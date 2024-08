11 modelos gratuitos de quadros Kanban no OneNote e no ClickUp

Você se lembra do "mostre e conte"? O dia em que você pôde finalmente levar seu peixe de estimação para a escola e apresentá-lo aos seus colegas da primeira série? Esses eram os dias. 😌

Como profissionais, agora enfrentamos situações semelhantes na forma de apresentação de ideias, brainstorming e execução de projetos com o grupo.

Desde então, aprendemos que mostrar é mais poderoso do que apenas dizer, e criamos maneiras diversas e envolventes de transmitir nossas ideias. Essa é uma grande vitória para as pessoas que processam as informações de forma diferente, incluindo a 65% de nossa população que se identificam como aprendizes visuais.

Enter: Quadros Kanban .

Os quadros Kanban são uma abordagem de gerenciamento de projetos ágil e altamente visual para ajudar as equipes a otimizar o fluxo de trabalho, promover a transparência, identificar gargalos e mudar rapidamente o curso, se necessário. Embora o objetivo seja começar a economizar tempo o mais rápido possível, a configuração de um quadro do zero pode ser demorada e até mesmo contraproducente até certo ponto - é aí que os modelos são úteis. 🤓

As equipes funcionam de forma mais rápida e eficiente com os modelos de quadro Kanban certos, adaptados às suas necessidades exclusivas - mas quem tem tempo para experimentar e errar todos os modelos Kanban que inundam sua pesquisa no Google? Nós temos. 🙋🏼‍♀️

Considere este artigo como seu curso intensivo sobre tudo relacionado ao Kanban, incluindo estrutura, perguntas frequentes, dicas, benefícios e, é claro, 11 modelos Kanban gratuitos para atingir suas metas de fluxo de trabalho!

O que é um modelo de quadro Kanban?

Os modelos de quadro Kanban são quadros personalizáveis e pré-construídos que agilizam as fases de preparação e configuração envolvidas na criação do seu quadro para que você possa começar a economizar tempo rapidamente. Essencialmente, eles são quadros Kanban prontos para serem preenchidos, que você pode ajustar ou editar conforme necessário.

E como o método Kanban pode ser usado em vários departamentos e setores diferentes, um modelo bem estruturado garante que sua equipe o use da maneira mais eficiente possível. Ainda assim, isso é apenas o começo quando se trata dos benefícios de um modelo de quadro Kanban flexível!

Agrupe as tarefas por status, responsáveis, prioridade e muito mais com o modo de exibição de quadro tipo Kanban intuitivo e flexível do ClickUp

Benefícios do uso de modelos de quadro Kanban

Mais do que apenas uma economia de tempo, os modelos de quadro Kanban ajudam você a começar com o pé direito, com uma interface limpa e bem mantida, garantindo que seu quadro esteja sempre pronto para ser apresentado - mesmo em cima da hora - às partes interessadas, aos gerentes ou a outros departamentos.

Eles também inspiram a inovação na forma de personalização, automações e status de tarefas mais eficazes. Como a abordagem Kanban pode beneficiar uma série de casos de uso, ter um modelo designado pode funcionar como um treinamento, mostrando quais status, limites de trabalho em andamento e automações são normalmente úteis para o seu setor.

Além disso, há um modelo para cada nível de habilidade. Se você não tem experiência com quadros Kanban, há muitos modelos para iniciantes que facilitam sua entrada nesse sistema metodologia ágil . Ou, se você usa quadros há anos e precisa de uma nova perspectiva ou está procurando maneiras de inovar seu processo Kanban, os modelos são uma excelente maneira de ensiná-lo a elevar o nível do seu quadro.

A principal conclusão aqui é que os modelos de quadro Kanban estão aqui para ajudá-lo. Deixe que um modelo bem projetado faça o trabalho pesado para que você possa se concentrar no seu projeto e na equipe que o está desenvolvendo.

Bônus:_ Modelos de storyboard !

11 modelos de quadros Kanban gratuitos

Estamos falando de um grande jogo aqui - vamos ver esses modelos poderosos em ação! Aqui estão 11 dos nossos modelos de quadro Kanban favoritos para o ClickUp, OneNote e Excel, e como eles podem levar sua equipe ao próximo nível.

1. Modelo de quadro Kanban simples da ClickUp

Modelo de quadro Kanban simples da ClickUp

Aplique o Modelo de quadro Kanban simples do ClickUp ao seu ClickUp Workspace e comece a otimizar seu ciclo de lançamento em pouco tempo. Essa pasta está repleta de cinco status para dividir suas tarefas e um documento de ajuda com dicas e um detalhamento de cada recurso. Ele ainda oferece recursos adicionais para a configuração de automação de tarefas criação de listas de verificação para tarefas menores e integrações sugeridas para facilitar ainda mais sua transição para a visualização do quadro no ClickUp.

Os status das tarefas são versáteis o suficiente para se adequar a praticamente qualquer fluxo de trabalho, especialmente se você precisar de edições ou feedback sobre suas tarefas - de marketing a desenvolvimento de produtos ou até mesmo edição de blog ou design gráfico. Embora esse seja um modelo de nível mais intermediário, seu documento de ajuda passo a passo é direto e fácil de seguir, independentemente de sua experiência com Kanban. Faça o download deste modelo

2. Modelo de quadro Kanban de gerenciamento ágil da ClickUp

Faça o download deste modelo

Os Modelo de quadro Kanban de gerenciamento ágil da ClickUp ajuda você a configurar um fluxo de trabalho complexo, rapidamente.

A abordagem ágil pode parecer esmagadora no início, mas esse modelo cria um espaço no ClickUp com tudo o que você precisa para implementar um fluxo de trabalho básico fluxo de trabalho ágil em minutos.

Para equipes ágeis que trabalham em sprints, você tem a opção de ativar 13 diferentes ClickApps para personalizar a forma como você organiza seu backlog, gerencia cargas de trabalho e trabalha com sua equipe. Isso inclui limites de trabalho em andamento, marcos, dependências, pontos de sprint e muito mais!

Com 30 status personalizados, um campo personalizado, oito tags, seis visualizações e quatro automações, esse modelo está repleto de todos os recursos necessários para fornecer feedback, dinamizar recursos e começar a entregar resultados mais rapidamente. Faça o download deste modelo

3. Modelo de Quadro Kanban de Sprints Simples da ClickUp

Modelo de quadro Kanban de Sprints simples da ClickUp

Mergulhe na fonte dos sprints com o modelo Modelo de quadro Kanban de Sprints simples da ClickUp ! Menos complexo e mais amigável do que o modelo de gerenciamento ágil anterior, esse modelo aplica um espaço ao seu espaço de trabalho do ClickUp com nove status, nove ClickApps e visualizações predefinidas de quadro e lista.

Esse modelo abrange todos os fundamentos do sprint para Equipes ágeis para enviar produtos mais rapidamente e oferece um documento útil para mostrar como alinhar esse modelo com seu fluxo de trabalho e aproveitar ao máximo seu Barra de ferramentas multitarefa . Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro Kanban de gerenciamento de contas do ClickUp

Modelo de quadro Kanban de gerenciamento de contas da ClickUp

Se você é gerente de escritório, consultor financeiro, trabalha com vendas ou simplesmente está tentando controlar seu orçamento, este modelo é para você.

O modelo Modelo de quadro Kanban de gerente de contas da ClickUp rastreia tudo, desde a última atividade de um usuário até renovações de contas, contatos e riscos. Esse Folder adiciona 19 status úteis - conte-os! - incluindo Nutrição, Para Renovação, Quebrado, Ao lado e mais - perfeito para clientes potenciais e para manter relacionamentos com clientes atuais.

Esse também é um ótimo modelo para se conectar com novos clientes com sete tipos de visualização para estimular o envolvimento com leads e Visualização de formulário para inscrever novos clientes em uma pesquisa com respostas que podem ser convertidas em tarefas acionáveis do ClickUp. E já mencionamos que esse modelo é rico em campos personalizados? Com 10 para escolher, você tem ainda mais maneiras de classificar, filtrar e agrupar seu quadro Kanban. Faça o download deste modelo

5. Modelo de fluxo cumulativo Kanban para Excel

Visualize seus limites de trabalho em andamento como um gráfico de fluxo cumulativo com este Excel modelo

Mencionamos que os quadros Kanban podem ter diferentes formas e tamanhos - e esse modelo do Excel é um ótimo exemplo disso! As equipes adoram os quadros Kanban porque eles se concentram em um fluxo de trabalho contínuo e consistente para concluir os projetos no prazo, uma tarefa de cada vez. Com os Limites de Trabalho em Andamento, as equipes podem controlar o número de tarefas em que estão trabalhando, garantindo que não tenham mais trabalho do que podem fazer. Esse Quadro Kanban do Excel concentra-se nesse aspecto dos quadros Kanban.

Basta preencher a data associada à sua tarefa ou processo e o número de tarefas de trabalho em andamento permitidas por dia para ver seu fluxo de trabalho ser preenchido em um gráfico visual de fluxo cumulativo no Excel com cores associadas a cada tarefa.

Esse quadro kanban do Excel é um ótima ferramenta para alunos altamente visuais que precisam ver como as tarefas se comparam umas com as outras todos os dias! Faça o download deste modelo Jura por seus fluxos de trabalho baseados em Excel? Temos a ferramenta ideal para você! Saiba tudo sobre como criar quadros Kanban no Excel, encontre modelos adicionais do Excel recursos e muito mais no site Blog do ClickUp !

6. Modelo de quadro Kanban de solicitações de equipe do ClickUp

Modelo de quadro Kanban de solicitações de equipe da ClickUp

Os quadros Kanban são uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos ágeis, mas são realmente confiáveis e usados por equipes de vários departamentos, inclusive o RH!

O Modelo de quadro Kanban de solicitações de equipe do ClickUp é um modelo crucial de ferramenta para o RH tI e gerentes de escritório encarregados de acompanhar e organizar as solicitações de suas equipes remotas.

Essa pasta adiciona quatro exibições ao seu espaço de trabalho, incluindo um quadro Kanban separado para os diferentes tipos de solicitações recebidas e um formulário de solicitação interna com respostas que podem ser transformadas diretamente em tarefas do ClickUp que aparecem no seu quadro. Além disso, cinco status garantem que nenhuma solicitação passe despercebida. Faça o download deste modelo

7. Modelo de quadro Kanban de produção de vídeo do ClickUp

Modelo de quadro Kanban de produção de vídeo do ClickUp

O modelo Modelo de quadro Kanban de produção de vídeo do ClickUp é um exemplo perfeito de como os quadros Kanban podem ser versáteis. Planeje seu cronograma de filmagem da pré à pós-produção com esse modelo para iniciantes. Visualize seu cronograma em uma lista ou mova as tarefas pelo pipeline de produção arrastando-as e soltando-as em seu quadro Kanban.

Além disso, esse modelo básico de quadro Kanban vem com um documento de ajuda para elevar sua organização e levar seus projetos criativos até a linha de chegada sem suar a camisa. Faça o download deste modelo

8. Modelo de quadro Kanban de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de quadro Kanban de gerenciamento de projetos da ClickUp

Se todos esses modelos parecem ótimos, mas podem ser um pouco complicados demais para o seu nível de experiência com Kanban até o momento, este é o seu modelo.

Quer esteja gerenciando um projeto ou organizando suas tarefas semanais, este modelo de gerenciamento de projetos para iniciantes é fácil de usar Modelo de quadro do ClickUp abrange todos os conceitos básicos do Kanban. Comece com um quadro já dividido em cinco status que podem ser aplicados a praticamente qualquer fluxo de trabalho: Aberto, Em andamento, Revisado, Bloqueado e Fechado. Faça o download deste modelo

9. Modelo de quadro Kanban de acompanhamento de campanha da ClickUp

Modelo de quadro Kanban de acompanhamento de campanha da ClickUp

Este é o modelo com o qual sua equipe de marketing sempre sonhou. ✨

Entre o malabarismo com diferentes ferramentas, várias campanhas, a manutenção do orçamento e a pressão sobre o desempenho, é fácil se sentir sobrecarregado com seu fluxo de trabalho de marketing - mas o Modelo de rastreamento e análise de campanhas da ClickUp foi criado para manter o controle dessas várias partes móveis.

Esse modelo está repleto de 10 campos personalizados para que você possa detalhar cada tarefa conforme necessário e visualizar suas campanhas da maneira que for melhor para você. Com várias campanhas e tarefas trabalhando em conjunto, o seu quadro Kanban garante que ninguém esteja trabalhando mais do que pode suportar. Além do quadro, você encontrará suas campanhas programadas em uma visualização limpa do calendário e uma lista de todas as campanhas para evitar sobreposições. Faça o download deste modelo

10. Modelo de roteiro Kanban da ClickUp

Modelo de roteiro Kanban da ClickUp

O desenvolvimento de produtos não tem uma abordagem única para todos. Cada empresa tem seus requisitos exclusivos e cabe a cada equipe traçar seu próprio caminho. Eleve seu processo com esta ferramenta kanban. Modelo de roteiro Kanban do ClickUp permite que você gerencie suas tarefas e objetivos, priorize elementos críticos e, por fim, obtenha uma perspectiva lúcida de suas atividades de desenvolvimento. Faça o download deste modelo

11. Modelo de quadro Kanban do OneNote

Criar um quadro Kanban do zero no OneNote Da mesma forma que você pode estruturar seu quadro Kanban no Excel ou em um quadro branco digital se você quiser, também pode criar um quadro no OneNote! Crie colunas para gerenciar seu fluxo de trabalho no escritório ou em casa com a flexibilidade de adicionar quantas colunas, cores e detalhes forem necessários. Acesse este guia Mais recursos de modelos de gerenciamento de projetos:

Noções básicas e FAQs sobre o quadro Kanban

Com suas raízes na fabricação de automóveis durante a década de 1940, os quadros Kanban se adaptaram e se expandiram para beneficiar equipes de todos os setores com uma estrutura simples e flexível para visualizar fluxos de trabalho.

As equipes voltam a usar os quadros Kanban porque eles são diretos, intuitivos e consistentes. Eles são flexíveis o suficiente para suportar quase todos os casos de uso e, depois que você aprende a usá-los, eles podem ser usados em qualquer lugar interpretar um quadro Kanban você pode, basicamente, ler todos eles.

Usados corretamente, os quadros Kanban criam um fluxo de trabalho suave e contínuo, promovem a transparência e definem claramente os proprietários de cada tarefa.

Embora não se limitem a apenas uma "aparência", os quadros Kanban geralmente começam com pelo menos três colunas - ou status - que representam os estágios de conclusão e cartões de tarefas que se movem pelo quadro até que o projeto seja concluído.

Mas como eles realmente se parecem? Bem, vamos fazer um!

Como você estrutura os quadros Kanban? Com exemplos

Você pode criar o seu quadro na vida real em uma superfície como um quadro de cortiça ou um quadro branco pessoal - ou com a ajuda de um software dinâmico Software Kanban projetado para essa abordagem. Mas, independentemente de você preferir o quadro na sua mesa ou na tela, acompanhe-nos enquanto detalhamos as características marcantes que todo quadro Kanban eficiente deve ter:

1. Colunas

As colunas em seu quadro Kanban representam os status pelos quais cada tarefa deve passar antes de ser considerada concluída. Se estiver apenas começando com a abordagem Kanban, mantenha-a simples, com três colunas semelhantes a To-Do, In Progress e Done, mas o ideal é ter o mesmo número de colunas que as etapas do seu fluxo de trabalho.

Essa também é a sua primeira oportunidade de personalizar o quadro de acordo com o processo da sua equipe.

Se a sua equipe trabalha regularmente com um conjunto diferente de status personalizados ou estágios adicionais para pesquisa, desenvolvimento ou feedback, basta adicionar mais colunas para representar essas etapas no seu fluxo de trabalho.

DicaPro: a associação de uma cor a cada status ajudará a adicionar outra camada visual de compreensão ao seu quadro e a cada tarefa - mesmo em uma olhada rápida. Se você estiver criando seu quadro Kanban digitalmente com a ajuda de software de gerenciamento de projetos como ClickUp os status personalizados recebem automaticamente uma cor para ajudar os membros a classificar, filtrar e organizar sua carga de trabalho de forma altamente visual.

Agrupe as tarefas em seu quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

2. Tarefas

É aqui que você preenche todas as tarefas relacionadas ao seu projeto - sim, cada uma delas. Essa é uma das maneiras pelas quais os quadros Kanban promovem a transparência.

Categorize as tarefas de acordo com seu status atual para ter uma ideia mais clara do status geral do seu projeto - quantas tarefas ainda não foram iniciadas, o número de tarefas em andamento e as tarefas concluídas.

As tarefas - ou cartões de tarefas - se movem pelo quadro da esquerda para a direita, começando no status To-Do até serem concluídas e chegarem à coluna Done.

Suas colunas ficarão cheias rapidamente, mas você quer que o quadro permaneça limpo e claro para que qualquer pessoa possa ler facilmente a qualquer momento. Ao digitalizar o quadro, você desejará ver todas as informações básicas da tarefa, incluindo o nome, os responsáveis, a data de vencimento e a imagem (se aplicável).

DicaPro: se você estiver usando um software de gerenciamento de trabalho flexível como o ClickUp, não precisará escolher quais informações de tarefa compartilhar! Ele faz isso para você. 😎

Carregue sua tarefa com links, Campos personalizados , Prioridades , descrições detalhadas, vários responsáveis a cada tarefa, mantendo seu quadro organizado e apresentável.

3. Limites de trabalho em andamento

Essa é uma das principais maneiras pelas quais os quadros Kanban mantêm um fluxo de trabalho consistente. Para evitar que os membros façam malabarismos com várias tarefas ao mesmo tempo, os limites de trabalho em andamento (WIP) restringem o número de tarefas que podem passar de Para fazer para Em andamento de uma só vez.

4. Swimlanes

Enquanto as colunas adicionam uma estrutura vertical ao seu quadro, as raias dividem o quadro horizontalmente para ajudá-lo a visualizar vários fluxos de trabalho em um único quadro. Se você estiver gerenciando vários projetos ou supervisionar vários membros da equipe, as swimlanes criam seções no quadro para mostrar quais tarefas pertencem a cada membro da equipe ou projeto.

Se você for um usuário de planilhas, pode pensar nos swimlanes como linhas que contêm apenas as tarefas relacionadas a uma categoria específica de informações.

Pronto!

Depois de adicionar essas informações, sua equipe está pronta para entrar em ação usando a abordagem Kanban! Parece bastante simples, mas a desvantagem de criar seu quadro do zero é que cada uma dessas quatro etapas exige um pouco de previsão, tempo e esforço. Especialmente se você for novo em quadros Kanban ou estiver lidando com fluxos de trabalho complicados, é fácil esquecer tarefas e informações importantes.

Mas isso não é tudo. Sem um modelo ou um software de gerenciamento de projetos flexível, a manutenção envolvida em manter seu quadro atualizado pode atrapalhar o projeto mais do que ajudá-lo.

É por isso que muitos gerentes de projeto recorrem a modelos como uma solução plug-and-play para começar a usar quadros Kanban o mais rápido possível.

Gerencie seu próximo projeto com um modelo kanban

Embora existam toneladas de modelos flutuando em cada pesquisa do Google, nem todos os quadros Kanban são criados iguais.

Como eles têm o poder de otimizar processos em departamentos e setores, é importante escolher um modelo já adaptado às suas necessidades. Dessa forma, você pode se inspirar nos status e automações que ele fornece e funciona como um trampolim para você e sua equipe levarem sua abordagem Kanban ainda mais longe.

Nossa sugestão?

Escolha um modelo criado por e para um poderoso software de gerenciamento de trabalho, como o ClickUp . Como suas tarefas, trabalho, equipe e processo já existem no seu espaço de trabalho, seus quadros Kanban também existirão! Isso não só economiza tempo ao configurar o fluxo de trabalho, mas também ajuda a avançar o processo em um quadro que é atualizado automaticamente à medida que você trabalha.

Mas a melhor parte? É grátis! 💸

Acesse toneladas de modelos de quadros Kanban, além de 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações , Docs colaborativos e muito mais de graça, para sempre no ClickUp ! 🦄