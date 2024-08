50 termos do Agile Scrum que todos devem conhecer (Glossário detalhado)

Procurando um glossário ágil abrangente ?

Embora o Agile mal exista há duas décadas, ele teve um grande impacto no mundo do desenvolvimento de software.

precisa de provas?

Hoje, 86% de todos os desenvolvedores usam o método Agile em seu trabalho!

Uma vez que milhões de desenvolvedores em escritórios e equipes virtuais o uso do Agile evoluiu ao longo dos anos, gerando vários princípios, metodologias e práticas do Agile.

Como resultado, as equipes ágeis criaram sua própria terminologia ágil para gerenciar todos esses princípios e práticas.

E como nada em desenvolvimento de software nunca é fácil, essas palavras às vezes podem soar como se fossem de outro idioma!

Mas não se preocupe.

Neste glossário ágil, vamos explicar 50 termos ágeis importantes que o ajudarão a decodificar essa metodologia de desenvolvimento de software.

agora, vamos começar a folhear este _dicionário de terminologia ágil _, certo?

A-E: Critérios de aceitação para a Epic

1. Critérios de aceitação

Definição

Os critérios de aceitação são um conjunto de condições que o software deve atender para ser aceito por um cliente ou parte interessada. _E como essas condições são decididas?

Tudo depende do proprietário do produto . Eles precisam determinar se o recurso está fazendo o que os usuários querem que ele faça ( história do usuário) .

Sinônimos

Cliente aceito

Definição de Feito (DoD)

2. Teste de aceitação

Definição

Um teste de aceitação garante que um recurso de software esteja funcionando corretamente e atenda aos critérios de aceitação. Geralmente é executado depois de o software ter sido desenvolvido.

Sinônimos

Teste de usuário, teste funcional

3. Manifesto ágil

Definição

O manifesto Manifesto ágil é um documento que resume os 12 princípios ágeis que orientam o Estrutura ágil. Toda metodologia ágil segue rigorosamente os princípios e práticas descritos no Manifesto Ágil.

Sinônimos

Nenhum

4. Marketing ágil

Definição

É uma técnica de marketing que se baseia fortemente nas práticas e nos valores do Agile. Marketing ágil os profissionais de marketing ágil trabalham em sprints para que sua equipe possa concluir projetos de alto valor em um período de tempo muito curto.

Após cada sprint, eles avaliam o desempenho do projeto e verificam quais mudanças podem ser feitas para melhorar o desempenho no próximo sprint.

O marketing ágil também é uma ótima maneira de sua equipe de marketing responder rapidamente às rápidas mudanças de mercado que vemos hoje.

Sinônimos

Nenhum

5. Mentalidade ágil

Definição

Uma Mentalidade ágil é um conjunto de atitudes que um profissional ágil ou Equipe Scrum deve ter em relação ao seu trabalho.

Essas atitudes são inspiradas nos valores e princípios do Agile, tais como:

Respeito

Colaboração

Melhoria contínua

Foco na entrega de valor

como você desenvolve uma mentalidade ágil?

Um praticante de Agile ou um Coach ágil pode ajudar sua equipe a adotar o Agile.

Sinônimos

Nenhum

6. Princípio ágil

Definição

Um princípio ágil é uma prática de orientação que ajuda as equipes a entender e adotar Ágil. Há 12 princípios ágeis que giram em torno da satisfação do cliente, do aumento da velocidade do desenvolvimento de software e da flexibilidade.

dê uma olhada mais de perto em todos eles 12 princípios ágeis ._

Sinônimos

Nenhum

7. Trem de liberação ágil

Definição

Uma Trem de lançamento ágil é uma combinação de várias equipe de desenvolvimento de software ágil usada para lidar com grandes projetos de escala empresarial.

Pense nisso como uma mega equipe Scrum

Em média, ela é composta por cerca de 50 a 125 membros da equipe que trabalham juntos em diferentes partes do projeto. Assim como uma equipe Scrum, um Agile Release Train trabalha em pequenos intervalos chamados iterações .

No entanto, suas iterações (chamadas de incrementos de programa) são 5x o comprimento de uma iteração regular!

Elas são uma parte essencial do Estrutura ágil dimensionada .

Sinônimos

ARTE

8. Desenvolvimento ágil de software

Definição Desenvolvimento ágil de software é uma técnica de gerenciamento de projetos que permite que os desenvolvedores criem um modelo de software funcional em apenas algumas semanas.

Espere, isso não é muito rápido? Como isso é possível?

Um Equipe ágil divide seu projeto em ciclos de desenvolvimento menores chamados iterações ou sprints.

No final da iteração, a equipe ágil consegue entregar um software funcional com apenas os recursos essenciais. Os usuários dão seus comentários e sugestões, e a equipe ágil os inclui em iterações futuras, como nós! Esse ciclo continua até que você tenha criado um software final que encante seus clientes.

Ao longo dos anos, ele se dividiu em diferentes estruturas e metodologias, como Scrum,Kanban , Limpo e XP. Assim como alguns preferem cereais, enquanto outros gostam de bacon e ovos no café da manhã, equipes diferentes têm gostos diferentes quando se trata da estrutura Agile!

Quer saber mais sobre os diversos sabores do Agile?

Sinônimos

Agile Software Management (gerenciamento ágil de software), Agile Project Management (gerenciamento ágil de projetos), Agile Methodology (metodologia ágil), Agile Method (método ágil), Agile Approach (abordagem ágil), Agile Way (maneira ágil)

9. Transformação ágil

Definição Transformação ágil é o processo de transição de toda a sua organização para adaptar-se à

Mentalidade ágil .

Isso envolve a criação de um ambiente de trabalho que apoie a inovação e a flexibilidade, além de permitir que sua equipe de projeto seja multifuncional (com membros com diferentes conjuntos de habilidades).

Nota: A transformação ágil não significa ensinar sua equipe a usar metodologias ágeis de desenvolvimento de software.

Sinônimos

Nenhum

10. Acervo

Definição

É uma lista de novos recursos do produto, atualizações, correções de bugs etc. que são exigidos pelo usuário.

No início de cada iteração , o proprietário do produto decide em quais itens do backlog a equipe precisa trabalhar. Após cada iteração, o backlog é atualizado regularmente com sugestões de usuários e novos recursos.

Sinônimos Lista de pendências do produto ,

backlog do sprint

11. Refinamento do backlog

Definição

É um Reunião do Scrum onde a equipe do Scrum organiza o backlog para garantir que ele esteja pronto para o próximo sprint ou iteração. em outras palavras, é como uma limpeza de primavera... mas para equipes Scrum!

Normalmente é realizada no final do sprint.

Veja a seguir o que a equipe faz durante essa reunião:

Remove os arquivoshistórias de usuários* Cria novas histórias de usuário com base no feedback do usuário

Prioriza os recursos que devem ser incluídos no próximo sprint

Sinônimos

Preparação do backlog

12. Gargalo

Definição

Os gargalos são problemas que podem atrasar completamente o processo de desenvolvimento.

Deixe-nos explicar:

Uma tarefa de sprint passa por vários estágios durante o processo de desenvolvimento, como: 'A fazer', 'Em andamento', 'Revisão'. Um gargalo ocorre quando muitas tarefas ficam presas em um estágio, como um engarrafamento de tarefas de projeto!

Como resultado, o fluxo de trabalho do projeto fica muito lento, algo que você não gostaria de ter em um processo ágil e rápido!

_Ninguém gosta de engarrafamentos, certo?

É por isso que uma equipe ágil geralmente usa um Quadro Kanban para evitar que isso aconteça.

Sinônimos

Obstáculo, impedimento

13. Gráfico de Burndown

Definição Um gráfico burndown é um gráfico importante que ajuda os gerentes de projetos ágeis a monitorar:

A quantidade de trabalho restante no projeto

O tempo restante para concluir o trabalho

O eixo x representa o tempo restante em um sprint e o eixo y representa o número de tarefas.

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile como o ClickUp pode fornecer uma linha de progresso projetada que destaca como seria o progresso do projeto se a sua equipe trabalhasse no mesmo ritmo.

Sinônimos

Gráfico burndown de versão, gráfico burndown de sprint

14. Gráfico de burnup

Definição

A gráfico de queima um gráfico importante que ajuda os gerentes de projeto a visualizar:

O trabalho que a equipe Scrum concluiu no sprint

A quantidade total de trabalho no projeto

O eixo x representa o tempo restante no sprint, e o eixo y representa a quantidade de trabalho ( pontos da história ).

Aqui, a linha verde representa o trabalho que o Equipe Scrum foi concluída até o momento, e a linha cinza representa o trabalho que ainda falta ser feito.

Sinônimos

Nenhum

15. Integração contínua (CI)

Definição

A integração contínua é uma prática ágil em que os desenvolvedores adicionam constantemente seu código ao sistema principal.

como isso funciona?

Os profissionais de desenvolvimento trabalham de forma independente em um recurso. Depois que um recurso é concluído, ele é testado em busca de bugs.

Somente depois de passar pelo teste automatizado é que ele é adicionado ao software final.

Sinônimos

Entrega contínua, CI

16. Scrum diário

Definição

É uma reunião diária geralmente organizada pelo Mestre do Scrum . Todas as manhãs, o Equipe Scrum se reúne por 15 minutos para discutir o dia que tem pela frente.

Cada membro fala brevemente sobre os seguintes tópicos:

O que planejam fazer hoje

O que fizeram ontem

Problemas que encontraram

O Scrum Master entra em ação para resolver qualquer impedimentos que a equipe Scrum possa ter.

Nota: Os membros da equipe Scrum devem ficar de pé durante toda a duração da reunião Scrum.

Sim, Keanu!

Isso mantém a equipe concentrada e alerta durante esse curto período Reunião do Scrum.

Sinônimos

Reunião diária, Reunião diária do Scrum

17. DSDM (método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos)

Definição

É um método orientado aos negócios Estrutura ágil que se concentra em todo o projeto, do início ao fim. A crença central do DSDM é que o trabalho realizado no projeto Agile deve se alinhar à estratégia da empresa.

Sinônimos

Nenhum

18. Épicos

Definição

Uma épico é uma grande ideia ou recurso que pode ser dividido em partes menores histórias de usuários **Muito parecido com a forma como grandes "épicos", como O Senhor dos Anéis, são divididos em três livros.

Por exemplo: um épico chamado "Melhorar a IU móvel" pode consistir em 3 histórias de usuário: "Adicionar carrinho de compras móvel", "Otimizar a velocidade" e "Fonte consistente".

Cada história de usuário, por sua vez, pode ser dividida em tarefas gerenciáveis.

Veja como uma épico se parece com o ClickUp:

Devido ao seu tamanho, os épicos são entregues em múltiplas iterações.

Sinônimos

Histórias épicas

F-J: Gráfico de Gantt para Iteração

19. Gráfico de Gantt

Definição

É um gráfico de barras horizontais que visualiza a sequência de tarefas dentro do cronograma do projeto. Cada tarefa tem uma data de início e uma data de término para que sua equipe não ultrapasse os prazos.

Use um gráfico de Gantt para ver quais tarefas estão dependentes um do outro.

Saiba mais sobre gráficos de Gantt !

Sinônimos

Linha do tempo do projeto

20. Impedimento

Definição

É um obstáculo que reduz a produtividade de uma equipe ágil ou a impede de concluir um projeto ágil por completo.

Por exemplo:

Problemas de comunicação, distrações no local de trabalho, ressaca após uma saída da equipe 😉, etc.

Durante uma Reunião do Scrum , é a Do Scrum Master é a responsabilidade de remover quaisquer impedimentos que uma equipe possa ter, mesmo que isso envolva tratá-la com uma cura para a ressaca!

Sinônimos

Obstáculos, problemas

21. Iteração

Definição

É um período de tempo em que uma equipe Agile precisa desenvolver um software funcional. Uma iteração geralmente dura cerca de 2 a 4 semanas para Kanban e Equipes Scrum .

Sinônimos Sprint, timebox

K-O: Kanban para Lean

22. Kanban

Definição

É uma estrutura ágil altamente visual.

Em vez de trabalhar em iterações fixas e planejadas como no Scrum, as equipes Kanban trabalham em tarefas prioritárias sempre que elas chegarem. O objetivo do Kanban é ter um fluxo constante de trabalho sem qualquer gargalos .

Como eles fazem isso?

As equipes adicionam um limite ao número de tarefas que podem ser trabalhadas simultaneamente (conhecido como limite de WIP), para que a equipe não seja multitarefa e diminua a produtividade.

Planejando aumentar a produtividade da sua equipe?

Sinônimos

Nenhum

23. Quadro Kanban

Definição

A Quadro Kanban visualiza todo o trabalho dentro do projeto.

É um quadro de cortiça físico ou visual que é dividido em 3-4 colunas

Cada coluna em um quadro Kanban representa um status da tarefa, variando de "A fazer", "Em andamento" e "Concluído".

No Kanban, cada tarefa é visualizada como uma notinha adesiva ou cartão. Toda vez que um membro da equipe termina uma tarefa, o cartão é movido para a coluna relevante da seguinte forma:

Ótimo, não é?

Sinônimos

Quadro de tarefas, quadro branco, quadro de cortiça

24. Enxuto

Definição

É um conjunto de princípios e práticas que otimiza o processo de desenvolvimento. Foi inspirado no abordagem de manufatura enxuta introduzida pela Toyota na década de 50.

Saiba mais sobre Gerenciamento de projetos enxutos e Princípios enxutos _em nossos artigos dedicados

Sinônimos

Desenvolvimento de software enxuto

P-T: Backlog do produto para o quadro de tarefas

25. Lista de pendências do produto

Definição

A carteira de produtos é a terminologia do Scrum que se refere a uma lista de novos recursos, atualizações, correções de bugs etc. que são exigidos pelo usuário. O proprietário do produto é responsável por priorizar os itens no backlog do produto . Eles decidem cada item do backlog do produto no qual a equipe precisa trabalhar no início de cada iteração.

Confira ferramentas de backlog do produto !

Sinônimos

Backlog

26. Gerente de produto

Definição

Um gerente de produto assiste a equipe ágil com o processo de desenvolvimento do início ao fim.

Suas principais responsabilidades incluem:

lidar com problemas no processo de desenvolvimento

garantir que a equipe cumpra os prazos do projeto

colaborar com outros departamentos da empresa, como vendas, marketing e atendimento ao cliente

Observação: Gerente de produto e proprietário de produto não são termos ágeis intercambiáveis.

Saiba como os gerentes de produto usam o ClickUp .

Sinônimos

Gerente de projeto

27. Proprietário do produto

Definição

Eles são os membros-chave de um Ágil ou Scrum equipe.

Eles decidem a visão e os recursos do software final, mas os recursos não são escolhidos por capricho!

Eles cuidadosamente entendem o cliente necessidades e requisitos e adicione esses itens à seção lista de pendências do produto. Mas isso não é tudo!

Eles também recebem feedback dos clientes e o transmitem à equipe de desenvolvimento.

Sinônimos

Nenhum

28. Refatoração

Definição

A refatoração é um extremo prática de programação .

Aqui, as equipes de desenvolvimento de software ágil "limpam" o código:

Removem partes redundantes do código

Editar funções desnecessárias

O resultado é um código mais simples que pode ser entendido por qualquer desenvolvedor.

Observação: A refatoração não altera o funcionamento do código, apenas melhora sua estrutura interna e arquitetura.

Sinônimos

Reestruturação

29. Plano de liberação

Definição

Um plano de versão apresenta todos os recursos a serem incluídos na próxima versão, juntamente com uma data de lançamento estimada.

É como se fosse o trailer do filme de um projeto Agile!

Um plano de lançamento geralmente se estende por um período de alguns meses.

Sinônimos

Nenhum

30. Estrutura ágil dimensionada

Definição

É uma metodologia ágil que permite que grandes empresas implementem Lean e Ágil práticas em toda a organização. O SAFe unifica todas as equipes de desenvolvimento de software **de uma empresa para trabalhar no desenvolvimento de software de grande escala empresarial. Como ele faz isso?

Ele organiza várias equipes Agile em uma grande equipe chamada Trem de lançamento ágil para que possam colaborar de forma eficaz.

Curioso sobre o Scaled Agile Framework?

Sinônimos

SAFe

31. Scrum

Definição

O Scrum é uma Metodologia ágil na qual uma equipe trabalha em curtas explosões de trabalho que variam de 2 a 4 semanas, chamada sprints . No final do sprint, eles entregam o produto aos clientes e, por sua vez, os clientes dão aos desenvolvedores seu feedback

O que acontece em um sprint do Scrum?

A Equipe do Scrum define um plano rigoroso para o sprint, para que todos saibam o que devem fazer. Além disso, as equipes realizam regularmente Reuniões do Scrum para gerenciar processos dentro do sprint.

no mundo ágil, o Scrum é o garoto popular

De fato, em torno de 66% das equipes ágeis usam o Scrum ou uma forma de Scrum!

Clique aqui para saber mais sobre essa estrutura ágil super famosa _

Sinônimos Gerenciamento de projetos Scrum ### 32. Scrumban

Definição

Scrumban é uma metodologia ágil híbrida que combina elementos de, você adivinhou... Scrum e Kanban!

Ela tem a estrutura do Scrum e o fluxo de trabalho contínuo do Kanban. Isso é útil quando a equipe Kanban quer seguir algumas práticas do Scrum e a equipe Scrum quer experimentar o método Kanban.

Quer saber mais sobre esse intrigante Método ágil ?

Sinônimos

Nenhum

33. Quadro do Scrum

Definição

É um quadro virtual ou físico que exibe as tarefas que precisam ser realizadas em um sprint.

O quadro do Scrum é quase idêntico a um Quadro Kanban. Mas não se deixe enganar!

Ao contrário de um quadro Kanban, o quadro Scrum não tem um limite para o número de tarefas que podem estar em uma coluna simultaneamente.

para uma visão mais detalhada do quadro Scrum clique aqui.

Sinônimos

Quadro de tarefas, quadro branco, quadro de cortiça.

34. Mestre do Scrum

Definição

O Mestre do Scrum é o líder do Scrum. Ele organiza reuniões, remove impedimentos e trabalha com o proprietário do produto para garantir que o backlog do produto esteja atualizado.

Nota: Ele não dá ordens aos membros da equipe.

Em vez disso, eles resolvem os problemas que os membros da equipe possam ter.

Sinônimos

Nenhum

35. Reunião do Scrum

Definição

Uma reunião do Scrum é uma parte essencial da estrutura do Scrum. Sem elas, o sprint não teria nenhuma estrutura ou plano de projeto em vigor!

Há cinco tipos de reuniões do Scrum que ocorrem durante o sprint.

Cada reunião do Scrum permite que toda a equipe realize tarefas importantes do sprint, como

Criar um plano para o sprint em umplanejamento do sprintreunião

Resolver problemas juntos na reunião deScrum diário* Organizar o backlog norefinamento do backlogreunião

Demonstrar um software funcional para o cliente em uma reuniãorevisão de sprint* Analisar o desempenho do sprint em umaretrospectiva do sprint quer dar uma olhada mais de perto nas reuniões do _Scrum _?

Cerimônias do Scrum, Cerimônias ágeis

36. Scrum dos Scrums

Definição

É uma reunião especial do Scrum para grandes equipes do Scrum.

Aqui, as grandes equipes Agile (mais de 12 membros) são divididas em equipes Scrum menores (cerca de 5 a 10 membros). Cada equipe pequena do Scrum designa um membro como "embaixador".

Todos os dias, todos os embaixadores se reúnem no Scrum of Scrums para atualizar seu progresso e resolver seus problemas.

pensando bem, o _Scrum of Scrums parece mais uma assembleia da ONU com todos esses embaixadores!

Sinônimos

Meta Scrum

37. Equipe Scrum

Definição

É uma equipe multifuncional de 5 a 10 pessoas com diferentes conjuntos de habilidades, desde design gráfico, experiência do usuário, codificação etc. Eles trabalham juntos para desenvolver um produto sob a estrutura do Scrum.

Cada equipe do Scrum geralmente contém 3 funções-chave:Proprietário do produto .

Sinônimos

Nenhum

45. Pontos da história

Definição

É uma medida de esforço que sua equipe precisaria para concluir projeto tarefas (história do usuário).

como são calculados?_

Não se preocupe, não é tão complicado quanto álgebra!

O tempo necessário para concluir a história de usuário mais simples é considerado a linha de base e recebe 1 ponto. Outras histórias de usuários são atribuídas pontos de história proporcional à linha de base.

Por exemplo, se um recurso que leva 2 horas para ser desenvolvido recebe 1 ponto, então um recurso que leva 4 horas recebe 2 pontos.

Sinônimos

Nenhum

46. Quadro de tarefas

Definição

É um termo genérico do Agile que pode se referir a um Quadro Kanban ou Quadro do Scrum.

Sinônimos

Quadro Kanban, Quadro Scrum, Quadro de cortiça, Quadro branco.

DE U A Z: História de usuário para XP

47. História de usuário

Definição

É um breve descrição de um produto recurso ou uma função que os clientes considerariam útil.

Uma história de usuário é mais ou menos assim:

' Como (nome/tipo do usuário), eu quero (fazer uma coisa), para que eu possa (atingir uma meta).

**Por exemplo:

Digamos que você tenha a tarefa de desenvolver um aplicativo para o Batman!

Portanto, um exemplo de história de usuário seria como:

"Como Bruce Wayne, quero receber uma notificação de 'Bat Signal' em meu aplicativo, para que eu possa salvar o dia"

Durante a reunião de planejamento do sprint, a proprietário do produto é responsável por dividir um item do backlog do produto em diferentes histórias de usuários.

Sinônimos

Metas do usuário

48. Item de trabalho

Definição

Um item de trabalho é um termo ágil que se refere aos diferentes tipos de trabalho que precisam ser feitos no projeto.

Aqui estão alguns exemplos: História do usuário .

Sinônimos

Scrum Extremo

Conclusão

_Lembra-se da primeira vez que andou de bicicleta? Aprendizado ágil é muito parecido com isso!

Ambos parecem complexos e desafiadores à primeira vista.

Mas, depois que você se familiarizar com eles, será uma segunda natureza!

_E quando você souber andar de bicicleta, começará a fazer isso com mais frequência, certo?

Da mesma forma, depois de aprender o Agile, você pode se interessar em aplicar a metodologia Agile em seus projetos.

