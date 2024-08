Gráfico de Gantt vs. Quadro Kanban: Como gerenciar seu projeto

À medida que as equipes de projeto se tornam mais globalizadas e multifuncionais, os gerentes de projeto reavaliam continuamente os processos. E essa é uma tarefa delicada! Muitas mudanças ao mesmo tempo podem prejudicar a produtividade de uma equipe e, por outro lado, melhorias lentas inevitavelmente prejudicam a inovação.

Você já encontrou ferramentas sofisticadas, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, mas não está totalmente convencido de que uma delas seja a solução de processo certa para as necessidades do seu projeto e da sua equipe.

Este guia explicará as diferenças entre o gráfico de Gantt e o quadro Kanban, como usar cada um deles para o gerenciamento de projetos e quais pontos você deve considerar ao escolher.

Gráfico de Gantt vs. Quadro Kanban: Um mergulho profundo

É importante observar que esses dois ferramentas de gerenciamento de projetos não são melhores que as outras. a forma como uma ferramenta de gerenciamento de projetos é introduzida, treinada e adotada faz toda a diferença para o sucesso. A melhor abordagem para decidir entre um gráfico de Gantt ou um quadro Kanban para seu projeto é a seguinte:

Os gráficos de Gantt são melhores para acompanhar projetos relacionados e complexos que duram semanas, meses e até anos. Um caso de uso diário é um gerente de projeto que visualiza o progresso de suas campanhas em várias equipes.

Os quadros Kanban são mais adequados para focar o fluxo de trabalho contínuo, a priorização de tarefas individuais e os limites de trabalho em andamento. Um caso de uso cotidiano é o de equipes de desenvolvimento de software que visualizam todo o trabalho em andamento à medida que as tarefas passam por cada estágio até a conclusão.

Agora vamos dar uma olhada nos detalhes de cada um deles para continuar nosso confronto entre o gráfico de Gantt e o quadro Kanban!

O que é um gráfico de Gantt?

Um gráfico de Gantt é um diagrama de barras horizontais que ilustra as datas de início e de vencimento do cronograma de um projeto. Os gráficos de Gantt também mostram importantes marcos do projeto e como as tarefas dependem umas das outras. Esses recursos ajudam as equipes a planejar projetos detalhados e complexos em qualquer período de tempo.

Os seis principais componentes de um gráfico de Gantt típico são:

Agendar tarefas acompanhe o andamento do projeto e gerencie os prazos com a visualização de Gantt no ClickUp

Marcosdatas cruciais para a conclusão no prazo e o sucesso de um projeto, identificadas por um símbolo Setas/Linhas: indicam quais tarefas estão bloqueando e aguardando outras (chamadas dedependências) Marcador de linha: especifica a data atual para ver rapidamente quanto trabalho ainda resta a ser feito Barras horizontais: representam o período de tempo das tarefas individuais do projeto Barra lateral esquerda: lista todas as tarefas do projeto envolvidas no projeto Escala de tempo: mostra categorias de datas em dias, semanas ou meses

5 razões para escolher um gráfico de Gantt como sua ferramenta de gerenciamento de projetos

Fundamentalmente, um gráfico de Gantt configurará e apoiará as atividades da sua equipe, de modo que as tarefas individuais tenham tempo e recursos dedicados para serem concluídas. Aqui estão cinco motivos para escolher um gráfico de Gantt em vez de um quadro Kanban:

1. As tarefas e subtarefas têm prazos específicos para entregar um projeto inteiro no prazo

Como na metodologia em cascata, os gráficos de Gantt descrevem claramente a ordem do cronograma de tarefas para que os membros da equipe saibam se uma tarefa está aguardando o início ou a conclusão de outra tarefa para poder começar. Por exemplo, a tarefa de um designer para criar os ativos criativos da campanha não pode começar se ele não tiver o rascunho do conteúdo de um redator. O gerente de projeto precisa estar ciente desse tempo porque todo o cronograma do projeto estará em risco se o trabalho for enviado com atraso.

Reprogramar dependências para visualizar o impacto das alterações de data de vencimento nas tarefas dentro da visualização de Gantt no ClickUp

2. Você deseja acompanhar as tarefas mais importantes para que seu projeto não fique atrasado em relação ao cronograma

A caminho crítico em um gráfico de Gantt é a cadeia de tarefas essenciais para concluir o projeto no prazo. Com o caminho crítico, você pode evitar tarefas não críticas. Isso o ajudará a atribuir mais recursos às tarefas críticas e a reduzir os tempos de conclusão.

O caminho crítico verifica todas as tarefas no gráfico de Gantt para determinar a integridade do cronograma geral

3. Você deseja dividir um projeto complexo em partes gerenciáveis

A O gráfico de Gantt é o panorama visual perfeito para se ter uma visão geral e, ao mesmo tempo, fornecer informações sobre as partes de uma tarefa. Ele responde a perguntas importantes, como:

Em que estágio o departamento XYZ entra no projeto?

Quais são os requisitos para cada projeto/tarefa?

Quais projetos ou tarefas são marcos?

XYZ é um projeto, uma tarefa ou uma subtarefa?

Se precisar ajustar as datas de início e de vencimento de um projeto, isso é simples de fazer em um gráfico de Gantt moderno*! Arraste e solte uma tarefa ou todo o cronograma para refletir as novas datas de início/expediente.

Remapear datas de início e de vencimento em gráficos de Gantt no ClickUp com uma ação de arrastar e soltar

Os gráficos de Gantt ajudam a gerenciar vários cronogramas em uma única visualização

Os gráficos de Gantt oferecem uma visão panorâmica de todo o projeto

Os gráficos de Gantt destacam as dependências e o caminho crítico

**Contras do gráfico de Gantt

As barras horizontais em um gráfico de Gantt podem induzir ao erro ao determinar os recursos ou a quantidade de trabalho necessária para a conclusão

A colaboração com equipes para criar um gráfico de Gantt pode ser difícil para usuários iniciantes

Com o passar do tempo, a manutenção dos gráficos de Gantt pode se tornar um desafio

O que é um quadro Kanban?

A Quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho ideal para projetos sem a necessidade de priorização ou estratégias de dependência. Em vez disso, os quadros Kanban ajudam a limitar o trabalho em andamento por status de fluxo de trabalho. Um cartão (que representa a tarefa) se move por cada coluna (que representa o status do fluxo de trabalho) da esquerda para a direita até atingir o status FEITO. Os quadros Kanban são criados para entrega contínua portanto, as datas de início e de vencimento não são tão rígidas nesses quadros em comparação com os gráficos de Gantt.

Um quadro Kanban mostra um pipeline visual para manter as tarefas no caminho certo

Os três principais componentes de um quadro Kanban são:

Cartões: as tarefas necessárias para concluir um projeto são separadas em cartões individuais que começam na primeira coluna e se movem pelo fluxo de trabalho até chegarem à coluna Concluído. Cada cartão tem as informações necessárias da tarefa, como descrição, responsável(is) e prazo Colunas: em sua forma mais simples, um quadro Kanban é composto de três colunas. Os nomes tradicionais das colunas são A fazer, Fazendo e Feito. Mais colunas Kanban podem ser adicionadas para um fluxo de trabalho detalhado e definidas como estágios, equipes específicas ou membros individuais da equipe Limites de WIP: um limite de trabalho em andamento (WIP) é o número de cartões de tarefa que uma coluna do quadro Kanban pode ter em um determinado momento. Não há um número "perfeito" para definir os limites de WIP. Os números dependem da capacidade e das habilidades da sua equipe

5 razões para escolher um quadro Kanban como sua ferramenta de gerenciamento de projetos

Os quadros Kanban são perfeitos para equipes de projeto que precisam padronizar processos para manter a eficiência à medida que as tarefas passam por cada estágio. Aqui estão cinco motivos para escolher um quadro Kanban em vez de um gráfico de Gantt:

1. Você quer um sistema de controle confiável para medir o compromisso e os pontos de entrega de todo o trabalho

Uma tarefa começa quando a solicitação é recebida ou quando a equipe inicia o trabalho? A pessoa que está solicitando pode dizer que é a primeira, mas em um sistema Kanban, ela prefere a segunda.

O ponto de compromisso é o ato de puxar um cartão Kanban para o fluxo de trabalho para começar o trabalho. Isso significa que todo o conhecimento foi coletado, o responsável está bem preparado para iniciar a tarefa e o relógio começa a contar. Quando uma tarefa é concluída, ela atingiu o ponto de entrega.

Então, onde as tarefas são mantidas quando não estão prontas para serem entregues? Elas são armazenadas em uma coluna especial no início do quadro Kanban chamada backlog. A coluna backlog é um espaço para que os gerentes de projeto puxem o trabalho com base na prioridade, clareza e viabilidade. Isso ajuda a equipe a planejar, alocar e monitorar o que está acontecendo a qualquer momento. (Mais sobre isso no item 3!)

2. Você deseja identificar gargalos e perdas de tempo nos estágios de um fluxo de trabalho Abordagens ágeis ou preditivas para projetos funcionam melhor com um sistema Kanban porque melhoram a entrega consistente. Por exemplo, um gerente de projeto vê facilmente onde há muitas tarefas acumuladas em uma coluna ou onde as tarefas estão gastando tempo demais. Quando o gargalo é detectado, o gerente de projeto toma medidas para removê-lo e talvez descubra também uma possível melhoria do processo:

Jamie só consegue fazer três revisões de tarefas em um dia. Podemos chamar outro membro da equipe para dar suporte às revisões adicionais?

Essa etapa do fluxo de trabalho poderia ser automatizada para economizar tempo e recursos humanos?

Subestimamos o tempo necessário para coletar informações sobre uma tarefa. Vamos criar um buffer antes desse estágio para dar à nossa equipe espaço para respirar. Que tal um novostatus personalizado?

Criar status personalizados para organizar uma exibição de quadro no ClickUp

3. Você deseja controlar a quantidade de trabalho em andamento em um determinado momento

Isso acontece com todos nós: dizemos "sim" a todas as solicitações recebidas sem entender completamente o que está acontecendo escopo do trabalho . Se você precisa de uma maneira educada de dizer "não", é aqui que os quadros Kanban são úteis!

Os limites de trabalho em andamento (WIP) facilitam gerenciamento de recursos -o processo de planejar, alocar e monitorar seus recursos da maneira mais eficiente possível. Em um quadro Kanban intuitivo*, os limites de WIP definem o número máximo de tarefas permitidas em uma coluna e alertam quando o limite é excedido.

Os limites de trabalho em andamento (WIP) no ClickUp indicam visualmente quando há trabalho demais em uma coluna

Os quadros Kanban encurtam o tempo de ciclo no fluxo de trabalho do projeto

Os quadros Kanban aumentam as chances de resultados mais rápidos

Os quadros Kanban limitam o trabalho em andamento em um determinado momento

**Contras do quadro Kanban

Nenhum prazo é estabelecido/associado a cada fase

Risco de má priorização

Não é favorável à iteração

Com seu novo conhecimento sobre gráficos de Gantt e quadros Kanban, agora é hora de decidir qual software de gerenciamento de projetos tornará a experiência do processo de fluxo de trabalho livre de estresse! Outras plataformas fariam você escolher entre gráficos de Gantt ou quadros Kanban, mas no ClickUp, dizemos: "Tenha tudo!"

Usando a visualização de Gantt e a visualização de Quadro no ClickUp para gerenciamento de projetos O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo em um onde as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizável com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares! _E as visualizações são o ingrediente secreto do ClickUp

Visualizações são como lentes para seus óculos. Cada visualização oferece uma perspectiva única e também pode ser ajustada para atender às preferências individuais e da equipe. Com diferentes maneiras de agrupar, classificar e filtrar, você tem controle total sobre como vê suas tarefas.

Como adicionar uma visualização de Gantt no ClickUp

Confira nosso tutorial de visualização de Gantt para obter dicas e truques para começar a usar as visualizações de Gantt! ⬇️ Introdução

Como adicionar uma visualização de quadro no ClickUp

Saiba como usar a visualização de quadro a seu favor e obtenha dicas profissionais para ajudá-lo a se movimentar mais rapidamente durante o dia! ⬇️ Introdução

O ClickUp lhe dá a flexibilidade de visualizar seu trabalho, do seu jeito

O ClickUp tem mais de uma dúzia de maneiras de organizar e visualizar tarefas e outros trabalhos. No âmbito do gráfico de Gantt versus quadro Kanban, ambos são ótimas ferramentas em seu próprio ambiente, mas são ainda mais eficientes no ClickUp. ⚡️

