7 etapas úteis no processo de tomada de decisão (com modelos)

As decisões são um fato da vida - quer você tenha que decidir o que quer para o jantar, qual candidato contratar para a função de líder de TI ou quais produtos colocar no mercado este ano. Todos os dias fazemos escolhas que podem levar ao progresso ou resultar em consequências.

Por trás dessas decisões há um processo complexo de várias etapas.

O controle sobre esse processo fortalece a tomada de decisões e leva a resultados mais bem-sucedidos. Você não só aprende a tomar decisões excelentes, mas também aprende com as decisões ruins para não cometer os mesmos erros duas vezes.

Com este guia sobre o processo de tomada de decisão, você aprenderá sete etapas essenciais para tomar decisões melhores. Abordaremos os diferentes tipos de métodos de tomada de decisão que você pode utilizar em seus negócios.

Além disso, destacaremos

modelos de tomada de decisão

para que sua equipe desenvolva produtos lucrativos e atinja as metas da empresa. 👀

O que é o processo de tomada de decisão?

O processo de tomada de decisão é um procedimento passo a passo projetado para criar soluções para problemas com base na compilação de informações, no exame das várias opções e na escolha de como proceder.

Desde a identificação do problema até a análise de todas as opções e

implementação de um plano

de ação, o processo de tomada de decisão em sete etapas é adequado para decisões de negócios, bem como para escolhas pessoais mais complicadas. 🌻

Tipos de métodos de tomada de decisão

Há vários tipos diferentes de modelos eficazes de tomada de decisão, incluindo racional, criativo e intuitivo, para citar alguns. A escolha do modelo certo depende do nível de suas habilidades de tomada de decisão, da quantidade de tempo que você tem, da natureza da decisão e de sua estratégia geral de tomada de decisão.

Aqui está uma breve descrição dos diferentes modelos de tomada de decisão para tentar encontrar possíveis soluções para seus bloqueios. 🤔

Modelo de tomada de decisão racional

Um modelo de decisão racional e informado concentra-se em apresentar logicamente todas as diferentes soluções alternativas. É o modelo mais popular, mas também pode exigir muito tempo em termos de pesquisa.

Com esse modelo, você identificará todas as possíveis soluções e, em seguida, analisará os prós e os contras de cada uma para tomar uma decisão eficaz. É o melhor modelo para tratar de problemas que têm grande impacto sobre os projetos ou sobre a empresa como um todo, pois envolve uma abordagem cuidadosa e metódica.

Modelo intuitivo de tomada de decisão

O modelo intuitivo trata de fazer escolhas com base em sentimentos e instintos. É ideal em situações em que há

restrições de tempo

já que você pode agir rapidamente.

Entretanto, essa abordagem é melhor reservada para a equipe experiente em tomada de decisões de negócios que já lidou com problemas semelhantes anteriormente. Como você não está trabalhando com dados, é necessário ter experiência prévia com reconhecimento de padrões para aproveitar isso de forma eficaz.

Modelo de decisão baseado em reconhecimento

Esse modelo combina as abordagens de métodos racionais e intuitivos, mas o fator definidor é que você avalia apenas uma solução possível, em vez de todas as alternativas disponíveis. Veja como esse modelo funciona:

Identificar o problema Trabalhe em uma solução, visualizando mentalmente os impactos e os resultados Colocar o plano em ação, se o resultado previsto for aceitável

Novamente, esse modelo de tomada de decisão é mais adequado para especialistas e líderes empresariais. É ideal para ser usado em situações em que há pressão de tempo.

Modelo de tomada de decisão criativa

Essa abordagem de tomada de decisão combina partes do modelo racional e do modelo intuitivo. Ela começa com a coleta de informações sobre o problema e a apresentação de possíveis soluções. Em vez de analisar os prós e os contras de cada uma delas, você deixa que sua intuição e seu subconsciente assumam o controle, levando-o a um curso de ação que é então testado.

Essa solução iterativa de resolução de problemas é ideal para brainstorming e para tomadores de decisão experientes, como empreendedores.

Modelo de tomada de decisão Vroom-Yetton

O modelo

Modelo Vroom-Yetton

usa sete perguntas do tipo sim ou não e cinco estilos eficazes de tomada de decisão para guiá-lo até a melhor decisão. É um dos modelos mais complexos, pois você precisa usar uma árvore de decisão para chegar à melhor opção com base em como você responde às perguntas e em qual estilo você escolhe.

Esse modelo é melhor para equipes e tomada de decisões colaborativas. A estrutura tem etapas incorporadas para segmentar o trabalho e atribuir responsabilidade pela tomada de decisões.

7 etapas do processo de tomada de decisão

Pronto para descobrir uma maneira melhor de tomar decisões informadas? Percorra este modelo de tomada de decisão em sete etapas quando se deparar com um dilema difícil. Desde a coleta de informações até a ponderação de todas as opções, você tomará decisões mais bem informadas que podem fazer a diferença quando se trata de seus objetivos. ✨

1. Identifique a decisão que você precisa tomar

A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir qual decisão está tentando tomar. Talvez você tenha um obstáculo quando se trata de

execução do projeto

ou talvez você tenha uma escassez de recursos.

Seja qual for o caso, você precisa definir claramente o problema e

escopo do trabalho

antes mesmo de começar a pensar em soluções. Para descobrir qual decisão você precisa tomar, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

Qual é o problema específico? Tenha cuidado para não ser muito abrangente ou agrupar vários problemas. Identifique exatamente qual é o problema e quais membros da equipe são diretamente afetados

Tenha cuidado para não ser muito abrangente ou agrupar vários problemas. Identifique exatamente qual é o problema e quais membros da equipe são diretamente afetados **Há uma meta vinculada a essa decisão? Priorize todos os problemas que estejam diretamente ligados às metas do projeto. Torne o problema mensurável para que você possa ver como ele afeta a meta depois de ter tomado uma decisão

Como você saberá se a decisão causou impacto? Ao tomar decisões, você espera resultados. Descubra como você avaliará se a decisão que tomou é a correta

Uma matriz de decisão de grade de suposições o ajuda a determinar os melhores resultados com informações relevantes para identificar soluções alternativas

2. Reunir informações interna e externamente

Tomar decisões informadas é quase sempre melhor do que simplesmente fazer uma escolha aleatória. Essa etapa do processo de tomada de decisão é fundamental para o seu sucesso.

Comece reunindo informações relevantes internamente. Procure situações passadas em que sua equipe ou empresa lidou com um problema semelhante e encontrou uma solução. Analise

a documentação do projeto

para obter insights sobre o que levou ao problema em questão.

Trabalhe em seu departamento e em departamentos relacionados para coletar dados históricos sobre problemas semelhantes e as decisões relacionadas a eles. Analise suas experiências anteriores e anote todos os insights ou informações relevantes.

Em seguida, saia de sua organização para encontrar informações disponíveis. A pesquisa de mercado é uma excelente maneira de ver se os concorrentes estão tendo problemas semelhantes. Analise estudos e considere a possibilidade de trabalhar com um consultor se precisar de mais informações ou conhecimento especializado.

3. Determine as possíveis soluções

Depois de ter todas as informações necessárias, é hora de começar a analisar as opções disponíveis. Na maioria dos casos, haverá mais de uma solução em potencial para o problema. Tomar a decisão certa dependerá das necessidades de sua empresa e do ambiente de mercado em um determinado momento.

Por exemplo, digamos que você trabalhe como gerente de projetos de marketing e sua meta neste trimestre seja aumentar as conversões em 300%. Suas opções possíveis podem ser investir em publicidade paga, criar novos conteúdos de blog ou realizar campanhas de mídia social.

Há também cenários em que você pode escolher alguns modelos de tomada de decisão ou soluções diferentes em vez de apenas um curso de ação. Tenha cuidado com os preconceitos, principalmente se você já trabalhou em um problema semelhante no passado.

O fato de uma solução ter funcionado uma vez não significa que ela seja sempre a melhor opção em situações semelhantes. ✍️

4. Pese as evidências de cada opção

Agora que você conhece suas opções, é hora de começar a pesar as evidências para ver qual é o melhor curso de ação. Examine como sua empresa ou seus concorrentes responderam a situações semelhantes no passado.

Faça uma lista dos prós e contras de cada uma das opções. Considere se alguma delas oferece recompensas adicionais além de resolver o problema em questão. Para fazer isso, use

modelos de planejamento estratégico

e métodos como análise SWOT e

matrizes de decisão

.

5. Tomar a decisão final

Agora é o momento de tomar uma decisão final e escolher um curso de ação. Com base nas informações que você reuniu e na análise de todas as opções, decida como deseja proceder.

Talvez você combine aspectos de algumas soluções diferentes. Talvez você escolha uma abordagem específica para resolver o problema. Considere todas as evidências, analise as alternativas e escolha a melhor solução.

6. Tome uma atitude em relação à sua decisão

Você dedicou tempo e esforço para analisar suas opções e fez uma escolha. Em seguida, você precisa

criar um plano

e colocá-lo em ação.

Crie um plano de projeto que defina as partes interessadas afetadas e quais membros da equipe desempenharão uma função. Endereço

alocação de recursos

e planeje o orçamento para incluir suas novas soluções.

Priorizar projetos

e tarefas e destaque todas as dependências que possam afetar o resultado de seu curso de ação.

Crie uma estrutura clara de expectativas para todos os membros da equipe e identifique os responsáveis pelas decisões na fase de ação. Como

Chris Small, vice-presidente da Soundstripe, disse

"A comunicação é fácil quando há apenas um canal entre a decisão e a ação"

Divida as tarefas em fases fáceis de gerenciar e certifique-se de que todos saibam quem é responsável por quais decisões e ações. ✅

7. Conduzir uma revisão

Na primeira etapa, você estabeleceu métricas e critérios de avaliação para as soluções de problemas. Avalie se você tomou a decisão certa realizando uma revisão do processo de tomada de decisão.

Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer a si mesmo no final do processo de tomada de decisão:

Você tomou uma boa decisão?

A decisão teve algum impacto negativo?

Como a decisão afetou as partes interessadas?

Havia uma solução melhor?

O problema foi resolvido?

Onde você poderia ter feito um trabalho melhor no processo de tomada de decisão?

Tomar medidas é importante, mas reservar um tempo para revisar suas decisões é igualmente essencial. Agende uma revisão da tomada de decisões em seu

cronograma do projeto

para reunir informações sobre o que funcionou e o que não funcionou.

Colaborar com os membros da equipe

para discutir suas opiniões sobre o processo e os resultados.

Modelos de tomada de decisão para sua equipe

Pronto para implementar bons processos de tomada de decisão? Esses modelos de tomada de decisão do ClickUp facilitam sua vida, seja você um proprietário encarregado da tomada de decisões de negócios ou um gerente de projeto que lidera uma equipe de estrelas do rock. 💪

1. Documento de estrutura de tomada de decisão

O documento

Documento da estrutura de tomada de decisões do ClickUp

é uma maneira fácil de criar um estudo para resolver um problema e escolher a melhor solução.

Preencha as etapas do modelo, incluindo a identificação do problema, as possíveis soluções e os impactos nos negócios. A estrutura permite que você coloque todas as suas ideias em um só lugar, possibilitando uma análise melhor.

2. Árvore de decisão

Use

Árvore de decisão do ClickUp

para mapear possíveis opções e soluções em um quadro branco visual. Esse modelo é ideal para equipes que desejam promover discussões internas sobre as melhores abordagens.

As etapas codificadas por cores facilitam a identificação de obstáculos e desafios ao longo do processo. O melhor de tudo é que o modelo foi projetado para ser colaborativo, de modo que você pode obter a contribuição de vários membros da equipe em todos os departamentos.

3. Registro de decisões de gerenciamento de projetos

Com

Registro de decisões de gerenciamento de projetos do Clickup

o registro de decisões de gerenciamento de projetos da Clickup captura e rastreia todos os processos de tomada de decisão em um painel fácil de gerenciar. Cinco opções de status diferentes e três campos personalizados facilitam a visualização do estágio do processo em que cada decisão se encontra.

Os quatro tipos de visualização permitem classificar pelo calendário para ver o que está acontecendo agora ou visualizar o quadro de decisões para ter uma visão geral mais ampla.

4. Registro de decisões

Documente os critérios de decisão, monitore o progresso e avalie os resultados com o

Registro de decisões do ClickUp

. Projetado como uma ferramenta abrangente, ele é ideal para gerenciar seu processo racional de tomada de decisões do início ao fim. Use-o para criar um plano de solução de problemas em departamentos, em nível de empresa e em projetos específicos.

Domine o processo de tomada de decisão com o ClickUp

Você toma decisões todos os dias e, nos negócios, esse é um componente essencial para atingir as metas. Gastar tempo escolhendo a abordagem correta com base em suas necessidades comerciais específicas é essencial, seja você um gerente de projeto ou um empresário.

Quer esteja tomando decisões importantes que afetam os resultados financeiros da empresa ou procurando maneiras inovadoras de atender aos clientes, é fundamental refletir sobre as decisões que toma. Agir precipitadamente pode levar a erros, mas processos adequados, como a estrutura de sete etapas e os métodos acima, podem ajudá-lo a tomar decisões melhores.

Prepare você e sua equipe para o sucesso e

comece a usar o ClickUp

para fortalecer seus processos de tomada de decisão. De modelos que facilitam o registro de decisões a árvores de decisão para mapear seu processo de pensamento, você encontrará inúmeras maneiras de tomar decisões com mais eficiência. 🙌