O guia definitivo para o gerenciamento de projetos Scrum (2024)

Pronto para aprender sobre Gerenciamento de projetos Scrum ?

O Scrum pode parecer uma metodologia científica difícil que requer três diplomas de Harvard para ser compreendida, mas não é! Na verdade, é um dos métodos de gerenciamento de projetos mais eficientes e simplificados usados atualmente.

O gerenciamento de projetos Scrum envolve a divisão de um projeto complexo em partes pequenas e gerenciáveis chamadas sprints. Ao final de cada ciclo de sprint, você apresenta seu projeto aos clientes e incorpora o feedback deles antes de passar para o próximo ciclo.

Isso fará maravilhas para a sua produtividade e transformará a sua equipe de desenvolvimento de software em uma equipe A!

Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre o gerenciamento de projetos Scrum para ajudá-lo a entender como tirar o máximo proveito dele.

Vamos começar.

O que é o gerenciamento de projetos Scrum? Scrum é uma metodologia moderna de gerenciamento de projetos que divide seu projeto em diferentes ciclos de desenvolvimento, chamados sprints, que geralmente duram de 2 a 4 semanas para ajudá-lo a alcançar rapidamente seus resultados.

Depois que cada sprint é concluído, você o apresenta para sua parte interessada (geralmente o cliente), que lhe dará feedback sobre o que ele gosta e o que não gosta. Você pode então incorporar o feedback deles antes de passar para o próximo sprint.

O que significa Scrum?

Embora o Scrum possa parecer um acrônimo para algo complexo, ele não é.

Scrum é simplesmente um termo emprestado do esporte rugby. No rúgbi, os jogadores se reúnem em uma formação bem unida chamada scrum. Como o gerenciamento de projetos Scrum exige que os membros da equipe sejam tão unidos, esse termo de rúgbi foi usado para descrevê-lo.

E, como essas equipes precisam estar tão profundamente conectadas, o Scrum é a maneira perfeita de superar a maioria dos problemas de gerenciamento de projetos desafios das equipes virtuais associado a gerenciamento remoto de projetos .

Como o scrum difere do gerenciamento de projetos tradicional?

No gerenciamento de projetos tradicional, você trabalha em seu projeto como um todo. Com o scrum, você desenvolveria cada recurso separadamente e, quando cada recurso estiver pronto, você o apresentaria aos seus clientes.

Por exemplo, se você estivesse desenvolvendo um dispositivo para seus clientes, gastaria um ano em seus esforços de desenvolvimento, o que poderia incluir conceituar, codificar e testar a máquina.

**Você só o apresentaria aos seus clientes quando estivesse pronto

Embora isso permita que você trabalhe sem interrupções, há um problema importante:

Como você criou a ferramenta sem nenhuma contribuição real do cliente para orientar o desenvolvimento, não há garantia de que eles gostarão dela.

Pense nisso: Com que frequência os clientes gostam de cada único recurso_ _que você lança?

_Na maioria das vezes, eles têm algumas reclamações, certo?

O gerenciamento de projetoscrum pode resolver isso

O que é o processo Scrum?

Com o Scrum, você desenvolveria cada recurso separadamente e, quando cada recurso estiver pronto, você o apresentaria aos seus clientes. Eles lhe darão feedback e você poderá incorporar esse feedback antes de passar para os outros recursos do produto.

Dessa forma, o cliente participa ativamente do processo de desenvolvimento e o produto final do software é de maior qualidade, pois é cuidadosamente desenvolvido com as necessidades dele em mente.

O resultado?

Um cliente como este:

Em que se baseia o Scrum?

O Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos baseada em Agile que foi desenvolvida por Ken Schwaber e Jeff Sutherland no início dos anos 90. Eles também escreveram o Guia do Scrum, que explica como o método Scrum, também conhecido como método da cascata funciona.

Espere um pouco..

O que é Gerenciamento ágil de projetos ?

É uma estrutura de gerenciamento que se baseia na abordagem de sprint.

E para entender melhor o desenvolvimento ágil, você precisa ler o Manifesto ágil.

O que é o Manifesto Ágil? Manifesto ágil ?

É um breve resumo do que o Agile representa e dos princípios Agile que o orientam.

Toda metodologia ágil segue o Manifesto Ágil e divide projetos empresariais de grande escala em sprints menores para incorporar o feedback do usuário em todos os níveis.

Espere, o que você quer dizer com Metodologia ágil ies?

_Existe mais de uma metodologia de gerenciamento de projetos ágil?

Sim!

O Scrum é apenas outro método ágil.

Existem tons de outras metodologias ágeis, como Kanban , Lean extreme Programming (XP) e muito mais!

A melhor parte de cada metodologia é que você pode combiná-las para torná-las mais eficazes. Por exemplo, você pode combinar o Scrum e o Kanban para criar uma metodologia mais simplificada Fluxo de trabalho de desenvolvimento de software ágil .

Qual é a diferença entre Scrum e Agile?

As equipes Scrum são geralmente menores e mais experientes do que as equipes Agile. Além disso, elas tendem a ser mais autossuficientes, com o Scrum Master assumindo uma função de coaching em vez de uma função de gerente de projeto autoritário.

Quais são os elementos do Scrum?

O gerenciamento de projetos Scrum é dividido em três elementos: artefatos, funções e eventos. Além disso, eles não são tão confusos quanto os elementos da tabela periódica!

Eles são apenas componentes essenciais do método Scrum:

A. O que são Artefatos do Scrum ?

Um artefato do Scrum é uma ferramenta central que dá ao seu projeto Scrum o foco necessário para se manter no caminho certo. Ele consiste no backlog do produto, no backlog do sprint e no incremento do produto.

Aqui estão os principais artefatos usados no Scrum:

Hacklog do produto: A backlog do produto é a lista completa de itens de trabalho que você precisa concluir em um projeto. É essencialmente uma lista de verificação do que toda a sua equipe virtual precisa fazer. Como você precisa incorporar regularmente o feedback do cliente, cada item do product backlog precisa ser constantemente atualizado e modificado.

Nota: Os itens do backlog do produto geralmente são exibidos como histórias de usuários. Histórias de usuários são descrições dos recursos do produto sob a perspectiva do cliente. Uma _história de usuário garante que os desenvolvedores desenvolvam os itens do backlog tendo em mente a perspectiva do usuário.

Imprimir o backlog: Abacklog do sprint é uma lista decada item do backlog do produto que toda a sua equipe tentará realizar em um determinado sprint.

Abacklog do sprint é uma lista decada item do backlog do produto que toda a sua equipe tentará realizar em um determinado sprint. Incremento: O incremento é o produto final utilizável que é lançado após cada sprint. Essencialmente, é a entrega de seu sprint na estrutura do Scrum.

Existem três funções individuais que são comuns a todos os Equipe Scrum :

Proprietário do produtoScrum Master _, recomenda-se que todos os gerentes passem por um treinamento em Scrum para se tornarem mestres certificados em Scrum de uma organização como a PMI, a Scrum.org ou a Scrum Alliance

3. Quem é a equipe de desenvolvimento?

Os membros da equipe de desenvolvimento de software trabalham ativamente em um projeto Scrum. Eles são os responsáveis pela entrega do software funcional no final do sprint atual. O tamanho médio de uma equipe de desenvolvimento varia de 3 a 7 membros.

Nota: Uma equipe Scrum é uma equipe multifuncional o que significa que ela inclui membros da equipe com habilidades especializadas, como codificação, design, redação, controle de qualidade etc.

Portanto, embora o Scrum transforme sua equipe de desenvolvimento em um time A, infelizmente, não há lugar para o B.A Baracus!

C. Quais são os 5 eventos do Scrum?

O Scrum tem um conjunto de eventos repetitivos ou Cerimônias do Scrum que apoiam a estrutura e a metodologia Agile. São elas:

SprintReunião de planejamento do Sprint _poderá se adaptar a essas mudanças também?

Felizmente, o ClickUp oferece o Multiple Views para se adaptar ao fluxo de trabalho Scrum da sua equipe.

Veja a seguir uma visão detalhada dessas visualizações:

A. Exibições de tarefas necessárias O ClickUp tem duas visualizações de tarefas obrigatórias para lidar com dois dos estilos mais comuns de gerenciamento de projetos:

Visualização de lista Se suas equipes Scrum gostam de Estilo GTD se você tiver listas de tarefas, esta é a visualização ideal. Aqui, as tarefas complexas são listadas em uma lista de verificação que pode ser marcada à medida que você avança.

É a visualização perfeita para acompanhar as listas de Sprint de várias tarefas durante uma sessão de planejamento de sprint ou de planejamento de versão. Como todas as tarefas são listadas uma após a outra, você pode rapidamente lidar com cada uma delas sequencialmente.

Essas listas são realmente um salva-vidas, especialmente em tempos de crise!

Visualização da placa Se você quiser combinar Scrum e Kanban então essa é a visualização ideal para você. No entanto, esse quadro de tarefas também é ótimo se você quiser apenas alguma funcionalidade Kanban em seu Quadro Scrum .

Aqui, suas tarefas são dispostas em um Quadro Kanban onde você pode arrastá-los e soltá-los para fazer ajustes rápidos.

Com esse quadro de tarefas, você aumenta a visibilidade do projeto, pois os membros da sua equipe podem ver quem é responsável por tarefas específicas, a qualquer momento.

B. Visualização da caixa _Você não odeia ser a pessoa que fica incomodando as pessoas sobre o que elas estão trabalhando?

A visualização Box é excelente para obter visões gerais de alto nível das tarefas da sua equipe, pois elas são classificadas por responsável.

O proprietário do produto e o gerente de projeto podem usar essa visualização para acompanhar facilmente quem está trabalhando em quê, como em um quadro de tarefas.

C. Visualização do calendário Você realmente quer suportar a dor de ter que reescrever todas as suas tarefas complexas em um calendário físico?

O Calendar View do ClickUp é ótimo para a tomada de decisões colaborativas. Ele pode ajudar o proprietário do produto e o gerente de projeto a planejar as tarefas do Sprint. Também é uma maneira útil de decidir quando você poderá adicionar itens do backlog ao sprint do Scrum.

Para maior flexibilidade, um gerente de projeto Agile pode visualizar seu calendário como:

Dias: visualizar todas as tarefas programadas para uma determinada data

visualizar todas as tarefas programadas para uma determinada data **4 dias: veja o cronograma de tarefas em um período contínuo de quatro dias

Semana: visualizar seu cronograma de sprint semanal

visualizar seu cronograma de sprint semanal Mensalmente: mostra o roteiro do projeto em uma base mensal

D. Eu Modo Por fim, veja todo o trabalho que foi feito só para você!

O Me Mode do ClickUp é a maneira perfeita de somente acompanhar as tarefas, os comentários e as listas atribuídas a você. Dessa forma, você não se distrairá com as atribuições de outros membros da equipe e poderá se concentrar melhor.

2. Listas de Sprint para acompanhar facilmente seus sprints

Como o Scrum e o desenvolvimento ágil de software giram em torno de sprints, suas software gratuito de gerenciamento de projetos precisa coordená-los de forma eficaz.

O ClickUp pode criar listas de Sprint para dividir as entregáveis para cada sprint do Scrum. Como essas são essencialmente listas de verificação, você pode marcá-las rapidamente à medida que avança.

O proprietário do produto pode até adicionar pontos de história do Scrum a cada lista para determinar melhor quanto tempo levará para concluir cada item do backlog do produto.

Como são muito fáceis de ler e usar, um Treinador ágil pode usá-lo facilmente para treinar várias equipes para lidar com o gerenciamento de projetos Scrum.

3. Painéis ágeis para visões gerais visuais de seus projetos de software

As equipes Scrum são como campeões de Fórmula 1!

Então, elas não deveriam ter painéis de controle tão legais quanto os dos carros de F1?

O ClickUp oferece Dashboards superlegais para obter visões gerais detalhadas do progresso do projeto.

_Por que você precisa de visões gerais visuais?

O que você prefere:

olhar através de vastas colunas de dados em uma planilha, ou gráficos detalhados que mapeiam com precisão seu progresso ao longo do tempo?

Veja como os Dashboards do ClickUp ajudam no gerenciamento de projetos Scrum:

A. Gráficos de velocidade O Velocity Chart do ClickUp ajuda a monitorar a taxa de conclusão de suas tarefas.

Todas as suas tarefas são divididas em intervalos quinzenais ou semanais, e a velocidade média delas é exibida aqui. O ClickUp também pode agrupar automaticamente os dados da Sprint List para facilitar a adição.

Elas são úteis durante uma reunião de planejamento de sprint porque, essencialmente, preveem a quantidade de trabalho que sua equipe pode realizar no próximo sprint.

B. Gráfico de Burndown As equipes usam um gráfico Burndown de versão e sprint para acompanhar o desempenho da equipe Agile em relação a uma linha de meta. O gráfico Burndown do ClickUp também destaca a quantidade de trabalho que está pendente

O gráfico burndown da versão destaca várias métricas como:

Progresso da meta: o ritmo ideal de conclusão de tarefas para atingir seu incremento

o ritmo ideal de conclusão de tarefas para atingir seu incremento **Progresso projetado: a taxa de progresso atual da sua equipe com base nas tarefas concluídas

**Ativo: o número atual de tarefas concluídas

C. Gráficos de queima **Os gráficos de burnup destacam a quantidade de trabalho que sua equipe de desenvolvimento de software já concluiu.

Dessa forma, os gerentes de projeto podem fazer referência a esse gráfico durante o Daily Scrum para motivar a equipe a terminar rapidamente, especialmente durante o período de crise.

D. Gráficos de fluxo cumulativo Os Gráficos de fluxo cumulativo do ClickUp destacam o progresso da tarefa em vários períodos de tempo.

Suas tarefas são divididas em cores diferentes com base em seu status atual. Isso o ajuda a identificar rapidamente os gargalos e a intervir para resolvê-los.

4. Status personalizados para gerenciar diferentes estágios de tarefas

Lembre-se de que a metodologia Scrum não é adequada apenas para o desenvolvimento de produtos.

Muitas outras equipes também a utilizam!

E, embora a metodologia Scrum permaneça basicamente a mesma, cada equipe e projeto tem suas próprias necessidades e fases específicas.

Por exemplo, as fases do projeto para um processo de desenvolvimento de software e um projeto de marketing são muito diferentes, você não concorda? Os projetos de software teriam uma fase de "Verificação de qualidade", o que não é comum na maioria dos departamentos de marketing.

É por isso que seu software de gerenciamento de projetos deve ser capaz de criar status personalizados para cada projeto.

E é exatamente isso que o ClickUp faz..

Como dissemos, não somos nazistas de sopas!

Dê uma olhada nesta visualização da diretoria para um projeto de marketing.

_Com que frequência você tem tarefas que não são realizadas?

Especialmente quando você deixa um comentário em sua ferramenta de projeto, mas todos se esquecem - até a hora do show.

Esse problema acaba hoje!

Como o método Scrum tem tudo a ver com tempos de resposta rápidos, sua comunicação também precisa ser rápida como um raio.

Você não pode se dar ao luxo de esperar horas para que sua equipe tome uma atitude em relação ao seu feedback, certo?

Com o ClickUp, isso não será um problema!

Os Assigned Comments do ClickUp permitem converter comentários em tarefas e atribuí-los a um membro da equipe. O ClickUp os notificará sobre esses comentários e até mesmo aparecerá em suas notificações e Início . Depois de concluir a tarefa, eles podem até marcar o comentário como resolvido para evitar acompanhamentos desnecessários!

muito legal, não é?

Entretanto, esses não são todos os recursos do ClickUp.

Você obtém cargas de recursos adicionais para um gerenciamento de projetos bem-sucedido:

Conclusão

O gerenciamento de projetos Scrum pode parecer assustador, mas com o software certo, ele não precisa ser assim!

Ele pode ajudá-lo a aumentar instantaneamente sua produtividade e a criar produtos complexos com facilidade. E como você deseja gerenciar projetos de software com a ferramenta mais eficaz disponível, é hora de se inscrever no ClickUp. Ele tem tudo que você precisa para gerenciar as metas da sua equipe Agile, cerimônias Scrum, quadros Scrum e itens do backlog do produto!