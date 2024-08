15 melhores ferramentas Scrum para gerenciamento de projetos em 2024

É claro que a estrutura do scrum pode abrir portas para infinitas possibilidades de solução de problemas.

Ela pode ajudá-lo a tomar decisões rapidamente, incorporar o feedback do cliente de forma eficiente e manter todos na mesma página.

Mas quando se trata de bater na porta certa para obter as ferramentas scrum certas, a decisão não é fácil.

Ela pode ser tão assustadora quanto escolher uma nova casa. Você não tem certeza se ela atenderá às suas expectativas ou se acabará assombrando você. 👻

Embora não possamos ajudá-lo a decidir qual casa elegante alugar, podemos oferecer as melhores ferramentas scrum para você escolher. Este artigo destacará as 15 melhores ferramentas scrum para gerenciamento de projetos juntamente com seus principais recursos e preços.

Vamos começar.

O que são ferramentas Scrum?

As ferramentas Scrum são aplicativos de software especializados projetados para apoiar a metodologia Agile Scrum, facilitando a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos em um processo flexível e iterativo. Essas ferramentas oferecem recursos como o planejamento de sprint, gerenciamento de backlogs acompanhamento do progresso por meio de painéis ou dashboards e opções de comunicação em tempo real para aumentar a sinergia da equipe.

Com a implementação das ferramentas scrum, as equipes podem otimizar seus fluxos de trabalho, priorizar tarefas de forma mais eficaz e adaptar-se às mudanças rapidamente, o que, em última análise, leva a resultados de projetos mais produtivos e eficientes. Essenciais para as equipes de desenvolvimento modernas, as ferramentas scrum incorporam os princípios ágeis de colaboração, feedback do cliente e melhoria contínua.

15 melhores ferramentas e aplicativos Agile Scrum em 2024

Existem centenas de ferramentas ágeis para o gerenciamento de projetos scrum. Vamos explorar as 15 melhores ferramentas scrum software de gerenciamento de projetos scrum disponível hoje mesmo!

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos Scrum

O ClickUp 3.0 lhe dá a capacidade de transformar e alternar entre diferentes visualizações enquanto edita diretamente as tarefas com o ClickUp AI

O ClickUp é um dos aplicativos de gerenciamento de projetos scrum mais bem avaliados que equipes produtivas e ágeis usam para gerenciar seus sprints.

Seja você um proprietário de produto, um scrum master ou um equipe scrum membro da equipe scrum, o ClickUp tem alguns recursos interessantes que podem ajudá-lo a rastrear bugs, gerenciar sprints e lançar produtos.

Mas aqui está o que fecha o negócio.

Esse aplicativo scrum tem um recurso rico Plano gratuito para sempre suporte a sprints, gráfico de Gantt, tarefas ilimitadas, colaboração em tempo real e muito mais.

Vamos dar uma olhada rápida em alguns recursos úteis do ClickUp para equipes ágeis.

Principais recursos do ClickUp

Esse modelo oferece às equipes do Agile Scrum uma solução que padroniza a entrega de software seguindo a metodologia Agile Scrum

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de usuários do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Avaliações de clientes do ClickUp

"O ClickUp mudou completamente minha forma de trabalhar. Não consigo me imaginar sem usá-lo. Chegou quase a um ponto em que, se não estiver no ClickUp, eu não o farei. Demora um pouco para se acostumar, mas depois que você pega o jeito, ele se torna exponencialmente útil." - G2Crowd "Ferramenta que muda a vida. Traz de volta a tão necessária perspectiva das tarefas de alta prioridade. Ajuda a manter o controle do que realizamos e do tempo que gastamos durante um determinado ano. Não posso viver sem ela!" - Capterra Verified Review

2. ActiveCollab - Melhor para planejamento de Scrum

A ActiveCollab é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite planejar, organizar, comunicar e colaborar no seu projeto scrum.

Como um scrum master, você pode dividir seu trabalho em tarefas acionáveis e atribuí-las às pessoas certas.

No entanto, o ActiveCollab não é muito ativo ao permitir que você pesquise itens entre projetos.

Principais recursos do ActiveCollab

Lembretes de data de início e data de vencimento

Tarefas e subtarefas acionáveis

Número ilimitado de projetos

Etiquetas coloridas para organizar tarefas

Preços do ActiveCollab

O ActiveCollab oferece uma versão gratuita. Seus planos pagos começam em US$ 9/mês para até três usuários.

Avaliações de usuários do ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 350 avaliações)

Avaliações de clientes do ActiveCollab

"Nossa equipe gerencia todos os nossos projetos por meio da ActiveCollab, e isso inclui orçamento, tarefas e gerenciamento de tempo . Sem ele, estaríamos perdidos em um mar de e-mails e mensagens do Slack." - Revisão verificada do Capterra "Gostaria que ele se conectasse a outros ferramentas de gerenciamento de projetos como basecamp, asana, etc. Trabalho com muitos prestadores de serviços e fornecedores e, se eu pudesse fazer tudo no active collab e criar um tíquete em suas plataformas, seria fantástico." - Capterra Verified Review Check out these_ Alternativas ao ActiveCollab_ !

easyBacklog - Melhor para gerenciar backlogs de sprint

O easyBacklog é uma ferramenta de gerenciamento de backlog de sprint para equipes scrum que procuram ferramentas scrum gratuitas.

Com essa ferramenta scrum, você pode criar facilmente versões do seu backlog de sprint e compará-las. Você também pode preparar estimativas de custo e atribuir orçamentos a diferentes itens.

No entanto, a ferramenta não tem um aplicativo móvel dedicado.

Parece que o easyBacklog não facilitará o acesso ao seu trabalho de qualquer lugar.

Principais recursos do easyBacklog

Histórias agrupadas em temas

Priorização por arrastar e soltar

Gráficos de burnup e burndown

Categorização por código de cores

preços do easyBacklog

o easyBacklog é uma ferramenta scrum gratuita.

avaliações de usuários do easyBacklog

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Infinity - Melhor para rastreamento de projetos

O Infinity é uma ferramenta scrum em ascensão com uma interface de usuário simples e funcionalidade fácil de arrastar e soltar.

Esse software ágil de gerenciamento de projetos o ajuda a acompanhar o que está acontecendo em cada sprint. Você também pode atribuir tarefas, visualizar o progresso, preparar itens para sprints futuros e muito mais.

Mas há um problema.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos não tem um recurso de painel.

Prepare-se para olhar para o infinito para acompanhar vários projetos ao mesmo tempo. 🥴

principais recursos do #### Infinity

Pré-fabricadomodelos scrum para economizar tempo

Fácil alternância entre várias exibições

Pastas e subpastas ilimitadas para organizar o trabalho

Mais de 2.000 integrações de terceiros

preços do #### Infinity

O preço do plano pago dessa ferramenta ágil começa em US$ 9/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Infinity

G2 : 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

Comentários de clientes do Infinity

"Gosto da facilidade de uso para equipes pequenas. Posso alternar as visualizações dos diferentes quadros para visualizá-los em um calendário e classificá-los por prioridade/nome/categoria." - Avaliações do GetApp "Eu não conseguiria gerenciar minha carreira de escritor sem o poder do Infinity. Cada livro tem sua própria infinidade de tarefas essenciais e secundárias, com datas de vencimento, datas de início, datas de conclusão, etc., e o Infinity gerencia tudo isso maravilhosamente." - Avaliações do GetApp

5. MeisterTask - Melhor software scrum baseado na web

O MeisterTask é um excelente software scrum baseado na Web que permite gerenciar backlogs e sprints de produtos com facilidade.

É uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis se você estiver apenas começando com a abordagem scrum, mas tem algumas limitações. Para começar, ela não tem um recurso de acompanhamento ou data de vencimento, portanto, você pode acabar perdendo prazos importantes.

Conclusão: O MeisterTask não é um mestre do gerenciamento de tarefas.

Principais recursos do MeisterTask

Quadros kanban flexíveis

Automações incorporadas

Limites de tarefas para melhorar o foco da equipe

Integra-se com outros aplicativosferramentas como o Outlookdropbox, etc.

Preços do MeisterTask

O MeisterTask tem um plano gratuito. Seu plano pago começa em US$ 4,19/usuário por mês (pago anualmente).

Avaliações de usuários do MeisterTask

G2 : 4.6/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 950 avaliações)

Comentários de clientes do MeisterTask

"A única coisa que não me agrada muito é a impossibilidade de mover tarefas em lote de uma seção para outra. Não sei por que podemos fazer isso! Só é possível mover uma tarefa de cada vez. Além disso, a barra de rolagem é bem pequena e difícil de clicar porque é bem fina. A versão gratuita não oferece suporte a tarefas recorrentes, portanto, é preciso estar ciente disso se você não for pagar por ela." - Avaliação verificada do Capterra "Gostaria que a versão gratuita tivesse mais projetos - algo como 4 a 6 seria ótimo. Meu orçamento pode me permitir comprar a versão completa (acho que Pro). No momento, estou usando-o apenas para mim, mas posso ver como uma empresa poderia usá-lo. Como a maioria dos aplicativos de tarefas, falta um recurso de soneca decente. Às vezes, estou no meio de uma tarefa e preciso de mais alguns minutos para terminar - adiar um item futuro é sempre útil." - Capterra Verified Review Check out these_ Alternativas ao MeisterTask_ !

6. Nutcache - melhor para gerenciamento de versões

O Nutcache é um software scrum que permite planejar, organizar e analisar tarefas em níveis básicos e complexos.

Com essa ferramenta scrum, você pode definir uma meta de sprint, escolher a duração do sprint ou vincular sprints a lançamentos. Você também pode manter o controle medindo o progresso da tarefa.

No entanto, o Nutcache não possui determinados recursos de relatório, como relatórios financeiros ou relacionados a projetos.

Principais recursos do Nutcache

Sprints com duração, tarefas e pontos de história

Funcionalidade de relatórios e controle de tempo

Cronogramas codificados por cores

Gráfico de Gantt para organizar visualmente as tarefas

Preços do Nutcache

Você pode optar pelo plano gratuito ou pelo plano pago, que começa em US$ 6/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Nutcache

G2 : 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

Avaliações de clientes do Nutcache

"O Nutcache facilitou o controle de vários projetos de clientes e a subcategorização dentro do projeto por diferentes serviços que oferecemos." - G2Crowd "A interface da Web é fácil de usar, mas em alguns casos é muito simplista." - G2Crowd

7. OrangeScrum - Melhor para gerenciamento de projetos scrum

O OrangeScrum é um software de gerenciamento de projetos tudo-em-um, mais adequado para o gerenciamento de projetos de construção.

Essa ferramenta scrum oferece recursos como registro de tempo visualização kanban, scrum diário, faturamento, etc.

No entanto, o plano básico é muito básico, enquanto outras ferramentas ágeis que abordamos aqui vêm com recursos mais avançados, mesmo na versão gratuita.

Principais recursos do OrangeScrum

Status de tarefa personalizado para criar fluxos de trabalho sob medida

Quadros Scrum e relatórios de sprint

Gráficos de velocidade para melhorar o planejamento

Backlogs para listar ideias de produtos, histórias, tarefas, bugs e subtarefas

Preços da OrangeScrum

O plano básico desse software scrum começa em US$ 9/mês para até dez usuários.

Avaliações de usuários do OrangeScrum

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 90 avaliações)

Avaliações de clientes da OrangeScrum

"Oferece a uma empresa de pequeno e médio porte uma maneira fácil de se organizar e aumentar a eficiência." - Avaliações verificadas do Capterra "O Orangescrum tornou extremamente fácil para nós acompanhar nossos projetos e manter nossos clientes atualizados sobre seus projetos. Também nos proporcionou uma maneira de os clientes enviarem todo o conteúdo de seus projetos e, ao fazer isso, reduziu o número de e-mails que recebíamos com o material do projeto. Ter todo o nosso material de projeto em um único local facilitou para todos os envolvidos em qualquer projeto manterem-se atualizados com novos arquivos e alterações." - Avaliações verificadas do Capterra

8. ScrumDo - Melhor para dimensionar projetos scrum

Se estiver procurando uma ferramenta ágil que possa ser dimensionada, dê uma olhada no ScrumDo.

Seus poderosos recursos de relatório permitem monitorar o desempenho do projeto com precisão. Você pode escolher entre histogramas, burndown, burnups, diagramas de fluxo cumulativo, etc.

O que não é tão factível no ScrumDo?

O ScrumDo não oferece um recurso de visualização de linha do tempo.

Principais recursos do ScrumDo

Planejamento de iteração por arrastar e soltar

Perfis de relatórios personalizados

Monitoramento de fluxo de trabalho incorporado

Visualização de relações de dependência

Preços do ScrumDo

Seu plano pago começa em US$ 8,99/mês para até dez usuários.

Avaliações de usuários do ScrumDo

G2 : 4.1/5 (10 avaliações)

: 4.1/5 (10 avaliações) Capterra: 3.8/5 (5+ avaliações)

Avaliações de clientes do ScrumDo

"Usamos o ScrumDo para gerenciar nossa organização sem fins lucrativos. Eu o utilizo para criar e priorizar tarefas para minha equipe e também acompanho o progresso diário com ele. Ele tem um ótimo recurso de relatórios e oferece muita flexibilidade para a personalização do quadro." - Avaliações verificadas do Capterra "Fácil de visualizar o status do projeto usando uma metodologia SCRUM. Fácil de adicionar e ensinar os funcionários a usá-lo." - G2Crowd

9. Scrumwise - Melhor para equipes ágeis

o Scrumwise é uma ferramenta ágil, simples e intuitiva, com recursos padrão do Scrum.

O que há de único no Scrumwise?

Ele tem um recurso de post-its digitais para as equipes realizarem sessões de preparação de backlog.

No entanto, seu recurso de controle de acesso não é muito flexível, portanto, seria aconselhável procurar algumas alternativas do Scrumwise na lista.

Principais recursos do Scrumwise

Gerenciamento de versões

Gráficos de burndown que levam em conta férias e fusos horários

Controle de tempo nativo

Quadros de tarefas fáceis de usar

Preços do Scrumwise

Seu plano pago começa em US$ 9/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Scrumwise

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (10 avaliações)

Avaliações de clientes da Scrumwise

"Ótima ferramenta de gerenciamento de sprint que é acessível e fácil para toda a equipe - design, desenvolvimento, QA - para integrar e começar a usá-la." - Avaliações verificadas do Capterra "É fácil de usar e oferece uma visão melhor do processo e do progresso do desenvolvimento. No entanto, seria ótimo ter um sistema de rastreamento de bugs e um melhor gerenciamento de acesso, por exemplo, controlar o acesso a cada projeto e poder conceder acessos de leitura e gravação." - Avaliações verificadas do Capterra

10. Smartsheet - Melhor para gerenciamento de trabalho de ponta a ponta

Ferramenta de gerenciamento de projetos do Smartsheet permite que você dimensione desde um único projeto até o gerenciamento de trabalho de ponta a ponta.

Essa ferramenta scrum em estilo de planilha ajuda a gerenciar fluxos de trabalho e melhora a colaboração.

No entanto, não é muito amigável para iniciantes.

Principais recursos do Smartsheet

Automações de fluxo de trabalho

Acompanhamento de tarefas e orçamentos

Integração com outras ferramentas, como Google Drive e Salesforce

Várias exibições, como grade, cartão, Gantt e calendário

Preços do Smartsheet

O plano pago do Smartsheet começa em US$ 14/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Smartsheet

G2 : 4.3/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.700 avaliações)

Avaliações de clientes do Smartsheet

"Somos uma equipe pequena sem um gerente de projetos dedicado e tivemos que configurar tudo sozinhos. Isso foi bom para projetos muito simples acompanhamento de projetos e os modelos são úteis, mas ficou muito complicado tentar personalizar os modelos." - Avaliações verificadas do Capterra "Gosto muito do software e da empresa. O sistema atende às nossas necessidades e é flexível quando precisamos fazer ajustes. Embora o custo inicial seja bastante alto, ele vale a pena anualmente, pois agiliza nossos processos e nos permite ser mais eficientes." - Avaliações verificadas do Capterra

11. Trello - Melhor para a metodologia kanban

Graças à sua simplicidade e capacidade de personalização, o Trello é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos scrum existentes.

Com o Trello, você pode acompanhar quase tudo, até mesmo um projeto pessoal. Quando se trata de um projeto scrum, você pode criar quadros kanban simples para acompanhar sprints e colaborar em projetos.

Mas adivinhe só?

Esse software scrum carece de um recurso crucial do scrum: relatórios. Compare o Jira com o Trello !

Principais recursos do Trello

Número indefinido de quadros para planejar e acompanhar sprints

Power-ups para integração com outras ferramentas

Cartões para adicionar comentários, anexos, listas de verificação e datas de vencimento

Automações incorporadas com o Butler do Trello

Preços do Trello

O Trello oferece um plano gratuito. Seu plano pago começa em US$ 12,50/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 11.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 11.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 19.500 avaliações)

Avaliações de clientes do Trello

"Até agora, o Trello está fazendo um ótimo trabalho. O que é anunciado é feito como esperado. A única coisa que eu gostaria de mencionar é a interface de usuário moderna. Eu realmente gostaria de ter um visual novo e renovado para este software, o que tornaria a experiência do usuário mais eficaz." - G2Crowd "O Trello é uma ótima ferramenta, mas é restrita em termos de projetos que pode gerenciar. O Trello é ideal para pequenas tarefas, mas não para as grandes." - Capterra Verified Review Check out these_ Alternativas ao Trello !

12. Yodiz - Melhor para gerenciar dados de projetos

o Yodiz é outra ferramenta scrum que vem com um conjunto de recursos avançados.

Você pode gerenciar seu backlog de sprint, episódios e lançamentos sem se integrar a um aplicativo de terceiros.

No entanto, essa ferramenta ágil precisa de melhorias na compatibilidade com ferramentas de pesquisa, aplicativos móveis e digitalização.

Principais recursos do Yodiz

Modelos de backlog do produto

Quadro de planejamento para visualizar dados de vários projetos

Épicos para gerenciamento de recursos

Rastreamento de burndown, alocação de histórias, etc. para melhorar a visibilidade

Preços do Yodiz

O Yodiz tem um plano gratuito para até três membros da equipe. A versão paga desse software scrum começa em US$ 3/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Yodiz

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

Comentários de clientes do Yodiz

"A documentação de ajuda é básica - Comparativamente, há menos integrações, mas com a integração do Zapier, agora é possível conectar centenas de aplicativos."- - Avaliação verificada do Capterra "Ele faz tudo o que eu preciso: acompanhamento de bugs, mural Kanban, acompanhamento de histórias de usuários, integração com o Github, notificações. É barato, eficaz e fácil de usar." - G2Crowd

13. Zoho Sprints - Melhor para gerenciar sprints

O Zoho Sprints permite que você tenha backlogs e épicos para estruturar suas tarefas. Essa ferramenta scrum também permite que você agende um planejamento de sprint reunir-se e enviar convites com local e duração.

No entanto, não é possível ver vários projetos listados de uma só vez, juntamente com seus sprints correspondentes.

Talvez um sprint para outra ferramenta?

Principais recursos do Zoho Sprints

Status de trabalho personalizado e quadro scrum personalizado

Épicos para estruturar o trabalho

Etiquetas e listas de verificação para simplificar as tarefas

Integração com o Jenkins para planejar e monitorar lançamentos

Preços do Zoho Sprints

O plano pago do Zoho começa em US$ 14/mês (até 12 usuários).

Avaliações de usuários do Zoho Sprints

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

Avaliações de clientes do Zoho Sprints

"Gostamos da simplicidade da interface e da facilidade com que podemos treinar a equipe na ferramenta. Se a ferramenta atrapalhar o projeto, nós nos livramos dela. Até agora, estamos muito satisfeitos com a facilidade com que as pessoas se envolveram com a ferramenta." - Revisão verificada do Capterra "Para projetos baseados em sprint, trata-se do software mais simples, mas com relatórios robustos." - Revisão verificada do Capterra

14. Wrike - Melhor para fluxos de trabalho personalizados

O Wrike é um software de gerenciamento de projetos ágeis fácil de usar que oferece fluxos de trabalho personalizados, relatórios, painéis, formulários de solicitação, etc.

No entanto, o Wrike não agrada a alguns gerentes de projeto, pois seus planos pagos são bastante caros.

Principais recursos do Wrike

Gráfico de Gantt interativo

Formulários de solicitação personalizados

Fluxos de trabalho pré-criados

Prova visual e sistemas de aprovação automatizados

Preços do Wrike

O Wrike oferece um plano gratuito. Seu plano pago começa em US$ 9,80/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

Avaliações de clientes do Wrike

"Às vezes, a alteração de algumas opções afeta todas as pastas; outras vezes, você quer que uma opção seja aplicada às subpastas, mas ela só será aplicada à pasta principal. A configuração da ferramenta pode ser um processo bastante demorado se não houver treinamento adequado" - - "O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos Conselhos sobre tecnologia "Honestamente, não há muita coisa que eu mudaria ou não gostaria no Wrike. A única coisa que seria útil é se houvesse uma maneira mais fácil de transferir as conversas no Wrike para nossos e-mails do Google. Às vezes, esqueço de verificar minhas mensagens do Wrike e, portanto, gostaria de receber as mensagens de forma sincronizada em meu e-mail." - G2Crowd Verifique estes_ Alternativas ao Wrike !

15. Jira - Melhor para desenvolvimento ágil de software

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que fornece às equipes scrum relatórios e fluxos de trabalho ágeis.

No entanto, os fluxos de trabalho personalizáveis do Jira podem ser muito complexos para alguns usuários.

Principais recursos do Jira

Visualizações ágeis, como quadros Scrum e quadros Kanban

Flexibilidade de projeto com fluxos de trabalho personalizáveis

Painéis de controle personalizáveis

Acompanhe lançamentos, marcos, bugs e muito mais

Preços do Jira

O Jira oferece um plano gratuito para até 10 usuários. Os planos pagos mensais do Jira variam de US$ 7 a US$ 14 por membro.

Avaliações de usuários do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Avaliações de clientes do Jira

"A configuração inicial pode ser complexa, mas também pode ser muito poderosa se você conseguir configurá-la adequadamente. Sua ferramenta visual de script e fluxo de trabalho é realmente capaz e fácil de aprender." - Revisão verificada do Capterra "Ele resolveu algumas de nossas necessidades comerciais imediatas de forma imediata ou com esforço moderado de configuração. Mas, como solução completa, está faltando um punhado de recursos simples, mas cruciais. Definitivamente, ele "parece" uma segunda versão. Ela precisa de uma terceira." - Revisão verificada pelo CapterraComparação entre Linear e Jira !

Gerencie sua equipe com o software de gerenciamento de projetos Scrum

No mundo acelerado do gerenciamento de projetos, a eficácia da sua ferramenta Scrum pode influenciar significativamente o sucesso dos seus projetos. Desde facilitar a comunicação contínua até garantir o acompanhamento abrangente de cada sprint, a ferramenta certa pode transformar o processo de desenvolvimento ágil da sua equipe. Da simplicidade do Trello à robusta capacidade de personalização do Jira, é fundamental escolher uma ferramenta que se alinhe às necessidades específicas da sua equipe e às preferências de fluxo de trabalho.

Se estiver procurando uma ferramenta versátil que combine os melhores recursos das ferramentas mencionadas acima, considere ClickUp . Com suas visualizações personalizáveis, relatórios detalhados e interface intuitiva, o ClickUp se destaca como uma solução poderosa e fácil de usar para gerenciar seus projetos Scrum. Experimente o ClickUp hoje mesmo e experimente uma abordagem mais eficiente e simplificada para o gerenciamento ágil de projetos.