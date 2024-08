Scrum vs. Kanban: Revelando a estratégia ágil superior

O Scrum e o Kanban são rivais clássicos - eles compartilham muitos pontos em comum, especialmente como ferramentas potentes dentro do gerenciamento ágil de projetos . No entanto, ao analisar suas distinções, elas parecem mais maçãs e laranjas. 🍎

Enquanto o Scrum incorpora uma abordagem estruturada e iterativa para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos o Kanban gira em torno de visualização do trabalho impondo limites ao trabalho em andamento e otimizando a eficiência. No entanto, isso apenas arranha a superfície de suas diferenças.

Este artigo explorará o debate contínuo entre Scrum e Kanban para identificar seus casos de uso ideais.

Visão geral do Scrum vs. Kanban

O Scrum e o Kanban são sistemas de trabalho iterativos que dependem de fluxos de processo e compartilham o objetivo comum de minimizar o desperdício. No entanto, há várias distinções notáveis entre as duas abordagens:

O que é Scrum?

Você já se perguntou como uma equipe de alto desempenho se relaciona com uma formação estratégica de scrum de rugby? Conheça a estrutura Scrum, um conceito criado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Não se preocupe, não se trata de enfrentar adversários, mas sim de uma mudança de paradigma no gerenciamento de projetos! 🏈

Vamos desvendar o empolgante mundo do Scrum, explorar seus benefícios e descobrir onde ele pode causar um impacto real no planejamento de sprints e nas equipes multifuncionais!

Scrum: Definição

Os Sprints no ClickUp mantêm as equipes alinhadas em relação aos roteiros de produtos para obter visibilidade total de quem está fazendo o quê

O Scrum é uma estrutura dentro da metodologia Agile que fornece um conjunto de funções, cerimônias e artefatos para estruturar e orientar o processo de desenvolvimento iterativo. Ele foi especificamente criado para projetos complexos que exigem adaptação frequente a mudanças.

O Scrum gira em torno de ciclos curtos de desenvolvimento conhecidos como sprints, geralmente com duração de uma a quatro semanas. As equipes do Scrum geralmente são pequenas e auto-organizadas, consistindo de um Scrum Master (pense em um gerente de projeto dedicado), um proprietário de produto e o equipe de desenvolvimento do produto . 👥

Em linha com princípios ágeis no caso do sprint, as tarefas são concluídas e entregues em etapas, em vez de entregar o projeto inteiro de uma só vez. Essa abordagem passo a passo permite que as equipes scrum trabalhem a partir de um backlog de sprint e aumenta sua capacidade de se adaptar às mudanças e alterar as prioridades com facilidade.

Três pilares fundamentais sustentam o Scrum:

Adaptação: Ele acomoda prontamente mudanças nas direções do projeto Transparência: Garante que todos nas equipes scrum estejam informados sobre o que está acontecendo e por quê Inspeção: A inspeção regular de projetos promove uma cultura de melhoria contínua entre os membros da equipe scrum e as partes interessadas

Os valores centrais do Scrum incluem foco, coragem, respeito, comprometimento e abertura. Eles apóiam uma comunicação clara e honesta promovendo um senso de propriedade entre uma equipe de design, TI, operações ou desenvolvimento.

Quais são os benefícios de usar o Scrum?

Entre os frameworks ágeis, os benefícios da adoção do Scrum incluem:

Alta satisfação do cliente : O envolvimento ativo do cliente no desenvolvimento do produto garante que o software seja personalizado para atender às suas necessidades

: O envolvimento ativo do cliente no desenvolvimento do produto garante que o software seja personalizado para atender às suas necessidades Maior colaboração : equipes pequenas e bem unidas Equipes Scrum criam uma comunicação eficaz e um senso de propriedade sobre seu trabalho

: equipes pequenas e bem unidas Equipes Scrum criam uma comunicação eficaz e um senso de propriedade sobre seu trabalho Adaptabilidade à mudança : A abordagem iterativa do Scrum permite flexibilidade na adaptação a mudanças e prioridades em evolução, tornando-o adequado para ambientes de projeto dinâmicos

: A abordagem iterativa do Scrum permite flexibilidade na adaptação a mudanças e prioridades em evolução, tornando-o adequado para ambientes de projeto dinâmicos Redução de custos : A entrega antecipada do produto se traduz em economia de tempo e de custos. A capacidade de fazer mudanças rápidas também minimiza a necessidade de recursos adicionais para se adaptar às demandas em evolução

: A entrega antecipada do produto se traduz em economia de tempo e de custos. A capacidade de fazer mudanças rápidas também minimiza a necessidade de recursos adicionais para se adaptar às demandas em evolução Aumento do ROI (retorno sobre o investimento): Quanto mais rápido o produto chega ao mercado, mais cedo sua empresa começa a gerar receita. A eficiência do Scrum em colocar os produtos no mercado rapidamente contribui para um maior retorno sobre o investimento

Quando você deve usar o Scrum?

O Scrum está associado a aumento da produtividade entrega mais rápida, economia de custos e aumento da qualidade do produto. Os gerentes costumam considerá-lo particularmente eficaz para lidar com projetos complexos ou com aqueles que estão sujeitos a modificações frequentes.

O uso do Scrum é ótimo para setores caracterizados por mudanças constantes ou projetos que exigem flexibilidade para se adaptar ao feedback. Isso se aplica especialmente a setores que passam por atualizações tecnológicas frequentes ou a projetos envolvidos em novas tecnologias desenvolvimento de software . 💻

Use o ClickUp para um gerenciamento eficiente do Agile e do Scrum

Os painéis do ClickUp oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Para liberar todo o potencial do Gerenciamento de projetos Scrum , use ClickUp como uma solução multifuncional de fácil utilização para Scrum e equipes ágeis .

Assuma o controle de todo o ciclo de vida do produto, da concepção ao lançamento, com Recursos do ClickUp Agile Project Management . Crie fluxos de trabalho de produtos que se ajustem de forma flexível às suas necessidades, garanta que a equipe permaneça atualizada por meio de comentários marcados e mantenha-se informado com notificações oportunas. 🔔

Automatizado Painéis do ClickUp fornecem informações valiosas sobre o progresso e a capacidade da equipe, oferecendo uma visão de 360° do seu projeto. Visualize os processos em vários gráficos para uma compreensão clara e visualize seu projeto por meio de recursos como:

Backlog : Avalie os impactos e as compensações de ideias de produtos, problemas e novos recursos usando campos e fórmulas personalizados

: Avalie os impactos e as compensações de ideias de produtos, problemas e novos recursos usando campos e fórmulas personalizados Quadros : Identifique os gargalos para manter o ritmo do projeto. Classifique os quadros por status, data de vencimento e prioridade para alinhar sua equipe de forma eficaz

: Identifique os gargalos para manter o ritmo do projeto. Classifique os quadros por status, data de vencimento e prioridade para alinhar sua equipe de forma eficaz Roteiros : organize sprints e gerencie marcos com gráficos de Gantt personalizáveis

: organize sprints e gerencie marcos com gráficos de Gantt personalizáveis Quadros brancos: Brainstorming em equipe crie diagramas e mapas mentais e transforme ideias em tarefas práticas

Visualização da carga de trabalho: Acompanhe as tarefas concluídas e delegue o trabalho com base na disponibilidade da sua equipe, tudo em um local centralizado

Execute sprints automatizados no ClickUp Sprints do ClickUp levam a colaboração para o próximo nível, incorporando elementos essenciais, como datas de sprint, prioridades e pontos de sprint. Use

gráficos de burndown para monitorar o desempenho em relação a uma linha de meta e gráficos de burnup para rastrear as tarefas concluídas e o escopo de trabalho restante.

Confie em gráficos de velocidade para avaliar a conclusão média das tarefas e fazer estimativas mais precisas para sprints futuros. Deseja uma perspectiva de vários períodos de tempo sobre o progresso da tarefa para ajudar a identificar gargalos? Use diagramas de fluxo cumulativo para ter uma visão geral!

Você não precisa começar sua jornada de gerenciamento ágil da estaca zero. Use o Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum para monitorar backlogs, sprints e retrospectivas sem esforço. Ele oferece suporte a equipes que lidam com projetos complexos e vem com pastas separadas para Cerimônias do Scrum, Backlog e Springs, bem como uma visualização de quadro branco para visualização planejamento de sprint . 📊

Modelo de gerenciamento de projeto Agile Scrum da ClickUp

O que é Kanban?

Kanban é um poderoso auxiliar no gerenciamento de projetos ! Seja com base no Scrum ou em qualquer outro método ágil, o Kanban aprimora e simplifica seu trabalho. Não se trata apenas da metodologia - trata-se de visualizar e otimização do fluxo de trabalho . Vamos nos aprofundar em seus benefícios especiais e nos melhores casos de uso! ⛏️

Kanban: Definição

Use quadros Kanban no ClickUp para gerenciar visualmente as tarefas com uma simples ação de arrastar e soltar

Kanban é um gerenciamento visual de projetos ferramenta projetada para rastrear tarefas e aumentar a eficiência geral do projeto. Em sua essência, há um arquivo físico ou digital Quadro Kanban que categoriza fases do projeto em colunas distintas.

As tarefas do projeto são representadas como notas adesivas ou cartões Kanban nesse quadro, e seu movimento pelas colunas reflete o progresso do projeto.

A visualização de tarefas dessa forma fornece insights em tempo real sobre as atividades da equipe, filtradas por progresso, prioridades, datas de vencimento ou qualquer outro critério. É como ter uma bola de cristal, oferecendo um vislumbre das tarefas em andamento e permitindo que você preveja e resolva possíveis gargalos antes que eles prejudiquem o progresso futuro. 🔮

O que torna o Kanban ainda mais versátil é a capacidade de coexistir com o Agile e o Metodologias Lean . Ela frequentemente combina com o Scrum em um processo híbrido chamado Scrumban, demonstrando sua adaptabilidade e eficácia em diversos cenários de gerenciamento de projetos.

Quais são os benefícios de usar o Kanban?

As principais vantagens da implementação do método Kanban incluem:

Visibilidade aprimorada do fluxo de trabalho : Ele fornece uma representação visual clara do fluxo de tarefas em todo o projeto, categorizando os estágios de trabalho como cartões no quadro Kanban

: Ele fornece uma representação visual clara do fluxo de tarefas em todo o projeto, categorizando os estágios de trabalho como cartões no quadro Kanban Entrega mais rápida do processo : Ao rastrear e gerenciar visualmente as tarefas, as equipes podem identificar e resolver os gargalos imediatamente, minimizando os atrasos

: Ao rastrear e gerenciar visualmente as tarefas, as equipes podem identificar e resolver os gargalos imediatamente, minimizando os atrasos Maior previsibilidade : as equipes podem prever padrões de trabalho, identificar possíveis desafios e tomar decisões informadas com base em informações em tempo real

: as equipes podem prever padrões de trabalho, identificar possíveis desafios e tomar decisões informadas com base em informações em tempo real Melhor colaboração : O Kanban incentiva a colaboração fornecendo uma plataforma compartilhada onde as equipes podem visualizar, gerenciar e acompanhar as tarefas. Esse ambiente colaborativo promove um senso de responsabilidade compartilhada e aprimora o trabalho em equipe

: O Kanban incentiva a colaboração fornecendo uma plataforma compartilhada onde as equipes podem visualizar, gerenciar e acompanhar as tarefas. Esse ambiente colaborativo promove um senso de responsabilidade compartilhada e aprimora o trabalho em equipe Adaptação flexível: Seja usado de forma independente ou com outras metodologias, como o Scrum, o Kanban se integra e se adapta perfeitamente aos diversos requisitos do projeto

Quando você deve usar o Kanban?

Inicialmente adotados por gerentes de TI e equipes de desenvolvimento de software, os quadros Kanban agora são amplamente adotados em diversas organizações. Particularmente favorecidos por equipes que praticam metodologias Lean e Ágil, os quadros Kanban proporcionam a visibilidade e a transparência essenciais para alcançar a agilidade nos negócios. 🤸🏼

As equipes envolvidas em processos repetitivos podem aproveitar os quadros Kanban para esclarecer seus fluxos de trabalho, aprimorar seus processos e operar com maior eficiência. A adaptabilidade do método Kanban o torna uma ferramenta valiosa para as equipes Kanban de todos os setores que buscam simplificar suas operações e aumentar a eficácia geral.

Visualize tarefas sem esforço com o ClickUp Kanban Board view

Use o modo de exibição Kanban Board no ClickUp para arrastar e soltar facilmente as tarefas como cartões

Aproveite o ClickUp como um solução gratuita de software Kanban para visualizar seus fluxos de trabalho em um só lugar! 🎯 Visualização do quadro Kanban do ClickUp transforma suas listas básicas em cartões de tarefas interativos, organizando-as sem esforço por status, data de vencimento ou qualquer critério que você escolher. A interface amigável de arrastar e soltar simplifica a navegação, permitindo que você ajuste facilmente as prioridades e os status.

Adapte seu quadro para atender a qualquer fluxo de trabalho, quer envolva um sprint, lançamento de produto ou entrega em vários estágios. Agilize suas atualizações de tarefas com o Barra de ferramentas de ações em massa permite que você adicione responsáveis, altere status e exclua tarefas sem sair da visualização do quadro.

Para aqueles que lidam com vários quadros, a barra de ferramentas Exibição de tudo fornece um instantâneo centralizado de todos os seus quadros Kanban. Você também pode filtrar os quadros por responsáveis para rastrear quem está cuidando do que, para uma abordagem mais cuidadosa do gerenciamento de projetos! 🦅

Se a ideia de criar quadros do zero parecer entediante, aproveite o Modelo de quadro Kanban simples do ClickUp -um layout pré-projetado que você pode personalizar de acordo com suas necessidades.

O modelo ClickUp Simple Kanban abrange todos os aspectos básicos para começar a usar o método Kanban o mais rápido possível

Inicie a otimização do seu ciclo de lançamento empregando cinco status para rastrear tarefas em andamento, concluídas ou em andamento lista de afazeres .

Clique nas opções de agrupamento no canto superior direito para exibir tarefas organizadas por campos personalizados, como prioridade, responsável ou data de vencimento. Aproveite a barra de ferramentas Multitarefa para fazer alterações eficientes em várias tarefas de uma só vez e eleve o apelo visual do seu quadro usando imagens de capa.

Qual é a principal diferença entre Scrum e Kanban?

Embora ambos tenham uso em gerenciamento ágil de projetos o Kanban e o Scrum diferem significativamente. O Scrum é caracterizado por sua abordagem de trabalho iterativa e incremental, oferecendo um método altamente categórico para a conclusão de tarefas.

Por outro lado, o Kanban funciona melhor quando utilizado junto com o Scrum ou qualquer outro método ágil. Sua principal função é visualizar e otimizar o fluxo de trabalho, independentemente da metodologia em uso.

Para entender melhor suas diferenças, vamos nos aprofundar nas três principais distinções entre Kanban e Scrum. 🔑

1. Scrum vs. Kanban: Planejamento

No Scrum, o planejamento é um processo iterativo que ocorre no início de cada sprint. Esse processo envolve uma reunião dedicada em que a equipe de desenvolvimento, o proprietário do produto e o Scrum Master colaboram para dividir as histórias de usuários em tarefas gerenciáveis.

Depois de estimar o tempo necessário para concluir as tarefas, a equipe se compromete a terminar todos os itens no próximo sprint. Se houver uma mudança nas prioridades posteriormente, será necessário abortar o sprint atual, e o processo de planejamento será reiniciado. 🔁

Por outro lado, o planejamento no Kanban se baseia em uma previsão baseada em dados históricos do fluxo de trabalho. Essa abordagem considera vários fatores relacionados ao trabalho em si, como tipos de trabalho, tamanho e classes de serviço, em vez de se concentrar na equipe que o processa.

O fluxo de trabalho é contínuo, portanto, é possível criar colunas de roteiro como Este mês ou Próximo mês para representar visualmente o trabalho planejado.

Adicione pontos de sprint, vários responsáveis, anexos, tags e muito mais ao seu quadro Kanban com apenas alguns cliques no modo de exibição Quadro do ClickUp para aumentar a eficiência das equipes Kanban

2. Scrum vs. Kanban: Reuniões e eventos

No Kanban, as reuniões são opcionais, mas se você optar por fazê-las, há dois tipos: cadências no nível da equipe e cadências orientadas a serviços. Essas reuniões ajudam a manter o alinhamento da equipe e um fluxo de trabalho estável. As opções incluem reuniões diárias reuniões de reabastecimento e compromisso, planejamento de entrega e revisões de entrega de serviços, entre outros. 🤝

Por outro lado, no Scrum, uma abordagem estruturada envolve quatro reuniões essenciais em cada ciclo de sprint, geralmente com duração de até 8 horas se o ciclo for de um mês. Essas reuniões incluem:

Planejamento de sprint2. Scrum diário Revisão do Sprint Retrospectivas de Sprint

Essas reuniões garantem um planejamento completo, atualizações diárias do progresso, sessões de revisão e retrospectivas reflexivas para melhoria contínua.

Planeje sprints com este modelo fácil de usar para manter as equipes ágeis e eficientes

3. Scrum vs. Kanban: Quadros Quadros do Scrum funcionam como extensões do

lista de pendências do produto . À medida que a equipe se compromete com uma quantidade específica de trabalho, ela é adicionada ao backlog do Scrum no quadro e, em seguida, a equipe começa a trabalhar nas tarefas a seu critério. O objetivo é concluir todas as tarefas até o final do sprint, o que leva a uma redefinição lógica do quadro após cada iteração.

Por outro lado, o quadro Kanban é um mapa contínuo do processo da equipe. Ao construí-lo, o objetivo é estabelecer um sistema Kanban sustentável, construído para o longo prazo. Um quadro Kanban bem estruturado incorpora limites visuais de trabalho em andamento (WIP).

O objetivo principal é regular a quantidade de trabalho que entra e sai do processo, aumentando a velocidade de entrega. ⚡

Qual ferramenta é melhor?

A decisão entre as estruturas Kanban e Scrum é uma escolha influenciada por preferências pessoais ou necessidades do projeto. Se você não tiver certeza de qual escolher, considere usar o ClickUp para experimentar as duas estruturas. 👩🏻‍🔬

Para simplificar seu processo de tomada de decisão, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

O projeto exige um planejamento extenso?

O backlog do produto é extenso ou conciso?

O orçamento de desenvolvimento de produtos do cliente é considerável ou limitado?

Sua equipe é experiente ou novata em metodologias ágeis?

Você temequipes multifuncionais ou equipes tradicionais?

Em geral, opte pelo Kanban se você busca flexibilidade e valor para o projeto visualização de fluxos de trabalho por meio de métricas. Escolha o Scrum se o seu projeto envolver colaboração intensiva da equipe, feedback rápido e um compromisso com a dedicação contínua ao projeto.

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização da Linha do Tempo do ClickUp

Se você ainda tiver dificuldade para decidir, por que não combiná-los?

O Scrumban aproveita os processos estruturados do Scrum juntamente com as ferramentas de visualização do Kanban. Para equipes já familiarizadas com o Scrum ou o Kanban, o Scrumban, ou um quadro Scrum, oferece uma maneira perfeita de integrar aspectos da outra metodologia em seus processos.

Liberte os poderes do Scrum e do Kanban no ClickUp!

Decidir entre Scrum e Kanban é como escolher entre Pepsi e Coca-Cola - ambas têm seus pontos fortes distintos. Como fãs obstinados desses gigantes dos refrigerantes, as equipes de projeto juram apaixonadamente pelo desenvolvimento rápido de software do Scrum ou pelos fluxos de trabalho simplificados do Kanban.

Assim como o refrigerante perfeito merece um copo adequado, o ClickUp é a sua opção para o gerenciamento ágil de projetos. Com seus recursos robustos, incluindo gerenciamento ágil e Modelos de quadros Kanban com o ClickUp, que oferece uma variedade de modelos de quadros Kanban, sprints e gráficos, o ClickUp transforma o gerenciamento de projetos em uma experiência revigorante.

Por que não tomar um gole de sucesso e experimentar o ClickUp gratuitamente ? Com um único hub para gerenciar seus projetos, você descobrirá que ele é a combinação perfeita de recursos Scrum ou Kanban. 👌