Como criar o Scrum Board perfeito para equipes ágeis

Um quadro de scrum parece divertido - como um jogo de tabuleiro que você joga com seus amigos.

A única diferença é que, em vez de amigos, você tem colegas Em vez de amigos, você tem colegas. E em vez de um jogo de tabuleiro, você tem uma ferramenta que transforma a colaboração e o trabalho em equipe em um processo divertido.

Os quadros Scrum ajudam você a gerenciar a equipe e pode ser um trampolim para a colaboração produtiva, especialmente em projetos ágeis.

Mas o que são esses recursos? Quem os utiliza? E por que eles são ótimos para ajudar você a fazer as coisas rapidamente?

Falaremos sobre tudo isso e muito mais nesta postagem do blog.

Bônus: conheça uma nova ferramenta que transforma um quadro básico do Scrum em um catalisador de produtividade para toda a sua equipe! 🤫

O que é um quadro Scrum?

Um quadro Scrum é uma lista de tarefas visual usada para gerenciar e monitorar tarefas em um sprint em andamento. Ele consiste em colunas que representam os diferentes estágios de um fluxo de trabalho (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído). Cada coluna tem linhas que representam tarefas ou itens de trabalho individuais. As tarefas são divididas em partes pequenas e gerenciáveis e movidas pelo quadro da esquerda para a direita para mostrar o progresso.

As equipes usam os quadros Scrum em planejamento de sprint reuniões para preencher tarefas para o próximo sprint. Eles também atualizam o quadro diariamente em reuniões de standup para mostrar o trabalho concluído.

Com uma visualização sincronizada de todas as tarefas em uma única página, a Gerente do quadro Scrum pode visualizar o andamento das tarefas, limpar os atrasos, se houver, e solucionar problemas em tempo real para cumprir os prazos do projeto.

Isso ajuda o Scrum gerentes de equipe atualizam o progresso e mantêm todos produtivos, responsáveis e em dia com os objetivos gerais do projeto.

Os quadros Scrum são altamente versáteis. Eles podem ser personalizados para atender aos requisitos de cada projeto. Mas para desenvolver um quadro Scrum personalizado para toda a sua equipe, você precisará conhecer os fundamentos absolutos da estrutura Scrum!

Configure os modelos de Scrum Board do ClickUp com apenas alguns cliques

Aspectos essenciais da estrutura Scrum explicados

A estrutura Scrum ajuda as equipes a fornecer software funcional de forma iterativa e incremental, com ênfase na flexibilidade, transparência e melhoria contínua. Leve e poderosa, ela é particularmente popular para gerenciar projetos complexos.

A terminologia pode parecer desafiadora, especialmente se você for novo no Scrum. Mas fizemos uma tentativa de explicar termos ágeis do Scrum aqui para ajudá-lo a fazer mais em menos tempo. 💁

1. Princípios da equipe Scrum

Certos valores definem uma Equipe Scrum para cada projeto.

Visualização: O quadro do Scrum deve representar cada estágio do fluxo de trabalho e o progresso de cada tarefa usando colunas, cartões e dicas visuais

Transparência e foco: todos os membros da equipe devem entender facilmente o fluxo geral do projeto e as prioridades das tarefas

todos os membros da equipe devem entender facilmente o fluxo geral do projeto e as prioridades das tarefas Interação e adaptabilidade: O quadro deve suportar o trabalho baseado em sprints e ser facilmente ajustado com base em atualizações e feedbacks diários

O quadro deve suportar o trabalho baseado em sprints e ser facilmente ajustado com base em atualizações e feedbacks diários Colaboração e propriedade da equipe: O layout deve incentivar a auto-organização, a propriedade da tarefa e a solução colaborativa de problemas entre os membros da equipe

O layout deve incentivar a auto-organização, a propriedade da tarefa e a solução colaborativa de problemas entre os membros da equipe Métricas e visibilidade: Informações importantes como metas de sprint, dias restantes e responsabilidades individuais devem estar prontamente visíveis

2. Sprints

Um sprint é menos uma corrida de 100 m rasos e mais uma corrida de revezamento! Cada subequipe recebe o "bastão" (meta do sprint), trabalha em conjunto para concluir uma etapa (tarefas) e entrega um resultado polido (incremento) no final. Em última análise, cada sprint contribui para a jornada maior (meta do projeto).

Os sprints são cruciais para manter a agilidade e a capacidade de resposta que definem a estrutura do Scrum.

Eles dividem grandes projetos em partes gerenciáveis, permitem a entrega rápida e promovem o aprendizado e a melhoria contínuos.

Assim como a estrutura do Scrum, os sprints têm sua terminologia:

Duração fixa: Normalmente, de uma a quatro semanas, o curto período de sprint ajuda a manter o foco e evita que um projeto se transforme em uma chatice

Normalmente, de uma a quatro semanas, o curto período de sprint ajuda a manter o foco e evita que um projeto se transforme em uma chatice Eventos com prazo determinado: Cerimônias específicas como planejamento de sprint, reuniões diárias, revisões de sprint e retrospectivas ajudam a orientar o fluxo de trabalho e a manter a equipe no caminho certo

Cerimônias específicas como planejamento de sprint, reuniões diárias, revisões de sprint e retrospectivas ajudam a orientar o fluxo de trabalho e a manter a equipe no caminho certo Meta única do sprint: Um objetivo claro que define o foco e a direção gerais do sprint

Um objetivo claro que define o foco e a direção gerais do sprint **Backlog de impressão: um conjunto de tarefas do backlog do produto selecionadas e dimensionadas para serem concluídas no sprint

Entrega incremental: Uma atualização incremental do produto de trabalho entregue no final de cada sprint, oferecendo valor antecipado e oportunidades de feedback

Personalize os sprints com Modelo de planejamento Scrum do ClickUp

3. Funções da equipe Scrum

Vamos agora dar uma olhada em Gerenciamento da equipe Scrum . Embora todos os membros da equipe sejam responsáveis pelas tarefas atribuídas a eles, alguns têm a responsabilidade de conduzir todo o processo.

Proprietário do produto: As partes interessadas que definem a visão do produto, priorizando e gerenciando o backlog do produto

As partes interessadas que definem a visão do produto, priorizando e gerenciando o backlog do produto Scrum Master: Facilita o processo Scrum, remove impedimentos e garante que a estrutura seja seguida com eficácia

Facilita o processo Scrum, remove impedimentos e garante que a estrutura seja seguida com eficácia Equipe de desenvolvimento: A equipe auto-organizada responsável por concluir o trabalho em cada sprint, retirando tarefas do backlog

Quem usa um quadro Scrum e por quê?

Os quadros Scrum foram originalmente desenvolvidos com um objetivo: tornar o trabalho de uma equipe de desenvolvimento de software mais organizado. Mas os quadros Scrum de hoje são uma ferramenta muito mais versátil, com infinitos usos!

É imperativo que você use um quadro Scrum para projetos complexos e fluxos de trabalho iterativos. Mas ele também pode ajudar outros equipes ágeis em uma série de cenários, ajudando-as a visualizar fluxos de trabalho e a coordenar o trabalho.

Equipes de desenvolvimento de software

Caso de uso: Acompanhar o progresso das tarefas de desenvolvimento, bugs e recursos em um ciclo de sprint

Acompanhar o progresso das tarefas de desenvolvimento, bugs e recursos em um ciclo de sprint Por que: Maior transparência e colaboração, identificação antecipada de obstáculos e conclusão focada das metas do sprint

Equipes de marketing

Caso de uso: Gerenciar tarefas de campanha, fluxos de trabalho de criação de conteúdo e atividades promocionais

Gerenciar tarefas de campanha, fluxos de trabalho de criação de conteúdo e atividades promocionais Por que: Visão geral clara do progresso da campanha e das dependências entre as tarefas, além de entrega pontual

Equipes de design

**Caso de uso: rastreie iterações de design, wireframes, protótipos e melhorias na experiência do usuário

Por que: Alinhamento fácil entre designers e desenvolvedores, identificação antecipada de gargalos de design e ajustes flexíveis com base no feedback

Equipes de vendas

Caso de uso: Monitorar atividades de vendas, rastrear leads e negócios e gerenciar cotas dentro de um período de tempo específico

Monitorar atividades de vendas, rastrear leads e negócios e gerenciar cotas dentro de um período de tempo específico Por que: Visão abrangente dos estágios do pipeline de vendas e fácil priorização dos esforços de alcance para atingir as metas

Equipes de recursos humanos

Caso de uso: Gerenciar processos de recrutamento, integração de funcionários e avaliações de desempenho

Gerenciar processos de recrutamento, integração de funcionários e avaliações de desempenho Por que: Maior eficiência e transparência nos fluxos de trabalho de RH, conclusão oportuna de tarefas e manutenção simplificada da documentação

Equipes de gerenciamento de produtos

Caso de uso: Acompanhar o desenvolvimento do roteiro do produto, priorizar recursos e monitorar o feedback do usuário

Acompanhar o desenvolvimento do roteiro do produto, priorizar recursos e monitorar o feedback do usuário **Por que: visão unificada do progresso do roteiro do produto, comunicação eficaz com as partes interessadas e ajustes fáceis com base nas percepções do usuário

Equipes de operações

Caso de uso: Manutenção do sistema, resolução de incidentes e atualizações de infraestrutura

Manutenção do sistema, resolução de incidentes e atualizações de infraestrutura **Por que: visibilidade aprimorada de tarefas operacionais, rastreamento de dependências entre problemas e solução rápida e eficiente de problemas

Independentemente da equipe da qual você faz parte, estes Modelos do Scrum podem ajudá-lo a criar o quadro Scrum perfeito em minutos, não em horas.

Diferentes tipos de quadros Scrum

Embora muitos de nós sejamos adeptos do uso de marcações e ferramentas digitais, algumas pessoas ainda acham mais fácil explicar conceitos usando registros físicos.

Da mesma forma, você ainda pode desenhar seu quadro Scrum em um quadro físico. Mas os quadros Scrum digitais ou virtuais são mais fáceis de usar com as ferramentas modernas Ferramentas Scrum .

1. Quadro físico do Scrum

via Smartsheet Um quadro Scrum físico tradicional é construído usando elementos físicos como um quadro branco, notas adesivas, cartões e marcadores.

Você pode dividir seu quadro Scrum em três seções: tarefas pendentes, trabalho em andamento e trabalho concluído. Use as notas adesivas para designar tarefas e movê-las por essas três seções à medida que avança. Você pode adicionar mais seções, como feedback e aprovações, para torná-lo mais detalhado.

Apesar da popularidade dos quadros Scrum digitais, os quadros físicos ainda ocupam um lugar especial para muitas equipes. A experiência tátil de mover cartões físicos em um quadro pode ser mais satisfatória e reforçar a propriedade das tarefas. Afastar-se das telas pode promover a criatividade, a discussão e um foco mais profundo nas equipes. Além disso, um quadro físico é fácil de montar e não requer ferramentas especiais ou habilidades técnicas. 🙌

2. Quadro virtual do Scrum

Um quadro Scrum on-line é o primo virtual do quadro físico tradicional. Ele replica as colunas, os cartões e o fluxo de trabalho de um quadro Scrum físico e permite que as equipes apresentem e monitorem o progresso do projeto on-line e em tempo real.

Os principais benefícios são a colaboração remota em tempo real, a automação e a visibilidade de dados/métricas que não são possíveis com os quadros físicos

Usar Modelo de quadro de sprint retrospectivo do ClickUp para acompanhar as reuniões regulares do Scrum

Como criar um quadro Scrum

Entusiasmado com o fato de tudo parecer rápido e fácil? Criar um quadro Scrum não é diferente. Aqui estão cinco etapas simples para criar seu próprio quadro Scrum e aplicar técnicas ágeis do Scrum para seu dia de trabalho. 🤩

Etapa 1: Escolha sua plataforma

Use o ClickUp Board View como um quadro Scrum

Antes de criar um quadro Scrum, escolha a plataforma em que você deseja construí-lo. A plataforma deve ter diferentes ferramentas e modelos de Scrum para facilitar seu processo.

Para começar, você pode usar Visualização do quadro do ClickUp como um quadro Scrum on-line. O gerente da sua equipe Scrum pode facilmente ficar de olho nas tarefas e fazê-las avançar pelo funil.

Etapa 2: Coloque suas histórias de usuário

Identifique uma história de usuário clara e concisa. Uma história de usuário é uma descrição curta e simples de um recurso ou requisito a partir da perspectiva do usuário pretendido. Uma história de usuário bem escrita concentra-se no que o usuário precisa que o produto faça, e não nas especificações técnicas do produto.

Exemplo: Como cliente, quero poder rastrear meu pedido em tempo real, para que eu saiba quando ele chegará.

No quadro do Scrum, sua equipe de desenvolvimento pode estimar as tarefas atribuídas e o esforço envolvido para dar vida à história do usuário e dividi-las em tarefas menores. Eles podem refinar ainda mais a história com base no feedback contínuo e em novas informações.

Etapa 3: Atribuir tarefas

Personalizar o ClickUp Board View de acordo com os departamentos

Depois de dividir cada história de usuário em tarefas, cada tarefa está pronta para ser atribuída aos membros da equipe.

O Board View flexível do ClickUp torna o gerenciamento de tarefas em qualquer projeto é muito fácil. Você pode facilmente arrastar e soltar tarefas para refletir uma mudança no status ou até mesmo alterar suas prioridades.

Você pode adicionar ou excluir colunas/estágios de tarefas, filtrar tarefas por responsáveis, salvar as predefinições do quadro para o futuro, verificar a capacidade de trabalho, identificar gargalos e alocar recursos para cumprir prazos.

Etapa 4: colabore com os membros da sua equipe

Alinhe os membros da sua equipe com o Modelo de roteiro de projeto do ClickUp Os membros da equipe com tarefas atribuídas podem acompanhar, colaborar e trabalhar em tempo real. ClickUp como um software de gerenciamento de projetos permite que você colabore em roteiros e documentos, gerencie reuniões de planejamento de sprint e rastreamento de problemas, monitore o progresso em tempo real e automatize fluxos de trabalho. Todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento é centralizado em um hub de trabalho completo.

O software conta com o suporte de IA do ClickUp que economiza mais tempo gerando ideias, ajudando você a redigir PRDs (documentos de requisitos do produto), roteiros, propostas e resumos de projetos, etc., e acelerando os projetos. 🙌🏼

Etapa 5: Concluir tarefas e revisar

No final do sprint, o Scrum Master realiza uma revisão do sprint para coletar feedback e implementar os aprendizados para os sprints seguintes. Também durante o sprint, são realizadas reuniões diárias do Scrum (ou reuniões de stand-up) para relatar o progresso e discutir o feedback sobre o trabalho enviado para aprovação. Essas reuniões de revisão são uma parte importante de um fluxo de trabalho ágil .

Facilite a colaboração com o Modelo de reunião Scrum do ClickUp

Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp ajuda a reunir todas essas etapas que levam a um objetivo simples: que todas as tarefas passem para a seção "concluído" no prazo e dentro do orçamento

Vantagens de usar um Scrum Board

Aumente a colaboração e a produtividade da equipe com as ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp Gerenciamento de projetos ágeis Ferramentas

Os quadros Scrum facilitam o desenvolvimento ágil ao proporcionar transparência, flexibilidade, responsabilidade e foco para a equipe.

1. Priorização e foco

Um quadro Scrum ajuda a priorizar as tarefas com base no valor e nas metas do sprint, evitando que os membros da equipe fiquem sobrecarregados ou desviados.

Limitar o número de tarefas em cada coluna garante o foco e evita a mudança de contexto, levando a uma maior eficiência.

2. Maior agilidade e adaptabilidade

Os quadros Scrum permitem ajustes dinâmicos no fluxo de trabalho com base no feedback diário e nas mudanças de prioridades.

A representação visual do trabalho incentiva os membros da equipe a se apropriarem de suas tarefas e a colaborarem efetivamente com outras equipes.

3. Melhoria contínua

As retrospectivas regulares baseadas em insights do quadro Scrum ajudam a identificar e abordar áreas de melhoria para a sua equipe.

O acompanhamento visual do progresso também funciona como uma motivação para concluir tarefas e atingir as metas do sprint.

4. Insights orientados por dados

Os quadros Scrum digitais avançados oferecem métricas e relatórios para analisar o desempenho da equipe e acompanhar o progresso do projeto de forma objetiva.

Esses dados ajudam você a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos, priorização de recursos e direção do projeto.

5. Gerenciamento de riscos aprimorado

A natureza iterativa da estrutura do Scrum e a flexibilidade de um quadro do Scrum permitem que você ajuste os planos e as prioridades rapidamente para responder aos desafios.

Ao promover a conclusão focada e oportuna das tarefas, os quadros Scrum podem ajudar a aliviar o estresse e evitar o esgotamento dos membros da equipe.

Como um quadro Scrum é diferente de um quadro Kanban?

Acompanhe tudo, do desenvolvimento ao lançamento, com o Quadro Kanban do ClickUp Sim, tanto os quadros Scrum ágeis quanto os quadros Kanban são ferramentas de gerenciamento de equipes ágeis que ajudam a visualizar um projeto. Mas a semelhança termina aí.

1. Foco

Quadro de controle: Ênfase em sprints com prazo definido, com metas definidas e entrega de incrementos de trabalho no final de cada sprint. Assim, você trabalha em rajadas em direção a marcos específicos Quadro Kanban: Concentra-se no fluxo contínuo e prioriza as tarefas com base em seu valor e disponibilidade. Trata-se mais de um fluxo constante de trabalho que é flexível em termos de prioridades e progride sem prazos definidos

2. Estrutura

Quadro de crum: Estágios predefinidos do fluxo de trabalho, como A fazer, Em andamento e Concluído Quadro Kanban: Sem estágios fixos. Swimlanes ajudam a categorizar as tarefas (por exemplo, por departamento, recurso ou história de usuário), com foco na limitação do trabalho em andamento (WIP) para evitar sobrecarga

3. Planejamento e controle

Quadro Crum: Segue umprocesso de planejamento de sprint com metas e estimativas definidas. O progresso é revisado e ajustado em reuniões diárias de stand-up e retrospectivas Quadro Kanban: Mais flexível e reativo. As tarefas podem ser adicionadas a qualquer momento e priorizadas com base na capacidade atual. A melhoria contínua é impulsionada por análises e ajustes regulares do fluxo

4. Tomada de decisões

Quadro de controle: As decisões geralmente são tomadas durante o planejamento do sprint e revisadas durante todo o sprint, com alterações limitadas permitidas posteriormente Quadro Kanban: Incentiva a adaptação e a priorização constantes com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias. As decisões são tomadas em tempo real

5. Métricas e medição

Quadro de controle: Promove um senso de propriedade compartilhada e o compromisso de atingir as metas do sprint. Os membros da equipe trabalham juntos em uma unidade bem unida Quadro Kanban: Enfatiza a responsabilidade individual e a melhoria contínua. Os membros da equipe trabalham de forma mais independente enquanto se concentram no fluxo geral do trabalho

A escolha entre Scrum e Kanban depende das necessidades do seu projeto e das preferências da equipe.

Se você precisa de estrutura, previsibilidade e entregas frequentes, um quadro Scrum pode ser uma boa opção. Mas o Kanban é uma opção melhor se você valoriza mais a flexibilidade, o fluxo contínuo e a adaptabilidade rápida.

Você também pode escolher uma abordagem híbrida. Isso combina elementos do Scrum e do Kanban para criar um sistema personalizado que funcione melhor para a sua equipe. 🎉

