas, eventos de trabalho e muito mais.

Para criar um gerenciamento de projetos de eventos Quadro Kanban, você pode usar as colunas padrão do quadro Kanban e adicionar imagens de designs, bolos e muito mais. 🎂

E se você tiver que esperar pela aprovação de contratos ou faturas, basta adicionar uma coluna "Pendente" ao quadro.

Aqui está um exemplo de um quadro Kanban de planejamento de casamento:

⭐️ Dica divertida: por que não se preparar com um fantástico software de gerenciamento de projetos de eventos confie em nós, não estaríamos propondo essa ideia a você se vocês não fossem uma combinação perfeita! 💞

24. IT e gerenciamento de mudanças O gerenciamento de sistemas de TI e o gerenciamento de mudanças exigem fluxos de trabalho eficientes, e o uso do Kanban é uma opção natural.

De acordo com Clint Lindstrom, gerente de TI da Prime Retail Services "Os quadros Kanban nos permitiram concluir os projetos no prazo e dentro ou abaixo do orçamento. Não há mais ambiguidade para itens de ação e é fácil ver onde algo estagnou, por que estagnou e como você pode corrigir o problema."

É importante definir suas colunas e refletir as tarefas que agregam valor em vez de apenas os estágios.

Lindstrom forneceu um exemplo de seu fluxo de trabalho Kanban abaixo:

Fonte: Prime Retail Services

Neste exemplo, você pode ver etapas claramente definidas em vez de usar categorias genéricas, como "Em andamento".

Como criar um exemplo de quadro Kanban

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento

ClickUp, é claro! Com quadros Kanban digitais que economizam tempo e permitem que cada equipe gerencie vários fluxos de trabalho e colabore de forma mais inteligente, os exemplos de quadros Kanban do ClickUp podem ser ampliados e dimensionados para qualquer tamanho de equipe. Monte sua solução Kanban preferida começando com esses recursos Kanban no ClickUp:

🚦 Limites de trabalho em andamento ClickApp **Os limites flexíveis não impedem que as tarefas sejam criadas, movidas ou atualizadas, mesmo que isso faça com que a coluna ultrapasse o limite de WIP definido

👤 Eu Modo : veja apenas as tarefas atribuídas a você, incluindo comentários e listas de verificação pelas quais você é responsável

📱 Visualização do quadro no celular : o aplicativo móvel ClickUp o ajudará a gerenciar projetos enquanto você estiver em trânsito

🤖 Automações do ClickUp **Os membros podem automatizar o trabalho, como atribuir tarefas com base em critérios, atualizar status, enviar e-mails para clientes potenciais e muito mais Experimente o Board View no ClickUp